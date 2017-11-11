DHA YURT BÜLTENİ-4 

Saruhanlı\'da 4.4 büyüklüğünde deprem

MANİSA\'nın Saruhanlı İlçesi merkezli 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir\'de de hafif şekilde hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, bugün saat 11.56\'da Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 14.6 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, İzmir\'de de hafif şekilde hissedildi. Kısa süreli olan depremin herhangi bir can ve mal kaybına yol açmadığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: MANİSA (DHA)

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Kılıçdaroğlu,Bursa\'da şehit ailesini ziyaret etti

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa\'ya geldi. Kestel ilçesi Serme Köyünde partililerin karşıladığı Kılıçdaroğlu, Hakkari\'nin Şemdinli ilçesinde PKK\'lı teroristlerle çıkan çatışmada şehit düşen sözleşmeli Er Emre Karaaslan\'ın ailesine ziyarette bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir takım temaslarda bulunmak üzere Bursa\'ya geldi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Kestel ilçesi Serme Köyü girişinde karşılama yapıldı. Kılıçdaroğlu\'nu, CHP Milletvekilleri, Belediye başkanları ve çok sayıda partili karşıladı. Kılıçdaroğlu burada, geçtiğimiz hafta Hakkari\'nin Şemdinli ilçesinde PKK\'lı teröristlerde çıkan çatışmada şehit düşen 24 yaşındaki sözleşmeli Er Emre Karaaslan\'ın Kestel ilçesindeki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Basına kapalı olarak gerçekleşen taziye ziyaretinin ardından Kılıçdaroğlu, Kültürpark Altınceylan Tesislerinde muhtarlar ile bir araya geldi. Program basına kapalı olarak gerçekleşti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kılıçdaroğlu\'nun karşılanması, eve giriş ve çıkışı, detaylar

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/Enver Fatih TIKIR/BURSA,(DHA)-

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Şanlıurfa\'da sera işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 17 yaralı (2)

ÖLÜ SAYISI 3\'E YÜKSELDİ

Karaali Mahallesi\'ndeki tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpması sonucu meydana gelen otomobil sürücüsü Orhan Çakmak ile tarım işçisi Sera Baylan\'ın yaşamını yitirdiği kazada ağır yaralanan Hamit Kaya da tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı. Ölen 3 kişinin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kazada yaralanarak hastanelere kaldırılan 17 kişinin tedavisi sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cenazelerin Adli Tıp Kurumu morguna getirilmesi

- Morgda bekleyenler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

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Söğüt Belediye Başkanı Aydoğdu, MHP\'den istifa etti



BİLECİK\'in Söğüt İlçesi Belediye Başkanı Halil Aydoğdu sosyal paylaşım sitesinden, MHP\'den istifa ettiğini duyurdu.

Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu, dün gece sosyal paylaşım sitesi Facebook\'taki hesabından, \'08.11.2017 tarihi itibariyle Meclis Üyelerimizle birlikte mensubu bulunduğumuz Milliyetçi Hareket Partisi\'nden istifa etmiş bulunmaktayız. Kamuoyuna saygılarımla\' yazısını paylaştı.

Söğüt Belediye Meclisi\'nde 6 MHP\'li, 5 de Ak Parti\'li meclis üyesi bulunuyor. MHP\'den istifa eden Belediye Başkanı Halil Aydoğdu ile meclis üyelerinin İYİ Parti\'ye geçeceği öne sürüldü.

HALİL AYDOĞDU KİMDİR?

1962 yılında Söğüt Çaltı\'da dünyaya gelen Halil Aydoğdu, 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü\'nden mezun oldu. 2 yıl İstanbul’da ticaretle uğraştıktan sonra 1986 yılında öğretmenlik görevine başlayan ve 1994-1999 yılları arasında Söğüt Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcılığı görevlerinde bulunan Aydoğdu 18 Nisan 1999 ve 28 Mart 2004 tarihlerinde yapılan mahalli seçimlerde MHP\'den Söğüt Belediye Başkanı seçildi. 2009 yılından sonra MHP Genel Merkezi\'nde görev alan Aydoğdu, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinden 3\'üncü kez MHP\'den Söğüt Belediye Başkanı oldu.

