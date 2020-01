DHA YURT BÜLTENİ-4 

Çeşme\'de camiden hırsızlık güvenlik kamerasında

İZMİR\'in Çeşme ilçesi Alaçatı mahallesindeki Süreyya Muzaffer Baskıcı Camisi\'ne giren hırsız, bağış kutusu ve kasadan 2 bin 500 lira çalarak kaçtı.

O anlar caminin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Geçen 12 Ekim Perşembe günü, saat 07.24\'te, Alaçatı\'daki Süreyya Muzaffer Baskıcı Camisi\'ni, dış kapının üstündeki ışık kutusundan anahtarı alarak açan hırsız, 21 dakika kaldığı camiden 2 bin 500 lira çalarak kaçtı. Süreyya Muzaffer Baskıcı Camisi imamı Emin Atan, hırsızlığın farkına öğle saatlerinde vardığını belirterek, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip, polise durumu bildirdiğini söyledi. Hırsızlığın olduğu Perşembe günü, öğle namazı için camiye geldiğini anlatan imamı Atan, \"Kapıyı açtım, içeri girdim. Hemen giriş kapısının sol tarafında bulunan masadaki bağış kutusundaki paraların yerinde olmadığını farkettim. Hemen aklıma, kağıt paraların bulunduğu kasa geldi. Kasanın anahtarını bulunduğu yerden alıp açtığımda, buradaki paraların da yerinde yoktu. Hırsız, paraları aldıktan sonra kasayı kilitleyip anahtarı yerine koymuş. Hemen polisi aradım\" dedi.

GÜVENLİK KAMERASI KAYDETMİŞ

Güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğini de söyleyen imam Atan, görüntülerdeki hırsızlık anını şöyle anlattı:

\"Dış kapının sağ tarafında ışık kutusunun içinde, kapı anahtarı duruyordu. Şüpheli, giriş kapısının önünde 2 dakika kadar geziniyor. Raflara bakıyor. Anahtarı bulamıyor. Caminin girişinde üç kapı var. Biz ortadakini kullanıyoruz. Açık mı diye üçünü de zorluyor. Bakınırken, ışık kutusunun altından anahtarı görüyor. Anahtarı çekip çıkarıyor ve kapıyı açıyor. Anahtarı tekrar yerine koyuyor. İçeri girip, kapıyı kapatıyor. İçeride dolaşarak her yeri karıştırıyor. İçeriye ilk girdiğinde, soldaki masada olan bağış kutusunu görmüyor. İleriye doğru yürürken, bir an arkasına bakıyor ve bağış kutusunu görüyor. Duvardaki kamerayı da görüyor. \'Görünmesin\' diye masanın yanında eğilip, bağış kutusunun kapağını açıyor. Elini daldırıp, bozuk paraları cebine dolduruyor. Bağış kutusunun yanında 30-40 saniye kadar oyalanıyor. Sonra mihrabımızın altındaki yeşil kapıya yöneliyor. İçeri girip dolaba bakıyor. Orada bir şey bulamayınca, müezzinlik bölümümüzdeki dolaplara yöneliyor. On dakika kadar aradıktan sonra, üst dolaptaki kasa anahtarını buluyor. Anahtarı bulduktan sonra da alt dolabın kiiitini ve kasanın kilitini açıyor. Kasadan parayı aldığı gibi, camiden çıkıp, kaçıyor.\"

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine gittikleri parmak izi incelekmesi yaptı. Güvenlik kamerası kayıtlarını da alan polis ekipleri

eşkalini belirledikleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kavgada tüfekle vurulan genç yaralandı

ADIYAMAN\'da, iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmalara hedef olan 26 yaşındaki Gazi Gül yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Karapınar Mahallesi\'nde meydana geldi. Yolda karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmaların vücuduna isabet ettiği Gazi Gül yaralandı, saldırganlar ise kaçtı. Yaralanan Gül, ihbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Gül\'ün sağlık durumu iyi olduğu belirtildi. Olay yerinde inceleme yapıp delil toplayan polis, kavgaya karışıp Gül\'ü yaralayan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ölüsünü aradığı kayıp Melike’sine 8 yıl sonra kavuştu

