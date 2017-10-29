DHA YURT BÜLTENİ-4 

Akseki\'de tur midibüsü devrildi: 20 yaralı (2)- Yeniden

ANTALYA\'nın Akseki İlçesi\'nde Uzakdoğulu turistleri taşıyan tur midibüsü şarampole devrildi. Kazada 18\'i turist 20 kişi yaralandı.

Antalya\'dan Konya\'ya giden Uzakdoğulu turistleri taşıyan \'Sezen Tur\' firmasına ait Bayram Yetkin yönetimindeki 34 JV 4445 plakalı midibüs, bugün saat 09.30 sıralarında Akseki- Manavgat karayolundaki Geriş Mahallesi yakınlarında yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıktı. Şarampole devrilen midibüsteki Uzakdoğu ülkelerinden gelen 18 turist ile şoför Bayram Yetkin ve rehber yaralandı.

Kaza ardından bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralılar Manavgat ve Akseki\'deki hastanelere yönlendirildi. Yaralılardan 4\'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yerinden görüntüler

HABER- KAMERA: Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA)

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Adana\'da peş peşe oluşan 2 hortum korkuttu



ADANA\'nın sahil ilçesi Karataş\'ta peşpeşe oluşan 2 hortum hortum, paniğe neden oldu.

Görüntü Dökümü

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-peşpeşe oluşan 2 hortumun görüntüsü

Haber: ADANA (DHA)

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Bıçaklanan avukat: 1 santimetreyle ölümden kurtuldum



BURSA’da geçen çarşamba günü, 17 yaşlarındaki ikiz kardeşler tarafından iki bacağından 3 bıçak darbesiyle yaralanan avukat 47 yaşındaki Ahmet Cem Fırat, \"Çocuklarının bana yaptığına inanamıyorum. Eğer bıçak sağ bacağımda bir santim daha ileriye gitmiş olsaydı, şu anda hayata olmayacaktım\" dedi.

Bursa Barosu avukatlarından Ahmet Cem Fırat, geçen çarşamba günü sabah saatlerinde, avukatlık bürosunun bulunduğu Uluyol Caddesi Güler Sokak Banuşoğlu İşhanı\'nın girişinde iki kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Avukat Fırat, iki bacağından da yaralandı. Acı içinde yerde kalan avukat Fırat\'ın yardımına çevredekiler koştu. Avukat Fırat, çağrılan ambulansla Muradiye Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Avukat Fırat\'ı bürosunun önünde bıçakla yaralayıp kaçan 17 yaşındaki ikizler E.A. ve Y.a., polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen ikiz kardeşler, mahkemece adli kontrol şartıyla, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

E.A. gözaltına tutulduğunda verdiği ifadede, babası Maşallah A.\'nın uyuşturucu kullanmak suçundan cezaevinde olduğunu, annesi Fatma A.\'nın da cezaevindeki babasına uyuturucu temin etmek isterken yakalanıp tutuklandığını söyledi. Annesinin savunmasını yapması için avukat Ahmet Cem Fırat ile 10 bin lira karşılığında anlaştığını belirten E.A., \"Annemin davasi ile ilgilenmedi. Ben de parayı istedim. Vermedi. Bu sabah yanına gidip onu bıçakladım\" dedi.

\'BENDEN HARAÇ İSTEDİLER\'

