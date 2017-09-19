DHA YURT BÜLTENİ-4

1)5 YAŞINDAKİ SURİYELİ ÇOCUK BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

MERSİN\'in Erdemli İlçesi\'ne bağlı Kızkalesi\'nde Suriyeli 5 yaşındaki Muhammed Hacderviş, defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Suriye\'deki iç savaştan kaçarak 3 yıl önce Kızkalesi\'ne geldiği belirlenen ailenin en küçük çocuğu olan ve su satan Muhammed Hacderviş, dün akşam saatlerinde evine dönmedi. Bunun üzerine annesi Ranya Hacderviş ve diğer yakınları çocuğun bulunması için çevrede aramaya çıktı. Ancak, Suriyeli ailenin gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdürdüğü arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Küçük çocuğun kaybolduğu yönünde de Kızkalesi Polis Merkezi\'ne bilgi verildi.

DUŞAKABİNDE BULUNDU

Sabah erken saatlerde Kızkalesi sahil kesiminde bir işyerinin çalışanı, duşakabini temizlemek istediği sırada, küçük çocuğun cesedini buldu. Bu sırada sahil kesiminde arama çalışmalarını sürdüren aile fertleri de acı haberi alınca koşarak geldi. Kanlar içindeki çocuğunun cesedi ile karşılaşarak şoke olan babaanne Emine Hacderviş, cesedini kucağına alarak sahil kesiminde yaklaşık 200 metre uzaklıktaki nöbetçi polis noktasının öne getirerek bıraktı. Burada sinir krizleri geçirerek gözyaşına boğulan aile fertlerini polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi.

Olay yeri inceleme ekibi cinayetin meydana geldiği duşakabin içinde ve çevresinde delil araması yaptı. Olay yerine ulaşan nöbetçi Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından göğüs bölgesinde ve kalbinin üzerinde çok sayıda bıçak darbesi tespit edilen Muhammed Hacderviş\'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Erdemli Devlet Hastanesi\'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinin görüntüsü

- Yerdeki ceset

- Olay yerindeki polis

- Toplanan kalabalık

- Olay yerinden fotoğraflar

- Genel ve detay

(BOYUT:41,60 mb) (SÜRE 1 dakika)

Haber-Kamera Ali Rıza EREN/ERDEMLİ(Mersin), (DHA)

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GÜVERCİNLERİ BESLEMEYE GİDERKEN ÖLDÜ

2)EMEKLİ ALBAYIN ACI ÖLÜMÜ

İZMİR\'in Karşıyaka İlçesi\'nde, her sabah fırınlardan topladığı bayat ekmeklerle sahildeki güvercinleri beslemeye giden 80 yaşındaki emekli albay Selahattin Ünsal, yolun karşına geçmek isterken kamyonetin çarpmasıyla yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün sabah saatlerinde Alaybey Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi üzerinde meydana geldi. Evli ve iki çocuk babası emekli albay Selahattin Ünsal, fırından aldığı bayat ekmeklerle güvercinleri beslemek için evinden çıktı. Yolun karşısına geçmek isteyen Ünsal\'a, Alaybey\'den Mavişehir yönüne seyir halinde olan Hakan Aydın idaresindeki 35 PA 4189 plakalı kapalı kasa kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola düşen Ünsal ağır yaralandı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ünsal\'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza sonrası kamyonet sürücüsü Aydın, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kazadan geriye ise emekli albay Ünsal\'ın çok sevdiği güvercileri beslemek için topladığı ekmekler kaldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan cadde, Selahattin Ünsal\'ın cansız bedeninin kaldırılmasıyla tekrar açıldı.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yapan araçtan görüntü

- Cenazeden görüntü

- Yerdeki ekmeklerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)

