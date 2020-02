DHA YURT BÜLTENİ 3

Van Gölü\'ne atıyla girip, çöp topladı

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN\'ın Erciş ilçesinde yaşayan 5 çocuk babası İzzet Şefkatoğlu (50), Van Gölü\'ne karşı olan sorumluluğunu yerine getirmek için atına binip, sahilde çöp topladı. Göl içindeki plastik ve pet şişelere ulaşmak için de atıyla suya girdi.

Erciş Açık Cezaevi\'nde memur olarak çalışan, ilçe halkı tarafından da sporcu, hayvan ve doğa sever olarak tanınan Şefkatoğlu, Van Gölü kıyılarının temizliğine dikkat çekmek ve duyarlı vatandaş olarak sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla bir çalışma yaptı. Şefkatoğlu, atına binip, hafta sonları vatandaşların yoğun olarak piknik yapıp, göle girdikleri sahile gelerek burada çöp topladı. Atıyla sahilde gezip, duyarsız kişilerin attıkları çöpleri torbasına dolduran Şefkatoğlu, göl içindeki plastik parçası ve pet şişelere de ulaşmak için atıyla suya girdi.

Gördüğü her çöp parçasını titizlikle toplayan Şefkatoğlu, kendilerine miras kalan doğanın gelecek nesillere aktarmanın bilinciyle hareket edilmesini isterken, yaptığı bu çalışmanın da herkesin görevi olduğunu söyledi. Şefkatoğlu, sahilde gezerken karşılaştığı yaban ördeğine de sahip çıktı. Yaralı ördeği tedavisinin yapılması için veterinere götüreceğini anlatan Şefkatoğlu, av yasağına rağmen bilinçsizce hayvanlara ateş edenlere de tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İzzet Şefkatoğlu\'nun atıyla sahilde gezmesi

-Çöp toplamasındandetaylar

-Atıyla Van Gölü\'ne girmesi

-Göldeki çöpleri toplamasından detaylar

-Yaralı ördek

-Sefkatoğlu ile röportaj ve detaylar

===========

Engelliler ritimle iletişimi artırdı

ANTALYA\'da hizmet veren Engelsiz Kafe\'de 3 yıl önce engelliler için ritim grubu oluşturuldu. Engellilerin sosyal hayata adapte olup ilişkilerini güçlendirmesine katkı sağlayan etkinlik sayesinde zihinsel engelli gençler, aileleri ve çevresiyle iletişim kurma becerilerini artırdı.

Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı tarafından hayata geçirilen Engelsiz Kafe\'de, 190 engelli eğitim alıyor. Kafe bünyesinde kurulan ritim grubu sayesinde engelliler sosyal hayata adapte oluyor ve ilişkilerini güçlendiriyor. Grup üyelerinden Ece Öğüt ve Osman Tosun, ritim sayesinde aileleriyle iletişim kurma becerilerini artırdı. Engelli gençlerin aileleri ise ritim eğitimlerine başladıktan sonra çocuklarında gözlenebilir gelişim olduğunu söyledi.

\'ARTIK \'BEN YAPARIM\' DİYOR\'

3 yıldır kızıyla Engelsiz Kafe\'ye geldiğini söyleyen, mental engelli Ece Öğüt\'ün annesi Yasemin Öğüt, \"Ece buraya gelmeden önce biraz tutuktu, çekingendi, pek konuşmayı istemezdi. Müzik sevgisi vardı ama buraya başladıktan sonra dans etmeyi çok sevdi. Ritim Ece\'ye çok şey kazandırdı, ders olduğu günler çok mutlu geliyor. Ritim derslerinden sonra özellikle ince motor hareketlerinde çok büyük gelişim sağladı. Daha fazla mantık yürütmeye başladı, artık iki elini daha rahat kullanıyor, sosyal becerileri arttı. Artık \'ben yaparım\' diyebiliyor, yatağını kendisi toplayabiliyor. Şarkı söyleme becerisi arttı. Özellikle şarkıların sözleri daha anlaşılır oldu\" dedi.

Kafede diğer engellilerin de gelişimini gördükçe mutlu olduklarını söyleyen Öğüt, \"Ece buraya gelmeye başladıktan sonra sosyal anlamda çok gelişti. Eskiden konuşmayan, daha tutuk biriydi. Burada özgüveni arttı ve artık bize isyan eder oldu. Başka yerlerde insanların bize ve kızıma negatif bakışı varken, burada hiç böyle bir durumla karşılaşmadık. Kafemizin sadece benim kızımın üzerinde değil, buradaki tüm çocukların üzerindeki etkisini gördük\" diye konuştu.

