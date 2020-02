DHA YURT BÜLTENİ 3

Palandöken, sezona hazırlanıyor

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- TÜRKİYE\'nin en önemli kayak merkezlerinden Erzurum\'daki Palandöken, yeni sezona hazırlanıyor. Gündüzleri yağan doğal karın üzerine geceleri suni kar yağdırılan Palandöken, konuklarını kısa süre sonra ağırlamaya başlayacak. Türkiye\'de her yıl olduğu gibi bu yıl da kayak sezonuna en erken Palandöken\'in \'merhaba\' diyeceğini söyleyen otelciler, kayağı özleyenleri 1 Aralık\'ta Erzurum\'a davet etti.

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken Dağı\'nın dört bir tarafına kurulan oteller yaptırdıkları göletler sayesinde tüm pistlerine suni kar yağdırıyor. Türkiye\'de en uzun kayak sezonunun Palandöken\'de yaşandığını vurgulayan Sway Otel Genel Müdürü Ömer Akca, \"Türkiye\'nin neresinde olursanız olun, uçakla 1.5 saatte Paladöken kayak merkezindesiniz. Müşterilerimize hiçbir yerde olmayan kar garantisi bile veriyoruz. Türkiye\'de en erken kayak sezonunu 1 Aralık\'ta Palandöken\'de açıyoruz. Kayak ve snowboard yapmayı sevenleri Palandöken\'e davet ediyoruz. Ayrıca Palandöken\'e gelenler ışıklandırılmış pistler sayesinde gece kayağı da yapabiliyor. Hem doğal hem de suni kar sayesinde çam ağaçları arasındaki pistlerimizi 1 Aralık günü için hazır hale getiriyoruz. Otelimize ait 12 kilometre uzunluktaki kayak pistine her gece yaklaşık 4 bin metreküp su ile suni kar yağdırıyoruz\" diye konuştu.

Rusya, Ukrayna, İran, Hollanda ve Almanya\'nın yanı sıra Türkiye\'nin dört bir tarafından gelen tatilcilerin bu yıl doya doya kayak yapacağını vurgulayan Palan Oteli Genel Müdürü Ali Güney, \"Palandöken\'de en uzunu 14 kilometre olmak üzere 40\'a yakın pist var. 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları ve EYOF 2017\'ye ev sahipliği yapan Palandöken\'de tüm mekanik tesis yenilendi. Burada tatil yapmak ayrıcalık hale geldi. Her yıl olduğu gibi yıl da Palandöken\'e büyük bir rağbet var. Sezonda yüzde 100\'e varan doluluk oranına yakalayacağımıza inanıyorum. Palandöken\'e hiç kar yağmasa bile suni karlama sisteminin yapıldığı 21 pist her zaman açık olacak\" dedi.

Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, havalimanının Palandöken\'e 15 dakika uzaklıkta olmasının önemli bir ayrıcalık olduğunu belirtti. Çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan Erzurum\'un ise Palandöken\'e sadece 5 dakikalık uzaklıkta bulunduğuna işaret eden Almaz, \"Kayak yaparak yorulanlar, eski bir Selçuklu şehri ve yüzlerce tarihi eseri olan Erzurum\'un nezih ve otantik ortamında dinlenme olanağı bulacaklar. Erzurum\'daki spor salonlarında buz pateni, curling, buz hokeyi yapılabilir. Kar raftingi, atlı cirit, kaplıcalar, yüksek irtifa kamp merkezi gibi alternatif turizm olanakları sunuluyor\" dedi.

Türkiye\'nin en büyük baraj projesinde sona geliniyor

ARTVİN\'in Yusufeli ilçesinde, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye\'nin en yüksek, dünyanın ise Çin\'deki 292 ve Gürcistan\'daki 272 metre yüksekliğindeki barajlardan sonra çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde 3\'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) projesinde sona yaklaşılıyor. Gövde yüksekliği 100 katlı bir gökdelene eş değer olacak Yusufeli Barajı\'nda, Artvin\'den Edirne\'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılabilecek 4 milyon metreküp beton kullanılacak. Tamamı Türk mühendislerin görev aldığı baraj, gelecek yılın yarısından itibaren su tutmaya başlayacak, 2020 yılında ise elektrik üretimine geçecek.

