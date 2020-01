DHA YURT BÜLTENİ-4

1)KAHRAMANMARAŞ\'TA İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ, OTOMOBİLLER ALTINDA KALDI

KAHRAMNMARAŞ\'ta, bir apartmanın istinat duvarı çöktü. Park halindeki otomobillerin üzerine devrilen duvar hasara yol açtı. Olay, sabah saatlerinde Haydarbey Mahallesi\'ndeki Papatya Sitesi\'nde meydana geldi. Dünden bu yana aralıklarla devam eden yağmur nedeniyle, sitenin istinat duvarı büyük gürültüyle çöktü. Site sakinleri dışarı çıktığında park halindeki otomobillerinin üzerinde beton ve toprak yığınını görünce şoke oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, enkaz altında kalan araçları çıkartmak için çalışmalara başladı.

2)ÖLDÜRÜLEN RUS BÜYÜKELÇİ KARLOV\'UN SON İSTEĞİ DEMRE\'DE GERÇEKLEŞTİ

ANKARA\'da 19 Aralık 2016 tarihinde suikast sonucu öldürülen Rusya\'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov\'un son isteği, Antalya\'nın Demre ilçesinde hayata geçirildi. Büyükelçi Karlov\'un ata yurdu olan Bryansk bölgesinin Klintsı şehriyle Demre kardeş şehir oldu.

Geçen yıl aralık ayında Ankara\'da katıldığı bir açılışta suikast sonucu öldürülen Rusya\'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov\'un eşi Marina Karlov, eşinin Türkiye\'den bir şehirle memleketi Bryanks bölgesindeki Klintsı şehrinin kardeş şehir olmasını çok arzuladığını belirtti. Marina Karlov\'u açıklamasının ardından Demre Belediye Başkanı Ak Partili Süleyman Topcu, belediye meclisine konuya ilişkin önerge verdi. Meclisin oybirliğiyle aldığı kararla Demre ile Klintsı şehrinin kardeş şehir olmasına karar verildi. Karar, İçişleri Bakanlığı\'nca da onaylandı. Kararın ardından Demre\'ye gelen Klintsı şehri yöneticileriyle Demre Belediyesi arasında kardeş şehir anlaşması imzalandı. Demre Belediyesi\'nde düzenlenen törene, Rusya\'nın Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza, Antalya Konsolosu İvan Stepanov, Demre Kaymakamı Murat Uz, Demre Belediye Başkanı Süleyman Topcu, Klintsı Şehir İdaresi Başkanı Oleg Pavloviç, Bölge Milletvekili Vladimir İvanoviç Vasilenko ile her iki ülkeden yetkililer katıldı.

İmza töreni öncesi Andrey Karlov\'un yaşamı slayt gösterisiyle anlatıldı. Demre ve Klintsı şehirlerini tanıtan film izlendi. Ardından halk oyunları gösterilerinin yapılıp, müzik dinletisi sunuldu. Demre ile Klintsi şehirlerini kardeş şehir yapan anlaşmayı Demre Belediye Başkanı Süleyman Topcu ile Klintsi Şehir İdaresi Başkanı Oleg Pavloviç imzaladı.

Demre Belediye Başkanı Süleyman Topcu, \"Bugün burada Türk ve Türkiye dostu olan, Ankara\'da yaşanan talihsiz bir olay sonrası yaşamını yitiren Rusya\'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov\'un son isteğini yerine getiriyoruz. Demre ile Karlov\'un ata yurdu olan Klintsi şehirleri kardeş şehir oluyor. Andrey Karlov, Demre\'de yaşamaya devam edecektir. Bu ilişkinin Türkiye- Rusya dostluğuna ve dünya barışına önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum\" dedi.Kaymakam Murat Uz, \"Sayın Büyükelçimizin doğduğu şehirle, Demre Belediyesi arasında kurulacak kardeşlik bağı ilelebet Türk- Rus dostluğuna daha fazla katkı sağlayacağından hiç tereddüdümüz yoktur\" diye konuştu.Klintsı Şehir İdaresi Başkanı Oleg Pavloviç de şöyle dedi:

