DHA YURT BÜLTENİ-3

1)UMUDA YOLCULUK, İZMİR\'DE FACİAYLA SONUÇLANDI: 19 ÖLÜ, 5 YARALI (3)

İZMİR\'de, kasasında Yunanistan\'ın Samos Adası\'na gitmeyi planlayan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin bulunduğu kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, dere yatağına uçtu. Kamyonun ters döndüğü korkunç kazada, 19 göçmen öldü, aralarında sürücünün de bulunduğu 5 kişi yaralandı. Katliam gibi kaza, saat 08.00 sıralarında, İzmir\'in Gaziemir ilçesinde, Adnan Menderes Havalimanı yakınlarında meydana geldi. Ege kıyısından tekneyle Yunanistan\'ın Samos Adası\'na geçmek üzere insan tacirleriyle anlaştıkları öğrenilen yabancı uyruklu göçmenlerin kasasında bulunduğu, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen kamyon, Menderes ilçesi yönüne giderken, virajı alamadı. Savrulan kamyon, karşı taraftan bariyeri aşarak, Değirmençayı Deresi yatağına uçup, ters döndü. Kasadaki, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenlerin bazıları etrafa savruldu, bazıları da kamyonun altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, arama- kurtarma ekibi sevk edildi. Kaza yerine geldiklerinde korkunç manzarayla karşılaşan ekipler, 19 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralı olan 5 kişi ise ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yaralıların arasında kamyonun sürücüsünün de bulunduğu öğrenildi. Kamyon şoförünün, tedavisinin ardından ifadesinin alınacağı, olayla ilgili soruşturmanın buna göre sürdürüleceği bildirildi.

İlk belirlemelere göre, Yunanistan\'ın Samos Adası\'na geçmek üzere insan tacirleri ile anlaşan yabancı uyruklu göçmenlerin, İç Anadolu Bölgesi\'nden kamyonla alındıkları, Menderes ilçesi sahilinden tekneye binmeyi planladıkları öğrenildi.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) -

===================================================

2) BURDUR\'DA KAZA: 4 YARALI

BURDUR\'da kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Suludere köyü Kayadibi mevkisinde meydana geldi. Eray Aslan yönetimindeki 20 Y 6128 plakalı otomobil yol yapım çalışmaları nedeniyle tek yöne düşen yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza yerine çok sayıda ambulans ve Burdur Belediyesi arama kurtarma ekipleri gönderildi. Yaralılar Burdur Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarıldı.

Kazada sürücü Eray Aslan yara almazken, otomobilde bulunan Elmas Aslan, Neşe Aslan, Tuğçe Aslan ve Çiğdem Tural yaralandı. Ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi\'ne götürülen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Otomobil sürücüsü Eray Aslan, yeterli işaretleme yapılmaması nedeniyle kazanın yaşandığını iddia ederken, \"Levha olmadığı için bu kazayı yaptım. Bugün sabah da aynı yerde kaza oldu. Karayollarından şikayetçiyim\" dedi.

Görüntü Dökümü

------------

- Ambulans ve itfaiye araçları

- Kazaya karşın otomobil

- Eray Aslan\'ın anlatımı

- Yoldaki trafik

- Polis aracı

(Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

==========================================================

3)ÇAĞRANKAYA YAYLASI\'NDA SESLER YANKILANIYOR

RİZE\'nin İkizdere ilçesinde, 2 bin 392 rakımlı Çağrankaya Yaylası’nda dev kayalara doğru yüksek sesle haykırışlar geri dönerek yankılanıyor. Genellikle sis bulutunun üstünde kalan yayla, ismini de çağrıştıran ses yankı özelliği ile ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

İkizdere ilçesindeki Çağrankaya Yaylası, büyüleyici doğası ile insanları kendine hayran bırakıyor. Adını düz konumdaki yaylanın çevresindeki dik yamaçlı kaya ve uçurumlarda ses yankısı oluşmasından alan yaylada, dev kayalara doğru yüksek sesle haykırışlar geri dönerek yankılanıyor. Kişi yüksek sesle haykırınca ses bir süre sonra yaylada yankı buluyor. Genellikle sis bulutunun üstünde kalan yayla, ses yankı özelliği ile ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Yaylaya gelen ve vadiye doğru bağıranların sesi vadi boyunca yankılanıyor.

