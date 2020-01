DHA YURT BÜLTENİ-4

Şemdinli\'de trafik kazasında şehit olan Yüzbaşı Bilen\'in baba evinde yas



HAKKARİ\'nin Şemdinli İlçesi\'nde şehit olan 2 güvenlik korucusu için düzenlenen cenaze töreninden dönerken geçirdiği trafik kazasında şehit olan Yüzbaşı 26 yaşındaki Burak Bilen\'in, Bolu\'daki baba evine ateş düştü.

Kaza, Şemdinli\'de dün saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Kazada 34\'üncü Hudut Tugay Komutanlığı\'nda Merkez Komutanı Yüzbaşı Burak Bilen, şehit oldu, 2 uzman çavuş yaralandı. Acı haberi Bolu Valisi Aydın Baruş, dün gece şehit Yüzbaşı Bilen\'in Yaşamkent Mahallesi\'nde oturan annesi Nurhayat ve babası Yakup Bilen çiftine acı haberi verdi. Şehidin baba evine dev Türk bayrağı asıldı.

Sabah da Ak Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu ve İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, şehidin anne ve babasına taziye ziyaretinde bulundu. Milletvekili Ercoşkun, \"Şemdinli’de gerçekleşen terör saldırısında 6 askerimiz ve 2 korucumuz şehit olmuştu. Bu şehitlerimizle ilgili bölgede yapılan törenlere katılan Bolulu hemşehrimiz, kardeşimiz, aslanımız dönüşte gerçekleşen bir trafik kazası neticesinde şehit olmuştur. Ülkemizin, Bolumuzun başı sağolsun\" dedi. Bolu Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada,

\"Hakkari Şemdinli ilçesinde görevden dönerken geçirdiği trafik kazası sonucu Bolu Ulumescit Köyü nüfusuna kayıtlı Yüzbaşı Burak Bilen şehit olmuştur\" denildi.

Kardeşi Türk Hava Yolları\'nda pilot olan 13 yıllık asker Yüzbaşı Burak Bilen\'in cenazesi bugün ikindide kılınacak namaz ardından toprağa verilecek.

Bakan Soylu: Teröristler tarihi bir cevap aldılar

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu Hakkari\'de gerçekleştirilen ve 6 asker ile 2 güvenlik korucusu şehit düştüğü terör saldırısıyla ilgili konuştu. Bakan Soylu \"Evlatlarımızdan dinlediklerim tüylerimi diken diken etti. Göğüs göğüse mücadele etmişler. Sisten ve birazda oradaki ağaçlıktan da istifade ederek sızma gerçekleştirme istemişler. Ama teröristler tarihi bir cevap aldılar. Hem ülkemizin gücünü hem de oradaki güvenlik güçlerimizin gücünü gördüler\" dedi.

Geceyi memleketi Trabzon\'da geçiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kentte bir otelde Ortahisar, Maçka, Arsin, Yomra muhtarlarıyla bir araya gelerek toplantı yaptı. Toplantıda konuşan Bakan Soylu ilçelerin sorunlarının masaya yatırılarak çözüm noktasında bilgi alış verişi yapılacağını söyledi.

Hakkari\'nin Şemdinli ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 6 asker ile 2 güvenlik korucusu şehit düştüğü olayı hatırlatan ve teröristlere tarihi bir cevap verildiğini belirten Bakan Soylu \"Dün Şemdinli\'deydim. Bizim orada karakol noktamızla Irak sınırı tam 50 metre. Irak tarafından oradaki kamplardan gelmek suretiyle oradaki evlatlarımıza hain bir eylem yapmak üzere planı gerçekleştirmeye çalışan teröristlerle, dün duyduklarım ve oradaki terörist grupla yaşananları evlatlarımızdan dinlediklerim tüylerimi diken diken etti. Göğüs göğüse mücadele etmişler. Sisten ve birazda oradaki ağaçlıktan da istifade ederek sızma gerçekleştirme istemişler. Ama teröristler tarihi bir cevap aldılar. Hem ülkemizin gücünü hem de oradaki güvenlik güçlerimizin gücünü gördüler\" dedi.