Türkiye sınırları içerisinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu\'nun en büyük nehirlerinden olan Artvin\'deki Çoruh Nehri üzerinde 26 Şubat 2013 tarihinde dönemin Başbakan\'ı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans bağlantısı ile temeli atılan Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı sürüyor. 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye\'nin en yüksek, dünyanın ise Çin\'deki 292 ve Gürcistan\'daki 272 metre yüksekliğindeki barajlardan sonra çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde 3\'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı\'nda, 558 mega waat kurulu güce sahip santral ile 650 bin nüfuslu bir şehrin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. Türkiye\'nin kendi öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisleri tarafından inşa edilen baraj projesinde yaklaşık 3 bin kişi vardiyalı 24 saat süreyle çalışıyor.

\'BETON MİKTARI İLE ARTVİN\'DEN EDİRNE\'YE 13 METRELİK YOL YAPILABİLİYOR\'

Baraj inşaatında 440 metre temel kotundan başlanarak 715 metre kotuna yükselecek olan 275 metrelik gövde inşa edilecek. Gövde yüksekliği 100 katlı bir gökdelene eş değer olacak Yusufeli Barajı\'nda, Artvin\'den Edirne\'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol veya 120 metre karelik 60 bin adet konutun inşa edilebileceği 4 milyon metreküp beton kullanılacak. Günde 7 bin metreküp beton dökümünün 3 hava hattı ile taşımalı olarak sürdüğü baraj projesinde gelecek yılın yarısından itibaren su tutulmaya başlanacak, 2020 yılında ise elektrik üretimine geçilecek. 2130 milyon metre küp su depolanacak ve 2.5 milyar liraya mal olması planlanan proje ile günlük 3 milyon lira elektrik enerjisi geliri elde edilecek. Baraj inşaatı nedeniyle sular altında kalacak olan ve 1950 yılında kurulan Yusufeli ilçe merkezi ile 4 köy, yeni yerleşim alanına taşınacak.

\'YILLIK 1 MİLYAR 150 MİLYON LİRA KAZANDIRACAK\'

Limak Yusufeli Barajı Proje Müdür Yardımcısı Mehmet Bozali, dünyanın sayılı mega projelerinden, Türkiye\'nin ise en büyük baraj projesi olan Yusufeli Barajı\'nda 2019 yılında su tutulmaya başlayacağını belirterek 2020 yılında elektrik üretimine geçileceğini söyledi. Yıllık yaklaşık 1 milyar 150 milyon liralık ülke ekonomisine katkı sağlayacak projenin bölgedeki tüm bağlantılı yatırımlarla birlikte 7 yılda bunu geri kazandıracağını ifade eden Bozali, \"Tamamı Türk mühendislerle çalışıyoruz. Yerli kaynaklarla proje inşa ediliyor. Barajda 3 bin kişi çalışıyor. Bağlantı yolları yeni yerleşim yeri ile birlikte bölgede çalışan sayısı yaklaşık 7 bin kişiyi buluyor. Proje tamamlandığında ülke ekonomisine, turizmine ve insanlara katkı sağlayacak bir eser ortaya çıkacak\" dedi.

ÇORUH HAVZASINA 143 PROJE PLANLANDI

Bayburt ilindeki Mescit Dağları\'ndan doğan ve Gürcistan\'ın Batum ilinden Karadeniz\'e dökülen Çoruh Nehri, Türkiye\'nin en hızlı akan nehridir. Çoruh Nehri\'nin Türkiye sınırlarını terk etmeden önceki ortalama debisi saniyede 192 metre küp, yıllık ortalaması ise 6.3 milyar metreküptür. 431 kilometre uzunluğundaki Çoruh Nehri\'nin 410 kilometresi Türkiye sınırlarında, 21 kilometresi ise Gürcistan sınırlarında yer almaktadır. Çoruh Nehri\'nin Türkiye sınırları içerisindeki menba kısmındaki Laleli Barajı ile mansap kısmındaki TBMM 85\'inci Yıl Muratlı Barajı arasında kurulan santrallerde toplam 2632 megawatlık kapasiteyle yılda 8.631 giga waat elektrik üretilecek. Çoruh Havzasının yan kolları ile birlikte toplamda 143 adet baraj ve HES projesi ile yılda 14 bin 552 giga waat elektrik üretimi gerçekleştirilmiş olacak.

