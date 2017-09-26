DHA YURT BÜLTENİ-4

1)GELİBOLU\'DA SU BASKINI; 4 KİŞİLİK AİLE MAHSUR KALDI



ÇANAKKALE\'nin Gelibolu İlçesi\'nde, aşırı yağmur yüzünden 4 evde su baskını oldu. Baskından olumsuz etkilenen evlerin birinde yaşayan 4 kişilik aile, mahsur kaldı.

Gelibolu İlçesi\'ne bağlı Yeniköy Köyü Bahçelievler Mevkii\'nde, aşırı yağmur nedeniyle görülen su baskınından 4 ev etkilendi. Dere yatağında kalan evlerden birindeki 4 kişilik aile, etrafı yağmur sularıyla dolunca içeride mahsur kaldı. Jandarmayı arayan aile, yardım istedi. Jandarma ve AFAD ekipleri mahsur kalan aileyi kurtarmak için çalışma başlattı. Gelibolu İlçesinde yağışlar hafif şekilde devam ederken, ilçeye bağlı bazı köyler yağmurdan etkilendi.

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

Doğan ZELOVA/GELİBOLU(Çanakkale), (DHA)

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2)REFERANDUM SONRASI HABUR’DA ARAÇ YOĞUNLUĞU

IRAK Bölgesel Kürt Yönetimi\'nin dün gerçekleştirdiği bağımsızlık referandumunun ardından Şırnak\'ın Silopi İlçesi\'nde bulunan Habur Sınır Kapısı\'nda araç yoğunluğu yaşanıyor.

Irak\'taki Bölgesel Kürt yönetiminin dün yaptığı bağımsızlık referandumu sonrasında Kuzey Irak\' açılan Silopi İlçesi\'ndeki Habur Sınır Kapısı\'nda araç yoğunluğu yaşanmaya başladı. Irak\'a geçmek isteyen akaryakıt tankeri ve yük taşıyan TIR’lar, gümrük sahası önüne yığılmaya başladı. Kapı önünde bekleyen bazı araç şoförleri araçlarından inerek sıralarının kendilerine gelmesini bekledikleri görüldü. Yetkililer, Irak tarafından Türkiye’ye girişlerde ise bir sorunun yaşanmadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Habur Sınır Kapısı\'ndan görüntü

-Habur önünde bekleyen araçlar

-Araçlarından inen vatandaşlar

-Habur gümrük sahasına giriş yapan araçlar

-Yurda giriş yapan araçlar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA) -

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3)HAMUR KAZANINA DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ

DENİZLİ\'nin Merkezefendi İlçesi\'nde, atık kağıt geri dönüşüm fabrikasında hamur kazanına düşen 43 yaşındaki Ayhan Tekin, öldü. Merkezefendi İlçesi Hacıeyüplü Mahallesi\'nde dün (pazartesi) saat 23.45\'te meydana gelen olayda, atık kağıt geri dönüşüm fabrikasında çalışan işçiler, kağıtların eritilip hamur haline getirildiği kazanın taştığını fark etti. Kazanın çıkış bölümüne bakan işçiler, arkadaşları 43 yaşındaki Ayhan Tekin\'in cesedini hamur çıkış bölümündeki ızgarada gördü. Bunun üzerine hemen kazan kapatılarak itfaiye ve polise haber verildi. Kazan kapatılıp boşaltıldıktan sonra Tekin\'in cesedi, yaklaşık 3 metre derinliğindeki kazandan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Ayhan Tekin\'in dengesini kaybedip, kazana düştüğü sanılıyor. Ancak Tekin\'in ne zaman düştüğünün bilinmediği, cesedinin hamur kazanının çıkış bölümündeki ızgaraya takılması sonucu kazanın taşmasıyla fark edildiği öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Görüntü Dökümü

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- İtfaiye ekiplerinden kazanın içinde görüntü

- Kazandan cesedin çıkarılması

(Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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4)KARABÜK VALİSİ\'NDEN \'GÖBEKSİZ MÜDÜR\' KAMPANYASI

KARABÜK Valisi Kemal Çeber, mesai bitiminde tüm daire müdürleriyle birlikte spor yapmaya başladı. İlk gün orman içinde 5.5 kilometre yürüyen Vali Çeber, \"Göbeksiz müdür kampanyası başlattık. Birçok daire amirimiz birbirleriyle ikili olarak yapması gereken görüşmesini de yaptı. Bir taşla birkaç kuş vurmuş olduk\" dedi.