\"Bugün kuracağımız kardeş şehir ilişkisi, iki ulusu daha da yakınlaştıracaktır. İki ulusun dostluğunu kalıcı kılacaktır. Türkiye- Rusya ilişkilerine ekonomik ve kültürel katkı sağlayacaktır. Andrey Karlov adı burada yaşayacaktır.\"

(ÖZEL)

3)COĞRAFİ İŞARETLE TESCİLLENEN \'SÜRMENE BIÇAĞI\' İÇİN MÜZE KURULACAK

TRABZON’un Sürmene ilçesinde uzun bir tarihi geçmişe sahip ve üretildiği ilçeden adını alarak dünyaca ün kazanan \'Sürmene Bıçağı\', Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi. Sürmene Bıçağı ve Bıçak Ustaları Yaşatma Derneği Başkanı Ali Karamahmutoğlu ilçede bıçak müzesi kurmak istediklerini açıkladı. Sürmeneli bıçak ustaları da tarih konulu dizi ve sinema filmlerinde kullanılan kılıçları üretmeye talip oldu. Türkiye\'de markalaşan ve ünü dünya çapında yaygınlaşan tarihi Sürmene Bıçağı\'nın sanatını canlandırmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan \'Coğrafi İşaret Tescil\' başvurusu sonuçlandı. Yapılan müracaat üzerine ülkede marka değeri her geçen gün yükselen fakat son zamanlarda başı sürekli sahte ve taklit ürünlerle dertte olan Sürmene Bıçağı coğrafi işaretle tescillendi.

\"MARKAMIZI KORUYACAĞIZ\"

Coğrafi işaret tescili alınmasını değerlendiren Sürmene İlçe Belediye Başkanı Rahmi Üstün, kısa süre sonrada yöreye has bıçak için patent de alacaklarını belirterek \"Sürmene\'mizde çok eskilerden beri bıçak imalatı yapılıyor. Delikanlılar çok eskilerde silah almakta zorlandıkları için bu bıçağı tercih ediyordu. Ama günümüzde Sürmene bıçağı artık her alanda var. Bıçak üretiminde ciddi gelişmeler de yaşanıyor. Bu iş hem sanayileşmede hem de kişisel olarak da ilçemizde üretilmektedir. Bu gelenek ilçemize iyi bir gelir de sağlıyor. Pide ve bıçağımız vazgeçilmezlerimizdendir. Bıçağı en özel kılan şey çeliği ve el emeğiyle yapılmasıdır. Coğrafi işareti de almanın mutluluğu içerisindeyiz. \'Sürmene bıçağı\' diye piyasada birçok alanda satış söz konusu. Onun için bu markamızı korumak için coğrafi işareti aldık kısa bir süre sonra da patenti de alacağız. Bundan sonrada belediye olarak denetimlere başlayacağız\" dedi.

\"İŞİN SIRRI USTALIKTA\"

Sürmene Bıçağı ve Bıçak Ustaları Yaşatma Derneği Başkanı ve bıçak ustası Ali Karamahmutoğlu da bıçak ustalığı mesleğini 3 kuşaktır sürdürdüklerini belirterek \"Sürmene Bıçağını, marka olması öncelikle ustalık maharetinden kaynaklanır. Ustalık bu iş ana unsurudur. Yunus balığı yağının da bıçak üzerinde büyük etkisi vardır. Bu sayede bıçaklar keskinlik ve sağlamlık direnci kazanır. Bu işin sırrı ustalıktadır. Tarihi çok uzun yıllara dayanan bıçağımız için Evliya Çelebi de seyahatnamesinde de bahsetmiştir. Ama günümüzde bu meslekle ilgili birçok sıkıntı yaşamaktayız. Özellikle sahte ürünlerle mücadele ediyoruz. Bizim işimiz tamamen el emeği. Mesela bir kılıç için 3 ay uğraş veriyoruz. Bu doğrultuda haklı olarak korunmak istiyoruz.\" dedi.

