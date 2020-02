DHA YURT BÜLTENİ 3

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Kapadokya göz bebeğimiz, kaçak yapı sahiplerinin yanına kar kalmayacak\"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye\'nin peribacalarıyla ünlü turizm merkezi Kapadokya\'daki kaçak yapılaşmayı değerlendirdi. Bakan Ersoy, \"

İmar Baraşı iyi niyetli bir girişim ve belli bir süreyi kapsıyor. Devletten önce, bölgede yaşayanların sahip çıkması gerekiyor. Kuralla uymayanlar nelerle karışılacaklarını görecekler. Kapadokya turizm açısından bizim gözbebeğimiz. Değerini, kıymetini de biliyoruz. Daha iyi yerlere nasıl getiririz diye kafa yoruyoruz. Kaçak yapılaşmayı yapanlar, yanlarına kar kalacaklarını sanmasınlar. Uygulamayı da hep beraber göreceğiz. Artık konuşma değil eylem yapma vakti.\" dedi.

D-8 Dışişleri Bakanlar Konseyi Antalya\'da

D-8 Gelişen Ülkeler Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi 18\'inci toplantısı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu\'nun ev sahipliğinde Antalya\'da gerçekleşti.

Serik\'e bağlı Belek turizm bölgesindeki toplantıya, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Pakistan Gelirlerden Sorumlu Devlet Bakanı Hammad Azhar, Nijerya Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Khadija Bukar, Malezya Dışişleri Bakan Yardımcısı Dato Mahruki, Mısır Ekonomik İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hindam, Bangladeş Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mahbub Uz Zaman ve Endonezya\'dan Büyükelçi Mulya Wırana katıldı.

Aile fotoğrafının çekilmesiyle başlayan toplantının açılışında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya\'nın ilk kez bir D-8 Bakanlar Konseyi\'ne ev sahipliği yaptığını belirterek, Antalya\'nın bu örgütün kuruluş aşamasında birçok hazırlık toplantısına ev sahipliği yaptığını söyledi. Çavuşoğlu, \"Endonezya\'daki trajik uçak kazası ve Mısır\'daki menfur terör saldırısı dolayısıyla kardeş Endonezya ve kardeş Mısır halklarına en içten taziyelerimi iletiyorum\" dedi.

10 YILLIK YOL HARİTASI

Geçen yıl İstanbul\'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın ev sahipliğinde D-8\'in 20\'nci kuruluş yıl dönümünün kutlandığını hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, \"D-8\'i kurarken, sahip olduğumuz işbirliği ve dayanışma ruhunu bugün de aynen sürdürüyoruz. D-8 platformunda, halklarımızın ortak menfaatleri ve paylaştığımız değerler temelinde bir araya geliyoruz. Bu birleştirici niteliği de D-8\'in esasen büyük başarısıdır. Bununla birlikte D-8 bağlamında bazı eksikliklerimizi de göz ardı etmemeliyiz. D-8\'in de bu modern çağın ihtiyaçlarına ayak uydurması için gereken çabayı sarfetmesi gerekiyor. Geçen yılın \'İstanbul Zirvesi\' son 20 yılımızı gözden geçirmek ve eksikliklerimizi tespit etmek için güzel bir imkan sunmuştu. Zirvede kabul ettiğimiz \'İstanbul Bildirisi\' ve eylem planıyla mevcut durumumuzun fotoğrafını çekmiş, D-8\'den de beklenti ve temennilerimizi en üst seviyede samimi bir şekilde ele almıştık. Şimdi önümüzde D-8\'in 2020- 2030 yılları arasındaki dönemine ışık tutacak 10 yıllık yol haritası taslağı var. Bu yol haritasını gelecek sene Dakka\'daki Bakanlar Konseyi\'nde kabul edersek çalışmalarımıza bu çerçevede şekil vermeye başlayabiliriz\" diye konuştu.

