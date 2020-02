DHA YURT BÜLTENİ 3

İZMİR Çevre Yönetimi Genel Müdürü Sebahattin Dökmeci, Foça\'da incelemelerde bulundu

KTO\'dan AVM\'lere kira çağrısı \" Dövizi bırakın TL\'ye dönün\"

Kayseri Ticaret Odası Meclis toplantısında dövizle ödenen kira konusu ele alındı. Oda yönetim kurulu başkanı Ömer Gülsoy \"Türkiye genelindeki 415 AVM\'den yüzde 20\'si TL\'ye döndü. Gerisi hala dövizle kirada ısrarlı. ABD bizim büyümemizi istemiyor ve dövizle oynuyor. Hükümetimizin yanındayız , tam desteğiz.Kiraların TL\'ye dönmesi için oda olarak gereken girişimleri yapacağız\"dedi

ABD\'nin çeşitli bahanelerle Türkiye\'ye ekonomik saldırı olduğunu kaydeden Gülsoy, \"ABD, \"Benim istediğim olacak\" dayatmasını ilk kez yapmıyor. 1945 yılında biten 2. dünya savaşı sonrasında, dünyanın merkezinde ABD\'nin olduğu ve bütün alışverişlerin dolarla yapıldığı bir sitem kuruldu. ABD, sürekli olarak kendi bastığı ve borçlanma senedi dolarla alım satım yapılmasını istiyor. Özellikle ,petrol, silah ve ilacın dolarla alınıp satıldığı dünya sistemini ayakta tutmaya çalışıyor. ABD, isteklerine karşı gelen ülkeleri yıldırmak için elinde zorlayıcı birçok silah bulunduruyor: Doların fiyatını aşırı artırmak, ambargo koymak, askeri darbe yaptırmak, ülkeyi parçalamak veya kendine göre yaptığı barış ve demokrasi tanımına dayanarak ülkeyi işgal etmektir. Bugün de bu sopalardan biri olan dolar ile bizi tehdit ediyor. 15 Temmuz hain darbe girişiminde istediklerini alamayanlar,daha da güçlü olarak ayağa kalkan Türkiye üzerinde,yeni oyunlar oynayarak birlik ve beraberliğimize gölge düşürmeye çalışıyorlar. Türkiye eskisinden daha da güçlü, eskisinden daha da kararlıdır. Devletimizin haklı kararlarının yanındayız ve ABD\'nin başlattığı bu mücadeleden alnımızın akıyla çıkacağız\" diye konuştu.

ABD BİZE SÜREKLİ ÇELME TAKIYOR

ABD\'nin Türk milletini tanımadığını ve bilmediğini, Türk milletinin asırlardır dayatmalara karşı durduğunu belirten KTO Başkanı Gülsoy, \"ABD biz ne zaman büyüdük, bize anında çeşitli bahanelerle çelme taktı. Johnson mektubu, haşhaş ekimi,krizi, Kıbrıs Barış harekatı, silah ambargosu, 1978\'de başlayan hükümet krizleri, 12 Eylül darbesi, PKK ve DEAŞ belası gibi onlarca kriz ve sıkıntılarda dolar sürekli arttı. Krizlerde, darbelerde, darbe girişimlerinde, terör olaylarında hep ABD\'nin parmağı var. Papaz diye dayatmalarının arkasında ne papazlık olduğunu görüyoruz, biliyoruz. S-400 füzelerinin Rusya\'dan alınacak olması, ABD\'nin pazar payının daralmasına ve Türkiye\'ye çeşitli baskı uygulamasına yol açmıştır. ABD, açıkça siz bizim pazarımızsınız, sadece bizden alacaksınız, Üretmeyeceksiniz,büyümeyeceksiniz diyor.Bu zorlu süreçten en az hasarla çıkmamız için çaba sarf eden hükümetimizin her daim yanındayız. Daha çok üreteceğiz daha çok yerli ve milli olacağız\"

