DHA YURT BÜLTENİ-4

1)BERİVAN\'IN SON SÖZÜ \'SIK\' OLDU

ADANA\'nın Ceyhan İlçesinde, sokak ortasında başından vurularak öldürülmüş halde bulunan 21 yaşındaki Berivan Minaz\'ın katil zanlısı olarak 32 yaşındaki Tarık Onan ile cinayet öncesi yaptığı son konuşma, ortaya çıktı. Ses kaydında \'Sıkayım mı şimdi sana, ağzına sıkayım mı?\' diyen Onan\'a karşılık Minaz\'ın son olarak \'Sık\' dediği duyulurken, ardından silah sesi geliyor. Olay, geçen cumartesi günü, Hürriyet Mahallesi Yunus Emre Sokak\'ta meydana geldi. Berivan Minaz\'ın sokak ortasında başından vurularak, öldürülmüş halde bulunması üzerine cinayeti aydınlatmak için 10 kişilik özel ekip kuruldu. Başlatılan soruşturma kapsamında, Minaz\'ın en son bir barda birlikte eğlendiği belirlenen 45 yaşındaki Murat T., 19 yaşındaki Muhammet Ö., 31 yaşındaki Tahsin S. ve 32 yaşındaki Tarık Onan gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu devam ederken, polis ekipleri, Minaz\'ın yanında bulduğu telefonu da incelemeye aldı. Telefondaki ses kayıtlarından birinde, \'Seni öldüreyim mi, ağzına silahı sokayım mı?\' denildikten sonra tek el silah sesi duyulduğu ve bir daha ses çıkmadığı belirlendi. Soruşturmayı bu yönde genişleten ekipler, ses kaydının tamamını çözdü. Bir cinayet olayına 2009 yılında karıştığı için Osmaniye Açık Cezaevi\'nde yatan ve 31 Ekim\'e kadar cezaevinden izinli olarak çıkan Onan, cinayette silahı ateşleyen kişi olduğu, diğer kişiler de cinayetle ilişkili olduğu iddiasıyla adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Onan, tutuklanırken, diğer 3 kişi de tutuksuz yargılanmak üzere bırakıldı.

Berivan Minaz\'ın telefonundan çıkan ses kaydında, Tarık Onan\'la yaptığı konuşma şöyle:

Tarık Onan: Ne yapıyorsun sen sesimin kaydını mı alıyorsun?

Berivan Minaz: Yok valla mesaj gelmiş ona baktım. Ben gidiyorum.

Tarık Onan: Sana bir şey söyleyeyim mi sen hayırlı kardeşsin.

Berivan Minaz: Yürüyerek mi geldin cidden?

Tarık Onan: Valla yürüyerek geldim.

Berivan Minaz: Araba nerede?

Tarık Onan: Araba evde.

Berivan Minaz: Sen git ben gidiyorum.

Tarık Onan: Bak hele gel hele gel.

Berivan Minaz: Ben dondum, sen donmuyon mu?

Tarık Onan: Hayır ben üşümedim.

Berivan Minaz: Saçmalama ben üşüdüm.

Tarık Onan: Sen silahı kafama dayadı diye..

Berivan Minaz: Ağabey söz konuşacağız geldiğimde söz konuşacağız.

Tarık Onan: Sıkayım mi şimdi sana, ağzına sıkayım mi?

Berivan Minaz: Sık!

Tarık Onan: Aç tam ağzına sıkayım, sıkarım bak valla sıkarım aç lan ağzını

Silah sesi.

Ceyhun ÖZER-Çağlar ÖZTÜRK/CEYHAN (Adana), (DHA)

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2)ŞOFÖR DEĞİŞİKLİĞİ KAZAYA NEDEN OLDU: 3 YOLCU YARALANDI



KONYA\'da sürücü değişikliği yapılması için yolun kenarına park edilmek istenen otobüsün şarampole düşmesi sonucu meydana gelen kazada 3 yolcu hafif sıyrıklarla yaralandı.

