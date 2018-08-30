DHA YURT BÜLTENİ-3

1)ÇELİKHAN\'DA KAZA: 3 YARALI

ADIYAMAN’ın Çelikhan İlçesinde, otomobil ile çapa motorunun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, gece geç saatlerde Subatan Köyü yakınlarında meydana geldi. Veysel Çakmak yönetimindeki 34 AAF 357 plakalı otomobil önünde ilerleyen Abdullahman Yerlikaya\'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen çapa motoruna arkadan çarptı. Kazada sürücüler ile çapa motorunda bulunan Hakan Yerlikaya yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin çağırdığı ambulanslarla kaldırıldıkları Çelikhan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Görüntü Dökümü

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-Çelikhan Devlet Hastanesi

-Yaralıları ambulansla sevk edilmesi

-Genel ve detay görüntüleri

(Haber-Kamera: Selim SONKAYA-ADIYAMAN-DHA)

235 MB

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2)HAKKARİ\'DE 2 PKK\'LI TERÖRİST YAKALANDI

HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, köylülerin ihbarı üzerine jandarmanın düzenlediği operasyonda, PKK\'lı 2 terörist yakalandı.

Yüksekova ilçesine bağı Yürekli köyü kırsalında PKK\'lıların olduğu ihbarı üzerine, jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler, köylülerin ihbarı üzerine bölgeye operasyon düzenledi. İnsansız hava aracının da kullanıldığı operasyonda, 2 terörist yakalandı. Güvenlik güçlerinin bölgede operasyonlarını sürdürdüğü bildirildi.



HAKKARİ/DHA

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3)POLİS UYGULAMASINDAN KAÇAN SURİYELİLER KOVALAMACA SONUCU YAKALADI

ADANA\'da polis, uygulamadan kaçan Suriyelileri kovalamaca sonucu yakaladı.

Yabancılar Şube ekipleri, Seyhan İlçesi Güney Kuşak Bulvarı üzerinde bulunan Suriyelilere yönelik uygulama yaptı. Güvenliği sağlamak amacıyla yapılan uygulamaya Özel Harekat ekiplerinin yanı sivil ve resmi 100 polis katıldı. İş yerlerini denetleyen ekipler, burada bulanan Suriyelilerin üzerlerindeki geçiçi kimlik belgelerini inceledi. Ayrıca polisler, cep telefonlarıyla Suriyelilerin fotoğraflarını çekip, kimlikleriyle eşleştirme yaptı. Bazı Suriyelilerin üzerlerinden çıkan sahte belgeler yakılarak imha edildi. Denetimler sırasında, polisin geldiği fark eden ve üzerlerinde kimlik bulunmayan 3 Suriyeli kaçtı. Kaçan Suriyeliler kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan denetimlerde 472 Suriyeli kontrol edilirken bu kişilere ait 53 işyeride denetlendi. Başka ilde bulunması gerektiği halde, Adana\'da gelen 30 kişiye ise yasal işlem yapılırken, kimliksiz 7 Suriyeli İl Göç İdaresi\'ne teslim edildi. Polis, uygulamaların devam edeceğini bildirdi.

Görüntü Dökümü

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- Polisin işyerlerini denetlemesi

- Özel harekat polislerinin ve zırhlı araçların görüntüleri

- Polisin sahte kimliği yakması

- Suriyelilerin fotoğraflarını çekip, kimlikleriyle eşleştirme yapması

- Kaçan Suriyelinin görüntüsü

- Kovalamacadan görüntüler

- Şahsın yakalanması

- Bir aracın aranması

- Bagajdaki malzemelerden görüntü

- Suriyelilerin üzerinin aranması

- Polis araçları ve polislerden detaylar

SÜRE: 03\'35\" BOYUT: 398 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA)

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4)\'CESET DEDEKTÖRÜ\' MELO, ANTALYA\'YA TAYİN OLDU

TÜRKİYE\'de 7 coğrafi bölgede ceset aramada kullanılan blue malinois cinsi 7 köpekten biri, Antalya\'ya tayin oldu. Akdeniz bölgesinin hassas burunu olacak Melo adlı köpek, Adana\'da katıldığı bir operasyonda 2 ayda bulunamayan cesedi, 2 saatte bulmuştu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi\'nde (KEM) yetiştirilen blue malinois cinsi 7 köpekten biri, Antalya\'ya tayin oldu. İki aylıkken Ankara Gölbaşı\'ndaki KEM\'de eğitime alınan Melo, 1 yaşına gelince bazı testlerden geçirildi. Çevik olması ve burnunun çok hassas kokulara dahi tepki vermesi dolayısıyla Melo, ceset aramalarında kullanılmak üzere özel eğitime alındı.

