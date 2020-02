DHA YURT BÜLTENİ-3

1)CUMHURİYET KUTLAMASINI, KURUMUŞ KUYUCUK KUŞ CENNETİ’NDE YAPTILAR

TEMA Vakfı Kars Şubesi 29 Ekim Cumhuriyet kutlamasını, farkındalık yaratmak için tamamen kurumuş Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti’nde yaptı. Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Genç TEMA Topluluğu, Doğa ve Çevre Kulübü ve Çeviri Kulübü üyeleri TEMA Vakfı Kars İl Temsilcisi Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık öncülüğünde tamamen kurumuş olan Kuyucuk Kuş Cenneti’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programında bir araya geldiler. Kafkas Üniversitesi’nin temin ettiği otobüsle Kars’tan, Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti’ne hareket eden öğrenciler, yolculuk boyunca kahramanlık türküleri seslendirdiler. Ellerindeki Türk bayraklarıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını gönüllerince kutlayan öğrenciler Kuyucuk’a vardıklarında gölün kurumuş halini görünce oldukça duygulandı. KAÜ Genç TEMA Topluluğu, Doğa ve Çevre Kulübü ve Çeviri Kulübü üyeleri kulüplerine ait önlük ve dövizlerle göldeki yerini alarak saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı’nı okudular. Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık öğrencilere ilk önce Cumhuriyet’in önemini anlatarak ülkemizin birlik, beraberlik gücüyle var olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirterek bu bilinçle hareket edilmesi gerektiğini söyledi. Vatanımızın bölünmez bütünlüğünün öneminin her ortamda yaşanıyor ve yaşatılıyor olmasına da dikkat çeken Kırpık, günümüz geçliğine önemli görevler düştüğünü ifade etti. Kırpık, ülkemizin doğası ve coğrafyasının önemine vurgu yapan konuşmasında da doğal zenginlikleri bağrında barındıran 4 mevsimin yaşandığı ülkemizde doğayı temiz tutmanın bilinç altına yerleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kırpık, Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti’nin, Türkiye’nin önemli sulak alanlarından biri olduğunu, 230’un üzerinde kuş türünü bağrında barındırdığını anlattı. Tüm bu önemli özelliğe sahip gölün 2014 yılında yüzde 90’ının kuruduğunu aradan 4 yıl geçtikten sonra ise yüzde 99’unun kuruduğunu üzülerek dile getirdi. Gölde konaklayan göçmen kuşların gölü terk etmesinin hüznünü yaşadıklarını da kaydeden Kırpık, “Kuyucuk gölümüz hakikaten bir doğa harikası. 230’dan fazla kuş türünü barındırıyor idi. Bir yaşam alanı bozuluyor ve normalden kötüye doğru gidiyor ise bunu kuşlardan rahatlıkla görebilirsiniz. Nasıl? Diyelim ki daha önceden gelen kuşlar gelmez oyduysa artık, kuş sayısı ve türü giderek azaldıysa bilin ki, o habitat ne olmuştur? Bozulmaktadır. Bize bunu söyler kuşlar. Ama maalesef ilkini 2014 yılında yaşadık. 2014 yılında gölümüzün yüzde 90’ı kurumuştu. Ama 2018 yılında tamamı kurudu. Şu anda gölümüzün yüzde 99.9’u kurumuş durumda\" diye konuştu.Gölün kurumasından sonra Kars Valiliğinde oluşturulan Sulak Alan Komisyonu’nda bir alt komisyon oluşturulduğunu ve kendisinin de komisyon başkanı olarak 7 kişilik ekiple gölde inceleme yaptıklarını söyleyen Kırpık, gölün kurtarılması gerekenlerin içinde yer aldığı dosyayı valiliğe sunduklarını ifade etti. Kırpık, “Bizim raporda belirttiklerimiz yerine getirilirse göl seneye ve daha sonraki senelerde verimliliğini tekrar kazanabilirdi ama maalesef belirttiğimiz şartlar halen yerine getirilmemiştir. Teknik ve bilimsel bir rapor bildirdik. Onlardan bir faaliyet bekliyoruz. Ama maalesef şu ana kadar bir gelişme olmadı. Göl kuruduğu için şu anda maalesef gölün zemininde sadece çamur görüyoruz\" dedi. Gölün kurumuş halini gören öğrenciler de üzüntülerini paylaştılar. Öğrenciler, “Görüyoruz ki hem Türkiye’miz çöl oluyor hem kuruyor ve kuşların göç etmesi çok kötü bir durum. Küresel ısınmaya dikkat çekiyorlar. Doğru aslında ama şu anda elimizden bir şey gelmiyor sadece ‘çok yazık ve çok günah’ diyebiliyoruz\" dediler.,

TEMA Vakfı İş Temsilcisi İrem Betül Aydın da, \"Kars\'ın doğal zenginliği içinde yer alan Kuyucuk Kuş Cenneti\'nin bir an önce kurtarılması gerek. Gölü gezdik ama tek bir kuş sesine bile rastlamadık. Bırakın kuş sesini kuştan eser bile kalmamış. Yazık, çok üzüldük. Umarız yetkililer bizlerin sesini duyar ve göle sahip çıkar\" dedi.

