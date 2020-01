DHA YURT BÜLTENİ-4 

Başbakan Yıldırım: Kuzey Irak’la ilgili tüm seçenekler devreye girecek (2) (Yeniden)

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Kuzey Irak’taki referanduma ilişkin yaptığı açıklamada, “Güvenlik, siyasi ve ekonomik tüm seçenekler zamanla devreye girecektir. Uyarılar yerini bulmamış, yanlışta ısrar devam ediyor. Bu yanlışta ısrar etmenin sonu hayır olmazö dedi.

Başbakan Binali Yıldırım Ankara’dan helikopterle Kırşehir’e gelerek önce \'Bozkırın tezenesi\' olarak bilinen Neşet Ertaş’ın Bağbaşı Mezarlığı\'ndaki kabrini ziyaret etti. Başbakan oradan yanında Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıoğlu ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte Kırşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Burada Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci’den brifing alan Yıldırım çıkışta gazeteciler Kuzey Irak’taki referandum konusundaki sorularına şu yanıtı verdi: \"25 Eylül Pazartesi günü Kuzey Irak’ta bir referandum yapılması söz konusu. Referandum yanlış bir karardır. Bir maceradır. Gerekli uyarıları başından beri dostça komşu ülke olarak yaptık. Ancak görüyorsunuz ki; uyarılarımızı dikkate almadılar. Bu yanlışta ısrar devam ediyor. Bütün dünyanın karşı olduğu komşularının hiçbirinin istemediği bu yanlışta ısrar etmenin sonu hayır olmaz. Yıllarca beraber yaşamış bu topraklarda Kürdü, Türkü, Lazı, Çerkesi, Arabı, Süryanisi ile birlikte bugünlere kadar geldik. Bundan sonrada devam edeceğiz. Burada huzuru bozmaya ve bir takım kişisel ihtiraslara kimsenin hakkı yoktur. Dolayısıyla bu referandum kararı alındıktan sonra atacağımız adımları dün gerçekleştirdiğimiz Milli Güvenlik Kurulu toplantısı ve sonrasında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında kapsamlı ele aldık. Daha sonra bu durumu vatandaşlarımıza aktardık. Atacağımız adımlar şüphesiz komşularımız Irak’la, İran’la işbirliği içinde gerekleşecek ve bunun diplomatik boyutu, siyasi boyutu, ekonomik ve güvenlik boyutu olacak. Bunlardan hangi adımı atacağımızı biraz da sahadaki gelişmeye göre, karar vereceğiz. Dolayısıyla bütün seçenekler görüşüldü, konuşuldu ve değerlendirildi. Her şey masanın üzerinde.\"

Başbakan Yıldırım, TBMM\'nin olağanüstü toplanarak yurt dışına asker göndermeyle ilgili tezkereyi görüşerek ve onaylanacağını hatırlatırken, şöyle devam etti: \"Bu konuda desteğini açıklayan MHP ve CHP\'ye teşekkür ediyoruz. Mesele; memleket meselesi olunca siyaset bizim geleneğimizde her zaman ikinci planda kalmıştır. 780 bin metrekare alanımızda milletimizi güvenliği için hiç bir maceraya asla müsamaha göstermeyiz. Doğusunda, batısında, güneyinde, kuzeyinde bu ülkenin neresinde yaşarsa yaşasın tüm insanlarımız müsterih olsun. Bu mesele Kürt kardeşlerimizin meselesi değildir. Kürt kardeşlerimiz hem kendi ülkemizde hem diğer ülkelerde huzurla yaşamaları bizim en büyük arzumuzdur. Bizim istemediğimiz birgün birisinin aklında bir şey düşüp bir maceraya kalkışmasıdır. Bütün dünyanın uyarılarına kulak tıkayarak ısrar etmesidir. Bunun tabi bir bedeli olacaktır. Bu bedeli bu kararı verenler ödeyecektir.\"

Görüntü Dökümü

----------------------

-Başbakan Binali Yıldırım\'ın konuşması

-BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM\'IN NEŞET ERTAŞ\'IN MEZARINI ZİYARET ETMESİ

-DETAYLAR

Haber-Kamera: Oktay ENSARİ-Olcay DÜZGÜN/KIRŞEHİR, (DHA)-

==========================================

Başbakan Yıldırım : Anlamıyorsa da anlayacağı dilden konuşmasını biliriz (1)