ANKARA’nın Sincan İlçesi’nde, 18 Ocak 2011 tarihinde 14 yaşındayken, ablası Şerife’ye Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) formu almak için evinden çıkan ancak bir daha dönmeyen Melike, annesi Fatma Toyguncu’nun katıldığı bir televizyon programına gelen ihbar üzerine Malatya’da bulundu. Almaya gittiği kızı Melike\'nin psikolojisinin bozulduğunu ve korku dolu gözlerle baktığını söyleyen Fatma Toyguncu, \"Çekmediğim acı, ıstırap kalmadı. Adını tehditlerle Tuğba olarak ezberletmişler. Kokusundan tanıdığım kızıma kavuştuktan sonra DNA testine tabi tutuldukö dedi.

Anne Fatma Toyguncu’nun yaklaşık 8 yıl kabuslarla dolu kızı Melike’yi arama ve kavuşma çabaları şöyle gelişti:

Melike Toyguncu’yu 14 yaşındayken kaçırıp, 20 gün bir evde alıkoyduğu tespit edilen ve cezaevine konulan sanıklar M.A., O.M. ve C.Y., kısa sürede tahliye edilerek tutuksuz yargılandı. Kızı kayıp anne Fatma Toyguncu, Melike’yi kaçırdığı iddia edilen sanığın bir yakının kendisini aradığını ve \"Melike\'yi öldürüp, Sincan’ın içinden geçen 2 metre derinliğindeki dereye atmış\" dediğini söyledi. Fatma Toyguncu, kızını kaçırdığı iddia edilen sanıklardan birinin de cezaevindeki koğuş arkadaşına, “Melike’yi öldürüp Cimşit Mezarlığı’na gömdümö dediğini öğrendi.

Anne Toyguncu, kızının cesedini gelen ihbarlar üzerine önce Sincan deresinde, ardından mezarlıkta arattı. Mahkeme kararıyla mezarlıktaki 17 ayrı mezar açılıp, yapılan DNA testleri sonucu Melike’nin cesedine bir türlü ulaşılamadı.

Bu sürede baba Mahmut Toyguncu da üzüntüsünden sağlığından oldu.

Kızları için çalmadık kapı bırakmayan anne Fatma Toyguncu, katıldığı bir televizyon programına gelen telefon ihbarı üzerine gittikleri Malatya’da Melike’ye sağ olarak kavuşmanın sevincini yaşadı.

TRAVMA GEÇİREN MELİKE, \'BEN TUĞBA’YIM\' DEDİ

Kızı Melike’ye yıllar sonra kavuşmanın sevincini yaşayan Fatma Toyguncu, “Kızım Melike aldığı darbelerle, baskı, şiddet, tehditler sonucu geçirdiği korku nedeniyle travma yaşamış. Kızım yıllarca şiddete maruz kalarak alıkonulmuş, dövülmüş, darp edilmiş madde bağımlısı haline getirilmiş. Kızım ısrarla adını ‘Tuğba’ olarak söyledi. Kızımı, ‘Aileni yok ederiz’ tehditlerine maruz bırakılarak adını Tuğba olarak kabul ettirilmiş. Kızım son dört aydır da Malatya’da 50 yaşlarındaki bir vatandaşın evinde alıkonulmuş. Kızımı uçakla İstanbul’a getirdik, terapi aldırıp, yaralarını sarmaya başladıkö dedi.

ANNE VE KIZI DNA TESTİNE GİRDİ

Gördüğü travmalar sonucu adını ısrarla ‘Tuğba’ olarak söyleyen Melike ile annesi Fatma Toyguncu DNA testine tabi tutuldu. Anne Toyguncu, “Doğurduğum kızımın Melike olduğuna adım gibi eminim. Melike’mden umudumu kesmişken, gelen bir ihbar üzerine kızıma kavuştum, dünyalar benim oldu. Bu, bana verilen en büyük hediye. Doğurup büyüttüğüm kızım Melike’mi kokusundan anladım. Melikem nerede bir gül görse bana getirir, ‘kapat annem gözlerini, ellerini aç. Benim annem güllerin gülü’ derdi. Onun yokluğunda evimin duvarları sanki hep üzerime çöküyordu. Bu yüzden oturduğumuz evi ve mahallemizi terk etmek zorunda kaldımö dedi.

