DHA YURT BÜLTENİ-4

1)BAKAN FAKIBABA: \"KURU ÜZÜM 4 LİRANIN ALTINA DÜŞMEYECEK\"

GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Manisa\'da üzüm üreticisinin merakla beklediği bu yılın kuru üzüm rekoltesini açıkladı. Rekoltenin 310 bin ton olduğunu duyuran Bakan Fakıbaba, kuru üzüm kilogram fiyatının 4 liranın altına düşmeyeceğini belirterek, \"Sizi kimseye muhtaç etmeyeceğiz. Üzümünüzü sınırsız alacağız\" dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, üzüm rekoltesini açıklamak için geldiği Manisa\'da, programına Hatuniye Camisi\'nde kıldığı sabah namazının ardından başladı. Bakan Fakıbaba, namaz sonrası Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğü, mezbaha, Beydere Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü\'nü ziyaret etti.

\"AYRANDAN SONRA İÇECEĞİM ÜZÜM SUYU\"

Manisa Bağcılık Araştırma Müdürlüğü\'ne de giden Bakan Fakıbaba\'ya üzümden yapılan şıra ve üzüm suyu ikram edildi. Üzüm suyunu çok beğenen Fakıbaba, ayrandan sonra en beğendiği içeceğin üzüm suyu olduğunu söyledi. Bakan Fakıbaba, \"Bu çok güzel bir şey. Hem de doğal, tamamen katkısız. Bundan sonra kebap ve çiğ köfte ile birlikte ayran, diğer her şeyle üzüm suyu tüketeceğim. Asitli içecekler yerine herkes üzüm suyunu tüketmeli\" dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, ziyaretlerinin ardından Anemon Otel\'de düzenlenen 2017 yılı kuru üzüm rekolte törenine katıldı. Buradaki toplantıya, Bakan Fakıbaba ile birlikte Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AK Partili Manisa milletvekilleri Recai Berber, Murat Baybatur, İsmail Bilen ve Uğur Aydemir, Manisa\'daki ziraat odalarının başkanları, siyasiler ve üreticiler katıldı.

Törende konuşan Bakan Fakıbaba, bakan olarak ilk işinin toprağı suyla, çiftçiyi bilgiyle buluşturmak olduğunu söyledi. Üreten ülkelerin tam bağımsız ülkeler olabileceğini dile getiren Bakan Fakıbaba, \"Ana olmadan dana olmaz, dana olmadan et olmaz. Et, süt olayını, gıda olayını sizlerle birlikte halledeceğiz. Bizim çok çalışmamız lazım. 15 yılda çok büyük hamleler yapmamıza rağmen, gıda tarım ve hayvancılıkta istediğimiz sonucu almadığımız aşikardır. Gençler, gıda mühendisi, veteriner soruyor; \'Bizi işe alacak mısınız?\' Gençlerin günde 20 saat çalışması gerekiyor. Çalışmak kaydı olduğu taktirde ziraat mühendisi veteriner sayımız bize az bile gelir. İleride çok iyi çalışmalarımız olacak\" diye konuştu.

\"VAHŞİ SULAMA İLE HER TARAFI REZİL ETMİŞİZ\"

Vahşi sulamadan vazgeçilmesi gerektiğinin altını çizen Bakan Fakıbaba, \"Vahşi sulamayla her tarafı, toprağı rezil etmişiz. Zaten Cumhurbaşkanımızın direktifi bu olmuştur. \'Vahşi sulamayı bitireceksiniz\' demişti. Kapalı sulamada, Tarım Bakanlığı\'nın yüzde 50 hibesi var. Biraz toprağa sahip çıkmamız lazım. Bazı bölgelerde görüyorum. Vahşi sulamayla toprağını suluyor, aşağıdaki komşuya su gitmiyor. Kapalı sulama olmuş olsa, alanın 5 mislini sulayabileceğiz. Bilim adamları kapalı sistemde suyun yüzde 60\'ının israf edilmeyeceğini söylüyor. Suyun kıymetini bilemezsek gelecek nesillere verecek cevabımız olmayacak\" dedi.

