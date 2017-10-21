DHA YURT BÜLTENİ-4 

Başkan Altepe\'nin çevresindeki isimler: Pazartesi günü istifasını açıklayabilir



CUMHURBAŞKANI ve Ak Parti Genel Başkanı Recp Tayyip Erdoğan tarafından istifası istenen isimler arasında gösterilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe\'nin, yakın çevresine pazartesi günü istifa edeceğini söylediği belirtildi.

Bosna Hersek ziyaretini tamamlayan Başkan Altepe, dönüşü dün Atatürk Havalimanı\'ndan yurda dönerken, gazetecilerin \"İstifanız istendi mi?\" sorusuna \"Benim böyle bir şeyim yok. Görevimiz belli, işimiz belli. İşimize devam ediyoruz. Bursa\'ya dönüyorum. İnşallah gröev devam edecek. Şu anda açıklanacak bir şey yok. Görevimin başındayım\" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, dün gün içersinde hiç bir törene katılmadı. Başkan Recep Altepe\'nin yakınlarına, pazartesi günü düzenleyeceği bir basın toplantısı ile istifasını duyurmayı düşündüğünü söylediği belirtildi. Altepe\'ye yakın kaynaklar, şu bilgileri verdi: \"Kendisi, geçtiğimiz çarşamba günü Başbakan ile görüştü. Sonra yurt dışına gitti. Dönüşte yaptığı açıklamanın yanlış anlaşıldığını söyledi. Halen, görevinin başında olduğunu belirtmek istedi. Kendisi, son anda bir gelişme olmazsa pazartesi günü düzenlenecek bir basın toplantısı ile istifasını duyurabileceğini söyledi.\"

Haber: Fuat KARS/BURSA, (DHA)-

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Anne ve kızın İstanbul yolunda can pazarı

BURSA\'nın Orhangazi ilçesinde dün akşam meydana gelen trafik kazasında, cadden karşıya geçen 36 yaşındaki Hatice Dağ ile elinden tuttuğu yaşındaki kızı Yüşra\'ya hafif ticari araç çarptı. Kaza sonrası yaralanan anne ve kızı hastaneye kaldırılırken kaçan araç sürücüsü ise güvenlik kameralarının izlenmesi sonucu yakalandı.

Orhangazi\'de, Bursa-Yalova Karayolu\'ndaki kaza, dün gece saat 22.00\'de, Hatice Dağ\'ın, elinden tuttuğu kızı Yüşra ve bir yakını ile çarşı merkezinde alış-veriş yaptıktan sonra Muradiye Mahallesi\'ndeki evine gitmek için cadden karşıya geçmek istemesi sonucu meydana geldi. Bu sırada sürücüsü ve plakası belirlenemeyen hafif ticari araç anne ve kızına çarparak yaralanmasına neden oldu. Anne ve kızı çağrılan ambulanslar ile ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılar daha sona Bursa\'da Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi.

Vatandaşların karayolunu bir süre trafiğe kapattığı olay sonrası güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis ekipleri kazaya neden olduğu tesbit edilen 25 SE 360 plakal hafif ticari aracı kullandığı öne sürülen 36 yaşındaki Servet A.\'yı evinde gözaltına aldı.

Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

Görüntü dökümü

Olay yeri, yaralı anneye müdahale,

yaralı çocuğa müdahale,

Yaralıların ambulansa bindirilmesi

Detaylar

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ(Bursa)(DHA)-

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Mardin\'de çaldıkları paralarla lüks hayat yaşayan hırsızlara polis baskını

MARDİN’in Nusaybin İlçesinde 5 ayrı evden hırsızlık yaptıkları güvenlik kameralarıyla tespit edilen 3 kişi, gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Polis ekiplerince yakalanan hırsızların, çaldıkları parayla lüks hayat yaşayarak, lüks otomobiller aldıkları tespit edildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nusaybin\'de Barış, Selahattin Eyyübi ve Zeynelabidin mahallelerinde farklı tarihlerde yaşanan hırsızlık olaylarında, binaların havalandırma boşluğu kullanılarak banyo ve lavabo pencerelerini zorlanmak suretiyle girdikleri evde, kimsenin olmadığı zamanlarda hırsızlık olaylarının gerçekleştirildiğini belirleyen polis ekipleri, hırsızlık olaylarının gerçekleştiği bina ve çevrelerinden alınan 470 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Olay yeri inceleme raporları ve çevreden elde edilen istihbari bilgiler ışığında hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen 3 kişiyi yakalamak için polis, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyon ile hırsızlık zanlısı 3 kişi yakalanırken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 13 adet 30 gram burma bilezik, bir adet 35 gram işlemeli bilezik, bir adet işlemeli 30 gram bilezik ve bir miktar para ele geçirildi. Bu arada çalıntı paralarla satın alınan 2 araca da el konuldu.

Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheli 3 kişi, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 3 kişi de tutuklanarak, Mardin E Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.

Görüntü Dökümü

Hırsızların güvenlik kamerasına yansımaları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)-

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Polisten zehir tacirlerine darbe: 7 tutuklama

MARDİN\'de zehir tacirlerine yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonlarda 366.5 gram eroin, 3.55 gram afyon sakızı ve 16 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK\'nın finans kaynakları ve uyuşturcu ticareti yapmak ve sağlamak suçlarına yönelik çeşitli tarihlerde düzenlenen 16 operasyonda 366.5 gram eroin, 3.55 gram afyon sakızı ve 16 uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi. Gözaltına alınan 24 şüpheliden 23\'ü savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, bir şüpheli ise tutuklandı.

Şüphelilerle iş birliği içinde oldukları belirlenen kişilerin yakalanmasına yönelik Nusaybin İlçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 6\'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

-Zanlıların emniyetten çıkarılmaları

-Şüphelilerin mahkemeye çıkarılması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ / MARDİN (DHA)

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Artvin\'de Çelik ailesi asırlık köylerini terk etmiyor



ARTVİN\'in Yusufeli İlçesi’nde, Çoruh Nehri üzerinde yapılan barajın su tutmasıyla heyelan riski taşıyan asırlık köyler boşaltılıyor. İlçeye bağlı 25 haneli Havuzlu Köyü\'nde oturanlar kamulaştırılan evlerini boşaltırken bir aile ise ev ve arazilerini satmamak için 3 yıldır mücadele veriyor.

Yusufeli\'nde Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen barajlar arasında bulunan Artvin Barajı ve HES projesi 3 yıl önce tamamlanarak su tutmaya başladı. Baraj gölü nedeniyle nehrin yamacında yer alan Havuzlu Köyü heyelan riski gerekçesiyle barajın yapan şirket tarafından istimlak edilerek boşaltılmaya başlandı.

ŞİRKET İKNA EDEMEDİ

İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki Artvin Barajı\'nın su tutmasıyla, 25 hanelik asırlık köyde evlerini boşaltan ailelerden sadece Çelik ailesi ev ve arazilerini şirkete satmadı. Şirket 3 yıldan bu yana köyde tek başlarına yaşamlarını sürdüren Çelik ailesini bir türlü ikna edemedi. 4 kişilik ailenin fertlerinden Ali Çelik, bu topraklarda doğup büyüdükleri için ev ve arazilerini satmak istemediklerini söyledi.

\"KERPİÇ BİNA BANA GÖRE VİLLA\"

Köyde arazi ve evini satmayan tek aile olduklarını da belirten Ali Çelik, babasının 92 yaşında olduğunu, camiye bile gidemediğini anlatırler, \"Cami yok, hoca yok ama muhtarlık var. Köy tüzel kişiliği devam ederken cami lojmanı ve tüzel kişiliğe ait yerler satılabiliyor mu? Satılabiliyorsa ben orada nasıl yaşıyorum? Burası köy değilse benim çocuğum taşımacılıkla okula nasıl gidip- geliyor? Benim evim bir çoğuna göre kerpiç bina. Ama bana göre villa. Gecenin bir yarısı pencereyi açıp üzüm yiyebileceğim bir ev varsa göstersinler hemen satacağım. 10 dönümlük arazi ve evimize 850 bin lira veren şirketin teklifini kabul etmiyoruz. Bunun adını bile bilmiyoruz; kamulaştırma mı, alım-satım mı, istimlak mı, ne?\" dedi.

\"KÖYÜMÜZÜ İSTİYORUZ\"

Köylülerden Adem Ocak da kardeşleriyle hisseder oldukları için ev ve arazilerinin alelacele satın alındığını ancak, satın alınan bölgede tarım yapıldığını öne sürdü. Köyde tarım ve arıcılık yapmak istediğini anlatan Fatma Ocak ise, \"Eğer burada tarım yapılabiliyorsa bizi köyümüzden neden çıkarttılar? Köyümüzü geri istiyoruz. Köyde tarım yapılabiliyorsa ben de yapmak istiyorum. Şehirde çocuklarımın eline bakmak istemiyorum. Tarım ve arıcılık yapmak istiyorum\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