\"BIÇAK MÜZESİ KURMAK İSTİYORUZ\"

İlçede Sürmene Bıçağı için müze kurma girişiminde bulunacaklarını da duyuran Karamahmutoğlu şöyle konuştu:

\"Coğrafi işaretle artık tescillendik. Bu sevinç verici. Bu işte sahteciler artı. Kendileri dahi reklamlarında \'Bıçak Sürmene\'de yapılır\' diyor ama bıçağı burada yapmıyor maalesef. Bu bize atalarımızdan miras kaldı. Biz bu mirasımızı korumazsak zamanla bu ismimiz de silinip gider. Biz bu mirası korumak için mücadele ediyoruz. Burada üreticilerin bir çatı altında birleşmesi için bir takım çalışmalarımız var. İnşallah olumlu sonuç verir. En büyük eksik ilçemizde bıçak müzemiz yok. Buraya bir bıçak müzesi kurmak istiyoruz. Biz yaptığımız bıçağa ömür boyu garanti veriyoruz. Yaptığımız ürüne son derece güveniyoruz. Yeter ki bu bıçağı bulaşık makinesine atmayın ve bilinçsizce bilemeye kalkmayın\"

DİZİ VE SİNEMALARDA KULLANILMASINI İSTEDİ

Türkiye\'de çekilen bazı tarihi dizi ve filmlerde Sürmene bıçağının kullanılması için ilgili resmi kurumlara bir yazı gönderdiklerini de kaydeden Karamahmutoğlu şöyle dedi: \"Ülkemizde son zamanlarda tarihin ve savaşların konu edinildiği birçok film ve dizi çekilmekte. Bu tür dizilerde tabi ki kılıç gerekiyor. Bu kılıçların yüzde 90\'ı tamamen dışarıdan geliyor. Biz Sürmene olarak kılıcın her türlü yapımına ve bu organizasyonlarda tercih edilmesine talibiz. Çünkü replika ürünlerin tamamını yapmaktayız. Bu konuda bakanlıklarımızdan ricada bulunduk. Bizler Topkapı Sarayı\'nda da kutsal emanetlerimizi, kılıçlarımızı inceleyerek de aynılarını yapmak istiyoruz. Ukrayna\'da gördüm tüm Osmanlı tarihinde yer alan kılıçlar sergilenmiş. Neden bizde olmasın. Mirasımıza sahiplenmeliyiz\"

SÜRMENE BIÇAĞI

Kendine has yapılış şekli, keskinlik ve dayanıklılığı ile tarihi milattan önce (M.Ö) 1000\'li yıllara dayandığı rivayet edilen Sürmene bıçağı dünyada birçok ülkede tercih edilen bıçak markaları arasında da yer alıyor. İlçenin adını taşıyan bıçağının meşhur olmasındaki önemli özelliğin ustaların çeliğe su vermedeki maharetinde saklı olduğu, bıçağın keskin olmasında en belirgin özelliğinin ise üretilen bıçaklarda yunus yağının kullanılması olduğunu biliniyor. Bölgede kemençe ve zurna müziği eşliğinde bir çeşit düello olan ‘piçak oyini’ horonunda da kullanılan Sürmene bıçağı son zamanlarda başta Körfez ülkeleri başta olmak üzere pek çok yabancı turistin de ilgisini çekiyor. Sürmen bıçağı kalitesine göre 10 liradan başlayarak 30 bin liraya kadar uzanan fiyatlarda da alıcı buluyor.

4)HAKEMİN BURNUNU ISIRDIĞI İÇİN HAPİS CEZASI ALAN FUTBOLCU ÖZÜR DİLEDİ

TRABZON\'da, 2\'inci Amatör Küme\'de oynanan futbol müsabakası sırasında hakemin burnunu ısırdığı için yargılandığı davada 4 yıl 6 ay hapis cezası verilen futbolcu 38 yaşındaki Ömer Kuşçu, DHA\'ya konuştu. 28 yıllık futbolcu olduğunu ve hayatında ilk kez kırmızı kart gördüğünü anlatan Kuşçu, istem dışı talihsiz bir olay gerçekleştirdiğini belirtti, “Yaptığım doğru değildi, özür dilerimö dedi.

