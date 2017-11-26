DHA YURT BÜLTENİ-4

1)KILIÇDAROĞLU: GERGİNLİK VE KAVGALARDAN BIKTIK, YETER ARTIK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gerginlik ve kavgalardan bıktıklarını belirterek, \"Yeter artık. Bu ülkede hangi görüşte olursak olalım, bir arada kardeşçe yaşayabiliriz. Bağırmak ve çağırmakla ülkeler yönetilseydi, büyüyebilseydik vallahi biz şu anda dünyanın en gelişmiş ülkesi olurduk. Demek ki bu işler bağırmakla, kavga ederek olmuyor\" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya\'nın Kemer ilçesinde Belediye Başkanı Mustafa Gül\'ü makamında ziyaret etti. Partililerle selamlaşan Kılıçdaroğlu\'na Başkan Gül, kentin temsili anahtarını hediye etti. Belediye çıkışında halka seslenen Kılıçdaroğlu, dünyanın en güzel ilçelerinden birinde yaşadıklarını söyledi. Güzellikte ihtiyaç duydukları bir şey olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle dedi: \"Huzur içinde yaşamak. Türkiye\'de huzur içinde yaşamak istiyoruz. İster doğu, ister batıda, ister güney, ister kuzeyde yaşıyorsak huzur içinde olmalıyız. Görüşlerimiz farklı olabilir, kimliklerimiz farklı olabilir, yaşadığımız bölgeler farklı olabilir, ama bayrağımızın altında güzel vatanımızda huzur içinde yaşamak istiyoruz. Dertlerimiz de olabilir, afetler de yaşabiliriz. Ama huzur olduğu zaman dayanışma içinde bütün sıkıntıları aşabiliriz.\"

\"Ben size sadece ve sadece huzur vaat ediyorum\" diye sözlerini sürdüren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

\"Ben size güzel bir Türkiye vaat ediyorum. Birlikte huzur içinde yaşayacağız. Bunun mücadelesini el birliğiyle vereceğiz. 2019\'a az kaldı. Gerginlik ve kavgalardan bıktık. Yeter artık. Bu ülkede hangi görüşte olursak olalım, bir arada kardeşçe yaşayabiliriz. Bağırmak ve çağırmakla ülkeler yönetilseydi, büyüyebilseydik vallahi biz şu anda dünyanın en gelişmiş ülkesi olurduk. Demek ki bu işler bağırmakla, kavga ederek olmuyor. Bu işler başka ülkelere kafa tutarak olmuyor. Barış içinde yaşamak istiyoruz.\"

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)-

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2)EŞİ TARAFINDAN YÜZÜNDEN BIÇAKLANIRKEN, 11 YAŞINDAKİ KIZI, \'BABA ALLAH AŞKINA YAPMA\' DİYE YALVARMIŞ



KONYA\'da, kendisini aldattığını öne sürdüğü eşi Rukiye T.\'yi (30)yüzünden bıçaklayıp, sol yanağına çarpı attığı iddasıyla gözaltına alınan Musa T.\'nin (35). çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına tepkiler sürüyor. Öte yandan Rukiye T.\'nin ifadesinde eşi tarafından saldırıya uğrarken, 11 yaşındaki kızının engellemeye çalıştığını belirterek, \"Kanepede otururken yumruk ve tekmelerle bana saldırdı. Yerden kalkamadım. Üzerime çıkıp maket bıçağıyla yüzüme vurmaya başladı. Boğazıma vuracağı sırada kızım, \'Baba Allah aşkına yapma\' dedi. Ondan sonra beni bırakıp kızımı da evden alıp gitti\" dediği ortaya çıktı.

Olay, geçen 20 Kasım Pazartesi günü merkez Meram ilçesi Turgut Reis Mahallesi Sözbir Sokak\'taki tek katlı müstakil evde meydana geldi. Mobilyacı Musa T., kendisini aldattığını öne sürerek, 4 çocuğunun annesi Rukiye T, ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Musa T., mutfaktan aldığı bıçakla eşini yüzünden bıçaklayıp, sol yanağına çarpı işareti çizdikten sonra bir çocuğunu yanına alıp evden ayrıldı.