Olayın, şüpheli çocukların \"Paramızı aldı ama annemizi savunmadı\" sözleriyle basına yansıdığını belirten avukat Fırat, DHA’ya konuştu. Yaşadığı dehşeti anlatan Avukat Fırat, \"Müvekkilimi savundum ve cezaevinden kurtardım. Karşılığında bir miktar para da aldım. Ama benden bu parayı 10 bin TL olarak geri almak için uğraştılar. Hatta yaralandığım gün çocukların cezaevinde yatmakta olan babalarından bir mektup gelmiş, mektupta bu işin 10 bin değil 30 bin TL ile biteceğini yazmış. Benden haraç istediler yani. Olay günü de ofisimin bulunduğu iş merkezine girerken bacağımdan bıçaklandım. Bıçak 1 cm daha yana kaysaymış damarı kesecekmiş, o zaman kan kaybından ölebilirmişim. Doktorlar söylüyor bunu. İki ay görevimi yapamayacağım. Benim de eşim ve iki çocuğum var, müvekkillerim var, hepsi mağdur oldular. Beni bıçaklayan çocuklar ise serbest. Hakim ve savcılara karşı işlenen suçlarda uygulanan yasa maddesi avukatlar için de uygulansın, beni bıçaklayan iki çocuk ellerini kollarını sallayarak gezmesin istiyorum\" dedi.

112 Acil Servis tarafından kaldırıldığı Devlet Hastanesi’nden özel bir hastaneye kendi isteğiyle sevk edilen avukat Ahmet Cem Fırat, sosyal medyada kendisinin ve avukatların ağır şekilde eleştirildiğini ifade ederek, şunları söyledi: \"Çocukların babası Maşallah A., halen 17 yıl hapis cezası aldığı cinayet suçundan Bözüyük Açık Cezaevi’nde yatmakta. Eşi Aygün A., cezaevinde eşini ziyaret etmek isterken üst aramasında 28 gram esrarla yakalanınca çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konulmuş. Dosya bana geldi. Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi’nde Aygün A, hakkında ‘Cezaevine uyuşturucu madde sokmak, uyuşturucu madde nakletmekö suçlarından 15 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Üniversite hocaları ve Yargıtay kararları doğrusunda hazırladığım savunmayla ilk duruşmada müvekkilim tahliye oldu. Yapılan yargılama sonucunda müvekkilim 2 yıl 9 ay hapis cezası aldı. İki yılın altında cezaevinde yatış olmadığından, yattığı süre de göz önüne alınınca kurtulmuş oldu ve çocuklarının yanına döndü.\"

Cezaevinde bulunan Maşallah A.’nın, eşinin serbest kalmasının ardından çocuklarını 10 bin lira para istemek üzere bürosuna gönderdiğini belirten Ahmet Cem Fırat, \"Çocukların bir tanesi benden 10 bin lira isteyince, ben de ne parası diyerek geri gönderdim. Ertesi gün taksiden inip büromun bulunduğu iş merkezine girmek üzereyken bacaklarımda acı hissettim. Bacaklarımdan kan boşalmaya başladı. Olay yerine gelen ambulansla beni hastaneye kaldırdılar. O gün büroma postacının getirdiği Maşallah A., cezaevinden gönderdiği mektubunda, ‘Sen ne yaptın bu dava böyle bitecekti’ diyerek 10 bin liranın yerine bu kez 30 bin lira istediğini okudum. Mektup ve Aygün A.’nın yargılanmasıyla ilgili dosya cumhuriyet savcısına teslim edildi. Ben Aygün A.’yı cezaevinden kurtarıp, çocuklarının başına gönderirken, çocuklarının bana yaptığına inanamıyorum. Eğer bıçak sağ bacağımda bir santim daha ileriye gitmiş olsaydı, şu anda hayata olmayacaktım\" dedi.

Fırat, olaydan sonra çocukların annesinin kendisine cep telefonu ile mesaj gönderdiğini ve özür dilediğini sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Avukatın açıklamaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Halil ÖZÇOBAN/BURSA,(DHA)-

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Sümerolog Çığ\'dan gençlere \'Nutuk\' ve \'Kur\'an\' tavsiyesi



MERSİN\'de yaşayan Sümerolog 103 yaşındaki Muazzez İlmiye Çığ, Cumhuriyet\'in 94\'üncü yıl dönümünde, gençlere Nutuk ile Kur\'an-ı Kerim\'in Türkçe\'sini okumalarını tavsiye etti.

