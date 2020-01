DHA YURT BÜLTENİ-4 

1)PAMUKLARIN İÇİNDE UYUYAN 13 YAŞINDAKİ ÇOCUK DAHA ÖLÜ BULUNDU

ŞANLIURFA’nın Harran ilçesinde, pamuk yığınları içinde uyuyan 13 yaşındaki Beşar Güneş ölü bulundu. Olay, dün akşam Harran\'ın Küplüce Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte kendilerine ait arazide pamuk toplayan Beşar Güneş, dün akşam, dinlenmek için tarlada istiflenen pamuk yığının üzerinde çıktı. Bir süre sonra üşüyen Güneş, üzerini pamukla örtüp uykuya daldı. Havanın kararması üzerine eve dönmek isteyen ailesi, Beşar\'ı bulamayınca aramaya başladı. Yakınlarının araması sonucu Beşar Güneş, pamuk yığınları arasında hareketsiz bulundu. Çağırılan sağlık görevlilerinin incelemesinde öldüğü belirlenen Beşar Güneş\'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Şanlıurfa\'da geçen 19 Ekim günü Ulucanlar Mahallesi\'nde pamukların arasında uyuya kalan 13 yaşındaki Harun ve 14 yaşındaki Ali Tekdağ kardeşler ile 14 yaşındaki kuzenleri Hüseyin Tekdağ, üzerlerine tonlarca pamuğun atılması sonucu havasız kalarak hayatlarını kaybetmişti.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

----------------------------------

- Adli Tıp Kurumu morgunda toplananlar

- Acı haberi alanlar morga gelmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera:Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 175 MB

===========================================================

2)ÖĞRENCİSİNİN AĞABEYİ TARAFINDAN BIÇAKLANDI

İZMİR\'in Bornova İlçesi\'nde, öğrencisinin ağabeyi 24 yaşındaki Ömer S. tarafından bilinmeyen bir nedenle bıçaklanan sınıf öğretmeni 45 yaşındaki Namık Gencay, ağır yaralandı. Olaydan sonra kaçan ve polis tarafından kısa sürede yakalanan zanlı Ömer S.\'nin iki gün önce hırsızlık suçundan yakalandığı ve savcılık tarafından serbest bırakıldığı belirtildi.

Olay, dün (çarşamba) akşam saatlerinde Doğanlar Mahallesi\'ndeki Batıçim İlkokulu\'nda meydana geldi. Öğrencilerin çıkış saatinde okulun önüne gelen Ömer S., kardeşini almaya geldiğini söyleyerek okulun bahçesine girdi. Bir süre bekleyen Ömer S., zilin çalmasının ardından okuldan çıkan sınıf öğretmeni Namık Gencay\'ı sırtından bıçakladı. Ağır yaralanan Gencay yere yığılırken, Ömer S. ise hızla uzaklaştı. Olayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından, yaralı öğretmen ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Gencay\'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olaydan sonra çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, zanlı Ömer S.\'yi kısa sürede yakaladı. Polis merkezine götürülen Ömer S.\'nin ilk ifadesinde suçunu kabul etmediği belirtilirken, zanlının kardeşinin Gencay\'ın sınıfında öğrenim gördüğü öğrenildi. Öte yandan Ömer S.\'nin iki gün önce hırsızlık suçundan yakalandığı ve savcılık ifadesinin ardından serbest kaldığı anlaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

----------------------------------

- Okuldan görüntü

- Hastaneden görüntü

- Öğretmen ve bıçaklayanın fotoğrafı

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

====================================================

3)OYNARKEN DEREYE DÜŞEN ÇOCUK YARALANDI

ANTALYA\'nın Serik İlçesi\'nde evinin önünde oynarken dereye düşen 5 yaşındaki Selman Koçer yaralandı. Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çevredekilerin yardımıyla kurtardığı çocuk tedaviye alındı. Serik\'e bağlı Kökez Mahallesi\'ndeki evinin önünden geçen Kız Deresi yakınlarında dün saat 12.00 sıralarında oynayan 5 yaşındaki Selman Koçer, dengesini kaybederek 5 metreden su akmayan dere yatağına düştü. Korkuluk bulunmayan noktadan düşerek beton zemine çarpan Koçer yaralandı. Selman Koçer çevredekiler tarafından fark edildi. İhbar üzerine olay yerine 112, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Gelen ekipler merdiven yardımıyla indikleri dere yatağından yaralı Selman Koçer\'i çıkardı. Ambulansa alınan Selman Koçer, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Tedaviye alınan Selman Koçer\'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

