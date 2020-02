DHA YURT BÜLTENİ 3

Antalyalı Müslüm Baba, \'Müslüm\' filmini izlerken gözyaşlarını tutamadı

\'ANTALYALI Müslüm Baba\' lakaplı Baki Çiçek (55), arabesk müziğin efsane ismi Müslüm Gürses\'in yaşamını konu alan, başrollerini Timuçin Esen ve Zerrin Tekindor\'un paylaştığı \'Müslüm\' filmini izlemek için geldiği sinemada, vatandaşların şaşkın bakışlarıyla karşılandı. Müslüm Gürses sevenleri, Baki Çiçek ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Filmin gösterileceği salona girmeden önce konuşan Çiçek, \"Filmin hüzünlü olduğunu söylüyorlar, hüzünlüdür tabii ki. Babanın hayatı zor geçti. Daha önce beraber reklamda da oynamıştık, ağabey-kardeş gibiydik. Projeleri çoktu, erken aramızdan ayrıldı. Allah rahmet eylesin. İzleyeyim, değerlendireceğim\" dedi. Gösterim sırasında gözyaşlarını tutamayarak filmin yarısında salondan ayrılan Baki Çiçek, \"Kendimden bir parça buldum, o yüzden salondan ayrılmak zorunda kaldım. Oyunculara ve emeği geçenlere teşekkür ederim\" dedi.

GÖSTERİM SIRASINDA AĞLADI, SALONDAN ÇIKTI

Gösterim sırasında gözyaşlarını tutamayarak filmin yarısında salondan ayrılan Baki Çiçek, \"Hüzünlenilmeyecek bir hayat değil ki, kim olsa hüzünlenir. Kendimden bir parça buldum, o yüzden salondan ayrılmak zorunda kaldım. Ben bu filmi izleyemeyeceğimi zaten biliyordum. Babanın hayatı çok başka. Oyunculara ve emeği geçenlere teşekkür ederim\" açıklamasında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------

Baki Çiçek çalıştığı taksi durağından görüntü

Baki Çiçek müşteriye giderken görüntüsü

Antalya lı Müslüm baba sinema salonuna gelişi

Girişte hayranları ile resim çektirmesi

Salona girmesi

Filmin yarısında çıkması

RÖP: Baki Çiçek ( Müslüm Baba )

Alış veriş merkezinde vatandaşlarla resim çektirmesi

Detaylar

354 MB -- 03.12 /// HD

Haber: Berkay KUNT-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)



======================================

10 Kasım\'da İzmit\'te hayat durdu

İZMİT(Kocaeli),(DHA)- İZMİT\'te, Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk\'ün hayata veda edişinin 80\'inci yıl dönümünde saat 09.05\'i gösterdiğinde hayat durdu.

10 Kasım\'da saatler 09.05\'i gösterdiği anda İzmit\'te de hayat durdu. Şehrin en işlek yerlerinden biri olan Cumhuriyet Parkı ve çevresindeki sokaklarda evine ve işine gitmek için dışarıda bulunanlar saygı duruşuna geçti. Saatler 09.05\'i gösterdiğinde sürücüler kontak kapatıp araçtan inerek Ata\'ya saygı duruşunda bulundu. Ayakkabı boyacısından simit satıcısına, iş yerlerinde bulunan esnaflar ve çalışanlar dışarı çıkarak saygı duruşuna geçti. Sirenlerin çalmaya başlamasıyla birlikte D-100 Karayolu\'nda da ulaşım durdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------

-Duran araçlardan görüntü

-Saygı duruşuna geçen insanlardan görüntü

-Detay

Haber: Dinçer AKBİR - Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)



======================================

Adana’nın ‘Şalgamcı Ablası’ mesleğe devam ediyor

ADANA’da Şalgamcı Abla olarak bilinen Nesrin Hitay (45), yaklaşık 35 senedir aynı yerde şalgam suyu satarak geçimini sağlıyor.