Cumhuriyetin tehlike altında olduğunu savunan Muazzez İlmiye Çığ, gençlerden cumhuriyete sahip çıkmalarını istedi. Çığ, \"Gençlerin, çok okuması lazım. Tüm konferanslarımda söylüyorum. Atatürk\'ün Nutuk\'unu okuyun. Kur\'an\'ın Türkçe\'sini okuyun. Baştan sona okuyun, ara ara okuyun. Okuyun ve içinde ne olduğunu görün. Herkes, artık tepkisini göstersin yaşanan olaylara karşı. Şayet bir iç savaş olursa bu memlekette herkes, açlıktan ölür; çünkü artık üretimimiz yok. Bu yüzden cumhuriyete sahip çıkmamız lazım. Cumhuriyete sahip çıkmak, herkesin vazifesi. Kendi canı, evladı, torunu için şart\" dedi. Cumhuriyetin en önemli göstergesinin kadınlar olduğuna vurgu yapan Çığ, şöyle devam etti: \"Cumhuriyetin ne kadar önemli olduğunu, zaman geçtikçe öğrendim. O zamanlar, anlamadık bunları. Cumhuriyet öncesi, kadının adı yoktu. Ben, \'Devrimimizin en yüksek çağındayız\' diyorum; çünkü bugün kadınlar, her alanda kendini gösterebiliyor. Ddüller alıyor. Ticarette, iktisatta, medyada, bilimde ve sanatta, bütün dünyada tanındı. 80 yıl içinde hiçbir şeyden haberi olmayan kadınlar, bir anda böyle oldu. Atatürk\'ün bence en mühim işi, dinimize en büyük yardımı, açılımı, Kur\'an\'ın Türkçe\'sini yaptırmak. Bu, çok önemli. Bunu bir türlü kavrayamadık. Hala akıllı geçinenler dahi kavrayamadı; çünkü yobaz kısmı Kur\'an\'ı tercüme ettirmek istemediler. Oysa ki Ku\'ran, bütün dillere tercüme edildi. Kendi dilimizde öğrenirsek onlar kendi uydurdukları şeye inandıramazlar insanları.\"

\'ATATÜRK OLMASA TÜRKİYE CUMHURİYETİ OLMAZDI\'

Türkiye Cumhuriyeti ve Mustafa Kemal Atatürk\'ün ayrılmaz bir bütün olduğunu kaydeden Çığ, \"Atatürk\'ün eğitim ve ticaret gibi konuları, hepsini birden 15 yıl içerisinde doldurmasıyla bu günkü memleketi, cumhuriyeti elde ettik. Aksi takdirde yoktuk. \'Türkiye Cumhuriyeti\' diye bir şey olmayacaktı. Türkiye bile olmayacaktı belki. Olaylar yaşandı. Suriye, kalktı, bize geldi. Böyle bir şey olsa biz nereye gideriz? Ne oluruz? Kim alır bizi? Tabi ki kimse almaz. Şimdilik cumhuriyet, bir ayak üzerinde duruyor. Cumhuriyet, şu an çok tehlikede. Atatürk\'ün kurduğu aydın cumhuriyet, tamamıyla tehlike altında\" diye konuştu.



Görüntü Dökümü

-Muazzez İlmiye Çığ evinde

-Çığ fotoğraflara bakarken

-Çığ fotoğrafları anlatırken

-Çığ\'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA)

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Palandöken\'in zirvesine \'Cumhuriyet Tırmanışı\'

ERZURUM Atatürk Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 3 bin 176 metre yüksekliğindeki Palandöken’in zirvesine tırmanış gerçekleştirdi.

