DHA YURT BÜLTENİ-4

1)KEMER BELEDİYESİ ÇALILIKTA BULUNAN ATATÜRK HEYKELİNE TALİP OLDU

ANTALYA\'nın Kemer İlçe Belediyesi önceki gün Kepez İlçesi\'nde çalılık içinde bulunan Atatürk heykeline talip oldu. CHP\'li Başkan Mustafa Gül, \"Kemer\'de özel bir yere getirilmesi ve dikilmesi için araştırmalarımızı yapıyoruz\" dedi. Atatürk heykelinin çalılık alana atılmasıyla ilgili 3 şüpheli de gözaltına alındı. Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, Antalya Kepez İlçesi Göçerler bölgesinde çalılıklar içinde bulunan yaklaşık 2 metre boyundaki Atatürk heykeline talip olduklarını açıkladı. Kültür Müdürlüğü aracılığıyla heykeli almak için başvuru yaptıklarını söyleyen Başkan Gül, \"Böyle bir olayın olduğunu ve Atamızın heykelinin yıkılıp atıldığını okudum. Artık son zamanlarda böyle hainleri görüyoruz. Bunun birkaç örneğini Türkiye\'de yaşadık. Atamızın heykellerini kırmaya çalışan hainler oldu. Ama biz Kemer Belediyesi olarak Atamıza bugüne kadar sahip çıktık çıkmaya da devam edeceğiz. Bunun en güzel örneği Kıbrıs\'a götürüp diktiğimiz Atamızın heykelidir\" dedi.

\"BU HEYKELE TALİBİZ\"

Atatürk heykelinin atıldığını gördüğünde Kültür Müdürlüğü\'nü görevlendirdiğini anlatan Mustafa Gül, \"Bunun araştırılması ve alınıp Kemer\'de özel bir yere getirilmesi ve dikilmesi için araştırmalarımızı yapıyoruz. Antalya emniyetinde olduğunu duyduk. Oraya teslim edilmiş. Müdürümüze de rica edeceğim o da uygun görürse Atamızın o güzel heykelini getirip Kemer\'imizin en güzel köşelerinden birine koyup, bundan sonra vatandaşın gelip onun etrafında saygı duymasını, bize bu cumhuriyeti, bu ülkeyi bırakan o değerli büyük insanın yaşaması ve yaşatılması için gerekli hizmetleri yapacağız. Bu nedenle bu heykele talibiz\" diye konuştu.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, Atatürk heykelinin çalılık alana atılmasıyla ilgili 3 şüphelinin yakalanarak emniyete götürüldüğü belirtildi. İşlemleri süren şüphelilerin \"Atatürk\'e karşı işlenen suçlar ve devlet büyüklerine karşı işlenen suçlar\" kapsamında gözaltına alındığı kaydedildi.

İKİ GÜN ÖNCE BULUNMUŞTU

Atatürk heykeli, 18 Eylül Pazartesi günü Antalya\'da Göçerler bölgesinde ikamet eden CHP il delegesi Mustafa Çiftçi ve aynı bölgedeki bir sitenin bekçisinin yürüyüş yaptığı sırada çalılıklar içinde bulundu. CHP\'li delegenin İl Başkanı Mustafa Erdem\'i haberdar etmesiyle ortaya çıkan olayla ilgili Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri ve Foto Film Şubesi ekipleri bölgede incelemeler yaptı. Ardından heykel çalılık alandan kaldırılarak muhafaza altına alındı.

KAYMAKAMLIK AÇIKLAMA YAPTI

Kepez Kaymakamlığı\'ndan yapılan açıklamada, makilik alanda bulunan Atatürk heykelinin güvenilir bir yerde koruma altına alındığı açıklandı. Açıklamada, Kepez İlçesi Göçerler Mahallesi Çetirli Mevkii\'ndeki asfalt yoldan 30 metre uzaktaki makilik alan içerisinde, zeminde yatar vaziyette polyester malzemeden imal edilmiş, yaklaşık 10-15 yıllık Atatürk heykelinin bulunduğu ve ihbar üzerine emniyet görevlilerinin harekete geçtiği kaydedildi.

