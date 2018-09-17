DHA YURT BÜLTENİ-3

1)BİTLİS\'TE 8 KÖY VE 3 MEZRADA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

BİTLİS\'e bağlı 8 köy ve 3 mezrasında bölücü terör örgütü mensuplarının barınma amaçlı kullandıkları sığınak ve barınakların imha edilmesi ile teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için 1 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bitlis Valiliği, 16 Eylül 2018 Pazar günü saat 23.59\'dan 17 Eylül 2018 günü saat 23.59\'a kadar 8 köy ve 3 mezrada uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: \"Bitlis ili Merkez ilçesi sınırları içerisinde bulunan; Yukarı Ölek, Aşağı Ölek, Aşağı Balcılar, Yukarı Balcılar, Ilıcak, Oğulcak, Başmaklı, Üçevler köyleri ile Kalupat, Karakuş ve Dutköy mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri tespit edilmiş olup, bahse konu bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 16 Eylül 2018 Pazar günü saat 23.59\'dan 17 Eylül 2018 günü saat 23.59\'a kadar (öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması kaydıyla) sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.\"

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)-

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2)KIZ ÇOCUĞUNA İSTİSMARDA BULUNAN KİŞİYİ DÖVÜP, JANDARMAYA VERDİLER

ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde, A.A. (12) isimli kız çocuğuna markette istismarda bulunan 3 çocuk babası B.D. (62), çevredekiler tarafından dövüldükten sonra jandarmaya teslim edildi. Olayın iftira ve kumpas olduğunu savunan B.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Manavgat\'ın Side Mahallesi\'nde oturan B.D., önceki gün akşam saatlerinde, markette A.A. adlı kız çocuğuna belinden sarılıp, göğüslerine dokunarak, istismarda bulundu. Kız çocuğunun bağırarak, dışarı çıkmasının ardından çevredekiler, B.D.\'yi marketin önünde yakaladı. B.D., jandarma gelinceye kadar dövülürken, bu anlar da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde B.D.\'nin \"Yahu ne yapmışım? Jandarma gelsin, gidelim\" dediği duyulurken, \"El kadar çocuğa taciz ha? Jandarma da gelecek herkes gelecek. Sen beni tanıyor musun?\" diyen kişinin B.D.\'yi dövmeye devam ettiği görülüyor. B.D.\'nin de bu sırada \"Ben seni tanıyorum, 20 yıldır burada oturuyorum\" dediği duyuluyor. Kısa süre sonra olay yerine gelen jandarma ekipleri, B.D.\'yi çevredekilerin elinden alıp, karakola götürdü. Cinsel istismar anı, marketin güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde B.D.\'nin, A.A.\'ya dokunduğu ve beline sarıldığı görülüyor.

\'SEN SERPİLMİŞSİN BAYAĞI BÜYÜMÜŞSÜN\'

Olayla ilgili pedagog ve avukat eşliğinde ifade veren A.A., evlerinin hemen yakınında marketin bulunduğunu, zaman zaman biten malzemeleri almak için buraya gittiğini kaydetti. Yaklaşık 2,5 ay önce markete alışveriş için gittiğinde B.D.\'nin de içeride alışveriş yaptığını ve bir ara aldığı ürünleri elinden düşürdüğünü gördüğünü aktaran A.A., ifadesinde şunları söyledi:

\"Elinden düşürdüklerini toplamasına yardım ettim. Bunun üzerine bana, \'Sen bana yardım ettin, ben de sana bir dondurma alayım\' dedi. Ben de dondurma alacak param olduğunu belirterek, istemediğimi söyledim. Bu ayın başlarında, bir gün yine aynı markette alışveriş yapıp, çıktıktan sonra B.D. arabasıyla kapının önündeydi. Bana seslenerek, \'Sana telefon alayım, ister misin? Sen serpilmişsin, bayağı büyümüşsün. Benim eşim öldü zaten. Telefonla konuşuruz\' gibisinden şeyler söyledi. Elimdeki poşetle koşarak eve geldim. Olayı anneme anlatacaktım ama utandığım için söyleyemedim.\" Olay günü alışveriş yaparken, B.D.\'nin yine markete geldiğini; ancak içeri girdiğini görmediğini anlatan A.A., \"Bir anda arkamdan gelmiş, belime sarıldı. Göğüslerimi elledi. Onu ittirip, bağırarak, mağazadan kaçtım\" dedi.

\'KUMPAS KURDULAR\'

Side Jandarma Karakolu\'nda ifadesi alınan B.D., kötü niyeti olmadığını iddia etti. Kendisine kumpas kurulduğunu öne süren B.D., mağazanın güvenlik kameraları görüntülerinin hatırlatılması üzerine olayın iftira olduğunu savundu. Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen B.D., \'çocuğun cinsel istismarı\' suçundan tutuklandı. B.D.\'nin sağ elinin alçıda olduğu görüldü.



