DHA YURT BÜLTENİ-3  

Kangal köpekleri, sınır karakollarında görev alacak

DÜNYACA Ünlü kangal köpeklerinin Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce sınır karakollarında görevlendirilmesi için çalışma başlatıldı. Kangal köpeği yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, \"Kangal köpekleri tehlikeyi önceden sezen ve tepki veren hayvanlardır. Tehlikeyi çabuk algılar ve tepki verir\" dedi.

2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı\'nda birim fiyatının bin lira olarak belirlendiği Kangal köpekleri sınır karakollarında askerin en büyük yardımcısı olacak. Daha önce İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından toplumsal olaylara müdahalede kullanılmak üzere denemek için alınan Kangal köpeklerinden askerin de sınır karakollarında yararlanmasının planlandığı öğrenildi. Çalışmayı olumlu bulan Sivas İl Özel İdaresi Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi Sorumlusu Hüseyin Yıldız sınır karakollarında kullanılacak Kangal köpeklerinin özellikleri hakkında bilgi verdi. Kangal köpeklerinin özellikle karasal iklimi olan bölgelerde yüzde yüz verimli olacaklarını ifade eden Yıldız, Kangal köpeklerinin henüz yavruyken, sonbaharda savunacağı bölgeye götürülmesinin doğru olacağını söyledi.

\"SİHA OLARAK GÖREV YAPAR\"

Kangal köpeklerinin bulundukları alanda adeta Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) gibi görev yapabileceğini ifade eden Yıldız, \"Kangal köpeğinin yaşadığı saha çok önemlidir. Yaşadığı sahada bunları zaten uyumlu görürsün yaptığı işi başarıyla ortaya koyar ama yaşamadığı ve yaşayabileceği zorlukların içinde deniz seviyesi altındaki iklimlerde bunları muhafaza etme şansları çok zayıf olur ve başarısızlaşır. Sınır karakollarında kangal köpeğinin radar gibi olanlarını oraya götürmeniz gerekiyor. Başka türlü verim alamazsınız. Oraya entegre olacak kangalların seçimi çok önemlidir. Polisimizin, askerimizin elinde bir SİHA gibi karada görev yapan radar gibi kangal köpeklerini oraya yerleştirmek önemli. Aksi takdirde tembel, kendiyle barışık olmayan köpeği oraya götürürsen orada başarı oranı sıfıra düşer\" dedi.

\"HER BÖLGEDE BAŞARI SAĞLAMAZ\"

Nem oranı çok yüksek olan yerlerde ve deniz seviyesinde Kangal köpeklerinin verimsiz olacağını belirten Yıldız, \"Kangal köpeği deniz seviyesinde yüzde yüz başarısız olur. Nem oranı çok fazla olan bölgelerde başarı göremezseniz. Yüksek karasallarda, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, İç Anadolu bölgelerinde ve Güneydoğu Anadolu\'nun özellikle yüksek dağlarında başarı oranları çok yüksek olur. Ama Mersin\'e, Ege bölgesine, İzmir\'e götürürseniz başarısız olur. Götürdüğünüz zaman ve zeminde çok önemli. Siz Temmuz, Ağustos aylarında köpek transfer ederseniz çok başarısız bir halka gelişir. O köpeğin yarını orada çok başarısız olur. Eldeki Kangal soyu patlamış olur. Gerçek Kangal bugün dünyanın en tehlikeli hayvanlarından olan kurdu alt edebiliyorsa, köyünü hanesini ondan savunuyorsa bu Kangal köpeği ondan daha zeki ve çevik olduğunu gösterir. Onun için ben bozkırın müdürü ve yerli SİHA diyorum benim Kangallarıma. Kangal köpeğinin hız oranı, dağdaki süratliği bozkırdaki müdürlüğü buradan gelir. Biz artık her yerde kangal köpeklerimizin yer almasını istiyoruz\" diye konuştu.

\"TEHLİKEYİ ALGILAR\"

Kangal köpeklerinin özellikle geceleri radar vazifesi görebileceğini ve kendisini ölümüne feda edeceğini söyleyen Yıldız \"Kangallar karakollarımızı tehdit edebilecek unsurları tespit eder. Tepkisini anında ortaya koyar, Askeri uyarmaya yardımcı olur\" ifadelerini kullandı.