CHP\'DEN SORU ÖNERGESİ VE SUÇ DUYURUSU

CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, Atatürk heykelinin çalılık içine atılmasıyla ilgili Başbakan Binali Yıldırım\'ın yanıtlaması istemiyle TBMM\'ye soru önergesi verdi. CHP Antalya İl Başkanlığı da heykeli makilik alana atan kişi ya da kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

KEPEZ BELEDİYESİ DEPOSUNDAN ÇIKMIŞ

Kepez Belediye Başkanı Ak Partili Hakan Tütüncü ise dün akşam yaptığı yazılı açıklamada, Atatürk heykelinin kapanan eski Varsak Belde Belediyesi\'nin bahçesinde yer alan ve mevcut imar planlarına göre 5 yıl önce yol yapım çalışmaları sırasında zarara uğramaması için kaldırılan Atatürk heykeli olduğunu kaydetti. Bulunan heykelin 5 yıl önce herhangi bir zarara uğramaması için kaldırılan Atatürk heykeline benzediğinin fark edildiğini aktaran Tütüncü, bunun üzerine heykelin 5 yıldır özenle muhafaza edildiği Fen İşleri Müdürlüğünün Fevzi Çakmak Mahallesi\'ndeki deposunda gerekli kontrollerin yapıldığını ifade etti. Daha birkaç gün önce orada olduğu bilinen Atatürk heykelinin yerinde olmadığının tespit edildiğini vurgulayan Hakan Tütüncü, derhal Fen İşleri Müdürlüğü tarafından tutanak tutularak İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne şikayette bulunduklarını ifade etti. Tütüncü, ayrıca belediye bünyesinde, kasıt veya ihmale yönelik bir hususun bulunup bulunmadığının araştırılması için idari soruşturma başlatıldığını da aktarırken, \"Bilgimiz ve dahlimiz dışında gerçekleşen, kamuoyunda infiale sebep olan bu elim hadiseyi, en ağır biçimde ve şiddetle kınıyoruz. Kepez Belediyesi\'nin böyle talihsiz bir olayla yan yana anılması en büyük üzüntümüzdür. Söz konusu olayın fail ya da faillerinin bulunup hukuka teslim edilmesi için gereken her türlü çalışmayı sürdürüyoruz\" dedi.

2)KENDİSİ KANSER OLAN KOCA FELÇLİ EŞİNİ EL ARABASINDA HASTANEYE GÖTÜRÜYOR

KAYSERİ\'nin Bünyan İlçesi\'nde yaşayan 62 yaşındaki Mehmet Cesaret, bayramdan önce rahatsızlanıp felç geçiren eşi 53 yaşındaki Bircan Cesaret\'i el arabası ile hastaneye götürüp, getiriyor. Gırtlak kanseri olan ve 3 aylık yaşlılık maaşı dışında gelirlerinin olmadığını ifade eden Cesaret, maddi sıkıntı içinde olduklarını söyledi.

Bünyan İlçesi Doğanlar Mahallesi\'nde yaşayan 4 çocuk babası Mehmet Cesaret gırtlak kanseri ile yaklaşık 15 yıldır mücadele ediyor. Hastalıklarla savaşan Cesaret, eşinin Kurban Bayramı\'ndan önce rahatsızlanıp, felç geçirmesi ile de son günlerde aile olarak daha zor günler geçirdiklerini belirtti. Eşi Bircan Cesaret\'in tansiyon ve şeker hastası olduğunu ve bayramdan önce rahatsızlandığını dile getiren Mehmet Cesaret, \"Ben yıllardır gırtlak kanseri ile mücadele ediyorum. Ancak bayramdan önce eşimde kötüleşti ve şu an felç, yürüyemiyor. Kendi işini yapamıyor. Hastanede fizik tedavi görmesi de şart, ama bizim aracımız yok, maddi imkanımız yok. Bu nedenle eşimi el arabası ile zaman zaman hastaneye götürüyorum, getiriyorum. İlçedeki hastane ile yaşadığımız mahalle arasındaki mesafe 4 km. Kent merkezine gidince bu çilemiz daha da artıyor\" diye konuştu.İlçe hastanesinin kendilerini çoğunlukla Kayseri merkeze sevk ettiğini ve bu nedenle el arabası ile ilçeye giden araçların bulunduğu noktaya gelip, oradan da minibüslerle kent merkezine gittiklerini de ifade eden Cesaret, şunları söyledi: \"Bazen ben bazen de evli olan çocuklarım yanımıza geliyor ve eşimi Kayseri merkezde hastaneye götürüyoruz. Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde de tedavi süreci devam ediyor. Buradan minibüse biniyoruz, merkezde indikten sonra da yeniden kimi zaman sırtımda kimi eşimi hastaneye götürmeye çalışıyorum. Ben de zorlanıyorum, sıkıntı yaşıyorum. Çocuklarım da evliler, işleri var, onlar da kendi hallerinde hayatla mücadele ediyorlar ve her zaman gelemiyorlar. Karı-koca gerçekten zor günler geçiriyoruz. Maddi sıkıntılarımız da var. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Bunun yanında eşimin yatılı olarak fizik tedavi görmesi gerekiyor, ancak hastaneye başvurduk ve bize yer olmadığını belirtiler. Şimdi de yer açılmasını bekliyoruz.ö

