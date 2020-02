DHA YURT BÜLTENİ -3

Gaziantep Polis Okulu\'nda çok sayıda öğrencide zehirlenme belirtisi (1)

Gaziantep Polis Okulu\'nda eğitim gören çok sayıda öğrenci, zehirlenme şikayetiyle hastanelik oldu.

Sabaha karşı mide bulantısı, kusma ve halsizlik gibi şikayetlerde bulunan Polis Okulu öğrencileri, çağırılan ambulanslarla Gaziantep\'teki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tahlilleri yapılan ve serum tedavisi uygulanan öğrenciler gözlem altında tutuluyor.

Emniyet Müdürlüğü ve Polis Okulu idarecileri de hastanelere giderek, öğrencilere ilişkin bilgiler aldı.

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) -

Başkale\'de menfeze tuzaklanan patlayıcı imha edildi

Van\'ın Başkale ilçesinde, PKK\'lı teröristlerin menfeze tuzakladığı, 300 metre kablo bağlantılı el yapımı patlayıcı, jandarma tarafından bulunarak imha edildi.

Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Karayolu üzerinde bulunan bir menfeze el yapımı patlayıcı yerleştirildiği ihbari üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler, bölgeye \'Şehit Uzman Jandarma 1\'inci Kademeli Çavuş Kerem Aydın\' operasyonu düzenledi. Operasyonda, menfezin içine yerleştirilmiş patlamaya hazır yaklaşık 20 kilogram çift fünyeli hazırlanmış, 300 metre kablo bağlantılı el yapımı patlayıcı tespit etti. Patlayıcı, kontrollü olarak olay yerinde imha edildi.

İki kardeşi yaralayıp 12 yıl ceza aldı \'İsteseydim öldürürdüm\' dedi

Konya\'da borçlu olduğu kardeşlerden birini tabancayla, diğerini ise tabancanın tutukluluk yapması üzerine bıçakla yaralayan kasap Mustafa Aydınkafa (33), \'kasten öldürmeye teşebbüs ve yaralama\' suçlarından 12 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu Aydınkafa son savunmasında, \'\'Öldürme kastım yoktu. Öldürmek isteseydim öldürürdüm\'\' dedi.

Olay, 11 Şubat günü saat 20.30 sıralarında, merkez Meram ilçesi Batı Hadimi Mahallesi Taşköprü Caddesi üzerinde meydana geldi. Mustafa Aydınkafa ile Osman ve Kenan Deveci kardeşlerin araçları çarpıştı. Aydınkafa, kazada meydana gelen hasarı, kusurlu taraf olduğu için ödemeyi kabul etti. Olay günü Deveci Kardeşler, trafik kazası nedeniyle alacakları bulunan Mustafa Aydınkafa\'nın kasap dükkanına geldi. İçeriye Osman Deveci girdi. İkili arasında tartışma çıktı. Aydınkafa, Deveci\'yi elindeki tabancayla kovalamaya başladı. Osman Deveci\'yi sokak ortasında sağ bacağından vurarak, yaraladı. Ardından tabancayı dışarıda bekleyen Kenan Deveci\'ye doğrultu ancak silah tutukluluk yapıp, ateş almadı. Osman Deveci, kanlar içinde sürünerek, yakındaki bir markete sığındı. Mustafa Aydınkafa ise yanında taşıdığı bıçağı çıkararak, kaçmaya çalışan Kenan Deveci\'nin peşine düştü. Ağabeyi Osman Deveci\'nin sığındığı markete giren Kenan Deveci, peşinden gelen Mustafa Aydınkafa\'nın elindeki bıçağı almaya çalıştı, başarılı olamadı. Yaşanan boğuşma sırasında Aydınkafa, Deveci\'yi yere yatırarak, 17 yerinden bıçakladı. Ayrıca başına defalarca tekme attı. Mustafa Aydınkafa, olay sonrası kaçtı. Bu anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yaralı kardeşler, kaldırıldıkları hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

SAKLANDIĞI BAĞ EVİNDE YAKALANDI

Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mustafa Aydınkafa\'nın, Meram ilçesi Güneydere köyündeki bağ evinde saklandığını belirledi. Olaydan 1 gün sonra bağ evine düzenlenen operasyonla Aydınkafa, yakalandı. Gözaltına alınan Aydınkafa\'nın ifadesinde, Deveci Kardeşler ile aralarında küfürleşme olduğunu bu nedenle çıkan tartışmada birini vurup, diğerini bıçakladığını söylediği belirtildi. Adliyeye sevk edilen Mustafa Aydınkafa, tutuklandı.

