DHA YURT BÜLTENİ-4

1)DOĞU KARADENİZ’DE KAR ESARETİ

DOĞU Karadeniz Bölgesi’nde etkisini gösteren soğukla birlikte başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Trabzon’un Tonya ilçesinde etkili olan kar yağışı, özellikle hayvancılıkla uğraşan vatandaşları zor durumda bıraktı. Kar kalınlığının 60 santimetreye ulaştığı Rize’de kapanan 15 köy yolunu açma çalışması başlatıldı. Artvin\'in Cankurtaran geçitinde de kışa hazırlıksız yakalanan bazı araç sürücüleri yolda kalırken, kentte 42 köy yolu da ulaşıma kapandı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına inmesinin ardından Doğu Karadeniz’de hava kendisini kara bıraktı. Bölgede yaşanan kar yağışı, yaşamı da etkiledi. Trabzon’un Tonya ilçesinde etkili olan kar yağışı, özellikle hayvancılıkla uğraşan vatandaşları zor durumda bıraktı. Gece boyunca aralıksız yağan karın kalınlığı ilçeye bağlı birçok mahallelerde 40 santimetreyi buldu. İlçede hayvancılıkla uğraşan 17 yaşındaki Ramazan Erdoğan, koyunlarını doyurabilmek için çimenlerin üzerinde biriken karı kürekle açıyor ardında da koyunlarının otlamasını sağlıyor. Koyunlarının karnını doyurmak için doğayla mücadele veren Erdoğan “Kışa hazırlıksız yakalandık. Koyunların yiyeceği yeterli değil. Ben de çimenleri açıp koyunları otlatıyorum. Biz koyunlarımızı çok seviyoruz. Önce onların doyması bizim için önemli dedi.

ARTVİN’DE ARAÇLAR YOLDA KALDI

Artvin’de etkili olan kar yağışı nedeniyle Hopa-Borçka ilçeleri arasındaki 690 rakımlı Cankurtaran Geçidinde kara hazırlıksız yakalanan birçok araç yolda kaldı. Özellikle zincir kullanmayan TIR’ların yolda kalmasıyla trafikte aksamlar yaşandı. Yolda kalan araçlar Karayolları ekipleri yardımıyla yol kenarına çekildi. Yoldaki bazı sürücüler de kendi imkânlarıyla araçlarına zincir takarak yollarına devam etti. Kış şartlarında araba sürmeyi göze almayan birçok sürücüde ise yol kenarına park ederek yolun daha güvenli hale gelmesini bekledi. Bölgede yetkililer kar temizleme çalışması başlatırken, buzlanmanın önüne geçmek için ise gerekli önlemleri aldı. Yağış dolayısıyla kentte 42 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

ÇEKİCİLERE GÜN DOĞDU

Bölgede etkili olan kar yağışı çekicilik yapan bazı vatandaşlara da olumlu yansıdı. Çevrede araç çekme hizmeti veren ve gece boyu yolda bekleyen birçok kişi istifade ettikleri durumdan maddi kazanç sağladı. Yolda kalarak aracına zincir takan 15 yıllık TIR şoförü Maksut Belli yıllardır kış mevsiminde bölgede benzer sıkıntıları yaşadığını ifade ederek, “Cankurtaran’da çok çileli bir gece geçiriyoruz. Artık tünelin açılmasını istiyoruz. Bu çilenin sona ermesini istiyoruzö diye konuştu.

15 KÖY YOLU KAPANDI

Rize’nin yüksek kesimleri de etkiki olan soğunun ardından kara büründü. Etkili olan yağışlarla birlikte 15 köy yolu kapandı. Kapanan yolları açmak için bölgede çalışma başlatıldı. Kar yağışıyla özellikle Ayder Yaylası’nda ise kar kalınlığı 60 santimetreyi buldu.

Görüntü Dökümü

---------------------------

Artvin\'de yolda kalan araçlar

Yol açma çalışmaları

Yolda zincir sarma

Röpler.