\"İYİ PARTİ\'YE GEÇME KARARI ALDIK\"

MHP\'den istifa eden Bilecik\'in Söğüt İlçe Belediye Başkanı Halil Aydoğdu, \"İYİ Parti\'ye geçme kararı aldık\" dedi. Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından belediye meclis üyeleriyle birlikte MHP\'den istifa etiklerini duyuran Söğüt belediye Başkanı Halil Aydoğdu, kendisini telefonla arayan DHA muhabirine istifa ettiklerini doğruladı. Kendisinin yanı sıra MHP\'li 6 belediye meclis üyesi, MHP Söğüt eski İlçe Başkanı Ali Islah\'ın da aralarında bulunduğu 48 üyenin de MHP\'den istifa ettiğini söyleyen Aydoğdu şöyle konuştu: \"MHP\'de siyaset yapma imkanı kalmadı. Delegeliklerimiz düşürüldü. Yapacak bir şey kalmadı. Madem ki MHP\'de bir etkimiz, söz hakkımız ve delegelik, demokratik mücadele hakkımız kalmadı istifa etmeyi uygun gördük. Seçmenimizin de isteği üzerine partiden istifa ederek kurulan İYİ Parti\'ye geçme kararı aldık. İYİ Parti\'yi kuran sayın Meral Akşener hanım ile işin başından beri beraberiz zaten. Onun düşüncelerini, yapısını ve bu partiyi kurma amacını yakinen gördük. Hayırlı ve güzel bir iş olacağını düşünüyoruz. Başarılı olacağını düşünüyoruz. En azından Türkiye\'de hukukun üstünlüğünü ve toplumsal huzurun sağlanmasını ciddi anlamda katkı sağlamasını düşünüyoruz.\"

Haber: Cafer ELMAS/ SÖĞÜT,(Bilecik),(DHA)-

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Atatürk\'ün otomobilinin tekerleği iddiasıyla 15 yıldır saklıyor

SAMSUN\'da antikacı 60 yaşındaki Nedim Genç, 15 yıl önce satın aldığı otomobil tekerleğinin Mustafa Kemal Atatürk\'ün 19 Mayıs 1919\'da Bandırma Vapuru\'yla Samsun\'a gelişi ve ardından Amasya\'ya gidişinde kullandığı otomobile ait olduğunu iddia etti. Bu iddiasının ispat edilmesi için ilgili kurumlardan araştırma yapılmasını isteyen Genç, tekerleği özenle saklayıp koruduğunu söyledi.

Samsun\'da 30 yıldan bu yana antikacı Nedim Genç,15 yıl önce köylerden eski eşyalar toplayıp satan bir kişiden etrafı beton çember ile kaplanmış eski bir otomobil tekerleği satın aldı. Beton çemberi kıran Genç, tekerleğin çok eski olduğunu fark edince araştırmaya başladı. Eski fotoğraflarda yaptığı araştırmada tekerleğin Mustafa Kemal Atatürk\'ün kullandığı otomobilin tekerleğine bire bir benzediğini fark etti. Bunun üzerine araştırmasını derinleştirdi. Mustafa Kemal Atatürk\'ün 19 Mayıs 1919\'da Bandırma Vapuru ile Samsun\'a gelişi ve ardından otomobille bu gün Kurtuluş Yolu olarak adlandırılan güzergahı kullanarak Havza İlçesi\'ne ve ardından Amasya\'ya gidişini araştırdı. Okuduğu bir kitapta Havza\'ya gidiş sırasında Atatürk\'ün içinde bulunudğu otomobilin tekerinin defelarca patladığı ve sorun yaşandığını okudu. Tekerleği satın aldığı kişinin eşyaları topladığı bölgenin de kurtuluş yolu güzergahındaki köyler olduğunu öğrenen Genç, elindeki tekerleğin Atatürk\'ün otomobiline ait olabileceğini idida etti.

15 yıldır tekerleği saklayan Genç, kentteki bir alışveriş merkezindeki antika eşyaların yer aldığı Antika Kültür ve Sanat Derneği binasında sergiliyor. Genç, kendisinin araştırmasının belli bir aşamada kaldığını belirterek ilgili kamu kurumlarından tekerleğin Atatürk\'ün aracına ait olup- olmadığının belirlenmesi için araştırma yapılması konusunda destek istedi. Bazı kişilerin tekerlekle birlikte fotoğraf çektirdiklerini belirten Genç, şöyle dedi:

\"Tekerleği itina ile saklayıp muhafaza ediyorum. Sembolik olarak 55 bin TL\'lik fiyat koydum. Ama itina ile bir kamu kurumu, belediyenin saklayıp, koruma altına alınıp, teşhir edebileceğini bilsem verebilirim. Ben bu tekerleğin Atatürk\'ün otomobiline ait olduğunu idida ediyorum. Bu noktada bunun teyidi için elbette araştırma yapılmasını isterim.\"

GÖrüntü dökümü

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-Detaylar

-Nedim Genç\'in açıklamaları

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)

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İzmir\'de görkemli gece

İZMİR\'de, Atatürk\'ü anma etkinlikleri kapsamında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi\'nde gerçekleştirilen Fahir Atakoğlu\'nun \'10 Kasım Atatürk\'ü Anma Konseri Sarı Zeybek Sahne Kantatı\' güzel görüntülere sahne oldu. Duygusal anların yaşandığı konserde, Mustafa Kemal\'in yaşamı ekseninde ülkenin tarihi anlatıldı.

Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet döneminin yetiştirdiği en önemli sanatçılardan Ahmed Adnan Saygun\'un adını taşıyan sanat merkezindeki konserle anıldı. Atatürk\'ün ölümünün 79. yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ve İzmir Devlet Opera ve Balesi Korosu işbirliğiyle düzenlenen \'10 Kasım Atatürk\'ü Anma Haftası\' özel konseri, İzmirlilerden büyük ilgi gördü. Tarihin tozlu sayfalarından çıkan hikayelerin sergilendiği gecede duygu dolu anlar yaşandı. Büyük beğeni toplayan ve alkışların dinmediği konser, \'İzmir Marşı\' ve \'Onuncu Yıl Marşı\' ile sona erdi. Gönüllerde Atatürk\'ün, ellerde bayrakların olduğu anma programını izleyenler arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu da yer aldı.

Fahir Atakoğlu\'nun \'Sarı Zeybek Sahne Kantatı\' adlı eserinin sahnelendiği gecede Mustafa Kemal\'in yaşamı, ülkenin kurtuluşu ve imparatorluktan cumhuriyete evrilmesi anlatıldı. Metinleri Cennet Türker ve Şahan Gürkan tarafından hazırlanan eserin orkestra, koro ve solistler için düzenleme ve orkestrasyonu ise şef Kıvanç Tepe tarafından yapıldı. Sahnedeki solistlere ek olarak anlatıcılar ile oyuncuların konuyu dramatize ederek canlandırdığı hikaye, ses ve ışık efektleriyle güçlendirildi. Eser, müziklerle birlikte 7 bölüm halinde izleyiciye sunuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Salondan görüntü

- Atatürk\'ü Anma Konseri Sarı Zeybek Sahne Kantatı\'ndan görüntü

Haber-Kamera: İZMİR, (DHA)

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Cam kapıyı fark etmeyince

Sakarya\'da koşarak kuaföre girmeye çalışan 16 yaşındaki genç, fark etmediği cam kapıya çarparak yere düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sakarya\'da akşam saatlerinde marketten koşarak arkadaşlarının olduğu kuaföre dönen 16 yaşındaki lise öğrencisi Abdurrahman Özbostan, işyerinin cam kapısını fark etmedi. Kapının açık olduğunu sanan genç, içeriye girmeye çalışınca cam kapıya çarptı. Yere düşen Özbostan hafif yaralandı. O anlar işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Arkadaşları ve işyeri sahibi tarafından yerden kaldırılan talihsiz genç, önce içeriye alındı. Olayı anlatan Özbostan, \"Markete gitmiştim. Hava da soğuk olduğu için kuaföre doğru koşuyordum.Sizin gördüğünüz şu kapıyı ben görmedim ve cam kapıya çarptım\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ

Koşarak gelen gencin cam kapıya çarpması

Yere düşmesi

Arkadaşlarının yardıma koşması

Olayı anlatması

Haber: Zeki GÜNAL (DHA)

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Binalara otoprak zorunluluğu getirildi

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, binalara artık otoprak zorunluluğu getirdiklerini belirterek, \"Herkes yeni bir plan yapıyorsa 1 daireye 1 otoparkı göstermek zorunda. Artık paraya çevirmek olmayacak\" dedi.