Trabzon’un Maçka ilçesinin takımı olan Mulakaspor’un hem kurucusu hem de takım kaptanı olduğunu ifade eden Ömer Kuşçu, 28 yıllık futbol hayatında hiç kırmızı kart görmediğini söyledi. İstem dışı talihsiz bir olay yaşadığını anlatan Kuşçu, “Amatör futbol camiasının belki de en centilmen futbolcusu benim. 28 yıl futbol oynadım ve kırmızı kart görmedim. Olayların yaşandığı söz konusu maç gergin geçiyordu. Ben de sürekli hakeme yardımcı olmaya çalışıyordum. Gol attık ben sevinmedim, hakemin yanına giderek, ‘Hocam maçı siz yönetin. Futbolcuların konuşmasına düdük çalmayın’ dedim. Aradan 3 dakika geçti bana kırmızı kart gösterdi. ‘Ne oldu hocam’dedim, kafasını bana uzattı. O sırada burnu ağzıma geldi. Ben de o an nasıl olduysa burnunu dişlemişim. Nasıl olduğunun farkında bile değilim\" dedi.

“YAPTIKLARIMDAN PİŞMANIMö

Tüm futbol camiasından özür dilediğini belirten Kuşçu, “Bütün Trabzon, futbol, hakem camiasından özür diledim. 30 maç ceza verdiler saygı duydum. Mahkeme oldu. Adam öldüren 16 aydan yargılanırken istemdışı yaptığım bir olaydan 54 ay ceza aldım. Nasıl bir yargılama süreci anlamadım. Yaptıklarımdan pişmanım. Benim gibi bir insan olmayacak bir iş yaptı. Normalde hakem kırmızı kartını gösterir bir adım geri atar. Hem kırmızı kart gösterip hem de burnunu ağzıma sokuyor. Hakemin futbolcunun psikolojisini anlaması gerekiyor. Tüm Türkiye’den tekrar özür diliyorumö diye konuştu.

“CEZAYA İTİRAZ EDECEĞİM\"

Verilen 4 yıl 6 aylık hapis cezasına itiraz edeceğini ifade eden Ömer Kuşçu, “Benim yargılanma sürecim bu olmaması gerekiyor. Hakemin burnunu ısırdım diye 4 yıl 6 ay hapis verdiler. Adam öldürsem, yaralasam anlarım ama böyle bir ceza olmazö diyerek aldığı cezaya tepkisini dile getirdi.

MULAKASPOR KULÜP BAŞKANI GÜLEN: OLAY BİZİ ÜZDÜ

Mulakaspor Kulüp Başkanı Mehmet Gülen ise, Ömer Kuşçu’nun o yapıda bir insan olmadığını vurgulayarak, “Köyümüzün ismini verdiğimiz kulübümüzde oyuncumuz Ömer Kuşçu’nun dahil olduğu olaylar bizi de çok üzdü. Yönetim kararıyla olayın ardından futbolcumuzu kulübüzden uzaklaştırdık. Böyle olaylarla anılmak istemiyoruz. Futbolumuzla öne çıkmak istiyoruz. Ömer Kuşçu takımızın kurulmasında çok iyilikleri oldu. Böyle olayla anılmasını istemezdik. Böyle bir insan da değil. Zaten takımda ağabeylik rolü üstleniyordu. Futtbol kariyerinde de hep yapıcı olmuştur. Nasıl olduysa böyle talihsiz bir olay yaşandı. Futbol hayatı bitti ama normal hayatını da bu ceza olumsuz etkileyecek. Tekrar Tüm futbol camiasından özür diliyoruzö ifadelerini kullandı.

OLAY NASIL GELİŞMİŞTİ?