Meclis toplantısında bazı üyelerin kira artışlarından ve dövizle kiralamadan yakınması üzerine KTO Başkanı Ömer Gülsoy, konuşmasını şöyle tamamladı:

414 AVM\'DEN YÜZDE 20\'Sİ KİRAYI TL OLARAK ALIYOR

\"Türkiye\'ye yapılan ekonomik saldırı karşısında iş dünyasına düşen, sükunet ve sabırla ekonomik istikrarın korunmasına katkıda bulunmaktır. Bu ülke hepimizin, ülke çıkarlarını kendi çıkarlarımızın üstünde tutarak hareket etmeliyiz. Ülkemizin bağımsızlığına kastedenlere karşı en büyük gücümüz, en büyük sermayemiz, birlik ve beraberliğimizdir. En büyük çabamız, güçlü ve müreffeh bir Türkiye\'nin inşasına yöneliktir. Bunun en önemli yolu da; birlik ve beraberlik içinde, el ele vererek çalışmaktır. Gündemde AVM\'lerin dövizle kiralamasına bir dur demek var. Bu konuda, AVM\'ler yerli paraya , TL\'yi dönmelidir. İşyeri ve ev kiraları TL olarak ödenmelidir. Açgözlülük yapar, dövizle sirada ısrar eden mülk sahipleri 4 gün sonra buralarda oturacak kiracı bulamaz. Dükkanları, evleri boş kalır. Türkiye genelinde 415 AVM\'nin yüzde 20\'si kiralarda TL\'ye döndü. Diğer AVM\'lere de TL\'ye dönmelerini öneriyoruz ve istiyoruz. Oda olarak bu çalışmalara öncülük edeceğiz\"

830 kilo üretilen beyaz çay, kilosu 4 bin liradan satışa çıktı

DOĞU Karadeniz Bölgesi\'nde, 5 yıl önce üretimine başlanan beyaz çayda, bahçeye giren üreticiler bu yılda olgunlaşan tomurcuk filizlerinin hasadını yaptı. Çaykur üreticilerden bu yıl 830 kilo beyaz çay satın aldı. Dünyada, \'İmparatorların çayı\' olarak bilinen, Türkiye\'de ise \'Beyaz iksir\' adıyla kilosu 4 bin liraya kadar alıcı bulan beyaz çay satışa çıkarıldı.

Beyaz çayın üretimi, Doğu Karadeniz Bölgesi\'nde Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun\'da, 5 yıl önce başladı. Çaykur tarafından başlatılan uygulamayla, \'Tomurcuk\' olarak bilinen çayın üst filizleri üreticiler tarafından elle toplanmaya başlandı. Üreticiden kilosu 500 liraya alınan beyaz çay üretiminin artırılması için çalışma yapıldı. Bahçeye giren üreticiler de olgunlaşan tomurcuk filizlerinin hasadını yaptı. 2018 yılının süren yaş çay kampanyası döneminde Çaykur şuana kadar üreticilerden 830 kilo beyaz çay satın aldı. Bu rakamın düşük olduğu ve istenen miktarda beyaz çayın bu yılda alımının gerçekleştirilemediği belirtildi.

20\'ŞER GRAMLIK KAVANOZLARDA SATILIYOR

Ürün miktarının düşük olmasının, insan sağlığına faydaları nedeniyle üreticilerin beyaz çayı kendileri için saklamasından kaynaklandığı belirtildi. Dünyada, \'İmparatorların çayı\' olarak bilinen, Türkiye\'de ise \'Beyaz iksir\' adıyla kilosu 4 bin liraya kadar alıcı bulan beyaz çay satışa çıkarıldı. Beyaz çay 20\'şer gramlık kavanozlarda 80 liradan satışa sunuluyor. Çaykur, kendi üretici ve çalışanlarına ise beyaz çayı indirimle kilosu 2250 liradan satışa sundu.

Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, beyaz çay üretiminde bir miktar gerilemenin söz konusu olduğunu belirterek, \"Beyaz çayın kansere yönelik koruyucu etkisinin ortaya çıkmasının ardından vatandaşlar tarladan topladıkları tomurcukları kendi tüketimleri için ayırdı. Ancak beyaz çay üretimini artırmak istiyoruz. Bu yönde yoğun talep varö dedi.

BEYAZ ÇAY

Doğu Karadeniz Bölgesi\'nde Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde çay tarımında 5 yıl önce beyaz çay üretimine geçildi. Çaykur tarafından başlatılan uygulama ile \'Tomurcuk\' olarak bilinen çayın üst filizleri üreticiler tarafından elle toplandı ve geçen sürede 3 tona yaklaşan üretim gerçekleştirildi. Dünyada kilosu 1000 dolardan 15 bin dolara kadar değişen fiyatlarla satılan beyaz çayın vücut direncini artırarak bağışıklık sistemini güçlendirmesinin yanı sıra, insan sağlığına önemli faydalarının bulunduğu biliniyor. Japonya\'da yürütülen bir çalışmada, Türk beyaz çayında kanserli hücreleri yok eden etken bir maddeye rastlanmıştı.

Elazığ\'da VIP taksi hizmeti

ELAZIĞ\'da hükümetin ticari araçlara getirdiği ÖTV muafiyetinden faydalanarak üst segmentte hafif ticari araç sahibi olan taksici Nuri Özen, müşterilerine VIP ulaşım hizmeti sunuyor. 65 bin lira masraf yaptığı aracında müşterilerinin rahat etmesi için her türlü hizmeti verdiklerini söyleyen Özen, \"Müşterilerimizin rahat etmesi için her türlü hizmeti düşündüm. Televizyon, su ısıtıcısı, oyun konsolu, müzik arşivi, film izleme ve her türlü sıcak soğuk içeceklerimiz bulunuyor. Öyle ki müşterimiz yolculuk esnasında şoför ile hiçbir şekilde bağı yok. Özgürce her türlü hizmeti kullanabiliyor\" dedi.

Elazığ\'da yaşayan 38 yaşındaki Nuri Özen Hükümetin ÖTV ile ilgili düzenlemesi sayesinde aracını yenileme imkanı buldu.

Özen hafif ticari aracı satın alıp,iç dizaynına da 65 Bin TL masraf yaparak taksi haline getirdi ve müşterilerine daha konforlu ve güvenli seyahat imkânı sunmaya başladı.Hizmet veren aracında televizyon, su ısıtıcısı,internet, oyun konsolu, geniş müzik arşivi ile müşterilerine taksi hizmeti veriyor.

ARACIMIN İÇ DİZAYNINA 65 BİN TL HARCADIM

Yaklaşık 10 yıldır taksicilik yaptığı ifade eden Nuri Özen,\"Taksi hizmetinde müşterilerimize farklı bir hizmet vermek için bir proje düşündüm.Bu aracım da son teknolojiyi kullandım.Bütün hizmeti aracımda buluşturdum.Aracımın iç dizaynına yaklaşık 65 Bin TL masraf yaptım.Devletimizin ÖTV muafiyetinden dolayı böyle bir araç yapabildim.\"dedi.

HER TÜRLÜ HİZMETİ DÜŞÜNDÜM

Aracın da müşterilerinin rahat etmesi için her türlü hizmeti verdiklerini söyleyen Özen,\"Müşterilerimizin rahat etmesi için her türlü hizmeti düşündüm.Televizyon ,Su ısıtıcısı,oyun konsolu,Müzik arşivi,Film izleme ve her türlü sıcak soğuk içeceklerimiz bulunuyor.Öyleki müşterimiz yolculuk esnasında şoför ile hiçbir şekilde bağı yok.Özgürce her türlü hizmeti kullanabiliyor.\"diye ifade etti.