Komşularının çağırdığı ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Rukiye T. tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan Rukiye T. taburcu edildi. Rukiye T.\'nin hastaneden çıktıktan sonra ailesiyle birlikte yaşamaya başladığı ifade edildi.

SERBEST KALDI

Musa T., kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. İlk ifadesinde olayın \'namus meselesi\' olduğunu öne süren Musa T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Musa T.\'nin serbest kalmasının ardından sosyal paylaşım sitesindeki hesabında, \'Sonunda özgürüm. Allah\'ım her şeyi görüp hayrını veriyor. Şükürler olsun\' yazısını paylaştığı görüldü.

Musa T., mahkemede verdiği ifadesinde, \"Emniyet\'teki savunmam doğrudur. Eşimin beni aldattığını öğrendim. Yanına gidip bunu bana neden yaptığını sordum. O da kabul etti. Ben de bunun üzerine onu yaraladım. Bu hususun dikkate alınmasını istiyorum. Olay anında çocuğum da yanımdaydı. Olay nedeniyle pişmanım\" diyerek kendisini savundu.

TEPKİLER DİNMİYOR

Tartıştığı eşini yüzünden bıçaklayan Musa T.’nin çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına ve ardından sosyal paylaşım sitesindeki paylaşımına ise tepkiler sürüyor. Birçok kişi sosyal medyadan buna ilişkin tepkilerini dile getirirken, Konya Barosu Yönetim Kurulu üyesi ve Kadın Hakları Merkezi eski Başkanı avukat Süheyla Şahin, olayın içerisinde haksız tahrik de olsa yine de böyle bir şeyin kabul edilemeyeceğini belirtmiş, \"Bu durum her ne olursa olsun hafifletici sebep olamaz. Hukukta da bu kabul edilemez\" demişti.

KIZININ YANINDA BIÇAKLAMIŞ

Kızının yanında eşi tarafından bıçakladığını söylediği öğrenilen Rukiye T. ise verdiği ifadesinde şunları söyledi:

\"Musa 14 yıllık resmi nikahlı eşim. Uzun zamandır problemler yaşıyoruz. Olaydan iki gün önce kızlarımı da alıp evden ayrıldı. O gün saat 10.00 sıralarında okula giden çocuğumun öğretmenleriyle görüşmek üzere evden çıkacağım sırada eşim geldi. Yanında 11 yaşındaki kızım S. vardı. Tartışmaya başladık. Salonda kanepede otururken yumruk ve tekmelerle bana vurmaya başladı. Bir süre yerden kalkamadım. Daha sonra üzerime çıkıp maket bıçağıyla yüzüme vurmaya başladı. Boğazıma vuracağı sırada kızım S., \'Baba Allah aşkına yapma\' diye çığlık attı. Bunun üzerine Musa kızım S.\'yi de yanına alarak evden ayrıldı\" dedi.

Eşinden şikayetçi olduğunu da ifade eden Rukiye T.\'ye koruma tedbir kararı verildiği belirtildi.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA

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3)DERİK İLÇESİ DEVLET HASTANESİNDE ENDOSKOPİ ÜNİTESİ AÇILDI

MARDİR\'in Derik ilçesi Devlet Hastanesinde Endoskopi Üniversite açılırken, Genel Cerrahi uzmanı Hüseyin Yönder, açılan ünite ile çevre İl ve İlçelere gereksinim olmaksızın kıl dönmesi, basur, fistül, makat çatlağı gibi hastalıklarında tedavisini rahatlıkla yapabildiklerini söyledi. Derik ilçesindeki 35 yataklı Devlet Hastanesinde kurulduğu 2004 yılından beri ilk kez Endoskopi ünitesi açıldı. 61 bin nüfusu bulunan ve bugünü kadar Endoskopi ünitesi olmamasından dolayı başka illere sevk edilen hastalar artık bu hastaneden hizmet almaya başladı. Endoskopi cihazı ile artık hastaların yemek borusu, mide, on iki parmak barsak, kalın barsak gibi organlarında oluşan ülser, gastrit, hemoroid ve kanser gibi hastalıklar erken teşhis edilirken, Ünitenin 3 aydır yaklaşık 100 hastaya hizmet verdiği belirtildi.

