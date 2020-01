DHA YURT BÜLTENİ-4 

Şırnak\'ta eylem hazırlığındaki 2 terörist ölü ele geçirildi



ŞIRNAK\'ta Cudi Dağı ile Bestler Dereler bölgesi arasında çıkan çatışmada 2 PKK\'lı ölü ele geçirilirken, teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmata el konuldu.

Terör örgütü üyelerinin bölgede bulunan askeri birlik ve üs bölgelerine eylem hazırlığında oldukları ve Cudi Bestler Dereler bölgesi arasında geçiş yapabilecekleri duyumu üzerine merkez ilçe Tahtakayalıkları bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı ekiplerince dün saat 19.00’dan itibaren operasyon başlatıldı. Şırnak Valiliği bu operasyon ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

\"Aynı gün saat 23.00 sıralarında bölücü terör örgütü mensuplarıyla temas sağlanarak, 2 bölücü terör örgütü mensubu ölü olarak ele geçirilmiştir. Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarıyla birlikte, 1 Zagros keskin nişancı tüfeği, 1 Bixi makineli tüfek, 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 4 Kalaşnikof şarjörü, 4 el bombası, 1 gece görüş cihazı, 2 Yaesu marka el telsizi, 1 lazermetre, 4 sırt çantası, muhtelif sayıda mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir.\"

Açıklamada ayrıca Beytüşşebap İlçesi\'nde ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı\'na bağlı timlerin Boğazören Yaylası bölgesinde arama-tarama operasyonru düzenlediği ifade edilirken, 5 Kalaşnikof piyade tüfeği, 3 şarjör, 80 Bixi marka tüfeğe ait mühimmat ele geçirildiği kaydedildi.

Motosikletli 2 kızla tartışıp tüfekle ateş edince gözaltına alındı

BOLU\'da oturan Ramazan B., evinin önünden motosikletle geçen 20 yaşındaki A.Y. ve 21 yaşındaki B.S. adlı kızlarla tartışıp korkutmak için tüfekle ateş açtı. Kızlar motosikleti bırakıp kaçarken Ramazan B. polis tarafından güçlükle gözaltına alındı.

Olay, dün akşam Gölyüzü Mahallesi Çayırpınar Sokak\'ta meydana geldi. Evinde alkol alan Ramazan B., daha önceden tanıdığı B.S. ve A.Y. adlı kızları evinin önünden motosikletle geçerken gördü. Aralarında geçmişe dayalı bir husumet bulunduğu belirtilen Ramazan B. ile kızlar tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ramazan B., evden aldığı av tüfeği ile dışarı çıkıp havaya 3 el ateş etti. Korku ve paniğe kapılan kızlar, motosikleti bırakıp koşarak kaçtı. Kaçan B.S. ve A.Y.\'nin arkasından hakaret ve küfür ettiği öne sürülen Ramazan B., daha sonra tüfeği eşine verdi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen polis ekipleri Ramazan B.\'yi gözaltına almak istedi. Ancak, Ramazan B., alkolün de etkisiyle polislere direndi. Bu sırada Ramazan B.\'nin eşi ve annesi de polislere tepki gösterdi. Ramazan B., 4 polis tarafından güçlükle kelepçelenip ekip otomobiline bindirildi.

Bir süre sonra B.S. ve A.Y., olay yerine geldi. B.S., polislere olayı anlattığı sırada Ramazan B.\'nin eşiyle de tartıştı. Araya giren polis, tartışmanın büyümesini önledi. Ramazan B.\'den şikayetçi olan iki kız ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. B.S. ve A.Y., polisteki ifadelerinde Ramazan B.\'nin kendilerine iftira attığını ileri sürdü. Olayda kullanılan tüfeğe el konulurken soruşturma sürdürülüyor.

1,5 yaşındaki Enes, bayram şekerinden öldü

ERZİNCAN’ın Otlukbeli ilçesinde 1,5 yaşındaki Enes Çalışkan, yediği bayram şekerinin nefes borusunu tıkaması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Erzincan’a 180 kilometre uzaklıktaki Otlukbeli ilçesinde dün öğlen saatlerinde meydana geldi. İlçede yaşayan Muhlis Çalışkan’ın 3 çocuğundan en küçüğü olan 1,5 yaşındaki Enes Çalışkan, bayramda topladığı şekeri yemek istedi. Bu sırada şeker küçük çocuğun nefes borusuna kaçtı. Çocuğun nefes alamadığını gören yakınları müdahale ederken, durumun devam etmesi üzerine Otlukbeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Enes Çalışkan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çalışkan yapılacak otopsinin ardından toprağa verilecek.

