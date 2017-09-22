DHA YURT BÜLTENİ-4 

Anne, okul koridorunda oğlunun öğretmenini bıçakladı (2)



BURSA’da, 42 yaşındaki Necla K., ilkokul 4\'üncü sınıf öğrencisi oğlunun öğretmeni 38 yaşındaki Tolga Daştan\'ı, çocuğuyla ilgilenmediği iddiasıyla çıkan tartışmada bıçakladı. Sırtından ve bacağından yaralanan öğretmen hastaneye kaldırılırken, anne gözaltına alındı.

Olay, merkez Yıldırım İlçesi Namazgah Mahallesi İhsan Dikmen İlkokulu\'nda bugün sabah saatlerinde meydana geldi. Necla K., 4\'üncü sınıfta eğitim gören oğlunun sınıf öğretmeni Tolga Daştan ile görüşmek için okula geldi. Necla K., oğluyla yeteri kadar ilgilenmediğini öne sürdüğü öğretmen Tolga Daştan ile tartışmaya başladı. Koridorda, öğrenci, öğretmen ve velilerin önünde meydana gelen tartışma sırasında öfkelenen Necla K., yanında getirdiği bıçağı çıkarıp, öğretmen Tolga Daştan’a saldırdı. Çıkan arbedede öğretmen Tolga Daştan sırtından ve bacağından yaralandı. Tolga Daştan, müdür odasına kaçarak kapıyı kapattı. Haber verilmesi üzerine okula sağlık ekipleri ve polis geldi.

112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Tolga Daştan, Muradiye Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Polis, yaralama şüphelisi Necla K.\'yi suç aleti bıçak ile birlikte gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü

Olay yerinden görüntü

Okulun gjörüntüsü

Velilerin görüntüsü

Öğretmen Tolga Daştan\'ın fotoğraflı

Bıçaklayan Necla K. nin fotoğrafı

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)-

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İş makinesinin deldiği doğalgaz borusu korku saçtı

SİVAS\'ta belediyenin alt geçit çalışması sırasında iş makinesinin doğalgaz ana borusunu delmesi sonucu büyük bir gaz kaçağı yaşandı. Çevreye korku saçan kaçağa ekipler müdahale etti.

Olay saat 09.30 sıralarında Kılavuz Mahallesi Emir Paşa Caddesi\'nde yaşandı. Sivas Belediyesi tarafından cadde üzerine yapılan alt geçit çalışması sırasında kazı yapan iş makinesi aynı bölgeden geçen ana doğalgaz borusuna temas etti. Borunun delinmesiyle birlikte içerideki gaz büyük bir basınçla patlama etkisi yaptı. O anlarda mahalle sakinleri ve çevrede bulunan esnaflar büyük panik yaşadı. Vatandaşlar durumu itfaiye ve doğalgaz ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine doğalgaz şirketi ekipleri sevk edildi. Ekipleri taşıyan araçlardan biri önde aniden durunca arkadan gelen diğer araç çarptı. Araçlarda hafif maddi hasar meydana gelirken doğalgaz ekipleri çevre güvenliği aldıktan sonra gazı ana vanadan kesti. Patlama nedeniyle çevreyi yoğun gaz kokusu sardı. Bazı vatandaşlar bölgede gerekli önlemin alınmadığını iddia ederek tepki gösterdi. Mahalle sakinlerinden Necati Karaman, \"Kepçe vurunca boru delindi. Patlama sonrası asfalt ve toprak havaya uçtu. Çok kötüydü. Mahallede herkes korktu. Herkes bir tarafa kaçıştı. İşçilerin elinde sigara yoktu. Eğer sigara olsaydı patlama olabilirdi\" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Olay yerinden görüntüler

-Patlama sonucu oluşan gaz sızıntısı görüntüleri

-Güvenlik tedbirleri

-Ekiplmerin olay yerine gelişi

-Eki ekip aracının birbirine çarpması

-Çevredeki vatandaşların görüntüleri ve tepkileri

-Konuşmalar

-Gazın kesilmesi

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

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Trabzon\'da 2 kişi 600 gram sezyum ile yakalandı

TRABZON’un Akçaabat İlçesi\'nde uygulama yapan jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramada nükleer silah yapımında kullanıldığı belirtilen 600 gram sezyum maddesi ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler ilçede gerçekleştirdikleri uygulama sırasında şüphe üzerine Giresun’dan Trabzon yönüne giden aracı durdurarak arama yaptı. Jandarma ekiplerince yapılan aramalarda aracın bagaj kısmında kutu içerisinde üzerinde \'tehlikeli kimyevi madde\' yazan, pamuklara sarılı halde 2 tüp buldu.