Palandöken\'in 2 bin 400 rakımındaki bir otelin önüne, saat 09.00\'da otobüslerle gelen 300 kişilik ekip, Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) eski Başkanı Alaattin Karaca önderliğinde tırmanışa geçti. Yoğun sis arasında, karlı zeminde, tek sıra halinde zirveye yürüyen grup, anlamlı bir tırmanışa imza attı. Palandöken\'in 2 bin 900 rakımında, yaklaşık 10 dakikalık bir ihtiyaç molası veren dağcılar, \'selfie\' çekerek, Cumhuriyet\'in 94öüncü yıl dönümünü ölümsüzleştirdi. TDF eski Başkanı Karaca, 29 Ekim tırmanışına katılanları kutlarken, ilk kez tırmanacak gençlere neler yapmaları gerektiği konusunda bilgi verdi. Yaklaşık 4 saat sürecek tırmanışın bir ekip işi olduğunu belirten Karaca, herkesten birbirine yardım etmesini istedi.

Tırmanışa katılan Atatürk Üniversitesi öğrencilerinden Sena Doğan, \"Dağcılık sporuyla ilgilenen arkadaşlarımın isteğiyle tırmanışa katıldım. Buraya geldiğimde havanın soğuk olması, beni korkuttu; fakat etkinliğin önemi aklıma gelince tüm zorluklara göğüs gerip, zirve yapacağıma inandım. Bayramı karla kaplı Ejder Tepesi\'nde kutlamak, muhteşem. Bazı arkadaşlarımız da benim gibi tırmanışa ilk kez katıldığı için yoruldular; ancak hepimiz, yürüyüşe devam ettik\" dedi. Üniversite öğrencisi Orcan Karaca, Cumhuriyet Bayramı\'nda yapılan tırmanışa Sibirya kurdu \'Roşa\' ile katıldı. Dağcıların tırmanışına, Palandöken’de görevli jandarma timleri de eşlik etti. Palandöken\'in zirvesine çıkan dağcılar, dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri açıp, saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı\'nı okuyarak, inişe geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Dağcıların tırmanışı

-Eski Başkan Alaattin Karaca\'nın konuşması

-Öğrenci Sena Doğan ile röp.

-Tırmanışa köpeği Roşa ile katılan Orcan Karaca ile röp.

-Sis ve karla kaplı Palandöken Dağı

-Rüzgarda güçlükle yürüyen öğrenciler

Haber-Kamera: Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)

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Batman\'da Cumhuriyet Bayramı halaylarla kutlandı

BATMAN\'daki Cumhuriyet Bayramının 94\'üncü yıl dönümü kutlamalarında renkli görüntüler yaşandı. Vali Ahmet Deniz, halk oyunları gösterisi sırasında halayın başına geçerek törene katılan vatandaşlarla uzun bir halay kuyruğu oluşturup halay çekti.

CUMHURİYET BAYRAMI HALAYLARLA KUTLANDI

Batman\'da, Cumhuriyetin 94\'üncü yıl dönümü kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Turgut Özal bulvarında yapılan kutlamalara, Vali Ahmet Deniz, Belediye Başkanvekili Ertuğ Şevket Aksoy, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Çoşkun Varcılar öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Protokolün halkın bayramını kutlamasından sonra halk oyunları ekibi, Vali Ahmet Deniz ile birlikte halkı halay oynamaya davet etti. Bulvardaki delilo halayı yaklaşık 250 metre uzunluğa ulaştı. Törende konuşan Vali Deniz, \"Ne mutlu ki bugün beraberlik içinde Cumhuriyetimizin kuruluşu 94\'üncü yıl dönümü milletçe büyük bir heyecan ve coşkuyla kutluyoruz. Milletin onur mücadelesi bir çok mazlum millete örnek olmuştur. 94 yıl önce çok zor şartlar altında kurulmuş Cumhuriyetimiz, bugün bölgesinde liderlik yapan, bağımsız politikalar üreten mazlumlara kuçak açan insanlığın henüz ölmediğini tüm dünyaya haykıran önemli bir güç haline gelmiştir. Geçmişi olduğu gibi bugünde ülkemiz zorda kalan herkesin sığınacağı güvenli bir liman olmuştur. Ülkemizir istikrarlı büyümesi , bölgede liderlik yapması maalesef bazı güçleri rahatsız etmektedir. Bu güçle terör örgütlerini kullanarak lükemizin huzur ve güvenini bozmak için çalışmakta ve birlik ve beraberliğimizi hedef almaktadır. Bunun apacık göstergesi, 15 Temmuz 2016 günü Türk silahlı kuvvetleri içine sızmış hain Fetullahçı terör örgütlerine mensuplarının Anayasal temel hak ve hürriyetinin örtadan kaldırmaya yönelik bir darbe girişiminde bulunulmuşlardır. Bu hain darbe girişimi aziz milletimizin ölüme meydan okuyan asil duruşu sayesinde hedefine ulaşmadan engellenmiştir\"dedi. Batman\'daki tören, Tören derece giren öğrencilere ödül verilmesi ardından tören geçişiyle sona erdi.

