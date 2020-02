DHA YURT BÜLTENİ-3

1)GAZİANTEP’TE KAZA: 6 ÖLÜ, ÇOK SAYIDA YARALI (EK)



GAZİANTEP\'in Oğuzeli ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan kamyonet ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı.Kaza, bu sabah Oğuzeli- Elbeyli karayolunda meydana geldi. Fıstık bahçesine mevsimlik işçi götüren İbrahim Şahin yönetimindeki 79 DU 351 plakalı kamyonet ile Ali Bor\'un kullandığı yemek şirketine ait 27 AAH 618 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada isimleri henüz belirlenemeyen 4 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık, kurtarma ve güvenlik görevlisi sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla araçlardan çıkarılıp ambulanslarla hastanelere taşındı. Hastanelere götürülüp acil serviste müdahale edilen yaralılardan 2\'si de kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 6 kişinin cesetleri otopsi için morga kaldırıldı. Kazada en az 20 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaralılar çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

JANDARMA ÖLEN SÜRÜCÜNÜN CEP TELEFONUNU AÇAMADI

Can pazarının yaşandığı kaza yerinde, ölen minibüs sürücüsü Ali Bor\'un cep telefonu sürekli çaldı. Jandarma, dakikalarca çalan cep telefonuna cevap veremedi.

2)TESBİH USTASI KADIN, YAPTIĞI 3 TESBİHİ HALUK LEVENT\'E GÖNDERECEK

TÜRKİYE\'de tesbih imalatı yapan 4 kadından biri olan Diyarbakırlı Taha Enuştekin, 5 gün boyunca gece gündüz çalışarak hazırladığı katalin isimli 3 tesbihi satıp ihtiyaç sahiplerine vermesi için Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) Genel Başkanı ve Türk Rock Müziğinin sevilen isimlerinden Haluk Levent\'e gönderecek. Diyarbakır\'ın merkez Bağlar ilçesinde açtığı bir dükkanla Türkiye\'deki tesbih imalatı yapan 4 kadından birisi olan Taha Enuştekin, 5 gün boyunca gece gündüz çalışarak katalin ismi verilen 3 tesbih yaptı. Çocukların okul masraflarının karşılanması ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştırılması adına katalin isimli 3 tesbi yaptığını söyleyen Anuştekin, tesbihleri AHBAP Genel Başkanı ve Türk Rock Müziğinin sevilen isimlerinden Haluk Levent\'e göndereceini söyledi.

\"ÇORBA DA TUZUM OLSUN İSTEDİM\"

Gece gündüz çalışarak tesbih yapan Taha Enuştekin, Haluk Levent\'in satıp ihtiyaç sahibi ailelere ulaşım sağlaması için 3 tane tespih yaptığını belirterek, \"Haluk Levent adı altında satılıp gelirinin AHBAP\'a bağışlanmasını istiyorum. Maddi olanağı olmayan ailelere ulaştırılmasını düşündüm. Maddi durumu o kadar kötü olan insanlar var ki, elimizden geldiğince iyi kötü sadece bunu yapmak istedim. Elimden bu geldi, çorba da tuzum olsun istedim. Birçok çocuğun okul masrafları dahi karşılansa bile bana yeter\"dedi.

3)19 YAŞINDA HAYATINA SON VERDİ

ERZURUM\'un Oltu ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 19 yaşındaki Alim Keskin yapımı devem adan 8 katlı inşaatın en üst katıdan kedini boşluğa bırakarak hayatına son verdi.

İlçede, annesinin 12 yıl önce evi terk etmesi üzerine babası ve ağabeyisi ile birlikte yaşayan Keskin\'in ölümü arkadaşlarını yasa boğdu. Açık lise öğrencisi olan ve bir kafetaryada garson olarak çalışan Alim Keskin\'in önceki gün 23.00 sıralarında işyerinde çıktı. Cumhuriyet Mahallesinde yapımı devam eden 8 katlı inşaat halindeki binanın en üst katına çıkan Keskin ölüme atladı. Cebinden, \"Artık dayanamıyorum. Sürekli takip edildiğimi düşünüyorum. Ben ölmezsem başkaları ölecek. Babama da söyleyin çok çekti. Eğer ölmez sakat kalırsam beni öldürün\" yazılı bir not çıktı. Tek hayali subay olan Alim, sosyal paylaşım sitesinde ise son olarak, \"Umudunu kaybetmiş olanın kaybedecek bir şeyi yoktur\" yazısını paylaştığı öğrenildi. İntihar eden gencin arkadaşları, olayın yaşandığı inşaata gelerek gözyaşı döktüler.

7 YAŞINDA HABERLERE KONU OLMUŞTU

İntihar eden Alim Keskin’in sağlıksız bir ortamda büyüdüğü, psikolojisinin bozuk olduğu ve 7 yaşındayken öz annesi tarafından çeşitli işkencelere maruz kaldığı iddia edilmişti. 2006 yılında haberlere konu olan işkence olayında, öz anne N.K., o dönem 7 yaşında olan Alim Keskin’in üzerinde sigara söndürdüğü, demir sopayla dövdüğü ve bıçakla kafasını kırdığı iddiasıyla gündeme gelmişti.