TAEK\'TEN YARDIM İSTENDİ

Ekipler tüplerin ne olduğunu anlamak için Türkiye Atom Enerji Kurumu’ndan (TAEK) yardım istedi. Bunun üzerine içerisindeki maddenin tespiti için tüpler TAEK’e ulaştırıldı. TAEK tarafından yapılan ncelemeler sonucu araçta ele geçirilen tüplerin nükleer silahlarda kullanılan sezyum kimyevi maddesi olduğu ortaya çıktı. Ele geçirilen 600 gram sezyum maddesinin Türkiye’de son dönemlerde ele geçirilen en yüksek sezyum miktarı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili araçta bulunan şüpheliler S.Y.Ç. ve E.Ç. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-FOTOĞRAFLI

Haber-Kamera: TRABZON (DHA)

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Vanlı kadın arıcılar bal hasadını yaptı

VAN Büyükşehir Belediyesi bünyesinde arıcılık yapan kadınlar bu yılki ilk bal hasadını yaptı. 22 kadın 400 kovandan 860 kilo bal üretti.

Büyükşehir Belediyesi’nin kadın istihdamına katkı sunmak ve kadın girişimcileri iş hayatına kazandırmak için gerçekleştirdiği arıcılık projesi meyvelerini vermeye devam ediyor. Edremit’in Süphan Mahallesindeki 22 dar gelirli kadın girişimci ile Van Büyükşehir Belediyesi Mavi Kent Anonim Şirketi bünyesinde kurulan 400 kovanlık arı çiftliğinde bal hasadı yapıldı. Çiftlikte yoğun şekilde çalışan kadınlar 400 kovan arıdan 860 kilo bal üretti.

Elde ettikleri ballar, süzme ve petek halinde satışa hazır hale getiriliyor. Satışa sunulan ballar ile aile bütçelerine katkı sağladıklarını belirten Kooperatif Başkanı Fatma Belli şöyle konuştu: \"Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla bir kooperatif kurduk. Şu anda kooperatifimize kayıtlı 22 kadın var. Bu kadınlar burada ailelerine kazanç sağlamak için arıcılık yapıyor. Bu yıl 400 kovandan 860 kilo bal hasadı yaptık. Balların satışından kadınlarımızda kazanacak.\"

Ballarının birinci kalite ve organik olduğunu söyleyen Belli \"Yaptığımız iş Türkiye’de bir ilk. Bizde bunun farkında olarak işimizi severek yapıyoruz. Çünkü bu kadının doğasında var. Kadın elinin değdiği her iş güzel olur. Bizim şimdi ürettiğimiz ballar da çok güzel tamamıyla organik. İsteyen herkes gelip balımızı tadabilir ve test edebilir. Biz balımıza güveniyoruz ve garanti veriyoruz\" diye konuştu.

Vanlı kadın arıcılar tarafından üretilen organik ballar, Van Büyükşehir Belediyesinin el sanatları mağazasında satışa sunuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kovanlarla ilgilenen kadınlar

- Arı kovanlarından detaylar

- Kooperatif Başkanının röportajı

- Paketlenmiş ballar

Haber-Kamera: Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)-

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Dersi asan öğrencileri polis okula götürdü