Kaza, bugün saat 04.00 sıralarında Konya- Antalya karayolunun 3\'üncü kilometresinde meydana geldi. Şinasi Yıldırım, yönetimindeki 38 KC 826 plakalı, Süha firmasına ait yolcu otobüsünü, yolun sağına park edip direksiyonu ikinci sürücüye devretmek istedi. İddiaya göre Yıldırım\'ın, yolun sağına park etmek istediği otobüs şarampole düştü. Yaşanan sarsıntı nedeniyle yolculardan Fatma Cengiz, Hikmet Soykarcı ve Nebahat Üçtüm hafif yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle diğer yolcular, başka bir otobüsle yollarına devam etti.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden detay

- Otobüs veyolculardan detay

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA (DHA)

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KAYISI PARA ETMEYİNCE AĞAÇ KESİMLERİ BAŞLADI

3)ALTIN DEĞERİNDEKİ KAYISININ ŞİMDİ YÜZÜNE BAKAN YOK

DÜNYACA bilinen Malatya kaysısı para etmeyince üreticiler ağaçları kesmeye başladı. Bir zamanlar altın değerinde olan kaysının kimse yüzüne bakmayınca 2 milyon ağaç üreticiler tarafından kesildi.

Kayısının başkenti olarak bilinen Malatya\'da bazı üreticiler, zarar ettiklerini söyleyerek kayısı ağaçlarını kesmeye başladı. 3 ay içerisinde 2 milyon ağaç kesen üretici bu duruma isyan etti. Malatya\'nın en büyük geçim kaynağı olan kayısıda bu yıl rekoltenin de yüksek olması nedeniyle fiyatlar beklenilenin altına düştü. Özellikle bu durumdan en çok etkilenen bazı kayısı üreticileri, ağaçlarını keserek kışlık odun yaptı. Kayısı üreticiliği yapan çiftçiler, yetiştirdiği ürünlerin para etmemesi üzerine 30 yıl önce diktiği kayısı ağaçlarını kesmeye devam ediyor. Battalgazi ilçesindeki kayısı üreticileri, bütün emeklerine rağmen yetiştirip sattığı ürünlerin para etmemesi nedeniyle kayısı ağaçlarını kestiğini açıkladı. Kilosunu 5 liraya verdiklerini, işçiye ise 50 lira verdiklerini söyleyen Gülizar Balta \"Ankara\'da yetkililerle görüştük bir sonuç alamadık. Muhtarımıza, Belediye başkanımıza, Valiliğe, Sulama birliğine gittik hiç kimse bu konuya bir çözüm bulmadı. Şimdi ağaçlar kurudu, 30 yıllık emeğimiz boşa gitti. 1 kilogram kayısı 5 TL, bir işçi parası 50 TL artık kayısıdan para kazanamıyoruz\" dedi.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYİP ERDOĞAN\'DAN YARDIM İSTEDİLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan\'dan yardım isteyen bir başka çiftçide \"Susuzluktan ve ucuzluktan dolayı ağaçlarımızı kesmeye başladık. İşçi parası pahalı, çiftçilik öldü zaten hayvancılık yapıyoruz. Hayvanda para etmiyor bu sene. Et fiyatları da düştü yem, saman pahalandı. Kasaplarda fiyatlar düşmüyor, köylünün elinde düşüyor. Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz bize yardım etsin. Kayısı ağaçlarımızı kesmeyelimö şeklinde konuştu.

AĞACI KIŞLIK ODUN, YAPRAKLARINI HAYVANLARA YEM YAPTILAR

Kendi bahçesindeki ağaçları kestiğini açıklayan Mehmet Ali Balta \"Susuzluktan dal kurumasından ve özellikle de kayısının para etmemesinden dolayı ağaç kesimleri hızlandı. Şuanda kendi bahçemdeki ağaçları kesiyorum. Yetkililerden ne bir bilgi, nede bir yardım alamadık. Bu konuda ne siyasetçilerden nede bürokratlarımızdan bilgi alamadık. Kayısı ağaçlarının kesimleri yaklaşık 1 milyonu geçti, 2 milyon civarında. Kimse kayısılarını silkelemedi kayısı para etmediğinden dolayı kesimler oldu. Şuanda kayısı fiyatları 4-5 TL civarında. Hiçbir kimseden destek alamadık, özellikle Tarım Bakanlığından, Tarım İlçe Müdürlüğünden bu konuda bir yardım alamadık. Odunları kendimize kışlık yakacak olarak kullanıyoruz, ağacın yapraklarını da hayvanlara yem olarak veriyoruz. Burada kayısıdan başka hiçbir şey olmuyor kayısıyı da kestikten sonra artık bakacağız Allah kerimdir. Burada başka tarım ürünleri olmaz kayısıdan başka hiçbir şey olmaz ona da sahip çıkarsalar olur yoksa oda biter\" İfadelerini kullandı.

