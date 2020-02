DHA YURT BÜLTENİ-3

1)ŞIRNAK\'TA HAVA DESTEKLİ OPERASYONDA 5 PKK\'LI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

ŞIRNAK\'ın Beytüşşebap ilçesinde, güvenlik güçlerinin düzenlediği hava destekli operasyonda 5 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 28 Ağustos 2018 tarihinde saat 05.30 sıralarında, Beytüşşebap ilçesi Faraşin Yaylası\'nda icra edilen Şehit Jandarma Yüzbaşı Songül Yakut operasyonunda, Beresih Tepe bölgesinde PKK\'lı terörist grubun tespit edildiği belirtilerek, \"Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yakın hava desteği sonucunda, tespit edilen 5 bölücü terör örgütü mensubunun tamamı etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir\" denildi.

Sekvan KÜDEN-ŞIRNAK, (DHA)-

2)BURDUR\'DA KAZA: 2 ÖLÜ

BURDUR\'da, yol kenarındaki taşlara çarptıktan sonra takla atan hafif ticari araçtaki Durmuş Taş (20) ve Mehmet Koçer (16) yaşamını yitirdi.Yeşilova ilçesi Başkuyu köyünden Burdur\'a gelen Durmuş Taş yönetimindeki 15 LH 362 plakalı hafif ticari araç, saat 01.30 sıralarında Çendik köyü yakınlarında yol kenarındaki taşlara çarptıktan sonra takla attı. Kazada Durmuş Taş ile birlikte araçta bulunan Mehmet Koçer ağır yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri geldi. Durmuş Taş\'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, hurdaya dönen araçta sıkışan Mehmet Koçer ise Burdur Belediyesi\'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra ambulansla Burdur Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Mehmet Koçer de burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

3)ARZUHALCİLER TEKNOLOJİYE DİRENİYOR

ADANA Adliyesi karşısında daktilo tezgahlarını açan arzuhalciler, gelişen teknolojiye rağmen varlıklarını sürdürüyor. Birçok kişi dilekçelerini yazdırmak için arzuhalcileri tercih ediyor.

Merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ mahallesinde bulunan Adana Adliyesi karşısında tezgah açan arzuhalciler, bilgisayar yerine daktilo kullanmayı tercih ediyor. Yolu adliyeye düşen birçok kişi, şikayet dilekçelerini arzuhalcilere yazdırıyor. 15 yıldır bu işi yaptığını söyleyen eski avukat katibi Yaşar Fatih Eskikambur, \"Farklı sıkıntılarla Cumhuriyet Başsavcılığı\'na başvurmak isteyenler bize gelip dilekçe yazdırıyor. Bazen çok farklı konular anlatıp bize dilekçe yazdırıyorlar. Bu kadar yıldır çok ilginç anılarım oldu. Komşumun tavuğu marulumu yedi, camıma su sıçrattılar diyenler bile var\" diye konuştu.

4)ANNESİ ÖLEN TAYI BİBERONLA BESLİYORLAR

MUŞ\'un Tabanlı köyünde Veysel Bağlı\'ya ait yarış atı, doğum sırasında ölünce geride kalan yavrusu biberonla besleniyor.

Dizdaroğlu çiftliğinde yetiştirilen \'Solmaz\' isimli İngiliz atı, birçok yarışta dereceler aldı. Son yarışmasında sakatlanan \'Solmaz\', artık yarıştırlamadı, bir süre sonra da çiftlikte gebe kaldı. Doğumdan sonra ölen atın dünyaya getirdiği ve \'Tunç\' adı verilen 15 günlük tay, buradaki aile tarafından biberonla beslenmeye başlandı. Veterinerlere danışarak yavru atın beslenmesi konusunda bilgi aldıklarını belirten Bağlı, \"Veterinerler keçi sütü önerdi. Ben, eşim ve 6 çocuğum şimdi yavru tayı beslemeye çalışıyoruz. Tay ailemizin bir parçası oldu. Benim beş oğlum bir kızım var. Bu tay ikinci kızım oldu. Onu çocuğum gibi seviyorum. Tunç, her gün keçilerimizden sağdığımız taze sütle besleniyor. Kendisi çok cana yakın. Süt verdiğimiz için bizi çok seviyor. Sabah ve akşam olmak üzere günde iki kere besliyoruz. Suyunu da biberonla veriyoruz\" diye konuştu.

Tabanlı köyünde oturan Sıraç Eren, tayı görmek için her gün Veysel Bağlı\'nın evine geldiğini söyledi. Tunç\'un köyün maskotu haline geldiğini belirten Eren, \"Köydeki herkes onu çok seviyor. Bizlerden kaçmıyor. Zaman zaman onunla oynuyoruz. Bu oyunları o da çok seviyor\" dedi.

Veysel Bağlı\'nın oğlu Süphan Bağlı, her akşam üzeri ahıra gidip keçileri sağdığını belirterek, \"Bir biberon sütü verdikten sonra bir biberonu da dolapta saklayıp sabah içiriyorum. Onu çok seviyoruz. Onun da iyi bir yarış atı olacağına inanıyorum\" diye konuştu.

5)ÖNCE BOĞALAR SONRA ÇEVREDEKİLER GÜREŞTİ

ERZURUM\'un İspir ilçesinde düzenlenen boğa güreşlerinde, tosunların sahne dışına çıkıp, park halindeki araçların arasına girmesiyle ortalık savaş alanına döndü. Aracında hasar meydana gelen sürücü ile tosun sahipleri arasında kavga çıktı. Polis, olayları güçlükle yatıştırırken, yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. İspir\'in Panayır Meydanı\'nda, her yıl olduğu gibi bu sene de düzenlenen boğa güreşlerine, kent sakinleri büyük ilgi gösterdi. Meydanda güreştirilen iki tosun, bir süre sonra hızlanarak, sahne dışına çıktı. Park halindeki araçların arasına giren tosunların çarptığı otomobilde hasar meydana geldi. Tosunlar, kurulan çadırlara doğru giderken, çevredekiler de panikle kaçışmaya başladı. Aracında hasar oluşan kişi, zararının karşılanması için tosun sahipleriyle tartıştı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Polis ekipleri, kavga eden kişileri güçlükle ayırdı. Bu sırada otomobilinde hasar meydana gelen kişi, sinirlenip, aracını hızla sürmeye başlayınca bazı kişilere çarptı. Çevredekilerin arkasından koştuğu sürücü, kaçarken, polis de peşine düştü. Olaylar sırasında bacağından yaralanan 1 kişi, polisler tarafından İspir Devlet Hastanesi\'ne götürüldü.