\"İLK KEZ BÖYLE BİR DERS VERİLİYOR\"

Tunceli\'de etkisiz hale getirilen teröristlerin adlarının gri listede olduğunu kaydeden ve bölgede ciddi bir temizlik yapıldığını vurgulayan Bakan Soylu şöyle konuştu: \"Çok uzun zamandır ilk kez böyle bir ders veriliyor onlara. Bir günde 24 saatte 55 terörist etkisiz hale getirildi. 9 tane birisi canlı 8 etkisiz olmak üzere Tunceli\'de Bestler Dereler dediğimiz mevkiinde 9 tanesi de gri listede orada yönetici pozisyonunda olanlardı. O bölgede güvenlik kuvvetlerimiz ciddi bir temizlik gerçekleştiriyorlar. Bu sayede ciddi bir temizlik de gerçekleşmiş oldu. Şehitlerimize Allah\'tan rahmet diliyorum\"

Konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

Suriyelilerin ev ve işyerlerine taşlı, sopalı saldırı

KONYA\'nın merkez Karatay İlçesi Şems Tebrizi Mahallesi\'nde kalabalık bir grup, taş ve sopalarla Suriyelilerin ev ve işyerlerine saldırdı. Polisin müdahalesiyle kalabalık dağılırken, saldırıda 1 Suriyeli yaralandı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında merkez Karatay İlçesi Şems Tebrizi Mahallesi\'nde meydana geldi. Bölgede oturan yaklaşık 200 kişi, bir araya gelip mahallede oturmasını istemediklerini belirttikleri Suriyelilere ait ev ve işyerlerine taş ve sopalarla saldırdı. Camları kıran öfkeli kalabalık ev ve işyerlerine girip eşyaları dağıtarak, zarar verdi. İhbar üzerine mahalleye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin müdahalesiyle grup, sokak aralarına kaçarak dağıldı. Olayda 20 ev ve işyeri zarar gördü, Suriye uyruklu bir kişi de başına aldığı darbe sonucu yaralandı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Mahallede yoğun güvenlik önlemi alan polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Sporcuları taşıyan midibüs kaza yaptı: 12 yaralı

SAKARYA\'nın Sapanca İlçesi\'nde, Pendik Belediyesi Atletizm Kulübü sporcularını taşıyan midibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu, 12 sporcu yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Çayiçi Mahallesi İzmit Caddesi TEM Otoyolu kavşağında meydana geldi. TEM Otoyolu\'ndan çıkış yapan Esat Aksakallı yönetimindeki 34 UL 4859 plakalı midibüs, caddede ilerleyen Hilmi Kayaönü\'nün kullandığı 34 EP 5070 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada midibüste bulunan 12 sporcu yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralı sporculara 112 Acil ekipleri müdahalede bulundu. Kaza yerinden geçmekte olan anestezi uzmanı Aziz Abanoğlu da sağlık ekiplerine destek verdi. Sapanca İlçe Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma ile Toyotasa Acil Yardım Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yara almayan diğer sporcular büyük korku yaşadı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Atletizm antrenörü Bayram Yılmaz, Kartepe\'de yapılacak olan bölgesel kros yarışması için İstanbul\'dan geldiklerini, TEM çıkışında kaza yaptıklarını söyledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli\'de bir evdeki patlamada 5 kişi yaralandı (3)

\"BİZİ YORGANLAR KORUDU\"

Evde meydana gelen patlamada saçları yanan ayakkabı boyacısı Abdullah Yıldız, kendilerini üzerlerindeki yorganların koruduğunu belirterek, \"Kardeşim bebeğine süt ısıtmak ve kahvaltı hazırlamak için kalkmış. Birden patlama oldu, hepimiz uyuyorduk. Ne olduğunu anlamadık. Bizi yorganlar korudu. Babamın saçlarında, kardeşimin de yüzünde yanıklar oluştu. Patlamadan mucize şekilde az yarayla kurtulduk\" dedi.