Kırşehir\'de bulunan Başbakan Binali Yıldırım, Kırşehir 30. Ahilik Haftası kutlamaları programında konuştu. Başbakan Yıldırım, \"Bugünlerde Kuzey Irak\'ta bir takım işler oluyor. Orada Barzani efendi \'ben referandum yapacağım. Bağımsızlık peşindeyim\' diye bir sevdaya düştü. \'Yanlış yoldasın\' dedik kendini mahvedeceksin ziyanı yok ama burada yaşayan insanlara ne garezin var. Orada yaşayanlar kardeşlik içinde yaşıyor neden huzurunu bozuyorsun. Vazgeç bu sevdadan dedik. Ama anlamıyorsa da anlayacağı dilden konuşmasını biliriz. Bölgemizde proje yapanlar terör örgütlerini üzerimize salanlar şunu iyi bilsinler ne yaparsanız yapın hangi planı kurarsanız kurun bu milletin adı Türk milletidir\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Başbakan Yıldırım\'ın açıklamaları (CANLI VERİLDİ)

AKTÜEL GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: KIRŞEHİR (DHA)

==============================================

PKK\'dan Irak topraklarından hain saldırı; 1\'i asker 2 şehit

HAKKARİ\'nin Şemdinli İlçesi\'nde Irak sınırında bulunan Tekeli Köyü\'ndeki üs bölgesine, PKK\'lı teröristler tarafından ağır silahlarla ateş açıldı. Saldırıda modüler üs bölgesi çalışmasında 1 asker ve 1 sivil işçi şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Hain saldırı bu sabah Irak sınırındaki 2 bin 867 rakımlı Tekeli Üs bölgesine yönelik düzenlendi. Irak topraklarındaki Hakurk bölgesinden, modüler üs bölgesi çalışmaların yapıldığı yere doçka uçaksavarı, havan ve roketlerle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 1 asker ile 1 sivil şehit oldu 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi\'ne kaldırılırken, bölgede hava destekli operasyon başlatıldı. Hakkari Valiliği, Tekeli Bölgesi\'ne yapılan saldırı ile ilgili açaklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: \"23.09.2017 günü ilimiz Şemdinli İlçesi Tekeli Taburu\'na bağlı 2 bin 867 rakımlı tepeye sınırın Irak tarafından bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan havan, roket ve doçka atışı sonucu, modüler üs bölgesi çalışmasında görevli 1 işçi ve bölge emniyetinden sorumlu 1 askeri personel şehit olmuştur, 2 askeri personel ise yaralanmıştır. Yaralı personellerin tedavileri sevk edildikleri Yüksekova Devlet Hastanesinde devam etmektedir. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatılmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"

Görüntü dökümü

------------------------

-ARŞİV

bölgedeki operasyonlardan görüntü

Haber: Behçet DALMAZ/ ŞEMDİNLİ(Hakkari), (DHA)-

============================================

Van\'da 3 PKK\'lı terörist ölü ele geçti



VAN Jandarma Komutanlığı\'nca yapılan operasyonda, Gürpınar İlçesi Faraşin Yaylası bölgesinde, eylem hazırlığındaki 1\'i kadın 3 PKK\'lı terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi. Van Valiliği Faraşin Yaylası bölgesinde sürdürülen \'Şehit Jandarma Er Yusuf Eser Operasyonu\' operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

\" İl Jandarma Komutanlığımızca yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda; Gürpınar ilçemiz Faraşin Yaylası bölgesinde, eylem hazırlığı içerisinde olan bölücü terör örgütü üyesi 3 terörist tespit edilmiştir. Tespit edilen teröristlere yönelik olarak 22 Eylül 2017 tarihinde başlatılan \'Şehit Jandarma Er Yusuf Eser Operasyonu\' kapsamında, yakın hava desteği harekâtı gerçekleştirilmiş, icra edilen harekât neticesinde; 1\'i kadın, 2\'si erkek olmak üzere toplam 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Operasyon bölgesinde yapılan aramalarda ise, teröristler tarafından kış üstlenmesinde kullanmak amacıyla hazırlanmış iki odalı sığınak içerisinde, çok miktarda yaşam malzemesi, 2 M-16 piyade tüfeği, 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 tabanca, 1 araç telsizi, çok sayıda el bombası ile patlamaya hazır çok miktarda el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirilmiş olup, operasyona devam edilmektedir.\"