Görüntü Dökümü

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- B.D.\'nin dövüldüğü anlar (vatandaş kamerası)

- Manavgat adliyesinde görüntü

- Adliye önünde jandarma araçları

- B.D.\'nin adliyeden çıkarılması

Haber-Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)

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3)GURBETÇİ ÇİFT DOLANDIRICILARIN KURBANI OLDU

KAYSERİ\'de gurbetçi çift, telefon dolandırıcılarının \"FETÖ terör örgütüne karıştınız\" diyerek inandırması sonucu, 2 dolandırıcıya 46 bin Euro para kaptırdı. Yaşlı çifti dolandıranlar Konya\'da yakalanarak, Kayseri\'ye getirildi. Geçen 7 Eylül\'de yaşanan olayda, M.A. (24) ve İ.A. (24) telefonla Kayserili gurbetçi çift V.A. (79) ve D.A\'yı (78) arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı. V.A. ve D.A\'yı \"FETÖ terör örgütüne karıştınız. Bankadaki ve üzerinizdeki parayı acilen bize verin \" diyerek kandıran telefon dolandırıcıları mağdurlara para hazırlamalarını söyledi. Şüphelilerin sözlerine inanan yaşlı çift hazırladıkları 46 bin Euro parayı dolandırıcılara teslim etti. Geçen sürede dolandırıldıklarını anlayan çift durumu polis ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından iki özel ekip oluşturularak 48 saat kamera görüntüleri incelendi. Kamera kayıtlarına yakalanan M.A. ve İ.A. Konya\'da yapılan operasyon neticesinde yakalandı. Kayseri\'ye getirilen zanlılar Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliğine getirildi. Zanlılar sağlık kontrolü sonrası adliyeye gönderilirken, 46 bin Euro ise henüz blunamadı.

Görüntü Dökümü:

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-Zanlıların Adli Tabipliğe giriş ve çıkışları

-Diğer genel- detay görüntüler

Haber- Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,DHA)

DV 1 Dosya 1 Dakika 9 Saniye / 139MB

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(ÖZEL)

4)TÜRKİYE\'NİN İLK ÇOBAN MÜZESİ

MALATYA\'da, 15 üniversitenin destek verdiği ve Türkiye\'de ilk olan Çoban Müzesi\'nde, çobanların kullandığı malzemeler sergileniyor. 2,5 yıl süren çalışma sonucu müzeyi açtıklarını belirten Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, \"Farklı illerden gelen 80 yıllık çoban çarığı, kaval, çaydanlık, lider koyunda bulunan ip, dürbün, süt kovası, silah müzemizde sergileniyor\" dedi.

Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği\'nce Türkiye\'de ilke imza atılarak, Çoban Müzesi açıldı. 15 üniversitenin destek verdiği müzede kepenekten kavala, bastondan su testisine, çaydanlıktan dürbüne, 80 yıllık çoban çarığından, radyoya kadar çobanların kullandıkları 250 eşya sergileniyor. İlk başta yer bulunamaması nedeniyle birlik bünyesinde açılan müzenin genişletilmesi için çalışmalar sürdürülüyor. Birlik Başkanı İhsan Akın, müzeyi kendi imkanlarıyla birlik binalarında ziyarete açtıklarını belirterek, şunları söyledi:\"Yaklaşık 5 bin civarında yetiştirici, çiftçi, dışarıdan gelen çocuklarımız okullardan gelenler. Ziyaret anlamında burayı çok olumlu güzel buldular ama yerin yetersiz olduğunu biz zaten biliyoruz ve burayı kısmen açtık. Birçok malzememiz var ama henüz yerimiz olmadığı için üniversitelerdeki materyal desteği alamıyoruz. Alabilmemiz adına da güzel bir yer olması lazım. Biz bakıyoruz bazen gittiğimiz illerde sabunun dahi müzesi var. Yani niye bir çobanın müzesi olmasın? Üretime dayalı özellikle marketlerde çocuklarımızın çocuğu ve birçok insan sütün, peynirin ve etin markette üretildiğini zannediyor. Çoban bir bunu üretiyor, nereden yatıyor, nerede kalkıyor, hangi saatte geliyor, hangi saatte gidiyor, ney kullanıyor, çobanın keçesinden, kepeneğinden, heybesinden kullandığı bütün eşyalarına kadar kırklığına kadar lider koyunun ipinden, değneğinden, kavalından, giyindiği eşyalarından, çanından, çaydanlığına kadar birebir kullandığı eşyalarıyla alakalı biz burada bir özellikle ziyaret edenlere anlatıyoruz. Biz olmadığımız zaman teknik arkadaşlarımız anlatıyor.\"