Yıldız ailesinin yardımına koşan bir komşusu da Gülistan Uyar\'ın üzerindeki kıyafetlerinin tutuştuğunu gördüklerini, söndürüp, hemen çıkardıklarını, ardından ambulansa bindirildiğini söyledi.

Patlama sırasında yanda bulunan bir binanın da camları kırıldı.

Bakanı Mehmet Özhaseki : Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız bu konuda tavır belirleyecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki\" İlk 250 firma arasında 50 \'ye yakın Türk firması var. 90\'lı Libya\'da başlayan dışarıda iş yapabilme kabiliyeti bugün zirveye yaklaşıyor. 220 milyar dolarlık iş portföyü var elimizde\" dedi. Özhaseki, Irak\'ın imarı konusunu ise Türkiye\'nin dış politikasıyla ilgili olduğu söyledi. Bakan Özhaseki, Irak Başbakanı İbadi\'nin Irak\'ta savaş sonrası Türk müteahhitleri ülkelerini yeniden imarı konusunda İş Adamlarına yaptığı çağrı ile ilgili \"Bu durum dış politikası ile ilgili durumdur. Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız bu konuda tavır belirleyecek.\"dedi.

Müstakil İş Adamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen \" İnşaat Çevre ve Yapı Malzemeleri Türkiye İstişare Toplantısına\" Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, Kayseri Milletvekilleri ve Eski Bakanlar Mustafa Elitaş, Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, İlçe Belediye başkanları ve yurdun dört bir yanından gelen MÜSiAD üyeleri katıldı. Yeni imar yönetmeliğinin inşaat sektörüne etkileri ve kentsel dönüşüm konusunun ele alındığı toplantı öncesi Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, gazetecilere yaptığı açıklamada \"Türkiye\'nin birçok yapı stoğunu depreme dayanıksız olması nedeniyle değişeceğini dönüşeceğini biliyoruz. Bu konuda ilgili sektör kuruluşları bunu aydınlatmaya çalışıyor. Manisa, Hatay ve İzmir\'de bu toplantıları yaptık \" şeklinde konuştu.

Bakan Özhaseki, Irak Başbakanı İbadi\'nin Irak\'ta savaş sonrası Türk müteahhitleri ülkelerini yeniden imarı konusunda İş Adamlarına yaptığı çağrı ile ilgili şöyle dedi: \" Bu durum dış politikası ile ilgili durumdur. Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız bu konuda tavır belirleyecek. Bize bir alan açılırsa biz çalışmalarımıza başlarız. Dünyanın birçok yerinde bu tür imkan sağlanabilirse Türkiye özellikle inşaat sektöründe atak yapan ülke olduğu için biz bunun altından kalkarız. İlk 250 firma arasında 50 \'ye yakın Türk firması var. 90\'lı Libya\'da başlayan dışarıda iş yapabilme kabiliyeti bugün zirveye yaklaşıyor. 220 milyar dolarlık iş portföyü var elimizde. Oradaki firmalarımız çok güçlü durumda. Kabiliyet, teknik yönleri finansal kaynaklara erişimi üst düzeyde diye biliyorum. Bize bir alan açılırsa firmaların başarı ile iş yapacağını düşünüyorum\"