DÜZCE\'de, okul yerine kafe, park ve oyun salonlarına giden öğrenciler, polis ekipleri tarafından okullarına götürülürken ailelerine de telefonla bilgi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sabah erken saatlerde okulların çevresindeki park, kafe, internet kafe ve oyun salonlarında denetim yaptı. Kontrol edilen alanlarda okulda olması gereken öğrenciler tespit edildi. Kimlikleri kontrol edilen öğrencilerin bir çoğu izinli, raporlu ya da ailelerinin okula gitmediklerinden bilgisi olduğunu söyledi. Bunun üzerine polisler öğrencilerden numaralarını aldıkları velilerini aradı ve durumu anlattı. Çocuklarının okulda olduklarını düşünen veliler, durumu öğrenince polislere teşekkür etti. Öğrenciler, polisler tarafından okullarına götürülürken işyeri sahipleri de okul saatlerinde öğrencileri almamaları konusunda uyarıldı. Dün ve bugün yapılan denetimlerde 83 öğrencinin bu şekilde park ve kafelerden alınarak okullarına teslim edildiği belirtildi.

Kentte 2017-2018 eğitim öğretim yılı boyunca yapılacak bu tür denetimlerle öğrencilerin okul saatlerinde internet kafe, park ve oyun salonlarında vakit geçirmesinin önüne geçileceği belirtildi.

Görüntü dökümü:

-Görüntüde polislerin mekanalara girerken görüntüleri

-Öğrencilerin okullarına bırakılırken görüntüleri

-Polisin öğrencileri uyarırken görüntüleri

-Polislerin aileleri ararken görüntüleri ve detaylar.

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)

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Herakles Lahdi’nin benzeri Konya’da sergileniyor

PERGE Antik Kenti’nden 57 yıl önce kaçırıldıktan sonra ele geçirildiği İsviçre’den Antalya’ya getirilen Herakles Lahdi’nin benzeri, Konya Arkeoloji Müzesi’nde sergileniyor.

Konya’nın Beyşehir İlçesi Yunuslar Köyü’nde Halil Ulukaya tarafından 1958 yılında tarla sürerken bulunan ve aynı yılın Temmuz ayında Konya Arkeoloji Müzesi’ne nakledilen Herakles Lahdi’nin içerisinden iki insan iskeleti çıktı. 250 santimetre boyunda, 130 santimetre eninde ve 170 santimetre yüksekliğindeki Herakles Lahdi’nin kapağıyla birlikte 8 ton ağırlığı bulunuyor.

Lahdin dört cephesindeki yüksek rölyefler tamamen sağlam dururken, lahdin cephelerindeki yüksek kabartmalarda ise Herakles\'in meşhur 12 görevine ait mitolojik tasvirleri yer alıyor. Kuvvet ve kudret timsali Herakles sırasıyla, öldürdüğü Nemea arslanının postunu sırtında taşıması, dokuz başlı su yılanı Hydra’nın öldürülmesi, Keryneia\'daki rüzgar gibi koşan geyiğin ve Erymanthos dağındaki yabani domuzun yakalanması, tüylerini ok gibi fırlatan kuşların mahvedilmesi yer alıyor. Elis Kralı Augeias\'a ait ahırın temizliği, Giritteki yabani boğanın ve Trakya Kralı Diomedos\'a ait hırçın atların yulara vurulması, Amazonlar kraliçesi Hippolyte ait kemerin alınması, Geryenes adlı ejder boğasının getirilmesi, Cerberus adlı köpeğin yer altından çıkarılması ve nihayet dünyanın batı ucunda bulunan Hesperid \'lere ait elmaların çalınması gibi zor işler, ustalıkla ve bütün incelikleriyle tasvir ediliyor.

Perge Antik Kenti\'nden 57 yıl önce kaçırıldıktan sonra ele geçirildiği İsviçre\'den Antalya\'ya getirilen Herakles Lahdi, Antalya Müzesi\'nde sergileneceği alana yerleştirilmişti. Özel bir kaplamayla çevresi kapatılan alana yerleştirilirken lahit, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş\'un yapacağı açılış sonrası görülebilecek.

Görüntü Dökümü:

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-Lahidden detaylar

-Lahid üzerindeki kabartmalar

-Müzenin dış görüntüsü

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet Kayhan YILDIZ/KONYA, (DHA))

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Prof. Dr. Özge\'nin çalışmasına \'yılın kitabı\' ödülü

MERSİN\'de yaşayan Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Aynur Özge, başka bir bilim insanıyla birlikte hazırladıkları \'Çocuk ve Ergen Baş Ağrıları\' adlı kitabıyla, uluslararası tıp dünyasının en prestijli ödüllerinden olan ve British Medical Academy tarafından verilen \'Book Award\' ödülünün sahibi oldu.