TOKİ ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği işbirliğiyle yapımı gerçekleştirilen 834 konutun kura çekim törenine katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, program öncesi medya mensuplarının sorularını yanıtladı. Medya mensuplarının binalardaki otoprak sistemiyle ilgili sorusunu cevaplayan Bakan Özhaseki, \"Haliyle mevcutlar eski haliyle devam ederken bir taraftan da onlara sağlanmış iyileştirmeye yönelik bir takım haklar var. Mesela iki komşu bina yan yana gelip bahçe mesafeleri içinde kalan yerlerde otopark yapabilecekler veya eski bir binayı yıkıp plan tadilatına ihtiyaç kalmaksızın elbette ki ruhsatları alacaklar, şartları yerine getirecekler ama bizi plan tadilatı dediğimiz ilçe belediyesi, Büyükşehir Belediyesi bu gitgeller arasında 1 seneye yakın süren bir plan tadilatıyla uğraşmayacaklar. Kendiliğinden binalarını otoparka çevirebilecekler. Bu otoparkları kapalı ya da açık şekilde 2 türlü de yapabilirler. Özellikle bu iş merkezlerinin ve trafiğin yoğun olduğu yerlerde işe yarayacak bir formüldür. Neden? İşte cadde üzerinde sırayla dizili dükkan varken birisi orada eğer ki binası eskimişse veya değiştirmek istiyorsa onu yıkıp katlı otoparka çevirip girdiğimiz asansör sistemiyle hepsini çok rahat kullanabilecek\" ifadelerini kullandı. Bakan Özhaseki sözlerini şöyle sürdürdü:\" Asıl devrim niteliğinde olacak tedbirler yeni binalarla ilgili olacak. Asıl devrim niteliğinde olan tedbirler yeni yapılacak binalarla ilgili. Eskiden hepimizin malum olduğu üzere 3 daireye bir otopark gösterme zorunluluğu vardı. Şimdi eğer herkes yeni bir plan yapıyorsa 1 daireye 1 otoparkı göstermek zorunda. Eskiden eğer otopark yok gibi bir anlayışla belediyeye müracaat ederse onu paraya çeviriyorduk. Paraya çevrildiği zaman güya otoprak hesabında toplanıyor daha sonra otoprak hesabından otoprak yapımında kullanmak üzere bu para birikiyordu. Yalnız bunun işlemediğini de gördük. Çünkü belediye daraldığında parayı alıp başka yerlerde kullanabiliyor. O zaman bizim otopark hesabındaki para da bir işe yaramıyor. Bütün bu aksaklıkları zaman içinde gördüğümüz için otopark zorunluluğu geldi. Artık paraya çevirmek olmayacak. Biz ileride sorunların artmaması için bir takım önlemler aldık.\"

Görüntü Dökümü:

-Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki\'nin konuşması

-Genel detay

Haber : Oktay ENSARİ Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,DHA)

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Üniversite hayvancılığı bırakan köylülere koyun dağıttı

NİĞDE Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri Fakültesi Hayvansal Üretim ve Teknoloji Bölümü tarafından geliştirilen \"Geri Dönüşlü Bafra Koyunu Yetiştiriciliği\" projesi kapsamında hayvancılığı bırakan köylülere koyun dağıtıldı.

Koyunların dağıtımı için Tarım Bilimleri Fakültesi Hayvansal Üretim ve Teknoloji Bölümü\'ne ait uygulamalı hayvan çiftliğinde tören düzenlendi. Törende, tesislerde yetiştirilen küçükbaş hayvanlardan ilk etapta hayvancılığı bırakmış 5 kişiye, 1\'er koç ve 29\'ar koyun verildi.

Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Ulutaş, proje ile kırsal kesimde yetiştiriciliğe önemli bir katkı sağlayarak halkın köyünde kalmasını özendirerek şehre göçü durdura bilmek ve hayvancılığı bırakmış köylülerin yeniden yetiştiriciliğe dönmesi hedeflediklerini söyledi.