---------------------

- Olay yerinden

- Yerdeki çocuktan görüntü

- Ambulansa bindirilmesi

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)

=========================================================

4)TÜRSAB BAŞKAN ADAYI FİRUZ BAĞLIKAYA\'DAN \'MESLEĞİNİZİ DEĞİL, BAŞKANINIZI DEĞİŞTİRİN’ ÇAĞRISI

TÜRKİYE Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkan adayı Firuz Bağlıkaya, Rize ve Trabzon’da seyahat acenteleri temsilcileriyle bir araya geldi. Sektör temsilcilerinin umutsuzluk içerisinde olduğunu ve meslek değiştirmek istediklerini belirten Bağlıkaya, \"Ben arkadaşlara ‘Mesleğinizi değiştirmeyin başkanınızı değiştirin’ çağrısında bulunuyorum\" dedi.

TÜRSAB Başkan adayı Firuz Bağlıkaya, kendisine eşlik eden 30 kişilik Değişim Hareketi grubunun da katılımıyla, Trabzon’da kahvaltılı bir toplantı gerçekleştirdi. Sektör sorunlarının konuşulduğu toplantıya, 76 acente temsilcisi katıldı. Buradaki toplantının ardından Rize’ye geçen ve seyahat ve turizm acenteleri temsilcileri ile bir araya gelen Bağlıkaya, açıklamalarda bulundu.

\'TEMSİLDEN KAYNAKLI SIKINTILAR VAR\'

Amaçlarının sektörün layık olduğu biçimde temsil edilmesi olduğunu vurgulayan Bağlıkaya, son 2 yılda sektörün karşılaştığı sıkıntıların herkes tarafından bilindiğini söyledi. Bağlıkaya, şöyle konuştu:

\"Ülkemizde turizm açısından bakıldığında aslında sıkıntılı bir süreç geçiriyoruz. Dünya turizmine baktığında bu elektronik portallar, taksisi olmadan taksi işleten, evi olmadan ev satan şirketler var. Bunlar zaten sektörü daraltıyor. Bir de ülkemizin içinde bulunduğu konjonktürel sıkıntılardan kaynaklı sorunlarımız var. Bunlardan daha da farklı seyahat acentelerinin kurumdan ve temsilden kaynaklı sıkıntıları var. Bundan ötürü de bize değişim için talep geldi. İsteğimiz sektörün layık olduğu biçimde temsil edilmesidir. Seyahat Acenteleri Birliği\'nden beklenen üyelerinin hak ve menfaatlerini koruyabilmesidir.\"

\'DEĞİŞİMİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ\'

Türkiye\'de ortalama her gün 2 tane seyahat acentesi kurulduğuna dikkat çeken ve buna karşı olduklarını kaydeden Bağlıkaya şöyle konuştu:

\"Seyahat Acenteleri Birliği var olan acentelerin haklarını korumak yerine yeni girişimcileri özendirme vizyonu geliştirmiştir. Ortalama her gün 2 tane seyahat acentesi kuruluyor. Biz buna karşıyız. Tabii bu karşı oluşumuz yanlış anlaşılmasın. Bizim karşı olduğumuz seyahat acentelerinin açılması değil. Sadece bu duruma belli bir kriter getirilmesini istiyoruz. Sonuçta bizim işimiz sadece ticari değil, biz mesleki bir ticaret icra ediyoruz. Bir takım formasyonlara sahip insanların bu işi yapması gerekiyor. Öncelikle düzeltmemiz gereken şeyler var. Meslektaşlarımızın belgelerini şirketlerinden bağımsız devretmelerini sağlayacağız. Rekabet konusunda seyahat acenteleri hava yolları ile rekabet eder pozisyonda. Havayolları seyahat acentelerinden daha ucuz bilet satıyor. Bu konuda ciddi adımlar atacağız. Biz havayolları ile seyahat acenteleri arasındaki bu rekabeti sağlayacak koşullar oluşturacağız. Tur ve seyahat acentesiyiz, ama tur yapmak için 40 belge istiyorlar. Hâlbuki seyahat acentesi olduğumuza dair belgemiz var. Hac ve umre seyahat organizasyonu yapan acenteler kendi işlerini bile belli fonksiyonlarını yerine getiremiyorlar. İstediğimiz gibi tur ve seyahat işine hâkim değiliz. Her yerde ciddi sıkıntılar var. Değişim tabandan gelen istekler üzerine kendi kendine oluştu. Bu seçimde değişimi gerçekleştireceğiz. 20 yıldır sanki sektörde kimse yokmuş gibi orda oturuyorlar yanlış bir uygulama. Herkese saygımız sonsuz ama her şeyin bir sonu var.\"

