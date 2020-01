DHA YURT BÜLTENİ-4

1)ERBİL\'DE PEŞMERGE ÖZEL KUVVETLERİ\'NİN MÜHİMMAT DEPOSUNDA PATLAMA

IRAK Kürdistan Bölgesel Yönetimi\'nin başkenti Erbil\'de, \"Zerevani\" Özel Kuvvetler Komutanlığı\'na ait mühimmat deposunda dün gece patlama meydana geldi. 3 peşmergenin hafif yaralandığı patlamanın nedeni ile ilgili araştırmaların devam ettiği öğrenildi. Erbil\'in kırsal kesiminde bulunan, Kürdistan Bölgesel Yönetimi\'ne bağlı Zerevani Özel Kuvvetler Komutanlığı\'nın eski yerleşkesindeki bir mühimmat deposunda, dün gece saatlerinde patlama meydana geldi. Peşmerge yetkilileri, patlamanın mühimmat deposunda çıkan bir yangından sonra meydana geldiğini belirtti. Mühimmat deposundaki ilk patlamanın ardından peş peşe patlama sesleri gelmesi paniğe neden oldu. Herhangi bir can kaybının olmadığı patlamada, mümihmat deposu çevresinde görevli 3 peşmergenin hafif şekilde yaralandığı belirtildi. Patlamanın meydana geldiği depoda, IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen mühimmatların muhafaza edildiği ifade edildi. Erbil\'in kırsal kesiminde bulunan depoda çıkan yangın, geç saatlere kadar süren müdahale sonucu söndürüldü. Zerevani Özel Kuvvetler Komutanı General Aziz Veysi, can kaybının yaşanmadığı patlamanın, herhangi bir terör saldırısından kaynaklanmadığını açıkladı.

2)FETÖ\'CÜ GENERALİN KRİPTO İLİŞKİSİNİ, MASAK RAPORU ÇÖZDÜ



CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen suikast timini oluşturduğu ve başında yer alıp yönettiği iddiasıyla yargılanan eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş\'in, FETÖ\'yle kripto ilişkilerini MASAK raporu gözler önüne serdi. İfadesinde sık sık \"Ben FETÖ\'cü değilim. Bu elbise benim üzerimde durmaz. Gülenci değilim. Hiçbir tarikata üye değilim. Hiçbir imamın, hiçbir hocanın, kimsenin önünde diz çökmedim, el öpmedim bu benim karakterime uygun değil\" diyen Sönmezateş\'in, Fethullah Gülen\'in avukatı Nurullah Albayrak\'a para aktardığı ortaya çıktı. Ayrıca Sönmezateş\'in, Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkan Yardımcılığı döneminde, komutanlığın milyonlarca TL\'lik alımlarını, Akıncı Üssü\'nde yakalanan sivil imamlardan Kemal Batmaz\'ın da çalıştığı FETÖ şirketlerinden yaptığı raporda tek tek sıralandı. Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı\'nın, 15 Temmuz darbe girişiminden 2 gün önce, yine aynı şirkete 1 milyon 712 bin 109 lira aktardığı da tespit edildi.

FETÖ\'nün 15 Temmuz\'daki darbe girişiminin en önemli isimlerinden biri de, Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkan Yardımcılığı yapan Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş oldu. Darbeyi planladığı iddia edilen Yurtta Sulh Konseyi üyelerinden Adil Öksüz\'le Ankara\'daki villada darbe toplantılarına katıldığı öne sürülen Gökhan Şahin Sönmezateş\'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele, 15 Temmuz gecesi saldırı düzenleyen suikast timini oluşturduğu, başında yer alıp bizzat yönettiği iddia edildi.

FETÖ ÜYELİĞİNİ EN AĞIR SÖZLERLE REDDETTİ

Ankara\'da yakalandıktan sonra Muğla\'ya getirilip tutuklanan Sönmezateş polis, savcılık ve yargılandığı Marmaris suikast girişimi ile Genelkurmay çatı davalarında FETÖ üyeliği suçlamalarını örgüte ağır sözlerle yüklenip, reddetti.