\'KENDİNİ DAHA ÇOK İFADE EDİYOR\'

Ritim derslerinden sonra oğlu Osman Tosun\'un kendileriyle kurduğu iletişimin çok değiştiğini belirten Nurten Tosun, \"Ritim Osman için vazgeçilmez oldu. Osman buraya otobüsten indiği zaman koşarak geliyor. Osman ritim grubuna başladıktan sonra, artık ufak bir şarkı bile mırıldansam hemen ritim tutmaya başlıyor. Evde farklı enstrümanlar çalmaya çalışıyor. Ev içerisindeki hareketleri, bize karşı davranışları da derslerden çok değişti. Osman artık toplum içerisinde kendisini daha çok ifade eder oldu. Osman konsere çıktığı zaman arayanlar oluyor. \'Dinledik seni çok güzeldi\' diyorlar. Birçok yerden davet alıyoruz. Bazı eğlencelere çalsın diye Osman\'ı çağırıyorlar\" dedi.

\'HAYATA ADAPTE OLUYORLAR\'

Ritim grubunda eğitim alan engellilerin artık ders dışında da birbiriyle görüştüklerini söyleyen Adalya Vakfı Müdürü Cem Kotan, \"Burada yaklaşık 190 özel çocuğumuz eğitim alıyor. Onların sosyal hayattaki becerilerini artırmak için elimizden geldiğince destek veriyoruz. Ritim grubumuzda çocuklarımıza, becerilerine isteklerine göre enstrümanlar çalmayı öğretiyoruz. Ritim dersleri sayesinde el becerileri, ritim duyguları, müziğe bakış açıları, hepsi değişti. Çocuklarımız ritim grubuyla birlikte, kendi aralarında sosyalleşti. Ders dışında da birbirleriyle görüşüyorlar. Bu 3 yıllık yolculuğun, ev ve sosyal yaşantılarına da etkisi oldu. Hobileri var artık ve bu hobiler sayesinde aileleriyle ilişkilerinde ilerlemeler kat ettiler. Hem ev, hem sosyal ilişkilerinde hoş diyaloglar oluşmaya başladı. Artık hayata daha çok adapte olmaya başladılar\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Engelsiz kafe tabelası

- Çocuklar şarkı söylerken genel görüntü

- Ece Öğüt ve Osman Tosun ritim tutarken

- Ece Öğüt\'ün annesi Yasemin Öğüt ile röportaj

- Ece ve Osman’dan detay

- Osman Tosun\'un annesi Nurten Tosun ile röportaj

- Osman Tosun’dan detay

- Engelsiz kafede engellilerin ritim tutması

- Adalya Vakfı Müdürü Cem Kotan röportaj

- Ece Öğüt ve gruptan detay

HABER- KAMERA: Semih ERSÖZLER- Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

======================================

Mezarlık için ağaç katliamına mahkeme \'dur\' dedi

KIRKLARELİ\'nde Istıranca Dağları eteklerinde bulunan Demirköy ilçesi Balaban köyünde muhtarlık, endemik bitkilerin yer aldığı ormanda 6 dönümlük alanı yeni köy mezarlığı yapmak için ağaç kesimine başladı. Köylülerden Hasan Erkan Taşçı, yağmur ormanlarının ortasına yapılmak istenen mezarlık konusunu yargıya taşırken, Edirne İdare Mahkemesi, mezarlık tahsisine yönelik \'yürütmeyi durdurma\' kararı verdi.

Demirköy ilçesi Balaban köyü muhtarlığı, 440 nüfuslu köyde yeni bir mezarlığa ihtiyaç olduğunu ifade ederek Demirköy Kaymakamlığı\'nda başvurdu. Kaymakamlık, köy yakınında endemik bitkilerin de aldığı ormanlık alanda 6 dönümü yeni mezarlık yapılması için tahsis etti. Orman İşletme Şefliği de ormanda kesilecek ağaçları işaretledi. Balaban köyü muhtarlığı resmi işlemlerin ardından yeni mezarlık alanı yapabilmek için önceki gün ağaç kesimine başladı. Köyde evi olan Hasan Erkan Taşçı, avukat Gönül Aydemir aracılığı ile ormandaki ağaçların kesilmesi, endemik bitkilerin yer aldığı alanlara mezarlık tahsisine yönelik hukuki mücadele başlatarak konuyu yargıya taşıdı.

