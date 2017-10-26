DHA YURT BÜLTENİ-4

1)TERHİSİNE SEKİZ GÜN KALA ŞEHİT OLDU

TEKİRDAĞ\'ın Saray ilçesinde, sağanak yağış nedeniyle askeri aracın dereye düşmesi sonucu akıntıya kapılan er Sefa Parhan\'ın (21) şehit olduğu haberi İzmir\'in Çiğli İlçesi\'ndeki baba ocağına ulaştı. Şehidin AK Parti Çiğli Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Fehmi Parhan\'ın kardeşi olduğu öğrenildi. Tekirdağ\'ın Saray ilçesindeki Galata Deresi sağanak yağmur nedeniyle taştı. Derenin karşısında mahsur kalan vatandaşlar polisten yardım istedi. Polis ekipleri de askerden yardım isteyerek vatandaşları kurtarmak istedi. Bu sırada polis ve askerlerin bulunduğu zırhlı askeri araç Kiremithaneler Mevkii\'nde devrilerek dereye düştü. Akıntıya kapılan araçtaki 3 asker, 2 polis ve vatandaş kendi imkanlarıyla kurtuldu. Araç içindeki tankçı er Sefa Parhan akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Yapılan arama çalışmaları sonucunda Parhan\'ın cansız bedeni 800 metre ileride bulundu. Parhan\'ın şehit haberi İzmir\'in Çiğli İlçesindeki ailesine verildi. Acı haberi askeri yetkililer sağlık ekipleri eşliğinde verdi. Acı haberi alan aile Tekirdağ\'a evlatlarının cenazesi almak için yola çıktı. Bekar olan şehidin terhisine 8 gün kaldığı öğrenildi. Ağabeyi AK Parti Çiğli Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Fehmi Parhan ile birlikte bina otomasyon sistemleri üzerine bir firmayı işleten şehidin cenazesi yarın Karşıyaka Beşikçioğlu Camii\'nde Cuma Namazı\'ndan sonra toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü

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- Evden görüntü

- Askeri yetkiliden görüntü

- Sağlık ekiplerinden görüntü

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)

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2)OKUL MÜDÜRÜ VE ASKER, BİRLİKTE OKUL BOYADI

MARDİN\'in Derik İlçesi\'ne bağlı Derinsu Mahallesi\'nde bulunan Derinsu İlk ve Ortaokulu Müdürü Turgut Türkoğlu, mahalledeki karakolda vatani görevini yapan Mersinli Rıza Atmaca ile birlikte, 21 derslikten oluşan okulun iç ve dış boyasını yapmaya başladı. Sınıf Öğretmenliği de yapan Okul Müdürü Turgut Türkoğlu, Eylül ayında göreve başladığı okulda eksiklikleri imkanları ölçüsünde gidermeye çalıştıklarını söyledi. Okulun iç ve dış boya işleri için de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşme aptığını söyleyen Türkoğlu, boya ve malzemelerinin gelmesinden sonra karakol komutanı ile yaptığı görüşmeden sonra karakolda vatani görevini yapan Mersinli asker Rıza Atmaca gönüllü olarak yardıma geldiğini söyledi. Her şeyin devletten beklenmemesi gerektiğini ifade eden Okul Müdürü Türkoğlu, \"Boya işleri çin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bize malzeme gönderdi. Ben de köydeki karakol komutanı ile görüştüm ve yardıma ihtiyacım olduğunu iletim. Sağolsun karakol komutanı da bu talebimizi kırmadı. Mersinli bir kardeşimiz de bu iş için gönüllü oldu. Oklumuzu güzelleştirmeye çalşıyoruz. Tek amacımız var, güzel bir eğitim-öğretim ortamını oluşturmak, çocukların eğitimine katkı sağlamak. Güzel bir ortam oluşmadığı zaman maalesef çocukların eğitimi istenen seviyeye ulaştıramayız. Bir okul Müdürü bir okula gittiği zaman sadece yan gelip yatmak görevi değildir. Okul müdürleri bu işleri yazın yapması gerekir. Güzel bir şekilde okulunu temezlemesi lazım. Boya, badana yapması lazım. Ben 6-7 senedir bu bölgedeyim ve genellikle idarecilikte yapıyorum. Gittiğim okullarda genellikler bunu yapıyoruz. Okulda fiziki anlamda bir sınıntı varsa o sıkınıyı gidermeye çalışıyoruz. Sadece boyayla ilgilenmiyoruz. Kapı tamiratı ve benzeri tamaratları da yapıp çocuklara eğitim ve öğretim ortamını yaratmaya çalışıyoruz\" dedi.

Okulun ana binasında 17 derslik olduğunu anlatan Müdür Turgut Türkoğlu, 4 sınıfın da bina dışında olduğunu belirtti. Türkoğlu, \"17 tane sınıfımız var. Sınıflarımızı, koridorlarla birlikte boyayacağız. 5 tane sınıfımızın boyasını bitirdik, diğer kalan sınıflarımızı da bir iki hafta içerisinde boyamasını umarım bitireceğiz\" diye konuştu.