Görüntü Dökümü;

-Vali, Belediye Başkanı ve Garnizon Komutanının halkın bayramını kutlaması

-Törenlerin başlaması

-Valinin konuşması

-Foklor ekiplerin gösterisi

-Vali\'nin halay başı çektiği Cumuhriyet halayı

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşat YİĞİZ-BATMAN,(DHA)-

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Mersin\'de Cumhuriyet Bayramı, yağmur altında kutlandı

MERSİN\'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, yağmura rağmen coşkuyla kutlandı.

Mersin Valisi Ali İhsan Su\'nun Kültür Merkezi Şeref Salonu\'nda, kutlamaları kabul etmesiyle başlayan program, Cumhuriyet Meydanı\'nda devam etti. Burada Vali Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz ve Büyükşehir Belediye Başkanı MHP\'li Burhanettin Kocamaz ile birlikte üstü açık cipe binerek, Mersinlilerin bayramını kutladı. Törene AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, CHP Mersin Milletvekilleri Aytuğ Atıcı, Fikri Sağlar, Serdal Kuyucuoğlu ve Hüseyin Çamak, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek ile gaziler, öğrenciler ve çok sayıda Mersinli katıldı.

Törende katılımcılara seslenen Vali Su, \"Büyük fedakarlıklarla kazandığımız kurtuluş savaşı zaferini, millet egemenliğine dayalı, milli iradeyi esas alan cumhuriyet ile taçlandırdık. Cumhuriyetimiz, kurduğu devletlerle binlerce yol tarihe yön vermiş milletimizin köklü geçmişi üzerine inşa edilmiştir. Cumhuriyetimiz, milletimizin ebediyete kadar var olacağının, kutsal vatan topraklarında hür ve bağımsız yaşayacağının en büyük teminatıdır\" dedi.

Halk oyunları ekibinin gösterileri sırasında başlayan yağmur, katılımcıların coşkusunu engelleyemedi. Yağmur altında süren kutlamada çocuklar, bayrak altına sığınırken, 29 Ekim programı, yağmur altında yapılan tören geçidiyle son bulundu.

Görüntü Dökümü

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-Vali Ali İhsan Su tebrikleri kabul ederken

-Alandan görüntüler

-Öğrencilerden görüntüler

-Vali Su ve beraberindeki protokol halkın bayramını kutlarken

-Vali Su\'nun konuşması

-Sporcu ve sanatçılara ödül takdim edilirken

-Halk oyunları gösterisi

-Yağmur altında program devam ederken

-Bayrağın altına saklanan çocuklar

-Gaziler yağmur altında geçit yaparken

-Öğrenciler yağmur altımda

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA)

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Tokat\'ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu

TOKAT\'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşku içerisinde kutlandı.