\'ORMANLIK ALAN YOK EDİLİYOR\'

Avukat Gönül Aydemir, Edirne İdare Mahkemesi\'ne verdiği dilekçede devlet ormanına mezarlık yapılmak istendiğini belirterek, \"İtihkamtepe ormanı toprağa geçirgen olup, endemik bitkiler ve hayvanların yaşadığı, 150 metre aşağısında içme suyu olarak kullanılan Velika deresi akıyor. köyün mezarlık ihtiyacı bulunmuyor, mevcut mezarlığın yüz yıl yetecek kadar kapasitesi vardır. Mezarlık yer için ormanlık alanın yok ediliyor, ağaçların kesiliyor, daha uygun alternatif alanların varken, acil ve zorunlu ihtiyaç da bulunmuyor\" dedi.

Köy mezarlığı için orman tahsis edilmesinin doğru olmadığını ifade eden Gönül Aydemir, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı verdiğini söyledi. Beş gündür ormanda mezarlık için ağaçların kesildiğini ifade eden Aydemir, \"Köy, ormanlık alanı mezarlık için idareden 15 yıllığına kiralamış. Köy tüzel kişiliğine tahsis etmiş. Bütün ağaçlara kesim kararı almışlar. Biz kaymakamlık ve diğer kurumlardan resmi yanıt alamadığımız için Edirne İdare Mahkemesi\'ne başvurduk. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi ancak neredeyse 5 gündür ağaçlar kesiliyor. Burası yeraltı sularının üzerinde bir orman, 1.5 metre kazıldığında yeraltı suları çıkacak. 150 metre ilerisinde dere var. 300 kadar kuşun geçiş ve yumurtlama güzergahında. Burası yeni bir mezarlık için uygun değil. Eğer mevcut mezarlık ıslah edilemiyorsa, Kırklareli valiliği, belediyesi herkes yardım etsin ve bir yer göstersin. Mahkeme tahsis işlemi için yürütmeyi durdurma kararı verdi\" şeklinde konuştu.

Köylülerden Hasan Ersan Taşçı da alanın mezarlık için uygun olmadığını savunarak, \"İkinci mezarlık alanı benim parselimin sıfırına yakın. Mezarlık yönetmeliğine, köy kanununa tamamen zıt. Meskun mahalle sıfır noktada, belli bir mesafede olmak zorunda. Köyün su borusu oradan geçiyor. Çok tehlikeli bir yerde, su basan orman alanında, burada çok ciddi sel bile oluşuyor. Mezarlık için şuan ağaç kesiliyor. Ormandaki kayın ve söğüt ağaçlarını kesiyorlar. Bizde iptali için Edirne İdare Mahkemesi\'ne başvurduk. Mahkeme ormanlık alanın mezarlık için tahsisine yönelik karar için \'yürütmeyi durdurma\' kararı verdi\" dedi.



MUHTAR: YASALARA UYGUN

Balaban köyü muhtarı Nazım Görkey, 120 hane 440 nüfuslu köylerinin mezarlığında defin yapmak için yer kalmadığını ve bu nedenle zor durumda kaldıklarını söyledi. Özel İdare\'nin ormanlık alanı kendilerine tahsis ettiğini, Orman İşletme Şefliği\'nin de çalışma yaparak kesilecek ağaçları belirlediğini kaydeden Görkey, ağaç katliamı yapmadıklarını, belirlenen gölge yapacak ve bodur ağaçları keserek, bölgede temizlik yaptıklarını ifade etti. Resmi evraklarının da tam olduğunu belirten Görkey, \"Bazı kişiler bizimle uğraşıyor. Bizim mezarlığımızda yer kalmadı ve bu konuda çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Mezarlıkta boş olarak bulunduğu iddia edilen bölgenin altı ise mermer ve burada mezar kazamıyoruz. Biz ağaç kesmiyoruz. Bölgede, Orman İşletme\'nin belirlediği gölge yapan, bodur yaklaşık 70 ağaç kesilerek seyrekleştirme yapılıyor. Ağaç kesip orman katliamı yapmıyoruz. Kesilen ağaçlar belli ve güzel ağaçları kesmiyoruz. Kesilen ağaçlar Orman İşletme Şefliği\'nin deposuna kaldırılacak. Burada İstanbul\'dan gelen bir kişi arazi aldı ve yerinin mezarlığa yakın diye değerinin düşeceğini sanarak, bizimle uğraşıyor\" dedi.