MÜSAİD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, istişare toplantısında yaptığı konuşmada ise \" Türkiye\'nin son yılda kazandığı ivmede inşaat sektörünün varlığından söz etmek mümkündür. Ülkemiz 15 yıl içinde 67 milyondan 80 milyona gelmiştir. 13 milyon nüfus artışı var. Mağdurları sahiplenen bir ülkeyiz. 8-10 yıl içinde nüfusun şehir merkezlerinde yaşayacağı açıklaması var. Türkiye\'deki sektörün büyüme şeklini rakamsal büyüme görmüyoruz. Türk firmaları yenilikçi fikirler ile projelerini yürütüyor. İnşaat sektörünün dönüşüme ayak uydurduğu görmek memnuniyet vericidir. Biz illaki üretim diyoruz. Sanayi ile birlikte inşaatın önemli olduğunu söylüyoruz.\" diye konuştu

Sidede Roma dönemi meclis başkanının heykeli bulundu

Antalya\'da bulunan dünyaca ünlü antik kent Side\'deki 2017 yılı kazılarında, milattan sonra 3\'üncü yüzyıla ait, dönemin Side Yaşlılar Meclisi Başkanı Sophron\'un heykeli bulundu. Heykelin eksik olan baş kısmı araştırılıyor.

Antalya\'nın Manavgat ilçesine bağlı Side\'de, Roma dönemine ait bir meclis başkanının heykeli bulundu. Heykel, Side Antik Kenti Kazı Başkanı ve Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü\'nde görevli Prof. Dr. Hüseyin Sabri Alanyalı ve ekibi tarafından ortaya çıkarıldı. Antalya Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürü Cemil Karabayram, Side Antik Kenti\'nin güney stoasında çıkarılan heykelin paye şeklindeki alt kısmının dikkat çektiğini ve bu paye üzerinde yazıt bulunduğunu söyledi. Yazıttan heykelin Sophron (Sofron) olduğunun anlaşıldığını belirten Karabayram, paye üzerindeki yazıtta \'Gerusia (Side Yaşlılar Meclisi) Sophron\'u onurlandırmaktadır\' yazısının bulunduğunu kaydetti.

Baş kısmı bulunmayan heykelin, şehrin ileri gelenlerinden, Side\'nin yöneticisi ve birçok üst dereceli memuriyet unvanı bulunan Sophron\'a ait olduğunu dile getiren Karabayram, şunları söyledi:

\"Ayrıca Gerusia\'nın yeni binası ve yemek salonunu yaptıran kişi olarak da anılmaktadır. Heykelin eksik olan baş kısmının ise daha önceki kazılarda bulunmuş ve müze depolarına kaldırılmış olabileceğini veya henüz çıkarılmamış olduğunu düşünüyoruz. Baş kısmıyla ilgili müze depolarında araştırma çalışması başlatıldı. Bulunduktan sonra heykelin gövde kısmına eklemesi yapılacak. Heykeldeki kişinin, Side\'deki yaşam öykülerine bakıldığında, o dönemin ileri gelenlerinden, Roma dönemi 3\'üncü yüzyıl döneminin meclis başkanı olduğu anlaşmıştır. Heykelin konservasyonu bittiğinde, Side Antik Kenti veya müzede sergilenmesi planlanıyor.\"

Side Kazı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Sabri Alanyalı, 2017 yılında Side\'de yapılan kazılarda 8 tane heykel bulunduğunu hatırlatarak, \"Bu heykellerden bir tanesi yazıtıyla öne çıkıyor. Çünkü, Arphon Sofron olarak betimlendirilmesi ve kutsal Gerusia\'nın Arphon\'u olması ve yaşlılar meclisi tarafından da onurlandırılması yazıtta belirtilmekte. Bu kapsamda heykel 8 tanesinin içinde öne çıkmakta ve Side meclisinin başkanı olması da önemli bir noktaya dikkati çekmekteö dedi.

Yapılan kazıda heykelin başının bulunamadığını belirten Prof. Dr. Alanyalı, \"Burası daha önceden kazı yapılmış alan olduğu için, 1948 yılında yapılan kazılarda ve daha sonra tekrar eden kazılarda belki başı bulunmuş olabileceğinden dolayı Side müzesi koleksiyonunda belki daha sonra ortaya çıkabilir. Bu heykeller müzemize kazandırıldı, restorasyonları bittikten sonra ileride yeni yapılan müzede de heykel grubu olarak sergilenecek. Hala daha eserler üzerinde çalışma yapılmaktaö diye konuştu.

Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Side Kazı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Sabri Alanyalı sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Şu andaki müze koşullarında belki sergilemeye yetecek bir alan olmadığı için müzenin küçük olmasından dolayı öncelikle koruma altına alınacak ama daha sonra yapılacak düzenlemeyle müzemizde sergilenecek.

(Özel) Esnaftan zabıtaya ilginç tepki

SİVAS\'ta kuruyemiş dükkanı işleten 47 yaşındaki Vedat Kınık, sık sık ceza yazan zabıta ekiplerine tepki göstermek için dükkanının önüne \"Bu iş yeri Zabıta Müdürlüğü tarafından devren satılıktır\" pankartı astı. Zabıtanın kestiği cezaların 15 bin liraya ulaşmasından yakınan Kınık, \"Hep küçük esnafa yükleniyorlar. Benim kazancım bu kadar değil\" dedi.

Sivas\'ta 35 yıldır esnaflık yapan evli 2 çocuk babası 47 yaşındaki Vedat Kınık kent merkezi Sivas Lisesi Kavşağı\'nda bulunan işyerine kaldırım işgali, çirkin görüntü gibi gerekçelerle zabıta tarafından son 2 yılda sık sık gönderilen cezalara tepki göstermek için ilginç bir yönteme başvurdu. Üç günde bir zabıta tarafından postayla \'çirkin görüntü\' nedeniyle kendisine 227 lira ceza gönderildiğini iddia eden Kınık, son olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından de havalandırma fanı nedeni ile kendisine 8 bin 500 lira yazıldığını söyledi. Küçük esnaf olarak bu cezalardan şikayetçi olduğunu ifade eden Kınık, \"Zabıtadan gelen cezalara gücümüz yetmiyor artık. Havalandırma yaptırdım iş yerime, küçük fan taktırdım. 8 bin 500 lira ceza geldi. Büyük marketlerde büyük havalandırmalar var kimse bir şey demiyor. Hep küçük esnafa yükleniyorlar. Amaç nedir burada bu kadar ceza yazmanın amacı nedir. 10 gün içerisinde 10 bin liradan fazla ceza geldi bana. Benim kazancım bu kadar değil. Kapının önü çirkin duruyormuş, bu yüzden ceza geliyor. Taktırdığım fan da yüksek ses yapıyormuş onun için de ceza kesildi. Cep telefonuyla ses ölçümü yapıp, ceza kesiyorlar. Zabıta da iki günde üç günde bir postayla ceza gönderiyor. Geçen sene şikayet nedeniyle ceza kesildiği söyleniyordu, bu sene çirkin durduğu için, başka gerekçe yok. 227 lira cezayı üç günde bir postayla gönderiyorlar. Sadece zabıtadan yediğim ceza 15 bin lirayı bulmuştur. Burada anormal bir durum yok. Herkesin kapısının önündeki gibi benim de kapımın önünde cips ve dondurma dolabı var. Burası mahalle arası. Bugün Sivas\'ın en işlek caddesine çıkalım, benimkinden daha çok kapı önünde malzemesi olan iş yerleri var\" dedi.

\"ZABITA GELSİN KASAMA OTURSUN\"

Zabıtaya tepki göstermek için böyle bir pankart hazırladığını ifade eden Kınık, \"Zabıtaya devredeceğim dükkanı. Gelsin kasama zabıta otursun. Akşama kadar ben kazanayım, onlar alsın götürsün. O duruma geldik. Ben burada günde 227 lira kazanmıyorum. 227 lira kazansam cezayı yatırırım ama o kadar kazanmıyorum. Küçük esnafın kazanmaya hakkı yok\" ifadelerini kullandı.