2)ANTALYA PROTOKOLU RESEPSİYONDA BULUŞTU

TÜRKİYE Cumhuriyeti\'nin kuruluşunun 95\'inci yıl dönümü dolayısıyla Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve eşi Sevim Karaloğlu\'nun ev sahipliğinde resepsiyon düzenlendi.

Kundu\'daki Trendy Lara Hotel\'deki resepsiyonda Vali Karaloğlu ile eşi, davetlileri üzerinde \'29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 95. Yılı Kutlu Olsun\' yazılı giriş kapısı önünde karşıladı. Resepsiyona, Antalya Garnizon Komutanı ve 3\'üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Ak Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Almanya Antalya Konsolosu Wolfgang Wessel, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gül Ege, Antalyalı pehlivanlar Orhan Okulu, İsmail Balaban, Turan Balaban, Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz\'ın yanı sıra, şehit yakınları, gaziler, muhtarlar ve çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Davetlilerin tek tek elini sıkan Vali Karaloğlu, resepsiyona aileleriyle katılan çocukların ellerinden ve yanaklarından öperek bayramlarını kutladı.

Resepsiyonda Vali Karaloğlu ve protokol üyeleri, üzerinde \'29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 95. Yılı Kutlu Olsun\' yazılı pastayı kesti.

Resepsiyonda konuşan Vali Karaloğlu, Türkiye Cumhuriyeti\'nin, Anadolu Selçuklu Devleti ve Osmanlı İmparatorluğu\'nun bin yıllık devlet tecrübesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün önderliğinde kurulduğunu anlattı. Vali Karaloğlu, \"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın ifadesiyle bu topraklardaki son şaheserimizdir Türkiye Cumhuriyeti. Bu toplumun her kesimi, Cumhuriyete sahip çıkma konusunda üzerine düşeni yerine getirmekte tereddüt etmedi, etmeyeceğiz\" dedi.

Karaloğlu konuşmasına şöyle devam etti:

\"Bin yıldır bu topraklardayız. Malazgirt zaferinden sonra Anadolu\'ya ayak bastıktan sonra bu topraklarda üç büyük devlet kurduk. Önce Anadolu Selçuklu Devletini, muhteşem Selçuklu Medeniyetini bu topraklarda inşa ettik. Anadolu Selçuklu Devleti\'nden sonra, Osmanlı Devleti\'ni kurarak üç kıtaya hükmettik ve üç kıtaya medeniyet taşıdık. Sonra bu iki devletin tecrübesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün önderliğinde son devletimiz son Cumhuriyetimiz, Türkiye Cumhuriyeti\'ni kurduk. Çok denendik, çok sınandık. Terör saldırılarıyla, ekonomik saldırılarla, krizlerle. En son 15 Temmuz hain darbe ve işgal girişimiyle çok denendik, çok üzerimize geldiler. İçeriden ve dışarıdan. Hain sadece dışarıda yok. Bazen kendi içimizde, yakınımızda olabiliyor. Bu millet bütün tehlikeleri tek tek savuşturdu. Bugün dimdik ayaktayız. Tarihte çok şanlı zaferlerimiz var. Zafer kazandığımızda şımarmadık, adaletten vazgeçmedik. Gittiğimiz her noktayı, fethettiğimiz her noktayı adaletle hükmetmeye, yönetmeye çalıştık. Yenilgilerimiz de oldu. Yenilgiden sonra da zillete düşmedik, ümitsizliğe düşmedik işin peşini bırakmadık. Birliğimizi beraberliğimizi koruyarak yeniden ayağa kalkmasını bu topraklarda bildik. Ama şimdi sadece atalarımızın büyük zaferleriyle övünme zamanı değil. Gazi Mustafa Atatürk\'ün hepimize koymuş olduğu muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak için en iyisini yapmak zorundayız. En mükemmelini yapmak durumundayız ki, büyük gazinin bize göstermiş olduğu muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkalım. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize koymuş olduğu \'Dünyanın en büyük 10 ekonomisi\' hedefine ülkemizi toplumumuzu taşıyalım ve dünyada daha çok mazluma, ezilene sahip çıkıp kucak açalım.\"

3)KAŞ\'TA CUMHURİYET COŞKUSU

ANTALYA\'nın Kaş ilçesinde Cumhuriyet Bayramı\'nın 95. yılı coşkuyla kutlandı.