Hastanenin Genel Cerrahi uzmanı Hüseyin Yönder, 3 aydır faaliyete soktukları Endoskopi cihazı ile tüm mide ve kalın barsak hastalıklarının tanısı ve taramasının rahatlıkla yapabildiklerini, eskiden olduğu gibi olası ve ani gelişen durumlar karşısında müdahale edebildiklerini söyledi. Cihaz ile birlikte artık çevre il ve ilçelere gereksinim olmaksızın hastaların kıl dönmesi, basur, fistül, makat çatlağı gibi hastalıklarında tedavisini yapabildiklerini söyledi. 3 aydır lazer cihazı ile ameliyatsız bir şekilde bu hastalıkları tedavi ettiklerini söyleyen Dr.Yönder, \"Hayat konforunu bozmadan, hastalarımızı tedavi ediyoruz. Tedaviden sonra aynı gün veya ertesi gün işlerine dönebilmekte hastalarımız. Bu yönüyle de Derik Devlet Hastanesi\'nde hem endoskopi anlamında, hem lazerle ameliyat çalışmalarımızla bir çok ilke çok şükür imzamızı atmış olduk\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Dr. Yönder\'in Endoskopi Ünitesinde hasta başında uygulama yapması

-Dr. Yönder\'in konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Emrullah KARAKAŞ/DERİK,(DHA)-

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4)MERSİN\'DE 197 KİLO ESRAR ELE GEÇİLDİ

MERSİN Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 197 kilo 840 gram esrar ele geçirdi.

Cumhuriyet Bassavcılığı koordinesinde, merkez Akdeniz İlçesi Cumhuriyet Mahallesinde çalışma yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 56 poşet içinde 197 kilo 840 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı. Polisin soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Ekipler eve girerken

-Narkotik köpekler arama yaparken

-Ekipler arama yaparken

-Ekipler poşetlerde esrar bulurken

-Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 02:28 BOYUT: 14.92 MB

Haber-Kamera: MERSİN, (DHA)

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5)TİYATRO OYUNUNDA \'KADINA YÖNELİK ŞİDDETE DUR DEYİN\' MESAJI

BİLECİK,(DHA)- BİLECİK Belediyesi tarafından bu yıl 12\'ncisi düzenlenen \'Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivali\' kapsamında sahnelenen \'Gulyabani\' adlı oyunda, \'kadına yönelik şiddete dur deyin\' mesajı verildi.

Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi\'nde dün akşam sahnelenen Gulyabani adlı oyununu izlemeye gelenlerin yakalarına \'Kadına karşı şiddete dur de\' yazılı rozetler takıldı. Tiyatro oyuncuları da oyun sırasında kadına yönelik şiddete karşı mücadeleyle ilgili mesajlar verdi. Tiyatro oyununun bitiminde usta oyuncu Hakan Altıner \"Bilecik\'e geldiğimde elime bir rozet tutuşturdular. Üzerinde \"Kadına karşı şiddete dur de\' yazıyor. Kadınlarımız ninelerimiz, annelerimiz, kız kardeşlerimiz, bizim varlık nedenimiz. Şiddet mi? Hala mı yahu? Yazıklar olsun\" dedi. Genç oyuncular Damla Cercisoğlu ile Anıl Yülek de kadına yönelik şiddete karşı mücadele mesajı veren bir oyunda oynamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Oyun sonunda belediye yetkilileri tarafından tiyatro oyuncularına birer plaket verildi. Bilecik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İsmail Cihan, \'kadına yönelik şiddete dur deyin\' mesajı veren bir oyunun \'25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü\'nde sahnelenmesinin çok önemli ve anlamlı olduğunu belirtti.