Sınır karakollarında görevlendirilecek Kangal köpeklerinin seçimi için daha önce Sivas\'ta bir ön araştırma yapıldığı, kısa süre sonra da köpek alımlarının gerçekleştirileceği öğrenildi.

9 bin yıllık iskeletler müzede sergileniyor

KONYA’da 9 bin yıllık yerleşim yeri olan Çatalhöyük kazılarında bulunan insan iskeletleri, Arkeoloji Müzesi’nde sergileniyor. Vücut bütünlüğünü koruyan bir yaşındaki bebek iskeleti ve bir yetişkine ait iskelet görenleri şaşırtıyor. Kazı bölgesindeki toprakla birlikte özel korumalı cam fanus içerisinde sergilenen iskeletlerin yanı sıra üzeri kırmızı renkli toprak sürülmüş kafatası da dikkat çekiyor.

Çatalhöyük\'ün 1958 yılında arkeolog James Mellaart tarafından keşfedilmesinin ardından kazılar, 1961- 1963 ve 1965 yıllarında yapıldı. Verilen aranın ardından 1993 yılında yeniden başlayan kazı çalışmaları, Stanford Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ian Hodder başkanlığında yürütülüyor. Çatalhöyük’ten çıkan tarihi eserlerin tamamının sergilendiği bir müze yer almazken buluntulardan bazıları Arkeoloji Müzesi’nde sergileniyor. Çatalhöyük kazılarında bulunan ve müzede sergilenen vücut bütünlüğünü koruyan bir yaşındaki bebek iskeleti ve bir yetişkine ait iskelet görenleri şaşırtıyor. Kazı bölgesindeki toprakla birlikte özel korumalı cam fanus içerisinde sergilenen iskeletlerin yanı sıra üzeri kırmızı renkli toprak sürülmüş kafatası da dikkat çekiyor.

Müzede sergilenen erişkin bir kadına ait olduğu tahmin edilen ilk ve tek sıvalı kafatası olma özelliği taşıyan kafatasının yapılan inceleme sonucu birden fazla sıvandığı ortaya çıkarken, bu işlemin kafatasının mezara konulmadan önce başka bir yerde sergilendiğinin bir göstergesi olabileceği belirtiliyor. Kafatasının önemli bir aile bireyine ait olabileceği yorumu yapılırken, bu buluntu ile Çatalhöyük’ün Anadolu’da sıvalı kafatası örneği veren Köşkhöyük’ten sonra ikinci neolitik yerleşim merkezini oluşturduğu vurgulanıyor.

Çatalhöyük’te yaşayan insanlar ölülerini dizlerini karınlarına çekik bir şekilde evlerinin tabanlarına gömmeleri ise dikkat çekiyor. Öldüğünde yaklaşık bir yaşında olan bebek iskeleti de dizleri karnına çekik bir şekilde el ve ayak bileklerinde birer dizi boncukla görünüyor. Müzede yaklaşık 2 ay önce sergilenmeye başlanan ve vücut bütünlüğünü koruyan yetişkin bir insana ait iskelette ilgi gören buluntular arasında yer alıyor.

Kızıltepe’de trafik kazası: 2 yaralı

MARDİN\'in Kızıltepe İlçesi\'nde kavşakta kırmızı ışık ihlali sonucu iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında her iki aracın sürücüsü yaralandı.

Kızıltepe İlçesi\'ndeki kaza dün akşam saat 21.00 sıralarında Devlet Hastanesi Kavşağı\'nda meydana geldi. Mardin\'den Kızıltepe istikametine seyir halinde olan Tacedin Aydemir (38) yönetimindeki 33 EGR 01 plakalı otomobil, hastane kavşağında kırmızı ışık yandığı sırada geçmeye çalışırken, yeşil ışıkta kavşaktan dönmek isteyen Umut Yılmaz (23) yönetimindeki 06 BS 5923 plakalı otomobile çarptı. Meydana gelen kazada; Umut Yılmaz\'ın kullandığı kullandığı otomobil, çarpmanın etkisiyle savrularak takla attıktan sonra kaldırımda ters yattı. Tacedin aydemir\'in kullandığı otomobil ise kavşaktaki trafik lambası ile işaret levhasına çarparak durdu.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler Yılmaz ile Aydemir, ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan Tacedin Aydemir’in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri, herhangi bir patlama ihtimaline karşı otomobillerin gaz ile elektrik bağlantılarını kesti.