Görüntü Dökümü

---------------------

ARŞİV

-BÖLGEDEKİ OPERASYONLARDAN GÖRÜNTÜ

Haber: VAN (DHA)

===========================================

Süleyman Soylu : Soylu: Terör örgütü çırpınıyor

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu partisinin Trabzon\'un Of İlçe örgütünün kongresinde terörle mücadeleye ilişkin konuştu. Bakan Soylu “2016\'nın ilk 8 ayında terör örgütüne katılanların sayısı 573\'dü. Şuanda ilk 8 ayda terör örgütüne katılanların sayısı sadece 73. Her ay 5-6 kişi. Terör örgütü çırpınıyor. Kendine yeni eleman devşiremiyor. Telsiz konuşmalarından kendi aralarında yaptıkları konuşmalardan elde ettiğimiz istihbaratlardan şuanda çok zor durumdalarö dedi.

Bugün sabah saatlerinde özel uçakla Trabzon’a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Of İlçesi\'ne giderek burada partisinin 6’ncı olağan ilçe kongresine katıldı. Kongrede bir konuşma yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye\'nin bugün PKK, FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütlerini hızlı bir şekilde tasfiye edildiğini, özellikle PKK\'ya yönelik olarak da kendi ülke evlatlarının ürettiği yerli malı insansız hava araçları, Altay tankı, Atak helikopterleri, asker, polis ve korucuların da gayretleriyle büyük bir temizliğe girildiğini söyledi.

Son 24 saatte etkisiz hale getirilen terör örgütü üyelerinin sayısını açıklayan Soylu, şöyle konuştu: \"Son 24 saatte Mardin\'de 6, Hakkari\'de 1, Batman\'da 1, Van\'da 3 ve Elazığ\'da 6 terörist etkisiz hale getirildi. Kahramanlarımız bir yemin ettiler. Bu ülkeyi teröre musallat etmek isteyenlere karşı bir yemin ortaya koydular. Allah\'a hamdolsun. Türkiye eski Türkiye değil. Teknolojik donanımlarımızda eski Türkiye değil. Birlik ve beraberlik içinde bütün unsurlarımızla Türkiye\'yi istikametinden ve hedeflerinden ayırmak isteyenlere karşı çok büyük bir mücadele ortaya koyuyoruz. 2016\'nın ilk 8 ayında terör örgütüne katılanların sayısı 573\'dü. Şuanda ilk 8 ayda terör örgütüne katılanların sayısı sadece 73. Her ay 5-6 kişi. Terör örgütü çırpınıyor. Kendine yeni eleman devşiremiyor. Telsiz konuşmalarından kendi aralarında yaptıkları konuşmalardan elde ettiğimiz istihbaratlardan şuanda çok zor durumdalar. Özellikle 2017\'de dağ, taş, tepe durmadan her tarafta güvenlik güçlerimiz büyük bir mücadele ortaya koyuyorlar. 2017 yılında tam tamına 985 sığınaklarını tarumar ettik. Şimdi büyük bir mücadele ortaya koyuyoruz. Eylül-Ekim-Kasım aylarında bunlara kış üstlenmesi fırsatı vermeyeceğiz ve tepelerine bineceğiz. Ne yaptık?. Nasıl bir strateji izlediğimizi ve ne ortaya koyduğumuzu, burada ne kadar ısrarlı ve kararlı olduğumuzu milletimizin bize verdiği bu emaneti hakkı ile kendilerine teslim etmek için büyük bir mücadele ortaya koyduğumuzu bir şekilde ifade etmek istiyorumö

\"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN CANINI ÇIKARTIYORUZ\"