MELİKESİZ BENİM EVİME GÜNEŞ DOĞMADI

Melikesiz bayramların, özel günlerin gelmesini hiç istemediğini de belirten anne Fatma Toyguncu, “Melikesiz benim evime güneş doğmadı. İki evladım daha vardı. Ama o evlatlarımı bağrıma bastıkça \'Melikem\'e haksızlık oluyor\' diye düşünüyordum. Sarılamıyorum bile o iki yavruma. Gün geldi benden kopma durumuna bile geldiler, kıskançlık başladı. \'Melike\'ye anne sen bu kadar mı düşkündün? Bizi sevmiyor muydun? diye’ sordular. Sağ olarak kavuştuğumuz kızım Melike şimdi annesine, babasına, ablası ve abisine, yeniden sıcacık bir yuvaya kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Onunla birlikte dünyalar da bizim oldu’’ diyerek sevinç gözyaşı döktü.

İki ayrı kazada araçlarda sıkışanların imdadına itfaiye ekipleri yetişti

BURSA’nın İnegöl İlçesi\'nde Mezit-7 mevkiinde meydana gelen kazada araçta sıkışanları kurtarmak için yola çıkan İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri, Mezit-1 mevkiinde meydana gelen bir başka kazaya rastladı. Önce bu kazaya müdahale edip araçta sıkışanları kurtaran ekipler, ardından Mezit-7 mevkiine ulaşıp hurdaya dönen araçta sıkışanları kurtardı. Hafif ticari araçta sıkışan sürücü ve yolcuları kurtarma anı kameralara saniye saniye yansıdı.

İlk kaza Mezit-7’de meydana geldi. Taklalar atan özel otomobilde sıkışan yaralıların olduğu ihbarını alan İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma Ekipleri kaza yerine gitmek üzere yola çıktı. Mezit-1 mevkiine gelen ekipler, birkaç dakika önce takla atmış araç ve içinde mahsur kalanları görünce durdu. İnegöl istikametinden Ankara istikametine seyir halinde olan Samet K. yönetimindeki 26 KC 755 plakalı hafif ticari araç Mezit-1 mevkiinde yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu takla atarak yan durdu. Araç içerisinde sıkışan sürücü Samet K. ile birlikte bulunan 2’si kadın 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Mahsur kalanları araçtan çıkaran ekipler hemen ardından Mezit-7 mevkiinde meydana gelen kazaya gitmek üzere yola çıktı.

Eskişehir’den İnegöl’e seyir halinde olan Rıdvan A. yönetimindeki 06 UMD 06 plakalı özel otomobil Mezit-7 mevkiinde yağış nedeniyle kontrolden çıkarak taklalar atarak durdu. Taklalar atarken bariyerlere de çarpan otomobil adeta hurdaya döndü. Kaza sonucunda otomobilde sıkışan sürücü Rıdvan A. ile Gülbiye Y., Remziye B., Ali A. ve Ayşe A. itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarıldı. Kazada yaralananlar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kazalarla alakalı soruşturma başlatıldı.



Şehit ve gazi çocuklarına motosikletle şehir turu

KOCASİNAN Belediyesi ve Kayseri Pars Chopper Motosiklet Grubu tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlikte, şehit ve gazi çocukları motosiklet turu yaptı.