3 aylık yaşlılık maaşı dışında başka gelirlerinin olmadığını da dile getiren ve kanserle mücadele eden Mehmet Cesaret, bazen el arabası ile bazen de sırtında eşini taşımanın kendisini de yorduğunu ifade ederek, bu konuda yardım talebinde bulundu. Diğer yandan hasta nakil ambulansının kendilerine destek için geldiğini kaydeden Cesaret, ancak oradaki görevlinin de kendilerine hastanın uzman kişilerin kontrolünde götürülmesi gerektiğini ve hastanın başına bir şey geldiğinde sorumluluk alamayacakları yönünde bilgi verdiğini ifade etti. Mehmet Cesaret, \"Her zaman hasta nakil ambulansını bulamıyoruz. Yetkililerden kalıcı çözüm istiyoruz. İhtiyacımız olmasa bu talepte bulunmayızö diye konuştu.

Eşinin hastaneye el arabasında götürdüğü Bircan Cesaret ise konuşma güçlüğü de çektiğini belirterek, \"Bir anda böyle oldum, bu hale düştüm. Bir ellerim kaldı, yürüyemiyorumö dedi.

3)GERMENCİK\'İN DAĞ MAHALLELERİNDE İNCİR NÖBETİ



AYDIN\'ın Germencik İlçesi\'nin dağ mahallerinde kaliteli incirin kilogramda 10 ila 25 TL arasında fiyatlarda alıcı bulması, hırsızların iştahını kabarttı. Bölgeden son günlerde gerçekleşen incir hırsızlıkları üzerine üreticiler, ellerinde tüfekle sabaha kadar incir nöbeti tutmaya başladı.

Germencik\'in Kızılcagedik, Çarıklar ve Meşeli mahallerinde incir üreticiliği yapan çiftçiler, son günlerde yaşanan hırsızlık olaylarından bıktı. Üreticiler çareyi ellerine tüfeklerini alarak seraların başında incir nöbeti tutmaya başladı.

Daha önce 700 kiloya yakın inciri çalınan üretici 49 yaşındaki Turgut Aydoğdu, ailecek nöbette olduklarını belirterek, \"Bu mahsulü biz bir yıl çalışarak masraf ederek bu hale getiriyoruz. Ailemle birlikte topladığımız incirleri kuruması için bu seranın altına topluyoruz. Ancak buradaki incirleri biz olmazsak hırsızlar gelip çalıyor. Bu yıl benim 650-700 kilo civarında incirim hırsızlar tarafından çalındı. Geçen yıllarda bu kadar hırsızlık olayı yaşanmıyordu. Ancak ovadaki bazı bölgelerdeki incirler iyi olmayınca, bizim dağ kısmının inciri kaliteli olduğu için hırsızlıklar bu bölgede çoğaldı. Gündüzleri incir topluyoruz. Birimiz köye giderek yemeğimizi getiriyor. Ben ise sürekli burada elimdeki tüfeğimle nöbet tutuyorum. Şu anda bizim bölgemizdeki incirin kilosu 10 ile 25 TL arasında değişiyor. Fiyatlar hırsızların iştahını kabartıyor\" dedi.

