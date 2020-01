DHA YURT BÜLTENİ-4

1)SEYİR HALİNDEKİ MİNİBÜS BÖYLE ALEV TOPUNA DÖNDÜ

BURSA’nın İnegöl ilçesinde seyir halinde olan minibüs alev topuna döndü. Sürücü kendini araçtan zorlukla atarken, yanan minibüs İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.Bursa’dan İnegöl’e seyir halinde olan sürücü Hikmet Çelik yönetimindeki 11 AS 716 plakalı minibüsün Ümitalan mevkiinde motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Aracın alev aldığını gören sürücü, minibüsü yol kenarına park ederek İnegöl itfaiyesine haber verdi. Yangın yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen minibüsteki yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ettiler. Yangın kontrol altına alınarak kısa sürede söndürüldü.Yangın sonucunda minibüs kullanılamaz hale geldi.

Görüntü Dökümü

----------------------

Minibüs yanma anı

İtfaiye ekiplerince söndürülme görüntüleri

Detaylar

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)

===================================================

2)SEBZE YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ: 2 YARALI

EDİRNE\'nin Keşan İlçesi\'nde sebze yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralanırken, kasadaki kırmızı biber, patlıcan ve domatesler yola saçıldı. Kaza, saat 00.45 sıralarında Keşan-Gelibolu Karayolu üzerindeki Enez Kavşağı\'nda meydana geldi. Çanakkale\'nin Gelibolu İlçesi\'nden Keşan yönüne giden 44 yaşındaki Şakir Kızılcık yönetimindeki 22 RJ 669 plakalı sebze yüklü kamyon, Enez Kavşağı\'na geldiği sırada sağ arka tekerleklerinin yerinden çıkması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilen kamyonda sürücü Şakir Kızılcık ve araçta yolcu olarak bulunan 52 yaşındaki Gündoğan Kaya yaralandı. Kamyon kasasında bulunan kırmızı biber, patlıcan ve domatesler ise yola saçıldı. Yaralılar, çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Gelibolu\'dan Keşan yönüne transit geçişe bir süre kapanan yol, dökülen sebzelerin toplanması ve kamyonun vinç yardımıyla kaldırılarak otoparka çekilmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Devrilen kamyon

-Ambulans ve polis ekipleri

-Yola saçılan sebzeler

-Kopan tekerlekler

-Detay gör.

-Ambulanstaki yaralılar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-

(SÜRE: 05.21 - BOYUT: 170 MB)

================================================

3)HURDA MİNİBÜSTE YAŞAM SAVAŞI

BURSA’nın İnegöl ilçesine, kurban bayramı arifesinde evlerinin yanması sonucunda sokakta kalan 4 kişilik aile bağışlanan hurda minibüsün içinde yaşam mücadelesi veriyor.İnegöl\'de, Soğukdere Mahallesi\'de oturan çiftçilik yapan Remziye ve Cavit Bali çiftinin kendilerine ait ahşap evleri geçtiğimiz kurban bayramının arefe günü çıkan yangın sonucu tamamen yandı. Dar gelirli olan 2 çocuklu aile kurban bayramını dışarda geçirmek zorunda kaldı. Bali ailesinin yaşadıklarına üzülen Maden Köyü\'nde oturan bir kişi hurda olan minibüsünü ev olarak kullanmaları için kendilerine verdi. bali çifti, komşularından aldıkları yorgan ve yatak ile bu minibüse yerleşip 17 yaşındaki Yücel ve 8 yaşındaki çocukları Alperen Bali ile burada yaşamaya başladı. Evindeki yangının bayram temizliği yaptığı sırada çamaşır makinesindeki kısa devreden çıktığını söyleyen Remziye Bali, \"Biz, devletin verdiği 10 koyun ile geçinmeye çalışıyoruz. Bayram öncesi temizlik yaparken, çamaşır makinesinde yaşanan kısa devre sonucu yangın çıktı. Alevleri söndürmek isterken vücudumda yanıklar oluştu. Komşularımızın haber vermesi sonucu gelen itfaiye yangını söndürdü ama ev kullanılamaz hale geldi. Bizde sokakta yatmak zorunda kaldık. Bize acıyan bir kişi, hurda minibüsünü ev olarak kullanmamız için verdi. Şimdi burada hayatımızı sürdürüyoruz. Bu yaşam en fazla geceleri üşüyen Alperen\'i rahatsız ediypor. Ama yapacak hiçbir şey yok\" dedi.