\"BUNDAN SONRA PETROL DEĞİL, SU VE GIDA MÜCADELESİ OLACAK\"

Terörle ilgili mesajlar veren Bakan Fakıbaba, bundan sonraki mücadelenin petrol üzerinden değil, su ve gıda üzerinden olacağını söyledi. Bakan Fakıbaba, \"Ülkenin kuzeyi, güneyi, doğusu, batısı mükemmel. Diyarbakır\'ı, Batman\'ı, Antalya\'sı, İzmir\'i. O kadar güzel bir ülkede yaşıyoruz. Moralimizi bozmamalıyız. Terör belasının üstesinden geleceğiz. Teröristlerin maşa olduğunu bilmeyen kimse yok. PKK, DEAŞ\'a bakın, hedefler belli. Kürt kardeşlerim saygı duyduğum, mükemmel insanlar. Onların terörle ilgisi olmamıştır, olmayacaktır. Dışarıdan öyle bir hava estiriliyor. Doğu\'daki topraklar bereketli Mezopotamya ovasının üzerindedir. Bundan sonraki mücadele petrol mücadelesi değil, su ve gıda mücadelesi olacaktır. En bereketli yerlere gözlerini koymuşlar, Türkiye\'yi bölme gayreti içinde olmuşlardır. Bizler Urfa\'da, İzmir\'de, Trabzon\'da bir olduğumuz sürece avuçlarını yalayacaklardır\" diye konuştu.

\"SİZİ KİMSEYE MUHTAÇ ETMEYECEĞİZ\"

Bakan Fakıbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın kendisine üzümün 4 liranın altına düşmemesi için talimat verdiğini belirterek, bu yıl kuru üzüm rekoltesinin 310 bin ton olduğunu açıkladı. Çiftçinin üzümlerini saklayabilmesi için depo arayışı içinde olduklarını dile getiren Fakıbaba, Toprak Mahsulleri Ofisi ile birlikte ortak çalışma yapıldığını ve üzümlerin sınırsız alınacağını belirtti. Fakıbaba, \"Cumhurbaşkanımız \'Üzüm 4 liranın altında olamaz Fakıbaba\' dedi. \'Gideceksin, bu işi çözeceksin\' dedi. Üzümünüzü 4 liranın altında sattırmayacağız. Depo arayışları devam ediyor. Malı 4 liradan alacağız, 15 gün içinde paranızı ödeyeceğiz. 9 numara 4 lira. Güven her şeyin üzerindedir. Geçen sene yaş üzümde rekolte 4 milyon tondu, bu sene 4 milyon 200 bin ton. Geçen yıl kuru üzüm rekoltesi 313 bin tondu, bu sene 310 bin ton rekolte. Üzümü sınırsız şekilde alacağız, sizi kimseye muhtaç etmeyeceğiz. Çalışmalar devam edecek\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Fakıbaba, ziraat odası başkanları ve toplantıya katılan birçok kişiyle birlikte fotoğraf çektirdi. Bakan Fakıbaba, ardından Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Müdürlüğü\'ne geçti.

Görüntü Dökümü

-----------------

- Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ziyaretinden görüntü

- Mezbaha ziyaretinden görüntü

- Beydere Tohum Sertifikasyon İstasyonu\'ndan görüntü

- Bağcılık Araştırma Enstitüsü\'nden detay ve üzüm suyu içmesi

- Anemon Otel\'de düzenlenen rekolte açıklama töreninden genel görüntü

- Toplantıya katılanlardan genel görüntü

- Bakan Fakıbaba\'nın konuşması

- Konuşmasının ardından katılanlarla fotoğraf çekilmesi ve ziraat odalarının hediye vermesi

Haber- Kamera: Mehmed Hakkı ÖZBAYIR- İlker KILIÇASLAN- Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA)

============================================================

2)527 SANIKLI FETÖ ÇATI DAVASI BAŞLADI

KONYA\'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet yapılanması soruşturmasında 191\'i tutuklu 527 sanığın, \'silahlı terör örgütüne üye olma ve örgüt yöneticiliği\' suçundan 9\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki yargılanmasına başlandı.

