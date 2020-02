DHA YURT BÜLTENİ 3

İznik\'te 1600 ton toprak altından çıkan 2500 yıllık tarih

Bursa\'nın İznik ilçesindeki Roma Tiyatrosu\'nda 3 yılda yapılan arkeolojik kazılarda, yaklaşık 1600 ton toprak tasfiye edilirken, M.Ö. 6\'ncı yüzyıla uzanan İon Kolonizasyonu Dönemi’ne ait seramiklere rastlandı. Doç. Dr. Aygün Ekin Meriç, son kazı döneminde elde ettikleri verilere göre, M.S. 2\'nci yüzyılda yapılan tiyatronun bulunduğu alanda M.Ö. 6\'ncı yüzyıllara kadar inen yaşam izleri olduğunu ve tiyatronun bilinenin aksine 2 değil, 3 katlı olduğunu söyledi. İznik UNESCO Dünya Mirası Aday Listesi’nde ve asıl listeye alınması için de yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Makedonya Kralı Büyük İskender\'in kumandanlarından Antigonius Monophthalmos tarafından M.Ö. 316\'da kurulan Bithynia, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetinin izlerini bugün bile hala belirgin olarak taşıyan Bursa’nın İznik ilçesinde her köşeden adeta tarih fışkırıyor. Son 3 yıldır Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin sponsorluğunda kazı çalışmalarının sürdüğü tiyatro da Roma dönemine ait Anadolu’nun ayakta kalan en görkemli eserlerinden biri konumunda.

Düz bir alana inşa edilerek tonozlarla yükseltilmesi nedeniyle mimari açıdan Türkiye’deki tek örnek olan tiyatro, M.S. 2’nci yüzyılda Roma İmparatoru Trajan tarafından, Bithynia Valisi olan tarihçi ve yazar Plinius’a yaptırıldı. Bir dönem gladyatör dövüşlerine ev sahipliği yapan tiyatro, Hristiyanlığın ardından tiyatronun yasaklanmasıyla birlikte dini alan olarak kullanıldı. 358, 362 ve 368 yıllarındaki büyük depremlerde zarar görüp sonra onarılan tiyatro, İznik’in savunulması için feda edilirken, tiyatrodan sökülen parçalar surların güçlendirilmesinde kullanıldı.

KAZDIKÇA TARİH ÇIKIYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle İznik Tiyatrosu’ndaki kazı çalışmaları ilk olarak 1980 yılında o zamanlar Bursa Müzesi’nde uzman olarak görev yapan Bedri Yalman tarafından başlatılırken, 2006 yılına kadar devam eden çalışmalarda, cavea (antik tiyatrolarda seyircilerin oturdukları set set basamaklı yerler), tonozlu galeriler ve sahne binasının ön cephesi kazıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin devreye girmesiyle 2016 yılından itibaren Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nün başkanlığındaki bir ekip tarafından sürdürülen kazı çalışmalarında önemli bulgulara ulaşıldı.

Kazı Başkanlığını yürüten Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Aygün Ekin Meriç, tamamladıkları 2018 kazı dönemini değerlendirdi. İznik Roma Tiyatrosu kazılarında çok önemli sonuçlara ulaştıklarını ifade eden Meriç, \"Tarihi kayıtlardan Roma Tiyatrosu’nun 2’nci yüzyılda yapıldığını biliyoruz. Ancak bu dönem yaptığımız kazılarda Milattan Önce 6’ncı yüzyıla kadar inen Ion Kolonizasyonu dönemine ait seramikler bulduk. Bu çok önemli. Yani tiyatro yapılmadan önce de burada yaşamın varlığı tespit edilmiş oldu\" dedi.

İZNİK\'İN TARİHÇESİ; TİYATRO

Bu kazı döneminde tespit ettikleri diğer önemli verinin ise tiyatronun kat yüksekliğiyle alakalı olduğunu belirten Doç. Dr. Meriç, \"Temel kazıları sırasında tiyatronun 3’üncü katını taşıyan payeleri bulduk. Bu payelerle tiyatronun bilindiği gibi 2 katlı değil, 3 katlı olduğu keşfedildi. Üçüncü katı taşıyan 28 adet fil ayağı temeline ulaştık. Tiyatronun önündeki sütunlu galerilerin de çok katlı olduğu tespit edildi. Tiyatro kazıları büyük çapta bitme aşamasına geldi. Önümüzdeki yıl son kazılar bitecek ve restorasyon başlayacak. Tiyatro bize İznik’in geniş çapta tarihçesini gösteriyor. Bu çok katmanlı İznik tarihini, tiyatroyu gezenler görmüş olacak\" diye konuştu. Doç.Dr. Meriç, 3 yılda tiyatro alanından yaklaşık 1000 metreküp (1600 ton) toprak tasfiye edildiğini, bir anlamda iğne ile kuyu kazarak tarihe ışık tuttuklarını da sözlerine ekledi.

