DHA YURT BÜLTENİ-4

1)KADINLARIN TEZGAH KAVGASINDA BİRBİRLERİNE FIRLATTIKLARI ELMA VE ARMUT SİLAH SAYILDI

BURSA\'da, Ankara Karayolu üzerinde meyve satmak için tezgah açan 53 yaşındaki Hatice Kadıoğlu ile 48 yaşındaki Zekiye Konuk arasında müşteri paylaşımı yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında kadınlar birbirlerine meyve atınca olay Konuk\'un şikayeti üzerine yargıya taşındı. Hatice Kadıoğlu ile işyeri sahibi Sebahattin Günaçtı hakkıda asliye ceza mahkemesinde dava açıldı. Yapılan yargılama sonrası mahkeme hakimi, sanıklardan Hatice Kadıoğlu\'na \'kasten yaralama\" suçundan 120 gün adli para cezası verdi. Hakim, bu suçun silahtan sayılan ve yaralamaya elverişli olan armut ile işlenmesi nedeniyle cezayı 1/2 oranında artırıp 180 gün adli para cezasına yükseltti. Sanığın duruşmadaki iyi halini dikkate alan hakim, bu cezayı 150 güne düşürüp, günlüğü 20 liradan toplam 3 bin lira para cezasına çevirdi. Aynı davada yargılanan Sebahattin Günaçtı\'yı da günlüğü 20 liradan 75 gün adli para cezasına çarptıran hakim, hükmün ertelenmesine karar verdi. Sanıklar, 5 yıl içersinde herhangi bir suç işlerlerse bu para cezasını 24 eşit taksitte ödemek zorunda kalacaklar.

Kestel İlçesi\'ne bağlı Ümitalan Köyü\'nde geçtiğimiz yıl ağustos ayında meydana gelen olayda, Ankara Yolu üzerinde meyve tezgahı açan Hatice Kadıoğlu ile yanında ayrı bir tezgahta satış yapan Zekiye Konuk arasında müşteri paylaşımı yüzünden tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sonrası taraflar birbirlerine tezgahlarında bulunan elma ve armutlardan fırlatırken, elma ve armutların havada uçuştuğu anlar ise güvenlik kamerası taafından görüntülendi. Olay, Zekiye Konuk\'un Hatice Kadıoğlu ile tezgahını işleten 57 yaşındak Sebahattin Günaçtı\'dan şikayetçi olması üzerine yargıya taşındı. Savcılık soruşturmasının ardından tutuksuz yargılanan Hatice Kadıoğlu ile Sebahattin Günaçtı hakkında, Bursa 12. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde, \"hafif yaralama\" suçlarından dava açıldı. Mahkemede ifade veren Hatice Kadıoğl ile Selahattin Günaçtı yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

Karar aşamasına gelen yargılamaya devam edildi. Duruşma sonunda Mahkeme Hakimi Gülay Söğüt, Cumhuriyet Savcısı Mustafa Yaman\'ın hazırladığı iddianame doğrultusunda, Zekiye Konuk\'u kasten yaralamak suçundan Hatice Kadıoğlu\'na 120 gün adli para cezası verdi. Mahkeme hakimi, Sanık Kadıoğlu\'nun üzerine atılı suçu suçu silahtan sayılan ve yaralamaya elverişli meyve oan armut ile işlediği iicin cezasını 1/2 oranında artırıp 180 gün adli para cezasına çıkardı. Hakim Söğüt, sanığın duruşmadaki iyi halini dikkate alarak cezayı 150 güne düşürdükten sora günlüğü 20 liradan toplam 3 bin lira para cezasına çevirip hükmün ertelenmesine karar verdi. Aynı davada yargılanan Sebahattin Günaçtı ise 75 gün adli para cezasına çarptırıldı. Günaçtı\'nın bu cezası günlüğü 20 liradan bin 500 lira para cezasına çevrilip hükmün ertelenmesi kararlaştırıldı. Mahkeme ayrıca, sanıkların 5 yıl içersinde suç işlemeleri halinde verilen cezayı 24 eşit taksitte ödemesini bir taksitin aksaması halinde ise bunların tamamının alınmasına, bu paranın ödenmemesi halinde ödenmeyen günlük paraların hapse çevrilmesine bağladı.