\'ÖLDÜRMEK İSTESEYDİM ÖLDÜRÜRDÜM\'

Konya 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Mustafa Aydınkafa, olayda yaralanan Deveci Kardeşlerin yakınları ile taraf avukatları katıldı. Aydınkafa, son savunmasında, \"Benim dükkanıma baskına geldiler. Öldürmek isteseydim elimdeki silahla öldürürdüm. Öldürme kastım yoktu. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum\" dedi.

12 YIL 9 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, Mustafa Aydınkafa\'yı \'kasten öldürmeye teşebbüs ve yaralama\' suçlarından toplam 12 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Nene Hatun heykelindeki 24 yıllık hata düzeltildi

Osmanlı-Rus Savaşı\'nda Aziziye savunmasının kahramanlarından Nene Hatun adına 1994 yılında yaptırılan heykeldeki hata düzeltildi. Sol elinde tüfek ve sırtında bebek ile anıtlaştırılan Nene Hatun heykelindeki tüfek yerine tarihte olduğu gibi balta konuldu, sırtındaki bebek ise kaldırılmadı. Heykeldeki 24 yıllık hatanın düzeltildiğini söyleyen Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, \"Nene Hatun savaşa bebeğiyle katılmadı. Biz burada Nene Hatun\'un çocuğunun olduğunu hatırlatmak istedik\" dedi.

Tarihte 93 harbi olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Erzurum halkı Aziziye Tabyasında tarihe geçen bir zafere imza attı. 9 Kasım 1878 sabahı Aziziye Tabyası\'nın Ruslar tarafından işgal edildiğini ve Türk askerinin zorda olduğunu duyan 3 bine yakın Erzurumlu balta, kürek, kazma, sopa, dirgen gibi aletlerle yardıma koştu. Aziziye tabyasındaki kahramanlardan biri olan Nene Hatun, kundaktaki bebeğini eve bıraktı. Nene Hatun, aldığı baltayla Aziziye Tabyası\'ndaki Türk askerine yardıma gitti. O gün Erzurumlularla birlikte Aziziye Tabyasında Rus ordusuna geçit vermeyerek tarihi bir zafere imza atan Nene Hatun için 1994 yılında Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından heykel yaptırıldı.

SOL ELDE TÜFEK, SIRTINDA BEBEK

Merkez Yakutiye İlçesi Tebrizkapı semtine konulan heykelle birlikte tartışmalar da başladı. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan heykelin sol elinde tüfek ve sırtında da bebek vardı. Nene Hatun\'un tüfekli heykeline başta tarihçiler olmak üzere Erzurumlular itiraz etti. Nene Hatun\'un savaşa tüfekle değil, baltayla katıldığını ifade eden vatandaşlar yanlışın düzeltilmesini istedi. Kentsel dönüşüm çalışmaları da gerekçe gösterilerek kaldırılan heykel geçtiğimiz aylarda Nene Hatun\'un ismi verilen Aziziye Tabyası\'ndaki milli parkın ortasına konuldu. Elinde silahla konulan heykele yönelik itirazlar üzerine bu kez Kültür ve Turizm Müdürlüğü harekete geçti.

TÜFEK GİTTİ, BALTA GELDİ

Kültür ve Turizm Müdürlüğü, heykelin sol elindeki tüfeği kaldırarak yerine sanayide döküm olarak yaptırılan balta monte edildi. Heykelin sırtındaki bebeğe ise dokunulmadı. Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, yaklaşık 24 yıl önce yaptırılan heykelin tarihi gerçeklere uygun olmadığını bildirdi. Nene Hatun\'un tüfek yerine balta ile savaşa katıldığını belirten Almaz, tarihi hatayı düzelttiklerini anlattı. Tüfeği kaldırarak başka bir hatanın da önüne geçildiğini vurgulayan Almaz, \"Türk savaş mitolojisinde sol elde tüfek sağ el açık olduğunda bu teslim olmak anlamına gelir. Şu an bizim yaptığımız bu yanlışı da düzeltmiş oldu. Ayrıca teslim olma gibi bir durum olmadı. Tam tersine biz burada Rusları sürdük, savaşı kazandık. Bu işi bilenler sol elde tüfek olmayacağını söyledi. Biz de bunu düzeltmiş olduk\" dedi.