İZNİK UNESCO YOLUNDA

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da İznik’in sadece Müslümanlar için değil Hristiyan alemi için de çok önemli bir değere sahip olduğunu hatırlattı. Büyükşehir Belediyesi olarak İznik’te kazı çalışmaları, restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini dile getiren Başkan Aktaş, \"UNESCO Dünya Mirası Aday Listesi’nde bulunan İznik’in inşallah bu çalışmalar tamamlandığında asıl listeye alınacağına inanıyorum. İznik’teki önemli eserlerden biri de Roma Tiyatrosu. Burada Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle üç yıldır kazılar devam ediyor. Bu yıl yapılan kazılarda Milattan Sonra 2’nci yüzyılda yapılan tiyatronun MÖ 6’ncı yüzyıla uzanan bir geçmişi olduğu çıktı. Yine yapının tonozlarla yükseltilmiş 3 katlı bir yapı olduğu anlaşıldı. İnşallah önümüzdeki yıl restorasyon çalışmalarına başlanacak\" dedi.

Van\'da PKK\'nın eylemde kullanacağı patlayıcı ele geçirildi

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN\'ın Özalp ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK\'nın eylemde kullanacağı değerlendirilen, mutfak tüpüyle hazırlanmış ve çivilerlerle desteklenmiş 12 kilogram el yapımı patlayıcı bulundu. Patlayıcı, uzman ekipler tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi.

Özalp ilçesine bağlı Aşağıayazca Mahallesi kırsalında, PKK\'lı teröristlerin Van-Özalp yolunda gerçekleştirmeyi planladıkları terör eyleminde kullanacağı değerlendirilen, el yapımı patlayıcının gömüldüğüne dair ihbar alınması üzerine harekete geçildi. Bunun üzerine jandarma ekipleri, bölgeye \'Şehit Üsteğmen Mehmet Sakallı\' operasyonu düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde toprağa gömülü mutfak tüpüyle hazırlanmış ve parça tesirini artırmak için çivilerle desteklenmiş 12 kilogram el yapımı patlayıcı bulundu. Patlayıcı, olay yerinde bulunan uzman ekiplerce kontrollü bir şekilde imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.

Karadeniz\'in doğal sahili korunan tek ili oldu, ziyaretçileri arttı

SAMSUN\'dan başlayıp, Artvin\'in Sarp Sınır Kapısı\'nda sona eren ve 6 il, 64 ilçe, 17 bucak merkezi, 9 liman, 3 havaalanı ve birçok yerleşim birimine ulaşım sağlanan 542 kilometre uzunluğundaki Karadeniz Sahil Yolu\'nun büyük çoğunluğu deniz dolgusu üzerine inşa edildi. Karadeniz Sahil Yolu Projesi hazırlanırken, Ordu’da, 5 kilometrelik şehir içi geçişte dolgu yapılmasına karşı çıkan vatandaşlar günler süren yürüyüşler düzenleyerek isteklerini kabul ettirmişti. Karadeniz\'de sahil yolunun deniz dolgusu ile geçirilmediği tek il olan Ordu’da ziyaretçiler kentin kalan doğal plaj ve sahillerini görmeye geliyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, iyi ki sahili koruduklarını belirterek \"Sahilin turizme yansımasını görüyoruz\" dedi.

Karadeniz Sahil Yolu Projesi hazırlanırken, Ordu Altınordu\'da, 5 kilometrelik şehir içi geçişte dolgu yapılmasına karşı çıkan Ordulular, 1994 yılında yaklaşık 10 bin kişiyle sahilde yürüyüşler düzenlemişti. Ordu halkı günler süren yürüyüşler düzenleyerek isteklerini kabul ettirmişti. Yol sahilde dolgu yerine şehir içerisinden geçirildi. Karadeniz\'de sahil yolunun deniz dolgusu ile geçirilmediği tek il olan Ordu’da ziyaretçiler kentin kalan doğal plaj ve sahillerini görmeye geliyor. Kentte, Ordu Çevre Yolu Projesi hazırlandı. 2012 yılında inşaatına başlanılan 19 kilometrelik Çevre Yolu\'nun çalışmaları sürüyor. Yol şehir içerisinden değil Çevre Yolu\'ndan verilecek. Deniz dolgusu yapılmayan Ordu sahili bisiklet, yürüyüş yolları, parklar, yeşil alanlar ve sosyal etkinlik alanları ile donatıldı. Ordu\'da doğal sahil ve plajlarda korunmuş oldu.

