DHA YURT BÜLTENİ-4 

Turistleri su parkına götüren midibüs devrildi: 27 yaralı (2) - Yeniden

ANTALYA\'da yerli ve yabancı turistleri su parkına götüren midibüsün devrilmesi sonucu kişi 27 çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Büyük Çaltıcak Mevkii\'nde meydana geldi. Antalya\'da bulunan su parkına gitmek için Beldibi\'ndeki 5 yıldızlı otelden yerli ve yabancı turistlerle çıkış yapan 07 EEJ 91 plakalı midibüsün şoförü Erhan Çiftçi, Büyükçaltıcak mevkii tünel çıkışında aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç devrildi. Kazada, midibüs şoförünün yanı sıra yerli yabancı turistlerin bulunduğu 27 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen sürücüler yaparken, bölgeye sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkartılan yaralılar, ambulanslarla Antalya\'daki çeşitli hastanelere götürüldü.

Kazaya yağmur nedeniyle kayganlaşan yolun neden olduğunu söyleyen midibüs şoförü Erhan Çifçi, \"Bir anda yoldan çıkarak devrildi. Ne yapacağımı şaşırdım\" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------------

Yaralı turistlerin görüntüsü

Yaralıların ambulanslara bindirilmesi

Çocuğunu kucağında taşıyan turist babanın görüntüsü

Ambulansların görüntüsü

Devrilen otobüsün görüntüsü

Ambulansların hastaneye gidişi

Babası ile ambulansa binen küçük kızın görüntüsü

Sedye ile ambulansa taşınan küçük kızın görüntüsü

Yaralı kadının ambulansa bindirilmesi

Detaylar

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

===========================================

Erdoğan\'a suikast davasında reddi hakim talebine ret



CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1\'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 43\'ü tutuklu 47 kişinin Muğla 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanmasına iki günlük aradan sonra devam edildi. Duruşmada darbeci sanık askerlerden Ali Sarıbey, reddi hakim talebinde bulundu. Bazı sanıklar da savunma içini süre istedi. Bu durumun yargılamayı uzatmaya dönük çabalar olarak değerlendiren mahkeme heyeti, talepleri reddetti.

Yoklamayla başlayan duruşmada ilk olarak sanık askerlerden Ali Sarıbey, reddi hakim talebinde bulundu. Bazı sanık askerler de savunma için ek süre istedi.

Görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı Ali Cenk Düzgün, bu başvuruların yargılamayı uzatmaya dönük çabalar olduğu için reddedilmesini talep etti. Duruşmaya kısa ara veren mahkeme heyeti adına Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, açıklama yaptı. Emirşah Baytoğ, \"Cumhuriyet Savcısı Ali Cenk Düzgün\'ün şehit polis memurları Mehmet Çetin ile Nedip Cengiz Eker\'in ne zaman hastaneye götürüldükleri, müdahale edildiklerine yönelik açıklaması, ek bir müteala değildir. Bu nedenle sanıkların savunma için ek süre isteme talebini reddediyoruz\" dedi. Emirşah Baştoğ, ayrıca Ali Sarıbey\'in reddi hakim talebinin de yargılamayı uzatmaya dönük bir çaba olarak değerlendirdikleri için reddettiklerini ifade etti.

Görüntü Dökümü

----------------------

-ARŞİV

- tutukluların görüntüsü

-detaylar

Haber: Taylan YILDIRIM- Cavit YILDIRIM/MUĞLA, (DHA)-

=================================================

Bolu\'da sağanak yağmur etkili oldu

BOLU\'da aniden etkisini gösteren sağanak yağmur, dışarıdakilere zor anlar yaşattı.

Günlerdir yüzünü gösteren güneşli hava, Bolu\'da bu sabah saatlerinde yerini sağanak yağmura bıraktı. Aniden bastıran yağmur, dışarıdakileri hazırlıksız yakaladı. Şehrin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi\'nde bulunanlar koşarak sığınacak yer aradı. Yağmura hazırlıklı olanlar ise şemsiyeyle korundu. Bazı kişiler yağmuru izleyerek keyfini çıkarırken, bazıları da saçakların altına sığındı. Bazı esnaf, dükkanlarının önünde bulunan tezgahları yağıştan korumak için yoğun çaba sarf ederken, yağmur nedeniyle trafikte aksamalar oldu.