Kaş\'ta Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı yapıldı. İlçe girişinden başlayan fener alayına Kaymakam Ulaş Akhan, Belediye Başkanı Halil Kocaer, Garnizon Komutanı Erçin Birsen, Cumhuriyet Başsavcısı Hilal Büyüközer, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hakan Öztürkmen, Emniyet Müdürü Orhan Tezcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan, Ak Parti İlçe Başkanı Mutlu Ulutaş, CHP İlçe Başkanı Mehmet Vural Arıkan, MHP İlçe Başkanı Cemil Kolak, İyi Parti İlçe Başkanı İsmail Şah Yılmaz, belediye meclisi üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, Türkiye\'nin çeşitli yerlerinden gelen binlerce vatandaş katıldı.

Banda ve marşlar eşliğinde, ellerinde meşalelerle yürüyüşe geçen vatandaşlara, yol boyunca onlarca insan katıldı. Kaş Cumhuriyet Meydanı\'nda coşku doruğa ulaştı. Alanda önce vatandaşlar Türk bayraklarıyla 10. Yıl Marşı ve İzmir Marşı\'nı söyledi ardından şehitler için saygı duruşu yapıldı. Hep birlikte İstiklal Marşı okundu. Atatürk şarkılarıyla ünlü sanatçı Fuat İnan sahneye çıktı. Fuat İnan, söylediği Atatürk şarkıları, okuduğu şiirlerle etkinliğe katılanları coşturdu.

Belediye Başkanı Halil Kocaer, \"29 Ekim 1923 tarihinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün önderliğinde Cumhuriyetimiz ilan edildi. Kaş\'ta ulaşım ve iletişim zor şartlarda yapıldığı için 3 gün gecikmeli olarak Cumhuriyetin ilanı duyuldu. O zaman bizim ulaşım istemimizi yapan \'Postacı Hançer\' vardı. Hançer gelişinde, \'Hançer geliyor, mektuplar getiriyor, haberler getiriyor\' diyerek Cumhuriyetin ilanını duyurdu. O gün ateşler yakılarak Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. O gün bu gün Kaş\'ta Cumhuriyet Bayramı bir başka kutlanarak devam etmekte. Son yıllarda Kaş\'ın Türkiye\'deki konumu, coğrafi şartları nedeniyle Türkiye\'nin her yerinden binlerce Kaş sever, Cumhuriyet Bayramı\'nı kutlamak üzere Kaş\'a gelmekte. Son yıllarda Cumhuriyet Bayramı Kaş\'ta coşkuyla Kaş\'ın özüne uygun olarak kutlanmakta. Cumhuriyetimiz Kaş\'ta daha on yıllar, yüzyıllar coşkuyla kutlanmaya devam edecektir. Yaşasın Cumhuriyet\" dedi.

4)PARMAKLIKLARA SIKIŞAN KÖPEĞİ İTFAİYE EKİBİ KURTARDI

MERSİN\'in Silifke ilçesinde, bahçenin parmaklıklarına sıkışan köpeği, itfaiye görevlileri kurtardı.

İlçeye bağlı Göksu Mahallesi\'nde sokak köpeği, bahçedeki parmaklıklardan geçmek isterken, sıkıştı. Havlama sesinin geldiği noktaya gidenler, köpeği kurtarmak için uğraşsa da başarılı olamadı. Çevredekilerin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı\'nı arayarak, yardım istemesi üzerine bölgeye gelen ekipler, elektronik makasla parmaklıkları genişletip, köpeği kurtardı. Köpek, güvenli alanda yeniden sokağa bırakıldı.

5)UYUŞTURUCUYA KARŞI TİYATROYLA MÜCADELE VERİYORLAR

ADANA Devlet Tiyatrosu (ADT) \'Yarınlara Geç Kalmadan\' oyunu ile madde bağımlılığına karşı mücadele veriyor.