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3)OKUL ARAZİSİNE NE YAPILACAĞI KÖRDÜĞÜME DÖNDÜ



SAMSUN’da bulunduğu alana 10 bin kişilik cami yapılması için başka bir yere taşınan 48 yıllık Tarım Anadolu Meslek ve Tarım Meslek Lisesi ile ilgili sorun 4.5 yıldan bu yana çözülemedi. Okulun önce başka bir yere taşınıp sonra da binalarının yıkılmasının ardından mevcut alana ne yapılacağı ile ilgili yeni bir süreç başladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından alana 24 ve 32 derslikli iki okul yapılaması için proje hazırlandı. Ancak daha sonra Büyükşehir Belediye Meclisi imar planı değişikliğiyle okul alanını \'Kent Parkı\'na dönüştürdü. İki kurum ve okul aile birliği arasında fikir ayrılığı yaşanınca konu yeniden yargıya taşındı. Samsun İl Müftülüğü, Atakum İlçesi\'nin sahil kesiminde 30 dönüm üzerine kurulu 2 bin 700 metrekare kapalı alana sahip Samsun Tarım Anadolu Meslek ve Tarım Meslek Lisesi\'nin bulunduğu yere 10 bin kişilik cami yapılması için 4.5 yıl önce çalışma başlattı. Müftülük, Türkiye\'de sadece 6 tane olan 48 yıllık okulun bulunduğu arsaya cami yapılması isteğiyle Valiliğe başvurdu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise bakanlığa yazı yazarak görüş istedi. Bakanlıktan gelen olumlu yanıt üzerine, 12 Temmuz 2013\'te Büyükşehir Belediye Meclisi\'nde yapılan nazım imar planı değişikliğiyle okul alanı kullanımı, cami yapımı için \'dini tesis\' alanına çevrildi. Alan, Milli Eğitim Bakanlığı\'ndan Milli Emlak Genel Müdürlüğü\'ne, ardından da Diyanet İşleri Başkanlığı\'na devredildi.

Okul Aile Birliği, 30 Ağustos 2013 tarihinde imar plan değişikliğinin iptali için Samsun 1\'inci İdare Mahkemesi\'ne başvurdu. Mahkeme, yürütmeyi durdurma istemini reddetti. Okul Aile Birliği ardından ret kararının iptali istemiyle Samsun Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Dava süreci devam ederken, okul 2014-15 eğitim döneminde kullanılmayan Gelemen Yatılı Bölge Ortaokulu binasına taşındı. Adı da \'Gelemen Mesleki Eğitim ve Teknik Anadolu Lisesi\' olarak değiştirildi. Bunun üzerine öğrenci velileri tarafından taşınma işleminin iptali için de Samsun İdare Mahkemesi’ne ikinci bir dava açıldı.

İlk olarak imar planı değişikliğinin iptali için açılan davada Okul Aile Birliği lehine karar çıktı. Samsun Bölge İdare Mahkemesi 21 Ekim 2014\'te aldığı kararla 1\'inci İdare Mahkemesi\'nin kararını kaldırarak, imar planı değişikliği işleminin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Mahkeme kararı sonrasında Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Şubat 2015’teki toplantısında okul alanı kullanımının, cami yapımı için \'dini tesis alanı\' kullanımına dönüştürülmesini içeren imar planı değişikliği oy birliği iptal edildi. Bunun üzerine de okulun eski yerine taşınması için öğrenci velileri de Samsun Valiliği’ne 300 dilekçeyle başvurdu.

Okulun taşınma işleminin iptali için Samsun 2’nci İdare Mahkemesi’ne açılan dava da 30 Kasım 2015’te sonuçlandı. Mahkeme taşınma işleminin iptaline karar verdi. Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 29 Şubat 2016\'da Tekkeköy ile Atakum Kaymakamlıkları ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine Valilik oluru ile birlikte gönderilen yazıda Gelemen Mesleki Eğitim ve Teknik Anadolu Lisesi\'nin Atakum İlçesi\'ndeki eski binasına taşınması kararı bildirildi. Ancak 2016- 2017 eğitim öğretim döneminin başlamasına rağmen okul eski binasına taşınmadı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün kararıyla bina yıkıldı.

Mevcut okul alanına 24 ve 32 derslikli 2 yeni okul yapılacağı bunun içinde mevcut binaların yıkıldığı ifade edildi. Fakat Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisi geçen Şubat ayı birleşiminde Tarım Anadolu Meslek ve Tarım Meslek Lisesi arazisinin imar planında eğitim alanından \'Kent Parkı\' alanına çevrilmesine karar verdi.

