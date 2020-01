DHA YURT BÜLTENİ-4

1)EĞLENCE MEKANINI BASMAYA GELEN SURİYELİLERİ TABANCAYLA KOVALADI

ŞANLIURFA\'da, eğlenirken taşkınlık yaptığı için dışarı çıkarılan Suriyeliler, sopalarla eğlence mekanını basmaya kalkıştı. Eğlence mekanı sahibi, sopalı Suriyelileri tabancayla ateş ederek kovaladı. Olay, gece geç saatlerde Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir eğlence mekanına gelen Suriyeliler burada taşkınlık çıkardı. Müşterilerin rahatsız olması üzerine mekan işletmecisi Suriyelileri, dışarı çıkarttı. Dışarı çıkan Suriyeliler, bir süre sonra telefonla çağırdığı yakınlarıyla eğlence mekanı önünde toplandı. Ellerinde sopalalarla mekanı basmaya kalkışan Suriyelileri gören ismi öğrenilemeyen eğlence mekanı sahibi tabancasıyla havaya ateş açtı. Silah sesinin duyulmasının ardından Suriyeliler kaçarken, peşine düşen mekan sahibi bir süre daha sokak arasında ateş etmeyi sürdürdü. Kentte kısa süreli gerginliğe yol açan olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, kayıplara karışan Suriyeliler ile mekan sahibinin bulunması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

2)YAPRAKLI BARAJI\'NDA KAPAKLAR KAPATILDI, SULAMA DURDU

DENİZLİ\'nin Acıpayam İlçesi ile Burdur\'un Gölhisar İlçesi\'ndeki ovalardaki tarım alanlarının sulanmasını sağlayan Yapraklı Barajı\'nda su bitme noktasına geldi. Gölhisar İlçesi\'ndeki barajda su seviyesinin yüzde 5\'lere kadar düşmesi nedeniyle sulama kapakları kapatıldı, her iki ilçedeki ovaya da yaklaşık 1 aydır su verilemiyor. Gölhisar Belediye Başkanı Ramazan Canural, barajda tehlike çanlarının çoktan çalmaya başladığını söyledi. Burdur\'un Gölhisar İlçesi\'ndeki 144 milyon metreküp kapasiteye sahip olan Yapraklı Barajı, neredeyse kurumak üzere. Acıpayam ve Gölhisar Ovaları\'ndaki tarım alanlarının sulanmasını sağlayan barajda su seviyesi yüzde 5\'lere kadar düştü. Gölhisar Sulama Birliği, su seviyesinin son yılların en alt seviyesine düşmesi nedeniyle barajdaki sulama kapaklarını da kapattı. 22 Ağustos tarihinden buyana Acıpayam ve Gölhisar Ovaları\'na su verilemiyor. 3 ay öncesine kadar bir kısmı suyla dolu olan baraj alanı şimdi kurak topraklara döndü. 144 milyon metreküp kapasiteye sahip olan barajda bu yıl yağışları yeterli olmaması ve kurak geçen mevsim nedeniyle yaklaşık 70 milyon su toplandı. Sulama Birliği de bu suyu, her iki ovanın sulanmasında kullandı. Ancak barajda su kalmayınca birlik, kapakları kapatmak zorunda kaldı. Barajın kurumasıyla çobanlar, daha önce geçemedikleri su dolu alandan şimdi hayvanlarını otlatıyor.

Gölhisar Sulama Birliği Başkan Vekili Erol Karataş, iki ovada da tarımla uğraşan çiftçiyi zor günlerin beklediğini belirterek, \"Yapraklı Barajı Acıpayam ve Gölhisar\'da büyük ovaların sulanmasını sağlıyor. Bu yıl yeterince su depolanmadığı, baraja gelen suyun önünün kesilip, göletler yapılarak suyun kısıtlanması ve şebekede suyun yüzde 50\'sinin yer altına inmesi nedenleriyle sulama yetersiz kaldı. Kapakları 22 Ağustos tarihinde kapatmak zorunda kaldı. Çiftçiyi susuz bırakmak zorunda kaldık. Su tamamen bitti, diyebiliriz. Su verme şansımız yok. Yağış olurda barajdaki seviye 70 milyon metreküpü bulursa ancak tekrardan su verebiliriz. Ancak su istediğimiz seviyeleri bulmazsa çiftçimizi zor günler bekliyor. Bu durum böyle devam ederse çiftçi 2018 yılında daha tehlikeli duruma düşer. Yüzde 100 tehlike çanları çalar. Barajın durumu tamamen yağmura kaldı. Bir alternatif yok. Yağış olur, kar yağar, sel gelirde su seviyesi yükselirse çiftiye su verebiliriz. Yeterince yağış olmazsa çiftçiyi bitmiş halde görürüz\" dedi.

