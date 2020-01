DHA YURT BÜLTENİ-4

1)FETÖ\'CÜ SAVCI: ÜNİVERSİTEDE PKK\'NIN BURSUNU KABUL ETMEDİM



DARBE girişimi sonrası yasa dışı yollardan Suriye\'ye kaçmaya çalışırken Kilis\'te yakalanan eski Erzurum Cumhuriyet Savcısı Ekrem Beyaztaş, FETÖ terör örgütü üyeliğinden tutuklu yargılandığı davada, kaçma şüphesinin olmadığını savunarak tahliye istedi. Evinde ele geçirilen hard diskte PKK propagandası içeren fotoğraflar bulunmasıyla ilgili olarak ise Beyaztaş, \"Ben Kürdüm, 200 GB\'lık müzik arşivim var. Yaklaşık 100 bin her türden parça var. İndirdiğim müziklerin arka planında olan fotoğraflar kaydedilmiş olabilir. Çıkan fotoğraflar propaganda amaçlı değildir. Üniversitede PKK bana burs veriyordu, alıp PKK\'lı olurdum ama kabul etmedim\" dedi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası açığa alınan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Cumhuriyet Savcısı Ekrem Beyaztaş, 14 Ağustos 2016 günü devriye görevi yapan askerler tarafından Kilis\'e bağlı Duruca Köyü Afrin Hudut Karakolu sınır hattında, Suriye\'ye kaçak olarak geçmeye çalışırken yakalandı. İstanbul\'da görev yaptığı dönemde organize suç örgütü lideri Sedat Şahin\'in de aralarında olduğu dosyaya bakan 47 yaşındaki Cumhuriyet savcısı Beyaztaş 15 Ağustos\'ta tutuklanarak cezaevine kondu.

15 YIL HAPİS CEZASI İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Beyaztaş hakkında \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. FETÖ terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock\'u 18 Ağustos 2014\'de kullanmaya başladığı tespit edilen Beyaztaş\'ın üniversite ve savcılık eğitimi aldığı dönemde örgüt evlerinde kaldığı bildirildi.

Ekrem Beyaztaş dün 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Evinde ele geçirilen hard diskte PKK propagandası içeren fotoğraflar bulunmasıyla ilgili Beyaztaş kendini şöyle savundu:

\"Ben Kürdüm piyasadaki çoğu kişiden güzel türkü söylerim. Cezaevinde saz çalıp türkü söylüyorum. 200 GB\'lık müzik arşivim var. İçerisinde her türden yaklaşık 100 bin parça var. Kürt bayrağı fotoğrafı çıkan müzik anonim bir halaydır. Facebook\'tan indirme yaptığınızda arka plandaki fotoğrafı sistem üzerine indirmiş olabilir. Bizim bölgede düğünlerde halay çekilir ve sen katılmazsan \'değer vermedi\' olarak anlaşılır. Halay içerisindeki kişilerden sarı-kırmızı poşu bağlayıp işaret yapabiliyor. Fotoğraf çekilse ben de aynı karede olabilirim. Ben KCK ile ilgili ana davalara baktım ve yapılan haberlerle hedef haline getirildim. Çıkan fotoğraf propaganda amaçlı değildir, fotoğrafların 20\'si de bu şekilde girmiştir. Kaçma şüphem yok, adli kontrol uygulanabilir. Bu kadar süre cezaevinde kaldıktan sonra kaçmam, hakkımı sonuna kadar arayacağım. Meslekten ihraç edilmiş olmam ve bu damgayı yemem en büyük cezadır bana. Suriye sınırında yakalanma olayım gidip 5-6 ay sonra geri dönecektim. Yoksa kimse kendini mayın tarlasına atmaz. Biz mağdur olanız, sanık değil. Üniversitede PKK bana burs veriyordu. Alıp PKK\'lı olurdum ama kabul etmedim. Ömrüm boyunca böyle bir çizgide olmadım. İçerisinde hain, ihanet şebekesi kim varsa Allah her türlü belasını versin.\"

20 yıllık savcı olduğunu, yapılanları \'zül\' olarak saydığını, yaşadıklarının bir gün adaletten döneceğine inandığına belirten sanık Beyaztaş, ifadesinde şunları söyledi:

\"Lanetli olaydan sonraki süreci Fransız edebiyatçı Balzac\'ın bir sözü ile anlatmak istiyorum. \'Kanunlar örümcek ağı gibidir. Büyük sinekler deler geçer, küçükler ise takılır kalır.\' Ben küçük sinek olarak ağa takılmış oldum. Cemaatin, örgütün çatı davasında 73 kişiden 65\'i kaçak yurt dışında. Meslek hayatım boyunca fedakarca çalışan küçük sinek olarak huzurunuzdayım. Örgütle yatıp kalkan, belli kişiler çıkıp medyada \'kandırıldık\' diyor ve haklarında hiçbir uygulama yapılmıyor. Biz de özür dileyelim kurtulalım, bu mudur? Ekranlar yargılama yeri değil, burada olmaları gerek. Bugüne kadar hep zor görevlerde, kötü yerlerde çalıştım. Son olarak terör örgütü üyeliğine terfi ettim. Bu çok zoruma gidiyor. HSYK o lanetli gecede Ankara\'da bombalamalar devam ederken apar topar 2 bin 800 hakim-savcının ismini belirliyor ve açığa alıyor. 2010 HSYK seçimlerinde cemaat yapılanmasını destekledim. 2014\'deki seçimlerde homojen bir yapı olmasını istediğim için \'Bu cemaatçi değil\' denilerek kırmızı listeye alındığımı biliyorum.\" Mahkeme heyeti sanığın tahliye talibini reddederek duruşmayı erteledi.

Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, (DHA)-

2)RUSYA İLE İLK 5 GÜNDE 820 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA

İEF\'e onur konuğu olarak katılan Rusya Federasyonu\'nun standında iş adamları 200 ikili görüşme yaptı. Bu görüşmelerde toplamda 820 milyon dolarlık ticaret anlaşması yapıldığı açıklandı. Rus araç üreticisi Gaz Group\'un Türkiye Genel Müdürü Cengiz Yüksel de son baharda Sakarya\'da üretime başlayacaklarını bildirdi. 86. İzmir Enternasyonal Fuarı 18 Ağustos Cuma günü kapılarını açtı. Bu yıl \'partner ülke\' olarak fuara katılan Rusya Federasyonu için bin 100 metrekarelik bir stant hazırlandı. Rusya Federasyonu\'nun standında Lipetsk, Vladimir, Tataristan ve Stavropol bölgelerinden gelen 50 firma ürünlerini tanıttı. Otomotiv, petrokimya, gıda, tarım, metalürji ve fuarın ana teması olan enerji alanında tanıtım yapan firmalar büyük ilgi gördü. Fuarın ilk 5 gününde Rus iş adamları 200 ikili görüşme gerçekleştirdi. Toplamda 820 milyon dolarlık ticaret anlaşmasının imzalandığı bildirildi. Bu anlaşmaların büyük bir kısmını ilk gün imzalanan 6 anlaşma oluşturdu. Bu 6 anlaşmayı yapan firmalardan biri de önümüzdeki günlerde Sakarya\'daki fabrikasında üretime geçmeyi planlayan Gaz Group oldu. GAZ GROUP SAKARYA\'DA ÜRETİME BAŞLAYACAK Rusya\'da minibüs ve kamyonet üreten Gaz Group\'un Türkiye Genel Müdürü Cengiz Yüksel, şirketlerinin hedeflerini anlattı. İEF\'ye katılmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Yüksel, iki ülkenin yöneticilerini 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini gerçekleştirilebilir bulduğunu belirterek, \"Zaten iki ülkenin geçmişten gelen dostluğu var. Çalışma anlayışı olarak da iki millet de çok çalışkan. Dolayısıyla ulaşılamaz bir hedef değil. Biz Gaz Group olarak yeniden küllerinden doğan bir kuruluşuz. Bu son baharda Sakarya\'daki fabrikamızda üretime başlayacağız. 3,5 metreküp panelvan ve kamyonetimizi üretip Türk halkının beğenisine sunacağız. Bu sayede yeniden Türkiye pazarında beyaz bir sayfa açıyoruz. Bu fuar üretime geçişimizle hemen hemen eş zamana geldi. Bizim önümüzdeki 1 sene için hedefimiz mütevazi. Ciddi rakiplerimiz var. Bu pazarda beğeni kazanmak ve takdir toplamak ciddi bir çalışma, plan program ve strateji gerektiriyor. Biz adımları yavaş yavaş atıp pazarda önümüzdeki yıllarda daha iyi konumlara gelmeyi hedefliyoruz. Satış ve satış sonrası organizasyonumuzu oluşturarak bayilerimizle birlikte büyümeyi hedefliyoruz\" dedi. \"BU FUAR İKİ ÜLKENİN İLİŞKİSİ İÇİN SON DERECE ÖNEMLİ\" İzmir Enternasyonal Fuarı\'nın iki ülke arasındaki dostluğun pekişmesi açısından son derece önemli olduğunu belirten Yüksel, \"Partner ülke olarak Rusya\'nın seçilmesi iki ülkenin yakınlaşmasını, dostluğunu pekiştirecek. İki ülkenin önde gelen sanayicileri burada. Rusya\'nın farklı bölgelerinden gelen iş erbapları, üst düzey yöneticiler, kendi ürünlerini, endüstrilerini, fabrikaları, sanayilerini Türkiye\'deki meslektaşları ve üst düzey yöneticilere anlattılar. Karşılıklı iş anlaşmalarına imza atıldı. İnanıyorum ki iki ülke arasındaki ticaret gelişecek\" diye konuştu.

