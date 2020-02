DHA YURT BÜLTENİ 3

Antalya Kumluca\'da 5.2 büyüklüğünde deprem



AFAD verilerine göre, saat 09.21\'de Antalya Kumluca açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

(ÖZEL) - ÖSO askerleri savaşa böyle hazırlanıyor



İdlib\'in karadan ve havadan ateş altına alınmasıyla gözlerin yeniden çevrildiği Suriye\'de, Özgür Suriye Ordusu yeni askerleri sıkı eğitimden geçirerek bünyesine katıyor. Zorlu eğitim ile her türlü arazi şartında göreve hazır hale gelen askerler ise rejim, PKK ve diğer terör örgütleri ile savaşmak için cepheye gitmek için gün sayıyor.

Rusya\'nın savaş uçağı desteği ile İdlib kırsalının rejim tarafından havadan ve karadan bombalanmasının ardından tüm dünya dikkatini yeniden Suriye\'ye çevirdi. Son zamanlarda İdlib özelinde Suriye\'de yaşananlar yakından takip edilirken, iç savaşın başlamasının ardından rejime karşı mücadele eden Özgür Suriye Ordusu da çalışmalarını yoğunlaştırdı. Geçen yılın sonunda çeşitli grupların bir araya gelmesinin ardından Özgür Suriye Ordusu yerine \'Milli Ordu\' ismini kullanmaya başlayan yapı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarının ardından daha modern ve donanımlı şekilde cephelerde yer alıyor.

Türkiye\'de eğitilen üst rütbeli askerler, Milli Ordu\'ya yeni katılan askerleri Halep\'in Azez ilçesinin Türkiye sınırına yakın bir bölgesinde kurulan ve DHA ekibi tarafından görüntülenen kampta sıkı eğitimden geçiriyor. 1 ile 3 ay arasında değişen eğitim programına dahil edilen sayıları 50 ile 100 arasında değişen gençler, her türlü koşulda görev yapabilecek şekilde eğitiliyor. Askerler, zorlu arazi koşulları göz önünde tutularak yoğun fiziksel eğitim ile her an ve her şartta görev yapacak şekilde donanımlı hale getiriliyor.

Ateş çemberinin içerisinden atlayıp, yüksek noktalardan tırmanan ve halatla aşağı inip, şınav ve mekik çeken askerer, bedenen hazır hale geldikten sonra silah kullanım eğitimi alıyor. Her türlü silah eğitimin alan askerler, sık sık yapılan tatbikatlarda da cephe hattında nasıl hareket edecekleri konusunda bilinçlendiriliyor.

Zorlu eğitimi tamamlayarak başarılı olan askerler Milli Ordu bünyesine katıldıktan sonra yönetim kademesi tarafından gönderildikleri cephelerde görev yapıyor. Halen eğitim sürecinde olan ÖSO askerleri biran önce eğitimlerini tamamlayarak cephelere gitmek istediklerini ifade ediyor. İsteklerinin ülkelerinin özgürlüğe kavuşması için savaşmak olduğunu dile getiren asker adayları, eğitimlerini tamamladıktan sonra rejim, PKK ve diğer terör örgütleriyle mücadele etmek için gün saydıklarını dile getirdi.

ÖSO bünyesine katılacak yeni askerlere eğitim veren Binbaşı Hani Merey, zorlu eğitimler ile bünyelerine dahil olan gençleri her türlü koşula hazır hale getirdiklerini söyledi. Eğitimlerde fiziki kurallar ve silah kullanımı konusunda askerlerin donanımlı kılındığını dile getiren Binbaşı Merey, \"Eğitimlerimiz ile askerlerimiz her anlamda hazır hale geliyor. Eğitim sonunda askerlerimizi ihtiyaç olan cephelere gönderiyoruz. Buradan mezun olan askerlerimiz ile birlikte Milli Ordu tamamen rejim, PKK ve diğer terör örgütleriyle her türlü mücadele ve savaşa hazır durumdadır\" dedi.

(ÖZEL) - İdlib\'de çocuklar savaşa inat okulda

Rus ve rejim birliklerinin havadan ve karadan ateş altına aldığı Suriye\'nin İdlib kentinde çocuklar tüm zorluklara karşın eğitimlerini sürdürmek için çabalıyor.

