DHA YURT BÜLTENİ-3

1)5 AYLIK HAMİLE KADINI NOTERDE DARBEDİP, ÇOCUKLARINI ALIP KAÇTI

KONYA\'da iki yıl önce ayrıldığı Ali Osman K. (47) tarafından vekaletname çıkarmak için gittiği noterde darbedilip, iki çocuğu zorla alınan 5 aylık hamile Aynur Kara (37) hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kendisinin ve bebeğinin durumunun iyi olduğunu belirten Kara, \"Çocuklarımın can güvenliği yok. Çocuklarımın biran önce bulunmasını istiyorum\" dedi.

Olay dün saat 17.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi\'nde meydana geldi. 2008 yılından itabaren beraber olmaya başladığı 2 çocuğunun babası kasap Ali Osman K.\'dan (47) iki yıl önce ayrılan Aynur Kara, dün akşam saatlerinde vekaletname çıkarmak üzere notere gitti. Kara, içeride oturduğu sırada yanına Ali Osman K. geldi. Kara\'dan dışarı çıkmasını isteyen ve ret cevabı alan Ali Osman K., Kara\'yı darbedip çocukları kolundan tutarak götürmeye çalıştı. Bu sırada yanlarına Ali Osman K.\'nın ismi bilinmeyen kadın arkadaşı geldi. Kadın, 8 yaşındaki S.K. ve 5 yaşındaki A.S.K.\'yi zorla dışarı çıkardı. İkili çocukları da yanlarına alarak olay yerinden uzaklaştı. Olay yerine çağırılan ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Aynur Kara, tedavisinin ardından taburcu edildi. Kara ve bebeğinin durumunun iyi olduğu belirtildi.

ÇOCUKLARIMI SÜRÜKLEYEREK GÖTÜRDÜ

Noterde kendisinin darp edildiğini ve çocuklarının sürüklenerek götürüldüğünü belirten Aynur Kara, \"Daha önce çocukları zor kullanarak almak istedi. Çocukları arkadaşımın evinden kaçırmaya çalıştı. Ben buna engel oldum. Avukatıma vekaletname vermek üzere notere gittim. Noter binasında tanımadığım sarhoş bir bayanla birlikte beni darp etti. Çocuklarımı sürükleyerek götürdü, çocuklarım giderken ağladı. Ben ambulansla hastaneye getirildim. Tahliller yapıldı. Bebeğimin durumunun iyi olduğunu söylediler. Çocuklarımın can güvenliğinden şüphe ediyorum. Kadının uyuşturucu kullandığını duydum. Çocuklarım biran önce bulunsun\" dedi.

HUKUKİ VE CEZAİ TÜM ÖNLEMLERİ ALACAĞIZ

Hukuki ve cezai tüm önlemleri alacaklarını ifade eden avukat Gülsen Pişmiş, \"Aynur hanım notere geldiğinde beni aramıştı. Kısa süre sonra tekrar aradığında ses tonu çok kötüydü. Arkadan tartışma sesleri geliyordu. Çocuklarımı kaçırıyorlar dedi. Ben hemen aşağıya indim. Polisi aradık. Ben geldiğimde çocukları götürmüşlerdi. Artık gerekli önlemi alacağız. Çocukların can güvenliğinden endişe ediyoruz. Hukuki ve cezai tüm önlemleri alacağız. Bu olayı bir İnsan olarak bir kadın olarak bir anne olarak kınıyoruz. İki çocuğa ve bir kadına bunu yaşatmak doğru değil. Müvekkilim şu an 5 aylık hamile. Karnındaki bebeğin can güvenliğinden de endişe ediyoruz. Çocukların biran önce bulunmasını istiyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Aynur Kara röportaj