Vali Çeber, dün akşam mesaiden sonra daire müdürleriyle birlikte eşofmanlarını ve spor ayakkabılarını giyerek Yenişehir Mahallesi\'ndeki Çamlık Tabiat Orman Parkı\'nda 5.5 kilometre yürüdü. Vali Çeber, parkur sonunda gazetecileri karşısında görünce, \"Göbeksiz müdür kampanyası başlattık\" diyerek espiri yaptı. \'Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur\' sözünden yola çıktıklarını belirten Çeber, sporu çok önemsediklerini, herkesin de önemsemesi gerektiğini belirtti. Haftanın belli günlerinden spor yapmaya devam edeceklerini belirten Vali Çeber, şöyle konuştu: \"Ne kadar sağlıklı olursak, günün yorgunluğunu, stresini böyle sporla ne kadar çok atabilirsek işimizde o kadar verimli olacağımızı düşünüyorum. Bütün arkadaşlar öyle düşünüyor. Şimdi arkadaşlarımızın her biri gülücükler saçıyor. Bu olaydan pişman değil. Hatta yol boyunca \'Hemen yarın tekrarlayalım mı?\' diye söylediler. Espri bir tarafa yürümek isteyen, spor yapmak isteyen herkesi bekliyoruz. İnşallah böyle devam edecek. Evimize 2 dakikalık mesafede müthiş bir ormanın içerisinde günün tüm yorgunluğunu atabileceğimiz, mesaiden sonra hava da tam kararmadan çok güzel bir faaliyet yaptık. Öbür türlü herkes evine gitmiş, yağlı yağlı yemekleri yemiş, televizyonun karşısında çayını kahvesine başlamıştı. Ya da kahvede okey oynuyor olacaktı. Biz çok sağlıklı, keyifli, güzel bir şey yaptığımızı düşünüyoruz. Arzu eden tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Bu böyle devam edecek. Zaman zaman spor salonlarında, zaman zaman ise açık alanda devam edecek. Herkesi de bu anlamda teşvik ediyoruz.\" Vali Çeber, 1 saat süren yürüyüşte sadece daire müdürleriyle iş de görüştüklerini söyleyerek, \"Sadece yürüyüş ve spor olarak bakmamak gerekiypor. Birçok daire amirimiz birbirleriyle ikili olarak yapması gereken görüşmesini de yaptı. Ben bazı arkadaşlarla birçok konuyu paylaştım. Bir taşla birkaç kuş vurmuş olduk\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Yürüyüş

-Vali kemal çeber\'in açıklaması

Süre:(04.07) Boyutu:(131 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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5)BURÇAK ÖĞRETMEN 344 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

BURSA’da markete alış veriş yapmaya giderken güvenlik önlemi alınmayan bir inşaattan düşen tahta plakanın başına isabet etmesi sonucu ağır yaranan bir aylık evli 24 yaşındaki Burçak Keskin 344 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Eşi Oğuz Keskin ise doktorların kontrolünde her gün eşinin yanına girip elini tutarak terapi yaparak eşinin iyileşmesi için dua ediyordu.

Olay Merkez Yıldırım İlçesi Millet Mahallesi Cengizhan Caddesi üzerinde geçtiğimiz yıl 6 Ekim’de meydana geldi. 24 yaşındaki atanamayan resim öğretmeni Burçak Keskin oturduğu siteden çıkıp yüz metre ileride bulunan marketten alış veriş yapmak için yürüdüğü esnada güvenlik önlemi alınmayan ve inşaat halinde olan binaların dış cephesine çekilmesi gereken filelerin olmadığı sekiz katlı bir inşaatın üst katından başına kalıp tahtası düşerek ağır yaralandı. Kanlar içinde kalan Burçak Keskin çevredeki vatandaşların haber vermesi sonucu olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay tarihinden bir ay önce Samsun’da yapılan düğün ile Oğuz Keskin ile evlenen Burçak Keskin kafa travması ve beyin kanaması sonucu komaya girdi. Oğuz Keskin 344 gün boyunca Yoğun Bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren eşi Burçak Keskin’in doktorların kontrolünde yanına girip elini tutarak terapi yapıp başında dua ederek sağlığına kavuşmasını bekliyordu. Geçtiğimiz Çarşamba günü öğle saatlerinde hayatını kaybeden Burçak Keskin’in cenazesi ailesi tarafından doğum yeri olan Samsun’a götürülerek Perşembe günü defnedildi. Oğuz Keskin “Engelliler okulunun bulunduğu binanın yanında yapılan inşaatta olay tarihinde ne file ne bariyer vardı, düşen kalıp parçası benim eşimin kafasına düşerek ağır yaralanmasına neden oldu. 344 gün boyunca iyileşmesi için dua ettik ancak hayatını kaybetti çok üzgünüm önümüzdeki süreçte hukuk mücadelemizi devam ettireceğizö dedi.