1950 yılından bu yana verilen ödül 21 kategoride sahiplerini buldu. İskoçya\'nın Glasgow kentinde yaşayan Çocuk Nöroloji Prof. Dr.Ishaq Abu-Arafeh ile birlikte \'Headache in Children an Adolescents\' kitabını yazan Prof. Dr. Aynur Özge, Nöroloji dalında bu ödülü alan ilk Türk bilim insanı olmayı başardı. \'Yılın Kitabı\' seçilen ve Türkçesi \'Çocuk ve Ergen Baş Ağrıları\' olan 220 sayfalık kitap, bu alanda doktorlara yol gösterici olacak. Kitabın büyük ilgi gördüğünü belirten Prof. Dr. Özge, \"Kitabımız çocuk ve ergenlerde baş ağrıları hakkında, olgu örneklerinin tıp doktorlarına yol gösterecek şekilde detaylı tartışıldığı bir kitap. Tasarımı ve içeriğindeki çok kültürlü modeliyle ilgi gördü. Çocuk ve ergen baş ağrıları tüm dünyada son zamanların ilgi alanı. Ben bu kitabı Glasgow\'da yaşayan Çocuk Nöroloğu arkadaşım Prof. Dr.Ishaq Abu-Arafeh ile birlikte yazdım. Hem Türkiye\'den, hem de dünyadan bu alanda çalışan farklı meslektaşlarımızın olgularla ilgili onların görüşlerine de yer verdik. Kitabımız 2016 yılında basıldı ve şu anda tüm dünyada basılı ve dijital ortamda satışta\" dedi.

TIP DÜNYASINDA PRESTİJLİ ÖDÜL

Tıp dünyasında çok prestijli bir ödülün sahibi olduklarını kaydeden Özge, ödülün Türkiye\'de üretilen tıp biliminin ve Türk akademisyenlerinin geldiği noktanın evrensel medya ile paylaşımı anlamına geldiğini belirterek şunları söyledi: \"Bu kitabımız nöroloji dalında \'En İyi Kitap\' ödülünü aldı. Çünkü tıp kitaplarının yarıştığı bir platform ve İngiliz Tıp Akademisi bunu son derece objektif kriterler ve çok ciddi bir komisyon incelemesi seçiyor. Binlerce kitap inceleniyor ve sonra karar veriliyor. Sadece benim kitabımın çıktığı yayın evinden tıp alanında binin üzerinde kitap yayınlanıyor. Ben böyle bir ödül için başvurmadım. Uluslararası platformu inceleyip kendileri seçiyor. Bu ödül sizin aday olup başvurabildiğiniz bir ödül değil. Bu ödülü nöroloji dalında alan ilk Türk bilim insanıyım, genel olarak ise Türkiye\'de ikinci bilim insanı.\"

Görüntü Dökümü

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-Prof. Dr. Aynur Özge\'den görüntüler

-Özge kitabını incelerken

-Özge kitabını gösterirken

-Kitaptan görüntüler

-Özge\'nin konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA)

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Saat Kulesi ile Alzheimer farkındalığı

İzmir unutmadı

ALZHEİMER hastalığına karşı duyarlılığı artırmak isteyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dünya Alzheimer Günü nedeniyle Saat Kulesi\'ni \'mor renkle\' ışıklandırdı. Mor şalını takan yaşlılar ise \'Unutmak Kader Değil\' yazılı dövizlerle Konak Meydanı\'nda yürüdü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, dünya genelinde hızla yaygınlaşan ve kesin tedavisi henüz bulunamayan Alzheimer hastalığı konusunda farkındalık yaratmak amacıyla renkli bir etkinliğe imza attı. 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü\'nde Konak Meydanı\'nda bir araya gelen İzmirliler, üzerinde \'Hiç aklıma gelir miydi, aklıma gelmeyeceğin\', \'Unutmak kader değil\', \'Bir şeyler değişmeliydi, değişen ben oldum\' ve \'Bugün unutanları unutmama günü\' yazan dövizlerle çağın hastalığına dikkat çekti. Etkinliğe Alzheimer Vakfı Başkanı Prof. Dr. Engin Eker ve Dokuz Eylül Üniversitesi Geriatri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Turan Işıklı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Serpil Keskin de katıldı.