\"ALIN TERİMİZ BOŞA GİDİYOR\"

Babasıyla birlikte hem çalışıp hem nöbet tutan 16 yaşındaki Kader Aydoğdu ise, \"Sabah erkenden saat 06.00 gibi kalkıyoruz ve incir toplamaya geliyoruz. Akşam olunca eve gidip yemeği yedikten sonra tekrar buraya çalışmaya geliyoruz. Biz o kadar gece gündüz alnımızın teriyle topluyoruz. Seraya kuruması için koyduğumuz incirleri akşam olunca hırsızlar gelip çalıyor. O kadar emeğimiz boşa gidiyor. Buna yetkililer bir çare bulursa hırsızlarda hemen yakalanırsa bizde çok sevineceğiz\" dedi.

Gündoğdu ailesinin damatları 28 yaşındaki Cemil Yıldırım ise, \"Sabahın erken saatlerinde incir topluyoruz. Akşamda gördüğünüz gibi gece yarısı halen çalışıyoruz. Millet evde uyurken, tatil yaparken gezerken biz çalışıyoruz. Hırsızlar malımıza göz dikiyor\" diye konuştu.

\"ASKERDEKİ GİBİ NÖBET TUTUYORUM\"

Bir diğer üretici çiftçi 52 yaşındaki Salih Bulut, \"Akşam karanlığından sabah 06.00\'a kadar seranın başında bekliyorum. Borcumuzu, derdimizi her şeyimizi buna bağladık. İnciri buradan çaldırırsak işimiz gerçekten çok sakat olur. Hırsızların geldiğini görsek zaten bu sıkıntıyı kendimizde çözeriz. Ama ne zaman nereden geldiklerini bir türlü göremiyoruz. Yoldan bir sürü araç geçiyor. Sabaha kadar araçlar geçiyor. Kimseye sen kimsin dur diyemiyorsun. Otomobilde burada ben asker nöbeti tutar gibi ben nöbet tutuyorum\" dedi.

4)\'FETÖ DESTEKLEYİCİSİ OLABİLİR\' DENİLEREK AÇIĞA ALINDI

BOLU Vergi Dairesi Müdürlüğü\'nde Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 55 yaşındaki Sabahattin Yavaş, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümet aleyhinde yaptığı siyasi içerikli paylaşımlar ile 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yazıları nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında valilik kararıyla açığa alındı. Açığa alınma yazısında Yavaş\'ın FETÖ/PDY destekleyicisi olabileceği belirtildi. Hemen ardından Yavaş hakkında \'Silahlı terör örgütüne üye olma\' iddiasıyla başlatılan yargı soruşturmasında ise kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi. Savcının kararı ardından görevine dönmeyi bekleyen Yavaş\'a, \'Cumhurbaşkanına hakaret\' suçundan dava açıldı.

Aynı zamanda Türk Büro Sen Bolu Şube Başkan Yardımcısı olan 30 yıllık kamu personeli Sabahattin Yavaş, Facebook sayfasında Cumhurbaşkanı, Başbakan ve hükümet aleyhinde yaptığı siyasi içerikli paylaşımlar nedeniyle Maliye Bakanlığı müfettişlerince 2014 ve 2015 yıllarında 2 soruşturma geçirdi. İsimsiz ve imzasız şikayet dilekçeleri üzerine yapılan soruşturmalarda Yavaş hakkında suç unsuruna rastlanmadı ve işlem yapılmadı. Müfettiş raporunda yer verilen 2015 yılındaki şikayet dilekçesinde Sabahattin Yavaş\'ın, Bolu\'da şube kurma aşamasında olan Büro Memur Sen\'in önündeki en büyük engel olduğu, bu yüzden görevinden alınarak aynı göreve Memur Sen işyeri temsilcisinin getirilmesinin istenmesi dikkat çekti.