Nuri Özen,\"Müşterilerimize evlerindeki rahatlığı taksimiz de veriyoruz.Müşterimiz yorgunsa kaliteli ve deri koltuklarımız da rahatça uyayabiliyor. LED ışık sistemini ayarlayıp kitap okuyabiliyor.\"dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN\'I ARACIMDA MİSAFİR ETMEK İSTİYORUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın taksicilere kaliteli hizmet verin sözünü kendine görev gördüğünü ifade eden Nuri Özen,\"Cumhurbaşkanımızın sözünü dinledim.Sektörümüzdeki korsan taksiciliği bitirmek için bende mücadele vermeye karar verdim.Bu nedenle Cumhurbaşkanımız Elazığ\'a geldiği zaman aracımda misafir etmek istiyorum.\"diye konuştu.

TAKSİMETRE DIŞINDA EK ÜCRET ALMIYORUM

Vatandaşların ilk zamanlarda fiyatın yüksek olduğunu düşünmesinden dolayı biraz tedirgin olduklarını ifade eden Özen,\"Taksimetre dışında hiçbir şekilde ek bir ücret almıyorum.Bütün hizmetlerim ücretsizdir. Bundan sonra da hizmet seviyesini devamlı yükselteceğim.\"diye konuştu.

Anne adaylarına ilk hatıra

İZMİR\'de bebek bekleyen anne adaylarının karınlarına doğal boyalarla resimler çizen Simge Çaldıran, hayatlarındaki en özel dönemi yaşayan ailelerin hatıralarına ortak oluyor. Bebeğini kucağına almaya hazırlanan Duygu Özyurtlu da haftalar sonra dünyaya gelecek oğlu için karnına uyuyan bir melek resmi çizdirip eşiyle birlikte objektiflere ilk aile pozunu verdi.

İzmir\'de grafik tasarım eğitimi alan ve resim sanatıyla ilgilenen Simge Çaldıran (31), önce yakınlarıyla başladığı karın ve vücut boyama işinde uzmanlaştı. Yaklaşık 3 yıl önce hamile bir arkadaşının karnını boyayan Çaldıran, zamanla anne adaylarının aradığı isim oldu. Hayatlarının en özel dönemini yaşayan anne adaylarına eğlenceli ve unutulmaz bir hatıra yaşatan Çaldıran, doğal boyalarla şiş karınlara çizdiği resimleri fotoğraf çekip ölümsüzleştiriyor.

ANNELERİN HAYALİNİ RESMEDİYOR

Sosyal medyada paylaştığı birkaç fotoğraftan sonra takipçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştığını belirten Çaldıran, çizeceği resimleri annelerle birlikte seçtiğini söyleyerek, \"Bazı bebekler çok tekme atıyor ve anne karnına bir Karate Kid resmi çiziyoruz. Bazı bebekler de çok iştahlı olacağını hissettiriyor. Anne buzdolabını açtığında bebeğin çok hareketlendiğini söylüyor. Ona da dolabı açtığında çikolataya saldıracak bir bebek resmi çiziyorum. Ama genelde annelerin hayalini resmediyorum\" dedi.

Karın boyama süresinin seçilen çizimlere göre değiştiğini anlatan Çaldıran bazı annelerin 3-4 ayrı çizim talep ettiğini söyledi. Bebeğin izin verdiği süre içinde ortalama 45 dakika ya da 1 saatte çizimi tamamladığını dile getiren Çaldıran, \"Çizimler tamamlandıktan sonra babaları da dahil ederek konsept fotoğraf çekimi yapıyoruz. Bu fotoğrafları çocukları için hazırladıkları odaya koyuyorlar. Bazı anneler silmeyip, birkaç gün o göbekle kalmak istiyor. Tamamen su bazlı boyalar kullandığım için hiçbir sakıncası olmuyor. Şimdiye kadar 12 anneye yaptım\" diye konuştu.