Gürüntü Dökümü

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-Çiftin düğününden görüntü

-Oğuz Keskin ile Röportaj

-Binanın görüntüsü

-Engelli Okulunun görüntüsü

-İnşaat yanından vatandaşların geçmesi

-Güvenlik Kamerası görüntüsü

-Çiftin Düğünde çekilen resimleri

-Olay anında Burçak Keskin’in yaralı fotoğrafı

-Düşen tahta parçasının fotoğrafı

Hüseyin TÜCCAR/BURSA,(DHA)

4 dakika 32 saniye 221 MB olarak

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6)KÖPEKLERİN BULAMAMASI İÇİN BAGAJA \'KAHVE DÖKÜLEREK\' GİZLENMEK İSTENEN 71 KİLO ESRAR BULUNDU



OSMANİYE\'de, polisin şüphe üzerine durdurduğu lüks otomobilin bagajında 71 kilo esrar ele geçirildi. Otomobilin sürücüsü emekli polis Ali Rıza A. ve beraberindeki Ebru A. gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E-90 Karayolu üzerinde şüphe üzerine 06 AF 1940 plakalı otomobili durdurdu. Sürücünün şüpheli tavırlar sergilemesi üzerine araçta, dedektör köpek Zorro aracılığıyla arama yapıldı. Aracın bagajında çuvallar içinde 71 kilo esrar ele geçirildi. Esrarın kokusunun bagajın dışına çıkmaması için çuvalların üzerine kahve döküldüğü ortaya çıktı. Emekli polis olduğu belirlenen sürücü Ali Rıza A. ve Ebru A. gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Osmaniye Emniyet Müdürlüğü tabelası

- Yakalanan otomobilden genel görüntü

- Otomobilin bagajının açılması

- Narkotik köpeğin araçta arama yapması

- Narkotik köpeğin aracın etrafında dolanması, tepki vermesi

- Bagajdan esrar maddelerinin indirilmesi

- Esrar paketlerinin yere dizilmesi

- Paketin birinin açılması, esrar maddesinin görülmesi

- Paketler üzerindeki kahve tozlarından detay

- Paketlerin taşınması merdivenlere dizilmesi

- Araç ve emniyet müdürlüğü bahçesinden genel detay

- Narkotik köpek Zorro\'nun esrar paketleri önünde poz vermesi

BOYUT: 73.7 MB SÜRE: 02\'18\"

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)

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7)HEMŞİRE ÇİFTİN BEBEĞİ, \'ERİK DALI GEVREKTİR\' TÜRKÜSÜ İLE COŞUYOR

AYDIN\'da görev yapan hemşire çiftin 9 aylık bebekleri Furkan Özcan, \'Erik Dalı Gevrektir\' türküsünü duyar duymaz oynamaya başlıyor. Minik Furkan\'ın videosu sosyal medyada tıklanma ve paylaşma rekoru kırıyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi\'nde hemşire olarak görev yapan İbrahim Özcan (29) ve Selin Özcan (24) çifti, 9 ay önce dünyaya gelen oğullarına \'Furkan\' ismini verdi. Kursa gitmeden bağlama çalma yeteneğine sahip olan Özcan çifti, Furkan\'ın aylar geçtikte çaldıkları parçalara ritim tuttuğunu farketti. Son zamanların sevilen türkülerinin başında gelen \'Erik Dalı Gevrektir\'i cep telefonundan çalan Selin Özcan, bebeğinin elleri ve ayakları ile oynadığı videosunu sosyal medyada paylaştı. Video dün sabahtan itibaren tıklanma ve paylaşım rekoru kırdı. Furkan bebeğin müziğin durması sırasıda ağlaması, çalmaya devam ettiğinde ise gülerek oynaması izleyenleri kahkahaya boğuyor.

