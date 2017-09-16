DHA YURT BÜLTENİ-4

1)BAKAN FAKIBABA: TÜM FINDIĞI ALACAĞIZ

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, fındık konusu ile ilgili Kayseri\'de yaptığı açıklamada \" Üretici bizim için Number One\'dir. Onları galeyana getirmek isteyenlere aldırmasınlar. Yürüyüş yaparak enerjilerini boşa harcamasınlar\" dedi. Bakan Fakıbaba fındığa kilo başında 1.5 ve 2 TL alan desteği yaptıklarını TMO\'nun tüm fındığı üreticiden alacağını ve salı günü fındık üreticine 40 milyon TL ödeme yapacaklarını müjdeledi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki Kayseri\'de bugünkü etkinlikler ile ilgili Kayseri Valiliğini ziyaret ettiler. Ziyaret sırasında Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Emrah Karayel ve Sami Dedeoğlu Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Ak Parti il Başkanı Cahit Özden\'de hazır bulundu. Kayseri Valisi Süleyman Kamçı her iki bakana kısa bir brifing verdi. Valilikte gazetecilere ilk açıklamayı Bakan Mehmet Özhaseki yaptı. Özhaseki Ak parti hükümeti olarak bakanların sürekli illere gidip sorunları yatırımları ve geleceğe yönelik projeleri buralarda yerinde gördüklerini söyledi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba da Şanlıurfa Belediye Başkanı iken belediyecilik hizmetini kabine arkadaşı Mehmet Özhaseki\'den öğrendiğini belirterek vekiller olarak sahadayız. halk mutlu olursa bizde mutlu oluruz diyerek başladı. Çiftçilerin ve üreticilerin kendileri için\" Number One\" olduğunu söyleyen Bakan Fakıbaba, DHA muhabirinin fındık konusunda tartışmalar ve taban fiyat ile ilgili ve CHP\'nin Pazartesi günü yapacağı Fındık yürüyüşü ile ilgili sorulara şu yanıtı verdi:

FINDIĞA 1.5 2 TL ALAN BAZINDA DESTEKLEME VERDİK

\" Biz üreticiye gönül vermiş bir hükümetin bakanlarıyız. Üretici bizim için her şeyimiz Mili Savunma, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve bizim bakanlığımız Giresun\'da fiyatları açıkladık. Fiyatları açıklamadan önce bölgenin milletvekillileri Sivil toplum kuruluşları (STK) ile görüşme yapılarak ücret açıklanmıştır. Rekolte 420 bin ton idi. Önce 705 bin ton açıklandı. Güneş yanığı, küllenme nedeniyle 675 bin tona çıkmasına rağmen fiyatlarda eksiltme yapmadı. Alan bazında destekleme ile fındığın kg 1.5, 2 lira ayrı destekleme vermiştir. Alan bazıda destekleme yapılmıştır. Giresun\'da fiyatları açıkladık. Rekolte yükselmesi olmasına rağmen fırsatçılara yer vermedik. Halen üreticileri galeyana getirerek mallarını elinden alma çalışması var. Fırsatçılara izin vermeyeceğiz. Çürük oranını 3\'ten 5 çıkarıldık. Çatlak oranı 7\'ye çıkardık. Ödeme süresi 15 gün idi, şimdi 1 hafta oldu. Hiç paniğe gerek yok, biz fındık üreticilerin mallarını alacağız. 40 milyonluk mal almışız. Salı günü ödeme yapacağız. İnsanlar yürüdükleri zaman enerjilerini boşa sarf etmesinler. Zaman kullanımı çok önemlidir. Fırsatçılara hiç bir zaman meydan vermeyeceğiz. Oranları artırdık. 10 lira fiyat verdim. Giresun fındığına 10 buçuk lira vermemize rağmen 10.82\'den almışız. Bu enerjiyi doğru kullanmaları lazım\"

Görüntü Dökümü

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-Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba’nın konuşması

-Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki’nin konuşması

-Genel detaylar

(Haber: Oktay ENSARİ-Yasin DALKILIÇ Kamera: Olcay DÜZGÜN /KAYSERİ DHA)