Terörle mücadelede son bir yılın rakamını açıklayan Bakan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü: \"Son 1 yılda 2429 teröristin etkisiz hale getirildi. Bu büyük mücadele aynı şekilde aynı kararlılıkla elbette ki devam edecektir. Sadece bunu mu yapıyoruz? Teknik kabiliyetlerimizi en üst seviyeye yükseltiyoruz. Dertleri bu. Ben geçen yıl sonunda \'Nisan\'dan itibaren yepyeni bir sürece geçeceğiz\' dedim. Kimisi başka türlü yorumladı. CHP ve HDP söylüyor. Adamlar ancak 9 ay sonra uyandı. Çünkü insansız hava araçlarımızla birlikte teröriste karşı büyük bir darbe vuracağımızı ve burada onların hareket etme kabiliyetlerini tamamen kısıtlayacağımızı, bu elde ettiğimiz kabiliyetlerle birlikte gerek istihbarat, gerek keşif, gerek gözetleme ve operasyon olarak çok üstün nitelik kazanacağımızı Mart ayının 20\'sinden itibaren ilk kez Jandarmamızın da kendi kurumlarımızın da silahlı insansız hava araçları ile bu operasyonlara devam edeceğimizi bilerek söyledim. Şimdi ciyak ciyak bağırıyorlar. Bu silahlı insansız hava araçları ile niye operasyon yapıyorsunuz diye. Dertleri şu. Terör örgütüne nefes aldırmak. Ciyaklasanız da bağırsanız da çağırsanız da bu terör örgütüne nefes aldıramayacaksınız. Terör örgütünün canını çıkartıyoruz imdadına yetişemeyeceksiniz.\"

\"HAVADAN DENETİMİ 50 SAATTEN 2600 SAATE ÇIKARDIK\"

Türkiye\'de özellikle iç harekât çerçevesinde havadan denetimlerin çok arttığını açıklayan Soylu, şöyle dedi: \"Bu denetimler söylenmeyecek kadar arttı. Havadan denetim saati 100 hatta 50 saatin altındaydı. Şimdi Tendürek dağının tepesinde, Elazığ\'da Karakoçan kırsalındaki operasyonlar SİHA\'lar yapıyor. Van\'da, Hakkari\'de, Şırnak\'ta her noktada her tarafta sadece o yüreği bu milletin sevgisi ile çarpan askerimiz, polisimiz, korucumuz değil aynı zamanda onlarla birlikte İHA\'lar ve tüm teknolojik kabiliyetlerimizle büyük bir mücadele ortaya koymaktayız. Biz bu konuda kendimizi kısa zaman içinde çok geliştirdik. Şuanda gerek bunları kullanalar gerek bunların arkasındaki teknoloji mükemmel bir teknoloji olarak Türkiye büyük bir güç ve kuvvet sağlamaktadır. İHA konusunda Türkiye çok büyük bir üretim kabiliyeti sağladı. Türkiye\'nin elde ettiği bu kabiliyetle geçen yıl bu vakitlerde 50 saatin altında bir havada duruma denetleme kabiliyetimiz varken bu yıl bu kabiliyeti 1 yıl içinde 2600 saate çıkarttık. Bir kötü haberim daha var özelikle terörü ve teröristi destekleyenlere. Yeni insansız hava aracı kapasitelerimiz yükselecek. Bu konuda hiç merak etmeyin Kış süresince de bütün kabiliyetlerimizle birlikte teröristlere kışın nasıl bir kara kış olduğunu hep birlikte göstereceğizö

465 ÖNEMLİ OLAY ENGELLEDİ

Son 8 ayda 465 çok önemli olayın güvenlik kuvvetlerince engellendiğine işaret eden Bakan Soylu şunları söyledi: \"Son 8 ayda 465 çok önemli olayı da güvenlik kuvvetlerimiz engellemiştir. İşleri şuydu; huzuru ve güvenimizi bozacaklardı. Türkiye hızla büyüyor sanayi ve üretim endeksi büyüyor. Turizm artıyor. Kılıçdaroğlu Türkiye’yi güvenli bulmuyor ama Arap’ı, Alman’ı, İngiliz’i, Rus’u herkes ama herkes Türkiye’yi huzurlu buluyor. Türkiye’de nefes almaya tatil yapmaya geliyor. Sadece Ege, Karadeniz değil Güneydoğu’yu da ziyaret ediyorlar. 50 bin çocuğumuzu Doğu’dan Batı’ya, Batı’dan da Doğu’ya götüreceğiz. Ne yaparlara yapsın hangi teorileri ortaya koyarlarsa koysunlar biz buna teslim olmadan bu coğrafyanın bize bıraktığı inancı ve kardeşliği ile bu coğrafyanın yükümlülük ve sorumluluklarını bir dahi aklımızdan çıkarmadan zengin, güçlü ve etrafındaki dünyaya sözünü söyleyebilecek, hüküm ifade edebilecek bir Türkiye’yi oluşturacağız.\"