FIRÇAYA TEPKİ VERİYOR

Oğlunun ultrason görüntülerinden çok etkilendiğini anlatan genç anne adayı Duygu Özyurtlu (32) ultrasondaki haline benzettiği için uyuyan bir melek resmi seçtiğini belirtti. Doğum fotoğraflarının sadece anne babaya özel olduğunu vurgulayan Özyurtlu, \"Bebişimiz doğmadan üçümüzün paylaştığı aile olarak ilk anımız olacak. Eşimle mutlaka bir doğum fotoğrafı çektirelim istiyorduk. Ama karın boyama sanatını duyunca bunu tercih ettik. Çevremize danıştık, herkes çok destekledi. Hamileliğimin 31\'nci haftasındayım. Simge hanımla iki ay önce konuşmaya başladık. Ama karnımın büyüklüğü nedeniyle özellikle bu haftayı seçtik\" dedi. Bebeğinin de fırçaya tepki verdiğini söyleyen Özyurtlu, \"Şuan içimde kıpır kıpır. Başladığımızda uyuyordu galiba. Ama fırçalar onu uyandırdı. Karnımın içinde fırçayı takip ediyor resmen. Hoşuna gitti sanırım. Birkaç farklı çizim yaptıracağım, belki bir iki gün temizlemeyebilirim\" diye konuştu.

Baba Fatih Özyurtlu ise karın boyama işini ilk duyduğunda korktuğunu, ancak doğal boya kullanıldığını öğrenince eşinin isteği üzerine onu kırmadığını anlattı.

Sel suları çekildi, Of balçıkla kaplandı

TRABZON’da, dün akşam saatlerinde başlayıp etkisini artıran sağanak, sel ve heyelana neden oldu. Of ilçesinde sel ve heyelan nedeniyle bazı köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı, Roşi deresinin taşması sonucu ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Sel sularının çekildiği, balçıkla kaplanan ilçede hasarın boyutu gündüz ortaya çıktı.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan yağış, özellikle Of ve Sürmene ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. İki ilçede aşırı yağış nedeniyle sel ve heyelanlar meydana geldi. Of ilçesi Yazlık, Ağaçbaşı, İrfanlı ve Dumlusu mahallelerinde heyelan sonucu yollar ulaşıma kapandı. Yazlık ve İrfanlı mahallelerinde taşkın sonucu 5 kişi ise evlerinde mahsur kaldı. Çevredekilerin yardım çağrısı üzerine bölgeye AFAD ekipleri ile iş makineleri sevk edildi. Kapalı köy ve mahalle yollarının ulaşıma açılması ile mahsur kalanlar, evlerinden alınarak güvenli bölgeye ulaştırıldı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi\'ne ait 20 iş makinesi ve 20 vidanjörün sevk edildiği ilçede, evlerin bodrum ve giriş katlarına dolan suyun tahliyesi için başlattığı çalışmalar gece boyu sürdü.

SEL ÇEKİLDİ, BALÇIK KALDI

Sel sularının çekildiği, balçıkla kaplanan ilçede hasarın boyutu gündüz ortaya çıktı. Of ilçesinde metrekareye 75 kilogram dolayında yağışın düşmesiyle yatağına sığmayan Roşi deresinin taşması sonucu dere yatağına yakın bazı ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katları ile park halindeki otomobiller su altında kaldı. Vatandaşlar sabahın ilk ışıkları ile ev ve işyerleri ile otomobillerini temizlemeye başladı. Bir vatandaş su basan otomobilinin motorunu fon makinesi ile kurutmaya çalıştığı görüldü. Belediye ekipleri de su tahliyesi için çalışma yürütüyor. Of ve Sürmene ilçelerinde AFAD ekipleri de hasar tespit çalışması başlattı. İlçede kaç ev ve iş yeri ile otomobilin selden etkilendiği ile alt yapı hasarları belirlenecek.

\'DERE ISLAH EDİLSİN DİYE DİLEKÇE VERMİŞTİK AMA\'

Evi ve deposu su altında kalan Aziz Ulusoy, dün akşam saatlerinde yoğun bir yağışın yaşandığını belirterek Roşi deresinin taştığını söyledi. Ulusoy, \"Derenin taşmasından dolayı bir sel afeti yaşadık. Binaları su bastı. Bizim depomuzun da duvarı çöktü. Derenin ıslah edilmesi için yetkililere dilekçe vermiştik, fakat bir çözüm olmamıştı. Yağmur uzun sürseydi daha büyük felaketlerle karşı karşıya kalacaktık\" dedi.