İfadesinde, Marmaris\'e giden ekibin başında olduğunu itiraf eden Gökhan Şahin Sönmezateş, kendilerine verilen emrin, Cumhurbaşkanı\'nı Marmaris\'ten aldıktan sonra Ankara\'ya güvenli bir şekilde getirmek olduğunu ileri sürdü. Darbe girişimine katıldığını kabul eden Sönmezateş, FETÖ üyeliği suçlaması için de, \"Ben FETÖ\'cü değilim. Bu elbise benim üzerimde durmaz. Gülenci değilim. Ben hiçbir tarikata üye değilim. Hiçbir imamın, hiçbir hocanın, kimsenin önünde diz çökmedim, el öpmedim bu benim karakterime uygun değil\" dedi.

MASAK RAPORU, YALANI ORTAYA ÇIKARDI

Ancak darbeci askerlerin para ilişkilerini soruşturan ve takip eden MASAK, FETÖ elbisesinin üzerinde durmayacağını söyleyen Gökhan Şahin Sönmezateş\'in tüm kripto ilişkilerini ortaya çıkardı. Bunları da hazırladığı raporda tek tek sıraladı.

Raporda, Gökhan Şahin Sönmezateş\'in, Fethullah Gülen\'in en önemli avukatlarından birisi ve halen yurt dışında firarda olan Nurullah Albayrak\'la para ilişkisi deşifre edildi. Çok sayıda gayrimenkulu bulunduğu tespit edilen Sönmezateş\'in, avukat Nurullah Albayrak\'a 5 bin lira EFT yaptığı kaydedildi.

MİLYONLARCA LİRALIK ALIMLAR, FETÖ ŞİRKETLERİNDEN

FETÖ\'yle ilişkileri bununla da sınırlı kalmayan Gökhan Şahin Sönmezateş\'in, Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkan Yardımcısı olduğu dönemde FETÖ\'yle kripto ilişkilerini MASAK raporu gözler önüne serdi.

Akıncı Üssü\'nde yakalanan sivil imamlardan Kemal Batmaz\'ın da çalıştığı FETÖ şirketlerinden Milsoft Yazılım Teknolojileri Şirketi\'ne Nisan 2014 ile Temmuz 2016 tarihleri arasında toplam 7 milyon 62 bin 851 TL\'lik para akışı oldu.

Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı\'nın, 15 Temmuz darbe girişiminden iki gün önce yine aynı şirkete 1 milyon 712 bin 109 TL para aktardığı tespit edildi.

AYNI KİŞİ, ADİL ÖKSÜZ\'ÜN ENİŞTESİNİN EVİNİ SATMIŞ

Kayyum atanan Milsoft şirketinin ortaklarından ve darbeci generalin para ilişkisinde bulunduğu Mehmet Sungur\'un Adil Öksuz\'le ilişkisi de belinlendi. MASAK raporuna göre Mehmet Sungur\'un, Hava Kuvvetleri imamı olan darbenin en önemli planlayıcılarından firardaki Adil Öksüz\'ün eniştesi Cemal Türk\'ün sahibi olduğu gayrimenkulü de yine yüksek fiyattan sattığı belirlendi.

Mehmet Sungur\'un ayrıca bu ihalelerden elde ettiği paraları, FETÖ\'ye ait ABD\'deki şirketlerin hesaplarına aktardığı da raporda yer aldı.

BAŞKA BİR FETÖ ŞİRKETİNE DE YİNE MİLYONLUK TRANSFERLER

Gökhan Şahin Sönmezateş\'in yine görevli olduğu sırada Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı, FETÖ şirketlerinden Atesin Havacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.\'ye, 2015 ile 2016 yıllarında toplam 6 milyon 363 bin 92 lira para akışında bulundu. Aynı şirkete darbe girişiminden tam bir ay önce 15 Haziran 2016 tarihinde aktarılan miktar ise 2 milyon 16 bin lira oldu. Bir başka FETÖ şirketi Süpercom Bilişim Teknolojileri Sanayi Ticaret ve Anonim Şirketi\'ne de 1 milyon 551 bin lira aktarıldı. Bu şirketin ortaklarından Çetin Tekdemir\'in, FETÖ\'le bağlı TUSKON yöneticisi olduğu saptandı.