Karayolunun kapanmasına neden olan otomobillerin çekicilerle olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı tekrar sağlandı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

TEKİRDAĞ’ın Çorlu İlçesi’nde Halil Şensoy, kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Ters dönen araçta yaranan Şensoy ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Çerkezköy-Çorlu karayolu Mühendislik Fakültesi mevkiinde meydana geldi. Çorlu\'ya giden 59 YN 532 plakalı otomobilin sürücüsü Halil Şensoy, aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazada ters duran otomobilin içinde sıkışan sürücü Şensoy yardımına olay yerinde çalışma yapan karayolları ekipleri yetişerek araçtan çıkarttı. İhbar üzerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan otomobil sürücüsü Halil Şensoy tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.

Şehitler için mevlit okutuldu

BURDUR\'da Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Hikmet Zengin ve Jandarma Komando Er Göksel Tokat için mevlit okutuldu.

Burdur\'a bağlı Güneyyayla Köyü\'nde düzenlenen mevlit programına Vali Şerif Yılmaz, Ak Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Tırtıllı Araç Sürücü Alay Komutanı Albay Hakan Tokçalar, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı ile vatandaş katıldı.

Şehitler için Kuran okundu. İl Müftüsü Hıdır Bayrak\'ın dua etmesinin ardından katılanlara yemek ikram edildi. Daha sonra geçen haziran ayında Mardin Dargeçit\'te şehit olan Hikmet Zengin ile 1984 yılında Şırnak\'ta şehit olan Göksel Tokat\'ın mezarları ziyaret edildi.

Burdur\'da cumhuriyet resepsiyonu

BURDUR\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Kent merkezindeki bir otelde düzenlenen resepsiyona Vali Şerif Yılmaz ve eşi Hilal Yılmaz, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Yüce ile kaymakamlar, belediye başkanları, şehit aileleri, gaziler, STK başkanları ile sevgi evlerinde kalan çocuklar katıldı. Vali Yılmaz ve eşi resepsiyona katılan şehit aileleriyle yakından ilgilendi.

Resepsiyonda konuşan Vali Yılmaz, şunları söyledi:

\"Aziz şehitlerimize, gazilerimizi rahmet minnet ve şükranlarımı ifade ederken, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bugüne kadar ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine ulaşmasında emeği geçen, katkısı bulunan, hizmet eden herkese teşekkür ediyorum. Bir teşekkürüm de bugün dünyanın dört bir yanından saldırıya uğrayan gerek ekonomik, gerek ticari, gerek siyasi, gerek diplomatik her türlü saldırılara maruz kalan Türkiye Cumhuriyeti devletine sahip çıkan, göğsünü siper eden, her alanda kendi görevlerini yerine getirmek, işini yapmak suretiyle sahip çıkan aziz milletimizedir. Cumhuriyetimizin 94\'üncü yıldönümünü Türkiye\'nin her yerinde olduğu gibi yurtdışındaki diplomatik temsilciliklerimizde kutlamanın onurunu yaşıyoruz. Yine gönül coğrafyamızdan Türkiye Cumhuriyeti\'ne, ülkemize saygı ve muhabbetini ileten dostlarımıza, kardeşlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum.\"

Vali Yılmaz konuşmasının ardından eşi Hilal Yılmaz\'la birlikte 94\'üncü yıl pastasını kesti.

Kuşadalılar Cumhuriyet için yürüdü

AYDIN\'ın Kuşadası İlçesi\'nde Cumhuriyet\'in kuruluşunun 94\'üncü yıldönümü için düzenlenen yürüyüşe binlerce vatandaş katıldı.