\'MAĞDUR OLDUK\'

Bir anda derenin taştığını anlatan Halis Bıyık da \"Aşağıya indiğimizde derenin taştığını, her tarafın göl olduğunu gördük. Evler, arabalar hep su içerisinde kalmıştı. Arabaları iterek suyun içerisinden kurtarmaya çalıştık\" diye konuştu. Ev ve arabasının su altında kaldığını söyleyen Mustafa Ayaz ise \"Yoğun bastıran yağmur sonucu derelerin taşmasıyla burada bir mağduriyet yaşadık. Bu civarda bulunan bütün araçlar su altında kaldı. Belediyenin itfaiyenin yardımlarıyla birlikte felaketi atlattık\" ifadelerini kullandı.

Muhtar çağrı yaptı sahil temizlendi

GÖLCÜK(Kocaeli),(DHA)- KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesi Yalı Mahallesi Muhtarı Nuran Zaim, \'Bir çöp poşeti kap gel\' kampanyası başlatarak mahalle sakinlerini temizlik çalışmalarına destek olmaya çağırdı. Çöp poşetini kapan mahalle sakinleri temizlik kampanyasına katılıp sahile atılan çöpleri topladı.

Gölcük\'te birçok sosyal sorumluluk projesine imza atan Yalı Mahallesi Muhtarı Nuran Zaim\'in sosyal medyadan duyurduğu \'Bir çöp poşeti kap gel\' kampanyasına semt sakinleri büyük ilgi gösterdi. Bir araya gelen vatandaşlar yanlarında getirdikleri çöp poşetleriyle Değirmendere sahilinde temizlik yaptı. Sahile atılan çöpler toplanarak çöp poşetlerine dolduruldu. Kampanyayı muhtarlar aracılığıyla tüm yurda yaymayı hedeflediğini söyleyen Yalı Mahallesi Muhtarı Nuran Zaim, \"Bir kampanya başlattım. Sosyal sorumluluk projelerimden bir tanesi ve en önemlisi olduğunu düşünüyorum. Bunu bütün Türkiye\'ye yaymak istiyorum. Türkiye\'de 53 bin muhtar arkadaşımız var. Eğer örnek olabilirsek ne mutlu bana. Herkes kapısının önünü temizlesin istiyorum. Çöpünü toplasın istiyorum. Yerel yönetimlerin halka hizmet ettiğini hepimiz biliyoruz. Bu bir gerçek ama emektar arkadaşlarımıza yardımcı olmak da bizim insanlık görevimiz. Değirmendere\'yi temizlemek demeyelim de, kalanları, artanları, çocukların attıklarını topluyoruz diyelim. Burada biz bir sürü cam topladık. Burada çocuklarımız oynuyor. Biz yaşadığımız dünyayı temiz tutmazsak, yaşamayalım o zaman.\" dedi.

Mahalle sakinlerinden Elvan Albayrak güzel bir şehirde temiz bir şekilde yaşamak istediklerini belirterek, \"Herkes kapısının önünü temizlesin. Bu güzel sahil şehrinde tertemiz yaşayalım istiyoruz. İlk defa başladık ve bir sürü insan olduk. Haftaya inşallah daha büyük, kapsamlı bir katılım olacak. Hep beraber Değirmendere\'den başlayarak Türkiye\'ye yayılmayı düşünüyoruz.\" diye konuştu.