Suriye iç savaşının başlamasının ardından ve son olarak Rusya ve rejimin yaptığı bombardıman ve top atışlarıyla İdlib ve köylerinde şu ana kadar 370 civarında okul kullanılamaz hale geldi. Son olarak İdlib\'i ele geçirmek isteyen rejim güçlerinin Rusya desteğiyle kırsalına yönelik hava saldırılarının ardından çok sayıda köyde okullar hasar gördü, insanlar göç etmek zorunda kaldı. Bombardımanın sürmesi durumunda birçok köy ile Cisr Eş Şuğur ilçesinde okullar zorunlu olarak tatil edildi.

Bazı köylerde ise tüm zorluk ve saldırı riskine karşın çocuklar okullarda eğitimlerini alıyor. İdlib kırsalındaki okullardan birisinde bölge sakinlerinin açık tuttuğu okulda yaklaşık bin öğrenci eğitim görüyor. Okulda savaşta ailesini kaybetmiş yetim çocukların kırtasiye ve diğer ihtiyaçlarını öğretmenleri karşılıyor. Çocuklara her türlü eğitim verilirken yapılan sosyal aktiviteler ile de psikolojik destek sağlanıyor.

Okulun müdürlüğünü yapan Abdulnasır Fakuri, Halep ve Guta\'daki çatışmalardan kaçan ailelerin çocuklarının da eğitim aldığı okulda, hedeflerinin savaşın miniklerini geleceğe hazırlamak olduğunu söyledi. Savaşın başlamasının ardından çocukların okula uzak kaldığını dile getiren Fakuri, 6 yaşında okula başlaması gereken çocukların birinci sınıfa ancak 12 yaşında başlayabildiğini ifade etti. Gelecek neslin eğitimden daha fazla uzak kalmaması için çabaladıklarının altını çizen Fakuri, çocukların Türkçe eğitim almasını istediklerini ve bu konuda Türkiye’den destek beklediklerini de sözlerine ekledi.

BİR GÖZÜ FLASTERLE KAPANAN MUHAMMED MASKOT OLDU

Öte yandan okulun ana sınıfında eğitim gören minik öğrencilerinden 5 yaşındaki Muhammed Halife ise sağ gözü flaster bantla kapatılması nedeniyle herkesin maskotu olmuş durumda. Kayma olan ve ileri tedavi yapılamadığı için kapalı kalması gereken gözünü tıbbi yetersizlik nedeniyle ailesinin flasterle bantladığı küçük Muhammed, farklı görüntüsü ile herkesin ilgisini çekiyor.

Halep’teki tahliyeler sırasında İdlib kırsalına ailesi ile birlikte yerleşen ve okula ilk adımını atan Muhammed Halife, biran önce gözünün açılmasını istiyor. Herhangi bir eksiklik yaşamaması ve psikolojik olarak etkilenmemesi için öğretmenleri arkadaşlarından tüm oyunlara arkadaşlarından Muhammed’i de dahil etmesini istiyor.

Sahibinden 586 yıllık Kiralık Medrese

Kayseri\'de Dulkadiroğulları Beyliği döneminde Nasıreddin Mehmed tarafından 1432 yılında inşa edilen ve günümüzde özel bir kişinin mülkiyetinde olan Hatuniye Medresesi için 150 bin Türk Lirası bedelle kiralık ilanı verildi.

Kayseri\'de merkez Melikgazi İlçesi Camikebir Mahallesi\'nde bulunan 586 yıllık Hatuniye Medresi\'nin dış cephesine bir emlak firması tarafından \'kiralık\' pankartı asıldı. 500 metre kare alan ve 14 bölümden oluşan medrese, internet üzerinden yayın yapan bir emlak web sitesine 150 bin Türk Lirası bedelle ilan verildi. 1980 yılında restore edilen ve özel bir kişi tarafından satın alınan tarihi medresenin daha önce de bir tuhafiye firması tarafından işletildiği ve firmanın kısa süre önce tarihi binadan taşındığı öğrenildi.