\'AMACIMIZ ANLATMAK VE UNUTTURMAMAK\'

Çoban bulunamamasından yakınan Akın, \"Çobanlığı teşvik etmemiz lazım. Bu nasıl olacak? Teşvik edebilmemiz için mesleğin unutulmaması lazım. Ayrıca bir diğeri yaylalarda kullanılan çobanımızın kullandığı kıl çadırları bölme perdeleri, şark köşeleri bunları otantik olarak nostaljik olarak sadece köşelerde yaşanmaması adına biz bunları Çoban Müzesi\'yle de anlatarak yetiştiricilerimizin var olduğunu, yetiştiricilerin ürettiğini, çobanın gerçekten zorluklar içerisinde meziyetli bir hayatı olduğunu buradaki kullandığı eşyalarıyla birlikte anlatmak ve unutturmamak. Bizim ilk amacımız kuruluştaki asıl amacımız bu\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Müzeden görüntü

- Sergilenenler

- Başkan Akın\'ın gelen ziyaretçilere anlaması

- İhsan Akın röp.

- Müzenin tabelası

- Çoban malzemeleri

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 700 MB

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5)POLİSLER, ŞEHİT KIZINI OKULUN İLK GÜNÜNDE YALNIZ BIRAKMADI

ADANA\'da 3 aylıkken babası şehit edilen, Zeynep Ravza Akyüz\'ü polisler, okulun ilk gününde yalnız bırakmadı. Polis memuru Tuncay Akyüz 2012\'de, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servis girişinde nöbet tutarken uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit oldu. 3 aylıkken babasını şehit edilen Zeynep Ravza Akyüz, annesi Kübra Akyüz ile Adana\'da yaşamaya başladı. İlkokula başlayan Zeynep Ravza Akyüz\'ü bugün babasının meslektaşları evinden aldı. Polis otosuyla okula götürülen Zeynep\'i, arkadaşları ve okul yönetimi çiçeklerle karşıladı. Ayrıca Toplum Destekli Şube Müdürlüğü\'ne bağlı polisler, Zeynep\'i sınıfına kadar götürdü. Anne Kübra Akyüz ise, kendisini bu mutlu günlerinde yanlız bırakmayan polislere teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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- Şehit kızı annesine sarılırken detay

- Şehit kızının kadın polisler ve annesi ile birlikte ggörüntüsü

- Annenin konuşması

- Kadın polislerin şehit kızı ile apartmandan çıkması

- Polis aracına binmesi

- Polis aracının gidişi

- Polis aracının okul binasının önüne gelmesi

- Şehit kızının kadın polisler ile okula girmesi

- Çiçekle karşılanmaları

- Sınıfa girmeleri

- Şehit kızının kadın polisler ile sırada otururken görüntüsü

- Annesi ile sırada otururken görüntüsü

- Sınıf arkadaşlarının alkışlaması

- Okul binasındaki Atatürk afişi ve Türk bayrağından detaylar

SÜRE:03\'24\" BOYUT: 376 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,(DHA)

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6)BURDUR\'DA GÖCE ŞENLİĞİ

BURDUR\'da Kozağaç Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından 8\'inci Göce Şenliği düzenlendi. Kozağaç Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen Göce Şenliği, Uzay Çatı altında gerçekleştirildi. Şenliğe Ak Parti Milletvekili Bayram Özçelik, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ile vatandaşlar katıldı.

Kozağaç Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ramazan Demir, Kozağaç kültürüyle yetişmiş insanlar olduklarını belirtti. Demir, \"Her anımızda, her dakikamızda o kültürden ayrı yaşayamıyoruz. Düzenlediğimiz Göce Şenliği de o kültürlerden biri. Göce bizim çok eski kültür ve geleneğimiz. Göce binlerce yıllık gelenek. Kış hazırlıklarından tarhana içine katılan bir yiyecek türü\" dedi.

Şenlikte yöresel sanatçılar tarafından yöreye özgü iki telli cura ile gurbet havaları seslendirildi ve yöresel oyunlar oynandı. Şenlik Nurcan Altınok konseriyle sona erdi. Şenlikte emeği geçenlere Dernek Başkanı Ramazan Demir tarafından plaket verildi.

Görüntü Dökümü

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- Konserden detay

- Göce dağıtımı

- katılanlar

- konserden

- Ramazan Demir ile röp.

- Plaket sunumu

GÖRÜNTÜ DURUMU: Link geçildi.

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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