\'Yarınlara Geç Kalmadan\'ı izleyicileriyle buluşturan ADT sanatçılarından Gökhan Doğan, özellikle gençleri aileleri ile oyuna beklediklerini söyledi. Oyunun daha önce uyuşturucu ile mücadele kapsamında oynadıklarını belirten Doğan, \"Bu oyun 2013- 2014 yıllarında uyuşturucuyla mücadele kapsamında başlattığımız bir proje. Amacımız toplumda giderek tehlikeli boyutlara ulaşmış olan madde bağımlılığıyla ilgili bir farkındalık yaratmak\" dedi. Seyircinin sahnede gördükleri ile aydınlanacağına olan inançlarının daima yüksek olduğunu belirten Doğan şöyle devam etti:

\"Biz hayata bir ayna tutuyoruz. Seyirci de bu sayede bir empati kurabiliyor ve empati kurduğunda, \'Evet bu benimde başıma gelmişti, demek ki böyle de davranılabiliyormuş ya da burada dikkat etmem gerekiyormuş\' gibi çıkarımlarda bulunabiliyor. Dolayısıyla bizde bu hedefe ulaşmak adına tiyatronun gücünü bildiğimiz için bu sosyal projeyi tiyatro sahnesinde hayata geçirmek istedik. Bu projeyi çalışırken sadece Devlet Tiyatrosu\'nun kendi bünyesi içinde çalıştığımız bir oyun olarak değerlendirmeyip, hedef kitle karşısına çıktığımızda daha bilinçli, daha doğru, hatasız bir oyunla çıkabilmek için elimizden gelen tüm çabayı sarf ettik. Hatta Narkotik Şube\'den ve AMATEM\'den bilgiler aldık. Tüm Adana halkını özellikle de gençleri aileleri ile birlikte oyuna davet ediyoruz\" dedi.

6)ESKİYEN SOBALAR KIŞA HAZIRLANIYOR

HATAY\'ın Reyhanlı ilçesinde vatandaşlar kullandıkları eskiyen ızgaralı ve demir döküm sobalarını tamir ettirerek kışa hazırlıyor.

İlçede yaklaşık 40 yıldan bu yana soba tamirciliği yapan Mahmut Demircioğlu(51), kış mevsimi nedeniyle vatandaşların eskiyen sobalarını tamire getirerek yenilediklerini söyledi. Küçük yaşlarda babasından öğrendiği mesleği bugüne kadar sürdüren Mahmut Demircioğlu, mevsim nedeniyle 200 -250’ye yakın sobanın tamire geldiğini belirterek, her türlü yedek parçası ile birlikte bakım masrafının 100-250 TL arasında değiştiğini söyledi.

YEDEK PARÇASI OLMAYAN SOBA ALMAYIN

Soba konusunda vatandaşların mağdur olmaması için garantili ürün almasını önerdiğini belirten Demircioğlu, “Vatandaşlar soba alırken dikkatli olsunlar. Gerektiğinde sorsunlar danışsınlar. Garantili ürün alsınlar. Yedek parçası olan sobaları alsınlar. Çünkü, yedek parça bulma konusunda bizde sıkıntı çekiyoruz. Müşteri de ucuza aldığı sobanın bakımının yapılmamasından dolayı mağdur oluyor, sobayı atmak zorunda kalıyor. Bizde mahcup oluyoruz. Bu nedenle vatandaşlar soba alırken iyi araştırsınlarö dedi.

7)ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR, SPORLA HAYATA TUTUNUYOR

GÜMÜŞHANE Üniversitesi Beden Eğitimi ve Yüksekokulu’nda (BESYO) ‘Engelliler için Beden Eğitimi ve Spor\' adı altında verilen derslerde zihinsel engelli çocuklara spor yaptırılıyor. Ders kapsamında özel öğrenciler, teorik ve uygulamalı dersler de görerek, top atma, kort ve koşu gibi aktiviteler de gerçekleştiriliyor. Gümüşhane Üniversitesi Beden Eğitimi ve Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Yeşim Bayrakdaroğlu, amaçlarının sadece öğretmek olmadığını öğrencileri hayata hazırlamak olduğunu da belirterek, “Beden Eğitimi öğretmen adaylarından en çok istediğimiz nokta da öğrencinin kalbine dokunması. Bu dersimizde bunu gerçekleştirmek istiyoruzö dedi.

Gümüşhane Üniversitesi BESYO\'da, ‘Engelliler için Benden Eğitim ve Spor’ adı altında verilen derslerle, zihinsel engelli çocuklar spor yaparak hayata tutunuyor. Üniversitenin spor salonunda gerçekleştirilen derslerde, özel öğrencilerle top atma, kort ve koşu gibi aktiviteler de gerçekleştiriliyor. Teorik ve uygulamalı dersler de gören öğrenciler, programda eğlenceli zamanlar da geçiriyor. Beden eğitimi öğretmeni adaylarıyla birlikte spor aktiviteleri gerçekleştirip ders yapan engelli öğrencilerin aileleri, bu tür sosyal alan oluşturdukları için üniversite yetkililerine teşekkür etti.