KESİLEN AĞAÇ SAYISI 2 MİLYONU GEÇTİ

Kaysı ağaçlarını kesen başka biri üretici Serhat Balta ise yardım beklediklerini söyleyerek \"Susuzluktan para etmediğinden dolayı kayısı ağaçlarımızı kestik. 1 Kilo kayısı bugün 5 TL işçiliği de 4 TL\'ye yaklaşıyor. Zaten üretici her zaman kaybetmeye mahkum. 2 milyonun üzerinde kayısı ağacı kesildi. Yetkililerden, isteğimiz kayısının para etmesi, bu sene kayısı para etmedi bizde kestik. Gelecek seneye bu kestiğimiz kayısı ağaçlarının yerine yeni kayısı ağacı dikmeyi düşünüyoruz ama bu şekil devam ederse dikmeyeceğiz. Hayvancılık yapıyoruz ama hayvancılığın hali ortada çiftçi her zaman eziliyor\" diye konuştu.

KREDİ BORÇLARINI ÖDEYEMEZ DURUMA GELDİLER

Kaysının para etmediğini sözlerine ekleyen Nevzat Şimşek \"Bu sene her şey üst üste geldi. Susuzluk, dallarda hastalık, köklerde kanser olayından dolayı da kesmeler oldu fakat ağaçlarımızı kesmemize sebep veren en büyük pay kayısının para etmediğinden. Kayısı ağaçlarının kesimi 2 milyonu geçti diye tahmin ediyorum. Akaryakıtta bayağı bir yükselme var. Bundan dolayı çiftçilerde herhangi bir iş yapamıyor. Şimdi tütün ekecek mazot pahalı başka bir şey yapacak yine yapamıyor, korkuyor ona bir güvence verilmemiş çiftçilere bir güvence verilse, en azından Malatya\'da çiftçiler ürünlerini ekerler ve en azından rahat etmiş olurlar. Bu konuda Cumhurbaşkanımızı, Milletvekillerimizi, Belediye Başkanlarımızı, Tarım İl Müdürlüğünü, Ziraat Odası Başkanlığının dan yardım istiyoruz. Bu konuya bir çare bulmalarını bekliyoruz. Artık çiftçilerin yanında dursunlar çiftçiler perişan halde geçin kaynağı kayısı kayısıda para etmediğinden dolayı çiftçilerimiz bayağı mağdur. Şuan çiftçilerimizin bankalara kredi borçları bayağı yükseldi. Bu konuda da devletimizden yardım istiyoruzö şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Kesilen kayısı ağaçlardan detaylar

-Ağaçların kesilme anı

-Kayısı ağaçlarından yakın genel detaylar

-Çiftçilerden röportajlar



MALATYA/DHA

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4)İNTİHAR İÇİN ÇIKTIĞI YERDEN AYAĞI KAYINCA UÇURUMA DÜŞTÜ



AYDIN\'ın Efeler İlçesi\'nde, lise öğrencisi 16 yaşındaki D.K. (Derya Koca) adlı kız çocuğu, intihar amacıyla çıktığı teleferik tesislerinden ayağı kayınca yaklaşık 20 metre yükseklikten uçuruma düşerek yaralandı. Vücudunda kırıklar meydana gelen ve \"Beni kurtarın\" diyerek yardım isteyen D.K., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay, bugün saat 08.30 sıralarında, Aytepe Mesire Alanında meydana geldi. Aydın Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi 11\'inci sınıf öğrencisi D.K., bilinmeyen bir nedenle girdiği bunalım sonucu Aytepe Mesire Alanına gitti. Mesire alanındaki teleferik tesislerine çıkan D.K.\'nın intihar edeceğini söylemesi üzerine bazı vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler D.K.\'yı ikna etmeye çalışıldı. Bu sırada D.K.\'nın bir anda ayağı kaydı ve yaklaşık 20 metre yükseklikten uçuruma düştü. Vücudunda kırıklar meydana gelen D.K. acı içinde kıvranırken, \"Kurtarın beni\" diyerek yardım istedi. İtfaiye ekipleri D.K.\'yı kurtardı. Sedyeye sabitlenerek düştüğü yerden kurtarılan D.K., ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. D.K.\'nın omuzunda ve vücudunun birçok yerinde kırıklar olduğu ve uzun süredir psikolojik sorunları olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntü

- D.K.\'nın ambulansa taşınması

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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5)PANKREAS KANSERİNE YENİK DÜŞEN POLİS MEMURU HAYATINI KAYBETTİ

SAMSUN Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli polis memuru 41 yaşındaki Hüseyin Acar, Pankreas kanserine yenik düşerek hayatını kaybetti. Polis memuru Hüseyin Acar için İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.