Koyunlarını doyurmak isteyen çoban

Haber:KAMEDEM GÜNGÖR-İnan KALYONCU

===================================================

HALK OTOBÜSÜYLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA SONRASI OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HALK OTOBÜSÜNÜN ŞOFÖRÜNE SALDIRMAK İSTEDİ. O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINCA SANİYE SANİYE BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

2)HALK OTOBÜSÜ SÜRÜCÜLERİ DERT KÜPÜ

BURSA’da duraktan yolcu alıp anayolda seyir halinde olan özel halk otobüsüne tali yoldan gelen bir otomobil çarptı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken özel halk otobüsü sürücüsü Turgay Akbaba kendisine saldırmak isteyen sürücüden kaçarak kurtuldu. Otobüste yolcu olarak bulunan bir kadın yolcu ise çantasından biber gazı çıkarıp endişeli halde beklerken, iki kadın yolcu ise arka koltuklara kaçtı. Özel halk otobüslerinde meydana gelen olumsuzluklar nedeniyle psikolojilerinin bozulduğunu belirten sürücüler birkaç kişinin yaptığı hataları bizlere mal etmek doğru değil dediler.

Olay önceki gece Merkez Osmangazi ilçesi Haşim İşcan Caddesi üzerinde meydana geldi. Ördekli Hamamı önünde bulunan otobüs durağından yolcusunu alan özel halk otobüsü sürücüsü Turgay Akbaba ana yolda yaklaşık 200 metre gittikten sonra tali yoldan çıkan bir araç sürücüsü kullandığı otobüsün ön tarafından tampona çarptı. Maddi hasarlı meydana gelen kaza sonrası kimliği tespit edilemeyen otomobil sürücüsü aracından inerek Turgay Akbaba’ya aşağıya inmesini söyleyerek otobüsü tekmelemeye başladı. Otobüste bulunan kadınlar korku dolu anlar yaşarken bir kadın yolcu ise çantasından biber gazı çıkarıp endişeli halde bekleyerek canımız tehlikede ne olur durmayın şoför bey diyerek Turgay Akbaba’yı olay yerinden uzaklaştırdı.

Olay sonrası polis merkezine giderek kendisine çarpan kişiden şikayetçi olan ve aracın plakasını veren Turgay Akbaba “ ben anayolda seyir halindeyken tali yoldan çıkan sürücü benim otobüsüme çarptı ardından küfürler ederek saldırmak istedi. Kadın yolcular korku dolu anlar yaşadılar, biz özel halk otobüsçüleri olarak sahipsiz,, bize ne belediye nede bağlı olduğumuz oda sahip çıkmıyor diye konuştu.

Bir başka otobüs sürücüsü Necip Baş ise “son yaşanan olaylardan dolayı psikolojimiz bozuldu, birkaç kişinin yaptığı hatalar tüm özel halk otobüsçülerine mal edilmemesi lazım, biz gerçekten mağduruz, bir şey olduğu zaman bize bağlı olduğumuz odamız sahip çıkmalı diye konuştu.

Görüntü Dökümü

---------------------------------

Güvenlik kamerası görüntüsü

Sürücü Turgay Akbaba ile röportaj

Özel Halk otobüsçüleriyle röportaj

Detaylar

Hüseyin TÜCCAR-BURSA/(DHA

SÜRE: 3 dakika 58 saniye BOYUT: 112 MB

===================================================

3)KAPKAÇ ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

ADANA\'da 41 yaşındaki Hamidiye O.\'nun çantasının kapkaç yöntemiyle çalan 25 yaşındaki Veysi E., yakalandı. Olay anı ise güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Merkez Seyhan İlçesi, İstiklal Mahallesi\'nde sabah saatlerinde işe giden Hamidiye O.\'nun içinde 300 lira para ve cep telefonu olan çantası plakasız motosiklet kullanan bir kişi tarafından kapkaç yönetimi ile çalındı. Bir süre kapkaççıyı kovalayan Hamidiye O., daha sonra çevredekilerin yardımı ile polisten yardım istedi. Olay yerine gelen polis, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Bir iş yerinin güvenlik kamera kaydına yansıdığı belirlenen kapkaç anını izleyen polis, şüphenin daha önce aynı suçtan kaydı bulunan Veysi E. olduğunu belirledi. Polis, Veysi E.\'yi kısa sürede yakaladı. Şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü

------------------------

*Güvenlik Kamerası*

- Yolda yürüyen kadın

- Zanlının motorsikletle kadına yaklaşması

- Elindeki çantayı alması

- Kadının zanlının arkasından koşması

- Kapkaç zanlısı Veysi E.\'nin üzerinden çıkan paralar, çanta ve telefonun fotoğrafı