- Gülsen Pişmiş röportaj

- Hastaneden detaylar

(Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA

===================================================

2)YOLUN BİR ŞERİDİNİ TRAFİĞE KAPATIP, KABAK ÇEKİRDEĞİ KURUTUYORLAR

KONYA\'nın merkez Karatay ilçesinin İsmil Mahallesi\'nde çiftçiler, geçimini sağladıkları kabak çekirdeğini kurutabilmek için mahalledeki çift şeritli yolun bir şeridini trafiğe kapatıyor.?İsmil Mahallesi\'nde Eylül ayında kabak hasadın başlamasıyla birlikte çiftçileri de tatlı bir telaş sardı. Kabak çekirdeği üretimi yapan yaklaşık 100 aile, tarlalardan topladıkları kabaklardan elde ettikleri çekirdekleri kurutmak için, mahalleyi Konya-Adana yoluna bağlayan yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki çift şeritli asfalt yolun bir şeridine seriyor. Traktör römorklarından yola dökülen çekirdekler, asfalta özenle yayılıyor. Yolun diğer şeridinde ise trafik akışı sürüyor. 2 gün boyunca kurutulan çekirdekler yoldan kaldırılıyor, yerine başka bir çiftçi ürününü seriyor.

Eylül ayında yola sürekli kabak çekirdeği serildiğini belirten çiftçi Ahmet İnal, \"Hasadın ardından hava durumunun uygun olduğu şartlarda mahallemize giden çift şeritli yolun tek şeridini kapatıp asfalt yola sermek suretiyle kurutuyoruz. Her sene bu şekilde kurutma işlemi yapıyoruz. Kabak çekirdeğini yola serip kuruduktan sonra topluyoruz. Yol müsait olunca mahalledeki kabak çekirdeği yetiştiren diğer vatandaşlar bu işlemi uyguluyor. Her mahalleli, bu yoldan faydalanıyor\" dedi.

BAZILARI BU DURUMU GARİPSİYOR

Yoldan geçenlerin bazen bu durumu garipsediğini belirten İnal, \"Yolun tek şeridinin trafiğe kapanmasından dolayı şimdiye kadar bir tepki almadık. Yoldan ilk defa geçen ve metrelerce serilmiş kabak çekirdeğini gören bazı vatandaşlar, durumu biraz garipsiyor, bazı vatandaşlar da araçlarından inip ne olduğuna bakıyor. Yaklaşık 100 hane bu yoldan yararlanıyor. Mahalleli, kabak çekirdeğini aynı ayda hasat etmeye başlayınca yolda herkese yer kalmıyor. Asfalt boş olunca hemen getirir, sereriz. Fakat dolu olduğu zaman mecburen çadırların üzerinde kurutmak zorunda kalıyoruz\" diye konuştu.

Görüntü dökümü

------------------------------------------------------------

-Kabak çekirdeklerinin yola serilmesi

-Ahmet İnal Röportaj

-Kabak çekirdekleri ve yoldan detay

Haber-Kamera:Tolga YANIK/KONYA,(DHA))

===========================================

3)AHŞAP RESTORANDA YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU

TRABZON’da Tanjant yolu üzerinde bulunan kafe-restoranda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın korku ve paniğe yol açtı. Ahşap olan işletmede hasara neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 07.10 sıralarında Yeşiltepe Mahallesi, Tanjant yolu üzeri özel bir hastane karşısındaki kafe-restoranda meydana geldi. İşletmede dumanlar çıktığı fark eden çalışanlar, yangına müdahale etmek istedi. Ancak işletmenin büyük bir bölümünün ahşap olması nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü. 2 katlı işletmenden yükselen dumanlar, şehrin birçok noktasından görülürken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında, mahalledeki vatandaşlar da büyük panik yaşadı. Alevlere anında müdahale eden ekipler, yangını söndürdü. İşletmenin küle döndüğü ve büyük çapta maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeninin işletmenin bacasından kaynaklandığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

-------------------

-Yangın görüntüleri

-Çevreden görüntüler

-İtfaiye müdahalesi

HABER : Aleyna BAYRAM KAMERA: TRABZON-DHA

===================================================

4)SERAYA KURULAN SAHTE İÇKİ İMALATHANESİNE BASKIN

MERSİN polisi, sera içerisinde kurulan sahte içki imalathanesini ortaya çıkardı. 7 bin 710 litre sahte içkinin ele geçirildiği operasyonla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı. Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak içkiye yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalar kapsamında polis, merkez Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu bölgesindeki Limonlu Mahallesi Şirin Sokak\'taki bir evin yanındaki sera içerisinde kaçak içki imalathanesi belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler Cumhuriyet Savcılığı\'ndan aldığı izinle belirlenen adrese baskın yaptı.