Okulun boya işlerini yapan Mersinli asker Rıza Atmaca da, sınıfların daha da güzel olması için elinden geleni yaptığını belirterek, \"Mersin\'den geldim. Burada askerlik yapıyorum. Okula yardım amaçlı geldim. Askerin ve sivilerin birarada olduğunu göstermek için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Sınıfların güzel olması için uğraşıyorum. Okul müdürüyle beraber bu okulu bitirmeyi planlıyorum. Allah izin verirse bir iki hafta içerisinde bitireceğiz. Çocuklar daha güzel bir ortamda yetişmesi için boya yapıyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Okul binası yakınındaki karakol binasındaki Türk Bayraklı tabela

-Okulun tabelası

-Okul koridorunda boya yapan asker ile okul müdürü Turgut Türkoğlu\'nun birbiriyle diyaloğu

-Boya yapan Mersinli asker Rıza Atmaca\'nın konuşması

-Okuldaki öğrencilerin boya yapan Müdür ve askeri izlemeleri

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)-

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3)CAMİYE GİDERKEN BACAĞINDAN VURULDU

KARAMAN\'da 29 yaşındaki Hüseyin Akın, aldığı denetimli serbestlik cezası nedeniyle hizmetli olarak görev yapacağı camiye gittiği sırada aralarında husumet bulunan aynı yaştaki Emre Kılıçarslan tarafından av tüfeğiyle ateş edilerek bacağından yaralandı. Olay, bugün saat 08.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 272’nolu sokakta meydana geldi. Hüseyin Akın, işlediği bir suçtan dolayı aldığı denetimli serbestlik cezası nedeniyle hizmetli olarak görev yapacağı Kırmahalle Büyükcami\'ye gitmek için yol çıktı. Akın, sokakta iddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan Emre Kılıçarslan ile karşılaştı. Kılıçarslan, Akın\'ın üzerine av tüfeğiyle ateş etti. İki bacağından yaralanan ve kanlar içinde kalan Akın, yere yığıldı. Ayağında elektronik kelepçe bulunan Akın, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Polis, kazan Kılıçarslan\'ın yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Yaralının ambulanstan indirilmesi

- Acil servise alınması

-Hastane dışından genel ve detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))

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4)BURDUR\'DA CUMHURİYET KONSERİ

BURDUR\'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Onur Akın konser verdi.

Burdur Belediyesi tarafından Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Uzay Çatı Altında\' verilen konseri Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Başkan Yardımcısı Ali Say, meclis üyeleri ve Burdurlular izledi. Konser öncesinde Burdur\'da şehitlerin isimlerini taşıyan cadde ve sokakların yenilenen tabelalarının açılışı şehit ailelerinin katılımıyla yapıldı. Ardından sahneye çıkan Onur Akın sevilen şarkılarını seslendirdi. Konser sırasında konuşan Onur Akın, \"Dünyanın en onurlu savaşını veren Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz\" dedi.

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de \"Cumhuriyet\'in 94\'üncü yıldönümünde kol kola, el ele, yürek yüreğeyiz\" dedi.

Başkan Ercengiz, konserin sonunda Onur Akın\'a fincan takımı hediye etti.



Görüntü Dökümü

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- Konsere katılanlardan detay

- Dua edilmesi,

- Onur Akın sahnede

- Hediye verilmesi

- Detay

189 MB /// 06.02\"

Haber/Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,(DHA)

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5)ÖĞRETMENLERİ \'NİSANUR\' İÇİN İŞARET DİLİ ÖĞRENİYOR

TOKAT\'ta aile hasretine dayanamadığı için Amasya\'daki İşitme Engelliler Okulu\'ndan alınarak normal ortaokula kaydedilen 14 yaşındaki Nisanur Korkmaz\'ın iletişim sorunu yaşaması nedeni ile öğretmenleri, kendi istekleriyle okulda işaret dili eğitimi almaya başladı.

Tokat\'ta şoförlük yapan 48 yaşındaki İbrahim ve 47 yaşındaki ev hanımı Kafiye Korkmaz çiftinin doğuştan işitme engelli kızlarını Nisanur Korkmaz\'ı eğitimini tamamlaması için Amasya Lokman Hekim İşitme Engelliler Ortaokulu\'na gönderdi. Burada iki yıl eğitim gören Nisanur, ailesinden uzak kalmaya dayanamadığı için Amasya\'daki okula devam etmek istemedi. Ailesi bunun üzerine geçen yıl çocuğu Amasya\'daki okuldan alarak Tokat\'ta evlerinin de bulunduğu TOKİ konutları içerisindeki Tokat TOKİ Ortaokulu\'na gönderdi. Hem ailesi hem de arkadaşlarıyla bir arada olmanın mutluluğunu yaşayan ve bu yıl 8\'inci sınıfa geçen Nisanur, okuldaki öğretmenlerinin işaret dilini bilmemesi nedeniyle ilk yıl sıkıntı yaşadı. Öğrencileriyle iletişim kuramayan öğretmenleri bu yıl Nisanur\'un eğitimini sorunsuz tamamlayabilmesi için Tokat Halk Eğitim Müdürlüğü\'ne başvurup işaret dili eğitimi almak istedi. Bunun üzerine 1 ay önce 11 öğretmene haftada 4 gün işaret dili eğitimi verilmeye başlandı.