MEDRESENİN TARİHİ

Dulkadiroğulları\'ndan Nasıreddin Mehmed tarafından 1432 yılında Kayseri\'nin beylikler ve Osmanlılar arasında sık sık el değiştirdiği bir dönemde yaptırılmıştır. Yapı, tek katlı, açık avlulu ve iki eyvanlı olarak tasarlanmıştır. Güneybatı cephesinin ortasında yer alan taç kapısının köşelerinde lotus yapraklı başlıklara sahip sütunçeler bulunmaktadır. Taç kapı üzerinde bulunan orijinal kitabe kırılmış, sonradan bugünkü latin harfli kitabe yerleştirilmiştir. Taç kapının bitişiğinde ortadan bir sütunla destekli iki kemerli bir çeşmenin yer aldığı bilinmektedir. Bu çeşme onarımlar sırasında kaldırılmıştır. Medrese klasik Selçuklu geleneğine uygun olarak inşa edilmiştir. İki eyvana sahip olan medresenin, giriş eyvanının karşısında dik tonozlu ana eyvan, bunun iki tarafında kubbeli birer dershane yer almaktadır.

Üzüm işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 32 yaralı

Manisa\'nın Sarıgöl ilçesinde, üzüm işçilerini taşıyan otobüsün devrildiği kazada araç şoförünün de aralarında bulunduğu 32 kişi yaralandı. Devrilen otobüsün 70 metrelik uçurumun 1 metre kıyısında durabilmesi olası faciayı önledi.

Kaza, bugün saat 04.30 sıralarında Güneydamlar- Bahadırlar yolunun 1\'nci kilometresinde meydana geldi. Sarıgöl\'ün kırsal Şehdavutlar Mahallesi\'nden aldığı üzüm işçilerini Sarıgöl ovasındaki bir üzüm bağına götüren Efraim Öz (27), iddiaya göre aracın freninin boşalması sonucu, yönetimindeki 45 L 4749 plakalı işçi otobüsünün hakimiyetini kaybetti. Devrilerek 15 metre sürüklenen otobüs, 70 metrelik uçuruma 1 metre kala durabildi. Aracın uçurumdan düşmemesi, olası bir faciayı önledi. Kazada araç şoförü Öz\'ün de aralarında bulunduğu toplam 32 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedavi edilen yaralılardan 22\'si taburcu edildi. Hastanede tedavisi süren diğer yaralıların da hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Burdur\'da kaza: 1 yaralı

Burdur\'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Özgür Mahallesi Ticaret Borsası Kavşağında dün saat 19.00 sıralarında meydana gelen kazada, Hüseyin Sütçü (43) yönetimindeki 32 DM 265 plakalı kamyonet Emrah Karaca\'nın (25) kullandığı 42 FCJ 20 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Emrah Karaca yaralandı. Emrah Karaca ambulansla Burdur Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Otomobilde bulunan eşi Merve Karaca ve bebekleri ile kamyonetin sürücüsü Hüseyin Sütçü kazadan yara almadan kurtuldu. Kamyonet sürücüsü Sütçü ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde kamyonetin süratli şekilde gelerek kavşakta otomobile çarptığı görüldü.

Koruma altındaki 2 asırlık çınar büyülüyor

Afyonkarahisar\'ın Kızılören ilçesinde koruma altındaki 200 yaşındaki çınar ağacı büyüklüğüyle görenleri büyülüyor. Dallarıyla 2 bin metrekarelik alanı kaplayan 25 metre uzunluğundaki çınar, yaz sıcağından kurtulmak isteyen ilçe halkının sığınağı da oluyor.

Kızılören ilçesi Ulu Cami bahçesinde bulunan 200 yaşında olduğu belirtilen, 6.30 metre çapında gövdeye, yaklaşık 25 metre yüksekliğe sahip çınar ağacı 1995 yılında Müze Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Üzerinde, \'Bu ağaç korunması gerekli taşınmaz tabiat varlığı olup, Müze Müdürlüğü\'nce koruma altına alınmıştır. 1995\' yazılı levha bulunan ağacın gövdeden üç ana dalla yükselen dalları 2000 metrekare alanı kaplıyor.

GÖLGESİNE SIĞINIYORLAR

Yaz sıcaklarından etkilenen ilçe halkı da serinlemek ve dinlenmek için ihtişamı ve büyüklüğüyle büyüleyen çınar ağacının gölgesine sığınıyor. Kimi vatandaşlar da çınar ağacının yapraklarının birçok hastalığa fayda sağladığına inandığı için dökülen yapraklarını topluyor.