GÜVENLİK KAMERALI

Sağlıksız ortama kurulan güvenlik kameraları ile çevre güvenliği de alınan M.G. ve A.B.\'nin işlettiği sahte içki imalathanesine yapılan operasyonda 5 bin 600 litre mayaya yatırılmış meyve kokteyli şeklinde alkol, 1180 litre saf etil alkol, 930 litre içime hazır boğma tabir edilen sahte rakı, 350 gram anason, 8 sanayi tipi tüp, 2 adet 200 litrelik kaynatma kazanı, 2 adet damıtma kazanı, 2 adet sanayi tipi ocak olmak üzere 11 bin 100 şişelik toplam 7 bin 710 litre sahte içki ve imalat malzemeleri ele geçirildi.

Çok sayıda polisin görev yaptığı operasyonda ekipler, imalathanede kullanılan malzemelere el koydu. Gözaltına alınan 2 kişi, emniyet müdürlüğüne getirilirken, olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

---------------------

- Polisler ekiplerinin seraya girmesi

- Polisler sera içerisinde inceleme yaparken

- Sera içindeki bidonları kontrol eden polisler

- Polisler eve girmesi

- Polisler evdeki kutu ve kolileri açarken

- Kolilerden çıkan narkotik maddenin görüntüsü

- Evdeki güvenlik kamerası ile seranın görüntüsü

- Görevliler seradan ve evden çıkanları araca yüklemesi

- Genel ve detay görüntüsü

- Emniyet Müdürlüğü binası ve tabelası

SÜRE:03\'08\" BOYUT:379,89 MB

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)

=======================================================

5)PSİKOLOG SÖNMEZ: ÇOCUKLARI KORKUTAN ŞEY BİLİNMEZLİKTİR

ADANA\'da 2018-2019 eğitim-öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kala Psikolog Sıla Sönmez, okula yeni başlayacak olan öğrencilere ve velilerine uyarılarda bulundu. Özel bir hastanede görev yapan psikolog Sıla Sönmez okulun ilk günü ailelerin de çocuklarla birlikte okula gitmeleri, çocuk isterse ilk gün için sınıfta bir süre yanlarında bulunmalarını söyledi. Bazı çocuklarında okula gitmek istemediğini belirten Sönmez, \"Çocukların okula gitmek istememelerinin sorunları aslında bilmedikleri bir şeye olan korkularından kaynaklanmaktadır. Çocukları korkutan şey bilinmezliktir. Bu yüzden onlara okul hayatları hakkında gerekli bilgilendirmeleri yaparsak ve eğer onların dilinden konuşursak her hangi bir sorun çıkmasını da engellemiş oluruz\" diye konuştu.

Okulun ilk gününde çocuklara travma yaratmaması için uyarılarda bulunan Sönmez şöyle konuştu:

\"Okulun başlayacağı günden belki bir gün öncesinden yada bir hafta öncesinden çocuklara okul hayatlarının nasıl ilerleyeceğine dair, okulun ilk gününde onları neler beklediğine dair ufak tefek bilgiler verilebilir. Bunların daha çok oyunlarla birlikte yapılıyor olmasını tavsiye ederim. Çünkü onların dünyasında negatif olan şeylere yer yoktur ve onları kaygılandıracak onları korkutacak en ufak şeylerden çocuklar uzaklaşmak isterler. O yüzden okulla ilgili güzel anılar okulun onlara ne katacağına dair orada arkadaşlarıyla nasıl güzel vakit geçireceklerine dair bilgi verilirse çocuklar içinde ilk gün travma azaltılmış oluyor. Ailelerin çocuklarına güven veriyor olması gerekiyor. 0-6 yaş döneminde genelde aile içinde çocuklar kendini çok güvende hissediyorlar ve çocuklar için anne sevgiyi baba ise güveni temsil ediyor bu nedenle çocukların okulda da bunu bulabileceklerini ve ailelerin her zaman kendilere destekçi olacağını biliyor olması gerekiyor.\"

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Psikolog Sıla Sönmez röp

- Detay görüntüler

SÜRE: 02\'03\" BOYUT: 227 MB

Haber-Kamera:Sude UÇAROĞLU/ADANA, (DHA)

