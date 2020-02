DHA YURT BÜLTENİ -3

1)EVİNE ATEŞ EDEN KİŞİYİ ÖLDÜREN ZANLI TUTUKLANDI

KARAMAN\'da, iddiaya göre aralarında husumet ve evine kurusıkıdan dönüştürülen tabancayla ateş eden Hamza Aylak\'ı (30), av tüfeğiyle karşılık verip öldüren Veli Kılış (23), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, geçen cuma günü saat 21.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi\'nde meydana geldi. Otomobil kaporta ustası evli Hamza Aylak, iddiaya göre aralarında husumet bulunan Veli Kılış\'ın evinin önüne gidip, eve kurusıkıdan dönüştürülen tabancayla ateş açtı. 1\'inci kattaki evinin balkonuna çıkan Kılış da, av tüfeğiyle ateş açarak karşılık verdi. Açılan ateş sonucu vücudunun 13 yerine isabet eden saçmalarla yaralanan Aylak, kanlar içinde yere yığıldı. Aylak, çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda kalbi durdu. Yapılan müdahaleyle kalbi yeniden çalıştırılan Aylak, kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi\'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Silahlı çatışmadan yara almadan kurtulan Kılış ise olaydan sonra kaçtı. Kılış, yaklaşık 500 metre ileride saklandığı inşaatta yakalandı. Gözaltına alınan Kılış, yapılan sorgulamasında pişman olduğunu belirterek, \"Karşımdaki kişinin elindeki tabancanın kurusıkıdan bozma olduğunu bilmiyordum. Bana ve evime ateş açtığı için karşılık verdim. Amacım korkutmaktı. Pişmanım.\" dediği öğrenildi. Sorgusunun ardından çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edilen Kılış, çıkarıldığı mahkemece \'kasten adam öldürme\' suçundan tutuklandı.

2)GÖRME ENGELLİ NAZLI, HAYALİ OLAN ÜNİVERSİTEDE

DOĞUŞTAN görme kaybı yaşayan Gaziantepli Nazlı İnce (25) azmi sayesinde hayalini kurduğu üniversiteyi kazandı. Gümüşhane Üniversitesi Tarih bölümüne kayıt yaptıran Nazlı, arkadaşlarının destekleri ile okula gidip geliyor, kaydettiği hocalarının seslerini dinleyerek derslerine çalışıyor. Kaldığı yurtta özel oda tahsis edilen Nazlı\'nın eğitimi için herkes seferber oluyor. Gaziantep\'te yaşayan doğuştan görme engelli Nazlı İnce, hayata küsmedi, okumak için azmetti. 8 yıl önce geçirdiği göz kanaması sonrası görme kabiliyeti yüzde 15\'e gerileyen Nazlı, azmi sayesinde bu yıl hayalini kurduğu üniversiteyi kazandı. Gümüşhane Üniversitesi Tarih bölümüne kayıt yaptıran Nazlı, arkadaşlarının destekleri ile okula gidip geliyor, kaydettiği hocalarının seslerini dinleyerek derslerine çalışıyor. Kaldığı yurtta özel oda tahsis edilen Nazlı\'nın eğitimi için herkes seferber oluyor. Üniversite arkadaşı Sevilay Ünal arkadaşı ile birlikte yurttan çıkıyor, ona eşlik ederek kampuse geçiyor. Üniversite de ders sırasında hocaların seslerini kaydetmesine izin verdiği Nazlı, görme engellilerin okuyup yazmak için kullandıkları, noktalardan oluşan kabartma yazı sistemi sayesinde derslerine çalışabiliyor.

\'HAYALİME KAVUŞTUM\'

Görme engeline rağmen okumayı çok istediğini anlatan Nazlı İnce, \"Derslerde hocalarımdan izin alarak ses kayıdı aldım. Üniversite sınavına bu şekilde hazırlandım ve bir fakülte kazanacak puan aldım. Karadeniz\'i çok seviyorum. Üniversite tercihlerim arasında olan Gümüşhane Üniversitesi’ni kazandım. Hayalime kavuştum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Üniversiteyi kazanınca çok mutlu oldum. Ailem de çok mutlu oldu. Emeklerimin boşa çıkmadığını söylediler. Hayallerime kavuştuğum ve istediğim olduğu için herkes çok mutlu oldu\" dedi.