Proje hakkında bilgi veren Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Ulutaş şunları söyledi:

\"Bu Proje Doğuş Holding büyük destek sağlıyor. Hayvanları geri dönüşümlü olarak belirlemiş olduğumuz ihtiyaç sahibi yetiştiricilere vereceğiz. Daha sonra verdiğimiz hayvan sayısı kadar hayvanı geri alacağız. Bunun diğer isimi de \'canlı hayvan esasına dayalı mikro hayvan kredi sistemi.\' Hepimizin paraya ihtiyacı olur, gider bankadan alırız. Bu arkadaşlarımızın bankadan para alma durumu da olmadığı için biz bunlara canlı hayvanları vereceğiz. 5 yıl sonra da verdiğimiz hayvan kadar yıllara bölerek tekrar geri almış olacağız. Her birine 29 dişi, bir erkek hayvan vereceğiz. Bu proje kendini çevirebilen bir projedir. Biz bunu faizsiz sitem olarak işletiyoruz, ne kadar hayvan veriyorsak o kadar hayvanı alıyoruz. Bu hayvanlar çoklu doğum yapabilen hayvanlar, 100 koyununuz varsa bir yıl içinde 200 kuzu elde edersiniz. Bu hazırlanan proje ile kırsal kesimde yetiştiriciliğe önemli bir katkı sağlayarak halkın köyünde kalmasını özendirerek şehre göçü durdurabiliriz.\"

Görüntü Dökümü

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- Koyunlardan görüntü

- Kuzulardan görüntü

- Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Ulutaş açıklaması

- Koyun alan üreticiden görüntü

- Koyunların sayımını yapan üreticilerden görüntü

- Detay görüntüler

Haber-Kamera:Ali KADI/NİĞDE, (DHA)

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Trafikte kural ihlaline af yok

ANTALYA polisi, trafikte kural ihlallerinin önüne geçmek için şehrin birçok noktasında kavşak sistemi içinde \'seçici göz\' uygulaması başlattı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda resmi ve sivil trafik ekiplerinin katılımıyla uygulama yaptı. Seyir halinde cep telefonuyla konuşan, fazla yük taşıyan, hatalı sollama yapan ve emniyet kemeri takmayan sürücüler hakkında cezai işlem uygulandı.

\'Seçici Göz\' uygulamasının farklı noktalarda sık sık uygulanacağını kaydeden Trafikten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Cem Gencer, \"Trafik kazalarının çoğu hızdan kaynaklanıyor. Bizim için trafik düzeninin sağlanması önemlidir. Bu genel güvenliği de alakadar eden bir konu olduğu için önem veriyoruz. Ana yollarda hız kuralına uyulsa kaza olacağını düşünmüyorum\" dedi.

Değişik bölgelerde radar uygulamalarının sürdüğünü de ifade eden Gencer, \"Belli noktalarda belli günlerde bu uygulamamızı devam ettireceğiz. Vatandaşlarımızın emniyet kemerlerini takmalarını, seyir halinde yakın takip yapmamalarını, hız limitlerini aşmamalarını istiyoruz. Yine ışık ihlali yapmamaları, araç kullanırken cep telefonuyla konuşmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları trafik güvenliği için önemli\" diye konuştu. Gencer, uygulamaların olumlu dönüşü olacağını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Motorlu trafik polisinin kavşak sisteminde göz uygulaması yaparken görüntü

Polisin not alırken görüntüsü

Polis motorundan görüntü

Araç trafiğinden görüntü

Polis aracının görüntüsü

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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Otomobilin benzin deposundan esrar çıktı

OSMANİYE\'de polisin yol uygulamasında durdurduğu otomobilin benzin deposundan 11 kilo 300 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü 37 yaşındaki Şener K., aldığı arabanın borcunu ödemek için \'kuryelik\' yaptığını ileri sürdü.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik Osmaniye-Adana D 400 karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine Şener K. idaresindeki 09 K 8828 plakalı otomobili durdurdu. LPG ve benzinli otomobilde yapılan incelemede aracın benzinle çalışmadığını fark eden ekipler, arka koltuğu sökerek benzin deposunu aradı. Yapılan kontrolde, depo kapağının narkotik köpeklerinin uyuşturucunun kokusunu alamaması için kahve ile kaplanmış olduğu gözlenirken, depo içinden paketler halinde 11 kilo 300 gram esrar çıkarıldı.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Şener K. ise ifadesinde Antalya\'da yaşadığını ve aylardır işsiz olduğunu belirterek, uyuşturucu çıkan otomobilin kendisine ait olduğunu ve otomobilin borcunu ödemek için kuryelik yaptığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Yakalanan otomobilden genel görüntü

- Otomobilin bagajının incelenmesi

- Yakıt depo kapağının tornavida ile açılması

- Depodan çıkartılan esrar maddeleri

- Aracın içinin detaylı aranması, altına bakılması

- Çıkan esrar paketlerinin yere dizilmesi

- Narkotik tabelası ve esrar paketleri



Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)

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