Remziye Bali, havaların soğuması halinde bu minibüste kalmalarının mümkün olmadığını belirtip, \"şimdiden bunu düşünüyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------------

Yanan evin görüntüsü

Ailenin minibüste yaşam görüntüleri

Annenin yardım feryadı

Annenin açıklaması

Detaylar

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)

=========================================================

4)MEZARLIĞIN SATILMASINA TEPKİ GÖSTERDİLER

SAKARYA Pamukova Belediyesi tarafından mahalle mezarlığının satılmasına vatandaşlar tepki gösterdi. Pamukova Belediyesi, Pamukova Özbek Mahallesi\'nde 104 parsel numaralı 150 yıllık 3 bin 400 metrekare alana sahip mezarlık ve mezarlığın yanında bulunan 107 parsel numaralı 1000 metrekarelik mezarlık alanını tapu kayıtlarında tarla olarak görününce, bir firmaya ve bir şahsa tarla olarak sattı. Özbek Mahallesi sakinleri 150 yıldır mezarlık olarak kullandıkları ve dedelerinin mahalleye bağışladığı mezarlığın belediye tarafından satıldığını öğrenince isyan etti.

Özbek Mahallesi sakinlerinden İbrahim Solak, Pamukova Belediyesi Başkanı Cevat Keser\'in kendisine yanlışlıkla belediye mezarlığının satıldığını söylediğini iddia ederek, \"Biz bunu kabullenemiyoruz. Biz belediyemize güvenmeyeceğiz de kime güveneceğiz. Dedelerimizin camiye bağışladığı yerleri belediyemizin üzerine geçirdiler bunu kabullendik. Ama mezarlıklarımızın satılmasını kabullenemeyiz. Dedemin mezarının satılmasını kabullenemem\" dedi.

Mahalle sakinlerinden Vedat Tekin, \"Yıllardır mezarlığın yanındaki bu araziyi hayvanlarımızı otlattığımız mera olarak kullanıyoruz. Elimizde 1974 yılında verilmiş olan tapu var ve burası çayır gözüküyor. Ama bu çayır nasıl olduysa tarla olaraktan el değiştirmiş bir firma tarafından satın alınmıştır. Bu araziyi satarlarken bize haber vermediler, hiçbir tebligat yapılmadı ilan yapmadılar. Bu vatandaş hayvanını nerede otlatacak? Arazisine nasıl gidecek? Başbakanımız bağırıyor, cumhurbaşkanımız bağırıyor, hayvancılık yapın diye. Sen benim meramı satmışsın ben ne yapayım şimdi? Bu köyün 204 dönüm mera arazisi bir firma tarafından işgal edildi. Kaymakamlık burası mera buradan çık diye firmaya tebligat yaptı. Bir ay geçti firma çıkmadı. Bunun gibi işgal edilen meralarımızı var, biz kime gideceğiz. Hakkımızı nasıl nerede arayacağız\" diyerek tepki gösterdi.Dün akşam saatlerinde, O.S. arazi satışı nedeniyle tartıştığı Pamukova Belediyesi Kütüphane Müdürü Soner Dönmez\'i tabanca ile ateş açması sonucu kolundan yaralamıştı.

Görüntü Dökümü

--------------------

Mezarlıktan görüntü

Vatandaşlarla röp

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA(Sakarya), (DHA

==========================================================

5)KINIK ÜRÜNLERİ FESTİVALDE TANITILIYOR

İZMİR\'in Kınık İlçesi\'nde ilk kez bu yıl 10-15 Eylül tarihlerinde düzenlenen Hasat Festivali kapsamında, ilçede üretilen tarımsal ürün, zirai alet ve ekipmanlar tanıtılarak satışa sunuldu.Kınık\'ta ilk kez düzenlenen Hasat Festivali dün (pazar) akşamki kortej yürüyüşü ile başladı. Yürüyüşe Kınık Kaymakamı Mustafa Ergun, AK Partili Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Cumhuriyet Savcısı Murat Erbaş, Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Başçavuş Oral Kaymak, Kınık Emniyet Müdürü Levent Akkaya, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Soma Şubesi Başkanı Mehmet Akın ve vatandaşlar katıldı. Kınık\'ta hem 13 Eylül Kınık\'ın kurtuluş etkinlikleri hem de hasat festivali nedeniyle 5 günlük bir program hazırladıklarını belirten Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, ilkini düzenledikleri festivalin önümüzdeki yıllarda da süreceğini dile getirdi.

Kınık\'ın tarımsal faaliyetlerin yoğun yürütüldüğü bir ilçe olduğunu hatırlatan Doğruer, üreticilerin ürünlerini festival süresince stantlarda sergileyeceğini belirterek \"Pamuk, domates, mısır, biber ve zeytin ile birlikte tüm tarımsal ürünlerimizin değer kazanmasını istiyoruz. Kınık ilçesinin sadece İzmir\'de değil tüm Türkiye\'de tanınması için üretime belediye olarak elimizden gelen desteği vereceğiz\" dedi. Kaymakam Mustafa Ergün de Kınık\'ın kurtuluş yıldönümü nedeniyle tüm şehitleri minnetle andığını ifade etti. Konuşmaların ardından mehter takımı, halk oyunları ve kılıç kalkan ekibi sırasıyla gösteriler sundu. Kınıklı çiftçilerin yetiştirdiği ürünler ile zirai alet ve ekipmanların tanıtıldığı Hasat Sokağı\'nda, vatandaşlar stantları gezip alışveriş yaptı

Görüntü Dökümü

--------------------

-Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer\'in konuşmasından görüntü,

-Kınık Kaymakamı Mustafa Ergün\'ün konuşmasından görüntü,

-Kortej yürüyüşünden görüntü,

-Stantların gezilmesinden görüntü.