3)YASAĞA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN, EVLENEN ÇİFTİ ELEKTRİKLİ FAYTONLA GEZDİRDİ

ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, kent merkezinde atların yük ve insan taşımada kullanılmasını yasaklamanın ardından, yasağa dikkat çekmek için nikahını kıyacağı çifti elektrikli faytonla gezdirdi.

Başkan Sözlü, 19 Ağustos\'ta sosyal medya hesabında bir atın yaralanması görüntüsünü paylaşarak, Adana\'da atların yük ve insan taşımacılığında kullanımının yasakladığını açıkladı. Sözlü, modern taşıt araçlarının trafiği yoğun olarak işgal ettiği yerlerde atların bu amaçla kullanılmasının doğru olmadığını belirterek şöyle dedi:

\"Atlar trafikten olumsuz etkileniyor. Bir kargaşada onların canına mal olacak kazalar meydana geliyor. Taşıt olmayan İstanbul Büyükada gibi yerlerde de hava sıcaklıkları hayvanları olumsuz etkiliyor. Modern çözüm yöntemleri var. Bugün elektrikli, karbon salınımı düşük imal edilen, nostaljik ve geleneksel araçlar var. Bizim faytonumuz bunlardan bir tanesi.\"

\'ATLARIN HAYATINA MAL OLUYOR\'

Atların yaşadıkları olumsuz tabloların önüne geçmeyi amaçladıklarını kaydeden Başkan Sözlü şöyle devam etti:

\"Meseleye dikkat çekmek, gerçekten bu çağdaş zaman dilimi içerisinde Türkiye\'de böyle tabloların önüne geçmek amacıyla bunu denedik. Hayvanlarımız sıcak havadan olumsuz etkileniyor. Hayvanlar için, atlar için artık şartlar olumsuz. Atların yük ve insan taşımada kullanılması kent merkezlerinde yasak. Bu konudaki denetimlerimiz artacak. Adana ve İstanbul\'un sıcağı atların hayatını mal oluyor. Bunun için daha insanca bir tutumun milletimize yakışan bir davranış olduğunu düşünüyorum. Adana\'da vatandaşlarımız elektrikli faytona ilgi gösterdi, bunun sayısının artacağını düşünüyorum.\"

Başkan Sözlü daha sonra evlendirme dairesinde nikahını kıydığı Dilara- Okan Urşan çiftini kendi kullandığı elektrikli faytonla, düğünlerinin yapılacağı otele götürdü.

4)TARİHİ SEMTE 51 KEDİ EVİ

ANTALYA\'nın en merkezi noktası tarihi Kalekapısı\'na, üzerinde bağışçıların isimlerinin yazılı olduğu 51 kedi evi konuldu.

Kalekapısı Esnafları Güçlendirme ve Kalkındırma Derneği (KALEDER) tarafından yaptırılan ve maliyetini hayvanseverlerin karşıladığı kedi evleri, bölgeyi gezen yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. Tek tip yaptırılan evlerin farkı ise renkleri ve üzerlerinde yazılı hayvanseverlerin isimleri. Kedi evlerinin hemen yanında bulunan gönüllü noktasında ise hayvanseverlerin bağışları kabul ediliyor. Kaleiçi\'ni gezip görmek isteyenlerin yürüyüş yolu üzerinde bulunan kedi evlerinde vatandaşların sokakta bulup getirdiği sahipsiz kediler barınıyor.

Ücretsiz sahiplendirmenin de yapıldığı kedi evlerinin örnek bir proje olduğunu belirten KALEDER Başkanı Hasan Kilit, \"Şu an 50\'nin üzerinde kedi evimiz var. Bu sayıyı Kaleiçi\'ne kuracağımız kedi evleriyle 80\'e çıkarmayı hedefliyoruz. Yüzlerce turist burada her gün kedilerle zaman geçiriyor\" dedi.

GÖNÜLLÜLÜK ESASINA GÖRE

Projenin gönüllülük esası üzerine şekillendiğini söyleyen Hasan Kilit sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Kaleiçi ve Kalekapısı birbirinden ayrılmaz, birlikte bir bütün olan Antalya\'nın iki önemli noktası. Kedi evleri projemizi de Kalekapısı saat kulesi karşısında gerçekleştirdik. Projeye başlarken, dünyada bizimle birlikte yaşayan canlılar olduğuna dikkat çekmek istedim. En yakınımızdaki canlılar ise kedi ve köpekler. Yavaş yavaş diğer parklara da yayılacağız. Projemi büyütmek için çalışıyorum. Avrupa\'ya da bu projeyi taşıyacağım. Dünyanın her tarafında kedi evleri olsun istiyorum.\"