VALİLİK KARARIYLA AÇIĞA ALINDI

15 Temmuz darbe girişiminden yaklaşık 40 gün sonra 26 Ağustos tarihinde Yavaş hakkında aynı siyasi içerikli paylaşımları ve darbe girişimine ilişkin yazıları nedeniyle Başbakanlık genelgesi ve 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında disiplin soruşturması başlatıldı. Yavaş, soruşturma kapsamında söz konusu paylaşımları nedeniyle FETÖ/PDY müzahiri (destekleyicisi) olabileceği düşünülerek Vali Aydın Baruş imzasıyla açığa alındı.

SAVCILIK: KOVUŞTURMAYA YER YOK

Ardından Cumhuriyet Savcılığı\'na suç duyurusunda bulunulan Yavaş hakkında, \'Silahlı terör örgütüne üye olma\' iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Savcı, Bylock kullanmadığı gibi örgütle hiçbir bağlantı ve yakınlığı tespit edilemeyen Yavaş\'ın, sosyal medyadaki tüm paylaşımlarının FETÖ/PDY dahil diğer cemaat ve benzeri yapılara karşı içerik taşıdığına dikkat çekerek kovuşturmaya yer olmadığı kararı verdi.

\'CUMHURBAŞKANINA HAKARET\' SUÇUNDAN DAVA

Savcının 28 Şubat 2017 tarihindeki kararı ardından görevine dönmeyi bekleyen Yavaş hakkında bu kez Bolu Asliye Ceza Mahkemesi\'nde, \'Cumhurbaşkanına hakaret\' suçundan dava açıldı. 8 Ağustos 2017 tarihli iddianamede Yavaş\'ın 7 Ağustos ve 29 Eylül 2016 tarihlerinde yaptığı paylaşımların suç unsuru içerdiği ifade edilerek, \"Türkiye Cumhuriyeti\'nin Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan\'a yönelik sözlerinin eleştiri sınırlarını aşan ve hakaret teşkil eden isnatlar içerdiği gibi bu sözler eleştiri ve düşünce özgürlüğü kavramları ile açıklanamaz\" denildi.

YAVAŞ: SİYASİ BASKI SONUCU MAĞDUR EDİLDİM

Aralık ayında hakim karşısına çıkacak olan Yavaş, iddianamede 7 Ağustos ve 29 Eylül 2016 olarak belirtilen söz konusu siyasi içerikli paylaşımları, Recep Tayyip Erdoğan\'ın başabakanlığı döneminde yaptığını öne sürdü. Yavaş, 29 Eylül 2016\'da görevde olmadığına da vurgu yaparak, \"Ben o tarihte açıktayım. Disiplin soruşturması kapsamında açığa alınmışken Cumhurbaşkanı aleyhinde paylaşım yapabilir miyim? İddianamede belirtilen paylaşımların hepsi de 2014 ve 2015 yıllarında soruşturma geçirmeme neden olan paylaşımlar ve müfettişler benim suçsuz olduğuma kanaat getirerek herhangi bir cezai işlem yapmadı. Ben savcılık soruşturmasından sonra göreve dönmeyi beklerken haksız yere suçlanıyorum\" dedi.

Yavaş, valiliğin bir siyasi partinin ve sivil toplum örgütünün söylemleri ve baskılarıyla kendisini mağdur ettiğini, Memur-Sen\'in kurumdaki sendikal faaliyetlerine engel olduğu düşünülerek siyasi baskılar sonucu 13 aydır açıkta olduğunu savundu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada ise \"Sabahattin Yavaş isimli kamu personeli sosyal medyada, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine yönelik hakaret niteliği taşıyan paylaşımları nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Valiliğimizce 26 Ağustos 2016 tarihinde görevden uzaklaştırılmış ve \'Cumhurbaşkanına hakaret\' iddiasıyla hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle göreve iade işlemi yapılmamıştır. Sabahattin Yavaş hakkında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca düzenlenen iddianame ile \'Cumhurbaşkanına hakaret\' suçundan kamu davası açılmış olup kovuşturma süreci devam etmektedir\" denildi.

5)ÇAM KOZALAĞINDAN REÇEL YAPTI

AYDIN\'da yaşayan 49 yaşındaki Ayşevin Çam, çam kozalağından reçel yaptı. İlgi toplayan reçel, lezzetiyle ise beğeni topladı.