\'ÇINAR AĞACI BİZİM SEMBOLÜMÜZ\'

Kızılören Belediye Başkanı MHP\'li Ali Erol, ağaçı ilk gören yabancıların görkemi ve güzelliğiyle büyülendiğini söyledi. Başkan Erol, \"İlçemizde birçok çınar ağacı var. En yaşlı olanı da cami avlumuzda bulunan çınar ağacı. Bunu 1995 yılında koruma altına aldırdık. Yaprakları dahil çok kıymetli bir ağaç. Bir takım rahatsızlıklara yaprağının suyla kaynatılıp içildikten sonra faydası olduğu söyleniyor. İlgili olanlar bunu biliyor. Geliyor topluyor. Tabii bu çınar ağacı bizim sembolümüz. Cami avlusuna da denk düşen bir durum. Günün her saatinde çınarın üstünde kuşlar, altında vatandaşlarımız, cemaat cami çıkışlarında burada oturur ve dinlenir\" dedi.

Suriyeli 2 kardeşi keser ve demir çubuklarla dövdüler

Kocaeli\'nin Gebze ilçesinde, iddiaya göre Suriye uyruklu 4 kişi keser, bıçak ve demir çubuklarla saldırdıkları Suriyeli 2 kardeşi ağır şekilde yaraladı. Hastaneye kaldırılan 2 kardeş tedavi altına alındı.

Olay dün gece saatlerinde, Gebze İstasyon Mahallesi 1945/3 Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu 4 kişi, bilinmeyen bir nedenle saldırdıkları Cihad Elahmed (20) ile kardeşi Mahmut Elahmed\'e (22) keser, bıçak ve demir çubuklarla saldırarak dövdü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Cihad Elahmed ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan kardeşi Mahmut Elahmed tedavi altına alındı. 2 kardeşin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Polis, 2 kardeşi darp ederek ağır şekilde yaralayan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bıçakla kendisine zarar verdi, kız arkadaşı ağlayarak ikna etti



Adana\'da kız arkadaşından ayrıldığı öne sürülen Bedirhan A. (17), sokak ortasında bıçakla kendisine zarar verdi. Olay yerine getirilen, gözyaşlarına hakim olamayan kız arkadaşı Ş.Ç. (15), konuştuğu Bedirhan A.\'yı ikna etti.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi Mithatpaşa Caddesi\'nde meydana geldi. Kız arkadaşından ayrılan Bedirhan A., caddede elindeki bıçakla vücudunun göğüs kısmına zarar verdi. Vatandaşlar polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Bedirhan A.\'dan eylemine son vermesini istedi. Ancak polisin tüm ikna çabalarına karşın bıçağı bırakmayan Bedirhan A., kız arkadaşıyla sorunlar yaşadığını, bu nedenle kendisine zarar vermek istediğini söyledi. Bunun üzerine aynı mahallede oturan kız arkadaşı Ş.Ç., olay yerine getirildi.

Olay yerinde biriken kalabalık korku dolu gözlerle Bedirhan A.\'yı izlerken, S.Ç. gözyaşlarına hakim olamadı. S.Ç.\'nin uzun uğraşları sonucu Bedirhan A., elindeki bıçağı yere atarak polise teslim oldu.

Polis aracına bindirilen Bedirhan A., ifadesi alınmak üzere Denizli Polis Merkezi\'ne götürüldü.

Martılar ile kargaların ekmek mücadelesi

Kars\'ta martılar ile kargaların ekmek kapma çabası görüntülendi. Kars Belediyesi hayvan barınağında köpekler için bırakılan ekmekler karga ve martıların iştahını kabarttı. Ekmeği kapabilmek için karga ve martıların birbirleriyle yarışması objektiflere sansıdı. Kargalar arasındaki anlaşmazlık martıları da harekete geçirtti. Martılar, kargalara fırsat vermemek için ani hamleler yaptı. Uzun süren ekmek kapma savaşını martılar kazandı. Bir martı ekmeği kaptığı gibi uçmaya başladı. Ekmeği taşıyamayan martı bir süre dinlendikten sonra yeniden havalandı. Gagaları arasına sıkıştırdığı ekmeği uçarak taşıyan martı, kargalardan uzak bir mekana inerek gözden kayboldu.