Kocasinan Belediyesi önünde düzenlenen etkinlikte şehit ve gazi çocuklarına moral olması açısından Kocasinan Belediyesi ve Kayseri Pars Chopper Motosiklet Grubu tarafından ortaklaşa motosiklet gezisi düzenlendi. Motosikletlerle şehri gezen çocuklar eğlenme imkanı buldu. Düzenlenen etkinlikle ilgili konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Yılmaz Üçkan, \"Bugün güzel bir etkinlik için buradayız. Pars motor grubumuz ve Kocasinan Belediyemizin işbirliğinde \"Şehitlerimizi unutmayalım, unutturmayalım\" adı altında güzel bir etkinlik düzenlemişler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bugün şehit ve gazi çocuklarını motorları ile gezdirecekler. Biz bu etkinliklerin daha büyük kapsamlı olmasını diliyoruz. Toplumumuza güzel bir etkinlik örneği oldu\" dedi.

Kayseri Pars Chopper Motosiklet Grubu Başkanı Gökhan Ramazanoğulları ise, \"Bizi başka hiçbir etkinlikte göremezsiniz. Biz sadece şehit aileleri ve çocukları için varız. Pars Chopper, Şehitler Derneği Başkanımızın yaptığı projelerin arkasındadır. (Sen iste motorlarımızı yakalım)Bizim için mühim olan çocuklarımızın gülmesi ve mutlu olması. Onların bize verdiklerini düşünürsek biz onlara başka ne verebiliriz ki? Bizim yaptığımız hiçbir şey diye düşünüyorum\" ifadelerini kullandı.

Zeytinyağında sevindiren açıklama

TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Kooperatifleri eski Başkanı ve Balıkesir\'in Edremit Ziraat Odası Meclis Başkanı Cahit Çetin, rekolte tespit çalışmaları tamamlanan Türkiye\'deki zeytinyağı üretimi ile ilgi açıklamalarda bulundu. Çetin, bu yıl 300 bin ton zeytinyağı rekoltesi ile dünya ikincisi durumuna gelineceğini söyledi.

Edremit Ziraat Odası Meclis Başkanı Cahit Çetin, oda binasında düzenlediği basın toplantısında, dünya zeytin üretiminde İspanya, İtalya ve Yunanistan\'ın ardından dördüncü sırada yer alan Türkiye\'nin zeytin hasat dönemi ile birlikte dünya sıralamasında ikinci sıraya yerleşeceğini vurguladı. Bu sebeple, dünya pazarında Türkiye\'nin tutunabilmesi için üreticileri markalaşma konusunda uyaran Çetin, pazarlamada eksiklikler olduğuna dikkati çekti. Üreticiye de yüksek rekolteye karşı dikkatli olmaları ve fiyatları düşürmemeleri konusunda uyarılarda bulunan Çetin, \"Türkiye\'de artık yüksek rekolteler alınacak. Buna hazırlıklı olmak gerekli diye hep söyledim. Çok güzel bir yol yapıldı ancak üzerinde trafik işareti yok. Çünkü üretmek yetmiyor. Bunu pazarlamak lazım. Avrupa ve dünya pazarlarında Türk zeytincilik imajını yerleştirmemiz lazım ki bunu hak ediyoruz\" diye konuştu.

\"PANİK YOK\"

\"Üretici malının ne olacağını merak ediyor\" diyen Çetin, şöyle devam etti:

\"Üretici sakin olacak, ürününün değerini bilecek ve piyasayı koklamadan hareket etmeyecek. Üreticiler TARİŞ ve diğer bağlı olduğu kurumlara güvenecek. Onu destekleyerek kendisine ciddi bir kalkan oluşturacak. Panik yok. Yüksek rekolteler Türkiye\'nin hedefidir. Avrupa rekoltelerine bakıyoruz ve şu anda Türkiye dünya ikincisidir. Henüz açıklanmamakla beraber, tahmin ettiğim 300 bin ton rekolte çıkarsa ülkemizde, dünya ikincisi durumuna eriştik. Ben aşağı yukarı rakamları biliyorum. Bu rekolte tespit sonuçları bir an evvel halk ile paylaşılsın. Türkiye\'nin bu yükselişinden rahatsız olan çevreler de olabilir. Türkiye hedefine ulaşmak adına çok ciddi bir adım atmıştır. Bu durumda üreticiyi paniğe sokacak bütün provokasyonlardan kaçınılması gerekiyor.\"