Köyden görüntüler

Ali Çelik konuşma

Adem-Fatma Ocak konuşma

Baraj ve çevreden görüntüler

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HABER KAMERA: Adem GÜNGÖR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA)-

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Başkan Şalcı: Hedefimiz, AKUT\'u arama kurtarmada en bilinen STK haline getirmek



AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı, Türkiye\'de \'Arama kurtarma\' denilince akla AKUT\'un geldiğini ancak, son dönemde bu misyonun unutulduğunu söyledi. Şalcı, \"Hedefimiz arama kurtarma alanında AKUT\'u en bilinen, en aktif sivil toplum kuruluşu haline getirmek. Devlet ve toplumla barışık bir şekilde arama kurtarma faaliyetleri yapmak bizim şu an en temel hedefimiz\" dedi.

Recep Şalcı, geçen 11 Haziran\'da yapılan olağanüstü genel kurul ile Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildiğini hatırlatırken AKUT\'un Türkiye\'de arama kurtarmada ilk ekiplerden biri olduğunu söyledi. Şalcı, şöyle konuştu: \"Türkiye\'de arama kurtarma denildiği zaman akla AKUT geliyor. Son zamanlarda özellikle bu misyonumuz unutulmaya başlandı. Bizim de yönetim olarak en büyük hedefimiz arama kurtarma alanında AKUT\'u en bilinen, en aktif sivil toplum kuruluşu haline getirmek. Gerek devletle, gerek toplumla barışık bir şekilde arama kurtarma faaliyetleri yapmak bizim şu an en temel hedefimiz. AKUT kurulduğu 2005 yılından itibaren çeşitli doğa olaylarında mahsur kalan 2 bin 583 insan hayatını kurtarmış bir sivil toplum kuruluşudur.\"

\"DÜNYADA AKREDİTE OLAN İLK TÜRK ARAMA KURTARMA EKİBİYİZ\"

AKUT\'un dünyada akredite olan ilk Türk arama kurtarma ekibi olduğunu belirten Recep Şalcı, şöyle devam etti: \"Yeni dönemdeki misyonumuz aynı. Çünkü bizim misyonumuz; belli değerlere dayanan Atatürk ilke ve inkılapları üzerine din, dil, ırk, cinsiyet ayırmadan milletimizin yanında olmak, ülkemizin yanında olmak, hele bu kritik süreçte sadece bir arama kurtarma ekibi olarak değil, Türkiye\'nin bir sivil toplum kuruluşu olarak elimizden geleni yapmak temel misyonumuzun içerisinde. AKUT\'un bir kere ilk hedefi; kendi alanında arama kurtarma konusunda standartlara ulaşmış en üst seviyede kurtarma yapan bir ekip olmak. Bununla birlikte sadece Türkiye\'de değil, dünyada akredite olan ilk Türk arama kurtarma ekibiyiz. Birleşmiş Milletler\'in Türkiye\'deki arama kurtarma ekibiyiz AFAD ile birlikte. 2011\'de akredite olduk, önümüzdeki yıl mart ayında da yenileme sınavımız var. Şu anda da onun hazırlıkları devam ediyor.\"

\"DENİZDEN 850 İNSAN KURTARDIK\"

Recep Şalcı, AKUT\'un 1999 Marmara Depremi\'yle tanındığını ancak bu alandaki çalışmaların yüzde 20\'lik bölümü oluşturduğunu vurguladı. Şalcı, bölgelerin özelliklerine bağlı olarak birçok alanda faaliyet gösterdiklerini vurgularken şöyle konuştu: \"Karadeniz Bölgesi\'nde dağ kazaları, sel gibi olaylara müdahale ediyoruz, Rize; trafik kazalarında çok yoğun, Akdeniz Bölgesi\'ne baktığımız zaman dağ kazaları ve özellikle turistlerin kaybolması, İç Anadolu Bölgesi\'nde doğa arama kurtarma operasyonları çok fazla, Ege Bölgesi\'nde deniz kazaları, Kocaeli\'ye baktığınız zaman hem bir deprem kuşağında yer almasından dolayı bina göçüklerine müdahale ediliyor ama özellikle Kocaeli ekibi olarak yazın cankurtaranlık projesi yürütüyoruz Kocaeli Su Kazalarını Engelleme Merkezi ile birlikte. 2005\'ten beri bu projenin içerisinde yer alıyor. Ekibimiz inanılmaz katkı sağlıyor. 2005 yılından beri 850\'nin üzerinde sadece AKUT olarak insan hayatının kurtarılmasına vesile olmuşuz. Bu da bizi çok mutlu eden ve gururlandıran bir durum.\"