HEYKELDEKİ ÇOCUK NENE HATUNU HATIRLATIYOR

Nene Hatun heykelinin arkasındaki çocuk tasviriyle ilgili eleştirileri de cevaplandıran Cemal Almas, \"Aslında Nene Hatun\'un buraya geliş şeklini tasvir etmiyor. Nene Hatun savaşa çocuğunu evde bırakarak katılıyor. Bizim buradaki amacımız Nene Hatun\'un çocuğunun olduğunu ziyaretçilere hatırlatmak. Nene Hatun 20 yaşında genç ve yeni evli bir bayan. Küçük bir çocuğa sahip. Kundakta çocuğu evde bırakmış, bizzat gelmiş. Ama biz burda Nene Hatun\'un çocuklu olduğunu hatırlatmak istedik\" diye konuştu.

Kamu müteahhitleri, tasfiye kararnamesinde düzenleme istiyor

Adana\'da Kamu Müteahhitleri Derneği Başkanı (AKAMDER) Mustafa Karslıoğlu, ekonomik zorluklar nedeniyle işlerine zarar ederek devam eden ya da imzaladığı sözleşme gereği işine başlamak zorunda kalan müteahhitlerin beklediği tasfiye kararnamesinde çeşitli zorluklar taşıyan 4 madde olduğunu ve yeni düzenlemelerin yapılmasını beklediklerini söyledi.

Karslıoğlu, kararın idarecinin onayına bırakılması zorunluluğunun aşılması, teminat mektuplarının iadesi, hak edişlerin pursantaj oranının dikkate alınarak yeniden hesaplanması ve müteahhitlerin bankalar nezdinde sicillerinin bozulmaması için düzenlemeler yapılması gerektiğine dikkat çekti. Çok sayıda müteahhidin kararnameyi beklediğini vurgulayan Karslıoğlu, bekledikleri fiyat farkı kararnamesiyle ilgili bir gelişme olmadığını ancak tasfiye kararnamesiyle ilgili kanun teklifinde belirsiz maddeler olduğunu kaydetti.

\'ONBİNLERCE İŞÇİYİ OLUMSUZ ETKİLEYECEK\'

Tasfiye kararnamesinde düzenlenmesi gereken 4 madde olduğunu kaydeden Karslıoğlu, şunları söyledi:

\"Bunlardan birincisi, tasfiyenin idarenin onayına bırakılması. Örneğin belediye başkanı, projeyi devam ettiriyor ve seçime hazırlanıyor. O, projenin tamamlanmasını ister. Dolayısıyla buna karşı gelebilir. Tasfiye kararnamesi sektördeki büyük problemleri gidereceği için bunun ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Bu kararnameyi 7-8 aydır bekliyor müteahhitlerimiz. Bu aşamayı beklerken teminatı yanmış, işi bırakmış, konkordato ilan etmiş üyelerimiz var. Bunlar bu aşamadan faydalanamamıştır. Bunların teminat mektuplarının iadesini talep ediyoruz. Üçüncü olarak, anahtar teslim götürü bedel usulde pursantaj oranlarının dikkate alınarak hak edişlerinin yeniden düzenlenmesi gündeme gelmelidir. Dördüncü madde ise, tasfiye kararnamesini uygulayan firmaların bankalar nezdinde sicilinin temiz tutulması gerekiyor. Bunların Plan Bütçe Komisyonu’nda ele alınarak düzenli şekilde çıkartılması gerekiyor. Aksi takdirde bu kadar çabalara rağmen serbest piyasada olumlu etki yaratmayacağı düşüncesindeyiz. Bunların olmaması kararnamenin kadük doğmasıdır. Bu da çok sayıda müteahhit ve on binlerce işçiyi olumsuz etkileyecektir.\"

Bursaspor\'un eski stadyumu millet bahçesi olacak

Bursaspor’a 68 yıl ev sahipliği yapan Atatürk Stadyumu, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nun 2015 yılından açılmasının ardından yıkıldı. Yıkılan stadın ardından halkın kullanımına açılan 60 bin metrekarelik alanın 40 bin metrekaresi millet bahçesine yapılacak.

Merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi’nde 1948 yılında hizmete açılan Atatürk Stadyumu, Bursaspor’a 68 yıl ev sahipliği yaptı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nun 2015 yılında yapımının tamamlanmasının ardından Atatürk Stadyumu yıkıldı. Yıkılan stadın yerine 60 bin metrekarelik park ve miting alanı yapıldı. 3 yıldır bu şekilde kullanılan alanla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın millet bahçeleri ile ilgili talimatının ardından çalışmalara başlandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Başkan Alinur Aktaş, birçok ilde eski stadyum alanlarının millet bahçesine çevrildiğini belirterek “Şu anda 18 ilde 22 ayrı noktada ‘millet bahçesi’ uygulamaları hayata geçiriliyor. Amaç vatandaşlarımızı şehrin yoğun trafiğinden, hızla betonlaşan şehirlerden bu tip yaşam alanlarında deyim yerindeyse heyecanını dindirmesi yeşil ve doğayla özleşmesi adına bu hamle yapılıyor. Alanımız 60 bin metre kare. Bu alanın 40 bin metrekaresine millet bahçesi yapılacak. Altında da 400 araçlık otopark olacak. Bu otopark bölgeye ciddi şekilde hizmet edecek. Otopark üzerine çim saha, yürüyüş yolu ve koşu parkurları olacak. Saha kotundan istifade ederek bir millet kıraathanesi oluşturuyoruz. Bana göre burası Bursalıların buluşma noktası ve cazibe merkezi olacakö dedi.

“BU ALANDA ÇOK BÜYÜK HATIRALAR VARö

Eski stadın Bursa’nın birçok tarihi anısını yaşattığını belirten Erkan Akçaseven, “Ben de buraya çok yakın oturuyorum. Bunun avantajını kullanıyorum. Stat yıkıldıktan sonra bu yeşil alanı korudular. Umarım böyle devam eder. Bu stadın, bu yeşil çimin, bu alanın çok büyük hatıraları var. Dolayısıyla nasıl ki Bursa’da birçok tarihi mekan korunuyorsa burası da bundan 100 yıl sonra tarihi bir mekan olarak kalacak“ dedi.

HER YAŞTAN İNSAN BURAYA GELİP SPOR YAPIYOR

Genellikle öğlene kadar herkesin buraya gelip yürüyüşünü ve sporunu yaptığını söyleyen Ali Karabattı, “Akşamüstü de işten çıkanlar gelip burada sporlarını yapıyorlar. Ben her gün gelip burada yürüyüş yapıyorum. İlkokuldan ve liseden gelenler var, boks antrenman yapmaya gelenler var. Her gruptan spor etkinliği var burada. Millet bahçesi olacaksa parkın içerisinde buna uygun yerler var. Oralar dönüştürülebilir. Burası böyle kalmalıö dedi.

62 yıllık un fabrikası binası, hüzünle yıkılıyor

Adana’nın merkez Yüreğir ilçesinde 62 yıl önce inşa edilen ve bu süreçte kentin sembolik binalarından biri haline gelen Karşıyaka Un Fabrikası\'nın 35 metre yüksekliğindeki binası yıkılmaya başlandı. Fabrikanın bazı bölümlerinin yıkılırken çekilen görüntüleri, güvenlik önlemleri alınmasına rağmen heyecandan yürekleri ağızlara getirdi.

Dervişler Mahallesi’nde, kentin ilk un fabrikalarından biri olma özelliği taşıyan ancak işletmenin 2014 yılında iflas etmesi üzerine başka bir şirkete satılan binanın yıkım işlerini, Adana\'nın tarihi mekanlarından Sun Sineması\'nın da yıkımını gerçekleştiren ekip üstlendi. Binanın bölümlerinin güvenlik önlemleri alınarak yıkım anları, yürekleri ağızlara getirdi.

