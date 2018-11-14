DHA YURT BÜLTENİ 3

Firari hükümlü yangın merdiveninde yakalandı

ADANA\'da, 12 farklı suçtan 27 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan Tolga Güdücü (34), apartmanın yangın merdiveninde yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, \'hırsızlık, yan kesicilik ve mala zarar verme\' gibi 12 farklı suçtan 27 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Tolga Güdücü’yü yakalamak için harekete geçti. Ekipler, Güdücü\'nün gidebileceği yerlerde arama yaptı. Tolga Güdücü\'nün bir apartmanda olduğu belirlendi. Operasyon düzenleyen polis ekiplerini fark eden Güdücü, kaçmaya çalışırken yangın merdiveninde yakalanarak gözaltına alındı.

Tolga Güdücü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Zanlının emniyet binasından çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

- Emniyet Müdürlüğü tabelalarından detay

SÜRE:35\" BOYUT: 35 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA)

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DEAŞ\'lı terörist, polise saldırmak için sosyal medyadan talimat almış

ADANA\'da terör örgütü DEAŞ\'a üye olduğu iddiasıyla yakalanan Z.A.\'nın (24) Suriye\'de bulunan M.Ç.E. ile sosyal medya üzerinden irtabat kurarak, polise saldırı düzenleyeceği ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi Z.A.\'nın 10 Kasım Atatürk\'ü Anma Günü’nde saldırı yapabileceği ihbarını aldı. Şüphelinin Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi\'nde bulunan evine baskın yapan ekipler Z.A.\'yı gözaltına aldı. Sosyal medyada sahte bir hesap açtığı saptanan Z.A.\'nın ayrıca Suriye’de bulunan DEAŞ\'lı M.E.Ç. ile yazışmalarını belirledi. Yapılan yazışmalarda ise M.E.Ç.\'nin Z.A.\'dan polise bıçakla saldırı yapması istediği ortaya çıktı. Ayrıca Afganistan\'a gitmek isteyen Z.A.\'nın yol parası olmadığı için banka veya kuyumcu soymak istediği, bunları gerçekleştiremezse sahte kimlikle kredi çekerek para bulmasının caiz olup olmadığını sorduğu tespit edildi. M.E.Ç. ise Z.A.\'ya kredi çekmenin caiz olduğunu yazdığı ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Zanlının polis aracından indirilmesi

- Adli Tıp Birimi\'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi\'nden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

- Polis aracının gidişi

SÜRE: 01\'06\" BOYUT: 122 mb

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)

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Van polisinden 2 uyuşturucu operasyonu

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN\'ın merkez Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde narkotik polisinin düzenlediği 2 ayrı operasyonda 4 kilo 435 gram eroin ile 1 kilo 35 gram metamfetamin ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı.

Van merkez Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Tuşba ilçesi Erciş karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan hafif ticari kamyonette narkotik köpeği \'Alfa\' ile arama yapıldı. Yapılan detaylı aramada, aracın kapı içlerindeki doğal boşluklara yerleştirilmiş ve narkotik köpeğinin koku almasını engellemek için gres yağı sürülmüş 8 paket halinde toplam 4 kilo 435 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Narkotik polisi, aynı gün İpekyolu ilçesi Buzhane Mahallesi Terzioğlu Caddesi üzerinde bulunan bir evin bahçesinde yaptığı aramada ise 2 paket halinde toplam 1 kilo 35 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili E.T., N.Ç. ve H.Ç. gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Narkotik köpeğinin uyuşturucu araması

-Aracın içerisinde bulunan uyuşturucunun bulunması

-Uyuşturucunun Emniyette teşhir edilmesi

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Aracında abart egzoz takılı sürücü ceza kesilmemesi için polisi ikna etmeye çalıştı

KARABÜK, (DHA) - KARABÜK’te, aracında abart egzoz takılı sürücü, \"Vatandaşı rahatsız etmiyorum\" diyerek ceza yememek için polisi ikna etmeye çalıştı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri dün akşam saatlerinde abart egzoz denetimi yaptı. 100. Yıl Mahallesi’nde yapılan denetimde, standart dışı egzoz takan otomobilin sürücüsü İlker A. ve yanındaki erkek arkadaşı cezadan kurtulmak için polisi ikna etmeye çalıştı. İlker A., \"Vatandaşı rahatsız etmiyorum\" yanındaki arkadaşı ise, \"Yapmayın, eti ne budu ne? Yazık, günah komiserim. Bu adam asgari ücretle çalışıyor. Söktürsün, ceza yazılmasın. Bunun eti ne budu ne? Yazık günah yani. Alkollüye yazın, ehliyetsizlere yazın.\" diye konuşarak ceza yememek için çaba gösterdi. Polis, İlker A.\'ya 1002 TL para cezası keserken, abart egzozun sökülerek standart egzoz takılması içinde 1 hafta süre verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Denetimden detay

-İlker A. ve arkadaşının ceza yememek için polisi ikna etme çabası

-Polisin İlker A.\'ya ceza kesmesi

Süre:(02.11) Boyutu:(243 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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Nesli tükenen toy kuşları için 1550 kilometre pedal çevirdi

Mehmet AYDIN/MUŞ, (DHA)- YALOVA\'da yaşayan Ali Fuat Gülşen (62), nesli tükenmek üzere olan toy kuşlarına dikkat çekmek için bisikletle memleketi Muş\'a geldi. Gülşen, \"Farkındalık oluşturmak için Yalova’dan Muş’a kadar 1550 kilometre pedal çevirdim\" dedi.

Nesli tehlike altında olan toy kuşları için farkındalık oluşturmak adına Yalova\'dan yola çıkan Ali Fuat Gülşen, 20 günlük yolculuğun ardından Muş\'a geldi. Daha önce terör, lösemi çocuklar ve Flamingolar için pedal çeviren Gülşen, bu kez de nesli tehlike altında olan toy kuşları için yollara düştüğünü söyledi. Çocukluk yıllarında Muş\'ta 3 bin ile 3 bin 500 civarında toy kuşunun bulunduğunu hatırlatan Ali Fuat Gülşen, \"Yolculuktan çok keyif aldım. Yol boyunca insanlar yemeğini benimle paylaştı. Kamp kurduğum yerlerde de bana yiyecek getirdiler. Bazı bölgelerde hava güneşliyken, yağmur altında da pedal çevirdim. Toy kuşları için yollara düştüm. 1 ay önce öğrendiğimde toy kuşlarının 20-30 adet kaldığını öğrendim. Yuvalarının da çok azaldığını duyunca farkındalık oluşturmak için Yalova\'dan Muş\'a kadar 1550 kilometre pedal çevirdim. Önümüzdeki yıl Muş\'un Kültürel, tarih yerleri için de tekrar pedal çevireceğim\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yolda bisikletle pedal çevirmesi

-Kamp kurmasından detaylar

-Kamp çadırı önünde bir şeyler yemesi

-Röportaj

-Yoldan detaylar

-Yaygın Köyünde mola ve vatandaşlarla sohbeti

-Yolda vatandaşların, bisikletçilerin Fuat Gülşen’i karşılamaları

-Tarihi Murat köprüsüne varış

-Röportaj

Haber-Kamera: Mehmet AYDIN/ MUŞ, (DHA)