DHA YURT BÜLTENİ-4

SAMSUNLU ŞEHİT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR

1)ŞEHİT BABASI: İŞTE BENİM YAVRUM

HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er 28 yaşındaki Erkan Karaca\'nın babası Ayhan Karaca, oğlunun fotoğrafını eline alarak kalabalığa gösterip, \"İşte benim yavrum. İşte benim aslanım. Canımın parcası\" diyerek göz yaşı döktü. Şehidin ablası Ceylan Karaca ise kardeşinin üniformasını giyerek Türk bayrağına sarılı naaşını karşıladı. ehit Piyade Sözleşmeli Er Erkan Karaca\'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi helallik için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak babasının oturduğu Canik İlçesi\'ndeki evinin önüne getirildi. Yaklaşık bin kişinin katıldığı helallik esnasında şehidin babası Ayhan Karaca, oğlunun fotoğrafını eline aldı. kalabalığa dönerek oğlunun fotoğrafını gösteren baba Karaca, \"İşte benim yavrum. İşte benim aslanım. Canımın parcası. Biricik evladım. Vatan sağolsun\" diyerek göz yaşı döktü. Ablası Ceylan Karaca ise kardeşini, üniformasını giyerek karşıladı. Ağabeyinin tabutuna sarılan abla Ceylan Karaca, \"Yavrum. Kardeşim. Evine böyle mi gelecektin\" diye ağıt yaktı.

Helallik sonrasında şehidin cenazesi tören için İlkadım İlçesi\'nde bulunan Büyük Camii’ne götürüldü.

Görüntü dökümü

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-Detaylar

-Baba Ayhan Karacan\'ın taziyeleri kabul etmesi

-Abla Ceylan Karacan\'dan detaylar

-Cenaze\'nin gelişi

-Baba Ayhan Karacan\'ın oğlunun fotoğrafını göstermesi

-Helallik alınması

-Detaylar

(Süre: 04.42 dk) - (Boyut: 150.42 mb)

Habeer-Kamera: Hakan AKGÜN-Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)

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2)PKK\'LI TERÖRİSTLERİN TACİZ ATEŞİNDE YARALAN SÖZLEŞMELİ ER ŞEHİT OLDU



HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesinde dün PKK\'lı teröristlerin açtığı taciz ateşinde ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Ersin Özyurt, tedavi gördüğü Yüksekova Devlet Hastanesi\'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit erin cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Bingöl\'ün Solhan ilçesine gönderildi.

Şemdinli\'deki Topraklı Tepe bölgesine dün PKK\'lı teröristlerin açtığı ateşte vurulup ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Ersin Özyurt, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Özyurt, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Ersin Özyurt\'un cenazasi, toprağa verilmek üzere memleketi Bingöl\'ün Solhan ilçesine gönderildi. İlçeye bağlı Murat köyü Alak mezrasında yaşayan aileye acı haberi İlçe Kaymakamı Fatih Okumuş verdi.

Piyade Sözleşmeli Er Ersin Özyurt\'un 8 Mart 2016 tarihinde 49\'uncu Komando Tugay Komutanlığı emrinde nişancı yardımcısı olarak göreve başladığı belirtildi.

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Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)-

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3)ŞEHİT ANNESİNİ AĞLATAN TÖREN

TEKİRDAĞ\'ın Malkara İlçesi\'nde PKK\'lı teröristlerin 2 yıl önce Diyarbakır\'da şehit ettiği jandarma uzman çavuş Selim Vural adına düzenlenen futbol turnuvasının ödül törenine katılan annesi Ürkiye Vural, duygulu anlar yaşayıp, gözyaşı döktü.

Malkara Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından 13 takım, 116 sporcunun katıldığı 15 Temmuz Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez, Şehit Selim Vural Futbol Turnuvası düzenledi. Üç hafta süren turnuvada derece alan takımlar için okul bahçesinde düzenlenen ödül törenine şehit uzman çavuş Selim Vural\'ın annesi Ürkiye Vural ile ağabeyi Ramazan Vural da katıldı. Turnuvayı düzenleyen öğrencileri teşekkür etmek için kürsüye gelen şehit annesi Vural, \"Düzenlediğiniz bu turnuva için nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum sizlere yavrularım. Allah sizleri de vatanımıza, milletine hayırlı bir evlat yetiştirmeye nasip, kısmet etsin annenize, babanıza. Ne diyeyim yavrum sizlere, sonsuz teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Başka bir şey diyecek halim kalmadı\" diyerek ağladı.