\'ARKADAŞLARIM BANA KOL KANAT GERİYOR\'

Ailesinin ilk başta uzak bir yerde okumasına çekimse yanaştığını belirten Nazlı İnce \"Ben aileme \'okumak ve bir geleceğe sahibi olmak istiyorum\' dedim. Ayaklarımın üstünde durmam lazım. Abilerim, ablalarım tabi ki arkamda ama onlara yük olmak istemiyorum. Aileme, \'Gümüşhane’de bana yardımcı olurlar\' dedim. \'Eğer yardımcı olmazlarsa açık öğretimden okumayı tercih ederim\' diyerek onları ikna ettim. Gümüşhane’de yurt ve sınıf arkadaşlarımın destekleriyle bir şeyleri yapıyorum. Arkadaşlarım bana kol kanat geriyor. Yurt ortamında arkadaşlarım ile ders çalışıyoruz, sohbet ediyoruz. Yurtta herhangi bir sorun yaşamıyorum. Engelli rampamız var. Ben dersi sesli çalışmak zorundayım. Yurt müdürlüğümüz sağ olsun bana özel bir oda tahsis ederek hem rahat ders çalışabiliyorum hem de arkadaşlarımızı rahatsız etmiyorum. Hiç kimse, kimseye bakmak zorunda değil. Ayaklarının üzerinde durmaları lazım, görmemek engel değil, kendini geliştirmemek engeldirö diye konuştu.

Nazlı, yaşadığı tek zorluğun Gümüşhane’de merkeze gidip gelirken sarı yol ve dolmuşlarda sesli uyarıların olmaması olduğunu söyledi.

Nazlı İnce’nin sınıf arkadaşı, Sevilay Ünal da \"Nazlı ile okula geldiğin de tanıştım. Derslerinde yardımcı oluyorum. Birlikte asansöre biniyoruz, aynı sırada oturuyoruz. Bir ihtiyacı olduğunda beraber kantine gidiyoruz. Dışarı çıktığımda genelde onu da götürmeye çalışıyorum. Dersi beraber dinliyoruz. Hocalar izin verdikçe ses kaydı alıyor. Bende telefonu açmasına yardımcı oluyorum. Aynı konuları işlediğimiz için ders çalıştırmak daha kolay oluyor. Birlikte güzelce çalışabiliyoruz. Nazlı’da gerçekten çok zeki bir kız. Ders notları da yüksekö ifadelerini kullandı.

3)DEPREM VE NÜKLEER SALDIRILARA KARŞI LÜKS SIĞINAK

İzmit\'te bir firma olası bir deprem veya kimyasal, biyolojik ve radyolojik savaşta korunabilecek lüks sığınaklar üretiyor. İçerisinde 2 ile 80 kişinin barınabileceği yaşam alanlarından oluşan modüler sığınaklar 240 bin ile 10 milyon lira arasında satılıyor. Firma sahibi Atakan Akıskalıoğlu, \"Sığınaklarımız 100 kilo tonluk bir nükleer silahın 2 kilometre bir mesafede patlama, basınç, radyasyon ve termal radyasyon etkilerine karşı dayanabilecek güçte tasarlandı. Talep üzerine içerisinde yüzme havuzundan, jakuzisine kadar olan sığınaklar imal ediyoruz\" dedi.