KAN VE CESET KOKUSUYLA EĞİTİM

Yaklaşık 6 ay ceset kokusuna benzer bir koku ve kanla eğitim verilen Melo, 1 yıl boyunca Ankara\'daki polislerle birlikte çok sayıda operasyona katıldı. Betona ve toprağa gömülen en küçük ceset parçalarına dahi tepki veren Melo, çok sayıda başarı elde etti.

AKDENİZ BÖLGESİNE HİZMET VERECEK

Antalya, Burdur, Isparta, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay illerinde ceset arama operasyonlarına katılacak Melo, tüm zamanını hem bakıcısı, hem de en yakın mesai arkadaşı Antalya Emniyet Müdürlüğü KEM\'de görevli polis memuru Abdulkadir Erbahçeci (24) ile geçiriyor. Melo\'nun beslenmesinden sağlık sorunlarına, her şeyiyle ilgilenen Erbahçeci, sık sık ceset arama eğitimlerini de yineleyerek Melo\'yu aktif tutmaya çalışıyor.

2 AYDA BULUNAMAYAN CESEDİ 2 SAATTE BULDU

Melo ile mesai arkadaşı olduğu için memnun olduğunu aktaran Erbahçeci, iyi anlaştıklarını söyledi. Zaman zaman operasyonlara çıktıklarını ve başarılı sonuçlar aldıklarını belirten Erbahçeci, “Adana\'da geçen günlerde bulduğumuz bir ceset vardı. Ormanlık alanda AFAD ekipleriyle birlikte araştırma yaptık. 2 ay boyunca o bölgede arama yapılmış, ancak sonuç alınamamıştı. Biz gittik ve Melo 2 saatte cesedin yerini tespit etti\" dedi.

Melo, görevi başarıyla tamamlaması halinde en sevdiği oyuncağı olan turuncu topuyla ödüllendiriliyor.

Görüntü Dökümü

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- Orman eğitim alanından görüntü

- Eğitmenlerin hazırlık yapması

- Melo ve eğitmeninin görüntüsü

- RÖP: Abdulkadir Erbahçeci

- Melo gömülen nesneyi bulması

- GoPro görüntüsü

- Köpek ve eğitmeni birlikte görüntüsü

- Detaylar

426 MB /// 03.50ö (HD)

HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA)

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5)ENGELLİ BABASI, ENGELLİLERİN ARACINI ÜCRETSİZ TAMİR EDİYOR

ŞIRNAK\'ın Silopi ilçesinde oto elektrik servisi ustası olan ve engelli çocuk babası olan Mahmut Tatar, engellilerin araçlarında arıza yaşanması durumunda ücretsiz tamir ettiğini söyledi. Oğlunun da engelli olduğunu anlatan Tatar, \"Bölgemizde engelli araçlarını tamir edecek servis olmadığı için engelli kardeşlerimiz bazen 20 gün evde mahsur kalabiliyorlar. Geçenlerde iki engelli arkadaşımız yanıma geldi ve araçları bozulduğundan dolayı evde mahsur kaldıklarını söylediler. O an çok zoruma gitti ve o acıyı çok iyi bildiğim için artık bundan sonra ücretsiz bakım ve onarım yapmaya karar verdim. Engelli kardeşlerimize vereceğimiz hizmetimiz Silopi ile sınırlı değildir. Amacımız tüm Şırnak genelinde yaşayan engelli kardeşlerimize hizmet verebilmek\" dedi. silopi ilçesinde yaşayan oto elektrik ustası 40 yaşındaki Mahmut Tatar, ilçede engellilerin kullandığı araçları ücretsiz tamir ediyor. Evde yatalak olan 10 yaşındaki engelli kız çocuğu babası Tatar, engellilerin, araçlarını tamir etmekte büyük zorluklar yaşadıklarından ötürü araçları ücretsiz tamir etmeye karar verdiğini söyledi. Amacının sadece Silopi\'de değil, Şırnak genelinde engellilerin araçlarını ücretsiz tamir etmek olduğunu söyleyen Tatar, \"Bölgemizde engelli araçlarını tamir edecek servis olmadığı için engelli kardeşlerimiz sorunlar yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde 2 engelli arkadaşımız yanıma geldi ve araçları bozulduğundan dolayı evde mahsur kaldıklarını söylediler. O an çok zoruma gitti ve o acıyı çok iyi bildiğim için artık bundan sonra ücretsiz bakım ve onarım yapacağım dedim. Çünkü, bende yatalak bir engellinin babasıyım, benim de çocuğum yatalak ve yatağa mahkum. Ben bu acıyı çok iyi biliyorum. Engellilerimizin tekerlekli araç tamirine büyük paralar harcamak zorunda kaldıklarını görünce böyle bir karar aldım. Bundan böyle tüm engellilerimizin araçlarını ücretsiz tamir edeceğim. Bu engelli kardeşlerimize vereceğimiz hizmetimiz Silopi ile sınırlı değildir. Amacımız, tüm Şırnak genelinde yaşayan engelli kardeşlerimize hizmet verebilmek\"diye konuştu.