\"7 GÜN 24 SAAT GÖREVE HAZIR BEKLİYORUZ\"

Her an oluşabilecek acil durum ya da afete hazırlıklı bir şekilde beklediklerini söyleyen Recep Şalcı, şu anda çeşitli bölgelerde 27 ekipleri bulunduğunu bunların 7 gün 24 saat göreve hazır olduklarını katılım için yoğun başvuru aldıklarını, arama kurtarma personelinin 1-2 yılda yetişebildiğini söyledi. Şalcı, \"Gençlerimizden beklentimiz şu; AKUT olabilirse çok mutlu oluruz ama muhakkak bir sivil toplum örgütüne girsinler. Çünkü toplumlu örgüt günümüzde en tutulan kurumlardan bir tanesidir. Tabii bize gelirlerse de çok mutlu oluruz\" diye konuştu.

\"AKUT ZENGİN BİR KURUM DEĞİL\"

Recep Şalcı, arama- kurtarmanın çok masraflı ve maliyetli bir iş olduğunu maliyeti genellikle acil durumlar olduğunda gelen bağışlarla karşılamaya çalıştıklarını ifade ederken, \"Sürdürülebilir projeler oluşturuyoruz. Özellikle iş yerlerine, ticari yerlere acil durum eğitimleri vererek buradan düzenli bir kazanç elde edip faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ama çoğu kişinin bildiği gibi AKUT çok zengin, çok parası olan bir kurum değil. Aksine tamamen gönüllülük içerisinde gönüllü insanların bir araya geldiği bir sivil toplum örgütüdür\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Recep Şalcı ile röp

-Hazırlık yaparken görüntüler

-AKUT binasından detaylar

-Arama kurtarma operasyonlarında çekilen detaylar

Haber: Ergün AYAZ/İZMİT(Kocaeli), (DHA)-

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CHP\'li Köprülü: Şehitliğe ulaşım için köprü yapılmalı

CHP Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü, Tekirdağ\'ın Malkara İlçesi\'nde Balkan Savaşları sırasında Bulgarlar tarafından şehit edilenlerin mezarlarının bulunduğu Balkan Şehitliği\'ne gitmek için dere üzerine köprü yapılması gerektiğini söyledi.

Malkara\'nın Sağlamtaş Mahallesi\'nde Balkan Savaşları sırasında 1912 yılında Bulgarlar tarafından şehit edilen köylüler için yaptırılan \'Sağlamtaş Derin Çatak Balkan Şehitliği\'nin yolunun bulunmamasına CHP Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü, tepki gösterdi. Milletvekili Köprülü, şehitlik yolu için bir prefabrik köprü yapılmasının ulaşıma kolay sağlayacağını belirterek şunları söyledi: \"Birinci Balkan Savaşları\'ndan sonra Bulgarlarca işgal edilen Trakya bölgesindeki Malkara\'nın Sağlamtaş Mahallesi Derin Çatak diye adlandırılan bir bölge. Burada çevre civar köylerden işgal sırasında Bulgar tarafından getirilen erkeklerden 11 kişi bu bölgede şehit ediliyorlar. Bunun bir çok örnekleri Trakya\'nın bir çok bölgesinde mevcut. Bir çok yerde o zamanki Balkan Savaşları\'ndan sonra Bulgar zulmüne ve zalimliğiyle tanık olmuş yerlerden biri. Bir çok şehitlerimiz var bununla alakalı. Burada tabi şehitler noktası bizim için çok önemli. Bizim hem dini milli değerlerimizin başında geliyor. Burada bu sahipliği bu aidiyeti hissetmek hepimiz için çok önemli. Derin Çatak Şehitliği\'ndeki yolun bir sorunu ve problemi var. Bir kaç sefer dile getirmiştik. Ama halen çözülmemiş. Baktığımız zaman Malkara belediyemiz belirli noktalarda çalışmalar yapmış. Temizlik faaliyetlerinde bulunuyor. Bir kaç yıldır Derin Çatak Şehitliği ile ilgili olarak anmalar gerçekleştiriyor. Ricamız, isteğimiz şehitlerimize yakışan bir şekilde onlara olan şükran borcumuzu da ödemek üzere şuradan geçen dere üzerine prefabrik bir köprü yapılması, buraya ulaşımı daha kolaylaştıracaktır\" dedi.