Kuşadası İlçesi, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu bir dizi etkinlikle kutladı. Cumhuriyet Kupası Yelkenli Yat Yarışları\'na katılan yatlar ve balıkçı tekneleri gündüz yapılan kutlamalara denizden katıldı. Atatürk Meydanı\'ndaki resmi kutlamalarda ise denizde kortej geçidi yapan yatlar, güzel bir görüntü oluşturdu. Kutlamalar için saat 18.30\'da bir kortej yürüyüşü düzenlendi. Kısmet Kavşağından başlayarak Atatürk Bulvarı, Sağlık Caddesi, İnönü Bulvarı üzerinden İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı\'nda son bulan yürüyüşe ise on bini aşkın vatandaş katıldı. Belediye, Kaya Aldoğan Veteran, Bahçeşehir ve Cumhuriyet bandoları kortejde görev yaptı. Kortej öncesi motosiklet ve bisiklet grupları geçiş yaptı. Kortejde ise Nene Hatun, Asker, Seyit Onbaşı, Efe, Hemşire ve Türk bayraklı bir kızı simgeleyen canlı heykeller ile 2 muhafızı ile birlikte at sırtında ilerleyen Mustafa Kemal Atatürk canlandırıldı. Her yaştan vatandaşların ellerinde Türk bayrakları ile katıldığı yürüyüşte; Belediye Başkanı CHP\'li Özer Kayalı, eşi Nil Kayalı, Kuşadası\'nın kardeş kentleri Prizren, Sinaia Belediye Başkanları ile Tirgu Mureş Belediye Meclis üyeleri de katıldı. Kortej yürüyüşü saat 20.00\'da İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı\'nda Ege İpek Yolu Orkestrası\'nın sahne aldığı Cumhuriyet konseriyle sona erdi.

KADINLARDAN CUMHURİYET BALOSU

Kuşadası İş Kadınları Derneği\'nin ev sahipliğinde Amara Sea Light Otelde düzenlenen balo ise 20.30\'da başladı. Dernek yöneticileri Konuklarını, kapıda karşıladı. Balo için özel olarak düzenlenen, bayraklar ve Atatürk posterleri ile donatılan salondaki balo, Dernek Başkanı Birgül Öner\'in konuşmasıyla başladı. Öner, \"Şehitlerimizin kanıyla, milletimizin fedakarlıklarıyla kurduğu Cumhuriyet\'i sonsuza kadar yaşatmak hepimizin öncelikli görevidir. Demokratik, siyasal, kültürel ve sosyal alanlar başta olmak üzere Cumhuriyetin tüm kazanımlarını gelecek nesillere geliştirerek ulaştırmak zorundayız. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk\'ü, bu topraklar için gözünü kırpmadan canını seve seve veren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnet ile anıyor, Cumhuriyet Bayramımızı yürekten kutluyorum\" dedi.

Konuşma sonrası sinevizyon ekranlarından Atatürk\'ün kendi sesinden Nutuk dinlendi. Kadınların Bayraklı gösterisi ayakta alkışlandı.

Cumhuriyet Bayramı konserinde Aleyna Tilki sahne aldı



MUĞLA\'nın Dalaman İlçesi\'nde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Aleyna Tilki sahne aldı.

Bu yıl 94\'üncüsü kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserinde sahne alan Aleyna Tilki, sevilen parçalarını Dalamanlılar için seslendirdi. Binlerce Dalamanlının izlediği konserde, Tilki dansı ve seslendirdiği şarkılarla katılımcıları coşturdu. Konser öncesi Dalaman Belediye Başkanı CHP\'li Muhammet Şaşmaz, Tilki\'ye \'hoş geldin\' diyerek çiçek ve el dokuması çanta takdim etti. Konuşma yapan, Atatürk ve silah arkadaşlarını anan Başkan Şaşmaz, \"Aleyna Tilki\'ye de vermiş olduğu bu coşkulu konserden dolayı teşekkür ediyorum. Son olarak da sözlerimi Ünlü Sanatçı Levent Kırca\'yı ölmeden birkaç saat önce söylediği şu sözlerle son vermek istiyorum. \'Atatürk\'le kalın, Cumhuriyetle kalın, aydınlık bir dünyada buluşmak üzere\' demişti. Ben de sizlere aynı dilekte bulunuyorum. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı kutlarım\" dedi. Saat 21.30\'da başlayan konserde sahneye çıkan Aleyna Tilki, spor ayakkabısı mini eteği ve pembe ceketiyle dikkat çekti. Aleyna Tilki, şarkıları ve hareketli danslarıyla izleyenleri coşturdu. Yaklaşık 10 bin kişinin izlediği konserde sahnede yaklaşık 2 saat kalan Aleyna Tilki, \"Hedefim dünya starı olmak\" dedi.