“GELİP AĞLAYANLAR OLUYORö

Yıkım şirketinin yöneticisi Yılmaz Saygın, çevredeki binaların etkilenmemesi için yıkım işlemini titizlikle sürdürdüklerini ancak duygu dolu anlar da yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi:

\"Buraya gelip ağlayanlar, duygulananlar oluyor. \'Vay burası da mı yıkıldı?\' deniyor. Gerçekten bu tür binaları yıkarken biz de bir duygu yoğunluğuna giriyoruz. Çünkü burası Adana\'yı temsil eden yerlerden biriydi. 62 yıl önce bu bina inşa edildi. Yani insanlar bir yerden bir yere geçerken, adres tarif ederken Karşıyaka Un\'un orada diye tarif ediyorlardı. Ama her şeyin bir ömrü olduğu gibi buranında bir ömrü vardı. Ekonomik ömrünü tamamlamış, yıkılma tehlikesi çevreye tehlike saçıyordu. Hava şartlarında bir aksilik olmazsa, önümüzdeki 10 gün içerisinde yıkım tamamlanacak. Etrafında siyam ikizleri gibi binalar var, bu da çalışmamızdaki titizliği artırıyor.\"

Geçmediği köprüden ceza geldi

Erzurum\'da Sinan Geçit\'e (55), otomobiliyle İstanbul\'daki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü\'nden kaçak geçiş yaptığı gerekçesiyle ceza geldi. 4 yıldan beri aracının olmadığını belirten Geçit, \"Bu cezayı ödemeyeceğim\" dedi.

Merkez Yakutiye ilçesinde oturan, karayollarından emekli evli ve 3 çocuk babası Sinan Geçit\'e, 2017 yılında İstanbul\'daki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü\'nden otomobiliyle kaçak geçiş yaptığı gerekçesi ile ceza geldi. Ceza makbuzunun 27 Kasım\'da 2018\'de eline geçtiğinde şaşkına dönen Geçit, 4 yıldan beri aracının olmadığını söyledi. Geçit, \"Benim otomobilim yok. Yıllardır İstanbul\'a gitmedim. Yaptığım araştırmada cezanın yazıldığı 06 EPL 11 plakalı araç, 92 model şahin ve Murat Bayram adlı bir kişiye ait. Zaten o araca ait plaka da 2015\'den itibaren boşta. Sanırım sahibi, aracı hurdaya vermiş. 7 lira geçiş ücreti faiziyle 35 lira olmuş. Bu parayı ödemeyeceğim. Gerekirse mahkemeye giderim\" diye konuştu.

Yıllardır üzerine kayıtlı bir araç bulunmadığını belirten Sinan Geçit, \"Bu olay başıma geldiğinde öğrendim ki ben ne ilkim, ne de son olacağım. Yazık, günah. Belki 35 lira önemli bir para değil, ama herkes görevini tam yapsın. Bu cezayı ödedikten sonra aynı araca ait diğer cezalar da gelirse ne yaparım? Bu hata düzeltilmezse hukuk mücadelesi başlatacağım\" dedi.

Köpüğü yastık olarak kullanıp yatarak ambulans bekledi

Adana\'nın Kozan ilçesinde otomobilin çarpması sonucu devrilen motosikletin sürücüsü, çevredeki vatandaşların verdiği köpüğü(strafor) yastık olarak kullanıp yerde yatarak ambulans bekledi.

Kaza, saat 7.50 sıralarında Adana Caddesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Çağdaş Sokak\'tan caddeye çıkmak isteyen Mahmut Kılıçlı yönetimindeki 38 D 1065 plakalı otomobil, caddede ilerleyen İbrahim Özdemir yönetimindeki 01 Y 3628 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin kasksız sürücüsü İbrahim Özdemir, başından yaralandı. Çevredeki esnafın yardımıyla başının altına köpük ve karton yerleştirilen Özdemir, ıslak asfaltta yatarak ambulans bekledi. Gelen ambulansla Kozan Devlet Hastanesi\'ne götürülen Özdemir\'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

