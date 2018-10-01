DHA YURT BÜLTENİ 3

Trafikte bıçaklı \'yol\' tartışması

KARAMAN\'da trafikte yol vermeme nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi, sürücüye bıçakla saldırmak istedi. Araç içindeki sürücünün yan koltuğa geçip araçtan inmesiyle şans eseri yaralanmadı. Sürücüler tartışmanın ardından olay yerinden ayrıldı. Bu anlar ise çevredekiler tarafından kameraya kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Tahsin Ünal Mahallesi Atatürk Parkı yakınında meydana geldi. İki sürücü yol vermeme yüzünden tartıştı. Tartışmayı çevredekiler ve diğer sürücüler önlemeye çalıştı. Tartışma sürdüğü sırada sürücülerden birinin yanında bulunan bir kişi, belinden çıkardığı bıçağı araç içindeki diğer sürücünün üzerine rastgele salladı. Sürücü, yan koltuğa geçip, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkartılması şans eseri yaralanmadı. Saldırganda çevredekiler tarafından sakinleştirilip otomobile bindirildi. Ardından iki sürücü hızla olay yerinden uzaklaştı.

O anlarda çevredekiler tarafından kameraya kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Tartışmadan detay

- Diğer sürücünün yanındaki kışının bıçakla saldırması

- Sürücünün araç içinden inmesi

- Sürücülerin olay yerinden uzaklaşması

Haber: Muammer ŞEN KARAMAN (DHA)

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Markete girdi, raflardaki ürünleri yedi, radyo çaldı

ADANA\'da bir markete giren Ekrem E. (33) raflarda bulunan ürünlerden içip, yedikten sonra, radyo çaldı. Güvenlik kamerası kayıtlarından yakalanan Ekrem E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Seyhan İlçesi Pınar Mahallesi\'nde meydana geldi. Ekrem E. öğle saatlerinde bir markete girdi. Alışveriş yapma bahanesiyle etrafı kontrol eden şüpheli, raflarda bulunan ürünlerden içti, yedi. Ekrem E. sonra boş kutu ve jelatinlerini tekrar rafa koydu. Şüpheli marketten çıkarken de kutusundan çıkardığı radyoyu çamaşarının içine koyarak çaldı.

Olayın ardından, market çalışanları güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızlık anını gördü. Polisi arayan çalışanlar Ekrem E.\'den şikayetçi oldu. Markete gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, görüntülerden Ekrem E.\'nin kimliğini tespit etti. Polis şüphelinin daha önce de bir fırın ve marketten para çaldığını ortaya çıktı. Hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası bulunan Ekrem E. ekipler tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Ekrem E., polisteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Hırsızın girdiği işyerlerinde bulunan yicek ve içicekleri yeyip içmesi

- Hırsızın kasadan para çalması

- Zanlının emniyetten çıkışı

SÜRE: 04’17’’ BOYUT: 475 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA)



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İş bulma bahanesiyle 3 kişiyi dolandırdı

ADANA\'da, iş bulma bahanesiyle 3 kişiden toplam 4 bin 500 lira para alan Uğur Ü. (29), polis ekiplerince gece evine girerken, yakalandı.

Uğur Ü., iddiaya göre, yakın çevresine kentte bulunan kamu hastanelerine işçi alınacağı söyledi. Hastane yönetiminde tanıdıklarının olduğunu ve işe girmek isteyenlere yardımcı olacağını dile getiren Uğur Ü., 3 kişiden toplam 4 bin 500 lira \'evrak parası\' aldı. Aradan geçen sürede işe yerleşemeyen bu kişiler, dolandırıldıklarını anlayıp, polisi aradı. Olayla ilgili Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, soruşturma başlattı. Polis, Uğur Ü.\'nün aynı yöntemle birçok kişiyi dolandırdığını saptadı. Bunun üzerine ekipler, Uğur Ü.\'nün evin sokağında bekleyeme başladı. Gece geç saatte evine girmeye çalışan Uğur Ü., yakalanıp, gözaltına alındı. Uğur Ü., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Zanlının emniyetten çıkışı

- Zanlının Polis aracına bindirilmesi

- Emneyet müdüdürlüğü tabelası

SÜRE: 00’42’’ BOYUT: 78,7 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA)