MAHKEME KARARI

Edirne İdare Mahkemesi Hasan Ersan Taşçı, avukat Gönül Aydemir aracılığı ile yaptığı başvuruyu kabul ederek yürütmeyi durdurma karar verdi. Mahkeme kararında, \"Devlet ormanı niteliğindeki sahada bulunan ağaçların kesileceği anlaşılmış olup, işlemin uygulanması halinde mahiyeti gereği telafisi güç zarar oluşacağından, yeni bir karar verilince kadar dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına, savunma ve ara kararına cevap verilebilmesi için idarelere 15 gün süre tanınmasına oy birliği ile karar verildi\" denildi.

Mahkeme, Demirköy Kaymakamlığı ve muhtarlığın savunmalarının alınmasının ardından ormanlık alana yapılmak istenen mezarlıkla ilgili olarak nihai kararı verecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ormanda kesilen araçlar

-Mevcut mezarlık ve çevresindeki boş alanlar

-Edirne İdare Mahkemesi

-Hasan Erkan Taşçı ile röp.

-Avukat Gönül Aydemir ile röp.

-Mahkeme kararı detay

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/KIRKLARELİ,(DHA)

======================================



Mersin\'de kaza: 1\'i ağır 12 yaralı

MERSİN\'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, midibüsün refüje çıkıp yan yattığı kazada, 1\'i ağır, 12 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Gazi Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Tulumba Köprülü Kavşağı\'nda meydana geldi. Mersin-Silifke arasında yolcu taşımacılığı yapan Hasan Yoltay yönetimindeki 33 C 8141 midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda refüje çıkıp devrildi. Kazada, şoförü Yoltay\'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Toros, Şehir ve Mersin Tıp Fakültesi Hastanelerine kaldırdı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan karayolu, aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------

-Olay yerinin görüntüsü

-Kazadan genel ve detay

-Ters dönün midibüs

-Sürücünün olay yerine gelmesi

-Sürücüye müdahale eden sağlık ekipleri

-Polislerden genel ve detay

-Sürücünün ailesinin kaza yerine gelmesi

-Yakınları tarafından teselli edilen sürücü

-Mersin Üniversitesi acil servis görüntüsü

-Şehir Hastanesi genel ve acil servis görüntüsü

(BOYUT:418,69 MB) (SÜRE:3,28 DK)

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)

======================================



Hamdu Sena\'nın büyük acısı; ölen köpeği \'Karabaş\'ın 4 yavrusuna \'anne\' oldu

RİZE\'nin İkizdere ilçesinde, yeni doğum yapan keçiyi sırtına aldığı fotoğrafın sosyal medyada yayılmasıyla gündeme gelen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın da Ankara’da konuk ettiği Hamdu Sena Bilgin (13), doğum yaparken ölen köpeği \'Karabaş\'ın acısını yaşadı. Hamdu Sena, \'Karabaş\'ın dünyaya getirdiği 4 yavruyu şırınga ile süt doldurduğu steril eldivenin uçlarını deldiği parmaklıklarından emzirerek besliyor. Karabaş\'ın ölümüne çok üzüldüğünü anlatan Hamdu Sena, yetim kalan 4 yavruyu emzirmek için \'steril eldiven\'li yöntem bulduğunu belirterek \"Onlara anneleri gibi bakıyorum. Büyüyecekler ve bu yaylalarda birlikte çobancılık yapacağız\" dedi.

Hayvanlarla kurduğu yakın bağla dikkati çeken Hamdu Sena, okulların tatil olmasıyla birlikte bu yaz dönemini de ailesiyle birlikte göç ettikleri yaylada geçiriyor. Kendi adını verdiği yaylada büyük ve küçükbaş hayvanları ile vakit geçiren, bakımlarını yapan, inekleri sağan Hamdu Sena, büyük bir acı yaşadı. Hamdu Sena\'nın yaylada, 4 yavru dünyaya getiren \'Karabaş\' adlı köpeği doğumdan bir süre sonra öldü. Köpeğini kaybetmenin acısını yaşayan Hamdu Sena, 4 yavrunun bakımını üstlendi. Yavruları şırınga ile süt doldurduğu steril eldivenin uçlarını deldiği parmaklıklarından emzirerek besleyen Hamdu Sena, biran olsun yanlarından ayrılmıyor. Yavrularla vakit geçiren, onlarla oynayan Hamdu Sena\'ya çoban köpeği Tomi eşlik ediyor. Hamsu Sena, yavrulardan birine ise ölen köpeği Karabaş adını verdi.