2016 yılından itibaren sığınak üretimi yapan firma, sivil savunma amaçlı devlet büyüklerini koruma, olası depremlerde güvende kalmayı amaçlayan ve olabilecek nükleer saldırılarda insanların hayatta kalması sağlayan modüler modern sığınaklar üretiyor. İçerisinde 1 ile 48 ay arasında kalınabilen sığınakların en küçüğü 2 kişilik 10 metrekareden başlıyor. En büyüğü ise 80 kişilik 800 metrekareye kadar ulaşabiliyor. 1 senede yaklaşık 20 sığınak üretimi yapan firma içerisindeki donanımlara göre 240 bin ile 10 milyon arasında satışa sunuyor.

\'NÜKLEER SİLAHA DAYANIKLI\'

Sığınakların nükleer patlamalara karşı dayanıklı olduğunu söyleyen firma sahibi Atakan Akıskalıoğlu, \"Ailelerini koruma amaçlı herhangi bir olumsuz durumda kullanmak üzere talep alıyoruz. Bizim bu yaptığımız sığınak nükleer patlamalara dahi dayanabilecek bir sığınak. Özel hava filtreleme sistemleri var, su filtreleme sistemleri var, tamamen şehir şebekesinden bağımsız çalışıyor. Ailelerini korumaya yönelik, çocuklarını, kendilerini, eşlerini korumak için müstakil binalarının altına bu tür sığınak yaptırmak isteyenler oluyor. En küçük sığınağımız 10 metrekare, 800 metrekareye kadar modellerimiz var. 10 metrekarelik sığınağımız 2 kişilik bir sığınağımız toplamda 20 aileye kadar kapasiteyi artırabiliyoruz. Tabii bu metrekare ve metreküp ihtiyaçları sığınakta kalınması talep edilen süreyle belirleniyor. Yani ihtiyaca göre sığınak yapıyoruz, bu da stok miktarına göre değişiyor. Yiyecek stoklama, su stoklama ve yaşam alanı gibi özellikler günlük kalori ihtiyaçlarına göre hesaplanarak sığınaklar tasarlanıyor. Sığınak 100 kilotonluk bir nükleer silahın 2 kilometre bir mesafede patlama, basınç, radyasyon ve termal radyasyon etkilerine karşı dayanabilecek güçte tasarlandı. Testleri de başarıyla geçti.\" dedi.

EVDE BULUNMASI GEREKEN HER ŞEY VAR

Sığınakları isteğe bağlı olarak üretim yaptıklarını belirten Akıskalıoğlu, şöyle konuştu:

\"Sığınaklarda uzun süreler kalabiliyorsunuz. Tasarımla alakalı belirlenen hacimlere göre değişkenlik gösteriyor bu süre minimum 30 gün ile 48 ay arasında kalınabiliyor. Bizim burada ilk baz aldığımız kriter kişi sayısı. Kişi sayısına göre biz bunları tasarlıyoruz. İçerisinde bir evde bulabileceğiniz, normal bir yaşam alanında bulabileceğiniz her şey var. Tabi ekstrem talepler de geliyor. Jakuzi, yüzme havuzu, topraksız tarım gibi isteklerde bulunan müşterilerimiz oldu. Drone kullanmak isteyenler var, içeriden drone kontrol etmek isteyenler oluyor, çevresini görebilmesi için herhangi bir tehlike var mı? gibi soru işaretlerini yok etmek için. İçeride ihtiyaçlarını giderebilecek tuvaletimiz var, duş alma imkanı sağlıyoruz, bir mutfağımız var tabii. Daha çok konserve ve uzun ömürlü gıdalar tüketildiği için biyoetanol ocağımız var. Bu ocak zehirli gaz çıkarmadan yanma sağlayan bir ocak. Filtre sistemlerimiz var suyu filtreleyerek kullanılabilir ve içilebilir hale getiriyoruz. Normal bir ev konforunda bulabileceğiniz her türlü lükse sahip bir sığınak yapabiliyoruz. Yalnızca Türkiye\'den sipariş almıyoruz, yurtdışına da ihracat yapıyoruz. Özellikle, Körfez ülkelerinden siparişler geliyor. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Arabistan, Türki Cumhuriyetler ve Rusya hedef ülkelerimiz arasında.\"

4)RÜZGAR ENERJİSİYLE, 200 BİN DEKAR ALAN SULANACAK

Konya\'nın Hüyük ilçesinde kurulan 2 adet rüzgar gülünden üretilecek 1.5 milyon kilovat enerjiyle, 200 bin dekarlık tarım arazisinin sulanması sağlanacak.