Kaş\'ta fener alayı yapıldı

ANTALYA\'nın Kaş İlçesi\'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı fener alayıyla kutlandı.

Ankara\'da 29 Ekim 1923 günü cumhuriyetin ilanı Kaş\'ta 3 gün sonra duyuluyor ve Kaşlılar bu haberi Yunanistan\'ın Meis Adası\'na karşı büyük bir ateş yakarak kutluyor. O yıldan bu yana Kaş\'ta Cumhuriyet Bayramı farklı şekilde kutlanıyor. Bu yıl ki kutlamalara yaklaşık 7 bin kişi katıldı. Kutlamalar fener alayı ve Cumhuriyet Yürüyüşüyle başladı. Yürüyüşte Kaş Kaymakamı Bilgihan Bayar, Demre Kaymakamı Murat Uz, Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, Jandarma Komutanı Binbaşı Hakan Öztürkmen, eski Kaş Belediye Başkanı Abdullah Gültekin, CHP İlçe Başkanı Ulaş Akbaş da yer aldı.

Yürüyüş öncesi vatandaş harmandalı oynadı. Marşlar eşliğinde Türk bayraklarıyla 1 kilometre yürüyen grup Cumhuriyet Alanı\'nda toplandı. Yürüyüşte 50 metrelik bir Türk bayrağı taşındı. Cumhuriyet Alanı\'nda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından İzmir Marşı, Onuncu Yıl Marşı ile coşku doruğa ulaştı.

Kutlamalara Ankara\'dan gelen Sema Akdoğan, \"Cumhuriyeti yaşamak ve yaşatmak için, cumhuriyeti duyurmak için Kaş\'tayım. Cumhuriyetin Kaş\'ta en güzel haliyle kutlandığı göstermek için buradayım\" dedi.

Ayşe Filiz Kıran, \"Antalya\'dan geldim, cumhuriyeti kutlamak için. Cumhuriyetimiz kutlu olsun\" diye konuştu.

Sara Misram, \"4 yıldır Edirne\'den geliyorum Cumhuriyet Bayramı\'nı kutlamak için. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun\" dedi.

Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer de \"29 Ekim 1923\'te cumhuriyetin ilanı iletişim ve ulaşım zorluklarından dolayı Kaş\'ta 3 gün sonra duyuldu. Kaşlılar büyük bir ateş yakarak Meis\'e karşı kutlamaya başladı. 94 yıldan bu yana Cumhuriyet Bayramı, Kaş\'ta bir başka kutlanarak devam etmektedir\" diye konuştu.

Romen şarkıcı 10. Yıl Marşı\'nı söyledi

İZMİR\'de bir AVM\'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Sonbahar - kış defilesinde ünlü mankenler Özge Ulusoy, Merve Büyüksaraç ve Şebnem Schaefer podyumda bu yılın modasını gözler önüne sererken ünlü Romen şarkıcı Otilia, Cumhuriyet Bayramı\'na özel 10.Yıl Marşı\'nı İzmirlilerle birlikte seslendirdi.

İzmir Optimum AVM\'nin geleneksel sonbahar-kış kreasyonları defilesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nda ünlü mankenlerin katılımıyla gerçekleşti. Podyumların beğeni toplayan yıldızları Özle Ulusoy, Merve Büyüksaraç ve Şebnem Schaefer Optimum AVM\'deki markaların sonbahar - kış koleksiyonlarını görücüye çıkarırken, defile sonrası Otilia ilk kez seslendirdiği yeni şarkısı \"Prisionera\" ve muhteşem dans şovuyla nefesleri kesti. 2014 yılında yayınlanan ve dünya listelerinde hit olan \'Bilionera\' şarkısı ile performansına başlayan Otilia, binlerce hayranını selamlayarak, sevgi gösterisinde bulundu. Sinan Akçıl ile birlikte seslendirdiği şarkısı \"Aşkla\"yı İzmirli hayranları için söyleyen şarkıcı, konser sonrası Türk bayraklı kostümü ile 10. Yıl Marşı\'nı hayranlarıyla seslendirdi ve büyük alkış aldı.