ENGELLİ DERNEĞİNDEN TATAR\'A PLAKET

Tatar\'ın sergilediği örnek davranıştan ötürü Silopi Engelliler Yardımlaşma, Dayanışma ve Destekleme Derneği Başkanı Abdullah Süer tarafından kendisine plaket verildi. Tatar\'ı iş yerinden ziyaret ederek, yaptığı girişimden dolayı ellerinden öpen Dernek Başkanı Süer, \"Bu hizmet bölgemizde yoktu tüm engelli kardeşlerim adına teşekkür ediyorum\" dedi.

Silopi\'de faaliyet yürüten özel bir rehabilitasyon merkezi yöneticisi Semire Coşkun ise, \"Yolarımızın durumu ve araçların kalitesinden dolayı kullanılan akülü ve aküsüz tekerlekli sandalyeler kısa zamanda arızalanabilmektedir. Böyle sıkıntılar da engelli kardeşlerimizin kendileri ve yakınları içinde istenmeyen sonuçlar sebebiyet verebiliyor. İlçemizde akülü ile aküsüz tekerlekli sandalyelerinin bakım ve onarımını yapacak bir tamir evinin olmayışı ve maliyetlerinin yüksek olması engellilerimiz büyük mağduriyetler yaşatabiliyordu. Bu örnek davranışı sergileyen değerli ustamız Mahmut Tatar\'ın sayesinde bu sıkıntıların yaşanmayacak olması bizleri mutlu etti\" dedi.



Tatar tarafından akülü tekerlekli aracı ücretsiz tamir edilen fiziksel engelli Emin Zeyrek de, daha önce araçlarının arızalanmasıyla büyük sorunlar yaşadıklarını dile getirerek, \"İlçemizde akülü tekerlekli araçları tamir edecek yerin olmaması ciddi sorunlar yaşıyorduk.. Biz engellilerin kullandığı araçların tamirat ve bakımını bundan sonra ilçemizde ücretsiz yapılması bizlerin ve ailelerimizin sırtından büyük bir yük kalkmış oldu. Bu hizmeti verecek olan Mahmut Tatar\'a Allah razı olsun\"diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Engelli akülü araç söküm ve kontrol

-Akülü araç bakımı

-Tatar\'ın açıklaması

-Engelliler derneği başkanının Ustanın elini öpmesi

-Plaket takdim edilmesi

-Engelliler derneği başkanın teşekkür konuşması

-Rehabilitasyon Müdiresinin Konuşması

-Dışarda toplu fotoğraf

Haber-Kamera: Halil COŞKUN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)

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6)BULMACA GEZİSİ YOZGAT’TA DÜZENLENECEK