‘ÖĞRENCİLERİ HAYATA HAZIRLIYORUZ’

Gümüşhane Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Yeşim Bayrakdaroğlu, eğitimdeki amaçlarının sadece öğretmek olmadığını, öğrencileri hayata hazırlamak olduğunu söyledi. Bayrakdaroğlu, “Beden Eğitimi öğretmen adaylarından en çok istediğimiz nokta da öğrencinin kalbine dokunması. Bu dersimizde bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Özellikle öğrencilerle bir arada olarak her türlü öğrenci ile nasıl baş edeceklerini, onlara nasıl eğitim vereceklerini daha doğrusu onları nasıl hayata hazırlayacaklarını öğretmeye çalışıyoruzö dedi.

Öğrencilerinin atandıklarında bu eğitim sayesinde öğrencileri ile daha iyi kaynaşacağını kaydeden Bayrakdaroğlu, “Engelliler için beden eğitimi ve spor dersi adı altında hem uygulama hem de teorik olarak eğitim veriyoruz. Teorik olarak çocuklara dersler bilgilerimizi vermenin dışında, uygulamalı olarak, onları 4\'üncü sınıf öğrencilerimiz ile birebir iletişime geçirmeyi amaçlıyoruz. Hem özel eğitim alan çocuklarımızda farklı bir ortam oluşuyor hem de bizim öğrencilerimiz açısında ilerde atandıkları zaman karşılaşabilecekleri öğrenciler için bir ön hazırlık oluyorö diye konuştu.

‘ONLARDA ÇOK MUTLU, ÇOK EĞLENİYORUZ’

BESYO 4\'üncü sınıf öğrencisi Merve Doğan da, çocuklar ile birlikte olduğunu için çok mutlu olduğunu belirtti. Doğan, “Bu dönem çok heyecanlıyız. Bu dersi aldığım içinde çok mutluyum. Dolu dolu güzel bir deneyim oluyor bizim için. Özel çocuklarımız sporla bütünleşiyor. Onların diğer çocuklardan bir farkı yok. Özel olmaları bizi daha da mutlu ediyor. Onlarla diğer çocukların yaptığı etkinlikleri yapabiliyoruz. Onları gözlemlemek ve diğer çocuklarla olduğu gibi onlarlar da bazı şeyleri paylaşmak ve onları hayata bağlamak çok mutluluk verici bir durum. O yüzden çok mutluyuz. Onlar da çok mutlu\" dedi.

\'ÇOCUKLARIMIZ GÜLÜYOR, EĞLENİYOR\'

Öğretmen Adnan Özturan ise, engelli çocuklarının yüzlerinin gülmesinin her şeye değer olduğunu dile getirerek şöyle dedi:

\"Hem çocuklarımızı hayata kazandırmak hem de BESYO öğrencilerinin gelecekte öğretmen olduklarında gittikleri okullarda kaynaştırma öğrencileri ile diyalogları için çok önemli bir ders. Özel çocukları olacak. Bir nebze olsun onların ruhuna dokunmak için yaptıkları bir ön çalışma. Çocuklarımız gülüyor, eğleniyor. Öğrencilerimizin 40 metre kare bir sınıf ortamında kapalı kalmalarını istemiyorum. Bizim için bu çocukların yüzünü bir dakika güldürebiliyorsak ne mutlu. Özellikle sosyal becerilerini kazandırmak açısından, en azından bir top sürme veya geniş alanda top sürmesi bize mutluluk veriyor. O mutluluğu onların gözlerinde görüyoruz ve onları gördükçe biz de daha çok mutlu oluyoruz. Çocuklarımızı bir nevi hayata hazırlıyoruzö

Ders kapsamında eğlenceli vakit geçirdiğini söyleyen zihinsel engelli Feyzanur Güner, “Top oynadık, koştuk en çok ise zıplamak hoşuma gittiö dedi. Hira Okur ise, “Renkleri öğrendim, en çok hoşuma giden renk kırmızı, mavi ve lacivertö diye konuştu.

8)TÜROFED BAŞKANI AYIK: AÇIK TESİS SAYILARINDA BU YIL CİDDİ ARTIŞLAR BEKLİYORUZ

TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, 2018 turizm sezonundaki yükselişin kış sezonuna da devam edeceğini belirterek, \"Kıyı bölgelerinde geçen yıllarla kıyaslandığında açık tesis sayılarında bu yıl muhtemelen ciddi artışlar bekliyoruz\" dedi.