\"ÇİFTÇİ NE KADAR DİK DURURSA, ÜRÜNÜNE SAHİP ÇIKARSA İSTEDİĞİ OLUR\"

Fiyatların düşmesini isteyen ve üreticinin malını elinden ucuza almak isteyen çevrelerin her zaman olduğunu hatırlatan Çetin, \"Bir laf yayarlar \'Fiyatlar artacak\' diye üretici bekler. Sonunda sıkışır, mahsülünü 3 kuruşa satmaya çalışır. Bu mesele, bir stratejidir. Çok değerli tüccarlarımız var, onları tenzih ediyorum ama bu çevreler ne yazık ki piyasada var. Üretici laflara aldırmayacak. Geçmiş tecrübelerini kullanacak. Yapılan provokasyonlara kulak asmayacak. Üretici tecrübesini kullanacak. Çiftçimiz akıllıdır. Çiftçi ne kadar dik durursa, ürününe sahip çıkarsa istediği olur. Panik yapıldığında bu tüccarlara yarar. Örgütlü yapıya sahip çıkmak işte bu noktada çok önemli. Bu örgütlü kooperatifte TARİŞ\'tir. Unutmayın, zeytinyağı kıymetlidir. Değerini bulmasını beklemek gerekir. Tabiki burada da mütevazi olmak lazım. Genel bir tabirimiz vardır. Eldeki bulgurdan da olmamak lazım. Zamanlamayı iyi bilmek lazım. Çiftçimiz sakin olacak, kararlı olacak, kendine güvenecek ve kurumuna sahip çıkacak\" dedi.

TARİŞ\'teki görevini bıraktığını ve Edremit Ziraat Odası Meclis Başkanı sıfatıyla halka hitap ettiğini söyleyen Çetin, \"Ömrüm zeytin ile geçti ve zeytinciliğin, tarımın daha iyi seviyelere ulaşması için mücadelem hiç bitmeyecek. Zeytincimizi uyarmak için, deneyimlerimi aktarmak içinde zaten bir titre ihtiyacım yok. Bu mücadelemi, uyarılarımı Edremit\'te sürdüreceğim. Zeytin üreticimizin her zaman tecrübelerimden yararlanabilir\" dedi.

Çetin, geçen sene zeytinyağında 180 bin ton rekolte elde edildiğini de hatırlattı.

Demet Akalın İnegöllüleri coşturdu

BURSA’nın İnegöl İlçesi\'nde bir eğlence merkezinin açılışında sahne alan ünlü pop sanatçısı Demet Akalın İnegöllüleri coşturdu.

İnegöl’ün Ertuğrulgazi Mahallesinde Oba Eğlence Merkezi açılışı Demet Akalın konseriyle gerçekleştirildi. Sahneye çıkan ünlü ses sanatçısı Demet Akalın, hareketli parçalarıyla İnegöllüleri coşturdu. Ayhan Çamlıdağ’a ait Oba Eğlence Merkezi açılışı Cumartesi akşamı gerçekleştirildi. Osmanlı Devletinin Otağı dizaynıyla yapılan Oba Eğlence Merkezi açılışında konuşan işyeri sahibi Ayhan Çamlıdağ, İnegöl’de fark yaratmak için farklı bir eğlence merkezi yaptıklarını belirterek, “Eğlenceler, düğünler, kına geceleri, toplantılar ve kongrelere ev sahipliği yapacağımız bir merkez oldu. Merkezimizin açılışını da ünlü sanatçı Demet Akalın ile yapmak istedikö dedi.Açılışa Kaymakam Ali Akça, Garnizon Komutan vekili Binbaşı Uğur Baş ile İnegöllüler katıldı. Açılışta sahne alan ünlü sanatçı Demet Akalın, birbirinden güzel hit parçalarını İnegöllüler için seslendirdi. Bir saat boyunca sahnede kalan Akalın, İnegöllülere unutulmaz bir gece yaşattı.