YOZGAT\'ın tarihi ve turistik güzellikleri, \'Uluslararası Turfest Bulmaca Gezisi\' organizasyonu ile tanıtılacak. 2 Eylül Pazar günü yapılacak olan Bulmaca Gezisi\'ne, yerli ve yabancı tanınmış sanatçıların da katılması bekleniyor.Karen ASA Uluslararası Danışmanlık Şirketi tarafından düzenlenen, \'Uluslararası Turfest Bulmaca Gezisi\' organizasyonu ile Yozgat’ı gündemde tutmaya devam edeceklerini belirten Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, \"Türkiye’de bir sürü değerlerimiz var. Her ilin değerleri var. Bu değerlerin tanıtılması açısından da, planlı programlı çalışmalar yapıldığında, başarılı sonuçlara ulaşılıyor. Bu çerçevede, Yozgat’ın tanıtımıyla alakalı, çeşitli ajanslar ve kurumlarla ortak çalışmalar yapıyoruz. Amacımız, Yozgat\'ın değerlerini, sadece Türkiye\'ye değil, dünyaya tanıtmak. Yozgat\'ın Sarıkaya ilçesinde, dünya mirası listesine girmiş bir değerimiz var. Sarıkaya Roma Hamamı var. Burasının tanıtımı amacıyla başlattığımız çalışmanın ilk etabı, planlama çalışmasıydı. İkinci aşaması ise UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilmesiydi. Onu da başardık. Bu listeye girdikten sonra da Sarıkaya Roma Hamamını, Türkiye ve dünyaya tanıtmak için bazı etkinlikler yapıyoruz. Yozgat’ın geneldeki zenginliklerini tanıtmaya gayret ediyoruz. Kamuoyunda Yozgat’ı gündeme getirmek için çalışıyoruz. Sarıkaya Roma Hamamı, Çamlık Milli Parkı gibi kaynakları kamuoyuna sunuyoruz\" dedi.

Turizm açısından, Yozgat\'a gelir getirmesi için çalışmalar yapıldığını ifade eden Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Turizm ve Tanıtma Platformu (TUTAP) ile Bulmaca Gezisi adı altında, şehrimizin, tarihi ve turistik yerlerini, bir eğlence, kültürel bilgi havuzu içerisinde, tanıtılması amacıyla 1-2 Eylül tarihlerinde bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmayla, Türkiye ve dünyada bilinen ünlü simalar buraya gelecek. Yozgat’ı onlara tanıtacağız. Roma Hamamı\'nı ve turistik yerlerimizi onlara anlatmış olacağız. Böylelikle de Yozgat’ı gündemde tutmaya gayret edeceğiz.\"

İskenderun, Çeşme -Alaçatı ve Eskişehir organizasyonlarından sonra, 5\'inci olarak, Sarıkaya Tutap Bulmaca Gezisi adıyla 02 Eylül Pazar günü Yozgat’ta etkinlik düzenleyeceklerini belirten Turfest Türkiye İcra Kurulu Başkanı Bünyamin Altunelli ise Bulmaca Gezisi\'nin bir şehrin değerlerinin tanıtılması için yeni bir uygulama olduğunu söyledi. Altunelli, “Şehrin tarihi, turistik, kültürel değerlerini, şehir dışından gelen, yurt dışından gelen, dünya çapında tanınmış, bazı özel dostlarımızın katılımıyla, Bulmaca Gezisi\'ni organize edeceğiz. Yozgat’ın kendine ait değerleri, bulmaca olarak, bilgi soruları olarak sorulacak. Aileler, arkadaş grupları kendi arabalarıyla, zamana karşı olmaksızın, sadece parkuru tamamlama ve parkurlarda, istasyonlarda kendilerine verilen bulmacalı soruları çözerek ilerleyecek. Bu sorular, Yozgat kültürüne ait konuları içerecek. Burada yarış mantığı yok ve bu bir bulmaca gezisi. Aynı zamanda sosyal sorumluluk projesi. Gezi boyunca, gruplar 10 istasyon geçecek ve bu istasyonlardan birisi de huzurevi olacak. Bulmacalar çözerek, adreslere giderek, buranın tarihi ve kültürünü tanıyacağız ve tanıtacağız. Yarışma, Yozgat kent merkezinde gerçekleşecek ve ödül töreni, Sarıkaya Roma Hamamı\'nda yapılacak. En sempatik ekip, en centilmen ekip, en iyi kostüm dallarında ödüller olacak. Hollywood\'tan da misafirlerimiz olacak\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Yozgat Valisi kemal Yurtnaç’ın konuşması

-Turfest Türkiye İcra Kurulu Başkanı Bünyamin Altunelli’nin konuşması

-Detay

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA) -