Hüyük\'e bağlı o dönem belde statüsünde olan İlmen Mahallesi Yassıyurt mevkiinde kurulan rüzgar gülleri ile ilçesinin tamamının sulama enerji ihtiyacı karşılanacak. Önümüzdeki yıl projenin hayata geçeceği belirten dönemin İlmen Belde Belediye Başkanı Hürriyet Şahin, proje için ilk adımın 2009 yılından atıldığını belirtti. Rüzgar enerji santralinin tarımsal sulama amacıyla kurulduğu ifade eden Şahin, şunları söyledi:

\"Rüzgar enerji santralimiz bölgenin sulamasının enerjisi amacıyla kuruldu. Bunun serüveni yaklaşık 10 yıllık. 2009 yılında projeyi Ege Üniversitesi ile hazırladığımızda projeyi Mevlana Kalkınma Ajansına (MEVKA) sunduk. Fakat ödenek yetersizliğinden dolayı o dönem olmadı. 2013 yılında dönemin Başbakanı şimdi ki Cumhurbaşkanımız projemizi Türkiye ikincisi olarak ödüllendirdi. Bu döneme kadar bu proje 3-4 yıl olgunlaşma süreci geçirdi. Bu projemiz esen rüzgarımızla yıllık 1.2 ile 1.5 milyon kilovat enerji üretecek.\"

200 BİN DEKAR ALAN YARARLANACAK

Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte 200 bin dekar alanın bundan faydalanacağını belirten Şahin, \"Burası Beyşehir Gölüne kuş uçumu 15 kilometre mesafede uzaklıktadır. Projeyle birlikte Hüyük\'teki çiftçimizin sulama derdi kalmayacak. Bölgemizde 15 bin 500 nüfusumuz var. Bu projeyi devreye soktuğumuzda bunu da 2019 da başaracağız, geçici kabulleri yapıldı. Bu bölgemizin bütün kooperatiflerinin hatta dışardan gelecek özel müteşebbislerin bile enerjisine yeteceğini düşünüyoruz. 200 bin dekarlık toprak bütünlüğünün tamamının sulanması hedefimiz var. Bölgemizde rüzgar esintimiz oldukça yüksek. Bunu enerjiye dönüştüreceğiz. Yani halk diliyle; su var, toprak var, enerji var, un var, yağ var, şeker var, helvayı da çiftçimiz yapacak.\" diye konuştu.

5)İZMİRLİ LİSE ÖĞRENCİLERİ, BULGARİSTAN\'DA PLEVNE MÜDAFAASI BELGESELİNİ ÇEKİYOR

İzmir\'in Urla İlçesi Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, Bulgaristan\'ın Plevne kentinde, \'Bir Tarih Araştırması: Plevne Müdafaası\' adlı belgesel çekiyor.

İzmir\'in Urla ilçesi Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi\'nden de bir grup öğrenci, Gençlik ve Spor Bakanlığı\'nın desteğiyle, öğretmenleriyle birlikte Bulgaristan\'ın Plevne kentinde, \'Bir Tarih Araştırması: Plevne Müdafaası\' adlı belgesel çekiyor. Tarihi mekanlarda çekimlerinin yapıldığı animasyonlu belgesel, Plevne savunması komutanı Osman Paşa\'nın tarihinden kesitler sunacak. Bu süreçte elde edilen veriler ve tecrübeler öncelikle Urla\'ya bağlı köy okullarında öğrencilere sunulacak, düzenlenecek panellerle çalışmalar paylaşılacak. Projenin amacı abartılı ve sıkıcı bilgilerden uzak olarak, gençlere tarih bilincini aşılamak, bilgiye ulaşmanın zor olmadığı hakkında farkındalık oluşturmak. Geçmişten ders çıkararak geleceği doğru algılamak, tarihte ilgili görmemiş konuları tekrar gündeme getirmek. Gençler arasında tarihi konular üzerinde işbirliği yapabilme becerisini kazandırmak, özelde tarih genelde tüm dersleri animasyonla daha keyifli ve ilgi çekici hale getirmek.

