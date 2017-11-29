DHA YURT BÜLTENİ-4

1)KAHRAMANMARAŞ\'TA İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ, OTOMOBİLLER ALTINDA KALDI

KAHRAMNMARAŞ\'ta, bir apartmanın istinat duvarı çöktü. Park halindeki otomobillerin üzerine devrilen duvar hasara yol açtı. Olay, sabah saatlerinde Haydarbey Mahallesi\'ndeki Papatya Sitesi\'nde meydana geldi. Dünden bu yana aralıklarla devam eden yağmur nedeniyle, sitenin istinat duvarı büyük gürültüyle çöktü. Site sakinleri dışarı çıktığında park halindeki otomobillerinin üzerinde beton ve toprak yığınını görünce şoke oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, enkaz altında kalan araçları çıkartmak için çalışmalara başladı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri ve ekipler

- Enkaz altındaki araçlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 88 MB

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2)ÖLDÜRÜLEN RUS BÜYÜKELÇİ KARLOV\'UN SON İSTEĞİ DEMRE\'DE GERÇEKLEŞTİ

ANKARA\'da 19 Aralık 2016 tarihinde suikast sonucu öldürülen Rusya\'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov\'un son isteği, Antalya\'nın Demre ilçesinde hayata geçirildi. Büyükelçi Karlov\'un ata yurdu olan Bryansk bölgesinin Klintsı şehriyle Demre kardeş şehir oldu. Geçen yıl aralık ayında Ankara\'da katıldığı bir açılışta suikast sonucu öldürülen Rusya\'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov\'un eşi Marina Karlov, eşinin Türkiye\'den bir şehirle memleketi Bryanks bölgesindeki Klintsı şehrinin kardeş şehir olmasını çok arzuladığını belirtti. Marina Karlov\'u açıklamasının ardından Demre Belediye Başkanı Ak Partili Süleyman Topcu, belediye meclisine konuya ilişkin önerge verdi. Meclisin oybirliğiyle aldığı kararla Demre ile Klintsı şehrinin kardeş şehir olmasına karar verildi. Karar, İçişleri Bakanlığı\'nca da onaylandı. Kararın ardından Demre\'ye gelen Klintsı şehri yöneticileriyle Demre Belediyesi arasında kardeş şehir anlaşması imzalandı.

Demre Belediyesi\'nde düzenlenen törene, Rusya\'nın Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza, Antalya Konsolosu İvan Stepanov, Demre Kaymakamı Murat Uz, Demre Belediye Başkanı Süleyman Topcu, Klintsı Şehir İdaresi Başkanı Oleg Pavloviç, Bölge Milletvekili Vladimir İvanoviç Vasilenko ile her iki ülkeden yetkililer katıldı.

İmza töreni öncesi Andrey Karlov\'un yaşamı slayt gösterisiyle anlatıldı. Demre ve Klintsı şehirlerini tanıtan film izlendi. Ardından halk oyunları gösterilerinin yapılıp, müzik dinletisi sunuldu. Demre ile Klintsi şehirlerini kardeş şehir yapan anlaşmayı Demre Belediye Başkanı Süleyman Topcu ile Klintsi Şehir İdaresi Başkanı Oleg Pavloviç imzaladı.

Demre Belediye Başkanı Süleyman Topcu, \"Bugün burada Türk ve Türkiye dostu olan, Ankara\'da yaşanan talihsiz bir olay sonrası yaşamını yitiren Rusya\'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov\'un son isteğini yerine getiriyoruz. Demre ile Karlov\'un ata yurdu olan Klintsi şehirleri kardeş şehir oluyor. Andrey Karlov, Demre\'de yaşamaya devam edecektir. Bu ilişkinin Türkiye- Rusya dostluğuna ve dünya barışına önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum\" dedi.

Kaymakam Murat Uz, \"Sayın Büyükelçimizin doğduğu şehirle, Demre Belediyesi arasında kurulacak kardeşlik bağı ilelebet Türk- Rus dostluğuna daha fazla katkı sağlayacağından hiç tereddüdümüz yoktur\" diye konuştu.