\'YENİ ÜYELERLE GÜCÜMÜZÜ ARTIRABİLİRİZ\'

Önümüzdeki zamanın D-8\'i yenileyip, canlandırmak, çağın ihtiyaçlarına uygun hale getirmek için en verimli şekilde kullanılması gerektiğine işaret eden Mevlüt Çavuşoğlu, şöyle dedi:

\"Türkiye olarak daha dinamik, uluslararası ekonomik gelişmelere daha çok karşılık verebilecek bir D-8\'den yanayız. Karar alma mekanizmalarını bu anlayışla hızlandırır ve esnek hale getirirsek daha az zaman ve enerjiyle daha çok iş başarabiliriz. Komisyonun bu yöndeki kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Keza yeni üyelerle gücümüzü ve potansiyelimizi daha da artırabiliriz. Öte yandan reform konusunda 8 ülkenin mutabakatına dayalı bir anlayışla hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda da üyeler arasında farklı görüşler olabilir, doğaldır. Ancak D-8\'in daha etkin hale getirilmesi hepimizin yararına olduğundan yapıcı diyalog ve müzakere yoluyla bir anlayış birliğine varabileceğimizi inanıyorum.\"

PROJE VE SONUÇ ODAKLI ÇALIŞMALAR

D-8\'in proje ve sonuç odaklı çalışmalarının da güçlendirmesi gerektiğini belirten Çavuşoğlu, daha geniş kesimleri projelerden yararlandırabilirlerse D-8\'in bilinirliliği ve saygınlığının o ölçüde artacağını söyledi. Bu çerçevede özel sektör kuruluşlarının da örgütün çalışmalarına önemli katkılar sunma potansiyeli bulunduğuna inandıklarını kaydeden Çavuşoğlu, \"Onları teşvik etmemiz gerekiyor. D-8 ticaret ve sanayi odaları başkanlığını da yürütmekte olan TOBB\'u bu konuda son derece istekli görüyorum ve kendilerine teşekkür ediyorum. Bugün TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu\'nu da burada ağılayacağız\" dedi.

TİCARETTE YERLİ PARA

Bakan Çavuşoğlu, ülkeler arasındaki ticarette yerli para birimlerinin kullanılması ile ilgili de açıklamada bulundu. Bugün döviz kurlarının kimi ülkelerle, siyasi sahipleriyle kullanıldığı bir dönem yaşandığını belirten Mevlüt Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

\"Ticari savaşların olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Buna en güzel cevabı kendi aramızdaki ticarette yerli ve milli paralarımızı kullanarak verebiliriz. Türkiye olarak Çin, Rusya, Ukrayna, İran gibi ülkelerle ticaretimizi milli paralar üzerinden yürütmeye hazırlanıyoruz. Ve birçok ülkeyle de ilaveten bu tür görüşmeleri sürdürüyoruz. Bunu D-8 bünyesinde de gerçekleştirmek mümkün. Bu amaç doğrultusunda D-8 takas odası kurulmasını önerdik. Buna ilişkin kavram kağıdımızı da sizlere sunduk. D-8 takas odasına katılım aşamalı olabilir, merkez bankalarımız bir araya gelip bunu kendi aralarında tartışabilirler ve bize öneriler getirebilirler. D-8\'in verimliliğini artırmak istiyorsak, çalışma gruplarını güçlendirmeli, toplantılara yetkin düzeyde katılımları teşvik etmeliyiz. Grupların insan odaklı projeler üzerinde çalışmalarını sağlamalıyız.\"

Kayseri merkezli FETÖ\'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon



Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,(DHA)- FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) askeri mahrem yapılanmasına yönelik Kayseri merkezli 9 ilde 40 rütbeli askere yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile FETÖ/PDY\'nin askeri mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik Kayseri merkezli 9 ilde haklarında arama ve gözaltı kararı bulunan 40 rütbeli askere yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin mahrem imamlar tarafından ankesörlü veya kontörlü hatlardan örgüt içi iletişim kapsamında ardışık olarak arandıkları belirlendi. Şüphelilerin evlerinde ele geçirilen dijital materyallere polis el koyarken, gözaltına alınan sayıları henüz açıklanmayan askerler Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabiplik\'teki sağlık kontrollerinin ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.



Salebin kilosu 700 lirayı buldu

SOĞUK havaların vazgeçilmez içeceği arasında yer alan salebin kilosu, ticaretinin en hareketli olduğu Burdur\'un Bucak ilçesinde 400 ile 700 lira arasında satılıyor.

Kışın vazgeçilmez içecekleri arasında yer alan salepe havaların soğumasıyla birlikte talep arttı. Yabani orkide bitkisinin kökünden elde edilen salep, dondurmanın hammaddesi ve sıcak içecek olarak tüketiliyor. Nisan- mayıs aylarında daha çok Toroslar\'da toplanan salep kökleri, kurutulduktan sonra kırma makineleriyle önce parçalara ayrılıyor, ardından toz haline getiriliyor.