Kadınlar imece usulü kışlık ekmek pişiriyor

MERSİN\'in Tarsus ilçesinde ev hanımları bir araya gelerek kış boyunca evde tüketecekleri ekmeği imece usulü ile pişiriyor. İnce bir şekilde açılan hamurun sacda pişirilmesi ile yapılan ve gevrek bir hale gelen köy ekmeği, tüketileceği zaman ıslatılarak sofralardaki yerini alıyor.

Havaların soğuması ile birlikte Tarsus\'un Kelahmet Mahallesi\'nde yaşayan kadınları kış hazırlığı telaşı sardı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte başlayan hazırlıklarda, unu hamur haline getiren kadınlar, ekmek tahtasının üzerinde yuvarlak hamur topaklarını oklavayla açarak inceltip, tandır ateşinde sac üzerinde pişiriyor. Fırında bir yandan ekmek pişiren kadınlar diğer yandan da şarkılar söyleyip, sohbet ederek zamanlarını geçiriyor. Günün geç saatlerine kadar süren yufka ekmek yapımı sonrası kış boyu tüketilmek üzere evlerin uygun yerlerinde muhafaza edilerek saklanıyor.

Her yıl sonbahar aylarında düzenli olarak yufka ekmeği yaptıklarını belirten Nevzat Doy, “Kış için ihtiyacımız olan miktarda yufka ekmeğimizi birlik beraberlik ve sohbet içinde yaparız. İmece usulü yapılmasından dolayı da yardımlaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yapması zor yemesi kolay bu ekmek daha ekonomik ve de sağlıklı. Hazmı kolay, iştah açıcı, kilo yapmayan özelliği var. Aile bütçemize de katkı sağlıyoruz. Ayrıca büyüklerimizden öğrendiklerimizi, geleneklerimizi uyguluyor ve yaşatıyoruz\" dedi.

Yufka ekmeklerin, uzun süre bayatlamadan muhafaza edildiğini belirten Doy, \" Yufka ekmeğini dayanıklı olması nedeniyle de tercih ediyoruz. Tandırda sac üzerinde pişirilen ve üst üste yığılan yufka ekmekler aylarca bayatlamadan kalıyor. Yenmek istendiğinde ise üzerlerine su serpiştirilip ıslatıldıktan sonra yeniyor. Kış sofralarına ayrı bir lezzet katıyor\" şeklinde konuştu.

Marmaris\'te drone ile trafik denetimleri başladı

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde, drone ile gökyüzünden trafik denetimlerine başlandı. İlçe merkezinin ana caddelerinde farklı saatlerde yapılan denetimlerde kurallara uymadığı drone ile tespit edilen 23 araca ceza kesildi.

Marmaris Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezindeki Ulusal Egemenlik Caddesi, Yeni Datça Yolu ve Atatürk Caddesi\'nde drone ile gökyüzünden denetimlerin ilkini gerçekleştirdi. 20\'şer dakika arayla farklı cadde ile sokaklarda 2 saat süreyle gökyüzünden denetim yapıldı. Trafik ışıklarına uymayan, motosiklet kaskı ve emniyet kemeri takmayan toplam 24 sürücü drone ile tespit edilidi. Bu sürücülerden 21\'i güzergah üzerinde bekleyen trafik polisleri tarafından durdurularak ceza kesildi. Kırmızı ışık kuralını ihlal eden ve farklı güzergahlara giden 4 otomobilin ise plakalarına ceza yazıldı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, \"Haftanın farklı günlerinde drone ile şehir içi ve çevre yolunda denetimler yapacağız. Marmaris\'te otomobillerden fazla olan motosiklet sürücülerin kask takıp takmadığı denetlenecek. Ayrıca sinyalizasyon cihazlarına uymayan ve emniyet kemeri takmayan sürücüler ağırlıklı olarak kontrol edilecek. Trafik kurallarına uymadığı tespit edilen araçlar ekiplerimiz tarafından durdurularak yerinde ceza uygulanacak. Kaçan veya fark edilmediklerini zanneden sürücülerin ise plakalarına ceza uygulanacaktır\" dedi.