TERLİK OLAYINI HATIRLATTI

Mahkemenin verdiği karar sonrası açıklama yapan Hatice Kadıoğlu\'nun Avukatı Baran Güneş, \"Her iki esnafın tezgahları yan yana. Müevekkilim ve şüpheliler arasında meydana gelen bir birlerine meyve fırlatma olayı mahkemelik oldu. Hatice Kadıoğlu\'na fırlatılan armutu Yargıtay, yaralama olayında \'silahtan nesne\' olarak kabul ediyor, mahkeme de armutu silah kabul ederek, sanıklara para cezası verdi, verilen para cezasını da hükmün geri bırakılmasına çevirdi. Yine buna benzer bir olay da Denizli\'nin Honaz İlçesi\'nde yaşanmış, Şenay Güzel\'in tartıştığı oğlu Hasan Güzel\'e ayağından çıkarıp fırlattığı naylon terlik silah sayılmıştı\" dedi.

Görüntü Dökümü

------------------

Avukatın açıklaması

Adliyenin görüntüsü

Güvenlik kamerası görntülei

Halil ÖZÇOBAN/BURSA(DHA

==========================================================

2)BU GÜVERCİNLERİN HER BİRİ BİR ARABA FİYATINDA

BURSA\'da güvercin meraklılarının üye olduğu Bursa Şebap Güvercin Yetiştiricileri Derneği’nde güvercinler sergilendi. Her biri lüks bir araba değerinde olan 17 güvercinin değeri yaklaşık bir milyon lira. Bursa\'da güvercin meraklılarının oluşturduğu Bursa Şebap Güvercin Yetiştiricileri Derneği\'nin yeni lokali açıldı. Açılışta çeşitli dallarda Türkiye şampiyonlukları bulunan güvercinler sergilendi. Güvercinlerin sunumunu yapan Bursa Şebap Güvercin Yetiştiricileri Derneği Başkanı Mehmet Ali Kaya, yeni lokalde üyeleri ağırlarken amaçlarının Bursa\'daki güvercin meraklılarının bilgi birikimlerini paylaşmak olduğunu söyledi. İhtiyacı olanlara buradan satış da yaptıklarını belirten Kaya, \"Burada bulunan kuşlarımızdan 5-6 tanesi Türkiye\'ye mal olmuş kuşlarımızdır. Bu kuşlarımız Şanlıurfa yöresine ait kuşlardır ve \'Şebap\' ismi ile anılıyor. Bu kuşları diğer güvercinlerden ayıran bir çok özellik var. Kuşlarımızın boyun ve kafa yapısı, ayak iriliği ve ayak yapısı, gövdesi, göğsünün rengi diğer kuşlardan çok farklıdır. Bu kuşlar pazar kuşları değil, bu kuşları besleyen arkadaşlarımızın çoğu iş sahibi, avukat, doktor, mühendis\" dedi.

\"MASADAKİ KUŞLARIN DEĞERİ 1 MİLYON LİRA\"

Sergiledikleri kuşların hepsinin belirli değerleri olduğunu söyleyen Kaya, \"Masadaki kuşların değeri 10 bin liradan 100 bin liraya kadar çkıyor. Şu an masadaki kuşların toplam değeri 1 milyon liraya yakın \" diye konuştu. Daha sonra \'Kürenk\' cinsi güvercin açık artırmaya çıkarıldı. 100 bin lira değerinde olan güvercin için 15 bin liralık teklifle başlayan açık artırmada 52 bin liraya kadar teklif verilmesine karşın değerini bulmadığı için satılmadı.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Güvercin sergisinden görüntüler

-Dernek başkanı Mehmet Ali Kaya röp

-Açık arttırma

-Detaylar

Süre: 4 dakika 10 saniye Boyut: 251 MB

Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)-

======================================================

3)HARABE EVDE YAŞAM

HAKKARİ\'nin merkeze bağlı Aşağı Kayacık Köyü\'nde oturan böbrek hastası, emekli güvenlik korusucu, 59 yaşındaki Nurettin Kaya, eşi ve 7 çocuğuyla harabe halde, yıkılma tehlikesi bulunan kerpiç evde yaşam mücadelesi veriyor. Kaya, parası olmadığı için evin onarımını yaptıramadığını söyledi.Emekli maaşıyla ailesinin geçimini sağlayan ve bir böbreğini kaybeden Nurettin Kaya\'nın ailesi ile birlikte oturduğu ev, yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya. Merkeze bağlı Aşağı Kayacık Köyü\'nde eşi ve 7 çocuğuyla harabe haldeki, yıkılma tehlikesi bulunan kerpiç evde yaşayan Nurettin Kaya, evinin onarılması için yetkililerden yardım eli beklediğini söyledi. Aldığı 800 TL emekli korucu maaşıyla geçimini sağladığını anlatan Kaya, bu paranın 600 TL\'yi çocukların eğitim giderleri ve borçlarına harcadığını belirterek şöyle konuştu:

\"Kalan 200 TL ile aylık geçimini sağlamaya çalışıyorum. 3 çocuğumu okutuyorum. İmkansızlıklardan dolayı benim en büyük kızım ortaokulu bitirdikten sonra liseye gönderemedim. Böyle giderse diğer diğer çocuklarımı da okutamıyacağım. Toprak, damlı evde oturuyoruz. Her an üzerimize yıkılabilir. Çocuklarımla birlikte risk altında yaşıyoruz. Ben de böbrek hastasıyım. Bir iş de yapamıyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum. En büyük kızım maddi imkansızlıklar nedeniyel okulu bırakmak zorunda kaldı. Evimiz her an yıkılabilir bile bazen korkudan sabaha kadar uyumayıp çocuklarımın yanı başında nöbet tutuyorum. Yetkililerden yardım eli bekliyoruz.\"

MADDİ İMKANSIZLIKLAR NEDENİYLE OKULU BIRAKTI

Maddi sıkıntılardan dolayı orta okuldan sonra liseye gidemeyen ailenin en büyük kızı Songül Kaya ise, yetkililerin yardımcı olması halinde bıraktığı eğitimini tamamlamak istediğini söyledi.

Kaya, şöyle konuştu:

\"Buradan Hakkari Valimize sesleniyorum; Lütfen, bize yardın edin. Evimi yıkılmak üzere. Ben yarıda bıraktığım eğitimimi tamamlamak istiyorum. Babam emikli korucu maaşıyla bizi geçindiriyor. Babamın aldığı maaş da hepsi evin borçları ve kardeşlerimin eğitim masraflarına harcanıyor. Aylık sadece 200 TL ile geçiyoruz. Bu parayla ne yapılabilinir ki? Harabe gibi toprak, damlı evde risk altında yaşam mücadelesi veriyoruz.\"

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Evde içinde oturan Kaya ailesinin çocukları

-Baba Nurettin Kaya ve çocuklarıyla röportajlar

-Yıkılmak üzere olan evi gösteren baba Kaya

-Evin duvarlarındaki çatlaklar

-Okul bırakmak zorunda kalan evin en büyük kızı Songül Kaya, ile röportaj

-Harabe halindeki evden genel görüntü

BOYUT:261 MB

SÜRE:5 DK 46 SN

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)-

==================================================

4)KAÇKARLARDA RENK CÜMBÜŞÜ

RİZE\'de her mevsim doğal güzelliği, buzul gölleri, yaylaları ve yeşil bitki örtüsü ile bilinen Kaçkarlarda, sonbaharla birlikte ortaya çıkan görüntüler görenleri hayran bırakıyor. Yeşilin her tonunu içinde barındıran 3 bin 937 rakıma ulaşan Kaçkar Sıra Dağları\'nın etekleri sonbaharla birlikte ziyaretçilerine farklı güzellikler sunuyor. Rüzgarın etkisiyle yeşilden sarıya dönen yaprakların doğaya savrulması da doyumsuz manzaralar ortaya çıkarttı. Birçok yürüyüş parkuru da bulunan bölgede sonbaharla birlikte ortaya çıkan renk cümbüşünü izleyenler ise eşsiz doğanın keyfini yaşıyor. Sonbaharda ayrı bir güzelliğe bürünen Kaçkar ormanlarını fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor. Bölgedeki güzelliği fotoğraf karesine yansıtmak için birçok fotoğraf sanatçısı da bölgede farklı güzellikler keşfetmenin ise keyfini yaşıyor. Bölgede sonbaharın oluşturduğu görüntü, günübirlik gezi yapan manzara tutkunlarına da doğayla iç içe yaşama fırsatı tanıdı.

KAÇKAR SIRA DAĞLARI

Zirvesi, Rize, Erzurum ve Artvin illeri sınırlarının kesiştiği bir noktada yer alan ve Türkiye\'nin dördüncü yüksek dağı olan Kaçkarlar 2 bin 100 çeşit bitki faunasıyla da dünyada koruma altına alınmış öncelikli 200 bölgeden biri olma özelliğini taşıyor. Kaçkar dağları boyunca birçok yaylada da şelale ve buzul gölü de görmek mümkün.

Görüntü Dökümü

---------------------

Rengarenk ağaçlardan görüntüler

Kaçkarlardan drone görüntüleri

Bahçelerde otlayan inekler

Detaylar

HABER KAMERA: AYTEKİN KALENDER/DHA

==================================================