Proje sorumlusu Din Bilimleri öğretmeni Ayşe Nadire Sağol, Plevne\'ye, \'Bir tarih araştırması: Plevne Müdafaası\' isimli projelerinin belgeselini çekmek için geldiklerini belirterek, \"Gazi Osman Paşa ve Plevne askerlerinin burada kahramanca müdafaalarını öğrencilerim ve ben yaşayarak, şahit olduk. Bu deneyim ve kazanımlarla ülkemizde güzel bir belgesel hazırlamayı düşünüyoruz\" dedi.

Tarih öğretmeni Onur Diler, 5 ay süren Plevne kuşatmasında Osman Paşa ve ordusunun çok mağrur bir şekildi büyük zaferler kazandığını belirterek, \"Ama gel gör ki, güçlü Rus ordusu karşısında geri çekilmek zorundaydı. Gazi Osman Paşa bu kararı çok zor aldı. Yerli Müslüman halkı da yanına katıp, bu köprüden huruç harekatı yaptı, yani çıkış harekatı yaptı. 10 Aralık 1877\'de oldu bu olay. Burada bu ırmakta birçok askerimiz şehit oldu. Bu soğuk havada çıluk, çocuk, büyük bir kargaşa vardı. Bu kanlı ortamda Osman Paşa daha fazla ilerlemeye muvaffak olamadı üstün Rus askerleri karşısında bir nevi yenildiğini kabullendi ve teslim olmak zorunda kaldı. Burada bir anıt olması gerekiyor. Bizleri gurunlandıran, Osmanlı\'nın direnişini onurlandıran bir anıt olması gerekiyor. Umarım yakın zamanda bunun planlanması da olur. O zaman Türkiye\'den buraya birçok insanın geleceğine ve bu olayı yad edeceğini düşünüyorum. Burası bizim bir Çanakkale\'miz.\" dedi.

Plevne\'de bulunan Panoramaö Müzesi ve Rus Çarı ikinci Aleksandar\'ın Osman Paşa\'ya kılıcını iade ettiği tarihi müze ev de öğrencilerin araştırma noktalarından biri oldu. Öğrenciler daha sonra Plevne\'ye yakın tarihi Vit Nehri Köprüsü\'nü de inceledi. 10 Aralık 1877\'de Osman Paşa\'nın yenilgiyi bildirdiği ve binlerce şehidin verildiği tarihi köprü ziyaret edildi. Köprü çevresinde Türk askerleri ve sivillerine adanan bir anıtın bulanmaması öğrenciler arasında üzüntü yarattı.

6)SOKAKLARDAN LİG ŞAMPİYONLUĞUNA

İSTANBUL Zeytinburnu Belediyesi\'nin 7 yıl önce sokaktaki gençlere yönelik başlattığı sosyal proje kapsamında verdiği buz pateni eğitimleri sonrasında oluşturulan takım 2018 Türkiye Buz Hokeyi Didi Süper Lig şampiyonu oldu. Kocaeli Buz Pistinde antrenman yapan takımın Baş Antrenörü Tarık Göçmen, \"Takımımız sokak çocuklarıyla başlayarak çığ gibi büyüyüp ligde lider olmayı başardı\" dedi.