Merkez Seyhan ilçesi Çakmak Caddesi üzerindeki babasının açtığı iş yerinde şalgam satmaya devam eden Nesrin Hitay, 10 yaşında bu işe başladığını ve yaklaşık 35 senedir hiç kopmadığını söyledi. Hitay, \"Babamız bize bu mesleği bıraktı, biz de bunun değerini bildik. Kardeşlerimin de yardımıyla burada yıllardan beri bu işi yapıyorum. Sevgimi de kattığım için kalıcı olmayı başardım\" dedi. Şalgamın birçok faydası da olduğunu belirten Hitay, şöyle konuştu:

\"Şalgamın birçok faydası var. Adanalılar da bunu bildiği için ve iyi yapılan şalgamı sevdiği için bizi tercih ediyorlar. Faydalarından örnek verecek olursak mesela şalgamı bol acılı yaptığınız takdirde grip hastalığına çok iyi geliyor. Bundan dolayı kış aylarında da boca tüketiliyor. İçinde A ve C vitamini olduğundan dolayı yüksek derecede enerji veriyor.\"

Şalgamı çok sevdiğini ve acılı içmeyi tercih ettiğini belirten Emine Sarı (25) ise, \"Şalgam suyunu özellikle şalgamcı ablada içiyorum çünkü çocukluğumdan itibaren buraya alıştım. Zaten şalgamın en iyisi Adana’da yapılır. Bundan dolayı sık sık şalgam içiyorumö dedi.

ADIMI PEK BİLMEZLER

Adana’da bu mesleği yapan çok az sayıda kadın olduğunu ve bu işe yıllarını verdiği için kent halkı tarafından tanındığını belirten Hitay, \"Çocukluğumdan beri burada olduğum için insanlar artık tanıyorlar beni. Sağ olsunlar seviyorlar da. Ben de Adana insanını çok seviyorum. Adımı pek bilmezler. Bana \'Şalgamcı Abla\' diye hitap ederler. Hadi ablamıza gidelim de şalgam içelim derler. Bir işi severek yaparsanız başarı kendiliğinden geliyor\"diye konuştu.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Şalgamcı Nesrin Hitay\'ın bardaklara şalgam doldururken görüntüsü

- Şalgam içen gençler

- Bardaklardan detay

- Bir kızın şamgam içerken görüntüsü

- Şalgamcı Nesrin Hitay\'ın konuşması

- Şalgam için bekleyen kalabalıktan genel ve detay görüntüler

- Şalgam içenler

- Nesrin Hitay\'dan detay görüntüler

- Bir vatandaşın konuşması

SÜRE:03\'38\" BOYUT:402 mb

Haber-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,(DHA)

======================================

Evleri yanan çift, gözyaşlarına boğuldu

ADANA\'da iki katlı müstakil evin üst katı, elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangında, kullanılmaz hale geldi. Evleri yanan 3 yıllık evli Sabri ve Gamze Yenidoğan çifti, gözyaşı döküp, baygınlık geçirdi.

Merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi 1922 Sokak\'ta oturan Orhan Yenidoğan, iki katlı evin üst katında oturan, seyyar balıkçılık yapan oğlu Sabri Yenidoğan\'ı saat 05.00 sıralarında uyandırıp, balık pazarına gönderdikten sonra tekrar uykuya daldı. Yenidoğan, bir süre sonra tekrar uyandığındığı eve duman dolduğunu gördü, itfaiyeye haber verdi. Komşularına da haber veren Orhan Yenidoğan, itfaiye ekibi gelene kadar üst kattaki oğlunun yaşadığı evi saran alevlere hortumla müdahale etti. Gelen itfaiye ekibi, alevlere müdahale etti.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Evin etrafında toplanan Yenidoğan\'ın yakınları, itfaiye erlerinin çalışması yaşlı gözlerle izledi. 2 yaşındaki kızı ile babasının evinde bulunan Gamze Yenidoğan (19) ile balık pazarındaki Sabri Yenidoğan da yangını haber alıp, geldi. Gamze Yenidoğan (19), evinin yanan halini görünce, gözyaşlarını tutamadı. Ağlamaktan konuşmayan Yenidoğan, sinir krizi geçirip, bayıldı. Sabri Yenidoğan da, gördüğü manzara karşısında gözyaşlarına boğuldu. Gelen sağlık ekibi, çifte müdahale etti.