PTT\'den memur emeklisi, iki çocuk annesi Ayşevin Çam, kamudaki 30 yıllık meslek yaşamının ardından hobi olarak yerel ürünlerden reçel yapmaya başladı. Farklı bir şey denemek isteyen Çam, son olarak çam kozalağından reçel üretti. Ürünün beğenildiğini söyleyen Çam, hedefinin ürettiği reçelleri sergileyecek ve satışını yapabilecek bir işyeri açmak olduğunu belirtti.

Mutfakta çalışmayı çok sevdiğini söyleyen Çam, \"Kendimiz için reçel üretirken; turunç, karpuz, patlıcan, domates ve incir reçeli derken; sıra geldi, kozalak reçeline. Çevremden ve arkadaşlarımdan çok güzel tepkiler aldım. Bu işleri keyifle yapıyorum. Görmüş olduğunuz kozalak reçeli muhteşem bir lezzet. Bu kozalakları çam ormanlarındaki ormanlardan topluyoruz. Bildiğiniz gibi bu her çam ağacında olmuyor. Kızılçam olarak bildiğimiz çam ağaçlarında olan kozalaklar. Yeşil halde topladığımız kozalaklar, yıkandıktan sonra limonlu suyun içinde bir gün bekletiyoruz. Limonlu sudan çıkardıktan sonra kaynamakta olan suda kaynatıyoruz. Suyun içinde yaklaşık bir saat kadar haşlanıyor. Kaynatma işleminden sonra durulayarak yine kaynamakta olan şurubun içine atıyoruz. Sonra gördüğünüz üzere muhteşem bir görüntü ve tat ortaya çıkıyor\" dedi.

HEDEFİ İŞYERİ AÇMAK

İşyeri açma hedefinden bahseden Ayşevin Çam, \"Yapmış olduğum bu ürünü çevremdekiler çok beğendiler. Çok olumlu tepkiler aldım ve siparişler almaya başladım. Bu konuda KOSGEB\'e başvurum oldu. Girişimcilik kursuna katılacağım. Kurslardan sonrada bir işyeri açarak yaptığım ürünlerimi orada sergileyeceğim. İsteyen herkes bu tattan tadacak\" dedi.

\"DOĞADAN GELEN ŞİFADIR\"

Kozalakların çok şifalı olduğunu söyleyen Çam, \"Kozalak reçeli gerçekten doğanın bize sunduğu muhteşem bir lezzettir. Biz buna doğadan gelen bir şifa diyoruz. Özellikle solunum rahatsızlıklarına çok iyi geliyor. Akciğer rahatsızlıklarına artı kozalak turşusu da var. Onu da günlük olarak bir bardak su şeklinde tükettiğimizde günlük vücutta zindelik veriyor\" dedi.



6)KAYSERİ\'DE ŞÜPHELİ PAKET PANİĞİ

KAYSERİ’de, Cumhuriyet Meydanında bir ağacın altına bırakılan şüpheli paket paniğe yol açtı. Kontrollü şekilde patlatılan paketten, bir çiçekçiye ait malzemeler çıktı.

Kayseri’nin merkezi Cumhuriyet Meydanında polis noktasına 5 metre uzaklıktaki çam ağacının altına alüminyum folyoya sarılı büyükçe bir paket olduğu fark edildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen bomba imha ekibinin uyarısıyla önce Cumhuriyet Meydanına açılan ve İstasyon Caddesi’nden gelen yol, trafik polislerince ulaşıma kapatıldı. Ardından bölge boşaltıldı. Bomba imha uzmanları tarafından şüpheli paketin bulunduğu bölgeye sinyal kesici seyyar jammer cihazı getirilerek önlem alındı. Ardından özel giysilerini giyen bomba imha uzmanı fünyeyle kontrollü olarak patlattı.

Vatandaşların endişeli bakışlarla izlediği patlama sonrası şüpheli paketin içinden bir çiçekçi dükkanına ait plastik vazolar ve mevsim çiçekleri çıktı. Bunun üzerine güvenlik önlemleri kaldırıldı