Zeytinburnu Belediyesi\'nin 7 yıl önce hayata geçirdiği sorumluluk projesi kapsamında 20 gençten buz hokeyi takımı oluşturuldu. Buz hokeyi antremanlarını aksatmayan gençlerle kurulan takım zamanla profesyonel bir yapıya kavuşarak 2018 sezonunda şampiyon oldu. Türkiye Buz Hokeyi Didi Süper Ligi\'nde lider olan Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübü buz hokeyi takımının baş antrenörü Tarık Göçmen, \"Takım Zeytinburnu Belediyesi sosyal sorumluluk projesi kapsamında başlayıp, uzun bir zaman bu şekilde devam ettikten sonra profesyonel bir yapıya kavuştu. Hala kadrosunda o günlerden yetiştirilen çocuklar bulunduran bir yapıya sahip. Geçen sezon Türkiye liginde şampiyon olduktan sonra Continental Cup\'ta oynama şansı bulduk. Türkiye\'de bu turnuvada tur atlayan ilk takım olduk, devamında Türkiye Buz Hokeyi Süper Ligi\'nde lider durumdayız. Hedefimiz sadece şampiyonluk değil, sosyal sorumluluk projesinde başlayan kardeşlerimiz iyi örnek olan, iyi spor yapan, iyi hokey oynayan takımı olmak prensibinde çalışan bir takımız.\" dedi.

\'SOSYAL SORUMLULUK PROJESİYLE BAŞLADI\'

Takımın başarılı olduğunu ve alttan yeni sporcular geldiğini söyleyen takımın kaptanı Serkan Gümüş, \"Bu takım Zeytinburnu Belediyesi\'nin sosyal sorumluluk projesiyle başladı. Çocukların spora kazandırılması ve sosyal yaşantı içerisine dahil edilmesi için yapılmış bir projeydi, çok başarılı da oldu. Şu anda Zeytinburnu takımı yıllardır Türkiye şampiyonlukları yaşıyor. Takım profesyonel düzeye geldikten sonra yabancı oyuncularla da desteklendi, çok iyi seviyelere geldik. Türkiye\'de bu başarıyı yurtdışında da değerlendiriyoruz. Continental Cup\'a gittik. Bu proje şu anda sonlanmadı yine alttan sporcular gelmeye devam ediyor, yine topluma gençlerimiz kazandırılıyor. Biz de A takım olarak takımımızı daha yukarılara taşımaya çalışıyoruz.\" diye konuştu.

\'SOKAK ÇOCUKLARINDAN TAKIM KURULDU\'

İşi gücü olmayan sokak çocuklarından takım kurulduğunu söyleyen oyuncu Ferhat Bakal, \"Zeytinburnu Belediyesi tarafından bir sosyal sorumluluk projesi başlatıldı. İşi olmayan sokak çocuklarını aldılar kulübe çağırıp takım kurdular. Zeytinburnu Belediyesi takımı ilk başlarda herkesten 10-15 sayı yiyordu, sürekli yeniliyordu ilk kurulduğu zaman. Ondan sonra bu takıma transferler oldu güzel bir aile olduk. Şuan biz 4 yıldır süper ligte lideriz, Avrupa\'da başarılarımız var. Bu sene de Avrupa Şampiyonası\'na gidip başarılar kazanmak istiyoruz.\"

7)\'CANLI HEYKEL\' GÖSTERİSİ ŞAŞIRTTI

Bursa’da \'canlı heykel\' gösterisi düzenleyen sanatçı Murat Hoş, yoğun ilgiyle karşılaştı. İnsanların kendisini gerçek bir heykel sandıklarını, hareket edince ise çok şaşırdıklarını belirten sanatçı, ‘’Gösteri yaptığımı bilmeyenler, hareket ettiğimi görünce çok şaşırıyor’’ dedi.

Merkez Osmangazi ilçesi Osmangazi Metro İstasyonu önünde ‘canlı heykel’ gösterisi düzenleyen sanatçı Murat Hoş, vatandaşın meraklı bakışları arasında bir donup kaldı, bir hareket etti. Murat Hoş, heykel gibi hareketsiz dururken yakınına para atıldığnda hareket edip yine duruyor ve her para atılışında anı şekilde hareket edip, tekrar hareketsiz kalıyor. Trabzon’dan geldiğini ve daha önce birçok şehirde gösteriler düzenlediğini belirten Hoş, Bursa\'da gördüğü ilgiden de memnun kaldığını söyledi. Hoş, ‘’Daha önce Antalya, İzmir, Ankara gibi birçok şehirde gösteriler düzenledim. Beni ilk kez izleyenler çok şaşırıyor. Çok gerçekçi olduğumu söylüyorlar. Bursa’da da ilgi kesinlikle çok güzel. Burada çok güzel tepkiler aldım. Kalabalık da bunu gösteriyor’’ şeklinde konuştu.