Yaklaşık yarım saat süren yağmurun etkisini azaltmasıyla yaşam normale döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Yağmurdan görüntüler

-Yağmurdan kaçanlar

-Saçak altlarına sığınanlar

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

=========================================

Karapınar\'da taciz kavgası: 1 Suriyeli öldü, 1 Suriyeli yaralandı



KONYA\'nın Karapınar İlçesi\'nde, mahalle sakinleri ile Suriyeli grup arasında taciz iddiasıyla çıkan silahlı kavgada, Suriye uyruklu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Fatih Mahallesi Seçilmiş Sokak\'ta meydana geldi. Mehmet Ertunç (20), yanında Hasan Özenli (24) ve Musa Güdal (34) ile birlikte gezdiği sırada, iddiaya göre daha önce kız kardeşini rahatsız edip, tacizde bulunan ve aynı sokakta oturan Suriyeli 8 çocuk babası Mustafa El Muhammed (35) ve 5 çocuk babası Hüseyin El Muhammed ile karşılaştı. İki grup arasında taciz olayı nedeniyle kavga çıktı. İddiaya göre kavga sırasında evinden av tüfeğini alan Mehmet Ertunç, Suriyeli iki kişinin üzerine ateş açtı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Mustafa El Muhammed ile Hüseyin El Muhammed, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Mustafa El Muhammed yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Hüseyin El Muhammed de ilk tedavisinin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi.

HASTANE ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Olaydan sonra Mehmet Ertunç ve 2 arkadaşı polis tarafından gözaltına alındı. Suriyeliler\'in yakınları da hastaneye akın etti. Taciz olayını duyan çevredekiler, Suriyeliler\'e tepki göstermek için hastane önüne gitti. Polis ve jandarma hastane önünde geniş güvenlik önlemi alırken, evlerinde bulunan polisler de göreve çağrıldı. Zaman zaman ilçe sakinleri ile Suriyeliler arasında gerginlik yaşandı. Gerginlik, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle büyümeden sona ererken, iki grup da hastane önünden uzaklaştırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Mehmet OKUYUCU/KARAPINAR (Konya), (DHA) -

==========================================

Kentsel dönüşümde anlaşamayınca susuz kaldılar

ANTALYA\'da yaşadıkları binanın riskli yapı ilan edilmesinin ardından kentsel dönüşüm için müteahhitlerin yanı sıra kendi aralarında anlaşamayan vatandaşların suyu, yasal sürede binayı boşaltmadıkları için kesildi. Vatandaşlar su ihtiyaçlarını, 200 metre uzaklıkta parkın içindeki çeşmeden bidonlarla karşılıyor.

Antalya\'nın Muratpaşa İlçesi\'nde Duriye Baycın Apartmanı\'nda yaşayan vatandaşlar su kesintisi nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyor. Yaşadıkları apartman riskli yapı grubunda çıkınca apartman sakinleri kentsel dönüşüm kapsamında müteahhitlerle görüştü. Ancak apartman sakinleri müteahhitlerin yanı sıra kendi aralarında da anlaşamadı. Apartman sakinleri yasada riskli binayı boşaltma süresini aşınca da Muratpaşa Belediyesi\'nin isteği ile Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) binanın suyunu kesti. Henüz apartmanda oturmaya devam eden vatandaşlar, su ihtiyaçlarını karşılamak için 200 metre uzaklıktaki Beş Şehitler Parkı\'ndaki çeşmeden karşılıyor. Çoğu 65 yaş üstü olan vatandaşlar, her gün ellerinde bidonlarla çeşmeden sularını doldurduktan sonra evlerinin yolunu tutuyor.

BAYRAM SONUNA KADAR SÜRE

Apartman sakinlerinden 65 yaşındaki emekli Ömer Sağmanlıgil, yasaya göre kanunun öngördüğü süreyi tükettiklerini söyledi. Yasaya göre zorla evden çıkarmaların başlayacağını belirten Sağmanlıgil, bu kapsamdan önce sularının kesildiğini söyledi. Sağmanlıgil, “Antalya\'nın sıcağında susuz kaldık. Önümüzde de Kurban Bayramı var. Muratpaşa Belediyesi\'nden sürenin uzatılmasını istedik ancak yetkililer uygun görmedi. Müteahhittiler de bizim buranın nasıl olacağını bir türlü anlamadı. Komşularla da bazı anlaşmazlıklar var. Bu yüzden süre uzadı. Bir haftadır sularımız kesik. İsteğimiz idarenin bayram nedeniyle biraz daha süre tanıması. Ondan sonra biz de taşınacağız\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Apartman sakinlerinin parktaki çeşmeden su doldurma görüntüleri

Parktan eve su taşıma görüntüleri

Merdivenlerden eve su çıkarma görüntüleri

Suları kesiler apartman sakini ile röp

Evdeki su kovalarından detay görüntü

Hasar tespiti yapılanr binadan detay görüntüler

Haber: Hasan Demirbaş kamera: Emrah Gül / ANTALYA (DHA)

==================================================

Sulama kanalına düşen minik Taha öldü



ŞANLIURFA’nın Akçakale İlçesi\'nde, sulama kanalına düşen 5 yaşındaki Taha Ediş öldü.