Alınan bu son karara Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü itiraz etti. Yapılan imar planı değişikliği için iki defa sunulan itiraz Büyükşehir Belediye Meclisi\'nde ret oldu. Bunun üzerine Okul Aile Birliği Başkanı Hatice Kaya tarafından yapılan son imar planı değişikliğinin iptali talebiyle Samsun 1\'inci İdare Mahkemesi\'ne dava açıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü de okul aile birliğinin yanında davaya müdahil oldu. 4.5 yıl önce cami yapılması talebiyle başlayan süreç sonunda gelinen noktada ise konu adeta bilmeceye döndü. Söz konusu alana ne yapılacağı ile ilgili kurumlar arasında da fikir ayrılığı yaşanınca yeni bir hukuki süreç daha başlamış oldu.

Atakum Kent Konseyi Başkanı Murat Erkan, mevcut alana yeni bir bina kütlesi yapılmasını doğru bulmadıklarını belirterek, şöyle dedi:

\"Bu alan Atakum İlçesi\'nde bölgedeki iki yeşil alandan bir tanesi. Buraya iki tane okul binasının yapılması buradaki yeşil alanı yok edecek ve yoğunluğu ciddi anlamda artıracağı düşüncesindeyiz. Keşke buradaki doğal yapının eski okulun olduğu haliyle kalsaydı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bakanlık görüşü alınmadan yeni bir imar değişikliğinin yapıldığını gerekçe göstererek itiraz ediyor. Gelinen noktada yargı süreci devam ediyor. Bizim görüşümüz bu alana eski haliyle eğitim kurumu olarak devam edilmemesi durumunda yeni okul binalarının, beton kütlelerinin yapılmasının planlama açısından kent açısından doğru olmayacağı yönünde. Mutlaka Büyükşehir Belediyesi de Atakum İlçesi içerisinde Tarım Anadolu Meslek ve Tarım Meslek Lisesi yapılması için uygun bir alanı tahsis yoluna gitmeli.\"

Görüntü Dökümü:

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-Okulun tahliye edilmeden önceki hali

-Okulun tahliye edildikten sonraki hali

-Okulun binalarının yıkılması hali

-Bugünkü boş alandan detay

-Atakum Kent Konseyi Başkanı Murat Erkan\'dan detay

-Röportaj

-Detaylar

(SÜRE:8.49 Dk) (BOYUT:281.60 MB)

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)

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4)GAZİANTEP\'TE, \'GAZİLER GÜNÜ\' KUTLANDI

GAZİANTEP\'te \"19 Eylül Gaziler Günü\" nedeni ile 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'nda bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni yapıldı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'nda düzenlenen törene; Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, 5\'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Tören Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, 5\'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin\'in Atatürk Anıtına çelenk sunması ile başladı. Çelenk sunma töreninin ardından program saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunması ile devam etti.

Törende konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Gaziantep Şube Başkanı Mehmet İnce, \"Ülkemiz dün olduğu gibi bugünde dış güçler tarafından tehdit altındadır. Ama yüce Türk milleti dün olduğu gibi bugünde buna izin vermeyecektir. Türk milleti gerek Kurtuluş Savaşı mücadelesinde gerekse günümüzde yaşanan 15 Temmuz mücadelesinde bu güveni göstermiştir. Bu bağlamda tüm şehitlerimize Allah`tan rahmet diliyorum. Kalan gazilerimize ise sağlık diliyorum\" dedi.

Tören öğrenciler tarafından şiirler okunmasının ardından son buldu.

Görüntü Dökümü

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- Tören alanı ve katılanlar

- Çelenklerin konulması

- Genel ve detay görüntüler

(Haber- Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 72 MB

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5)LİMON ALTIN YILINI YAŞAYACAK

TÜRKİYE\'nin limon üretimin yüzde 65\'inin yapıldığı Mersin\'in Erdemli İlçesi\'nde limon hasadına başlandı. Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, \"Limon dalında 2 liraya alıcı buluyor. Limon altın yılını yaşayacak\" dedi.

Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, İlçeye bağlı Koyuncu mahallesinde limon hasadı yapan işçileri ve paketleme tesisini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Hasada başlanmasıyla birlikte mayer cinsi limonun ağaçlardan kesilerek paketlenip iç piyasaya gönderilmeye başlanıldığını belirten Şahin, \"Bugün itibariyle limonda ihracat kapıları açıldı. İlçemizde üretilen limon rekoltesi yılda 400 bin ton civarındadır. Bu yıl rekoltenin yüzde 30 civarında az olması bekleniyor. Bunun en büyük nedeni ise kışın çok sert geçmesinden kaynaklanıyor. Rekolte azlığını ise yeni meyve veren ağaçlardan karşılamayı düşünüyoruz. Mayer cinsi limon ilk önce iç piyasada tüketilmek üzere satışa çıktı. Limon hasadının başlaması ile birlikte ihracat kapıları da açıldı. Özellikle Balkan ülkelerine limonlarımız gitmeye başladı. Romanya, Ukrayna, Bulgaristan, Rusya gibi ülkelere limonlarımız ihraç edildiği takdirde üreticilerimizin yüzü gülecektir\" diye konuştu.

Hasat devam ederken limonun şu anda dalında kilosunun 2 liradan alıcı bulduğunu ifade eden Şahin, \"Daha önce 50-60 kuruşa satılan mayer limon 2 TL\'den alıcı bulması demek, bu yıl limonda altın yıl yaşanacağını göstermektedir. İlçemizin en büyük gelir kaynağından biri olan limonun para etmesi çiftçimizin de yüzünün gülmesi demektir. Bu yıl limonun suyu da çok fazla olması talebinde artmasını sağlayacağını düşünüyoruz\" diye konuştu.

\'TEŞVİKLER ÜRETİCİYE VERİLMELİ\'

Hükümetin her yıl limona verdiği teşviki artık üreticiye verilmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Tüccara veya ihracatçıya verilen limon teşviki çiftçiye bir şey kazandırmıyor. Bu teşvikler çiftçinin cebine girmiyor. Yetkililerden isteğimiz, limona verilen ton başına teşvik priminin çiftçinin kendisine yani üreticiye direkt olarak verilmelidir. Eğer çiftçimize verilirse daha kaliteli ve daha güzel ürünler üretebilirler. Hasadının başlaması ile birlikte ilçede faaliyet gösteren 15 paketleme fabrikası da çalışmaya başladı. Bu da ciddi bir istihdam demek. İlçemizin ekonomisinin lokomotifi olan limon fabrikalara gelerek işlenmeye başlandı. İstihdam ve ekonomiye büyük kazanımlar sağlayan bu fabrikaların ayakta durması için limonun para etmesi ve çiftçinin kazanması gerekiyor. Ben bütün çiftçilerimize bol kazançlı sezon diliyorum.\"

Görüntü Dökümü

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-Limon hasadı yapılırken

-Limon görüntüsü

-Erdemli Ziraat odası Başkanı Rasim Şahin İle Röportaj

-Limonu kesip suyu akıtılırken

-Limon paketleme tesisinde limon paketlenirken

-Paletle limon kasaları taşınırken

-Genel görüntü

(Boyut: 510 MB Süre:4.40 dakika)

Haber-Kamera:Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), (DHA)

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6)JANDARMADAN ÖĞRENCİ SERVİSLERİNE DENETİM

AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı İlçesi\'nde jandarma trafik ekibi tarafından öğrenci servis minibüsleri sıkı denetime alındı.

Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığı\'na bağlı trafik timi bu sabah Sandıklı- Hocalar karayolu üzerindeki ilçe girişinde öğrenci servis minibüslerine yönelik denetim başlattı. Trafik Tim Komutanı Jandarma Kıdemli Üstçavuş Şahin Doğan önderliğindeki ekip, olası kazaların önüne geçmek için köylerden ilçe merkezine öğrenci taşıyan minibüsleri denetledi.

Jandarma ekibi durdurduğu servis minibüslerinde evrak, araç ve emniyet kemeri kontrolü yaparak servis şoförlerini trafik kurallarına uymaları ve öğrencilerin can güvenliğini sağlamaları konusunda uyardı. Öğrencilerin emniyet kemeri takıp takmadığını tek tek kontrol eden jandarma ekipleri öğrencilere de kesinlikle emniyet kemeri takmaları ve araca iner ve binerken dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Jandarmanın eğitim öğretim yılı boyunca zaman zaman farklı güzergahlarda denetimlerinin devam edeceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Jandarma öğrenci servislerini durdururken

- Jandarma servis içinde emniyet kemeri denetimi ve öğrencileri uyarılarından

- Jandarma araç denetiminden

55.3 MB /// 01.43\"

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)