\'EN MÜKEMMEL SAHİLE SAHİBİZ\'

Orduluların geçmişte yaptığı yürüyüşün önemine değinen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, \"Özellikle Karadeniz illeri arasında, genellikle sahil yapısını, uluslararası yolun geçtiği standartları bildiğimiz için bunu yüksek sesle söylüyoruz; Gerçekten sahili bozulmayan, 117 kilometrelik uzun sahiliyle, sahil temizliğiyle, mavi bayraklı plajlarıyla, özelliklede sahilden otoyol, çevre yolu geçmemesi dolayısıyla en mükemmel sahile biz sahibiz. Bunu da iddia ediyoruz. Bu çerçevede gerek Altınordu, gerekse Fatsa ve Ünye sahilimiz hem halkına hizmet noktası, hem de turizme katkı, çevre düzeni, yeşil alan, maviyle yeşilin buluşma noktası açısından baktığınızda en mükemmel sahile sahip olduğumuzu ifade ediyoruz\" dedi.

\'İYİ Kİ SAHİLİ BU ŞEKİLDE KORUMUŞUZ\'

Sahilin turizme yansımasını gördüklerini, Boztepe ile de daha önem kazandığını vurgulayan Tekintaş, \"Bunu özellikle Boztepe\'mizle taçlandırıldığı için Altınordu ve Büyükşehirin merkezi olarak görüyoruz. İyi ki 90\'lı yıllarda buradan proje yapılıp \'sahil yolu buradan geçecek\' diye ifade edildiğinde tüm sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler bir araya gelerek buradan geçmemesini, sahilin bozulmaması gerektiğini ifade etmiştik. O süreçte yürüyüşlerde yapılmıştı. İyi ki bunu ortaya koymuşuz, sahili bu şekilde korumuşuz. Bunun şimdi meyvesini, verimini, şehre katkısını görüyoruz. O gün yol yürüyerekte derdini anlatan tüm katılımcılara o günkü şartlarda verdiğimiz mücadele için teşekkür ediyoruz\" diye konuştu.

KARADENİZ SAHİL YOLU

Samsun’dan başlayıp, Artvin’in Sarp Sınır Kapısı’nda sona eren, 542 kilometre uzunluğundaki Karadeniz sahil yoluyla 6 il, 64 ilçe, 17 bucak merkezi, 9 liman, 3 havaalanı ve birçok yerleşim birimine ulaşım sağlanıyor. Yolun inşasında, 138 milyon metreküp kazı- dolgu, 180 milyon ton tahkimat, 3 milyon metreküp beton imalatı gerçekleştirildi. Yaklaşık 4,2 milyar dolara mal olan Karadeniz Sahil Yolu\'nda 27 kilometre uzunluğunda 263 köprü, 41 kilometre uzunluğunda 12 tek tüp tünel, 18,5 kilometre uzunluğunda 20 çift tüp tünel bulunuyor. Karadeniz Sahil Yolu 2007 yılında tamamlanarak trafiğe açıldı.

Hırsızlık şüphelisinden gazetecilere: \'Facebook\'a atmayı unutma\'

KONYA\'nın Meram ilçesinde bulunan tarihi Kapu Cami\'nin alt katındaki bir iş yerinin çatısında bulunan kurşun tabakayı çalan şüpheli M.A.(16) gözaltına alındı. Sağlık kontrolüne getirilen M.A., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, yapılacak haber için \"Dayı facebook\'a atmayı unutma\" demesi dikkat çekti.