Sıcak su kuyusuna düşen yavru köpek kurtarıldı

AFYONKARAHİSAR\'da yaklaşık 3 metre derinlikteki sıcak su kuyusuna düşen yavru köpeği Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ekipleri kurtardı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Afyonkarahisar\'ın termal bölgesi olan İhsaniye ilçesinin Yaylabağı beldesinde meydana geldi. Termal bölgeye gelen vatandaşlar sıcak su drenaj kuyusundan ses geldiğini duydu. Kuyunun başına giden vatandaşlar yavru bir köpeğin içeride olduğunu öğrenince durumu İhsaniye İlçe Jandarma Komutanlığı\'na haber verdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri yaklaşık 3 metre derinliğindeki su kuyusundan yavru köpeği çıkarmaya çalıştı. Uzun uğraşlara rağmen köpeği çıkaramayan jandarma durumu AFAD İl Müdürlüğü\'ne bildirdi. Gelen AFAD ekiplerinden bir görevli ip yardımıyla bir insanın ancak sığabileceği genişlikteki kuyuya girdi. AFAD görevlisi köpeği kuyudan çıkarmayı başardı. Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen köpek bölgede güvenli bir yere bırakıldı.

Sokak hayvanları için \'dert\' dinlediler

MERSİN\'de bir grup hayvansever, sokak hayvanları için vatandaşların dertlerini dinleyerek bağış topladı. 2 günde elde edilen bin 647 TL ile sokakta yaşayan hayvanların tedavi masrafları karşılanacak.

Sosyal medya hesabı üzerinde bir araya gelen yaklaşık 20 hayvansever; üzerinde, \'Düşünün yağmurlu bir günde sırılsıklam ıslaksınız ve üşüyorsunuz, karnınız aç ve sığınacak bir eviniz bile yok. Bir hayvanın dostluğu birçok ilaçtan faydalı\' ifadelerinin yer aldığı pankartlar ile kentin çeşitli noktalarında vatandaşların \'dertlerini\' dinleyerek, sokak hayvanlarının tedavi masraflarını ödemek üzere 2 TL talep etti. Özellikle Uluslararası Narenciye Festivali\'nin düzenlendiği Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Galatasaray Meydanı\'nda geniş bir kitleye ulaşan hayvanseverler 6 kumbara ile ilk günde bin 97, ikinci günde ise 550 TL olmak üzere toplam bin 647 TL topladı. Vatandaşların bağışları anlaşmalı veteriner hekime teslim edilirken, insanlar sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmaya davet edildi.

Etkinliğe katılan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi mezunu Burak Çağatay Tekatlı (23), amaçlarından söz ederek şunları söyledi:

\"İnsanları bilgilendirmek, bilinçlendirmek adı altında bir etkinlik düzenledik. Bu etkinliğimizde 6 kumbaramız mevcut. Mersin\'de birçok bölgede bulunmaktayız ve herkesin desteğini topluyoruz. Hasta ve sakat hayvanlarımıza besleme konusunda, onların tedavi masrafları konusunda anlaşmalı veteriner hekimlerimize olan borçlarımızı ödemek ve onların bakımları için gerekli tutarları karşılamak için insanların desteğini alıyoruz.\"

Mersin Üniversitesi (MEÜ) İngiliz Dil Bilimi 2\'nci sınıf öğrencisi Öykü Zülkadiroğlu (19) ise \"Sokak hayvanları için bağış toplamak için bir aradayız. İsteyen derdini anlatıyor, isteyen sadece bağış yapıyor. Çeşitli yerlere grup olarak dağıldık. İlk günde bin 97 TL topladık. Bu para veteriner hekimimize verildi. Toplanan para ile yaralı olan sokak hayvanlarının tedavi masrafları karşılanacak\" şeklinde konuştu.

16 yaşındaki lise öğrencisi Efsun Tural da, \"Hayvanların ilaç masrafları için bağış topluyoruz. 6 kumbara açtık. İnsanlardan sokak hayvanları için anlayış bekliyoruz. Onlardan yardım bekliyoruz\" dedi.