Klintsı Şehir İdaresi Başkanı Oleg Pavloviç de şöyle dedi:

\"Bugün kuracağımız kardeş şehir ilişkisi, iki ulusu daha da yakınlaştıracaktır. İki ulusun dostluğunu kalıcı kılacaktır. Türkiye- Rusya ilişkilerine ekonomik ve kültürel katkı sağlayacaktır. Andrey Karlov adı burada yaşayacaktır.\"

Görüntü Dökümü

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- Demre levhası

- Demre\'den genel görüntüler

- Andrey Karlov\'un adının verileceği caddeden bölümler

- Belediye binası dış plan

- Törenden bölümler

- Konuşmalar

184 MB /// 05.45\"

HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)

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(ÖZEL)

3)COĞRAFİ İŞARETLE TESCİLLENEN \'SÜRMENE BIÇAĞI\' İÇİN MÜZE KURULACAK

TRABZON’un Sürmene ilçesinde uzun bir tarihi geçmişe sahip ve üretildiği ilçeden adını alarak dünyaca ün kazanan \'Sürmene Bıçağı\', Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi. Sürmene Bıçağı ve Bıçak Ustaları Yaşatma Derneği Başkanı Ali Karamahmutoğlu ilçede bıçak müzesi kurmak istediklerini açıkladı. Sürmeneli bıçak ustaları da tarih konulu dizi ve sinema filmlerinde kullanılan kılıçları üretmeye talip oldu.

Türkiye\'de markalaşan ve ünü dünya çapında yaygınlaşan tarihi Sürmene Bıçağı\'nın sanatını canlandırmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan \'Coğrafi İşaret Tescil\' başvurusu sonuçlandı. Yapılan müracaat üzerine ülkede marka değeri her geçen gün yükselen fakat son zamanlarda başı sürekli sahte ve taklit ürünlerle dertte olan Sürmene Bıçağı coğrafi işaretle tescillendi.

\"MARKAMIZI KORUYACAĞIZ\"

Coğrafi işaret tescili alınmasını değerlendiren Sürmene İlçe Belediye Başkanı Rahmi Üstün, kısa süre sonrada yöreye has bıçak için patent de alacaklarını belirterek \"Sürmene\'mizde çok eskilerden beri bıçak imalatı yapılıyor. Delikanlılar çok eskilerde silah almakta zorlandıkları için bu bıçağı tercih ediyordu. Ama günümüzde Sürmene bıçağı artık her alanda var. Bıçak üretiminde ciddi gelişmeler de yaşanıyor. Bu iş hem sanayileşmede hem de kişisel olarak da ilçemizde üretilmektedir. Bu gelenek ilçemize iyi bir gelir de sağlıyor. Pide ve bıçağımız vazgeçilmezlerimizdendir. Bıçağı en özel kılan şey çeliği ve el emeğiyle yapılmasıdır. Coğrafi işareti de almanın mutluluğu içerisindeyiz. \'Sürmene bıçağı\' diye piyasada birçok alanda satış söz konusu. Onun için bu markamızı korumak için coğrafi işareti aldık kısa bir süre sonra da patenti de alacağız. Bundan sonrada belediye olarak denetimlere başlayacağız\" dedi.

\"İŞİN SIRRI USTALIKTA\"

Sürmene Bıçağı ve Bıçak Ustaları Yaşatma Derneği Başkanı ve bıçak ustası Ali Karamahmutoğlu da bıçak ustalığı mesleğini 3 kuşaktır sürdürdüklerini belirterek \"Sürmene Bıçağını, marka olması öncelikle ustalık maharetinden kaynaklanır. Ustalık bu iş ana unsurudur. Yunus balığı yağının da bıçak üzerinde büyük etkisi vardır. Bu sayede bıçaklar keskinlik ve sağlamlık direnci kazanır. Bu işin sırrı ustalıktadır. Tarihi çok uzun yıllara dayanan bıçağımız için Evliya Çelebi de seyahatnamesinde de bahsetmiştir. Ama günümüzde bu meslekle ilgili birçok sıkıntı yaşamaktayız. Özellikle sahte ürünlerle mücadele ediyoruz. Bizim işimiz tamamen el emeği. Mesela bir kılıç için 3 ay uğraş veriyoruz. Bu doğrultuda haklı olarak korunmak istiyoruz.\" dedi.