Olay, dün saat 03.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi Esenlerli Sokakta bulunan tarihi Kapu Camii\'nde meydana geldi. İddiaya göre sabah saatlerinde caminin önüne gelen M.A., caminin alt kısmında bulunan bir iş yerinin çatı kısmındaki kurşun tabakayı söktü. Daha sonra aşağıya inen M.A., kurşun tabakasını ayağıyla ezdikten sonra olay yerinden uzaklaştı. Şüphelinin bu anları başka bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Hırsızlık olayının ardından çalışma başlatan Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Bürosu ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Ekipler görüntülerden şüphelinin daha öncede hırsızlıktan suç kaydı bulunan M.A. olduğunu tespit etti. M.A., merkez Meram ilçesi Alaaddin Bulvarı\'nda gezerken gözaltına alındı. Kurşunları çaldığını itiraf eden M.A., kurşunları para karşılığında hurdacıya sattığını söyledi. Hurdacı’ya giden polis, kurşunlara el koydu. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirilen M. A., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına yayınlanacak haber için \"Dayı facebook\'a atmayı unutma\" demesi dikkat çekti. M.A.\'nın sorgusu sürüyor.

Otel servisi şarampole devrildi: 14 yaralı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Serik ilçesinde bir otele ait personeli taşıyan midibüsün şarampole devrildiği kazada 14 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında D400 karayolunun Serik\'e bağlı Kadriye kavşağı yakınlarında meydana geldi. Belek turizm merkezindeki bir otelin personelini taşıyan Ümit Genç\'in kullandığı midibüs sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. İçerisinde 32 kişinin bulunduğu midibüs şarampole düşerek yan yattı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 14 kişi araçtan çıkarıldıktan sonra ambulanslarla Serik ve Antalya\'daki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazada ölen kız kardeşler, yan yana defnedildi

GAZİANTEP\'te otomobille kamyonetin çarpışmasıyla meydana gelen kazada yaşamını yitiren Melike (14) ve Dilan (12) Ataman kardeşler, memleketleri Şırnak\'ın Beytüşşebap ilçesinde, yan yana kazılan mezarlarda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaza, önceki gün akşam saatlerinde, Gaziantep- Kilis yolunun 9\'uncu kilometresinde meydana geldi. Mustafa Oğur yönetimindeki 27 SE 220 plakalı kamyonet, Oğuzeli kavşağında yola kontrolsüz çıktığı ileri sürülen Emine Ataman\'ın kullandığı 07 MLU 76 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Araçlardan çıkarılan 5 yaralı, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Melike ve Dilay Ataman kardeşler, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Ataman kardeşlerin cenazeleri, kara yoluyla memleketleri Şırnak\'ın Beytüşşebap ilçesine dün akşam getirildi. Kız kardeşlerin tabutlarının taşındığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi\'ne ait cenaze aracına çok sayıda araçla ilçeye getirilene kadar eşlik edildi.

Cenazeler, Ataman kardeşlerin ailesi ve yakınlarınca Kürtçe ağıtlar yakılarak, karşılandı. Melike ve Dilay Ataman\'ın cenazeleri, dün akşam kılınan namazın ardından yan yana kazılan mezarlarda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

TARİHİ CAMİNİN KAPISINI VE CAMINI KIRAN ZANLI YAKALANDI

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesindeki 230 yıllık Eski Cami\'nin tahta dış kapısını tekmeyle, camını ise ayakkabısıyla kırdığı öne sürülen M.K. (Mehmet Kurt) (37), güvenlik kameralarından tespit edilip, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Geçen 17 Kasım Cumartesi günü saat 00.15 sıralarında, görgü tanıklarının alkollü olduğunu öne sürdüğü bir kişi, Tepe Mahallesi 38 Sokak üzerindeki 230 yıllık Eski Cami\'nin tahta dış kapısını tekmeyle, camını da ayakkabısıyla kırdı. Kaçarken spor ayakkabısını caminin bahçesinde bırakan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis, caminin güvenlik kamerası görüntülerini, ayrıca MOBESE kameralarının kayıtlarını inceledi. Zanlının, M.K. olduğu belirlendi. M.K., dün (çarşamba) Yat Limanı\'nda kendisini fark eden polis ekiplerini görünce kaçmak istedi. Peşine düşen ekipler, M.K.\'yı yakalayarak gözaltına aldı. Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, kamu çalışanın görevini yapmasını engellemek, basit yaralama ve kavga suçlarından arandığı belirlenen, alkollü olduğu için ehliyetine el konulduğu tespit edilen M.K.\'nın ifadesinde, o gece çok alkollü olduğunu belirtip, caminin kapısını ve camını kırdığını kabul ettiği öğrenildi. M.K.\'nın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

NAMAZ KILMAYA ÇALIŞMIŞ

Öte yandan güvenlik kamerası görüntülerinde, M.K.\'nın bahçeye girerek önce çevreye baktığı ardından kıbleye ters dönerek ayakta namaz kılmaya çalıştığı görüldü. Cami bahçesinde ayakta 2 kez namaz kılmaya çalışan M.K.\'nın daha sonra kırdığı kapıdan girerek içerde dolaştığı, ardından dışarı çıkıp koşarak kaçtığı görüntülerde yer aldı.