2018 yılı turizmcilerin yüzünü güldürmeye devam ederken, yaz sezonunun son günlerinde sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Kış sezonunda kapanmayacak olan otel sayılarında artış beklendiğini belirten TÜROFED Başkanı Osman Ayık, önümüzdeki aylar için rezervasyonların devam ettiğini söyledi. Başkan Ayık, \"geçmişte olduğu gibi tekrar uzun sezon dönemlerini yaşamak için emin adımlarla turizmde ilerlemeye devam ediyoruz\" dedi.

\'RUSYA FEDERASYONU\'NDA REKOR YILIMIZ\'

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, \"2018 genel değerlendirmesini yaparken biz şunu görebiliyoruz, çok net bir şekilde de bunun rakamlara yansımasını da görüyoruz. Tüm kaynak pazarlarda aslında, Türkiye\'ye ilgi anlamında ciddi bir geri dönüş var. Burada tabii bizim için önemli olan iki ana kaynak pazarımız var. Biri Rusya Federasyonu, diğeri de Orta Avrupa\'nın lider ülkesi Almanya. Bu iki ülkede de biz bu sene ciddi bir rakamsal büyümeler görüyoruz. Özellikle Rusya Federasyonu\'nda bu yıl rekor yılımız. Almanya\'da ve Orta Avrupa\'nın genelinde de bizim 2014- 2015 yıllarındaki rakam seviyelerine henüz ulaşmadık ama orada da daha alacağımız ciddi mesafeler var. Dolayısıyla da bu sene tüm pazarlarda sadece yaz sezonuna dönük değil, sezon sonu ve kış dönemine dönük rezervasyonlarda da ciddi bir iyileşme söz konusu. Bütün bunların neticesi aslında bizim yavaş yavaş eski günlerimize döndüğümüzün göstergesi\" dedi.

\'TESİSLERE YANSIMASI SON DERECE OLUMLU OLACAK\'

Eskiden sezon içinde 7- 8 aylık dönemler yaşandığını hatırlatan Osman Ayık, \"Şimdi bu dönemlere doğru emin adımlarla gidiyoruz gibi gözüküyor. Tabii ki bizim yapacağımız bir takım iyileştirmelerle de bunu daha hızlandırmak. Otelciler ve diğer sivil toplum örgütleri olarak da bu yönde ciddi çalışmalarımız devam ediyoruz. Tanıtım ve pazarlama anlamında. Bunların hepsinin neticesi olarak da tesislere yansıması son derece olumlu olacak. Kıyı bölgelerinde geçen yıllarla kıyaslandığında açık tesis sayılarında bu yıl muhtemelen ciddi artışlar bekliyoruz\" diye konuştu.

9)ANTALYA\'DA \'ÖLÜ SEZON\' SPOR TURİZMİYLE CANLANACAK

ANTALYA turizmi, \'ölü sezon\' diye adlandırılan kış aylarında, dünyanın dört bir yanından kampa gelecek spor kulüpleriyle hareketlenecek. Ortalama 40\'ar kişilik futbolcu, teknik heyet, malzemeci, idareciden oluşan kafileyle kamp yapacak futbol takımları, ülkedeki turizm çeşitliliğine ve Türkiye\'nin tanıtımına katkı sağlayacak. Antalya\'da ocaktan itibaren başlayan ve nisan ayına kadar devam eden kamp turizmi döneminde, 2 binin üzerinde futbol takımının kente gelmesi hedefleniyor. Kamp turizmi döneminde çok sayıda ülkeden futbol takımının ağırlanacağı Antalya\'daki antrenman sahalarında yeni sezon hazırlıkları sürdürülüyor. Çim bakımı ve tesis düzenlemesi yapılan antrenman sahalarında, yıl sonuna kadar çalışmalara devam edilecek. Aralık ayı sonuna kadar çalışmalarını sürdürecek saha bakım görevlileri, milyon dolar değerindeki futbolcuların sakatlanmaması için statlarda titizlikle düzenleme yapıyor.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN TAKIMLAR KAMP YAPACAK

Spor Toto Süper Lig\'in 17\'nci hafta oynanacak müsabakaların ardından tatile girmesiyle Antalya\'daki otellerde, ikinci devreye kadar Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig takımları ağırlanacak. Türk takımlarının yanı sıra Rusya, Ukrayna, Polonya, Azerbaycan, Çekya, Bulgaristan, Slovakya, Almanya\'nın yanı sıra Çin, Japonya, Kore\'den takımlar Antalya\'da kamp yapacak. Antalya\'da, ocak- nisan döneminde Süper Lig\'in büyük takımlarının dışında Zenit, Lokomotiv Moskova, Shakhtar Donetsk gibi dünyaca tanınmış takımlar ağırlanacak. Yıldız futbolcularıyla tanınmış kulüplerin yanı sıra Antalya\'da Avrupa liglerinden Bundesliga başta olmak üzere farklı ülkelerin liglerinden alt yaş gruplarındaki takımlar da kamp yapacak.