AK Partili Gölhisar Belediye Başkanı Ramazan Canural ise, Yapraklı Barajı\'nda su seviyesinin uzun yıllardır ilk kez bu kadar düştüğünü belirterek, \"Yapraklı Barajı\'nda ilk defa uzun yıllardan beri Ağustos ayında su bitti. Barajın havzasında bulunan 75 bin dönüm Gölhisar ovası ile 120 bin dönümlük Acıpayam ovasını sulayan Yapraklı Barajı\'nda bu olumsuzluğu yaşıyoruz. Kuşkusuz havaların kurak gitmesi, iklim değişikliği, küresel ısınma gibi nedenlerle yaşandığı düşünüyorum. Bunun kadar önemli olan faktörde ovalarımızda vahşi sulama yapılmasıdır. Her iki ovada modern sulama sistemine, damlama sulama sistemine geçmediği sürece bu olumsuzluğu yaşarız. Yapraklı Barajı\'nın toplam kapasitesi 144 milyon metreküptür. Bu kapasite 2007 yılında 45 milyon kadar düştü. Ama bu seneki kapasite rakamları henüz elimde yok. Kurak bir yıl yaşıyoruz. Barajda, tehlike çanları çoktan çalmayla başladı. Bu vahşi sulama devam ederse tehlike kaçınılmaz\" diye konuştu.

3)KONYA\'DA FETÖ ÇATI DAVASI İÇİN SPOR SALONU HAZIRLANDI

KONYA\'da Fetulllahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasında (FETÖ/PDY) 481 sanığın yargılandığı çatı davası için 500 kişilik spor salonu, duruşma salonu olarak hazırlandı.

9\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi\'nde geçen 12 Eylül günü Bölge İdare Mahkemesi salonunda görülmeye başlanan 187\'si tutuklu 481 sanığın, \'Silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak\' suçundan yargılanmaya başlandığı dava 19 Eylül tarihinden itibaren merkez Meram İlçesi\'ndeki Fatih Sultan Mehmet Spor Salonu\'nda görülmeye devam edilecek.

Mevcut duruşma salonlarının mevcut durumlarının yetersiz olması nedeniyle çatı davası için 500 kişilik salonun hazırlandığını belirten Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, teknik cihazlarla donatılan yaklaşık 800 metrekarelik alanda 500 kişi kapasiteli duruşma salonu hazırlandığını belirtti. Başsavcılık, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 1030 ayrı dosyada şüpheliler hakkında iddianame hazırlandığını 2281 şüpheli hakkında hazırlanan iddianameler, terör suçlarına bakan ihtisas mahkemeleri olan 5 ayrı ağır ceza mahkemesinde görüldüğünü açıkladı.

4)İSTEYENLER, SOKAĞINDAKİ ÇÖP KONTEYNERİ BOYUYOR

ANTALYA\'nın Kemer İlçesi\'nde başlatılan \'Çöp Konteynerini Kendin Boya Projesi\' kapsamında, ilçe sakinleri çöp konteynerlerini boyuyor. Kemer Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa Gül\'ün eşi Neşe Gül öncülüğünde başlatılan \'Çöp Konteynerini Kendin Boya Projesi\' yoğun ilgi gördü. Haftada 1 gün belediyeyi arayarak boyama yapmak için başvuranlar Neşe Gül ile birlikte konteynerlerin başına geçerek boyama yapıyor. 3 bin konteyner bulunan Kemer\'de bugüne kadar 68 konteyner Kemerliler tarafından çeşitli renk ve desenlerde boyandı.