2014 yılında Samsun\'un Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli evli ve 3 çocuk babası Hüseyin Acar, geçirdiği Pankreas kanserine yenik düşerek tedavi gördüğü özel bir hastanede dün hayatını kaybetti. Polis memuru Acar için bugün İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene Vali Yardımcıları Hasan Öztürk, Hakan Kubalı, İl Müftüsü Veysel Çakı, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, askeri ve mülkü erken ile ailesi katıldı.

Törende polis memuru Acar\'ın öz geçmişi okundu ve dualar edildi. Polis memuru Acar\'ın annesi Gülsüm Acar, oğlunun Türk bayrağına sarılı naaşına dokunarak gözyaşı döktü. Törenin ardından Polis memuru Acar\'ın cenazesi daha sonra cenaze aracıyla Canik İlçesi\'nde bulunan Devgeriş Cami\'ne götürüldü.

Görüntü dökümü

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-Cenaze aracının gelişi

-Katılımcılardan detaylar

-Cenazenin omuzlarda gelişi

-Polis memuru Acar\'ın ailesinden detay

-polis memuru Acar\'ın özgeçmişinin okunması

-Cenazenin omuzlarda götürülmesi

-Cenaze aracının gidişi

-polis memuru Acar\'ın fotoğrafı

(Süre: 02.16 dk) - (Boyut: 72.46 mb)

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)

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6)YUSUF HALAÇOĞLU\'NUN AYNI ADI TAŞIYAN AKRABASI İNTİHAR ETTİ

ADANA\'nın Kozan İlçesi\'nde Kayseri Bağımsız Milletvekili ve İyi Parti Kurucular Kurulu üyesi Yusuf Halaçoğlu ile aynı adı taşıyan akrabası 35 yaşındaki Yusuf Halaçoğlu, tabancayla göğsüne ateş ederek yaşamına son verdi.

Kozan İlçe Belediyesi\'nde 9 yıldır sözleşmeli memur olarak çalışan evli ve 1 çocuk babası Yusuf Halaçoğlu, sabah erken saatlerde görev yaptığı binaya geldi. Görevliden çay isteyip içtikten sonra çalışma odasının kapısını kapatan Halaçoğlu, tabancayla göğsüne ateş etti. Silah sesi üzerine odaya giren diğer çalışanlar, Yusuf Halaçoğlu\'nu kanlar içinde buldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde Halaçoğlu\'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Borç nedeniyle yaşamına son verdiği ileri sürülen Yusuf Halaçoğlu\'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

İntihar eden Yusuf Halaçoğlu ile tarihçi, Kayseri Milletvekili İyi Parti Kurucular Kurulu üyesi Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu\'nun babalarının amca çocukları olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- İntihar eden Yusuf Halaçoğlu\'nun eşi Ayben\'in görüntüsü

- Olay yerine gelerek sinir krizi geçirmesi

- \'Belediyenizin Allah belasını versin\' diyerek feryat etmesi

- Halaçoğlu\'nun babasının gelinini sakinleştirmeye çalışması ve ağlaması

- Olay yerindeki zabıta, polis ekipleri ve ambulansın görüntüsü

- Vatandaşların görüntüsü

SÜRE:01\'46\" BOYUT:198 mb

Haber-Kamera:Yaşar KORKUSUZ/KOZAN (Adana), (DHA)-

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7)SPORTOTO VE GAP İDARESİ, DERİK\'TE 25 VOLEYBOL VE BASKETBOL SAHASI YAPTI

GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Sportoto Teşkilatı\'nın, Mardin\'in Derik İlçesi\'ndeki okulların bahçesinde yaptırdığı 25 adet voleybol ve basketbol sahası öğrencilerin hizmetine açıldı.