DHA muhabirine telefonda açıklamada bulunan baba İbrahim Özcan, \"Furkan\'ın kısa sürede bu kadar popüler olacağını asla tahmin etmedim. Annesi ile birlikte çok şaşkınız. Sanırım ileride sanatçı olacak. Eşim ile birlikte kursa gitmeden bağlama çalmayı öğrendik. Yavrumuz doğduğu günden bu yana müzik duydumu oynamaya başlıyor. Tanıdığımız ve tanımadığımız birçok kişi bizi arayarak tebrik etti\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Furkan bebeğin \'Erik Dalı Gevrektir\' türküsü ile oynaması

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

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8)AZERİ ASILLI MİLYARDER, MARMARİS\'TEN TABLO SATIN ALDI

DÜNYANIN en ünlü koleksiyonerlerinden \'sanatın patronu\' ve \'yetenek avcısı\' diye nitelenen Azeri asıllı Rus milyarder 62 yaşındaki Farhad Akhmedov, ultra lüks yatıyla geldiği Muğla\'nın Marmaris İlçesi\'nde, genç Türk ressam Güçlü Kadir Yılmaz\'ın tablosunu 10 bin dolara satın aldı.

Azerbaycan\'ın başkenti Bakü doğumlu, \'sanat aşığı\' olarak nitelendirilen, Rus işadamı Farkhad Akhmedov, arkadaşı Abramoviç\'ten satın aldığı 360 milyon dolar değerindeki 115 metrelik \'Luna\' adlı yatıyla, Güney Ege\'de tatil yaptı. Akhmedov\'a, eşi Tatyana Akhmedov ve üç çocuğu, ayrıca yakın dostları eşlik etti. Bodrum ve Marmaris\'e demir atan Akhmedov ailesi ve dostları, bölgede yaklaşık 10 gün kaldı. Farkhad Akhmedov, turun son durağı Marmaris\'te, Türk sanat dünyasında konuşulan bir alışverişle imza attı.

PAZARLIK ETMEDİ

Dışarıda koruma ordusuyla gezen Akhmedov, daha önce internette görüp beğendiği öğrenilen, Türk ressam 35 yaşındaki Güçlü Kadir Yılmaz\'ın bir tablosunu, 10 bin dolara satın aldı. Akhmedov\'un eşi ve yatının kaptanının, Netsel Marina\'daki Alexia Bahar Karabenli Yılmaz ve Güçlü Kadir Yılmaz çiftinin işlettiği \'Mona Titti\' adlı sanat galerisine gidip alışverişi yaptığı belirtildi. Tatyana Akhmedov\'un, Yılmaz\'ın akrilik boya ve mix media tekniğini kullanarak 2014\'te yaptığı, 1x1 metre ebadındaki \'balık ve varoluş\' konulu, \'Existentialis\' adlı tablosunu inceleyip fotoğraf ve görüntülerini çektiği ifade edildi. Ertesi gün ise yatın kaptan yardımcısının, Farhad Akhmedov\'un kredi kartıyla tabloyu satın aldığı belirtildi. Tablonun, bagajı geniş bir taksiyle götürüldüğü bildirildi.

\"MUTLU OLDUM, GURUR DUDUM\"

Tablosunun ünlü koleksiyoner tarafından satın alınmasından büyük onur ve gurur duyduğunu belirten ressam Yılmaz, \"Sırf koleksiyonuna katılsın diye birçok ressam Akhmedov\'a eserlerini hediye etmek istiyor ama o kabul etmiyor. Benim eserimi, beğenmesi, üstelik pazarlık etmeden satın alması bana ve eserime önem verdiğinin göstergesi. İnternet üzerinden tabloyu kendisine sattığımızı duyurunca, sanat dünyası bizi konuşmaya başladı. Akhmedov\'un tablomu koleksiyonuna katması, iş şevkimi de arttırdı. Şimdi benim için çıta yükseldi, daha iyisini yapmalıyım\" dedi. Satışın ülke tanıtımına katkı sağladığını da söyleyen Yılmaz, \"Akhmedov\'un tablomu alması, Netsel Marina\'nın, Marmaris\'in, dolayısıyla Türkiye\'nin tanıtımına da katkı koyacağını düşünüyor, bunun için ayrıca mutluluk ve onur duyuyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Galerinden görüntü

- Sanatçı ile röp.

(Toplam: 2 dakika 23 saniye-185 MB görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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