Milletvekili Köprülü, ulaşımın kolay olmadığı şehitliğin bakımsız olmasına da tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şehitlikten detaylar

-Şehitliğin bakımsızlığı

-Otlar ve Türk bayrağı

-Emre Köprülü ile röp.

-Yoldan detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/MALKARA (Tekirdağ),(DHA) -

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Parktaki oyuncak araçlara atılan madeni paraları çaldılar



ÇANAKKALE\'nin Bayramiç İlçesi\'ndeki bir parkta bulunan oyuncak araçların çalışması için atılan madeni paraların bulunduğu bölüm, levyeyle açılarak içindeki para çalındı. Hırsızlığı kimin yaptığının belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bayramiç ilçe merkezindeki Özgürlük Park\'ındaki bir çay bahçesinin oyuncak araçlarını çalıştıran metal para atılan bölümü gece kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce levyeyle açıldı. Hırsız veya hırsızlar metal paraları çaldı. Güvenlik kamerasının çalışmadığı parkta hırsızlığı kimin yaptığının belirlenmesi ve yakalanması için polis çalışma başlattı. İşyeri sahibi Şennur Acar, \"Daha önce de parktaki oyuncak araçların zorlalanarak açılmak istendiğini anlatırken \"Hırsızlar, bu kez zorla açarak amacına ulaşmış. İçindeki paraları almaları önemli değil, verdikleri hasar daha önemli. Soruşturmanın sonucunu bekleyeceğiz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Hırsız ve ya hırsızların soyduğu oyun makinelerinden görüntü.

- Olay yeri ekiplerinin inceleme ve araştırmasından görüntü.

- İşyeri sahibi Şennur Acar röp.

Haber- Kamera: Fatih DALDAL / BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)

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Marcus Miller Avrupa turnesine İzmir\'den başladı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen \'1 Festival İzmir\', Grammy ödüllü müzisyen Marcus Miller\'i ağırladı. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi\'ni dolduran müzikseverler, Avrupa turnesine İzmir\'den başlayan müzisyeni dakikalara ayakta alkışladı.

Unutulmaz konserlere imza atan ve Türkiye\'de büyük bir hayran kitlesi bulunan dünyaca ünlü müzisyen Marcus Miller, İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin düzenlediği \'1 Festival İzmir\' kapsamında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi\'nde (AASSM) sahne aldı. Cazın duayen ismi, Avrupa turnesine de İzmir\'den başlamış oldu. Cazdan Latin müziğine, afro beat\'ten reggae\'ye uzanan geniş seçkisiyle hayranlarını selamlayan Miller, konserde tek bir boş koltuk bırakmayan İzmirli müzikseverler tarafından ayakta alkışlandı. Miller, sempatik tavırları ve gitarıyla yaptığı dans ile de izleyenleri büyüledi.

2 GRAMMY ÖDÜLLÜ

Müzikseverlerin yakından tanıdığı caz sanatçılarından Marcus Miller, piyanodan klarnete, saksafondan gitara kadar tüm enstrümanları ustalıkla çalabilen çok yetenekli bir besteci ve yapımcı. İki Grammy ve cazda Yaşam Boyu Başarı Ödülü sahibi olan sanatçı 2013 yılında UNESCO tarafından barış sanatçısı seçildi. Türkiye cazını ve Anadolu müziğini de iyi tanıyan Miller, Türkiye\'deki sanatçılar ve müzikseverlerle sıkı bağlar kurmuş bir müzisyen. Marcus Miller, Miles Davis için yazdığı ve ürettiği efsanevi albüm Tutu, Miller\'ı sadece 25 yaşındayken uluslararası üne kavuşturdu. Kariyerinin ilerleyen zamanlarında Miller; Eric Clapton, George Benson, Luther Vandross, Roberta Flack, Aretha Franklin, Chaka Han, Al Jarreau, George Duke, Wayne Shorter, Lalah Hathaway ve Herbie Hancock gibi yetenekli sanatçılarla işbirliği yaptı. Ayrıca Tales, M2, Silver Rain, Free, Monte Carlo\'da Bir Gece (Monte Carlo Filarmoni Orkestrası ile birlikte) ve Renaissance gibi kendi türlerine meydan okuyan albümleri üretti.

Çağın genç ve yetenekli müzisyenlerini buluşturarak turneler düzenleyen Miller, bir süre sahnelerden ayrıldıktan sonra Rio, Paris, Los Angeles, Lafayette ve Louisiana\'da yeni bir albüm kaydetti. Ünlü sanatçı, 2015 yılında yeni ve genç müzisyen grubuyla canlı performansa geri döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Konserden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: İZMİR, (DHA)

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