Tokat\'ta ortaokul olmadığı için Nisanur\'u Amasya\'ya gönderdiklerini ancak aile hasretine dayanamadığı için oradan alıp evlerinin yakınındaki TOKİ Ortaokuluna vermeye karar verdiklerini belirten ağabeyi Samet Korkmaz, \"Kardeşim doğuştan işitme engelli. Tokat’ta okul olmadığı için Amasya’daki işitme engelliler okuluna vermeye karar verdik. Oraya aile hasretinden dolayı alışamadı, gitmek istemedi. Biz de buradaki okula vermeye karar verdik. İlk başta çok mutsuzdu. Arkadaşları ve öğretmenleriyle iletişim kuramıyordu. Öğretmenleri kurs alınca ve arkadaşlarıyla da iletişim kurmaya başlayınca gayet mutlu ve sosyal bir şekilde hayatını sürdürüyor. Çok mutlu\" dedi.

\'ÇOK ŞAŞIRDIM\'

İlk kez sadece bir işitme engelli öğrenci için talepte bulunulduğunda oldukça şaşırdığını söyleyen İşitme Engelliler eğitmeni Sema Bahar Gün, \"Yaklaşık 4 yıldır işaret dili eğitmenliği yapmaktayım. Öğretmenlerimiz bana durumu anlattılar. Nisanur\'la iletişime geçemedikleri için işaret dili dersi almak istediklerini söylediler. Şimdi de işaret dili kursumuza devam ediyoruz. Şimdiye kadar sadece bir işitme engelli öğrenci için talepte bulunan okul olmadı. Yaklaşık 4 yıldır işaret dili eğitmenliği yapıyorum ama ilk defa bir okulda bir tane işitme engelli öğrenci için, iletişim kurabilmek için işaret dili öğrenmek isteyen öğretmenlerimi oldu. Tabi buna ben çok şaşırdım\" dedi.

\'BİZİM HAYATIMIZDA ÇOK BÜYÜK DEĞİŞİKLİK OLDU\'

Nisanur\'un okula ilk geldiğinde tek yaptığı şeyin kafasını sıraya koyup uyumak olduğunu söyleyen sosyal bilgiler öğretmeni İlhan Duran şunları söyledi:

\"Nisanur ilk geldiğinde sınıf içerisinde derse karşı ilgisizdi ve tek yaptığı şey kafasını sıraya koyup uyumaktı. Bunun nedeni ise iletişim kuramamaktı. Nisanur işaret dilini biliyor ama biz bilmediğimiz için iletişim kuramıyorduk. Kursumuz başladıktan sonra hem Nisanur\'da hem de bizde ders içerisinde değişiklik oldu. Derse katılmaya çalışıyor. Ayrıca teneffüslerde ve diğer farklı zamanlarda bizim peşimizden ayrılmıyor, iletişim kurmak için. Nisanur’un hayatında ve bizim hayatımızda çok büyük değişiklik oldu. Kurs zor. Öğrenebilmesi çok zor. Bizim yabancı olduğumuz bir durumdu. Ama yeni bir dil öğrenmek gibi.\"

Bir insanın engelli olmasının başarılı olamayacağı anlamına gelmediğini söyleyen Beden Eğitimi Öğretmeni Altan Uyanık ise şöyle konuştu:

\"Nisanur okulumuza ilk kez geldiği zaman kendisiyle iletim sağlayamıyorduk. Sağ olsun okul idaremizin teşviki ile işaret dili kursuna gelmeye karar verdik. Benim buraya özellikle gelmemdeki neden ise malum biliyorsunuz Ampute Milli Futbol Takımımız Avrupa şampiyonu oldu. Tarihimizde ilk defa İngiltere’ye karşı bir galibiyet ve goller atabildik. Bir insanın engelli olmasının başarılı olamayacağı anlamına gelmeyeceği bir kez daha ispatlamış oldu burada. Ben de bu vesileyle Nisanur kızımızın engelini bir şekilde aşmak, en azından ona sporu sevdirebilmek, spor yaptırabilmek adına işaret dilini öğreniyorum. İnşallah kızımıza faydalı olacağına inanıyorum.\"

Öğretmenlerin kendisi için yaptığı fedakarlık ve çaba nedeni ile mutlu olduğunu belirten Nisanur Korkmaz, \"Öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Okulun genel görüntüsü

-Öğretmenlerin, okulda işaret dili eğitimi kursu

-Öğretmenler ile röportaj

-Nisanur’un sınıfından görüntü

-Nisanur’un ağabeli ile röportaj

-Nisanur\'un öğretmeni ile işaret dili ile konuşurken görüntüsü

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT,(DHA)

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