Sivas Belediyesi Zabıta Müdürü Zekeriya Kayalı ise cezaların keyfi olmadığını belirterek, kanunlar çerçevesinde çalıştıklarını, kaldırımların önü geniş diye kimsenin kaldırımları işgal hakkının olmadığını ve hiçbir esnafa çifte standart uygulamadıklarını ifade etti.

(ÖZEL) Hobi olarak başladı, kendi işletmesini kurdu

TOKAT\'ta 57 yaşındaki Rabia Daşçı hobi olarak başladığı batik tekniği ile kumaş boyamada kendi tekniğini geliştirerek atölye açtı. Daşçı, Tokat İş Geliştirme Merkezi\'nde (İŞGEM) kurduğu işletmede ürettiği ürünleri Türkiye\'de birçok ile pazarlıyor. Arap ülkelerine ürün göndermek için hazırlık yapıyor.

Tokat\'ta yalnız yaşayan Rabia Daşçı, 1990 yılında Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tekstil Maskı Meslek Yüksek Okulunu bitirdikten sonra 10 yıl boyunca serigrafi sistemi ile özel firmalara kalıp hazırladı. Fakat teknolojinin gelişmesi ve kalıpların bilgisayar ortamında hazırlanması nedeniyle yeni sipariş alamamaya başladı. Kent merkezinde kendi evinde hobi olarak batik tekniği ile kumaş boyamaya merak saldı. Kısa süre sonra kumaş boyamada yeni bir teknik geliştiren Daşçı, KOSGEB kredisiyle birlikte toplam 20 bin lira sermayeyle İŞGEM\'de yer kiralayarak burada elbise, pantolon, fular, ponponlu bandana gibi birçok aksesuar ve kıyafet üretmeye başladı. Yaptığı ürünleri Türkiye\'de birçok ile pazarlama fırsatı bulan Daşçı, Arap ülkelerine de ürün göndermek için aracılar vasıtasıyla görüşmelere başladı. Daşçı\'nın kısa sürede yıllık cirosu 100 bin liraya yükseldi.

\"KENDİME HAS TEKNİK BULDUM\"

Eğitimini tamamladıktan sonra Tokat\'ta 10 yıl boyunca yazmacılar için kalıp hazırladığını fakat teknolojinin gelişmesi ile yazma fabrikalarının açılmasından sonra yeni bir arayış içine girdiğini söyleyen Rabia Daşçı, \"Deneme yanılma yoluyla neler yapabilirimin peşine düşerek denedim. Piyasada hali hazırda mesleki okullardaki kitaplarda okutulan bağlama ve bal mumu batiğin haricinde kendime has bir teknik buldum. Bunu söylemekten çok mutluyum. 2014 yılına kadar hobi olarak kendi evimin yanında küçük bir atölyeye çevirdiğim dairede bir süre çalıştım. Daha sonra KOSGEB desteği aklıma gelerek girişimcilik sertifikasını aldım. Bu destekten yararlanmak istedim. İŞGEM\'de böyle dükkanların olduğunu öğrenerek buraya taşınmaya karar verdim. 70\'er metrekareden iki dükkan kullanıyorum. Bir tarafta boyama kısmı var, bir tarafta da boyadığım ürünlerin şal, fular, elbiseye dönüş kısmını yaptığım yer var. Elbise, şal, fular, bandana yani pamuklu olmak kaydıyla her türlü ürün yapılabilir. Şimdiye kadar genelde yaz dönemine yönelik ürünler yapıyordum ama kışlık ürünler yapmaya da çalışıyorum. Ceket ve kaban gibi denemeler yapacağım bu kış döneminde, inşallah başarılı olurum\" dedi.