4)EL ELE VEREREK BARIŞ ANITI YAPTILAR

MUĞLA\'nın Datça ilçesinde, 1 Eylül Dünya Barış Günü, düzenlenen etkinlikle kutlandı. Etkinlikte Datça Kültür Sanat Dayanışması\'nın (DKSD) çağrısı üzerine, onlarca barış sevdalısının el ele vererek yaptığı \'Barış Anıtı\', Cumhuriyet Meydanı\'ndaki geçici yerinde halkın beğenisine sunuldu. 2 metre çapında demir profilden yapılan ve üzerinde \'Barış\' sembolü bulunan anıta, son şeklini vermek için herkes birbiriyle yarıştı. Kaynak noktalarındaki çapakları zımparalayanlar, kalıcı bir esere ter akıtmanın mutluluğunu da yaşadı. Gazi Üniversitesi Heykeltıraş bölümü doktora öğrencisi Özgül Kahraman, \'Gelin barışı birlikte inşa edelim\' çağrısı üzerine, anıtın yapımına onlarca insanın emek verdiğini belirterek, \"Dünya Barış Günü için kalıcı bir eser bırakmak üzere bir heykel tasarladık. Heykel, barış sembolünü temsil ediyor. Yerleştirildiği yerde insanlar içine girip, fotoğraf çektirerek, barışa dahil olabilecekler. Yapımında herkes elinden gelen çabayı gösterdi\" dedi.

\'ÇANAKKALE DESTANI\'NIN YAZILDIĞI GÜN BARIŞ GÜNÜ OLMALI\'

Datça Belediye Başkanı CHP\'li Gürsel Uçar ise törende yaptığı konuşmada, barışın günü olamayacağını işaret etti. Uçar, \"Evet, 1 Eylüllerde Dünya Barış Günü kutlanıyor. Almanya\'nın Polonya\'yı işgali, Dünya Barış Günü olarak kabul ediliyor. Bana göre Çanakkale destanının yazıldığı gün, Barış Günü olmalı\" diye konuştu. Konuşmasında, Atatürk\'ün, \"Yurtta barış, dünyada barış\" sözünü hatırlatan Uçar, \"Dünyamızda, barışın tesisi için kurulmuş olan Birleşmiş Milletler\'in (BM) beş daimi üyesi Çin\'i, Rusya\'sı, İngiltere\'si, Fransa\'sı ve ABD\'si bu dünyada barıştan en çok söz etmesi gereken ülkeler olması gerekirken, bugün savaş için en çok malzeme üreten ülkeler olmuş. Bu ülkelerle, dünyada barışın sağlanması mümkün değil. Ancak, her ne şart altında olursa olsun, barışın, dostluğun, kardeşliğin, insanın insan gibi yaşayabileceği bir dünya özlemi içerisinde olmanın ve bunu her zaman haykırmanın ve kardeşçe yaşamanın mücadelesini vermemiz gerekiyor. Barışı önce ailemizde, mahallemizde, köyümüzde, kentimizde bulunduğumuz her yerde sağlamalıyız\" dedi.

5)OLTEN FİLARMONİ ORTESTRASI FOÇA\'DA EĞİTİME DESTEK İÇİN ÇALDI

İZMİR\'in Foça ilçesinde, \'Eğitim İçin El Ele Geleceğe\' projesi kapsamında Olten Filarmoni Orkestrası bir konser verdi. Konserden elde edilen gelirin ilçedeki engelli vatandaşlar için \'Mesleki Beceri Geliştirme Atölyesi\"nin kurulması için kullanılacağı bildirildi.

Eğitim İçin El Ele Geleceğe Projesi kapsamında, Mark Warner (MW) Phokaia Club Amfi Tiyatrosu\'ndaki konsere Foça Kaymakamı Ali Çetin ve projeye mesleki birikimleriyle destek veren eşi Sibel Çetin, Foça Belediye Başkanvekili Beyhan Türker, Ak Parti Foça İlçe Başkanı İrfan Çalışkan, Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar (ETİK) Birliği Başkanı Mehmet İşler, Foça İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, proje paydaşları İzmir Bakırçay Havzası Rumeli ve Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Gürol Türkmentepe, Mavişehir Rotary Kulübü Başkanı Altan Yücel, işadamı Hasan Güller, eğitimciler ve vatandaşlar katıldı. 9 kadın müzisyenden oluşan Olten Filarmoni Orkestrası bir saat süren konserinde klasik müziğin tanınmış eserlerine yer verdi. Finali Karahisar Kalesi Türküsü\'nün klasik orkestra için yapılan düzenlemesiyle tamamlayan orkestra ayakta alkışlarla uğurlandı. Konser sonunda orkestra adına Akgün Çavuş\'a, proje paydaşları ve ETİK Birliği Başkanı Mehmet İşler\'e plaket takdim edildi. Foça İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, orkestra üyeleri ve projeye destek verenlere teşekkür edip, Foça Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün Sivil Toplum Kuruluşları ve hayırsever işadamları ile işbirliği yapmaya, yeni projelerle ilçedeki eğitim faaliyetlerini yeni olanaklar yaratarak geliştirmeye devam edeceklerini söyledi. Akar, \"Dezavantajlı öğrenciler, evkadınları ve gençler için \'Mesleki Beceri Geliştirme Atölyesi\' kurulmasını hedefleyen \"Eğitim İçin El Ele Geleceğe\' projemiz hedefine ulaşmıştır. Başlangıç için yeterli kaynak sağlanmış, bazı birimlerin kurulması içinde gönüllü destek olacak kişiler önümüzü açmıştır. Atölyeler, meslek edindirme merkezi, engelli bireyler ve ev kadınları için sosyal hayata katılım ve gençler için hobi alanları oluşturma çabalarımız meyvesini vermiştir\" dedi.