Törende dereceyi giren takımları ödülleri Ürkiye Vural, Ramazan Vural ve okul müdürü Mümin Lütfüğlu verdi. Tören sonunda okul müdürü Lütfüğlu, şehit annesi Vural\'ın elini öperek çiçek verdi.

Görüntü Dökümü

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-Saygı duruşu İstiklal Marşı okunması

-Şehit annesi Ürkiye Vural\'ın konuşması

- Anne Vural\'ın ağlaması

-Okul Müdürü Mümin Lütfüoğlu\'nun konuşması

-Ödül töreni

-Okul Müdürünün şehit annesinin elini öperek çiçek vermesi

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)

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4)ÖĞRENCİLERE EL ÖPTÜREN MÜDÜR HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI



KAHRAMANMARAŞ İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Yılmaz, Pazarcık ilçesinde bahçe kapısı dışında öğrencilere elini öptüren Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Yılmazcan hakkında inceleme başlatıldığını söyledi.

Pazarcık Anadolu Lisesi\'nde ne zaman ve kim tarafından çekildiği bilinmeyen görüntülerde, müdür İbrahim Yılmazcan, okulun bahçe kapısı önünde oturuyor. Bu sırada okula gelen öğrenciler, Yılmazcan\'ın elini öpüp, içeri giriyor. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, olayı Meclis\'e taşıdı.

Sosyal medyada da tepki çeken görüntülerle ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü de harekete geçti. Konuyla ilgili açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Yılmaz, \"Pazarcık Anadolu Lise\'mizde çıkan o görüntülerden sonra Pazarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'müzden gerekli bilgileri aldık ve hemen gerekli incelemeleri başlattık. Gelen raporlar doğrultusunda gerekli işlemleri yapacağız\" dedi.

Müdür İbrahim Yılmazcan ise gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)-

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5)AK PARTİ\'Lİ KARAASLAN: HASANKEYF\'İN TARİHİ YOK OLMAYACAK

AK Parti\'nin Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Ilısu Baraj Göleti altında kalacak olan Batman\'ın tarihi Hasankeyf ilçesini ziyaret ederek, Ilısu Barajı kapsamında yapılacak çalışmalarda, Hasankeyf\'in tarihinin yok olmayacağını söyledi.

Çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Batman\'ın tarihi Hasankeyf İlçesi\'ne gelen AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, beraberindeki AK Parti Milletvekili Ataullah Hamidi, AK Parti İl Başkanı Murat Güneştekin ve Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen ile birlikte Ilısu Barajı çalışmalarını ve ilçede yapılan yeni konutlar ile tarihi yerleri gezdi.

Hasankeyf\'ten etkilenmemenin mümkün olmadığını böyleyen Karaaslan, ilçede önemli çalışmaların yapıldığı dikkat çekti. Ilısu Barajı çalışmalarında ilçenin tarihinin korunduğunu anlatan Karaaslan, şöyle konuştu:

\"Şu anda bu havayı koklamadan dolayı çok memnuniyet duyuyorum. Sevindirici olan burada tarihin yok olmayacağıdır. Çünkü yeni yapılan proje sürekliliği sağlayan bir projedir. Hasankeyf hem ülke hemde dünya genelinde önemli bir ilçedir. Önümüzdeki süreçte başarıyla tamamlanması gereken bir proje var. Büyük bir baraj yapılıyor. Biz de bu çalışmaları tam da yerinde görmek için halkımızla birlikte olmak için, hem buradaki yerel bilgileri almak hem de nabızı yoklamak için geldik. Cumhurbaşkanımızın hassasiyetini hepimiz biliyoruz. Çok büyük öneme sahip ilçemizin taşınması, yeni yaşam alanları oluşturması noktasında büyük hassasiyetleri var. Dolasıyla biz de bugün AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden sorumlu olarak ben ve ekibimle birlikte, milletvekillerimizle Hasankeyf\'teyiz. Önce alanı gezdik. Yeni yaşam alanı gezdik, bir takım bilgiler aldık. Ardından eski çarşıyı gezdik. Esnafımızla vatandaşlarımızla buluştuk. Talepleri dinledik ihtiyaçlarını öğrendik. Bütün bu bilgileri bir değerlendirme toplantısında tamamlayacağız. Ardından Ankara\'ya gitiğimiz zaman somut atılabilecek adımlar atılması için bir çalışma içerisine gireceğiz.\"

Görüntü Dökümü:

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-Karaaslan ve beraberindekilerinin Hasankeyf ziyareti

-İmam Abdullah türbesinin ziyareti

-Eski çarşıyı gezerken

-Vatandaşların zorunu dinlerken

-Karaaslan\'ın konuşması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)

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6)TANKER DEVRİLDİ, 15 TON ASFALT YOLA AKTI

KOCAELİ\'nin Körfez İlçesi\'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tanker devrilirken, 15 ton asfalt yola aktı. Çevre İl Müdürlüğü ekipleri asfaltın yağmur kanallarından denize gitmesini engellemek amacıyla mazgal önlerine toprak döktü.