Konya\'da 2008 yılında polis tarafından, tıbbi malzeme ticareti, temizlik ve güvenlik hizmeti, yemek servisi, turizm ve inşaat sektörleriyle doğalgaz dağıtımında faaliyet gösteren Okyanus Grubu\'nun toplam 130 ihalede devleti yaklaşık 350 milyon lira zarara uğrattığı iddiasıyla operasyon düzenlendi. \'Örgüt kurmak, özel belgede sahtecilik, soruşturmanın gizliliğini ihlal, ihaleye fesat karıştırmak ve rüşvet vermek\' suçlarından tutuklanan ve Adana 8\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanan Okyanus Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Argun, 73 ayrı suçtan toplam 180 yıl 4 ay 15 gün, Selçuk Üniversitesi\'nin eski Rektörü Süleyman Okudan ise 3 ayrı suçtan toplam 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 114 sanık ise 1 ile 42 yıl arasında hapis cezalarına çarptırıldı, 117 kişi de beraat etti. 66 ay tutuklu kalan işadamı Nusret Argun özel yetkili mahkemelerle ilgili kanun değişikliğinin ardından 2014 yılında serbest bırakıldı.

1200 SAYFA İDDİANAME HAZIRLANDI

Nusret Argun, serbest bırakılmasının ardından kendisine yönelik yapılan operasyonun paralel yapının bir kumpası olduğunu ileri sürerek, o dönem operasyonu gerçekleştiren sorumlular hakkından suç duyurusunda bulundu. 2014 yılında başlatılan soruşturmada örgütün para abisi olduğu ileri sürülen Konyaspor\'un eski yöneticilerinden ve bir dönem TFF Disiplin kurulu üyeliğini yapan ve soruşturmanın ardından bir dönem tutuklu kalıp, tahliye olduktan sonra yurt dışına kaçan avukat Memduh Oğuz\'un bilgisayarından himmete bağlanan iş adamlarının listesinin çıkmasının ardından soruşturma genişletildi. 3 yıl süren soruşturmada 2 bin kişinin ifadesine başvuruldu. Darbe girişiminin ardından soruşturma daha da genişletildi ve bin 200 sayfa iddianame hazırlandı.

527 SANIK YARGILANACAK

Hazırlanan iddianame 9\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi\'nce kabul edildi. Aralarında örgütün il, ilçe imamı ve mahrem abileri olduğu ileri sürülen 527 sanık yargılanacağı için merkez Meram İlçesi\'nde Fatih Sultan Mehmet Spor Salonu, duruşma salonu için hazırlandı. Ancak teknik eksiklikler nedeniyle duruşma bugün bölge adliye mahkemesi salonunda görülmeye başlandı. 527 sanıktan 191\'inin tutuklu, 142\'sinin tukuksuz, 129\'unun hakkında yakalama kararı bulunduğu ve 291 sanığında örgütün \'Bylock\' adlı şifreli haberleşme programını kullandığının tespit edildiği öğrenildi. ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgüt yöneticiliği’ suçlarından yargılanan sanıkların 2.5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması bekleniyor.

Bugün ilk kez görülen duruşmaya tutuklu 30 sanık geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Duruşmayı Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, milletvekili Hüsniye Erdoğan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış da takip etti. Davaya müdahil olmak isteyen Başbakanlık ve Selçuk Üniversitesi avukatlarının talebi konu direkt o kurumları ilgilendirmediği için mahkemece reddedildi.

Duruşma öncesi adliye önünde açıklama yapan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, davanın tarihinin 12 Eylül\'e denk gelmesi nedeniyle 12 Eylül 1980 yılında yapılan darbeyi hatırlattı. Sorgun, 15 Temmuz günü darbe girişiminde bulunan terör örgüt FETÖ/PDY üyelerinin de hukuk önünde hesap vereceğini söyledi.

Görüntü Dökümü

--------------------

- Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

- Güvenlik önlemlerinden detay

- Adliye dışından ve bekleyen aileleri

- Ak Partili heyet

- Ahmet Sorgun açıklama

- Genel ve detay

Haber-Kamera: İsmail AKKAYA- Mehmet Kayhan YILDIZ KONYA DHA)

===============================================

3)EŞİ ÖLDÜ, 6 ÇOCUĞUYLA ORTADA KALDI

ADANA\'da oturan 33 yaşındaki Çiğdem Kartal, 6\'ncı çocuklarını dünyaya getirdikten 6 gün sonra beyin kanaması sonucu öldü. Eşinin ölümüyle yıkılan 45 yaşındaki Faik Özoğul, 6 çocuğuyla yaşam mücadelesi veriyor.