\"BÜYÜK BİR SÜRECİN İÇERİSİNDEYİZ\"

Büyük bir sürecin içerisinde olduklarını ifade eden Bakan Soylu “Hep sınıyorlar bizi. Nafile uğraşmayın. Yok, bir tarafta referandum yapacaklar öbür tarafta bilmem ne yapacaklar. Ne yaparsanız yapın hangi tezgâhı ortaya koyarsanız koyun, ama kimse Türkiye’nin gücünü sınamaya kalkmasın. Biz gerekli cevabı veririz. En çelimsiz olduğumu zaman hakkımızdan gelemediniz zavallılar. Şimdi güçlü liderimizle elde ettiğimiz bu istikametle beraber Türkiye’yi kim sınamaya çalışırsa onun hakkını gereğince yerine getireceğimizi ve bu coğrafyaya nifak sokamayacağını buradan ilan etmek istiyorum. Büyük bir sürecin içerisindeyiz. Bu kongreler seçim yapılacak kongreler değildir. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçmiştir. İşte bu kongreler bizim 2019 hazırlıklarımızdır\" ifadelerinde bulundu.

Kayyum atanan belediyelere ilişkin ellerinde olan raporların gurur verici olduğunu da kaydeden Bakan Soylu, bahse konu belediyelerde çok muhteşem hizmet ve dönüşümlere imza atıldığını da sözlerine ekledi.

Tek liste olarak gidilen kongrede Mehmet Hakan Terzioğlu AK Parti Of İlçe Başkanı oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bakan konuşma

Detaylar

HABER KAMERA: OSMAN ŞİŞKO / TRABZON (DHA)

============================================

Kandıra\'daki mülteci faciasında insan kaçakçıları araştırılıyor

KOCAELİ\'nin Kandıra İlçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 21 kişi boğularak ölürken, 5 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Kandıra Cumhuriyet Savcılığı teknenin kaptanının Suriyeli olduğunu, kaçakların Romanya\'ya götürülmeye çalışıldığını belirlerken, insan kaçakçılarını tespit etmek için çalışma başlattı.

Dün Kandıra\'nın 63 mil (yaklaşık 116 kilometre) açığında kaçak göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu yardım sinyalini alan Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyet, Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), ticari gemilerle ve Deniz Kuvvetleri\'ne ait helikopter ve uçaklarla bölgede kurtarma çalışmaları başladı. Gün boyu süren çalışmalarda 21 kişinin cesedi denizden çıkarılırken, 44 kişi kurtarıldı. Kurtarılanlardan 20\'si Kocaeli\'nde bulunan hastanelere kaldırıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen 24 kişi ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'nin Kandıra Cebeci\'de bulunan Yaz Kampına konaklamaları için götürüldü. Göçmenlerin ifadeleri doğrultusunda kaybolduğu belirlenen 5 kişiyi daha arama çalışmaları devam ediyor.

IRAKLI KAÇAKLAR ROMANYA\'YA GİTMEYE ÇALIŞIYORLARDI

Kandıra Cumhuriyet Savcılığı, olumsuz hava koşullarına bağlı olarak kaçak göçmen teknesinin batması nedeniyle soruşturma başlattı. Teknede 68-74 arasında göçmenin olduğu düşünülürken teknenin kaptanının Suriye uyruklu olduğu, teknede bulunan kaçakların Irak uyruklu olduğu Romanya\'ya kaçırılmaya çalışıldığı belirlendi. Kaçakların hangi ildeki limandan tekneye bindikleri insan kaçakçılarının tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor. Arapça bilen 7 tercüman ile Farsça bilen 1 tercüman tekne faciasından sağ kurtulanların ifadelerinin alınmasında yardımcı oluyor.

Irak\'tan kaçak yollarla Türkiye\'ye gelen göçmenlerin ülkelerinde yapılacak olan referandumun ardından savaş çıkma ihtimali korkusuyla Romanya\'ya kaçmak istedikleri ifade edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cebeci\'de bulunan kampına alınan kaçak göçmenlere her türlü ihtiyacı karşılandı. Gazetecilerin kampa yaklaşmasına izin verilmedi.