Görüntü dökümü:

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-Tiyatro oyunu için gelenlerin yakalarına rozet takılması,

-İzleyicilerin kadına yönelik şiddet ile ilgili kısa konuşmaları,

-Gulyabani adlı tiyatro oyunundan çekilen görüntüler,

-Usta oyuncu Hakan Altıner\'in tiyatro festivali nedeniyle belediye yetkililerine teşekkür etmesi,

-Damla Cercisoğlu ile Anıl Yülek\'in kadına şiddetle ilgili konuşmalarından çekilen görüntüler bulunulyor.)

Haber-Kamera:BİLECİK,(DHA)

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(ÖZEL) -

6)EŞİNİN TERK ETTİĞİ KADIN, 4 ÇOCUĞUNA BAKMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYOR

ŞANLIURFA\'da şiddet ve baskı gördüğü iddiasında bulunduğu öğretmen eşi Ali G. (48) tarafından terk edildiğini öne süren 4 çocuk annesi Ayşe G. (43), çalışmadığı için çocuklarına güçlükle bakıyor.

Şanlıurfa\'da oturan Ağrılı, Ayşe G., 15 yıl önce Ankara\'da çalışırken Kırşehirli Ali G. ile evlenip 1\'i kız, 4 çocuk dünyaya getirdi. Ayşe G., kendisine son 6 yıldır fiziki baskı ve şiddet uyguladığı eşi Ali G.\'nin 4 yıl önce evi terk edip tanıştığı bir kızla yaşamaya başladığını söyledi. Öğretmen eşinin 4 yıldır eve gelmediğini ve çocuklarına bakmadığını öne süren Ayşe G., çalışmadığı için zor durumda olduğunu ifade etti. Ayşe G., hayırseverlerin yardımıyla geçindiklerini kaydederek, şöyle dedi:

\"Eşimden 6 yıldır baskı ve şiddet görüyorum. Eşim evden ayrılmadan önce bana ve çocuklarıma maddi ve manevi mağduriyet yaşatıyordu. En son evden ayrılmadan önce bana ve çocuklarıma fiziki şiddet uyguladı. Sonradan öğrendim ki kendisinden 20 yaş küçük bir kadınla birlikte yaşıyor. Bu durumu hep bizlerden gizledi. Eşim çocuklarımın ihtiyacını karışamazken, o kadının bütün ihtiyacını karşılıyor. Ben 6 yıldır eşim tarafından mağduriyet yaşıyorum. Şu an evimde yakacak bir şeyim doğalgazım yok çocuklarım üşüyor. Çalışmadığım için çocuklarımın ihtiyacını karşılamakta zorlanıyorum. Ailemin ve hayırsever yakınlarımın destekleriyle ayakta kalmaya çalışıyorum.\"

\'YAŞADIĞIM, KADININ KADINA GÖSTERDİĞİ ŞİDDETTİR\'

Eşinin evi terk etmesiyle birlikte 4 çocuğuyla çaresiz kaldığını ifade eden Ayşe G., şunları söyledi:

\"Ben yıllardır ayağımda yırtık ayakkabıyla geziyorum. Kendi adıma onu hiçbir sıkıntıya sokmadım. Ancak, çocuklarım çok mağdur durumdadırlar. Çocuklarım okula giderken, onlara harçlık veremiyorum. Ben buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Özellikle genç kadınlara sesleniyorum; evli erkeklerin yakasını bıraksınlar. Bir sürü bekar insan dururken, neden evli erkeklerin yuvasını yıkıyorsunuz? Benim bu yaşadığım, kadının kadına gösterdiği bir şiddettir. Benim başıma gelen bu olayın bir benzerinin yaşanmaması için bu tür suçları işleyenlerin cezalandırılmasını istiyorum. Biz halen resmiyette eşimle evliyiz.\"

Görüntü Dökümü

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- Eşinden şiddet gören Ayşe G.,

- Eşiyle ilgili açıklamada bulunan Ayşe G.,

- Gözyaşlarına boğulan kadın

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 382 MB