\"BIÇAK MÜZESİ KURMAK İSTİYORUZ\"

İlçede Sürmene Bıçağı için müze kurma girişiminde bulunacaklarını da duyuran Karamahmutoğlu şöyle konuştu:

\"Coğrafi işaretle artık tescillendik. Bu sevinç verici. Bu işte sahteciler artı. Kendileri dahi reklamlarında \'Bıçak Sürmene\'de yapılır\' diyor ama bıçağı burada yapmıyor maalesef. Bu bize atalarımızdan miras kaldı. Biz bu mirasımızı korumazsak zamanla bu ismimiz de silinip gider. Biz bu mirası korumak için mücadele ediyoruz. Burada üreticilerin bir çatı altında birleşmesi için bir takım çalışmalarımız var. İnşallah olumlu sonuç verir. En büyük eksik ilçemizde bıçak müzemiz yok. Buraya bir bıçak müzesi kurmak istiyoruz. Biz yaptığımız bıçağa ömür boyu garanti veriyoruz. Yaptığımız ürüne son derece güveniyoruz. Yeter ki bu bıçağı bulaşık makinesine atmayın ve bilinçsizce bilemeye kalkmayın\"

DİZİ VE SİNEMALARDA KULLANILMASINI İSTEDİ

Türkiye\'de çekilen bazı tarihi dizi ve filmlerde Sürmene bıçağının kullanılması için ilgili resmi kurumlara bir yazı gönderdiklerini de kaydeden Karamahmutoğlu şöyle dedi:

\"Ülkemizde son zamanlarda tarihin ve savaşların konu edinildiği birçok film ve dizi çekilmekte. Bu tür dizilerde tabi ki kılıç gerekiyor. Bu kılıçların yüzde 90\'ı tamamen dışarıdan geliyor. Biz Sürmene olarak kılıcın her türlü yapımına ve bu organizasyonlarda tercih edilmesine talibiz. Çünkü replika ürünlerin tamamını yapmaktayız. Bu konuda bakanlıklarımızdan ricada bulunduk. Bizler Topkapı Sarayı\'nda da kutsal emanetlerimizi, kılıçlarımızı inceleyerek de aynılarını yapmak istiyoruz. Ukrayna\'da gördüm tüm Osmanlı tarihinde yer alan kılıçlar sergilenmiş. Neden bizde olmasın. Mirasımıza sahiplenmeliyiz\"

SÜRMENE BIÇAĞI

Kendine has yapılış şekli, keskinlik ve dayanıklılığı ile tarihi milattan önce (M.Ö) 1000\'li yıllara dayandığı rivayet edilen Sürmene bıçağı dünyada birçok ülkede tercih edilen bıçak markaları arasında da yer alıyor. İlçenin adını taşıyan bıçağının meşhur olmasındaki önemli özelliğin ustaların çeliğe su vermedeki maharetinde saklı olduğu, bıçağın keskin olmasında en belirgin özelliğinin ise üretilen bıçaklarda yunus yağının kullanılması olduğunu biliniyor. Bölgede kemençe ve zurna müziği eşliğinde bir çeşit düello olan ‘piçak oyini’ horonunda da kullanılan Sürmene bıçağı son zamanlarda başta Körfez ülkeleri başta olmak üzere pek çok yabancı turistin de ilgisini çekiyor. Sürmen bıçağı kalitesine göre 10 liradan başlayarak 30 bin liraya kadar uzanan fiyatlarda da alıcı buluyor.

Görüntü Dökümü

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Belediye Başkanı konuşma

Bıçak yapılışı

Bıçak ustası Karamahmutoğlu

Bıçak mağazası ve genel detaylar

Haber: Fatih TURAN-TRABZON-DHA)

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4)BALIKESİR\'İN YÖRESEL YEMEKLERİ TANITILDI

BALIKESİR\'in Altıeylül Belediyesi, ilin yöresel yemeklerinin tanıtımı için \'Yöresel Lezzetler Festivali\' düzenledi. Kabak pidesi, balkabağı sarması, lolaz salatası, kulak hamuru başta olmak üzere Balıkesir\'e özgü 38 yöresel lezzet, festivalle beğeniye sunuldu.