Proje ile ilgili bilgi veren Neşe Gül, resim ve grafik bölümü mezunu olduğunu, bir gün belediyenin ressamıyla çöp konteyneri boyarken projenin aklına geldiğini söyledi. Çöp konteyneri boyama işini halka açmak amacıyla harekete geçtiklerini aktaran Neşe Gül, konteynerlere çizilen resimlerin 7 ay dayanabildiğini, yıkanma ve çöplerin boşaltılması esnasında hasar olduğunu kaydetti. Gül, şöyle konuştu: \"Tekrar bunlar sıfırdan hazırlanıyor. Hazırlandıktan sonra temizleniyor ve tekrar boyanıyor. Bu sirkülasyon halinde sürekli devam edecek olan bir proje ve bütün halkımızın da bu konuda desteklerini bekliyoruz. Tek başına hiç kimse hiç bir şey yapamaz ama hepimiz birlikte olursak çok daha güzel şeylere imza atabiliriz.\"

PARKLARDAKİ KONTEYNERLERE ÇİZGİ FİLM KARAKTERLERİ

Neşe Gül, Türkiye\'deki en önemli yavrulama noktalarından Çıralı sahilindeki çöp konteynerlerinin Caretta Caretta deniz kaplumbağalarının resimleri ile süslendiğini anlattı. Gül, \"Çocuk parklarımızın etrafına çizgi film karakterleri var. Parklarımızın etraflarını da onlarla süslüyoruz\" dedi.

5)HÜRRİYET AİLESİ\'NİN MUTLU GÜNÜ

HÜRRİYET Gazetesi eklerden sorumlu Genel Yayın Yönetmeni Çınar Oskay, ABD\'li Kathryn Key ile Muğla\'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen nikah töreninde evlendi.

Hürriyet Gazetesi eklerden sorumlu Genel Yayın Yönetmeni Çınar Oskay (41) iki yıl önce tatilde tanışıp, gönlünü kaptırdığı ABD\'nin New York şehrindeki bir mağazada (Chanel) müdürlük yapan Kathryn Key (31) ile Bodrum\'un Göltürkbükü Mahallesi\'ndeki Maçakızı Otel ve Beach\'te düzenlenen nikah töreniyle hayatını birleştirdi. Oskay\'ın nikah şahitliğini Doğan Holding A.Ş. Onursal Başkanı Aydın Doğan ve dayıları Gazeteci- Yazar Mehmet Y. Yılmaz ile Bahadır Yılmaz yaparken, gelinin şahidi ise arkadaşı Michell Schonfeld oldu. Nikah törenine Hürriyet Gazetesi yazarlarından Ertuğrul Özkök, İhsan Yılmaz, Sedat Ergin, eşi Candan Ergin, Doğan Holding A.Ş. Bodrum Sorumlusu Emir Bağ, CNN Türk\'te program yapan Cüneyt Özdemir ile yaklaşık 300 seçkin davetli katıldı. Törende Mehmet Y. Yılmaz ile birlikte Oskay\'ın annesi Feryal Pere ile Key\'in annesi Linda Key konukları kapıda karşıladı. Damat Çınar Oskay nikah törenini düzenlendiği beach cluba denizden tekne ile gelirken gelin Kathryn Key\'i annesi Linda Key karadan getirdi. Büyük alkışlar arasında ahşap iskelede buluşan Oskay ve Key\'in tanışmaları İngilizce ve Türkçe olarak anlatıldı. Oskay ile Key birbirlerinin yüzüklerini alkışlar arasında taktı, öpüşerek mutlu anı noktaladı. Oskay \"İki yıl önce tatilde tanıştığımız ve kısa sürede birbirimize aşık olduğumuz ilişkimizi bundan sonrada hayatımızın her anında birlikte sürdürmeye karar verdik, bugün dostlarımızın, güzel insanların arasında bu mutluluğu paylaştık. Çok mutluyuz\" dedi. Çiftin nikahını Bodrum Belediyesi nikah memuru Mürvet Aykoç kıydı.