(ÖZEL) KAYSERİLİ GENÇLER, AFİFE TEYZEYİ ZİYARET EDEREK, \'SEFİLLER\'İ\' TARTIŞTI

KAYSERİ\'de kitapsever Afife Küçükbenli\'yi (62), Kayseri Gençlik Merkezi üyesi gençler ziyaret etti. Okuduğu kitaplar üzerine konuşacak kimse bulamadığını söyleyen Küçükbenli, gençlerle Victor Hugo\'nun Sefiller adlı eserini tartıştı.Kayseri\'de şehir hayatından sıkılan Afife Küçükbenli, 15 yıl önce Yahyalı ilçesine bağlı Seki Dağı\'nda bir mahallede yaşamaya başladı. Küçükbenli, burada bol bol kitap okuma fırsatı buldu. Okuma tutkusuyla sosyal medyada da tanınan Afife Küçükbenli, çocukluğunda köy ve ev işlerinde annesine yardım etmesi gerektiği için ilkokuldan sonra eğitimine devam edemediğini söyledi. Bir televizyondaki belgeselle ekrana çıkan ve kitap okuma sevgisi tüm Türkiye\'de takdir toplayan Küçükbenli, programda kitapları çok sevdiğini belirterek, \"En büyük sıkıntım okuduğum kitapları tartışacak kişiler bulamamak\" diye konuştu. Afife Küçükbenli\'nin bu sitemi sonrası harekete geçen Kayseri Gençlik Merkezi üyesi bir grup, kent merkezinden Yahyalı ilçesine giderek Küçükbenli\'yi ziyaret etti. Ziyarete, Gençlik Merkezi Müdürü Fatih Yıldız ve İlçe Spor Müdürü Serhat Tarlacı da katıldı. Afife Küçükbenli, gençlerle Victor Hugo\'nun Sefiller adlı eserini tartıştı.

Küçükbenli\'nin okuduğu kitaplar üzerine tartışacak kişi bulamadığını söylediği için duygulandıklarını ifade eden Kayseri Gençlik Merkezi Müdürü Fatih Yıldız, \"20 dakikalık okuma etkinliği yaptık. Ardından da farkındalık amacıyla okuduğumuz Victor Hugo\'nun Sefiller kitabını, Afife teyze ile tartışarak, tahlil yaptık. Sıcak kanlı bir misafirperverlik gösterdi\" dedi.

Okuma sevgisinin önemine vurgu yapan ve gençlere önerilerde bulunan Afife Küçükbenli ise \"Okuma insanı geliştirir. Okumak için üniversite ya da lise mezunu olmaya gerek yok. Sadece okumayı sevmek yeterlidir. Gün içinde teknoloji bağımlısı değil, kitap bağımlısı olmak, insanın ufkunu açıyor. Onu başka dünyalara götürüyor. Okumayı sevmek insanı sevmektir\" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, günün anısına, \'Bir Değirmendir Bu Dünya, Doğu ile Batı Arasında İslam, Bu Ülke ve Ruhun Dirilişi\' adlı kitaplardan oluşan seçkinin, Gençlik Merkezi Müdürü Fatih Yıldız tarafından Afife Küçükbenli\'ye hediye edilmesi ve hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.

KAYSERİ\'DE SOSYAL MEDYADA TERÖR PROPAGANDASINA 2 GÖZALTI

KAYSERİ\'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/YPG propagandası yaptıkları iddiası ile 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesine yönelik, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi\'nin de desteği ile operasyon düzenledi. Ekipler, sosyal medya hesaplarından terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları ve paylaşımlarda bulundukları suçlamasıyla, erkek şüpheliler Şirin A. ve Filik G.\'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin, TEM Şubesi\'ndeki sorgusu sürüyor.

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ YARALANDI

ADIYAMAN\'da, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza, anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün gece Yeni Mahalle\'de meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil kavşaktan döndüğü sırada Mücahit Böküş\'ün kullandığı 02 FU 108 plakalı motosiklete çarptı. Kazada devrilen motosikletten yere düşen sürücü Böküş, yaralandı. Yaralanan sürücü çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi.