8 dakika 33 saniye/ 305 MB

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2)3 KARDEŞ TARTIŞTIKLARI SÜRÜCÜYÜ DÖVÜP GASPETTİKLERİ OTOMOBİLİ İLE ÜZERİNDEN GEÇTİ

ADANA\'da, trafikte yol verme meselesi nedeniyle tartıştıkları 37 yaşındaki Murat Y.\'yi dövüp otomobilini gasp ettikten sonra üzerinden geçerek öldürmeye çalışan 2 kardeş gözaltına alındı. Olaya karışan 1 kardeş ise aranıyor. Merkez Seyhan İlçesi\'ndeki Namık Kemal Mahallesi\'ndeki Nesrin Ongun Sokak\'ta otomobiliyle seyir halindeki oto kiralama işi yapan Murat Y., yolda yaya olarak giden İbrahim O. (22), Ethem O. (17) ve Ural O. (13) kardeşlerle yol verme nedeniyle tartıştı. İddiaya göre, tartışmanın büyümesi üzerine Murat Y., ile kardeşler arasında kavga çıktı. 3 kardeş, yanlarındaki çantada taşıdıkları pompalı tüfekle tehdit edip dövdükleri Murat Y.\'yi, yerdeyken otomobiline binip, üzerinden geçerek kaçtı. Araç takip sistemi bulunan otomobildekilerin bir benzin istasyonunda yakıt almaya çalıştığı belirlendi. 3 kardeş, otomobili bırakarak kaçtı.

\'HATIRLAMIYORUM\' SAVUNMASI

Güvenlik kamerasına yansıyan olayı araştıran Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerden İbrahim O. ile Ural O.\'yu yakaladı. Adli Tıp Birimi\'nde sağlık kontrolünden geçirilen İbrahim O., çok alkollü olduğu için olayı hatırlamadığını, tartıştığı için Murat Y.\'nin otomobiline taş attığını söyledi. İbrahim O. ile Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Ural O., silahlı yağma, gasp ve öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Olayda ayakları ve kafasında kırık oluştuğu için ağır yaralanan Murat Y.\'nin hastanede tedavisi sürüyor. Kaçan Ethem O. ise aranıyor.

Görüntü Dökümü

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KAMERA GÖRÜNTÜSÜ

- Gaspçıların arabadan inip adamı dövmesi

- Adamın üstünden arabayla geçip kaçmaları

- Yoldan geçen birinin yardım etmesi

- Ambulansın gelişi

- Yaralı adama müdehale edilmesi

- Ambulansa bindirilmesi

- Ambulansın gitmesi

- Zanlının Adli Tıp Birimi\'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi\'nin kapısının açılmaması

- Polis merkezine götürülmesi

SÜRE: 4\'12\" BOYUT:134MB

Haber:Yusuf BAŞTUĞ-Kamera:ADANA, (DHA)

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3)NAZİLLİ\'DEKİ ÇİFTE CİNAYETİN ZANLISI İZMİR\'DE YAKALANDI

AYDIN\'ın Nazilli İlçesi\'nde iki kardeşin pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili aranan katil zanlısı iki kardeşten Fuat D. polis tarafından İzmir\'de yakalandı.

Muammer Aksoy Mahallesi yakınlarındaki bir tarlada, geçen 22 Ağustos\'ta, saat 17.00 sıralarında, iki kişinin cesedi bulundu. Polis tarafından yapılan kontrolde, ölen kişilerin Erhan Herdem (26) ve ağabeyi Ercan Herdem (28) olduğu belirlendi. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü, cinayetin aydınlatılması için özel ekip kurdu. Cinayet zanlılarının Fuat D. ve ağabeyi Vedat D. olduğu belirlendi. Aranan katil zanlılarından Fuat D.\'nin İzmir\'de bulunduğunu tespit eden ekipler, dün (cuma) saat 23.00\'te operasyon düzenledi. Yakalanan Fuat D., Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne getirildi. Fuat D.\'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi. Diğer zanlı Vedat D.\'nin ise halen arandığı belirtildi. Cinayetin nedeni ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- İki kardeşinin cesetlerinin bulunduğu zamanki görüntü

- Yakalanan katil zanlısı Fuat D\'den görüntü

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)

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