Görüntü DÖkümü

------------------------

-Arama kurtarma çalışmalarından görüntü

-detaylar

Haber-Kamera: Faruk KIYAK/KANDIRA(Kocaeli)(DHA)-

=====================

Abant ve Gölcük havadan ayrı güzel

BOLU\'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant ve Gölcük Tabiat parklarında sonbaharın ilk günlerinde oluşan manzara, havadan drone ile çekilen görüntülere yansıdı.

Türkiye\'nin önde gelen tabiat parklarından Gölcük ve Abant, her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Sonbaharın ilk günlerinde tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği tabiat parkları, drone ile havadan görüntülendi. Yeşil tonların sarıya doğru evrildiği Gölcük ve Abant\'taki etkileyici doğa havadan çekilen fotoğraflara yansıdı. Yeşil, sarı ve mavi tonların birleştiği tabiat parklarında oluşan kartpostallık görüntüler ziyaretçiler tarafından da beğeniliyor.

Görüntü dökümü:

-Gölcük drone görüntüleri

-Abant drone görüntüleri

Haber: Mutlu YUCA/BOLU, (DHA)

=========================

Gaziantep\'te sayacılardan iş bırakma eylemi

GAZİANTEP\'te, GATEM Ayakkabıcılar Sitesi\'nde çalışan sayacılar, ücret tarifesinin yetersiz olduğunu savunarak iş bırakma eylemi yaptı.

GATEM Ayakkabıcılar Sitesi\'nde çalışan ayakkabının üst bölümü olan sayanın estetik özelliklerinin yapımında çalışan yaklaşık 200 sayacı, sitede bir araya gelip iş bıraktı. Site içerisinde bir süre \'Hakkımızı isteriz\' sloganlarıyla yürüyen atan sayacılar adına açıklama yapan Gaziantep Sayacılar Odası Başkanı Mehmet Sarıbal, şöyle dedi:

\"Gaziantep\'te sayacılık faaliyetini gösteren GATEM Ayakkabıcılar Sitesi\'nde yaklaşık 600 esnafımız var. Esnaf arkadaşlarımız sabah 07.00, akşam 23.00\'e kadar çalışmasına rağmen ellerine asgari ücret bile geçmiyor. Bunun yanında sağlık güvenceleri bile bulunmuyor. Fiyat listesi en son 2012 yılında çıkmış olan listeydi. 5 yıldır yenilenemeyen listeyi yeniledik. 5 yıllık aradan sonra yüzde 30\'luk zam geldi. Fakat bu zammı imalatçılar işçilerine verememektedir. İşverenlerin de kendilerine göre sorunları bulunuyor bir araya gelip toplantı düzenleyerek karar vereceğiz.\"

Verdikleri emeğin karşılığını alamadıklarını söyleyen Cemil Alper ise, \"Bizim buradaki arkadaşların tek sorunu vermiş olduğumuz emeği almamamız. Ben kimyasal maddenin içinde çalışıyorum. Yetkililerin bize yardım etmesini bekliyoruz\" diye konuştu.

Sayacılar, bir süre devam ettirdikleri eylemin ardından yeniden işyerlerine döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

- Eyleme katılanlar

- Mehmet Sarıbal\'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

===========================================

Kaçak Suriyeliler, Kayseri\'ye getirildi

İSTANBUL\'dan yasa dışı yollarla Avrupa\'ya geçmeye çalışırken yakalanan 155 Suriyeli, Kayseri\'deki Göçmen İdaresi Başkanlığı\'na getirildi.

Kayseri\'ye dün akşam 5 otobüsle getirilen çoğu kadın ve çocuk Suriyeliler, Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirildi. Geldikleri otobüslerle Göçmen İdaresi Başkanlığı\'nın Göçmen Merkezi\'ne götürülen Suriyeliler\'in, burada işlemlerinin tamamlanması ardından sınır dışı edilecekleri belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaçak Suriyelilerin otobüslerle Eğitim ve Eraştırma Hastanesi önüne getirilişi

-Suriyeli anne ile çocukları

-Detay görüntü

Haber-Kamera: Zafer BARIŞ/KAYSERİ DHA)

=================================

Üst geçitten atlamak isteyen genci polis kurtardı

GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesi\'nde, üst geçitte intihar girişiminde bulunan 23 yaşındaki Erkan K., polisler tarafından yakalanarak indirildi.