Kaza sabah saatlerinde, D-100 Karayolu Hereke mevkiinde meydana geldi. Halil Demirler idaresindeki 06 DL 6070 plakalı asfalt yüklü tanker sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, tankerde bulunan 15 ton asfalt yola aktı. Kazayı görenler polisi ve 112 Acil\'i arayarak yardım istedi. Yaralanan tanker sürücüsü Halil Demirler olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Körfez Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlandı. Tankerden sızan asfalt yağmur kanallarını doldurdu. Kocaeli Çevre İl Müdürlüğü ekipleri, asfaltın mazgallardan denize ulaşmasını engellemek amacıyla mazgal önlerini yol kenarından aldığı toprakla kapattı. Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yapan araçtan görüntü

-Yola akan asfalttan

-Yağmur kanalına akan asfalt

-Çevre il müdürlüğü ekiplerinin mazgalların önüne toprak dökmesi

HABER: Ergün AYAZ-KAMERA: Çağla DAŞÇI KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA) -

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7)ŞANLIURFA\'DA, ORGANİK MEYVELER YOKSULA DAĞITILIYOR

ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesinin 200 dönümlük Şehit Nusret Fidanlığı Bahçesinde yetiştirilen organik meyveler paketlenerek, yoksul ailelerin evlerine teslim ediliyor.

GAP Vadisi Projesi içerisinde yer alan Şehit Nusret Fidanlığı Bahçesi’nden toplanan ve aralarında üzüm, incir, nar, zeytin, elmanın da bulunduğu 15 çeşit meyve maddi durumu iyi olmayan yoksul ailelere dağıtılıyor. Şanlıurfa Valiliğinin kentin kurtuluş mücadelesinde şehit olan \"Nusret Bey\" anısına oluşturduğu ve daha sonra Büyükşehir Belediyesine devredilen yaklaşık 200 dönüm arazi üzerine kurulu bahçeden toplanan meyveler paketlenerek, Kültür Sosyal İşler Dairesi Sosyal Yardım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından önceden belirlenen adreslere götürülüyor. Kapılarına kadar götürülen meyveleri alan yoksul vatandaşlar belediye yetkililerine teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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- Bahçede işçiler tarafından toplanan meyveler

- Paketlenen meyvelerin evlere teslim edilmesi

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 358 MB

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(ÖZEL)

8)CAM KARDEŞLERİN YOL ÇİLESİ



MUŞ\'un Hasköy ilçesinde yaşayan cam kemik hastası 29 yaşındaki Serhat ile 18 yaşındaki Mesut Bütün, evlerinin önünden geçen 700 metrelik yolun asfaltlanmasını istedi. Düşme veya çarpma sonucu bir yerleri kırıldığında ambulansla hastaneye götürülürken bu yolun kendilerine ızdırap verdiğini söyleyen Serhat Bütün, \"Bizi hastalığımızdan çok evimizin önünden geçen bu yol korkutuyor\" dedi.

Muşlu, Meral- Maşallah Bütün çiftinin 11 çocuğundan ikisi olan cam kemik hastası Serhat ile Mesut, evlerinin önünden geçen ve köstebek yuvasını andıran 700 metrelik yolun asfaltlanması için çalmadık kapı bırakmadı. 9 yıldır bunun mücadelesini verdiklerini ancak başaramadıklarını belirten Mesut Bütün, tedavisi olmayan bir hastalığın pençesine düştüklerini söyledi. Vücutlarında oluşan kemik kırılması nedeniyle ambulansla hastaneye götürülürken bozuk yolun kendilerini bir beşik gibi salladığını ve bununda büyük bir ızdırap verdiğini belirten Serhat Bütün, \"Kardeşimle ben doğuştan cam kemik hastasıyız. Bizi bu hastalığımızdan çok evimizin önünden geçen yol korkutuyor. Çünkü düşüp bir yerimizi kırdığımız zaman ambulansla hastaneye giderken bir beşik gibi sallıyor ve bize büyük bir acı veriyor. Adeta çektiğimiz acılarımıza acı katıyor. Yolun asfaltlanması için başta Hasköy belediyesi olmak üzere her yere müracaat ettik. Ama 9 yıldır bir sonuç alamadık. Ne olur bu yola bir asfalt dökülsün ve bizim kabusumuz da sona ersin. Hastalığımıza çare yok ama bu yola elbet vardır\" diye konuştu.

