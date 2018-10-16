DHA YURT BÜLTENİ 3

Meclis önünde dur ihtarına uymayan \'traktör\' büyük panik yarattı



Muhammet BAYRAM, ANKARA, (DHA)- Ankara\'da girmesi yasak olan trafiğe giren traktör, polisin dur ikazına uymayınca ateş açıldı. TBMM önüne kadar gelen traktörün sürücüsü burada durmayınca polisler aracın tekerine ateş etti. Traktör araçlara çarparak dururken, polis sürücüyü gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre Atatürk Bulvarı üzerinden Çankaya istikametine giden traktörü polis durdurmak istedi. Polisin \'dur\' ikazına rağmen yola devam eden traktör sürücüsü Aydın Sakarya (45), TBMM önönü geldiğinde buradaki polisler de traktöre ateş etti. Silah sesleri nedeniyle çevrede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşarken traktör 2 araca çarptıktan sona durdu.

Sürücü Sakarya gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

-Traktörün görüntüsü

-Gözaltına alınan sürücü

-Traktörün çarptığı araçlar

-Olay yerinden görüntüler

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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Parmağını yaralayan yüzük, itfaiye ekiplerince çıkarıldı

ŞANLIURFA\'da çalıştığı biçerdöver merdiveninden inmek isteyen Bedir Güneş’in sağ elinin araç merdivenine takılması sonucu yüzük, parmağını keserek deriye saplandı. Acil servise götürülen Güneş’in parmağındaki yüzük, itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.

Olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Yardımcı kırsal mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, tarlada biçerdöver işinde çalışan Bedir Güneş, işi bittikten sonra biçerdöver merdiveninden inmek isterken sağ elinin araç merdivenine takılması sonucu yüzük, parmağını keserek saplandı. Acılar içersinde kıvranan Güneş yakınları tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedavisine başlanılan Güneş\'in parmağındaki yüzük doktorların çabasına rağmen çıkartılamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Hastaneye çağrılan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yüzük, doktor gözetiminde mini motorlu testere ile kesilerek çıkarıldı. Parmağında ciddi bir şekilde yaralanan Güneş’in parmağı doktorlar tarafından dikildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Acil serviste tedavi altına alınan Bedir Güneş

- İtfaiye ekipleri deriye saplanan yüzüğü çıkartması

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

10MB



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Aydınlatma direğine çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)- ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde, yön tabelasının direğine çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Elmatepe Mahallesi\'nde meydana geldi. Ertuğrul Fidanoğlu(35) yönetimindeki 67 TV 372 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki yön tabelası direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Ertuğrul Fidanoğlu ve yanında bulunan İrfan Bakır (54) yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Fidanoğlu\'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yeri

-Yaralılara müdahale

-Yaralıların ambulansa alınması

-Hurdaya dönen kamyonet

-Yerdeki 20 metrelik fren izi

Belediye Temizlik ekiplerinin çalışması

Dosya Adı: ergdiregecarpti

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

Süre: (4.55) Boyut: (903 MB)

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Türkiye sınırının yanı başında çadırda yaşıyorlar

İÇ savaşın ardından milyonlarca Suriyeli, doğduğu toprakları terk ederek, farklı ülkelere giderken, kalan binlerce sivil ise ülkedeki zorunlu göç sonrası güvenli olduğu için Türkiye sınırına yakın noktalarda kurulan çadırlarda yaşamını sürdürüyor.

Türkiye\'nin güney komşusu Suriye\'de, 2011 yılının ilkbaharında demokrasi ve özgürlük isteyenler, eylemlere başladı. Ürdün sınırındaki Deraa kentinde başlayan eylemlerde bazı göstericilerin, rejim güçlerinin açtığı ateşle ölmesinin ardından tüm ülkede gösteriler düzenlendi. Suriye\'yi saran gösterilere karşı rejim, silahlar kullandı. Orantısız güç kullanımının giderek yaygınlaşması ve Esad rejiminin tüm uyarılara rağmen silahtan vazgeçmeyişi üzerine demokrasi ve özgürlük talep eden muhalifler de silahlanmaya başladı. Aynı yılın yaz aylarında rejime karşı silahlanan muhalifler, ülkenin birçok köy, kasaba, ilçe ve kent merkezini art arda rejimden almaya başladı. Geçen sürede muhalifler arasında yaşanan fikir ayrılığı ve bölünmeler ile terör örgütlerinin Suriye\'de baş göstermesinin faturasını siviller ödemeye başladı. Rejimin yanı sıra terör örgütleri DEAŞ ve PKK/PYD\'nin baskısı ile ölümden kaçan binlerce sivil, çareyi Suriye dışına çıkmakta buldu. Yaklaşık 4 milyonu Türkiye\'ye gelen 7 milyon Suriyeli, ülkelerini terk ederken, 5 milyonu aşkın sivil ise ülke içinde yer değiştirmek zorunda kaldı.