Kentte, Cumhuriyet\'in 94\'üncü yıl dönümü kutlamaları Vali Ömer Toraman\'ın makamında tebrikleri kabul etmesi ile başladı. Program daha sonra Cumhuriyet Meydanı\'nda yapılan etkinliklerle sürdü. Buradaki etkinlikleri izleyen vatandaşlara Vali Ömer Toraman ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından bayrak dağıtıldı. Program Vali Toraman, 48\'inci Piyade Eğitim Alay ve Garnizon Komutanı Albay Aykut Biçeroğlu,ve Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu\'nun halkı selamlaması ile başladı. Ardından günün anlamına ilişkin konuşma yapan Vali Toraman, \"Milletimizin tarihteki en parlak başarılarından biri olan Cumhuriyetimizin 94’ncü yılı, Türk milletinin en büyük bayramı hepimize kutlu olsun. Bu büyük günde Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Atatürk\'ü, onun kahraman silah arkadaşlarını ve kanlarıyla bu toprakları vatan yapan, aziz şehitlerimizi, muhterem gazilerimizi sonsuz şükranla anıyorum\" dedi.

Kutlamalar çerçevesinde düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere Vali Ömer Toraman tarafından ödülleri verildi. Şiirlerin okunmasıyla devam eden kutlamalar halk oyunları gösterisi, tören yürüyüşü ve motosikletlilerin geçişiyle son buldu.

Görütntü Dökümü:

-Kutlama programı görüntüleri

-Valinin konuşması

-Tören geçişi

Haber-Kamera: Halil İbrahim YEL/TOKAT,(DHA)

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Konya\'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

KONYA\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet\'in kuruluşunun 94\'üncü yıldönümü için düzenlenen kutlama töreni, son anda yağan yağmur nedeniyle 100\'üncü Yıl Spor Salonu\'nda gerçekleştirildi. Ellerine Türk bayrağı alan çocuklar aileleriyle birlikte töreni izlemeye geldi. Halk törene yoğun ilgi gösterdi. Konya Valisi Yakup Canbolat, Garnizon ve 3\'üncü Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel ile Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, halkın bayramını kutladı. Ardından Vali Polat, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Törende, kompozisyon, resim ve spor müsabakalarında dereceye girenlere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. Halk oyunları gösterisinin ardından tören sona erdi.

Görüntü Dökümü

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-Vali, Belediye Başkanı ve Garnizon Komutanı\'nın halkın bayramını kutlaması

- Gazilerden ve izleyenlerden detay

- Halk oyunu gösterisi

Haber- kamera: İsmail AKKAYA KONYA DHA))

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Kilis\'te Cumhuriyet Bayramı kutlandı

KİLİS\'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan kutlama törenine; Vali Mehmet Tekinarslan, Ak Parti Kilis milletvekilleri Reşit Polat ve Mustafa Hilmi Dülger, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Garnizon Komutan ve 2’nci Hudut Tabur Komutanı Piyade Binbaşı Kadir Yeşilkaya, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Vali Mehmet Tekinarslan, Belediye Başkanı Hasan Kara\'nın halkın bayramını kutlamasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Vali Mehmet Tekinarslan, \"Vatan sevgisiyle yaşattığımız hürriyet aşkıyla, milli iradeyle bugünlere taşıdığımız Cumhuriyet, ne mutlu bize ki, gençlerimize devraldığımız, mirası çok daha aydınlık, çok daha güçlü yarınlara, teslim edecek öz güveni içersinde veriyor\" dedi.

Öğrencilerin şiir okuduğu törende 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere madalya ve ödülleri verildi. Tören resmi geçit töreniyle sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Tören alanı

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

- Halk oyunları gösterisi sunulması

- Zırhlı araçların geçişi

- Vali Mehmet Tekinarslan’nın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

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Hatay\'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

CUMHURİYET Bayramı\'nın 94\'üncü yıl dönümü Hatay\'da coşkuyla kutlandı.

