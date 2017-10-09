DHA YURT BÜLTENİ-4

(ÖZEL)

1)YAVRU KÖPEĞİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN TEKMELER, CEP TELEFONU KAMERASINDA



AĞRI\'nın Doğubayazıt İlçesi\'ne bağlı Çiftlik Köyü\'nün Türkmen Mezrası\'nda, 70 yaşındaki Osman Başak\'ın yavru köpeğe yaptığı işkence, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından firari Başak hakkında ifadesinin alınması için yakalama kararı çıkarıldı.Olay, Doğubayazıt\'a 13 kilometre uzaklıktaki Türkmen Mezrası\'nda meydana geldi. Çiftlik Köyü\'nde yaşayan Başak\'ın cep telefonu kamerasına da yansıyan yavru köpeğe işkence görüntüleri, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntünün internete düşmesinin ardından hayvanseverler, olaya büyük tepki gösterdi. Savcılık, görüntülerle ilgili inceleme başlattı. Jandarma ekipleri, bazı kişilerin ifadesine başvururken, köpeği öldürdüğü iddia edilen Başak\'ın firari olduğu belirtildi. İfadesi alınmak üzere hakkında yakalama kararı çıkarılan Başak\'la ilgili soruşturma devam ederken, Bitlis\'teki hayvan hakları temsilcileri de olayın yaşandığı köye gitti.

HAYTAP\'TAN TEPKİ: ADALETİN KARŞISINA ÇIKARILMASINI İSTİYORUZ

İşkenceye maruz kalan yavru köpeğin öldüğünü öğrenince büyük üzüntü yaşayan Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Bitlis Temsilcisi Dr. Damla Şahin, olayla ilgili şunları söyledi:

\"Yaklaşık 1 ay önce meydana gelen bu olay, hemen okulun bahçe duvarının yanında yapılmış. O yavru köpeği acımazsızca tekmeleyen, maalesef güçleri yettiği zaman kadın, çocuk ve yaşlılara da aynısını yapabiliyor. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran, insanların vicdanlarını sızlatan görüntüler şu anda bulunduğumuz yerde yaşanmış. Köyde yaptığımız araştırma sonucu olayın yaklaşık 1 ay önce olduğu ve köpeğin aynı gün öldüğü sonucuna ulaştık. Hepimiz çok üzüldük, inanılmaz bir kaygı yaşadık. Burada yaşayan çocuklar adına da kaygılandık. Umarım bir daha ne bu köyde ne de başka bir yerde böyle şeyler yaşanmaz. Osman Başak\'ın da bir an evvel yakalanıp adaletin karşısına çıkarılmasını istiyoruz.\"

Öte yandan Osman Başak\'ın eşi ve bazı köylüler, Hayvan Hakları Federasyonu görevlileri ve basın mensuplarına tepki gösterdi.

Görüntü Dökümü

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-Köpeğe işkence görüntüler (cep telefonu görüntüsü)

-Olay yeri detay

-Dr. Damla Şahin ile röportaj

Haber-Kamera: Yusuf İBA / DOĞUBAYAZIT, (Ağrı), (DHA)

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2)ESKİŞEHİR MERKEZLİ DEAŞ OPERASYONU: 10 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

ESKİŞEHİR merkezli 5 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4\'ü Türk, 6\'sı Irak uyruklu 10 kişi, adliyeye sevk edildi.Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, 28 Eylül günü DEAŞ terör örgütüne yönelik Ankara, Konya, Gaziantep, Kütahya ve Eskişehir\'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, Türk vatandaşı M.S., O.K., C.K. ve M.A. ile Irak uyruklu S.A.B.A., O.S.A.A.A., N.O.B., F.Z.A.A., B.S.A.Q. ve H.S.H.A. yakalandı.Gözaltına alınan şüphelilerden Irak uyruklu F.Z.A.A.\'nın evinde yapılan aramada 130 bin 400 Suriye Lirası, 729 bin 750 Irak Dinarı, 69 bin 625 ABD Doları ve 10 bin 500 Türk Lirası ele geçirilirken, N.O.B.\'nin evindeki aramada 4 bin 650 TL, 18 bin 410 Dolar ve 1 pos makinesi ele geçirildi. Türk vatandaşı olan O.K.\'nin evinde yapılan aramada ise 4 av tüfeği, 2 havalı tüfek ve 1 havalı tabanca ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi\'nde sorguları tamamlanan 1\'i kadın 10 DEAŞ şüphelisi, \'terör örgütü üyesi olmak\', \'terör örgütüne maddi imkan sağlamak suretiyle yardım ve yataklık yapmak\' ve \'örgüt üyelerinin Irak-Suriye sınırından Türkiye\'ye illegal olarak geçişlerini organize etmek\' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelilerin polisler tarafından sağlık raporu için hastaneye götürülüp tekrar araca bindirilirken çekilen görüntüleri bulunuyor.)