Trabzon 2’nci Amatör Küme Play Off Grubu karşılaşmasında Mulakaspor ile Gölçayırspor arasında 6 Nisan 2017 tarihinde oynanan maçta kırmızı kart gören ve ardından karara tepki göstererek karşılaşmanın hakemi Furkan Aksuoğlu’nun burnunu ısıran Mulakasporlu futbolcu Ömer Kuşçu, hakem Aksuoğlu’nun şikayeti üzerine yargılandığı davada 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

5)SABAHIN KÖRÜNDE \'KELLE\' KIRDIRIYORLAR (ÖZEL)

SİVAS\'ta yaklaşık 200 yıllık bir gelenek olan kelle ziyafeti, kışın gelmesi ile birlikte daha büyük rağbet görüyor. Sivaslılar kelle eti yemek için sabah 6\'da bu işi yapan özel fırınlara akın ediyor. Fırında kelle ziyafeti halk arasında kelle balta ile ikiye ayrıldığı için \'Kelle kırdırmak\' olarak nitelendiriliyor.Sivas\'ın yöresel yemek kültürünün önemli parçalarından biri olan kelle uzun ve zahmetli hazırlanma sürecine rağmen, kentte yoğun ilgi görüyor. Genellikle kuzu, koyun gibi küçükbaş hayvanların baş kısımları kullanılarak hazırlanıyor. Mezbahanelerden alınan kellelerin derileri yüzülerek iyice temizlendikten sonra kapalı özel tavalar içerisine konuluyor. Taş fırınlarda odun ateşi közünde hava almadan 16-17 saat pişen kelleler sabah saat 04.00\'da hazır hale getiriliyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren bu işi yapan fırınlarına giden Sivaslılar kısa sürede kelleleri tüketiyor. Fırından çıkarılan kelleler bu iş için kullanılan balta ile ortadan ikiye ayrılarak servis ediliyor. Bu nedenle kentte bu gelenek \'Kelle kırdırmak\' olarak biliniyor. Kuzu ve koyun kellelerinin fiyatları 17 ile 19 lira arasında değişen fiyatlardan satılıyor. Satışa sunulduğu sabah saatlerinde kelle eti kısa sürede tükeniyor. Ertesi güne kadar da bir daha yenisi yapılmıyor.

\"KAHVALTININ BAŞTACI KELLEDİR\"

Sivas\'ta 7 yıldır kelle ustası olarak görev yapan 30 yaşındaki Davut Şahapoğlu kellenin Sivas\'ta kahvaltıların baştacı olduğunu söyledi. Şahapoğlu \"Kelle asırlık bir lezzet olarak Sivas\'ta önde gelen bir yemektir. Başka şehirlerde peynir, zeytin nasıl kahvaltıların baştacı ise Sivas\'ta da kelledir. Kelleler tavalarda, odun ateşinin közünde,16 saat kapalı fırında hiç hava almayacak şekilde bekletiliyor. Kellenin tam pişmesi için fırında 15-16 saati görmek zorundadır. Hafta içleri 225 ile 250 arasında hafta sonları ise 350-400 arası kelle satılıyor. Yaz aylarında özellikle gurbetçiler geldiğinde talep haddinden fazla oluyor. Çoğu zaman satışlarımız 450-500 kelleyi buluyor.\" dedi.

Kellelerin sabah 4\'te hazır olduğunu belirten Şahapoğlu \"Kelleler hafta içleri 11\'e kadar bulunuyor, hafta sonları ise sabah 9 gibi bitiyor. Sabah erken saatlerde gelerek kelle kırdırılır. Sivas\'ta halk arasında ikram amaçlı söylenen \'Kelle gırdırıyım gardaş\' tabiri de buradan geliyor.\" ifadesini kullandı.

\"İLK İŞİM KELLE YEMEYE GELMEK OLDU\"

İstanbul\'da yaşayan ve gece Sivas\'a geldiğini söyleyen Hüseyin Pektaş, kentte iner inmez ilk işinin çok özlediği kelle yemeye gelmek olduğunu söyledi. Pektaş \"İstanbul\'da yaşıyorum. Gece Sivas\'a geldim. Uzun zamandır kelle yemiyordum, çok özlemişim. İlk işim buraya gelmek oldu. Sivas\'ın kellesi kahvaltıda çok meşhurdur. Herkesin tatması gerekir. Bildiğim kadarıyla 200 yıllık bir gelenek.\" dedi.