Olay, dün gece ilçeye bağlı Sevimli Mahallesi’nde meydana geldi. Evlerinin arkasında geçen sulama kanalı çevresinde oynayan Taha Ediş, dengesini yitirince akıntılı suya düştü. Taha\'nın eve gelmemesi üzerine yakınları, çevrede yaptıkları aramada çocuğun cesedine ulaştı. Sudan çıkarılan minik Taha\'nın cesedi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Adli Tıp Kurumu

- Cenaze aracının beklemesi

- Cenaze yakınlarının bahçede beklemesi

- Hayatını kaybeden Hakan Ediş\'in fotoğrafı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Uğur BUDAK-ŞANLIURFA-DHA)

===================================================

Biber Festivalinde GDO tepkisi

BURSA’nın merkez Nilüfer Belediyesi tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen Ürünlü Biber Festivali’nde en iyi biberler ve en lezzetli yemekler kıyasıya yarıştı. Festivalde GDO’ya tepki gösteren Başkan Mustafa Bozbey, “Genetiği bozulmuş ürünleri yıllarca önümüze koydular, bizi hasta ettilerö sözleriyle isyan etti.

Nilüfer Belediyesi’nin kırsal mahallelerinde yetişen ürünleri tanıtmak ve yerel üretimi desteklemek amacıyla düzenlediği etkinliklerden biri olan 5. Ürünlü Biber Festivali büyük ilgi gördü. Ürünlü Mahallesi meydanında düzenlenen etkinliğe Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Mehmet Turan Tansal, CHP Bursa Kadın Kolları Başkanı Vildan Özkula, Ürünlü Mahalle Muhtarı Nihat Altan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

“En iyi biber yetiştiricisiö ve “Biber yemekleriö yarışmalarının düzenlendiği etkinlikte birbirinden farklı türdeki biberler de görücüye çıktı. Nilüfer Küçük Ölçekli Kent Bostanları’nda ekolojik tarım koşullarında yetiştirilen ürünlerin sergilendiği buluşmada, Ürünlü Kadın Dayanışma Derneği de büyük beğeni toplayan yöresel yemekleri satışa sundu.

Festival öncesi konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey GDO’ya tepki gösterdi. Günümüzde hastalıkların arttığının altını çizen Başkan Bozbey, “Alzheimer denilince hep 60 yaş üstü insanlarda olur şeklinde bir inanış var. Ben 22 yaşındaki bir gencin alzheimer olduğunu gözlerimle gördüm. Bundan 15 sene önce kalp krizi ile ilgili 50 yaş üzeri insanlarda risk var derlerdi. Şimdilerde maalesef 20’li yaşlardaki gençlerimiz kalp krizine ve çeşitli hastalıklara maruz kalıyor. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi GDO’lu ürünlerdir. Genetiği bozulmuş ürünleri yıllarca önümüze koydular, yedirttiler ve bizi bu hale dönüştürdülerö dedi.

YEREL TOHUMLARA YÖNELİN

Düzenlenen festivallerle yerel ve ekolojik koşullarda üretilen ürünlerin kullanımını teşvik etmek istediklerini belirten Bozbey, “Ürünlü mahallemizde bulunan Kent Bostanları’nda ve Tohum Kütüphanemizde ürün çeşitliliğini zenginleştirerek ekolojik koşullardaki tarım uygulamaları konusunda öncü bir rol üstleniyoruz. Nilüfer Belediyesi olarak yıllar önce bu konudaki duyarlılığımızı ortaya koyduk. İlgili müdürlüğümüzce yerel tohumları halkımızla ücretsiz olarak paylaşıyoruz. Sizlerin de yerel tohumlara yönelmenizi ve GDO’suz bu ürünleri kullanmanızı istiyoruzö diye konuştu. Başkan Bozbey, bu sayede gençliğin ve çocukların doğal ürünlerle güzel bir yaşam sürmelerinin sağlanabileceğinin altını çizdi.

Festivalin en heyecanlı bölümü ise yemek yarışmasında yaşandı. Biberli tatlılardan biber çorbasına kadar birçok yemek dereceye girebilmek için mücadele etti. Yarışmada, “köy ekmeğinde kuzu kapama yemeğiö ile Hatice Beki birinci olurken, “beşamel soslu tavuklu biber dolmasıö yemeği ile Müge Şavin ikinci, “sebzeli biftek sarma yemeğiö ile Emine Dikme üçüncü oldu.