Haber-Kamera: Kemal ATLAN-ESKİŞEHİR,(DHA)

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3)ARTVİN’DE DOĞA HARİKASI KARAGÖL YOK OLMAKTAN KURTULDU

ARTVİN’in Borçka İlçesi’nde Aralık Deresi\'nin taşıdığı alüvyonlar nedeniyle 6 dönümü yok olan 30 metre olan derinliği de yaklaşık 8 metreye inen Karagöl için hazırlanan kurtarma eylem planı tamamlandı. Proje de yapılan tersip bendi ve özel menfezlerle alüvyonların dolması engellenen gölün çevresi de ahşapla desteklenen yürüyüş yolları ile donatıldı.

Borçka Tabiat Parkı’nda yer alan ve bin 800’lü yıllarda Aralık Deresi\'nin, oluşan heyelan sonucu önünün kapanmasıyla oluştuğu bilinen Karagöl, yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştı. Son yıllarda Aralık Deresi\'nin taşıdığı alüvyonlarla dolan gölün yaklaşık 6 dönümü yok oldu, 30 metre olan derinliği 8 metreye düştü. Karagöl’ün alüvyon tehdidine karşı önlem alınmaması halinde yok olma riski üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize 12’inci Bölge Müdürlüğü, Karagöl’ü kurtarmak için eylem planı hazırladı. Devlet Su İşleri (DSİ) ile ortaklaşa yürütülen proje kapsamında Karçal Dağı eteği ile Aralık Deresi üzerinde tersip bendi inşa edildi, ağaç ve taşlarla yapılan özel menfezlerle gölün alüvyonla dolması engellendi. Eylem planı kapsamında derinlik ölçümü yapılacak gölün dolan alüvyonları da boşaltılacak. Gölün çevresi de ahşapla desteklenen yürüyüş yolları ile donatıldı.

GELİN-DAMAT FOTOĞRAFLARININ ADRESİ OLDU

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin doğal güzelliği ile öne çıkan yerlerin başında gelen Borçka Karagöl Tabiat Parkı, sonbaharda ziyaretçilerini ağırlıyor. Eşsiz güzellikleri barındıran göl tatilci ve turistlerin de büyük ilgisini çekiyor. Göl son yıllarda evlenen gelin ve damatların da düğün fotoğraflarını çektirdiği adres haline geldi. Çiftler doğa manzarası eşliğinde pozlar vererek mutluluklarını fotoğraflara yansıtıyor.

Bir hafta sonra dünya evine girecek Semih Türüt ve Feyza Kurtuluş ikilisi düğün öncesi fotoğraflarını Karagöl’de çektiren isimlerden oldu. Çift, çok güzel bir doğası bulunan Karagöl’ü bu nedenle tercih ettiklerini söyledi.

Bir hafta önce dünya evine giren Volkan ve Zeliha Yazıcı çifti de Karagöl’de fotoğraflarını çektirdi. Volkan Yazıcı \"Düğünü geçen hafta yaptık. O gün yağmurlu olunca fotoğrafları çektiremedik. Düğünden sonra fotoğraf için Karagöl’ü tercih ettik. Eşsiz doğada çok güzel fotoğraflar çektirdik\" dedi.

Görüntü Dökümü

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Karagöl\'ün drone görüntüleri

Karagöl detayları

Gelin ve damatlardan detay

Gelin ve damatlarla röp.