Olay, öğle saatlerinde Atatürk Bulvarı\'nda bulunan yaya üst geçidinde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Erkan K., üst geçide çıktı. Üst geçidin korkuluklarından sarkan genci görenler, durumu sağlık ve güvenlik görevlilerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri ve polisler, Erkan K. ile konuşup inmesi için ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri ise gencin atlama ihtimaline karşı altta branda açtı. Erkan K. ile konuşan bir polis memuru, onu bir anlık dalgınlığından yararlanıp tuttu. Bu sırada diğer polis ve itfaiye görevlileri tarafından tutulan genç, üst geçitten indirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

- Olay yeri

- Gencin kendisini sarkıtması

- İtfaiye ekiplerinin branda açması

- Gencin kurtarılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: GAZİANTEP-DHA)

=================================================

Bursa\'da 60 bin lira dolandırdı \'Pişmanım\' dedi

BURSA\'da kendilerini polis olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran 2 şüpheli suç üstü olarak yakalandı. Adliyeye çıkartılan şüphelilerden Mehmet Y., \"pişmanım\" dedi.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesiclik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Merkez Gürsu ilçesinde 52 yaşındaki N.P.\'yi arayıp kendilerini polis olarak tanıtan ve bir kuyumcu soygununda parmak izinin çıktığını söyleyerek, 60 bin lira değerindeki para ve altın alan şüphelilerin Mehmet A., ile Halil Y. olduğunu tesbit etti. Polis, savcılık izni ile telefonlarını dinlediğu şüphelilerin, Kestel ilçesinde oturan N.D.\'yi de dolandırmak istediklerini belirledi. Bunun üzerine güvenlik görelileri, iletişime geçtikleri N.D.\'den, telefon ile kendisini arayacak olan dolandırıcılarla buluşmasını istedi. Polis, teklifi kabul eden N.D.\'nin yanına gelip paraları almak isteyen Mehmet A. ile Halil Y.\'yi yakaladı. \"Dolandırıcılık\" suçundan kayıtları bulunan şüphelir adliyeye çıkartılırken Mehmet A., fotoğrafını çeken gazetecilere, \"pişmanım\" dedi.

Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Müşteki ve şüphelilerin güvenlik kamera görüntüsü

Zanlıların adliyeye sevk olması

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)-

========================================

Ürettiği Antepfıstığı çeşidine soyadını verip tescilletti

KİLİS\'te, fıstık üreticisi 74 yaşındaki Mümtaz Akıncı, 1 ayda yetişip her yıl ürün verebilen Antepfıstığı çeşidi üretip soyadıyla tescilletti.

Kentte kendine özgü aşılama yöntemiyle özel fıstık üretmesi nedeniyle yıllarca en iyi fıstık üreticisi seçilen Mümtaz Akıncı, ürettiği fıstıkları ikinci kez tescil yaptırdı. Daha önce yetiştirdiği çeşidi \'Mümtaz\' adıyla tescillettiren Mümtaz Akıncı, bu kez 1 ayda yetişip, her yıl ürün verebilen ve diğerlerine göre daha iri ve lezzetli olan Antepfıstığı çeşidi üretti. Mümtaç Akıncı\'nın ürettiği fıstık çeşidi, Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 4 yıldır her aşaması incelenip araştırıldıktan sonra tescillendi. Mümtaz Akıncı, fıstığa soyadı olan Akıncı\'yı verip onaylattı.

Mümtaz Akıncı, ürettiği fıstık çeşidinin 4 yıllık araştırma ve çalışmanın ardından tescillendiğini belirterek, \"Akıncı fıstığı üzerine Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nü çağırdım. Akıncı çeşidi fıstığı ürettiğimizi söyledim. Gelerek baktılar, bu farklı bir çeşit dediler. Ankara’dan da ekipler gelerek inceleme yaptılar. Yaz, kış demeden gelerek baktılar. Yapılan genişliğine karagöz büyüklüğüne baktılar. 4 yılın sonunda Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından Akıncı fıstığının tescili yapıldı. Akıncı fıstığı, Siirt fıstığının büyüklüğü gibi değil, lezzet olarak değişik, aroması değişik, ağacın yaprağı değişik, akıncı fıstığının ağacı daha yeşil, Antep fıstığının yaprağından daha geniştir\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Fıstık ağaçları

- Dallardaki fıstıklar

- Akıncı fıstığı

- Mümtaz Akıncı’nın ağaçları kontrol etmesi

- Mümtaz Akıncı’nın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

=========================================