Havanın yağışlı olması nedeniyle etkinlikler Antakya Spor Salonu\'nda yapıldı. Hatay Valisi Erdal Ata, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Garnizon Komutanı Piyade Albay Ahmet Gürbüz ve il protokolünün katıldığı kutlamalar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başladı. Kutlamalar daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın mesajının okunmasıyla sürdü. Öğrencilerin günün anlam ve önemine ilişkin okuduğu şiirlerin ardından kutlamalar Hatay Valisi Erdal Ata\'nın konuşmasıyla devam etti. Hatay Valisi Erdal Ata konuşmasında şunları söyledi:

\"Türk milletine; onurlu bir yaşam, parlak bir gelecek, çağdaş bir devlet yönetimi armağan eden ve bu büyük tarihi değişimi gerçekleştiren yüce Atatürk\'ü, silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha minnet, şükran ve saygıyla anıyoruz.\"

Vali Ata\'nın konuşmasının ardından halk oyunları gösterisiyle kutlamalar sona erdi.

Görüntü Dökümü

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-Salondan genel görüntü

-Öğrencilerden detaylar

-Gazilerden detay

-İl protokolü detaylar

-Halk oyunları gösterisi detay

-Hatay Valisi Erdal Ata\'nın konuşması

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)

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Osmaniye\'de Cumhuriyet coşkusu

OSMANİYE\'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nın 94\'üncü yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Vali Ömer Faruk Coşkun\'un makamında kutlamaları kabul etmesinin ardından, program Devlet Bahçeli Meydanı\'nda devam etti. Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı ve 39. Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcısı Topçu Albay Ahmet Serdar Gül ve Belediye Başkanı Kadir Kara, törene katılan öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu. Ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapan Vali Coşkun, Cumhuriyet\'in, milletin hürriyet ve istikbali uğruna verdiği çok büyük bir mücadele neticesinde, imkânsız görüneni mümkün kılmış muazzam bir zaferin ardından gelen büyük bir başarı olduğunu söyledi. Coşkun, \"Cumhuriyet\'e uzanan yolun her safhasında, eşsiz kahramanlık destanları yazılmış; aziz milletimiz, medeniyet denilen tek dişi kalmış canavara, ezelden beri hür yaşadığını ve ebediyen de hür yaşayacağını, büyük bir gururla haykırmıştır. 29 Ekim, bir ülkenin başarı hikâyesinin adıdır\" dedi. Daha sonra ise Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı gösteri sundu. Kutlama programı tören geçişi ile sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Vali Garnizon komutanı ve Belediye Başkanının askeri araca binmesi

- Askeri araç üzerinden Vali Coşkun\'un halkın bayramını kutlaması

- Vali Coşkun askerlerin, öğrencilerin ve mehterin bayramını kutlaması

- Saygı duruşunda bulunulması

- Törene katılan öğrencilerden detay

- Mehter takımının tören alanına gelişi

- Mehtere ellerindeki bayraklarla eşlik eden öğrencilerden detay

- Mehterin tören alanından ayrılışı

-Tören geçişi bayrak ve flamalar

- Askerlerin tören geçişi

- Öğrencilerin tören geçişi

- Askeri araçların tören geçişi

- Mehter takımının tören geçişi

- Vali Ömer Faruk Coşkun\'un konuşması

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,(DHA)

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Operada Cumhuriyet Konseri

ANTALYA Devlet Opera ve Balesi (Antalya DOB), 3\'üncü Piyade Eğitim Tugayı Akdeniz Bölge Bando Komutanlığı ile Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuarı işbirliğinde \'Cumhuriyet Bayramı Konseri\' düzenlendi.

Haşim İşcan Kültür Merkezi\'ndeki Antalya DOB sahnesinde gerçekleşen anlatımlı \'Cumhuriyet Konseri\'ne, Antalyalıların ilgisi büyük oldu. Askeri bandonun üyeleri ile opera sanatçılarından oluşan orkestrayı asker şef Bnd.Yrb. Hasan Gürbüz yönetti. 3\'üncü Piyade Eğitim Tugayı ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Tahir Savran\'ın da izlediği konserde, Burcu Kuru (soprano), Fatih Şanal (tenor), Mithat Uz (keman), Sevilay Gök Akyıldız (misafir sanatçı) solist sanatçılar olarak sahnede yer aldı.