\"EN SON GÖZÜNÜ YİYORUM\"

Her sabah kahvaltıda kelle yediğini söyleyen Hayrettin Demirel ise \"Her sabah kelle yiyoruz. Bu Sivas\'ta bir adet olmuştur. Sabahları kelle yediğimiz zaman akşama kadar tok dururuz. Kellede dört tane lezzet vardır. Yanak eti, dili, gözü ve beyni. Biz bunları her sabah saat 4\'te kalkar yemeye geliriz. Kelle 15-16 saat fırında pişer. Çok lezzetlidir. Ben kellenin her yerini yiyorum. En son gözünü yiyorum. O da bana çok büyük bir zevk veriyor. 50 yaş üzeri hemen hemen herkes kelle yer. Sabahları kelle kırdırılır.\" diye konuştu.

\"İNSANI TOK TUTAR\"

Sabah kelle yedikten sonra akşama kadar başka bir şey yemediğini ve kellenin tok tuttuğunu söyleyen Necmettin Sadıkoğlu ise \"Kelle bizim Sivas\'a mahsustur. Kuzu kellesi, koyun kellesi ve büyük baş hayvanların kelleleri yenir. İnsan vücuduna çok faydalıdır. Hatta bununla ilgili rivayet de vardır. Padişah birinin ölüm emrini vermiş. Son isteğini sormuşlar. İdam mahkumu \'bana bir kelle getirin\' demiş ve normalde insan ömür boyu tek bir yemek yerse vitaminsizlikten muhakkak ölürmüş. Adam kelleyi söylüyor bir gün gözünü yiyor, ertesi gün yanağını yiyor, daha ertesi gün beynini yiyor derken aylar yıllar bunu sürdürüyor ve hayatta kalmayı başarıyor. Padişah da bu kişiyi affediyor. Kelle çok vitaminlidir. Kellenin en lezzetli yeri göz, dil ve yanak kısmıdır. Herkese tavsiye ediyorum. Kışın özellikle insanı çok tok tutar. Sabah yediğinizde akşama kadar başka bir şey yemek istemezsiniz.\" şeklinde konuştu.

6)KAYBOLAN KÖPEĞİNİ BULANA \'BAL\' VERECEK

GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesinde, Mehmet Veriralmaz, bir haftadır kayıp olan \'Boncuk\' isimli köpeğini arıyor. Üzerinde köpeğinin fotoğrafı bulunan afişleri, ilçenin farklı bölgelerine asan Veriralmaz, \"Boncuk benim çocuğum gibiydi. Bir haftadır kayıp ve ona yeniden kavuşmak istiyorum. Köpeğimi bularak bana getirene de 5 kilo organik bal hediye edeceğim\" dedi.

Değirmencik Mahallesinde oturan Mehmet Veriralmaz, bir hafta önce 4 yaşındaki Boncuk ismini verdiği köpeğiyle ava gitti. Veriralmaz, av sırasında köpeğini kaybetti ve aramalarına rağmen bulamadı. Aşılarını yaptırıp, kimliğini çıkardığı köpeğine çocuğu gibi baktığını ifade eden Mehmet Veriralmaz, köpeğini bulmak için çalışma başlattı. Sosyal medya hesabından çağrı yapan Veriralmaz, üzerinde köpeğinin fotoğrafının bulunduğu afişleri de ilçenin her yerine asarak, gören ve bilenlerin kendisine haber vermesini istedi.

Kucağında kaybolan köpeğinin \'Poyraz\' adını verdiği yavrusu ile sokaklarda \'Boncuk\'u arayan Veriralmaz, \"Köpeğimi bir haftadır arıyorum ama bulamadım. Herkese haber verdim ve fotoğraflarının olduğu afişi İslahiye sokaklarına astım. Köpeğimi getirene 5 kilo organik bal vereceğim. Bende tatlı dostum köpeğime kavuşmuş olurum\" dedi.

7)BALIKESİR\'İN YÖRESEL YEMEKLERİ TANITILDI

BALIKESİR\'in Altıeylül Belediyesi, ilin yöresel yemeklerinin tanıtımı için \'Yöresel Lezzetler Festivali\' düzenledi. Kabak pidesi, balkabağı sarması, lolaz salatası, kulak hamuru başta olmak üzere Balıkesir\'e özgü 38 yöresel lezzet, festivalle beğeniye sunuldu.