Çocuklar sosyal medyanın zararlarından korunacak

MANİSA\'nın Salihli ilçesinde, hem çocukların teknoloji bağımlısı olmalarının önüne geçilmesi hem de zararlı içerik ve paylaşımlardan uzak durmaları amacıyla çalışma yürütülüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 81 ilde bulunan gençlik merkezleri aracılığıyla \'Sanalda Kaybettiğimiz Gerçekler ve Sosyal Medya Ahlakı\' konulu bir proje başlattı. Proje kapsamında Manisa\'nın Salihli ilçesinde de çalışma yapıldı. İlçedeki tüm camilerde gerçekleştirilen seminerle, çocuklara sosyal medyanın yanlış kullanımı ile zararları konusunda bilgiler verildi. Çocuklara sosyal medyanın yanlış kullanımı sonucu doğabilecek sorunlar, sosyal medyanın toplum üzerindeki etkileri, yönlendirici olumsuz algılar örnekleriyle anlatıldı.

Salihli Gençlik Merkezi liderlerinden Emel Bozkurt, \"Özellikle çocuklara sosyal medyayı veya teknolojiyi nasıl faydalı bir şekilde kullanabileceklerini anlatmaya çalıştık. Amacımız çocuklarımızın ve gençlerimizin daha bilinçli birer internet kullanıcıları olmalarını sağlamak\" dedi.

Öğrencilerden Alperen Aydın, \"Sosyal medyada en fazla 2 saat boyunca vakit geçirmemiz lazım. Ayrıca sosyal medyada bir hesap açarken ailemizden destek almamız çok önemli. Kötü içerikli oyunlar, paylaşımlar ve yönlendirici sitelerden de uzak durmamız gerektiğini öğrendim\" dedi. Öğrencilerden Rıfat Emre ise \"İnternete girerken ailelerimizden yardım almamız gerekiyor. Sosyal medya veya diğer hesaplara da girdiğimizde kötü amaçlı bilgilere karşı dikkatli olmalıyız\" dedi. Hamzacan Çevik ise \"Özellikle bizim yaşımızdaki çocukların internete kendisini çok fazla kaptırmaması gerekiyor. Dışarı çıkıp bisiklet sürmeli, futbol oynamalı. Şiddet içerikli oyunlardan da uzak durmalıyız\" dedi.

1000 dolar bozdurana Salda Gölü turu hediye

ANTALYA\'da bir tur şirketi 1000 doları TL\'ye çevirip makbuzla başvuran herkesi Salda Gölü\'ne ücretsiz götüreceği yönünde kampanya başlattı. Kampanyaya kısa sürede 50 kişi başvururken, 23 Eylül\'e kadar 1000 kişinin başvurması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın \'Dolarlarınızı TL\'ye çevirin\' çağrısına Antalya\'daki bir tur şirketinden destek geldi. Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki iş yerinin balkonuna \'Ülkemiz adına 1000 dolar bozdurup makbuzunu getiren herkese Salda Gölü turu ücretsiz\' yazılı pankart asan Hüseyin Çaydan\'ın kampanyası kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Pankartı gören bazı vatandaşların şirketlerini arayıp \'Gerçek mi yoksa reklam amaçlı mı yaptınız?\' diye sorduğunu anlatan Hüseyin Çaydan, gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyledi. Şimdiye kadar 50 kişinin başvurduğunu, 23 Eylül tarihine kadar gelecek her türlü başvuruyu makbuz gösterilmesi halinde kabul edeceklerini belirten Çaydan, “Türkiye\'nin düştüğü zor durumdan kalkması için üzerime düşeni yapmaya çalışıyorum. İşimizi yaparken katkı sağlamak istedik. İlgiden çok memnunuz\" dedi.

\'1000 KİŞİ GÖTÜREBİLİRİM\'

50 otobüslük filosunu devreye koyduğunu ve 1000 kişiyi Salda Gölü\'ne götürmek gibi bir hedefi olduğunu anlatan Çaydan, “Ne kadar çok olursa bizim için o kadar gurur kaynağı. Pankartı görüp arayanlar \'Reklam mı\' diye soruyor. Bizim sözümüz söz. Bu işin maliyetini düşünmedik\" dedi. Çaydan, kampanyanın 23 Eylül\'de sona ereceğini ve tüm başvuranların ücretsiz olarak tura götürüleceğini sözlerine ekledi.