- Kapkaç zanlısı Veysi E.\'nin fotoğrafı

SÜRE:27\" BOYUT:28 mb

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

=================================================

4)ÖĞRENCİLER KADINA ŞİDDET VE ÇOCUK GELİNE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN KLİP HAZIRLADI

BURDUR\'da üniversite öğrencileri kadına şiddete ve çocuk gelinlere dikkati çekmek amacıyla kick boks sporcularının da desteğiyle klip hazırladı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü üçüncü sınıf öğrencileri Doğum Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersinde \'Kadına Şiddet ve Çocuk Sağlığı\' konusunu işlerken, yapacakları sunum için klip hazırladı. Öğrencilerden Adnan Keskin\'in kick boksla uğraşan arkadaşları da klibe destek verdi.

Öğrencilerden Sefa Cüvelek, \"Dersimiz için grup arkadaşlarımla birlikte çalışma yaptık. Bu çalışmada ülkemizde günden güne artan kadına şiddete ve çocuk geline dikkati çekmek ve azalmasına bir nebze de olsa katkı sağlamak için tişörtler bastırdık, sloganlar hazırladık. Bu çalışmamızı sınıf arkadaşlarımızdan başlayıp tüm ülkeye duyurmak istedik\" dedi.

Öğrencilerden Adnan Keskin, \"Ülkemizde her geçen gün artan kadına şiddet ve çocuk geline dikkati çekmek ve bir farkındalık yaratabilmek, arkadaşlarımıza ve ülkeye bu sorunu anlatmak için kendi çapımızda videolar çektik. Aynı zamanda kick boks sporcusuyum, çekimlerimize sporcu arkadaşlarımız da destek verdi. Bir kadına şiddet sadece fiziki değil, onu küçümsemek, \'sen bunu yapamazsın\' demek dahi şiddettir. Maalesef dünyada günde 39 bin kız çocuğu zorla gelin ediliyor. Kadına şiddete hayır, çocuk geline hayır\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

---------------------------------

- RÖP 1: Sefa Cüvelek

- RÖP 2: Adnan Keskin

- Öğrencilerin çektiği klip

99.5 MB /// 03.16\"

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

===================================================

5)ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ\'NDE DEPREM TATBİKATI

ISPARTA Şehir Hastanesi\'nde, ilk yardım ve kurtarma ekiplerinin katılımıyla deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.

Tatbikata, Ulusal Medical Kurtarma Ekibi (UMKE), Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve sağlık ekipleri ile hastane çalışanları katıldı. Senaryo gereği Isparta\'da 6.8 şiddetinde ve 33 saniye süren deprem sonrasında hastane de hasar gördü. Hastane personeli hastaları hızla tahliye etmeye çalışırken, hastane yöneticisi de \'Olay Yönetim Ekibi\'ni acil toplanma noktasına çağırdı. Büyük kargaşa yaşanan hastanenin 2\'nci katında senaryo gereği yangın çıktı. Hastaneye AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, kurtarma ekipleri Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi yeni doğan bölümünde yeni doğan bebeği ve tedavi gören hastaları kurtardı. Ekipler, felçli bir hastayı ise sedyeye bağlayarak halatla üst katlardan indirdi. Tahliye edilen hastalar olay yerine gelen ambulanslarla başka bir hastaneye nakledildi.

Tatbikat sonrası açıklama yapan Hastane Yöneticisi Op. Dr. Kadir Gökhan Saçkan, \"Deprem başta olmak üzere doğal afetlere önceden hazırlanmak gerek. Afet planları olmayan ve hazırlıksız yakalanan toplumlar afetlerde her zaman büyük zarar görmüştür. Unutmayalım, afetlere hazırlık küçük adımlarla başlar. Afetler daima olacaktır. Afetlerle yaşamayı öğrenmeliyiz\" dedi.

Görüntü Dökümü

---------------------------------

- Hasta ve vatandaşlarının hastaneden kaçma anı

- Hastanede dumanlar ve olay yerine itfaiye, afad ve umke ekiplerinin gelmesi

- Ekiplerin binadan hasta kurtarması

- Sedye ile hasta kurtarma ve detaylar

237 MB 02.7\"

Haber- Kamera: Ali ÇEVİKBAŞ/ANTALYA-DHA)