Konser, Mustafa Kemal Atatürk\'ün çok sevdiği \'Harmandalı\' adlı oyun havası ile başladı. Solistlerin seslendirdiği ve hikayesi Kıbrıs\'ın Magosa Limanı\'nda geçen \'Uyan Alim Uyan\' adlı ağıt türkü ile devam eden konserde eserin hikayesi de dillendirildi. Anlatımda, \'Yiğitliği dillere destan olan Magosalı Ali ile İngiliz askeri arasında kavga çıkıyor, bir anda ortalık karışıyor. Kavga sonrası evine dönmek üzere yola çıkan Ali\'ye İngiliz askerleri pusu kuruyor, vücudunun 7 yerine tüfek süngüsü saplanıyor. Yaşamını yitiren yiğit Ali\'nin adına türküler yakılıyor\" denildi.

Solistler, orkestra eşliğinde \'Çarşamba\'yı Sel Aldı\', \'Oy Asiye\', \'Uzun İnce Bir Yoldayım\' adlı türküleri de yorumladı, Azerbaycan\'a ait \'Laçin\' adlı türkünün hikayesi de paylaşıldı. Anlatımcı, 1992 yılında Ermeni Silahlı Kuvvetleri\'nin Lâçin kasabası ve bağlı 21 köyünü işgal ettiğini, 664 asker ve sivilin hayatını kaybettiğini, 65 bin Azerinin yaşadıkları topraklardan göç etmek zorunda kaldığını, işgal ve yaşamlarını yitiren Azerilere ağıtlar yakıldığını hatırlattı.

Konser, \'Pervane\', \'Yar Saçların Lüle Lüle\' adlı türkülerle devam ederken, yoğun istek üzerine \'İzmir Marşı\' da seslendirildi. \'Bir Başkadır Benim Memleketim\' adlı şarkı ise iki kez tekrarlandı, konser bu şarkıyla sonlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Konserden görüntüler

HABER- KAMERA: Yusuf DEMİR/ANTALYA, (DHA)

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Adıyaman\'da 200 gence ücretsiz polislik kursu

ADIYAMAN\'da, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde ücretsiz verilen kursa katılan 200 genç, polis olabilmek için ter döküyor.

Tekel 75\'inci Yıl İlköğretim Okulu\'nun spor salonunda verilen kursa katılan maddi durumu yetersiz 200 genç polislik sınavına hazırlanıyor. Gençlik Hizmetler Müdürü Ayhan Tekin, 12 yıldır maddi durumu yetersiz gençleri kursla polisliğe hazırladıklarını söyledi. Ayhan Tekin, kursların ücretsiz olduğunu belirterek, \"22\'nci dönem bu kursumuza 200 kişi başvuru yaptı. Bunun 60\'ı bayan, 140\'ı da erkek. Burada kursiyerleri sınava hazırlıyoruz. Bu insanlar maddi durumu olmayan, iş sahibi olmak isteyen, meslek sahibi olmak isteyen insanlar. Burada ter döken insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz\"

Ücretsiz olarak eğitimlerden faydalandıklarını ve sınavlar için çalıştıklarını ifade eden kursiyer Burak Binicier ise, \"Burada arkadaşlarımızla birlikte polislik sınavlarına hazırlanıyoruz. Gerek gün içerisinde koşu olarak, gerek gün sonunda parkurda arkadaşlarla canla başla tüm parkurun aynısını gerçekleştirerek polisliğe hazırlanıyoruz. Bu hizmetten ücretsiz bir şekilde yararlanıyoruz. Sağ olsunlar, diğer illerde bunlar ücretli olurken Adıyaman\'da büyüklerimiz, yetkililerimiz sayesinde ücretsiz bir şekilde yararlanıyoruz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Spor salonu

- Eğitim gören kursiyerler

- Gençlik Hizmetler Müdürü Ayhan Tekin ile röp.

- Kursiyer Burak Binicier ile röp.

- Mehmet Gürbüz ile röp.

- Kursiyerlerin parkurlarda eğitim görmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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