Gösterilerinde hava durumunun kendisini zorladığını, bu yüzden de belirli sürelerle gösteri sunduğunu ifade eden sanatçı, ‘’Günde 3-4 saat gösteri düzenliyorum. Hava durumu çok etkiliyor. Bir de bugün hava rüzgarlı. Şu an makyajımı yeni tazeledim, ama yine de gözyaşına maruz kalıyorum. Mesleğin yorucu tarafları var, ama halkın ilgisi güzel. Kesinlikle buna değiyor’’ ifadelerini kullandı.

‘CANLI OLDUĞUNU ANLAMAM’

Gösteriyi izleyen Savaş Karakaya sanatçının çok gerçekçi olduğunu ve gösteri olduğunu bilmese onun gerçekten de heykel olduğunu sanacağını belirterek, ‘’Çok güzel bir gösteri yapıyor. Arkadaşlarımla ilgiyle seyrediyoruz onu. Gösteri olduğunu bilmesen asla canlı olduğunu düşünemezdim. Nasıl bunu başarıyor hayret ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

8)DİYARBAKIR\'DA 37 KÖY VE MEZRADA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Diyarbakır\'ın Lice ve Hani ilçelerinde terör örgütü PKK\'ya yönelik operasyonlar nedeniyle 37 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Diyarbakır Valiliği, Hani ve Lice ilçelerinde terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenecek operasyonlar öncesi açıklama yaptı. Vatandaşların can güvenliği için 37 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

\"İlimiz Hani ve Lice ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen BTÖ mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenecektir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu\'nun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde Hani ilçesine bağlı olan Kaledibi, Akçayurt, Topçular, Yukarı Turalı, Kalaba, Uzunlar, Serenköy köyleri ile Başaklı, Güzelce, Taşburun, Karapilyari, Mezartarlası, Sıraevler, Horsel, Çay, Damlatepe, Uysal, Aşağı Turalı, Gürbulak mezraları, Lice ilçesine bağlı olan; Şenlik, Birlik, Abalı, Erginköy, Tuzlaköy, Çeper, Daralan ve Duruköy köyleri ile Elmadere, Ağılçık, Akçapınar, Ayaz, Şakan, Boyluca, Dahlık, Alikahya, Hacımusabey ve Kutlamış mezraları 2 Aralık 2018 Pazar günü saat 06.00’dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır.\"

DİYARBAKIR, (DHA)-

=========================================================

9)ÖĞRENCİLER GENÇLİK MERKEZİ\'NİN DUVARLARINI BOYADI

MEHMET Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) öğrencileri Burdur Gençlik Merkezi\'nin duvarlarını boyadı.

MAKÜ Tasarım ve İletişim Topluluğu öğrencileri Gençlik Merkezi tarafından temin edilen malzemelerle merkezin duvarlarına çeşitli resimler çizdi.

Tasarım ve İletişim Topluluğu\'nun yeni kurulmasına rağmen 150\'ye yakın üyesi olduğunu anlatan Ferhan Kalkanlıoğlu, \"Gençlik Merkezi ile bir etkinlik yapalım diye düşündük. Gençlik Merkezi\'nden de yardım ettiler. Boya malzemesi ve fırçaları temin ettiler. Arkadaşlarımızla duvarlara çeşitli resimler çiziyoruz\" dedi.

Kalkanlıoğlu, topluluk olarak talep gelmesi halinde kentteki diğer okulların duvarlarında da boyama çalışması yapabileceklerini aktardı.