\'HEDEFİMİZ 2 BİN KAMP SAYISINI GEÇMEK\'

Spor Turizmi Birliği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, futbol kamp turizminde bu yıl için hedeflenen bin 500 kamp sayısını aşarak, sezonu bin 700 civarında kampla tamamladıklarını söyledi. Golf, yüzme, bisiklet, kano, tenis gibi branşlardan takımların da kamp için Antalya\'yı tercih etmesiyle kentin dünya spor turizminde önemli merkezlerden biri olduğunu vurgulayan Yaşacan, futbol kamp turizminin kent turizminde ayrı öneme sahip olduğunu vurguladı. Ocak- nisan aylarını kapsayan futbol kamp turizmi sezonu hedeflerini açıklayan Yaşacan, \"Hedefimiz 2 bin kamp sayısını geçmek. Bu hedefi aşacağımıza inanıyorum. Otellerin, özel sektörün 170 futbol sahası var. Bu sahaların hepsi bakımda, yeni sezona hazırlanıyor. Ocak, şubat aylarında futbol sahalarımız yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Mart, nisan aylarındaki doluluk oranının da yüzde 100\'e ulaşması için çalışmalar yapıyoruz\" diye konuştu.

İLK SIRADA RUS KULÜPLERİ VAR

Antalya\'ya kamp için gelecek takımlar arasında en fazla Rus kulübü bulunduğuna belirten Yaşacan, \"Rusya\'dan sonra Ukrayna, Beyaz Rusya, Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan, Slovakya, Slovenya, Çekya, Macaristan, Danimarka, Hollanda, Norveç, İsviçre\'nin yanı sıra çok sayıda ülkeden takımın rezervasyonu var. Bu sene Çin, Kore, Japonya\'dan takımların rezervasyon yaptırması da spor turizminde sevindirici bir durum\" dedi.

DEVLET DESTEĞİYLE ÖZEL TURNUVA DÜZENLENMESİ TALEBİ

Spor Turizmi Birliği Başkanı Yaşacan, futbol kamp turizminde daha yüksek sayılara ulaşmak, spor turizmini ve Türkiye\'nin tanıtımını artırmak için Antalya\'da devletin de desteğiyle futbol takımlarının maçlarını yapacağı turnuva organizasyonları düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Erken rezervasyon döneminde yapılacak turnuva maçlarının ülke tanıtımına katkı sağlayacağını dile getiren Yaşacan, turnuva maçlarının yaz dönemindeki turist hareketliliğini artıracağını söyledi.

10)SÜRÜCÜ ARACI İLERLERKEN İNİP DANS ETTİ

ADANA\'da, bir kişi yavaş ilerleyen kamyonetinden dışarı çıkıp dans etti. Hızla giden aracını aynı zamanda kontrol etmeye çalışan sürücü görenleri hayrete düşürdü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir sürücü yavaş ilerleyen 01 plakalı kamyonetinin kapısını açıp dans etmeye başladı. Direksiyonu bırakarak oynamaya başlayan sürücüyü görenler ise o anları cep telefonuyla kaydetti. Sürücü, viraja yaklaşınca da bir ayağını yerde sürükleyerek aracı yönlendirdi. O anlarda yolun boş olması ise olası bir faciayi önledi. Sürücü daha sonra ara sokaklara girerek gözden uzaklaştı.

11)İŞÇİLERE 50 KURUŞA PATATES SATTILAR

DÜZCE İşçileri Dayanışma Derneği, fabrikalarda vardiya çıkışlarında kilosu 50 kuruştan patates sattı.

Düzce İşçileri Dayanışma Derneği, son dönemde zamlanan ürünlerden işçilerin etkilenmemesi için harekete geçti. İlk olarak dernek tarafından 50 kuruşa mal edilen 120 ton patatesi TIR\'la fabrikaların vardiya çıkışlarına götürerek kilosu 50 kuruştan sattı. İşçiler, 50 kuruştan satılan patatesten çuvallarla satın aldı.