Gündelik işlerde çalışan Faik Özoğul ile Çiğdem Kartal, 18 yıl önce resmi nikahsız evlendi. 3\'ü erkek 5 çocuk sahibi olan Çiğdem Kartal, 6\'ncı çocuğunu 16 Ağustos\'ta Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde sezeryanla dünyaya getirdi. 7 aylık doğan kız bebek kuvöze alınırken, 2 gün sonra Çiğdem Kartal, bebeğiyle birlikte taburcu edildi. Hastaneden çıktıktan sonra şiddetli baş ağrısı ve dönmesi şikayetiyle hastaneye başvuran Kartal, 22 Ağustos\'ta beyin kanaması sonucu kurtarılamadı.

4 ÇOCUK EPİLEPSİ HASTASI

Faik Özoğul, 4 çocuğunun epilepsi hastası olduğunu, yeni doğan kızına henüz isim vermediğini 6 çocuğuyla ortada kaldığını söyledi. Eşinin ihmal sonucu öldüğünü öne süren Özoğul, şöyle dedi:

\"Rahmetli eşimin herhangi bir sağlık sorunu yoktu. 16 Ağustos\'ta hastaneye gittiğimizde eşimi sezeryana alacaklarını söylediler. Diğer kadınlar yarım saat gibi bir sürede çıkarken eşim 2.5 saat boyunca ameliyatta kaldı. Taburcu edildikten sonra her gün baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gittik. 21 Ağustos\'ta, \'Eşinizde demir eksikliği var. Başka bir sorun yok\' dediler. 1 gün sonra da beyin kanamasından vefat etti. Daha sonra eşimin doğumunun riskli olduğunu öğrendim. Madem böyle bir problem vardı; önlemini alsalardı. Veya tedaviye alsalardı ya da kürtaj yapsalardı. Şimdi 6 çocukla ortada kaldım. Yevmiye hesabı ne iş olsa yapıyorum. Çocuklara bakmaktan işe gidemiyorum. Yetkililerden bize yardımcı olmalarını istiyorum.\"

Görüntü Dökümü

--------------------------

- Faik Özoğul\'un çocuklarıyla birlikte görüntüleri

- Bebeğin ağlarken detay görüntüleri

- Faik Özoğul\'un eşinin fotoğrafını tutarken görüntüsü

- Faik Özoğul ile röp.

- Bebeğin biberonla beslenirken görüntüsü

- Ailenin evin içinde ve bahçede görüntüleri

SÜRE: 02\'26\" BOYUT: 148 MB

Haber:Salih ÜÇTEPE-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)

======================================================

4)AK PARTİLİ BELEDİYE BAŞKANI DEMİR: 2 KİLOMETRELİK YOL 7 YILDIR TAMAMLANAMADI

MARDİN ile Ömerli ilçesi arasındaki yol üzerinde bulunan Hop Geçidindeki 2 kilometrelik yolun 7 yılda tamamlanamaması Ak Partili Yeşilli Belediye başkanı Hayrettin Demir\'i adeta isyan ettirdi. Ak Parti ilçe kongresinde konuşan ve kongrede bulunan 2 Ak Partili vekile seslenen Başkan Demir, \"İl Başkanımızı, bizi hepimizi alın. Eylemse eylem, bağırmaksa bağırmak, isyansa isyan bu sorunu çözelim artık. O doğal güzelliğimizi nasıl tahrip ettiğini görüyorsunuz. 7 yıldır orada çile çekiyor vatandaşımız. Orası şehirlerarası bir yol. Bu nasıl bir mantık anlayamıyorum\"dedi.