Çağırankaya Yaylası\'nda çocukluğunun geçtiğini anlatan Recep Coşkun, “Yaylamız adını yaylanın en zirvesinde bulunan kayadan almıştır. Bu kayalar müthiş bir yankı yapmaktadır. Çağıran eki de bu kayaya sesli bağırdığımızda yaptığı yankıdan dolayı verilmiştir. Çocukluğumuzda gelir kayalara bağırır kendi sesimizi geri duyardık. İstanbul’da yaşıyoruz ama her yaz yaylaya geliyoruz. Burası bizim çocukluğumuzun hatıralarıyla dolu bir yer. Şu an burası bir mesire alanı oldu. İnsanlar gelip piknik yapıp güzel vakit geçiriyorlar. Yaylaya gelenler buradan muhteşem güneş batımını da bulutların üzerinde izleyebiliyorlar. Türkiye’de en güzel güneş batımı bu yaylada izlenir diye biliyoruz\"dedi.

HOCAOĞLU: RİZE, DOĞA VE KÜLTÜR CENNETİ

Rize Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu, Doğu Karadeniz\' Bölgesi’nin her mevsim farklı tatlar sunan kenti Rize\'nin coğrafi konumun sunduğu fırsatlarla bir doğa ve kültür cenneti olduğunu söyledi. Hocaoğlu, \"Rize, vadileri belirleyen dereleri, metrelerce yüksekten düşerek Karadeniz’e karışan şelaleleri, Kaçkar’ın eteklerini süsleyen yaylaları, dik yamaçlarla kurulu yayla evleri ve bu evlerdeki otantik yaşam tarzı; tarihi eskilere uzanan nadide ahşap konakları, doğayla yoğrulan yaratıcı, özgün ve leziz sofraları; sayısız endemik bitkisi, sık ormanlarındaki zengin bitki ve hayvan çeşitliliği, buzul gölleri, Ortaçağlı kaleleri, kemerli taş köprüleri, sıcacık termal kaynakları, özenle işlenen çay tarlaları, neşeli ve esprili insanları ve özetle; her yanı ve köşesiyle herkes için bir davetiye sunuyor\" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

Yayla DRONE detayları

Yayla ziyaretçileri detayları

Kayaya doğru haykıranlar

Yaylacılarla röp.

Detaylar

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA

====================================================

4)FAKİR BAYKURT ANILDI

Yazar Fakir Baykurt ölümünün 19\'uncu yıl dönümünde memleketi Burdur\'da anıldı.

Fakir Baykurt Kültür ve Sanat Derneği tarafından düzenlenen etkinlik Cumhuriyet Meydanı\'ndan Fakir Baykurt kavşağında yapılan yürüyüşle başladı. Yürüyüşe CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Fakir Baykurt\'un kızı Işık Baykurt, Fakir-Der Başkanı Necdet Tekin ile dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüşe katılanlar Fakir Baykurt\'un kendi adını taşıyan kavşaktaki büstüne karanfil bıraktı ve şiirler okudu. Büstü yapan Altan Demir\'e, Fakir Baykurt\'un kızı Işık Baykurt tarafından plaket verildi.

Burdur Belediyesi Konferans ve Sergi Salonu amfi bölümünde yapılan panelde konuşan Fakir Baykurt Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Necdet Tekin, \"Fakir Baykurt eserlerinde köylünün acısını, sefaletini, köyden kente göçü, devletin güçlüden yana oluşunu, Anadolu kadınının duruşunu, ekmeğine sahip çıkışını, direnişini ezilmişliğini ve öfkesini anlatır\" dedi.