3)FRENİ BOŞALAN KAMYON PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPTI

ZONGULDAK’ta yokuşta park edilen kamyon, freni boşalıp hareket edince park halindeki otomobile çarptı. Kazayı haber alıp gelen kadın sürücü, otomobilin halini görünce şok geçirdi. Kaza, saat 08.30 sıralarında Meşrutiyet Mahallesi Kadırga Caddesi’nde meydana geldi. Saadettin Danışmaz, 67 AF 343 plakalı kamyonunu yokuşta park edip aşağı indi. Danışmaz indikten hemen sonra iddiaya göre; freni boşalan kamyon hareket etti. Yokuş aşağı hızla ilerleyen kamyon, yol kenarında park halinde bulunan Gülseren Pınaroğlu’na ait 10 LY 258 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yolun kenarındaki naklifiyat firmasına ait dükkanın önünde durabildi. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, otomobil kullanılamaz hale geldi. Kaza haberini alır almaz gelen Pınaroğlu, otomobilinin halini görünce büyük şok yaşadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

4)TEM\'İN BOLU GEÇİŞİNDE TATİLCİ YOĞUNLUĞU ULAŞIMI AKSATMADI

KURBAN Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler, TEM\'in Ankara yönünde araç yoğunluğuna neden olurken ulaşımda aksama görülmedi. İstanbul yönünde ise trafik normalin altında kaldı.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen tatilciler yollara düştü. Özellikle Marmara Bölgesi\'ndeki illerden gelen tatilciler TEM\'in Ankara yönünde yoğunluğa neden oldu. TEM\'in Bolu Dağı Tüneli Mevkii\'nde rampalarda TIR\'lar nedeniyle yer yer trafikte yavaşlamalar görüldü. Sabah saatlerinden itibaren yoğunluğun görüldüğü yol güzergahları üzerinde ulaşımda aksama olmadı. Yolda zaman zaman hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Kaza yapan araçlar hazır bekletilen çekiciler tarafından yol kenarına çekilerek yolun açık tutulması sağlandı. Trafik ekipleri de yol güzergahları üzerinde denetimlerini sıklaştırdı. Bolu Dağı Tüneli Kontrol Merkezi\'ndeki ekipler tarafından yol güzergahı 24 saat kameralarla izlenirken trafiğin tıkanmaması için karayolları ekipleri hazır bekliyor. Trafik kazalarının önüne geçilebilmesi için Bolu geçişinde belli noktalarda radarlı hız kontrolü yapılıyor. Sürücüler trafik kurallarına uymaları yönünde uyarılıyor.

5)DURU\'DAN İLİK NAKLİ ÖNCESİ MESAJ: ÇOCUKLUĞA BAŞTAN BAŞLAMAK İSTİYORUM

ÇORUM\'da oturan Apraş Ailesi\'nin kızları 12 yaşındaki Duru, bir kanser türü olan Non- Hodgkin Lenfoma (NHL) teşhisiyle 2016 Nisan ayından bu yana Antalya\'daki özel bir hastanede tedavi görüyor. Yoğun kemoterapi gören Duru\'ya müjdeli haber, Almanya\'dan geldi. İlik nakli olmaya hazırlanan Duru, \"Artık çocukluğa baştan başlamak istiyorum\" dedi.

Instagram\'da hikayesinin anlatıldığı hesap binlerce kişi tarafından takip edilen NHL hastası Duru Apraş\'a bugüne kadar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fenerbahçeli Robin Van Persie, Acun Ilıcalı, Tuba Ünsal, Begüm Kütük Yaşaroğlu, Uğurkan Erez, Bekir Aksoy, Aleyna Tilki, Metin Hara, Güldüy Güldüy Show Oyuncuları gibi siyaset ve sanat dünyasından isimler destek videolarıyla moral verdi. 2 aydır Medical Park Antalya Hastane Kompleksi\'nde tedavi gören küçük kız ilik nakli öncesinde, \"İki yılımı hastanelerde hastane camlarından bakarak geçirdim. Her çocuk tatildeyken yollarda gezip oynarken, ailesinde evinde yatıp uyurken, yemeklerini, sularını ağız yaraları olmadan yiyebilirken, içebilirken ben 2 yılı zorlukla geçirdim. Bir küçük çocuğun yapabileceği zor şeyleri yaptığımı düşünüyorum\" dedi.