Çiftin 3 yıllık evli olduğunu ve balıkçılıkla zar zor geçindiğini belirten yakınları, eşyalar için çektikleri krediyi halen ödemeye devam ettiklerini söyledi.

Ekiplerin çabası sonucu söndürülen yangında, ev kullanılmaz hale geldi. Yapılan ilk incelemede, yangının elektrik kontağından çıktığı tespit edildi.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Evin önündeki itfaiye aracı

- Evin içindeki vatandaşlar

- İtfaiye görevlilerinin yangına müdahale etmelerinden görüntü

- Yanan evden detaylar

- Ev sahibi kadının sinir krizi geçirip bayılması

- Ev sahibi adamın ağlarken görüntüsü

- Aileden görüntü

- Yanan eşyalar

- Komşuların konuşması

SÜRE: 03\'01\" BOYUT: 337 MB

Haber-Kamera:Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)



======================================

The Roctors\'tan organ bağışı konseri

İZMİR\'de, her yıl 3-9 Kasım tarihleri arasında kutlanan Organ ve Doku Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında, organ bağışına dikkat çekmek amacıyla Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak\'ın da yer aldığı ve Egeli akademisyenlerin oluşturduğu \'The Roctors\' adlı rock müzik grubu sahne aldı. Konserde organ bağışının önemine dikkat çeken grup, Atatürk\'ün sevdiği \'Yemen Türküsü\'nü de seslendirdi.

Ege Üniversitesinde 3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası kapsamında, organ bağışının önemine dikkat çekmek için birçok etkinlik düzenlendi. Etkinlikler kapsamında, EÜ\'nün ana giriş kapısı yeşil renkte ışıklandırılırken EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak\'ın da yer aldığı ve Egeli akademisyenlerin oluşturduğu \'The Roctors\' adlı rock müzik grubu sahne aldı. Konserde beğenilen şarkıların yanı sıra Mustafa Kemal Atatürk\'ün sevdiği \'Yemen Türküsü\' de seslendirildi. Öğrencilerin parçalara eşlik ettiği konserde üniversiteliler moral depoladı. Konser alanına kurulan stantta, organ bağışı da alındı.

Rektör Budak, \"Ege Üniversitesi ile İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde organ bağışına dikkat çekmek için bir kampanya sürdürüyoruz. Bu kampanya kapsamında, üniversitemizin giriş kapısını yeşil renkte ışıklandırdık, öğrencilerimizin de vize dönemi. Hem organ bağışına dikkat çekmek hem de öğrencilerimizin kısa da olsa mola vermesi anlamında konser düzenliyoruz. Dekanlarımız, yöneticilerimiz ve öğrencilerimiz burada, biz de akademisyenlerimizin oluşturduğu \'The Roctors\' grubu olarak sahne alacağız. \'Uzun İnce Bir Yoldayım\' ve Atatürk\'ün sevdiği \'Yemen Türküsü\'ne eşlik edeceğim. Belirtmeliyim ki tıp fakültemiz organ naklinde bir numara diyebiliriz. Organ bağışı çok önemli ve İzmir, Türkiye\'de önde. Herkesi organ bağışında bulunmaya davet ediyoruz. Ülkemizde organ bağışı oranı düşük, genellikle canlıdan canlıya nakil yapılıyor. Bağış sayısını arttırmak için çeşitli çalışmalar yapıyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Konseri izleyenlerden görüntü

- Sahneden görüntü

- Müzik grubunun ve Rektör Budak\'ın şarkı söylemesi

- Rektör Budak\'ın konuşması

- Hatıra fotoğrafı çektirilmesi

Haber-Kamera: İZMİR, (DHA)