Kurtdereli Spor Salonu\'nda gerçekleştirilen Yöresel Lezzetler Festivali\'nde, Balıkesir\'in yöresel yemekleri tanıtıldı. Altıeylül Belediyesi\'nin düzenlediği festival, ilgi gördü. Geçen yıl yapılan etkinlikte izdiham yaşanması üzerine bu yıl organizasyonun Kurtdereli Spor Salonu\'nda gerçekleştirildiği belirtildi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu, Altıeylül Belediye Başkanı AK Partili Hasan Avcı, Altıeylül Kaymakamı Oktay Kaya, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş etkinliğe katıldı. Altıeylül ilçesi ve kırsal mahallelerden gelen birbirinden hünerli kadın, lezzetli yöresel yemekleri beğeniye sundu. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Altıeylül Belediye Başkanı Avcı, milletlerin tarih, kültür mirası ve geçmiş değerlerine sahip çıkarak ilerleyebildiğini, kültürel mirasların arasında yemek kültürünün de bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:

\"Yöremiz tarım ve hayvancılık alanında öncü olması nedeniyle yöresel lezzet çeşitliliğimiz de zengindir. Dünya üzerinde yörelere özgü lezzetler bölgenin bir merkez haline gelmesinde en etkili unsurlardan birisidir. Bu maksatla bugün burada, Altıeylül yöresel lezzetler festivalinin, mutfağımıza sahip çıkılması ve tanıtılması kapsamında Balıkesir\'imize katkı sağlayacağına inancımız tamdır. Bu festivalle yöremize has lezzetlerin gün yüzüne çıkarılması, genç kuşaklara tanıtılması ve turizm kapsamında ön plana çıkarılarak ekonomik ve kültürel katkı sağlanması amaçlanmıştır.\"

Kaymakam Kaya da milletlerin mutfakları ile tanındığını, Fransız, İtalyan mutfaklarının bu ülkelerin tanıtımına büyük katkı sağladığını hatırlatıp, kültür miraslarımızı gelecek kuşaklara aktarmak zorun olduğumuzu belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kafaoğlu ise \"Bizim kültürel mirasımızda folklorumuz da var, yemeğimiz de var, örf, adet, gelenek ve göreneklerimiz de var. Bugün bu geleneklerimizden Altıeylül\'ün kırsal mahallelerinde yapılan yöresel lezzetlerin festivalini yapıyoruz. Ağız tadı olmadan hiçbir şey olmuyor. Yemek yerken ağız tadı önemli. Siyaset yaparken ağız tadı önemli. Cenab-ı Allah ağzımızın tadını bozmasın\" dedi.

Protokol üyeleri, festivale katkı sağlayanlara armağanlar verdikten sonra; kabak pidesi, balkabağı sarması, lolaz salatası, kulak hamuru, saraylı tatlısı, Balıkesir kaymaklısı, şıpsı, höşmerim, zerde tatlısı, kuru kemik yahnisi, nişasta helvasınında aralarında yer aldığı 38 çeşit yemek ve tatlının tadına baktı. Yemekler hakkında bilgiler aldı. Başkan Kafaoğlu\'na sorulan \"En çok hangi yemeği seviyorsunuz\" sorusuna eşi Didar Kafaoğlu, \"Tarhana çorbası, taze fasulye ve kabak tatlısı\" yanıtı verdi.

Başkan Kafaoğlu, Altıeylül Belediye Başkanı olduğu dönemde, yöresel yemekler kitabı bastırdıklarını vurgulayıp, \"Yemek konusunu daha da geliştirerek kırsal mahallelerimizdeki geleneksel yemekleri de içine katarak çok daha kapsamlı bir çalışma Balıkesir\'e yakışır. Büyükşehir olarak da bunu yapmamız lazım\" dedi.

Etkinliğe katılan tüm konuklar yöresel yemeklerin tadına baktı.

Görüntü Dökümü

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- Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı konuşma

- Altıeylül Kaymakamı Oktay Kaya konuşma

- Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu konuşma

- Yemeklerden görüntü

- Protokol yemeklerin tatmasından görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Hilmi DUYAR / BALIKESİR, (DHA)