Düzce İşçileri Dayanışma Derneği Başkanı Sedat Mıhçı bazı fabrika sahiplerinin patates alımında yardımcı olduğunu, bu sayede kendilerinin de patatesi ucuza sattığını söyledi. İşçilere başka gıda ürünlerini de ucuza satmaya çalışacaklarını ifade eden Mıhçı, \"Düzce İşçileri Dayanışma Derneği olarak son dönemde yaşadığımız ekonomik sıkıntılar nedeniyle işçi arkadaşlarımıza nasıl faydalı olabiliriz diye düşündük. 120 ton patatesi alarak arkadaşlarımızın evlerine bir katkı sağlamayı amaçladık. Bu nedenle vardiyalarından çıkan arkadaşlara dağıtıyoruz. Diğer vardiyalara da dağıtmaya devam edeceğiz. 120 ton patatesi yaklaşık 550 işçimize dağıtacağız. Bütün arkadaşlarımız bu durumu sevinçle karşıladı. Bu şekilde her ay ucuz ürün getireceğiz. Çay olabilir, şeker olabilir. Arkadaşlarımızın mutfaklarına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Normalde patatesin pazar fiyatı ile 2 ile 3 lira arası bir arkadaşlarımıza 50 kuruştan verdik.\" dedi.

12)BABA-OĞLUN MÜSLÜM GÜRSES HAYRANLIĞI, KOLEKSİYONA DÖNÜŞTÜ

SİVAS\'ta yaşayan İsmet Üngör (70) ile oğlu Celal Üngör (50) arabesk müziğin babası Müslüm Gürses\'e olan hayranlıklarını koleksiyona çevirdi.

Pulur Mahallesi\'nde oturan 4 çocuk babası emekli İsmet Üngör ile oğlu 2 çocuk babası Celal Üngör, Müslüm Gürses\'e olan hayranlıklarını kaset koleksiyonuna çevirdi. 1968 yılında Müslüm Gürses\'in plaklarıyla tanışan baba İsmet Üngör, zaman içinde hayran olduğu sanatçının kasetlerini biriktirmeye başladı. 13 yaşında Müslüm Gürses hayranlığı başlayan oğlu Celal Üngör ise yıllarca kaset biriktirdi.Müslüm Gürses hayranlığının gençlik yıllarında başladığını belirten İsmet Üngör, \"Müslüm Gürses\'in ilk çıktığı dönemlerden bu zamanlara kadar geldik. Kazancımın çoğunu Müslüm Gürses\'e yatırım yapmış gibi olduk. Bu zamana kadar bende 90 kaset kaydı vardı. Ayrıca 200 tane de kaseti vardı. Çocuklarımızla paylaştık. Müslüm Gürses\'in kasetlerini hepimiz alıyorduk. Şimdi evlenip ayrılınca herkes kendi koleksiyonunu yaptı. Evleri ayırsak bile Müslüm\'den onlar da, ben de ayrılmadık. Kendi kuşağımda olduğu için Müslüm Gürses\'i büyük hayranlıkla izliyordum ve dinliyordum. Kasetleri görenler bana \'Müslümcü\' diyorlar. Müslüm\'ün şarkıları bana dokunuyor. Müslüm Gürses vefat ettikten sonra okuduğu şarkıların değerinin daha arttığını görüyoruz. Bütün internette Müslüm Gürses\'in eserleri iki üç kat değerlendi. Filmini de izleyeceğim. Böyle bir koleksiyon yaptım. Eskiden de isteyenlere kopya kasetle çekip verirdim. Şimdi de isteyene kopyasını veriyorum\" dedi.

\'MÜSLÜM GÜRSES\'E PAHA BİÇİLEMEZ\'

Celal Üngör ise 13 yaşında babasından esinlenerek Müslüm Gürses dinlemeye başladığını ifade ederek, \"O zamanlar parçalarını dinleye dinleye biz de \'Müslümcü\' olduk. Biz de Müslüm Gürses\'in her kaseti çıktığında alıyorduk. Müslüm\'ün her kasetinden bizde 2\'şer 3\'er tane oluyordu. Şu anda ben de 60 kaseti var. 1970\'li yıllardan itibaren ben de alıp koleksiyon yapıyorum. Müslüm Gürses\'in kasetlerini benden isteyen çok. İnternete koydum. İnternetten arayıp isteyen çok oldu ama Müslüm Gürses\'e paha biçilemez. Şu anda yoğun talep var. İsteyen olursa, değerini bulursa bunları verebilirim\" diye konuştu.