Haber: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)-

Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının avukatı Sadık Akıncılar vefat etti

TÜRK siyasi tarihinin en önemli dönemlerine yakından tanıklık eden, Deniz Gezmiş, Ulaş Bardakçı, Mahir Çayan ve arkadaşlarının avukatlığını yapan Sadık Akıncılar 73 yaşında hayatını kaybetti.

İzmir\'in Dikili İlçesi\'ndeki evinde geçtiğimiz pazar günü solunum yetmezliği nedeniyle rahatsızlanan evli ve 2 çocuk babası Sadık Akıncılar, kaldırıldığı Manisa 8 Eylül Hastanesi\'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Pazar günü saat 20.45 civarında yaşamını kaybeden Akıncılar, Deniz Gezmiş, Ulaş Bardakçı, Mahir Çayan ve arkadaşlarının davalarına bakmıştı. Akıncılar aynı zamanda Yargıtay\'da temyiz aşamasında iken 17 yaşında yaşı bir yaş büyütülerek idam edilen Erdal Eren\'in de avukatlığını üstlenmişti. 37 yıllık hayat arkadaşını kaybetmenin acısını yaşayan eşi Şule Akıncılar, eşinin avukatlık mesleğini hayatı boyunca layıkıyla yaptığını belirterek, şunları söyledi:

\"Eşimin ilk davası Deniz Gezmiş davasıdır. Onların yargılanacağını duyar duymaz gönüllü olarak avukatlıklarını üstlenmek için Ankara\'ya gitti. Davanın tüm aşamalarında onların yanında oldu. Ne yazık ki idamı sırasında Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının yanında değildi. Çünkü kendisi o sırada Mahir Çayan, Ulaş Bardakçı ve arkadaşlarını hapishaneden kaçırdığı için tutukluydu. İki yıllık bir tutukluluk hayatı yaşadı. Bu tutukluluğun bir kısmı Ziverbey Köşkü\'nde, bir kısmı da Selimiye\'de bir hücrede geçti. Hayatı boyunca hiçbir arkadaşını satmadı. Yakın arkadaşı Ulaş Bardakçı\'yı çok seviyordu. O yüzden ilk oğlunun adını Ulaş koydu. 78 döneminde hepimizin bildiği birçok davada gönüllü olarak yer aldı. Bunların arasında beyinlerimize en çok kazınmış olan, bizim en çok içimizi acıtan Erdal Eren davasıydı. Erdal Eren\'in temyiz aşamasında avukatıydı. Asılmaması için son dakikaya kadar deliler gibi çırpındı. Çok onurlu bir insandı. Orhan Apaydın döneminde İstanbul Barosu\'nun en genç üyesi olarak yönetim kurulunda 3 yıl görev aldı. Kar amacı gütmeden, insani bir görev yaptığı bilinciyle mesleğini sürdürdü. Çocuklarına çok iyi bir isim bıraktı.\"

Türk siyasi tarihinin en önemli dönemlerine yakından tanıklık eden ve 73 yaşında solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Sadık Akıncılar\'ın cenazesi bugün Dikili Merkez Camii\'nden ikindi namazına müteakip Dikili Kabristanlığı\'na defnedilecek.

Ay çekirdeklerini mahalle de böyle kurutuyorlar

BALIKESİR\'ın Bandırma ilçesinde ay çekirdeği yetiştiricileri ürünlerini kuşların zarar vermemesi için tarlalarında değil artık mahallede kurutuyorlar.

Bandırma\'da ay çekirdeği yetiştiren üreticilerin en büyük sorunlarından biri de toplanan ay çekirdeğinin kurutulması sırasında kuşların zarar vermesi. Tarlalarına serdikleri ay çekirdeklerinin kuşların zarar verdiğini söyleyen Mustafa Sarıgül, \"önceden ay çekirdeklerini kurutmak için tarlamıza seriyorduk. Sonra gidip işimize bakıyorduk: Geri döndüğümüzde ay çekirdeklerin büyük bölümünün kuşlar tarafından yok edildiğine tanık oluyorduk. Artık ay çekirdeklerini mahallemizde yollara seriyoruz. Nedeni kuşların zarar vermemesi. Artık mahalle yolları ay çekirdiği kurutma alanına dönüştü. Ay çekirdeğini kuruturken sırayla bekliyoruz. Kuşların zarar vermesini engelliyoruz. Benim 6.5 ton ay çekirdeğim var. Mahallede iki gün içersinde kurutup Bandırma Ticaret Borsası\'na satacağım\" diye konuştu.

Yan yatan TIR\'ın sürücüsü yaralandı

ŞANLIURFA’da yan yatan kepek yüklü TIR\'ın şoför mahallinde bacağı sıkışıp yaralanan sürücü Mahmut Çağlar, itfaiye tarafından kurtarılıp hastanede tedaviye alındı.

Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa- Mardin karayolunun 23’üncü kilometresinde meydana geldi. Mardin’den Gaziantep yönüne ilerleyen kepek yüklü 01 EGS 68 plakalı TIR, kontrolden çıkıp yan yattı. Kazada sürücü Mahmut Çağlar\'ın bacağı, şoför mahallinde sıkıştı. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Çağlar, sağlık görevlileri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Çağlar\'ın sağlık durumunun iyi olduğu bacağında ezilmeler olduğu belirtildi. Yan yatan TIR ise, yoldan kaldırıldı.

Kastamonu\'da hafif ticari araç 50 metre sürüklendi: 1 ölü, 4 yaralı

KASTAMONU\'da kontrolden çıkıp devrilerek 50 metre sürüklenen hafif ticari araçta 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah Kastamonu-İnebolu yolunun Devrekani kavşağında meydana geldi. Kastamonu yönüne giden Ahmet Ersöz yönetimindeki 37 DL 576 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüje çarpıp devrildi. Yolda yaklaşık 50 metre sürüklenen aracın altında kalan 46 yaşındaki Kıymet Şahin, hayatını kaybetti. Sürücü Ahmet, Nermin, 12 yaşındaki Emirhan ve 9 yaşındaki Emre Ersöz hafif yaralandı. Yaralılar Kastamonu Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı.

Ailenin Küre İlçesi\'nden Kastamonu Devlet Hastanesi\'ne muayene için gittiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Burdur\'da adli yıl açılışı

BURDUR\'da yeni adli yılın açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Burdur\'da yeni adli yılın açılışı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi. Öncesinde Burdur Barosu Avukat Evi\'nde Baro Başkanı Ramazan Gedik tarafından meslek mensuplarına kahvaltı verildi. Kahvaltıya Vali Şerif Yılmaz, Ak Parti Milletvekili Bayram Özçelik, CHP Milletvekili Mehmet Göker, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Yüce, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Tırtıllı Araç Sürücü Alay Komutanı Albay Aytaç Tokçalar, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ile hakimler, savcılar ve avukatlar katıldı. Tören kapsamında Cumhuriyet Meydanı\'nda Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı ve Baro Başkanı Ramazan Gedik tarafından Atatürk Anıtı\'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Yeni adli yılın hayırlı olmasını dileyen Baro Başkanı Ramazan Gedik, \"Bu adli yıl inşallah haklının hakkını aldığı, kötünün ve suçlunun hak ettiği cezayı aldığı bir adli yıl olur. Türkiye Cumhuriyet Devleti ilelebet payidar kalacaksa Türkiye Anayasasında yazdığı gibi demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı kalınmasını talep ediyoruz. Hukukun üstünlüğü, tarafsız, bağımsız yargı, savunmanın serbestliği ve saygı gösterilmesi olmazsa olmazlarımızdandır\" dedi.

Gedik, avukat müvekkil ilişkisini kısıtlayan, avukatların vekalet ücretlerini sınırlayan düzenleme yapıldığını belirterek, \"Bu bizim mesleğimiz için son derece kaygı vericidir. Hukuk, adalet devletin temeli. Yargı adaletin temeli. Avukatlar da adil yargılanmanın teminatıdır. Adil, doğru, güvenli bir yargılanma olacaksa avukat mutlaka savunma görevini yapacaktır. Bu hakka saygı gösterilmesi, avukatlık mesleğinin önünün açılması ve geliştirilmesi gerekir\" diye konuştu.

İzmir’de adli yıl açılışı törenle yapıldı

İZMİR\'de 2017- 2018 yılı adli yıl açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Açılışta konuşan İzmir Baro Başkanı Aydın Özcan, “Darbe girişiminin ardından OHAL-KHK süreçlerinin giderek demokrasinin alternatifi olacak bir özel rejime dönüşmüş olması son derece kaygı ile değerlendirilen bir noktaya gelmiştir\" dedi.

Adliye A- Protokol Kapısı girişinde yapılan 2017- 2018 yılı adli yıl açılışı törenine İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Ali Telli, İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan, İzmir Adli Yargı Komisyon Başkanı İbrahim Korkmaz, hakim, savcı ve avukatlar katıldı. Atatürk Anıtı\'na çelenk konulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra tören adliye içinde devam etti. Törende ilk konuşmayı İzmir Barosu Başkanı Özcan yaptı. Darbe girişiminin ardından yaşanan OHAL sürecine değinen Özcan, şunları söyledi:

“Hukuk devleti ilkesi, demokratik yöntemlerle yönetimi elde eden yöneticilerin de yönetilenler gibi kendilerini hukukla bağlı olmasını öngörür. 15 Temmuz 2016’da FETÖ/PDY örgütü tarafından parlamenter sistem, sivil siyaset ve demokratik rejime yönelik darbe kalkışması yapılmış olup, darbe girişimi büyük bedeller ödenerek bertaraf edimleştir. Seçilmiş sivil siyasete dönük bu ve benzeri darbe teşebbüsleri karşısında durdurulmuş, demokratik düzene sahip çıkılmıştır. Ancak darbe girişiminin ardından OHAL-KHK süreçlerinin giderek demokrasinin alternatifi olacak bir özel rejime dönüşmüş olması son derece kaygı ile değerlendirilen bir noktaya gelmiştir. Yargı mensuplarının güvenden yoksun kılınması, baskılardan sonuç alınmasını sağlayan kararların verilmesine neden olmaktadır. Bu durum halkın adalet arayışını ve kurumlara güvenini ciddi olarak etkilemektedir. Ülkemizde fiilen yaşanan OHAL-KHK rejimi savunma mesleği olan avukatlığı ciddi biçimde yaralamaktadır. OHAL ilanından bu yana savunmaya getirilen kısıtlamalar her KHK ile savunma makamın da hakları daha da daralmıştır. Bugün cezaevi görüşmelerinden dosya incelemeye kadar uzanan bir dizi hukuksuzluk, kanun hükmünde olsa da hukuk hükmünde olmayan KHK’larla uygulanmaya taşınmaktadır.\"

\"YÜRÜTMENİN ETKİSİ ALTINDA OLAN BİR YARGININ, KEYFİ VE HUKUKA AYKIRI EYLEM VE İŞLEMLERE KARŞI GERÇEK BİR DENETİM İFA ETMESİ BEKLENEMEZ\"

Yargının vatandaşların güvenini sarsacak kararlar vermemesi gerektiğini vurgulayan Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bilinmelidir ki toplumlarda en büyük güveni, her şeyin sonunda adil bir mahkemenin bulunabileceği inancı sağlar. Hukuk bir gün herkese lazım olur. Kimin suçlu kimin suçsuz olduğunu tespit etmek ve suçlu görülenlere yasaların öngördüğü yaptırımları uygulamak yargıya ait bir görevdir. Herkesin, hukuk devleti olmanın doğal sonucu olan bu kurala saygılı olması gerekir. Dilerim ki, mümkün olan en kısa sürede, hukuki süreç içinde, yanlışlar doğrular birbirine karıştırılmadan, hukuk siyasallaştırılmadan, yargılama tamamlanarak, gerçek ve doğru bir çözüme ulaşılır, gerçek suçlular cezalandırılır. Böylece hukuk devleti olmanın hukukun üstünlüğü ilkesinin anlamı bir kez daha ortaya konulmuş olur. Yürütmenin etkisi altında olan bir yargının, keyfi ve hukuka aykırı eylem ve işlemlere karşı gerçek bir denetim ifa etmesi beklenemez. Böyle bir sistemde hiç kimsenin hak ve özgürlüklerinin koruma altında olduğu da söylenemez. 2017- 2018 adli yılın demokratik hak ve özgürlüklerin toplumun tüm bireyleri için geçerli olduğu, hukukun üstünlüğünün, yargı bağımsızlığının hayata geçtiği, kadına, çocuğa, LGBT’li bireylere, sığınmacılara, doğaya yönelik ayrımcılığın ve şiddetin sona erdiği barış içinde emekten ve adaletten yana bir çalışma dönemi olmasını dilerim.\"

\"TÜRK YARGISI BAĞIMSIZ TARAFSIZ İLKELERLE GÖREVİNİN BAŞINDADIR

Ardından kürsüye gelen İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru, \"Adliyemize geçen yıl bir saldırı düzenlendi. Hiçbir saldırı bizi hak ve adalet yolundan alıkoyamaz. Hepimiz biliyoruz ki fedakarca çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda böyleydi. Bundan sonra da böyle devam edecek. Türk yargısı bağımsız tarafsız ilkelerle görevinin başındadır. Fethi Sekin ve Musa Can kardeşimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi minnetle anıyorum\" dedi.

Konuşmaların ardından İzmir Barosu resim grubunun sergi açılışı yapıldı. Daha sonra kokteyl ve müzik dinletisiyle adli yıl açılış töreni sona erdi.

Gaziantep\'te adli yıl açılışı

GAZİANTEP\'te, 2017- 2018 adli yıl açılışı nedeniyle Atatürk Anıtı\'na çelenk bırakıldı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda adli yıl açılışı dolayısıyla düzenlenen törene; Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sami Çete, Adalet Komisyon Başkanı Emsal Sergen, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yalçın, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Yusuf Kaya, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Yüksel Navdar, Gaziantep Baro Başkanı İskender Kahraman ve çok sayıda avukat katıldı. Atatürk Anıtı\'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