Haber - Kamera: Cevdet ŞEN / KINIK (İzmir), (DHA)

====================================================

6)ANIT ÇEŞME İLE BESLAN MELEKLERİ UNUTULMAYACAK

YOZGAT\'ın Boğzlıyan ilçesine bağlı Poyrazlı köyünde, yaklaşık bir ay önce Osetya\'dan bisikletleriyle 1500 kilometrelik yolu pedal çevirerek gelen 8 sanatçı genç tarafından yapılan \'Beslan Katliamı\'nı anlatan anıt çeşmenin açılışı yapıldı.

Alan Vakfı ile Poyrazlı Köyü Muhtarlığı\'nın işbirliğinde 3 ay önce, köyde fidanları dikilerek oluşturulan \'Beslan Melekleri Koruluğu\' Türkiye ile Kuzey Osetya arasında gönül köprüsü kurulmasına neden oldu. Osetya\'dan bin 500 kilometrelik yolu bisikletleri ile kat eden 8 sanatçı genç, Poyrazlı Köyündeki Beslan Melekleri Koruluğuna \'Beslan Katliamını\' anlatan anıt çeşme inşa etti. Çeşmenin açılışına, Beslan katliamında çocuklarını kaybeden 3 anne de katıldı.

334 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kuzey Osetya-Alania Cumhuriyeti\'ndeki Beslan Kentinde 2004 yılının Eylül ayında okulların açıldığı ilk gün, Şamil Basaev liderliğindeki İnguş teröristlerinin gerçekleştirdiği ilkokul baskını bir katliama dönüşmüş, 186\'sı bebek ve çocuk olmak üzere 334 kişi hayatını kaybetmiş, 800\'e yakın kişi de yaralanmıştı. Çocuk ve Kadınların rehin alındığı, tarihe \'Beslan Katliamı\' olarak geçen olayda yaşamını yitiren çocukların anısına bu yıl, merkezi İstanbul\'da bulunan Alan Vakfı ile Oset\'lilerin yaşadığı Boğazlıyan ilçesinin Poyrazlı Köyü Muhtarlığı işbirliğinde, katliamda hayatını kaybeden her bir çocuk için dikilen fidanlarla \'Beslen Melekleri Koruluğu\' oluşturuldu. Kuzey Osetya\'da bir araya gelen sanatçılardan oluşan 8 genç, bisikletlerle yola çıkarak bin 500 kilometre kat edip, yaklaşık bir ay önce Poyrazlı köyüne ulaştı.

ANIT ÇEŞME YAPTILAR

Poyrazlı\'da köylüler tarafından ağırlanan gençler tarafından Beslen Melekleri Koruluğuna inşa edilen \'Anıt Çeşme\' tamamlanarak açıldı. Alan Vakfı Genel Başkanı Sadrettin Kuşoğlu, Beslan\'da hayatlarını kaybeden çocukların her yıl anıldığını hatırlatarak, \"Poyrazlı köyünde üç ay önce her çocuk adına bir fidan dikilerek, bu koruluk oluşturuldu. Beslan Katliamının yıldönümü nedeniyle oluşturulan koruluk içerisinde gençlerimiz tarafından yapılan anıt çeşmenin açılışını yapmak üzere toplandık. Bu anıt çeşme, katliamın yaşandığı okulu temsil etmektedir. İçeride bulunan çocukların korkulu anlar yaşarken yaşadıkları susuzluğu, suya ulaşamamalarını konu edinmektedir. Burada akan bir çeşme bulunmasına rağmen, oraya kimse ulaşamamaktadır\" dedi.

Alan Vakfı Ankara temsilcilerinden Ufuk Güneş de, Avrupa\'nın birçok bölgesinde Beslan Katliamını konu alan, protesto amaçlı anıtların bulunmasına karşın, Türkiye\'de bunun eksikliğinin hissedildiğini, bunu gidermek üzere Boğazlıyan ilçesinin Poyrazlı köyünün seçilerek, gençler tarafından anıtın yapıldığını ifade etti. Açılış programına katılan Beslan katliamında yaşamını yitiren çocukların anneleri ise, yaşanılan olayı anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Anıtın açılışının ardından topluca dua edildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Koruluktan genel görüntü

- Vakıf temsilcilerinin konuşmaları

- Katliamda ölen çocukların annelerinin ağlamaları

- Anıt Çeşme genelg örüntü

- Detay

BOĞAZLIYAN(Yozgat), (DHA)