Karagöl\'ü kurtaran tersip bendi detayları

Detaylar

Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR ARTVİN-DHA

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4)KARS\'TA 300 YILLIK GELENEK BAŞLATILDI

KARS Valiliğinin destekleriyle, İnsan ve İrfan Vakfı ile İlim Yayma Cemiyeti Kars şubesinin düzenlediği, \"Muharrem Ayı ve Ebu-l Hasan Harakani\" etkinliği ile 300 yıllık gelenek başlatıldı.

Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu\'nda başlayan etkinliklerde İslam tarihi ve tasavvuf konularında radyo ve televizyon programcılığı yapan Mehmet Fatih Çıtlak\'ın söyleşisi ardından etkinlik Evliya Camii bahçesindeki Şehit Ebu-l Hasan Harakani Türbesi yanında devam etti. 300 yıllık aşure pişirme dağıtım töreninin Kars’ta ilk kez başlatılmasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İlahi ve dualar eşliğinde dev kazanlarda 3 bin kişilik aşure pişirildi vatandaşlara dağıtıldı. Aşure pişirme ve dağıtım törenine Vali Rahmi Doğan, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta (MHP), AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, İlim Yayma Cemiyeti Kars Şube Başkanı Ebubekir Keleş, İnsan ve İrfan Vakfı Güven Şahinler ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlim Yayma Cemiyeti Kars Şube Başkanı Ebubekir Keleş, “Amacımız kardeşliği pekiştirmek, birliği beraberliği daha güzel tesis etmektir. İnşallah İnsan İrfan vakfımızın öncülüğünde bugün burada bunu başlatmış bulunmaktayız\" diye konuştu

Mehmet Fatih Çıtlak ise burada yaptığı konuşmazında bunun 300 yıllık ber gelenek olduğunu söyledi. Çıtlak, \"Şuanda Kars’ta Ebu-l Hasan Harakani Hazretlerinin bulunduğu mekanda bilebildiğimiz ve tespit edebildiğimiz kadarıyla en az 300 sene evvelki rütüellere ve usule sadık kalınarak bir aş pişiriliyor. Evet hakikaten tam 300 senelik bir adeti şuanda bir erkanıyla usulüyle hatta buğdayların yıkanması nohutların fasulyenin atılmasına ve bunların yapılırken dualarına ve usullerine göre hepsini hiçbir inkitaya uğramadan eriştiğimiz kişilerle bugüne kadar taşımak nasip oldu\" diye konuştu

Vali Rahmi Doğan ise, \"Çok güzel bir atmosfer var. Bir taraftan aşure pişiriliyor bir taraftan dağıtılıyor. Tabi bunun bir seromonisi var. O sermoni çerçevesinde aşureler kondu ve şuanda da kaynatıldı ve dağıtılıyor, Kars için güzel bir etkinlik, güzel bir faaliyet oldu. Vatandaşın yoğun ilgilisini görüyoruz. Benim burada olmam neredeyse 2 seneye yaklaştı. Kars’taki en yoğun programlardan bir tanesi, vatandaşlar burada bazı programlara iştirakta çok istekli davranmıyorlar ama bu programa ciddi anlamda bir istek var, bu tabi memnuniyet verici, Kars’ta bu tür faaliyetleri yapmak lazım\" dedi

Görüntü Dökümü

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-Kültür müdürlüğündeki etkinlik

-İlahiler ve katılımcılar

-İlim Yayma Cemiyeti Kars Şube Başkanı Ebubekir Keleş’in Mehmet Fatih Çıtlak’a Harakani Fütüvvet Ağacı tablosu hediye etmesi

-Harakani Türbesi yanındaki etkinlik

-Aşurelerin pişirilmesi

-Dağıtılması

-Genel ve detaylar

-İlim Yayma Cemiyeti Kars Şube Başkanı Ebubekir Keleş’in konuşması

-Mehmet Fatih Çıtlak’ın konuşması

-Aşure dağıtımı

-Kars Valisi Rahmi Doğan’ın konuşması

(Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

610 MB – 8 DK 58 SN

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5)KÖYLERDEKİ TARİHİ TAŞLAR TOPLANIYOR



ERZURUM\'un merkez Aziziye İlçesi\'nde oluşturulacak açık hava müzesi için köylerden tarihi eser niteliğindeki taşlar toplanırken, zaman zaman köy halkının itirazıyla karşılaşan görevliler, jandarmadan yardım istedi. Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz; müze müdürlüğü, emniyet mensupları ve Aziziye Belediyesi\'nin görevlilerinde bu taşları toplama yetkisi bulunduğunu söyledi. Almaz, tespit edilen eserleri 1 yıldır toplamaya çalıştıklarını da belirtti.