ALZHEİMER TOPLUMSAL BİR SORUN

Alzheimer Vakfı Başkanı Prof. Dr. Engin Eker, Dünya Alzheimer Birliği\'nin belirlediği temanın bu sene \'Beni hatırlayın\' başlığı altında öne çıktığını belirterek, \"Alzheimer hastalığı toplumsal bir sorun haline gelmiştir. Hastalığın en önemli faktörü ise yaş. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde yaş artmakta ve buna bağlı olarak da Alzheimer\'ın görülme oranı da artmakta. Yakın zamanda da bu yüzden Alzheimer\'ın Türkiye\'de büyük bir sıklıkla görüleceğini biliyoruz. Bu yüzden hem belediyelere hem de vakıflara bu farkındalığı geliştirmesi ve toplumda yeni bir bilinç oluşturması gerekmekte\" dedi.

HAREKETSİZ YAŞAMDAN UZAK DURUN

Türkiye\'de Alzheimer hastalığına yakalanan 500 ila 600 bin kişi olduğunu ifade eden Dokuz Eylül Üniversitesi Geriatri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Turan Işıklı, \"2050 yılına gelindiğinde, dünyada Alzheimer hastalığına yakalanan kişi sayısının 100 milyonu geçeceği tahmin ediliyor. O yüzden bu konuya çok dikkat edilmesi gerekmekte. Bu farkındalığın arttırılması amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi de geleneksel hale getirerek büyük bir duyarlılık örneğini her sene sergiliyor. 21 Eylül günü Saat Kulesi\'ni hastalığın evrensel rengi olan mora büründürüyoruz. İzmir halkı da, İzmir Büyükşehir Belediyesi de bize \'İzmir\'in unutmadığını\' göstermiştir\" diye konuştu.

Alzheimer hastalığının risk faktörlerine de dikkat çeken Prof. Dr. Işıklı, \"Hareketsiz bir yaşam, kilo, şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği, zihinsel ve bedensel faaliyetlerden uzak durmak, eğitim düşüklüğü gibi faktörlerin önüne geçilmesi gerekmekte. Ne şanslı ki İzmir, bu konunun farkında olan üniversitelere sahip, ne şanslı ki İzmir, bu konunun farkında olan bir belediyeye sahip\" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin Güzelyalı\'da faaliyet gösteren Alzheimer ve Demans Merkezi\'yle amaçlarının hastaların sosyal yaşantılarını kısıtlamamak, kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak ve ailelerin yaşantılarını kolaylaştırmak olduğunu söyleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Serpil Keskin ise, \"4 yıldır faaliyette bulunan bu merkezde, çağın hastalığı Alzheimer\'a karşı yoğun bir mücadele yürütülüyor. Hastalar kadar ailelerine de yardım eli uzatılıyor. 1. derecede Alzheimer ve demans hastası olan kişilere hafızayı geliştirici tekniklerle oyun oynatılarak, el becerisini geliştirebilecek resim boyama gibi aktivitelerle de hastaların bilgilerini dinç tutmaya çalışıyoruz\" dedi.

SAAT KULESİ MORA BÜRÜNDÜ

2013 İstanbul Yaşlılık Girişimi Fuarı\'nda \'Yaşlı Dostu Kent\' ödülüne layık görülen İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Meydanı\'nda gerçekleşen yürüyüşün ardından etkinliğin devamı olarak akşam saat 19.00\'dan itibaren Saat Kulesi\'ni Alzheimer Hastalığı\'nın rengi olarak kabul edilen mor ışık ile ışıklandırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Alzheimer etkinliğinde katılanlardan görüntü

- Konuşmalardan görüntü

- Saat Kulesi\'nin mor renkte ışıklandırılmış hali

Haber-Kamera: İZMİR, (DHA)

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