Burdur Ticaret Odası Başkanı Hikmet Çangır, fabrika yapımı dondurmalarda salebin çok az ya da hiç kullanılmadığını söyledi. Salep ile yapılan dondurmanın lezzetinin çok farklı olduğunu belirten Çangır, “Dondurmanın yanı sıra 1 litre süte 7 gram kullanıldığında da çok lezzetli bir içecek ortaya çıkar ve sıcak tüketilir. Türkiye\'de yılda 200 ton salep üretiliyor. Bunun 150 tonu Bucak\'tan geçiyor. Çünkü kaliteli salebin büyük bölümü Toroslar\'da elde ediliyor\" dedi.

8 kilo salep kökünün kaynatılarak 1 kilo salep elde edildiğini belirten Çangır, kilosunun 400 ile 700 lira arasında değiştiğini söyledi.

Okul aile birliğinden askıda kantin uygulaması

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) –DÜZCE\'de Fatih İlkokulu Okul Aile Birliği tarafından okul kantininde \"Askıda Meyve\" projesi başlatıldı. Proje ile veliler ücret karşılığında haftalık olarak fiş alarak her günün tarihine göre fişleri öğrencilerine veriyorlar. Öğrenciler ise bu fişlerle haftanın her gününe özel olan ve mevsimel bir meyvenin olduğu menüyü kantinden alabiliyorlar. Ayrıca veliler, okulda öğrenim gören ancak durumu olmayan öğrenciler içinde fiş alarak destek oluyorlar. Askıda kantin uygulamasıyla veliler çocuklarının meyve yemesini sağlarken, aynı zamanda doğru beslenmelerini sağlıyorlar.

Düzce Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan Fatih İlkokulu Okul Aile Birliği tarafından okul kantininde başlatılan “Askıda Meyve\" projesi start aldı. Proje kapsamında veliler belirli bir ücret karşılığında haftalık fiş alarak her günün tarihine göre fişleri öğrencilere veriyor. Öğrenciler de aldıkları fişlerle mevsimsel bir meyvenin bulunduğu menü ve bir sandviç alabiliyor. Proje kapsamında ekonomik durumu kötü olan öğrenciler için de fiş alınarak destekte bulunuyorlar. Ellerine harçlık geçmemiş olan öğrenciler böylelikle okula gelip giderken zararlı yiyecekler almamış oluyor.

\'ÖĞRENCİLER SAĞLIKLI BESLENİYOR\'

Proje sayesinde öğrencilerin sağlıklı beslendiğini söyleyen Okul Aile Birliği Başkanı Nuran Kaya Durdu, \"Projemizin adı \"Sağlıklı yarınlar için meyve yemelisin askıda kantin projesi.\" Projemizin temel iki amacı var. Öğrencilerimizin sağlıklı beslenmelerini sağlamak, meyve yemelerini teşvik etmek. Diğeri ise kantin ihtiyacı olan alışveriş yapamayan öğrencilerimizin de beslenmelerine katkı sağlamak. Haftalık olarak her günün menüsü farklı olmak üzere bir mevsimsel meyve ve yanında bir sandviç hazırladık. Velilerimiz ücret karşılığında bu haftalık fişleri alarak tarihlerine uygun olarak her gün harçlık yerine öğrencilerine bu fişleri veriyorlar. Bu fişler para yerine geçmiyor. Dolayısı ile öğrenciler okula gelirken zararlı yiyeceklerden almamış oluyorlar. Kantincimiz bu fişler karşılığında o gün sadece meyve ve soğuk sandviç vermek zorunda. Bu şekilde her velimiz çocuğunun okulda ne yediğinden emin oluyor. Ayrıca velilerimiz kendi çocuklarının yanı sıra ihtiyaç sahibi çocuklar içinde fiş alarak beslenmelerine katkı sağlamış oluyorlar. Bu proje sayesinde hem çocuklarımız her gün en az bir meyve yemiş oluyor hem de etrafımızda bulunan ihtiyaç sahibi çocuklara destek olmuş oluyoruz. Bugünün menüsü elma ve sandviçti. Şu anda projemiz çok iyi gidiyor. Veliler çocuklarının ne yediğinde emin oldukları için ilgi gösteriyorlar. Velilerimizi daha çok destek olmaya çağırıyoruz\" dedi.

Askıda kantin uygulaması ile meyve alan öğrenciler uygulamadan memnun olduklarını dile getirerek “Meyveyi çok seviyoruz. Askıda kantin uygulamasını çok seviyoruz. Meyve yemek bize sağlık ve vitamin kazandırıyor.\" dediler.