Kurtdereli Spor Salonu\'nda gerçekleştirilen Yöresel Lezzetler Festivali\'nde, Balıkesir\'in yöresel yemekleri tanıtıldı. Altıeylül Belediyesi\'nin düzenlediği festival, ilgi gördü. Geçen yıl yapılan etkinlikte izdiham yaşanması üzerine bu yıl organizasyonun Kurtdereli Spor Salonu\'nda gerçekleştirildiği belirtildi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu, Altıeylül Belediye Başkanı AK Partili Hasan Avcı, Altıeylül Kaymakamı Oktay Kaya, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş etkinliğe katıldı. Altıeylül ilçesi ve kırsal mahallelerden gelen birbirinden hünerli kadın, lezzetli yöresel yemekleri beğeniye sundu. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Altıeylül Belediye Başkanı Avcı, milletlerin tarih, kültür mirası ve geçmiş değerlerine sahip çıkarak ilerleyebildiğini, kültürel mirasların arasında yemek kültürünün de bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:

\"Yöremiz tarım ve hayvancılık alanında öncü olması nedeniyle yöresel lezzet çeşitliliğimiz de zengindir. Dünya üzerinde yörelere özgü lezzetler bölgenin bir merkez haline gelmesinde en etkili unsurlardan birisidir. Bu maksatla bugün burada, Altıeylül yöresel lezzetler festivalinin, mutfağımıza sahip çıkılması ve tanıtılması kapsamında Balıkesir\'imize katkı sağlayacağına inancımız tamdır. Bu festivalle yöremize has lezzetlerin gün yüzüne çıkarılması, genç kuşaklara tanıtılması ve turizm kapsamında ön plana çıkarılarak ekonomik ve kültürel katkı sağlanması amaçlanmıştır.\"

Kaymakam Kaya da milletlerin mutfakları ile tanındığını, Fransız, İtalyan mutfaklarının bu ülkelerin tanıtımına büyük katkı sağladığını hatırlatıp, kültür miraslarımızı gelecek kuşaklara aktarmak zorun olduğumuzu belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kafaoğlu ise \"Bizim kültürel mirasımızda folklorumuz da var, yemeğimiz de var, örf, adet, gelenek ve göreneklerimiz de var. Bugün bu geleneklerimizden Altıeylül\'ün kırsal mahallelerinde yapılan yöresel lezzetlerin festivalini yapıyoruz. Ağız tadı olmadan hiçbir şey olmuyor. Yemek yerken ağız tadı önemli. Siyaset yaparken ağız tadı önemli. Cenab-ı Allah ağzımızın tadını bozmasın\" dedi.

Protokol üyeleri, festivale katkı sağlayanlara armağanlar verdikten sonra; kabak pidesi, balkabağı sarması, lolaz salatası, kulak hamuru, saraylı tatlısı, Balıkesir kaymaklısı, şıpsı, höşmerim, zerde tatlısı, kuru kemik yahnisi, nişasta helvasınında aralarında yer aldığı 38 çeşit yemek ve tatlının tadına baktı. Yemekler hakkında bilgiler aldı. Başkan Kafaoğlu\'na sorulan \"En çok hangi yemeği seviyorsunuz\" sorusuna eşi Didar Kafaoğlu, \"Tarhana çorbası, taze fasulye ve kabak tatlısı\" yanıtı verdi.

Başkan Kafaoğlu, Altıeylül Belediye Başkanı olduğu dönemde, yöresel yemekler kitabı bastırdıklarını vurgulayıp, \"Yemek konusunu daha da geliştirerek kırsal mahallelerimizdeki geleneksel yemekleri de içine katarak çok daha kapsamlı bir çalışma Balıkesir\'e yakışır. Büyükşehir olarak da bunu yapmamız lazım\" dedi.Etkinliğe katılan tüm konuklar yöresel yemeklerin tadına baktı.