Fakir Baykurt\'un eserlerinden örneklerin sunulduğu panelde kızı Işık Baykurt ve şair Hasan Hüseyin Korkmazgil\'in eşi Azime Korkmazgil tarafından \"Fakir Baykurt\'un düşünceleri ışığında Türkiye\'nin dünü bugünü\" konulu konferans verildi.



Görüntü Dökümü

--------------------------------

- Yürüyüşten

- Karanfil bırakılması

- Şiirlerin okunması

- Plaket verilmesi

- Panel

(Haber- Kamera Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

===========================================================

(ÖZEL) -

5)ATA SPORU OKÇULUĞA İLGİ ARTTI

GAZİANTEP’te kurulan okçuluk kulübü, 4 bin yıllık geçmişe sahip olan ata sporuna ilgiyi artırdı. Her yaştan 150 sporcu, televizyonlardaki dizilerden ve filmlerden gördükleri okçuluğu öğrenmek için başvurduğu kulüpte eğitim alıyor. Kursiyerlerin büyük çoğunluğunun televizyonlarda yayınlanan tarihi dizi ve filmlerden etkilenerek kayıt yaptırdığı kulüpte başarılı sporcular yetiştiriliyor. Her yaşta kadın ve erkekten oluşan 150 sporcunun profesyonel okçuluk eğitimi aldığı kulüp, milli takıma da sporcu yetiştirmeyi amaçlıyor.

Okçuluk Antrenörü Mehmet Turgut Karacan okçuluk sporunun özellikle küçük yaştaki sporcuların fiziksel ve zihinsel anlamda gelişmesine büyük destek sağladığını söyledi. Kulübün kurulmasının ardından özel bir okulun kendilerine destek verdiğini ve antrenman için sahalarını açtığını anlatan Karacan şunları dedi:

\"Kulübü 2 yıl önce kurduk. Sonrasında burada Erdem Koleji bize kapılarını açtı. Burada da bir takım kurduk. Hem okul bünyesinde hem de dışarıdan gelen vatandaşlara eğitimler veriyoruz. Okçuluk bireyin gelişimi için çok önemlidir. Özellikle çocuklarda zihinsel gelişim, fiziksel gelişim ve odaklanma konusunda. Birçok doktor özellikle hiperaktivite sorunun çözmek için çocukları okçuluk sporuna yönlendiriyor. Okçuluk biraz uzun soluklu bir eğitim. Sporcunun eline hemen ok ve yay vermiyoruz. Vücudun kendini okçuluk sporuna hazır hale getirmesini bekleriz. Temel duruş ve tutuş eğitimi veririz. Ortalama olarak 3 ay içinde temel kurs biter ve profesyonel eğitime başlar. Daha sonra kendi özel ekipmanlarını alır. Gaziantep’te, bugüne kadar okçuluk revaçta olmayan bir spordu ve 273 lisanslı sporcu vardı. Biz bu rakamı arttırdık. Ata sporumuzun gelişmesi için büyük bir çalışma yapıyoruz.ö

\'DİKKAT DAĞINIKLIĞIMI OKÇULUKLA YENDİM\'

Sporculardan Berfin Bozkurt ise okçuluk sporunun zihinsel ve fiziksel gelişimi açısından büyük bir yarar sağladığını ifade ederek, \"Dışarıda farklı bir spor dalı araştırıyordum. Sonra okulumuz bünyesinde okçuluk eğitimi olduğunu öğrendim ve kaydoldum. Okçuluğun hızını ve geçmişini çok sevdim. Benim dikkat eksikliğim vardı. Doktorlar bana ilaç kullanma tavsiyesinde bulundu. İnsanların arasında içe kapanıklık halim vardı. Bu spor sayesinde bunların hiç biri kalmadı\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

--------------------------------

- Okçuluk eğitimi alan öğrenciler

- Ok atışlarının yapılması

- Poligonlara yapılan atışlar

- Mehmet Turgut Karacan\'ın konuşması

- Berfin Bozkurt\'un konuşması

- Genel ve detay görüntüler

(Haber: Eyyüp BURUN-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 430 MB