\'YAPTIĞIMIZ İŞ ONURLU BİR İŞ\'

Sektör temsilcilerinin ciddi umutsuzluk içerisinde olduğunu ve meslek değiştirmek istediklerini de hatırlatan Bağlıkaya, sektör üyelerine ‘Mesleğinizi değiştirmeyin başkanınızı değiştirin’ çağrısında bulunarak \"Üyelerinin ticaretini kolaylaştıracağına üyeleriyle ticaret yapan bir kurum haline geldik. Bu kabul edilemez. Tamamen yanlış başlamış yanlış gidiyor. Bunu düzelteceğiz. Herkes ciddi umutsuzluk içerisinde bu sektör nereye gidiyor diye soruyor. Bizim yaptığımız iş onurlu bir iş. Ülkemize döviz kazandırıyoruz. Ben arkadaşlara şunu söylüyorum mesleğinizi değiştirmeyin başkanınızı değiştirin\" ifadelerini kullandı.

\'KARADENİZ ÖNEMLİ BİR TREND YAKALADI\'

Karadeniz Bölgesi\'nin önemli bir trend yakaladığını ve bölgede acil olarak yatak kapasitesinin artırılması gerektiğini dile getiren Bağlıkaya şöyle dedi:

\"Karadeniz Bölgesi acil olarak yatak kapasitesi artırılmalı. Bölgeye bu konuda ciddi teşvikler uygulanmak zorunda. Sümela’nın acil açılması gerekiyor. İç ve dış turizmde Sümela yoksa Karadeniz Bölgesi kültür programından çıkıyor. Sümela hem ülkemiz hem de bölge için turizm açısından vazgeçilmez bir yerdir. Bu önemli turizm destinasyonunda yürütülen çalışmaların bir an önce bitirilmesi ve buranın turistlerin ziyaretine açılması gerekmektedir. Bu tür çalışmalara eğilim gösterip, kafa yormak lazım.\"

Görüntü Dökümü

---------------------

Toplantıdan genel görüntüler

Bağlıkaya röp.

Detaylar

HABER: OSMAN ŞİŞKO KAMERA: AYTEKİN KALENDER/DHA

=====================================================

5)GAZİANTEP\'TE 1 AYDA UYUŞTURUCUYA 59 TUTUKLAMA

GAZİANTEP\'te, polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik Ekim ayında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 98 şüpheliden 59\'u tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik Ekim ayı içerisinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nün 64 operasyon düzenlediği belirtildi. Özel harekat polisleri ve diğer birimlerin de destek verdiği operasyonlarda ekiplerin eğitimli köpek Badi\'yi kullanarak yaptığı aramalarda 36 kilo 733 gram esrar, 324 gram eroin, 6 kilo 797 gram metamfetamin, 5 bin 989 uyuşturucu hap, 184 gram bonzai ele geçirildi.

Uyuşturucuya el koyan polisin gözaltına aldığı 98 şüpheli ise sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 59\'u tutuklanarak cezaevine konuldu.

Görüntü Dökümü

--------------

- Polislerin operasyona çıkışı

- Havadan çekilen görüntüler

- Özel harekatçıların eve girişi

- Evlerde ele geçirilen uyuşturucu

- Şüphelilerin gözaltına alınması

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ - GAZİANTEP -DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 254 MB

=====================================================