=========================================================

6)ÇAKIL TAŞI YÜKLÜ TIR’DA 32 BİN 700 KAÇAK SİGARA

GAZİANTEP\'te, polislerin eğitimli köpek kullanarak arama yaptığı çakıl taşı yüklü TIR\'ın dorsesinde 32 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente kaçak sigara getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırmada kaçak sigaraların bulunduğu TIR\'ı belirleyen polisler, operasyon düzenledi. Eğitimli köpek kullanılarak yapılan aramada TIR\'ın dorsesinin altına gizli bölme yapıldığı belirlendi. Çakıl taşlarının boşaltılmasının ardından kaldırılan dorsenin altına yapılmış gizli bölmelerde 32 bin 700 paket kaçak sigara bulundu. Sigaralara el koyan polis, gözaltına aldığı TIR sürücüsü hakkında yasal işlem başlattı.

Görüntü Dökümü

---------------------

- Durdurulan TIR

- Eğitimli köpeğin arama yapması

- TIR\'daki çakıl taşlarının boşaltılması

- Sigaraların bulunması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP-DHA)

80 MB

=================================================

7)ORMANDA FARK EDİLEN GEMİYE BENZER KAYA İLGİ GÖRÜYOR

ARTVİN’in Murgul ilçesi Küre köyünde sık orman dokusu içerisinde köylüler tarafından 10 metre yüksekliğe, 35 metre uzunluğa sahip sıra dışı bir kaya bulundu. Köylülerin gemiye benzediği için \'Gemkaya\' adını koyduğu kaya, ilgi odağı oldu. Sosyal medyada fotoğrafı yayılan kayayı görmek isteyenler bölgeye gelmeye başladı.

Murgul’un Küre köyünde vatandaşlar sık orman dokusu içerisinde bir kaç yıl önce dev bir kaya kütlesi fark etti. Ağaç ve dikenliklerle kaplı orman içinden geçilerek ulaşılan kayanın 20 metre yüksekliğe, 40 metre uzunluğa sahip olduğu belirlendi. Köylüler, sıra dışı kayaya gemiye benzediği için ‘Gemkaya’ adını koydu. Kaya yörede ilgi odağı oldu. Sosyal medyada fotoğrafı yayılan kayayı görmek isteyenler bölgeye gelmeye başladı. Araçla bölgeye çıkan ziyaretçiler orman içinden geçerek ulaştığı kayanın fotoğrafını çekiyor, üzerine çıkarak selfie yapıyor. Vatandaşların sosyal medyada \'Titanic\' benzetmesi yaptığı kaya, yapılacak çevre düzenlemesi ile turizme kazandırılacak.

DOĞALGAZ BORU HATTI PROJESİ DEĞİŞTİRİLDİ

Sosyal medyada ünü yayılan kaya, bölgeden geçirilecek doğalgaz boru hattı projesinde değişiklik yapılmasını neden oldu. Boru hattı pojesinin kayaya zarar verebileceği endişeleri üzerine köylüler projeye itiraz etti. Bunun üzerine doğalgaz boru hattı projesi değiştirildi, hattın kayadan uzak bir alandan geçirilmesine karar verildi. Kaya çevresinde ise çevre düzenlemesi yapılacak.

MUHTAR: ENTERESAN BİR DURUM

Küre Köyü Muhtarı Ayhan Aydın, orman içinde bulunan kayanın turizme kazandırılmasını istediklerini söyledi. Aydın, “Bu kaya orman içinde keşfedildi. Nasıl oluştuğu konusunda bir fikrimiz yok. Kayanın arka tarafında çakıl taşları var. Eskiden buralara deniz mi vardı? Deniz çekilmişte bu kaya burada mı kalmış bilemiyoruz. Enteresan bir durum var. Buraya gelenler bu görüntüyü hayretle karşılıyorö dedi.

Kayanın oldukça ilgi çektiğini anlatan Murat Toplaoğlu da “Kaya sosyal medyada paylaşılınca insanlar bölgeye gelmeye başladı. Kayanın ilginç bir görüntüsü var. Bakan bir daha bakıyor, fotoğraf çekiyor. Kaya, ilçemiz turizmine katkı sağlayacakö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

---------------------

Drone ile kaya detayları

Kayayı görmeye gelenler

Selfie yapanlar

Köy muhtarı ile röp.

Köylülerle röp.

Detaylar

Haber: Muhammet KAÇAR - Kamera: Aytekin KALENDER ARTVİN-DHA