Savaştan kaçarak, Suriye topraklarını terk etmek zorunda kalanların büyük bölümü, Orta Doğu ülkelerinde kalmayı tercih ederken, rejim mağdurları, en büyük rahatlığı ise koşulsuz kucak açan Türkiye\'de buldu. Farklı ülkelere giden Suriyeliler, yaşamlarını zorlukla sürdürürken, Türkiye\'ye gelenler ise gerek kurulan kamplarda gerekse sınır kentlerinde yapılan yardımlarla daha rahat barınma fırsatı elde etti. Suriye içinde kalan 5 milyonu aşkın sivil ise çeşitli aralıklarla yer değiştirmek zorunda kaldı. Yaşadığı toprakları rejim veya terör örgütlerinin baskısının ardından terk etmekten başka çaresi kalmayarak, farklı bölgelere göç eden Suriyeliler, yaşama tutundukları yeni adreslerden de benzer gerekçelerle ayrılmak zorunda kaldı. Bazıları birkaç kez ülke içinde zorunlu olarak yer değiştiren Suriyelilerin büyük bölümü, güvenli olduğu için Türkiye sınırının hemen yanına birbiri ardına kurdukları kampı andıran çadırlarda yaşamaya başladı.

TÜRKİYE\'YE 300 METREDE YAŞIYORLAR

Türkiye\'nin güney sınırının büyük bölümünde özellikle hava saldırılarından korunmak isteyenler, güvenli bölge olarak gördükleri Türkiye sınırında zorunlu yaşamını sürdürüyor. Lazkiye\'nin Ayn el- Beyda köyüne gelen binlerce Suriyeli de Türkiye sınırına 300 metre uzaklıkta kurdukları çadırlarda barınıyor. Binlerce kişinin gelmesiyle çadır kente dönüşen sınır hattında Suriyeliler, hem olası saldırılardan korunuyor hem de ihtiyaçlarını Türkiye\'den gelen yardım kuruluşları temsilcileri aracılığıyla karşılıyor.

Türkiye sınırının yanı başında kurulan kampta yıllardır yaşadıklarını anlatan Suriyeliler, en büyük arzularının bir an önce savaşın sona ererek, doğdukları topraklara, evlerine geri dönmek olduğunu söyledi. Türkiye\'nin bu süreçte kendilerine her konuda destek verdiğini ve özellikle hava saldırılarından korunmak için tüm sivillerin Türkiye sınırına kamp kurduğunu dile getiren Suriyeliler, yapılan gıda yardımı ile tıbbi yardımlarla da açlık ve hastalıklarla baş ettiklerini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kampın havadan görüntüsü

- Çadırlardan genel detaylar

- Asılan çamaşırlardan genel detaylar

- Kampta dolaşan genç ve çocuklardan genel detaylar

- İnce köprüden geçenler

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ, Uğur CAN, Nuri PİR-SURİYE-DHA)

270 MB

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Domates fiyatları üreticiyi sevindiriyor

MERSİN\'de yıllık 250 bin ton domatesin hasat edildiği Erdemli ilçesinde serada yetiştirilen güzlük çeşidin hasadına başlarken kilosunun 3.60 TL\'den alıcı bulması domates üreticilerini sevindiriyor.

Erdemli Ziraat Odası Meclis Başkanı Ahmet Çalışkaner, Kayacı Mahallesi’ndeki güzlük sera domatesi hasadına katıldı. Hasatta piyasa belirlenmesine de katılan EZO Meclis Başkanı Çalışkaner, \"Erdemli\'de güzlük serada yetiştirilen domatesin ilk hasadını yapmanın sevincini yaşıyoruz. İlk piyasamızı da kurduk ve tarlada kilosunu 3.60 TL Olarak belirledik. İlçemizde serada 25 bin dönüm alanda domates üreticiliği yapılıyor. Yaklaşık 350 bin ton domates üretimi gerçekleştiriliyor. Çok kaliteli yetiştirilen domateslerimiz özellikle Irak, Arabistan, Romanya ve Suriye gibi ülkelere ihracatı yapılıyor. İhracatın hareketli olması domates fiyatlarının da iyi olmasını sağlıyor\" dedi.

DOMATES MALİYETİ YÜKSELDİ

Domates fiyatlarının vatandaşları yanıltmaması gerektiğini ifade eden Başkan Çalışkaner, \"Domatesin bir kilosunun maliyeti şuanda 2 TL civarında. Gübre, fide, ilaç fiyatları çok yükseldi. Üreticilerimiz bunlarla mücadele ediyor. Zaten şu anki fiyatlardan satılmasa bütün üreticilerimiz borç içinde olacaktı. Çok şükür şuanda fiyatlar iyi. İnşallah bu şekilde devam eder ve üreticilerimizin yüzü gülmeye devam eder\" diye konuştu. 4 dönüm serada domates üreticiliği yapan Şahsenem Cüce ise fiyatlardan memnun olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

\"Domates fiyatları çok iyi gidiyor. İlk hasadımızı yaptık. Çok mutluyuz. İnşallah bu şekilde devam eder ve yüzümüz güler.\"

Görüntü Dökümü

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- Domates hasadı yapılırken

- Üretici Şahsenem Cücü ile röportaj

- Ziraat Odası meclis Başkanı Ahmet Çalışkaner ile röportaj

- Domates görüntüsü

- Domates kasaları kamyona yüklenirken

- Domatesler kasalara doldurulurken

Haber-Kamera:Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), (DHA)

SÜRE:2\'15\" BOYUT:173 MB