Mardin\'i Batman ve Şırnak\'a bağlayan Ömerli ilçesi karayolu üzerinde bulunan Hop Geçidindeki 2 kilometrelik yolun 7 yılda bitirilememesi aynı yol üzerinde bulunan Yeşilli Belediye başkanı Hayrettin Demir\'i çileden çıkardı. AK Parti ilçe kongresinde konuşan Başkan Demir, kongrede hazır bulunan AK Parti Mardin Milletvekilleri Orhan Miroğlu ve Ceyda Bölünmez çankırı\'ya seslenerek, \"İki kilometrelik Yeşilli Hop Geçidi yol çalışması 7 yıl oldu. Ben Orhan Miroğlu ve Ceyda Bölünmez Çankırı\'dan şunu talep edecektim. İl Başkanımızı, bizi hepimizi alın. Eylemse eylem, bağırmaksa bağırmak, isyansa isyan bu sorunu çözelim artık. O doğal güzelliğimizi nasıl tahrip ettiğini görüyorsunuz. Yedi yıldır orada çile çekiyor vatandaşımız. Orası şehirlerarası bir yol. Bu nasıl bir mantık anlayamıyorum. Ben şunu söylüyorum. Diyarbakır\'da bir karayolları bölge müdürü var, sanki Mardin düşmanı. Kardeşim oraya 5 tane daha iş makinesi koy. 10 tane daha kamyon koy. Hem trafik yönünden tehlikeli, hem doğal güzelliğimizi yok ediyor, hem de sabahtan akşama kadar benim insanım burada toz yutuyor. Bu rezalete son vermemiz lazım. Onun için bu Yeşilli İlçemiz\'in bir meselesinden ziyade bölgenin ve tüm Türkiye\'nin bir meselesi olarak görelim. Ve bakın arkadaşlar iki kilometreye hepiniz şahitsiniz. 2 kilometreyi devlet karayolu 7 senedir bitiremiyor. Sizden affınıza sığınarak bunu Türkiye gündemine taşımak için her şeyi yapmaya hazırım. Bunun kavgasını başlatacağım sayın vekilim. Bunun adı rezaletse, bu rezaletin gömleğini giyeceğim. Artık oraya gidemiyoruz. Vatandaşa her gittiğimizde bunu yüzümüze vuruyorlar\" diye konuştu.

Büyük bir bölümünü keskin virajların oluşturduğu karayolunda uzun zamandan beri trafik akışının tek yönlü olarak verilmesi, kazalara da davetiye çıkarırken, sürücüler bitirilemeyen yola tepki gösterdi. Sürücü Ahmet Damar, \"Türkiye’nin her yerinde duble yollar, viyadükler, tüneller yapılıyor. Karayollarının ülke genelindeki bu çalışmaları takdire şayan. Ancak Hop Geçidi-Yeşilli arasındaki 2 km’lik bölünmüş yol çalışmaları yetkililerin ve siyasilerin ilgisizliği nedeniyle 7 yıldır bitirilemediği gibi, aynı zamanda yoldaki çalışmalar çok yavaş ve plansız ilerliyor\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Kongreden görüntü

-Hayretin Demir\'in konuşması

-Yoldan görüntü

-Toz duman içinde kalan yol

-Sürücülerin tepkisi

-Yoldan geçen araçlar

-İlçeden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)-

======================================================

BURSA\'DA EĞİTİM UÇAĞI ZORUNLU İNİŞ YAPTI (EK)

5)UÇAK TERS DÖNDÜ

Bursa\'nın Yenişehir İlçesi\'nde kırıma uğrayan eğitim uçağıyla ilgili soruşturmaya başlandı. Zorunlu iniş yaparken ters dönen uçaktan yara almadan kurtulan Pilot Hasan Hoş ile öğrenci Burak Büyüktersi doktor kontrolünden geçirildi.

BURSA/DHA)

===============================================

6)ADIYAMAN\'A 5 YENİ AMBULANS

SAĞLIK Bakanlığı tarafından Adıyaman\'a gönderilen 5 yeni ambulans düzenlenen törenle hizmete başladı.

Adıyaman Valiliği önünde düzenlenen ambulans teslim törenine; Vali Nurullah Naci Kalkancı, Ak Parti milletvekili Salih Fırat, İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Taş, Halk Sağlığı Müdürü Mustafa Kutlu, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Erdoğan Öz, 112 Acil Servis Başhekimi Osman Küçükkelepçe ve sağlık çalışanları katıldı.

5 ambulansın Sağlık Bakanlığı tarafından kente gönderildiğini ifade eden Vali Kalkancı, \"Sağlık Bakanlığı tarafından ilimize 5 yeni ambulans tahsis edilmiş bulunuyor. Böylelikle 47 ambulans sayımız 52\'ye çıkmış olacak. 15 yıl önce 3 olan ambulans sayımız 47\'den 52\'ye çıkması yüzde 18-18 arttığı anlamına gelir\" dedi.

Konuşmaların ardından yeni ambulansların anahtarları protokol üyeleri tarafından sağlık personellerine teslim edildi.

Görüntü Dökümü

---------------------------------

- Adıyaman Valiliği

- Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, ile röp.

- Anahtarlar protokol tarafından sağlık görevlilerine teslim edilmesi

- Ambulanslar gezilmesi

- Ambulansların özellikleri anlatılması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 110 MB