Derik Kaymakamı Hakan Kafkas\'ın girişimleriyle GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteğiyle yapılan 5 voleybol ve basketbol sahası ile Sportoto Teşkilatı tarafından yapılan 20 voleybol ve basketbol sahalarının yapımı tamamlanarak, öğrencilerin hizmetine açıldı. Kaymakam Hakan Kafkas, merkez ve kırsal mahallelerdeki okullarda eğitim gören öğrencilerin, eğitimle birlikte spor yapmalarını sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Çukursu Mahallesi 4\'üncü Sınıf öğrencilerinden Yusuf Ekinci, ilk kez bir sahada spor yapma imkanı bulduğunu belirterek, \"Bu sahanın yapılmasından dolayı çok mutluyuz. Voleybol ve basketbol oynama şansı bulduk. Yapanlardan Allah razı olsun\" dedi.

Çataltepe Mahallesi\'ndeki okulun 8\'inci sınıf öğrencilerinden Sara Çetinkaya da, kırsaldaki bir köyde yaşayan kızların spor yapma alanlarının çok kısıtlı olduğunu ifade ederek, \"Ancak bu saha sayesinde biz de spor yapabilme fırsatı bulduk. Erkek öğrencilerle artık eşit şekilde spor yapabilme imkanımız var. Bunu sağlayan yetkililerimize teşekkür ediyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Kırsal mahallelerin okul bahçelerinde yapılan spor sahaları

-Voleybol ve basketbol sahasında öğrencilerin spor yapmaları

-Çukursu İlkokulundaki 4\'Üncü sınıf Öğrencilerinden Yusuf Ekinci konuşması

-Çataltepe İlk ve Ortaokulundaki 8\'ınci sınıf Öğrencilerinden Sara Çetinkaya\'nın konuşması

-Çataltepe İlk ve Ortaokulundaki 6\'ınci sınıf Öğrencilerinden Zinnur Savucu\'nun konuşması

-Öğrencilerin voleybol ve basketbol oynaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)-

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(ÖZEL)

8) OĞUZELİ\'NDE, ‘ŞEHİTLER SERGİSİ’ AÇILDI

GAZİANTEP’in Oğuzeli Belediyesi, tarafından vatani görevi başında şehit olan askerler için anma töreni düzenlendi, Oğuzeli nüfusuna kayıtlı şehitlerin fotoğraflarının ve hayat hikayelerinin yer aldığı şehitler sergisi açıldı.

İlçe mezarlığında düzenlenen anma törenine; Oğuzeli Kaymakamı Rızvan Eroğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, şahit aileleri ve vatandaşlar katıldı. Şehitler için Kur\'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende dualar edildi. Burada yapılan törenin ardından yerel gazeteci Okan Çelik tarafından hazırlanan ‘Şehitler Sergisi’nin açılışı yapıldı. Sergide, görevi başındayken şehit düşen Oğuzeli nüfusuna kayıtlı askerlerin fotoğraflarının ve hayat hikayelerinin yer aldığı tablolar sergilendi. Yakınlarının fotoğraflarını gören şehit yakınları duygu dolu anlar yaşadı. Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, sergi açılışı sırasında yaptığı konuşmada, “Oğuzeli Belediyesi olarak çok anlamlı bu projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vatanı, bu toprakları bize yurt eden şehitlerimizi bugün rahmet ve minnetle anıyoruz. Bir ülkenin vatan olabilmesi için şehitlere ihtiyacı vardır. Bu şehitlerimizin sayesinde hür ve bağımsız olarak ülkemizde refah içerisinde yaşayabiliyoruz. Şehitlerimizi anarken siz şehit ailelerine de saygılarımızı sunuyoruzö dedi.

Konuşmaların ardından Şehit Aileleri Derneği tarafından Başkan Kılıç’a teşekkür plaketi verildi. Başkan Kılıç da, sergiyi hazırlayan gazeteci Çelik ve emeği bulunan Mezine Sırakaya’ya plaket verdi. Sergi açılışının ardından Kaymakam Eroğlu ve Başkan Kılıç, şehit ailelerine karanfil hediye etti. Program şehit aileleri için düzenlenen yemek programı ile son buldu.

Sergide yer alan fotoğrafların Oğuzeli Belediyesi’nde oluşturulacak şehitler köşesine konulacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Törenin yapıldığı yer

- Şehitler için Kuran okunması

- Şehitler için dua okunması

- Serginin açılması

- Başkan Mehmet Sait Kılıç\'ın konuşması

- Serginin gezilmesi

- Başkan Kılıç\'ın şehit yakınlarına karanfil vermesi

- Başkana plaket verilmesi

- Genel ve detay görüntüler

(Haber- Kamera: Eyyüp BURUN- GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 297 MB