UMARIM DONÖRÜMÜN İLİĞİ VÜCUDUMA İYİLİKLER DOLDURUR

Duru Apraş iki yıla yakın süredir zorlu kemoterapiler ve enfeksiyonlarla mücadele ettiğini belirterek, \"Donörüm Almanya\'dan. Bana ilik veren donörümün iliği umarım vücudumdaki tüm kötü hücreleri yok eder. Bütün iyilikleri vücuduma doldurur. Çok sağolsun. Çok teşekkür ederim. Çocukluğa baştan başlayacağım. Benim için çok büyük mutluluk olacak çünkü 2 yıl boyunca yapmak istediğim hiçbir şeyi yapamıyorum. Hep hastanedeyim. Hep ateşli. Artık bir an önce sağlığıma kavuşup evimde kalmak istiyorum\" diye konuştu.

ANNE YEMEKLERİN TADI YOK, İÇİNE SEVGİ KATAMIYORSUN ARTIK

Anne 43 yaşındaki Arzu Apraş, yaşadıkları süreci anlatırken \"Ben hassas bir anneyim. Çocuklarımda bir farklılık gördüğümde hemen doktora götürürüm\" diye sözlerine başladı. 2016 yılı Nisan ayında Duru\'nun okul mezuniyetine hazırlanırken bazı farklılar yaşadığını belirten anne, \"Duru mezuniyette güzel bir marş söyleyecekti ona hazırlanıyordu. Ancak bir gün bana dedi ki \'Anneciğim yemeklerine artık galiba sevgi katamıyorsun, tadı yok. Bunun için sesim güzel çıkmıyor\'. Tenis oynuyordu Duru. Bir gün bacaklarının ağrıdığını söyledi. Sonra istifralar başladı. Doktora götürdüğümüzde apandisitten şüphelenildi ama apandisit çıkmadı. Sonra bizi kalp doktoruna sevk ettiler. Kalp doktoru ultrasonla baktığında göğüs boşluğunda kitle tespit etti. Acil olarak Ankara Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi\'ne sevk ettiler. Çorum\'dan Ankara\'ya gittik. Orada 1 hafta yoğun bakımda kaldı. Ameliyat edemediler, yoğun şekilde kemoterapiye başlandı\" dedi.

BİZİM SEVMEDİĞİMİZ BİR MİSAFİR, ONU YOLLAYACAĞIZ

Kızının uzun süre tedavi gördüğünü anlatan Arzu Apraş, doktorların tedavilerin ardından kitlenin küçüldüğünü ve artık kanser olmadığını söylediklerini belirtti. Duru\'nun 15 Kasım 2016 tarihinde kanserden tamamen temizlendiğini ve Çorum\'a evlerine döndüklerini söyleyen anne, o gün Duru\'nun son derece sevinçli olduğunu, tedavilerinin artık evde devam etmesine karar verildiğini ifade etti. Anne Apraş, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Çok mutluyduk ancak 2 Şubat 2017 tarihinde hastalık tekrar etti. Bu kez beyne ve kemiklere sıçramıştı. Ankara\'da nakil yapılamayacağı söylenmişti ama şimdi Medical Park Antalya Hastane Kompleksi\'nde ilik nakli yapılacak. Duru direniyor. O kadar yaşama bağlı o kadar pozitif ve sevecen ki. Biz kanseri sevmediğimiz bir misafir olarak kabul ediyoruz. Ve onu yollayacağımıza inanıyoruz.\"

DURU YAŞAMAK İÇİN DİRENİYOR

Küçük kızının şarkı söylediğini, resim yaptığını, piyano çaldığını ve tenis oynadığını anlatan Apraş, \"Duru o kadar pozitif ve yaşama bağlı ki, hastane odasında kitap ayraçları, bileklikler, anahtarlıklar gibi minik hediyelik eşyalar tasarladı. Yaptıklarını da sevdiklerine hediye etti. Her şeye rağmen direniyor kızım. Bu hastalığı yeneceğimize inanıyoruz\" dedi.