\"EV KADINLARINA İŞ İMKANI SAĞLIYOR\"

Askılı kadın elbiselerinden artan parçaları değerlendirerek, fular yaptığını ve ev kadınlarına da dikiş işleri vererek ev ekonomilerine katkı sağlamalarında yardımcı olduğunu söyleyen Daşçı şöyle konuştu;

\"Askılı elbiselerin yan tarafından artan parça var. Bu parçaları atmaya kıyamadığım için biriktirdim bir dönem. Sonrasında böyle bir ürün haline getirdim. Fakat o kadar büyük talep aldı ki artık büyük parçalarla bu ürün için boyama yapıyorum. Bunların kenarlarını da kıvırmasını başka bir hanım makineyle yapıyor. Daha sonra getiriyoruz yeniden atölyeye renklerine karar veriyoruz, malzemesini hazırlıyoruz hanımlara götürüyoruz. Onlar da kenarlarını yapıyorlar. Ciddi paralar da kazanıyorlar. Biz de memnunuz. Burada az elemanla çalışıyoruz ama düşünüldüğü zaman yaklaşık 10-15 kişilik bir ekibiz.\"

\"EL EMEĞİ GÖZ NURU\"

Ürettikleri ürünleri özelliğinin el emeği olduğunu ifade eden Daşcı, \"Özelliği tamamının elle yapılıyor olması. Gerek dışarıda hanımlara yaptırdığım kısmı, gerek burada boyamadan tutun her safhası elle yapılıyor. Yani bu yabancı ülkelerde de talep alan bir şey. Biliyorsunuz bir geriye dönüş var. Polyester kumaşlardan sonra pamuğa ayrı bir ilgi var. Özellikle yazlık ürünler olunca pamuk en güzeli, en serin tutanı, en sağlıklısı. Sağlık söz konusu olduğunda organiğe ciddi bir geri dönüş var. Bu bizim alanımızda da kendini gösteriyor\" ifadelerini kullandı.

\'Uyuşturucu ile mücadelede medyanın rolü sempozyumu\' sona erdi

NEVŞEHİR Valisi İlhami Ataş’ın öncülüğünde İl Emniyet Müdürlüğü ve Ahiler Kalkınma Ajansı koordinatörlüğünde, “Uyuşturucu İle Mücadelede Medyanın Rolüö konulu sempozyumun 4. oturumu Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Kongre Merkezi Karavezir Salonu’nda gerçekleşti.

İki gün boyunca 4 oturumda devam eden ve alanında uzman kişilerin konuşmacı olarak katıldığı sempozyumda, \"Uyuşturucu İle Mücadeleye Medyanın Yaklaşımıö, \"Uyuşturucu İle Mücadelede Medya Dilinin Belirlenmesiö ve \"Medyanın Etkin Kullanılabilirliği\" konularında oturumlar gerçekleşti.

Katılımcıları ile birlikte öğrenci ve vatandaşların katıldığı sempozyumda Vali Aktaş; “Türkiye gündeminde olan “Uyuşturucu İle Mücadelede Medyanın Rolüö konulu sempozyuma katılmak için şehrimize gelen çok değerli misafirleri Nevşehir’de ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Madde bağımlılığının sürekli mücadele edilmesi gereken önemli bir konu olduğunun altını çizen Vali Aktaş, “Gerçekleştirmiş olduğumuz bu sempozyum ile madde bağımlılığı ile mücadelelerin nasıl yapılacağına dair güzel ve başarılı bir yol haritasının çizildiğine inanıyorum. Bizler gençlerimizin kötü alışkanlıklar edinmeden, topluma ve insanlığa faydalı bireyler olarak yetişmeleri için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz.

Nevşehir’imizde düzenlenen bu sempozyumda çok değerli bilgiler paylaşıldı ve Nevşehir’de bir farkındalık oldu. Bundan sonraki mücadelemizde buradan çıkan sonuçların neticesinde madde bağımlılığının minimum seviyelere, hatta sıfır seviyelerine düşürmek hedefimiz olmalı. Bunda da başarılı olacağımıza inanıyorumö dedi.

Vali İlhami Aktaş, günün anısına katılımcılara plaket ve sertifika takdim etti.