Ürünlü’de en iyi biberi yetiştirenler de festivalde ödüllendirildi. Jüri üyeleri tarafından 10 tarlada iki hafta süren incelemede verim, kalite, çevre düzeni, hastalık ve zararlı durumuna göre değerlendirme yapıldı. Değerlendirme sonucunda biber üreticisi Galip Atan birinci, Salim Uçan ikinci, Hüseyin Dinç de üçüncü oldu. Her iki yarışmada da dereceye girenlere 1000, 750 ve 500 TL’lik para ödülleri verildi.

Yarışmaların ardından Nilüfer Halk Dansları Topluluğu’nun dans gösterisi izleyicilerin beğenisini topladı. Festivale katılanlar, Nilüfer Roman Orkestrası ve Yasemin konseri ile de renkli anlar yaşadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Belediye Başkanının konuşması

-Drone\'la havadan görüntü

-Biber şenliğine katılanlar

Haber-Kamera: BURSA, (DHA)-

===============================================

Hakkarili doktor, İzmirli sosyologla evlendi

VAN\'da doktorluk yapan Hakkarili Engin Bahadır, Adnan Menderes Üniversitesi\'nde tatıştığı İzmirli sosyolog 27 yaşındaki Canan Bahadır ile 2 gün 2 gece süren bir düğünle evlendi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi\'nden 6 yıl önce mezun olduktan sonra Van\'daki İpekyolu 8 no\'lu Sağlık Merkezinde doktor olarak atanan Hakkarili 27 yaşındaki Engin Bozdağ, aynı üniversitenin sosyoloji bölümünden mezun olan İzmirli Canan Bahadır ile dünya evine girdi. Çift için Hakkari\'deki Sümbül Mahallesi\'ndeki meydanda düğün yapıldı. Hakkari\'nin Sümbül Dağı karşısında mutluluk fotoğrafı çeken İzmirli gelin Canan Bahadır, \"Üniversitede tanışmıştık. Hakkari\'ye de ilk kez geldim. Buradaki insanlarını çok sevdim. Hiç yabancılik çekmedim. Kendimi aynı kültürden hissettim. Mutluyum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hakkarili doktor Engin Bozdağ ile İzmirli sosyolog Canan Bahadır ile birlikte hatıra fotoğraf çektiren yakınları

-Damat Engiz Bozdag ve gelin Bahadır ile röportaj

-Gelin ve damat el ele tututup düğün alanına gelişleri

-Halay çeken yöresel kıyafetli kadınlar

-Halay çeken erkenlerden genel ve detay

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)-

================================================

Göğsündeki 8.5 santimlik kitle ameliyatla alındı

GAZİANTEP\'te 68 yaşındaki Meral Çakı\'nın aort damarının genişlemesiyle göğüs kafesinde oluşan 8.5 santimetre çapındaki kitle, 4 saat süren ameliyatla alındı.

Göğsünde sıkışma ve ağrı hissiyle 6 gün önce özel bir hastaneye giden Meral Çakı\'nın, yapılan tetkiklerinde aort damarında 8.5 santimlik balonlaşma olduğu tespit edildi. Patlama riski yüksek olan balon kitlesi için Meral Çakı, ameliyata alındı. Meral Çakı\'nın göğüs kafesindeki kitle, Doç. Dr. Mustafa Bilge Erdoğan başkanlığında ekiple 4 saat süren ameliyatla alındı. Çakı, yapılan ameliyatla yeniden sağlığına kavuştu.

Doç. Dr. Mustafa Bilge Erdoğan, kitlenin yapılan tetkikler sonucu 7- 8 yıllık bir kitle olduğunu belirlediklerini söyledi. Bu yaştaki hastalarda görülen çok nadir bir durum olduğunu ve hemen müdahale edilmemesi halinde ölüm riski olduğunu belirten Erdoğan,

\"Damarın yırtılmadan 8.5 santime kadar büyümesi çok nadir bir durumdur. Hastamızın çok fazla sigara kullanıyor ve sigara içenlerde anevrizmalar daha istekli olur. Hastamıza durumu anlattık, çok riskli bir ameliyat olduğunu söyledik. Hastamız cesaret göstererek ameliyata girmeyi kabul etti. Ameliyatta ana aort kapağını, kalbi besleyen damarları ve beraberinde beyne giden damarları değiştirdik. Şu an gayet sağlıklı, en kısa sürede taburcu edeceğiz\" dedi.

Hastaneye gelene kadar hastalığının farkında olmadığını, hastalığa hemen teşhis koyup gerekli müdahaleyi yaptıkları ve ikinci bir hayata başladığını kaydeden Meral Çakı ise, sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

- Mustafa Bilge Erdoğan röp.

- Meral Çakı ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Ahmet SOYDOĞAN GAZİANTEP-DHA)

===================================