Aziziye İlçe Belediyesi ile Kültür Turizm İl Müdürlüğü\'ne bağlı müze müdürlüğü, açık hava müzesi kurmak için yaklaşık 1 yıl önce protokol imzaladı. Her iki kurumun görevlileri, taşınabilir tarihi eserleri bu açık hava müzesinde toplamak için mahalleye dönüşen köylerde incelemelerde bulundu. Müze müdürlüğü ve Aziziye Belediyesi görevlilerinin belirlediği tarihi eser niteliğindeki taşlar, tek tek toplanmaya başlandı.

Yakutiye İlçesi\'ne bağlı Güzelova Mahallesi\'nde belirlenen tarihi nitelikte 2 taşı almak isteyen görevlilere önce köylüler, izin vermek istemedi. Kahvehane önünde bulunan ve 2 metreye yakın silindir taşla küp şeklindeki taşın götürülmesini istemeyen köylüleri ikna edemeyen ekipler, jandarmadan yardım istedi. Kısa sürede köye gelen jandarma ekipleri, projeyle taşların toplanması konusunda hazırlanan belgeyi köy halkına gösterdi. Ekipler, yıllardır köy kahvehanesinin duvarının dibinde bulunan silindir taşla küp şeklindeki taşı uzun uğraşılar sonucu iş makinesiyle kamyona yüklemeyi başardı.

\'ENDİŞE ETMESİNLER, YARDIMCI OLSUNLAR\'

Ekiplere taşların yüklenmesinde yardımcı olan köylülerden Galip Tapan, \"Biz bu taşların tarihi eser olduğunu bilmiyorduk. Yazın akşamları taş sıcak olduğu için üstünde oturarak çayımızı içiyorduk. Devlet aldı, bizde devlete yardımcı olduk. Bir işimize de yaramıyordu\" dedi.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, müze müdürlüğü ve Aziziye Belediyesi tarafından kurulacak açık hava müzesi için taşların toplandığını söyledi. Tarihi eserlere sahip çıkmak için böyle bir projenin hazırlandığını belirten Almaz, şöyle konuştu:

\"Halkımız, \'tarihi eserlere yeterince bakılmıyor, çar-çur ediliyor\' diye şikayetçi oluyordu. Biz de Aziziyenin Dadaşkent semtinde açık hava müzesi kurulması için karar verdik. Bu açık hava müzesine taşınabilir ama kültür varlığı hükmünü değerini taşıyan malzemeleri topluyoruz. Bu bir mezar taşı, koç heykeli olabilir. Bu bir eski zamanlardan kalma kullanılabilir bir eşya da olabilir. Buna benzer kalıntılar olabilir. Erzurum lokalde bir açık hava müzesi. Taşramızda kent merkezinde birçok köyümüzde bu tür taşınabilir eserler bulunuyor. Bir yıldan beri tespit edilen bu eserleri toplamaya çalışıyoruz.\"

Köylüleri de uyaran Almaz, \"Endişe etmesinler. Tam tersine görevlilere yardımcı olsunlar. Müze Müdürlüğümüzün resmi görevlileri, emniyet birimlerimiz ve bir de Aziziye Belediyemizin yetkilileri bu eserleri toplamakla yetkilidir. Bu görevliler taşları alır, toplama yerine getirirler\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Belediye görevlilerinin silindir taşı bağlamaları

-Vatandaşların belediye görevlilerine yardım etmeleri

-Jandarmalardan detay

-Köy meydanında toplanan kalabalık

-Kamyonun arkasına yüklenen silindir ve küp şeklindeki taş

-Kamyonun kasasında bulunan motifli taşlar

-Kamyonun mahalleden ayrılması

-Galip tapan ile röp

-Kültür müdürü Cemal Almaz ile röp.

( Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

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6)GELİNLİK GİYME HAYALLERİ HUZUREVİNDE GERÇEKLEŞTİ

OSMANİYE\'de huzurevinde kalan 66 yaşındaki Sabiha Korkmaz ve 60 yaşındaki Sevim Yalçın, gelinlik giyme hayallerine kavuştu. Hiç evlenmeyen ve bu nedenle gelinlik giyemeyen yürüme engelli Semiha Korkmaz, ilk kez gelinlik giymenin mutluluğunu yaşarken, aynı huzurevinde kalan ve daha önce bir kez evlenip 10 yıl önce boşanan Sevim Yalçın da yeniden gelinlik giydi.

İlk önce saçları yapılan Korkmaz ve Yalçın\'ın daha sonra gelinlikleri giydirilip makyajları yapıldı. Alkışlar içinde düğün için hazırlanan salona giren iki kadın, çalan müzikle davetliler ve huzurevinde kalan diğer yaşlılarla oynadı. Daha sonra ise kına tepsisi eşliğinde oynanan oyun sonrasında iki gelinin eline kına yakıldı.

2016 yılında Osmaniye Özden Huzurevi\'ne yerleşen ve tekerlekli sandalyede yaşamını sürdüren Sabiha Korkmaz, gelinlik giymenin kendisini mutlu ettiğini belirtirken, Sevim Yalçın ise daha önce gelinlik giydiğini ancak tekrar giymenin güzel bir şey olduğunu ve bu kadar mutlu olmadığını söyledi.

Amaçlarının yaşlıları daha huzurlu ve mutlu bir ortamda, toplumla özdeşim içinde bir hayat yaşatmaya çalıştıklarını belirten Huzurevi Müdürü Mehmet Sait Adıyaman, \"Semiha teyzemiz bedenen engelli ve ömründe hiç evlenmemiş. Bize evlenmediği için gelinlik giymek istediğini söyledi. Bizde ilgili firma ile görüştük ve bu konuda bizlere çok yardımcı oldular. Bu etkinliği düzenlemeye karar verdik ve ardından Sevim teyzemiz de gelinlik giymek istediğini söyledi. Her iki teyzemizin de bu isteğini bugün yerine getirdik ve bugün çok mutlular.Yaşçılılarımızın bu mutluluğu her şeye bedeldir.\" dedi.

Gelinlik Firması Mağaza Müdürü Mustafa Tatar ise Sabiha Korkmaz ve Sevim Yalçın\'ın gelinlik giyme hayallerini gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Tatar, \"7\'den 70\'e bir gülümseme\' sloganıyla buraya geldik. Teyzelerimizi de amcalarımızı da burada kimi kimsesi kalmamış herkesi yüzünden bir gülümseme tebessüm oluşturmaktı amacımız ve bunu da başardığımıza inanıyorum\" dedi. Yaşlı teyzelerin bu mutlu günleri çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile ölümsüzleştirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Gelinlik giyen yaşlı teyzeler yan yana otururken

- Sabiha Korkmaz ve Sevim Yalçın\'ın yakın detay görüntüsü

- Huzurevi sakinlerinden detay görüntü

- Kına tepsisi ve oyun oynayanlar

- Kına töreninden detaylar

- Kına üzerindeki muma üfleyen Sevim Yalçın

- Kına yakılan Sevim Yalçın\'ın elini kapatması, damat gelsin demesi

- Gelin teyzelerin kına sonrası oynamaları

- Oyun oynayanlardan detay görüntüler

- Hatıra fotoğrafı çekilmesi

- Sabiha Korkmaz\'ın konuşması

- Sevim Yalçın\'ın konuşması

- Özden Huzurevi Müdürü Mehmet Sait Adıyaman ile röportaj

- MEGİ Gelinlik Firması Mağaza Müdürü Mustafa Tatar ile röportaj

BOYUT: 154 MB SÜREÇ 04\'49\"

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)