\'ONLARA ANNELERİ GİBİ BAKIYORUM\'

Karabaş\'ın ölümüne çok üzüldüğünü anlatan Hamdu Sena, onları annelik yaparak büyüteceğini söyledi. Hamdu Sena, \"Karabaş, doğumdan bir hafta sonra öldü. 4 tane yavrumuz var. Çok küçükler. Yavruların babası Tomi ile birlikte onları besliyoruz, yaşatmaya çalışıyoruz. Yeni doğan keçi yavrusunu kurtarmak için benimle birlikte mücadele veren Tomi şimdi kendi yavrularını kurtarmaya çalışıyor. Yetim kalan 4 yavruyu emzirmek için \'steril eldiven\'li yöntem buldum .Onlara anneleri gibi bakıyorum. Büyüyecekler ve bu yaylalarda birlikte çobancılık yapacağız\" dedi.

NE YAŞANMIŞTI?

Hamdu Sena Bilgin\'in yaşadıkları, geçen yıl şubat ayında köyünde keçileri barınaktan çıkarmasıyla başladı. Evden uzaklaşırken, keçilerden biri doğum yapmaya başlayınca koşarak, eve dönen Sena, okul çantasını aldıktan sonra doğum yapan keçinin yanına geldi. Keçiyi sırtına alan, yavrusunu da \'Tomi\' isimli çoban köpeğinin sırtına bağladığı okul çantasına koyan Hamdu Sena, karla kaplı dik yoldan evine doğru yürüdü. Bu sırada, 15 yaşındaki Ali Rahman da kız kardeşinin bu zorlu yolculuğunu fotoğrafladı. Fotoğraf, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılarak, binlerce takipçi tarafından beğenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçen yıl davet ettiği Hamdu Sena\'yı Ankara\'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda konuk etti. Babası Atilla Bilgin ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi\'ndeki Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna yöresel kıyafetle katılan Hamdu Sena, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a tereyağı ve bal da hediye etmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Hamdu Sena\'nın yavru köpekleri beslemesi

Hamdu Sena\'nın konuşması

Hamdu Sena\'nın yayladan detayları

Detaylar

Haber-Kamera: Arzu ERBAŞ RİZE-DHA

======================================

Polis, üniversite öğrencilerini bilgilendirdi

DÜZCE, (DHA) - DÜZCE Üniversitesi\'ne kayıt yaptırmak için gelen öğrencileri karşılayan polisler, gençleri güvenlik konularında bilgilendirdi.

Düzce Üniversitesi\'ni kazanarak aileleriyle birlikte üniversiteye gelen öğrencileri Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bilgilendirdi. Polis memuru Zehra Kahramanlar öğrencileri bilgilendirdiklerini ifade ederek, \"Üniversiteye yeni başlayan gençlerimizi bilgilendiriyoruz. Emniyetin her zaman yanında olduğunu bilmeleri için onları bilgilendiriyoruz. Çünkü ilk kez ailelerinden uzakta olacaklar. Bu, tehlikeye açık oldukları anlamına gelir ve biz de onları bu konuda bilgilendiriyoruz. Elimizden geldiğince her zaman yanlarında olduğumuzu anlatıyoruz. Size nasıl ulaşabiliriz, her konuda geliyor musunuz, çalışma saatleriniz var mı, okulun ve yurtların çevresinde güvenlik önlemleri var mı, nasıl tedbirler alıyorsunuz? gibi sorularla karşılaşıyoruz. Biz öğrencilerin güvenliği için elimizden gelen çalışmayı yapıyoruz. 24 saat devriye görevimiz var. Özellikle üniversite çevresinde çok hassas davranıyoruz. Bütün ihbarlara en hızlı şekilde yetişmeye çalışıyoruz.\" dedi.

Bursa Karacabey\'den kayıt için gelen Tuğba Koşucu, \"Emniyet mensupları geldiğimizden beri bizimle çok iyi ilgilendiler. Her konuda yardımcı oldular ve bize bilgi verdiler. Gelirken nasıl bir yer? diye korkumuz vardı ama emniyetin açıklamalarından sonra rahatladık.\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Polisler ile öğrenciler arasındaki konuşmalar

Polislerin bilgi vermesi

Öğrenci Tuğba Koşucu ve babası ile röp

Polis memuru ile röp ve detaylar var

Dosya adı dzcpolisöğrenci

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

======================================