Ablası Arzum ve teyzelerinin Duru\'nun hikayesini anlatmak için instagram\'da açtıkları hesaba bir anda herkesten destek geldiğini belirten anne, pek çok sanatçının mesajlarıyla Duru\'ya moral verdiğini, bazı sanatçıların ziyarete geldiklerini ve hiç tanımadığı insanlardan iyi dileklerle birlikte kitap gibi hediyeler aldıklarını belirtti. Arzu Apraş, eşi Alp Apraş ve 18 yaşındaki büyük kızı Arzum ile birlikte verdikleri mücadeleye destek olan herkese teşekkür etti.

6)171 DEFA BASKIN YİYEN TOMBALACILAR USLANMADI

MERSİN\'de, Yenice Taşımacılık ve İşçi Sendikası adı altında kurulan yere 9\'uncu kez baskın yapıldı. 147 kişi hakkında sigara yasağı ve kumar oynamaktan, 4 kişi hakkında da kumar oynatmaktan işlem yapıldı.

Şimdiye kadar Adana\'da 162 defa baskın yedikten sonra Mersin\'in Tarsus İlçesi\'nde örgütlenen tombalacılar, burada da 9 defa baskın yemelerine rağmen uslanmadı. Faaliyetlerine, ilçeye bağlı Yenice Mahallesi\'nde Yenice Taşımacılık ve İşçi Sendikası adı altında devam eden derneğe bir operasyon daha düzenlendi. Kapı açılmayınca duvarı balyozla yıkmaya başlayan jandarma ekipleri, ardından kapının içeriden açılması ile derneğe girdi. İçerde yapılan aramada 1 adet ses anfisi, 1 adet numaratör, 200 adet tombala kartı, 3 bin 800 adet oyun pulu ele geçirilirken, aynı adreste oyun salonu hazırlayan Ahmet Adıyaman başkanlığında toplam 4 kişi hakkında kumar oynatmaya yer ve imkan sağlamaktan haklarında işlem yapıldı.

Salonda bulunan 87 kişiye 19 bin 749 TL idari para cezası kesildi. 60 kişi hakkında da kapalı alanda sigara içtiklerine dair işlem yapıldı. Şimdiye kadar toplam 9 baskında yaklaşık bin 100 kişiye kişi başı 219’ar lira para cezası kesildi.

Tombala oyunu olacağı gün cep telefonlarına toplu mesaj gönderildiği, tombalam oynayacak kişilerin oyun oynanacak yere servislerle götürüldüğü ve 1 dakika süren her seansta 5 bin TL para toplandığı anlaşıldı. Tombala oynarken yakalanan kişilere Kabahatler Kanunu’na göre 208 TL para cezası kesilirken, bunun da mekan sahibi tarafından ödendiği belirtildi.

7) GAZİANTEP\'TE BAKLAVACILARIN BAYRAM MESAİSİ

GAZİANTEP\'te, Kurban Bayramı öncesi yurtiçi ve yurtdışından sipariş edilen baklavaları yetiştirebilmek için, kentteki baklava üreticileri yoğun bir çalışma içinde.

Gaziantep\'in değerli ürünleri arasında yer alan baklavanın Kurban Bayramı\'nda sofralarda yer alabilmesi için baklava üreticileri gece- gündüz mesai yapıyor. Kurban Bayramı\'na sayılı günler kala yurt içi ve yurt dışından gelen siparişleri yetiştirmek için hummalı şekilde çalışan kentteki baklava üreticilerinin yüzleri gülüyor. Hamuru merdaneyle açıp kağıt haline getiren ustalar, yufkayı tek tek tepsiye yerleştiriyor. Üzerine sadeyağ ve fıstık dökülen baklava, odun ateşinde yaklaşık yarım saat bekletildikten sonra şerbeti dökülerek müşteriye sunuluyor.

Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla yoğun çalıştıklarını kaydeden Levent Aktaş, \"Bayram dolayısıyla yurt dışından ve yurt içinden siparişler alıyoruz. Kentteki bütün baklava esnafı yoğun çaba sarf ediyor. Müşterilerimizden gelen talepleri karşılamak için büyük bir çalışma yapıyoruz\" dedi.