Bugüne kadar kendisinin 18, kardeşinin ise 11 kez kemiğinin kırıldığını hatırlatan Bütün, \"İlçenin Sayanlar Mahallesi Bahçelievler\'de oturuyoruz. Evimiz Hasköy\'e 2, Muş\'a ise 18 kilometre uzaklıkta. Hastalığımız nedeniyle okula gidemedik ama kardeşim ve ben açıktan okuduk. Ben Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji 4\'üncü sınıf, yatağa bağımlı olan kardeşim ise açık öğretim lise ikinci sınıf öğrencisi\" dedi.

Şeker fabrikasından emekli olan baba Maşallah Bütün ise, çocuklarının asfalt yol isteğinin kış gelmeden yapılmasını isteyerek, \"Onların yaşadığı sıkıntıları anne, baba ve kardeşleri olarak bizler de yaşıyoruz. Onların hastaneye giderken çektiği acılar tarif edilemez. İki evladım için 700 metrelik bir yolun bugüne kadar asfaltlanmaması bizi üzüyor\" dedi

Görüntü Dökümü

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-Bozuk olan yol

-Ambulansta hastaneye gitmeleri

-Serhat Bütünün ambulans içinde konuşması

-Mesut Bütün ve Serhat Bütün\'ün evlerinden detay

-Serhat Bütün\'ün konuşması

(Haber-Kamera: MUŞ,(DHA)

SÜRE: 07.42 BOYUT:350 MB)

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9)VALİ YAZICIOĞLU\'NUN HATIRASI UNUTULMADI

MERHUM vali Recep Yazıcıoğlu\'nun 1992 Erzincan depremi ardından yeni yapılan bir mescit için aldırdığı avize, yıllarca depoda konulduktan sonra çıkartılarak, ait olduğu yere tekrar asıldı. Emekli İmam Ahmet Kaya, Vali Yazıcıoğlu\'nun hatırasına sahip çıktıklarını ifade etti.

Erzincan\'da 1991-99 yılları arasında görev yapan Merhum Vali Recep Yazıcıoğlu, 1992 depreminde yıkılan müftülük binasının yerine yeniden yapılması ile mescide yaklaşık 30 kilo ağırlığında ve yüzlerce parlak taştan oluşan avize alarak astırdı. O dönemde mescitte görev yapan emekli imam Ahmet Kaya, görev süresince merhum valinin hatırası olarak avizenin bakımlarını yaparak kullandı. Kaya\'nın 1999 yılında emekli olması ardından avize bir süre sonra depoya kaldırıldı.

Geçen sürenin ardından mescidi ziyaret eden emekli imam valinin hatırasını yerinde göremeyince üzüldü ve depoya kaldırıldığını öğrendi. Mescitteki görevli İmam Lütfü Şimşek ile birlikte avizeyi depodan çıkartan Kaya temizlik ve tamirin yaparak tekrar astırmak için uzun uğraşlar verdi. Yaklaşık 2 hafta süren temizlik ve bakımın ardından avizenin taşları yeniden dizildi ve elektrik onarımının ardından uzun uğraşlarla yeniden eski yerine asıldı.

Emekli İmam Ahmet Kaya, merhum Vali Recep Yazıcıoğlu\'nun hatırasını yeniden yaşattığı için mutlu olduğunu ifade ederek, şöyle dedi:

\"Arkadaş bunları kaldırmış yenisiyle değiştirmiş ve depoya koymuşlar. Emekli olduğum zamanlarda bu arzum vardı. Gelip görünce dedim ki; \'O Recep beyin hatırasıdır, bulun getirin. Arkadaşlar da buldu, getirdi. Depodan çıkarttığımızda kir ve pas içersindeydi. Mevcut imam arkadaşla yıkadık, temizledik, şuanda dizdik. Bu hatıra yerine konmuş olacak.\"

Avizenin tüm tamir ve temizlik işlemler yapılmasının ardından, müftülük binası içerisindeki mescide akşam namazının ardından tekrar asıldı.

Görüntü Dökümü

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-Avizeden görüntü

-Avizenin onarımı ve bakımından görüntü

-Emekli imamın açıklaması

-Avizenin dizilmesi

-Avizenin taşınması ve yerine asılması

-Avizenin mescit içerisinde yanması ve son hali

(Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZURUM, (DHA)