DHA YURT BÜLTENİ 3

Gümüşhane\'de çatışma çıktı, PKK\'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi (2)

YEŞİL LİSTEDE, BAŞINA 1 MİLYON LİRA ÖDÜL KONULAN \'TÜRK TARIK\' ÖLDÜRÜLDÜ

Gümüşhane\'nin Kürtün ilçesi Yeşilköy köyü Fındıcak Yaylası kırsalında güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen 2 PKK\'lı teröristin kimlikleri belirlendi. Teröristlerin PKK\'nın sözde Karadeniz Bölge sorumlusu olan İçişleri Bakanlığı\'nın \'Aranan Teröristler\' listesinde Yeşil Kategoride, başına 1 milyon lira ödül konulan \'Türk Tarık\' kod adlı Barış Öner ile \'Sorej K\' kod adlı İranlı terörist Barış Coşkun olduğu belirlendi. PKK\'nın sözde Karadeniz Açılım Grubu liderliğini üstlenen Barış Öner\'in üzerinden çeşitli eylem planlarına ilişkin notlar çıktığı öğrenildi. Teröristlere ait sırt çantaları üzerinde mühimmat ve yaşam malzemeleri de ele geçirildi.

KILIÇDAROĞLU SALDIRISINI PLANLAMIŞTI

Yeşil listede, başına 1 milyon lira ödül konulan \'Türk Tarık\' kod adlı \'Barış Öner, 25 Ağustos 2016\'da, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik Artvin’in Şavşat ilçesinde düzenlenen ve Jandarma Er Fatih Çaybaşı’nın şehit edildiği saldırının emrini verdiği gerekçesiyle aranıyordu. Türk Tarık kod adlı terörist geçen ay Gümüşhane\'de gerçekleştirilen operasyonda, İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi Kırmızı Kategori\'de aranan ve başına 4 milyon lira ödül konulan PKK\'lı terörist, \'Zeynel\' kod adlı Mehmet Yakışır\'ın öldürüldüğü operasyondan son anda kaçarken telsizini düşürdüğü tespit edilmişti.

PKK\'NIN SÖZDE KARADENİZ AÇILIM GRUBU ÇÖKTÜ

Doğu Karadeniz Bölgesi\'nde Gümüşhane, Giresun ve Trabzon illeri kırsalında terör örgütü PKK\'ya yönelik hava destekli yürütülen operasyonlarda, İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi\'nde yer alan \'Zeynel\' kod adlı Mehmet Yakışır ile \'Türk Tarık\' kod adlı Barış Öner\'in öldürülmesi ile birlikte, örgütün sözde Karadeniz Açılım Grubu dağıldı. Tunceli\'den 6 yıl önce 12 kişilik grupla geldiği tespit edilen terörist Yakışır ve Öner\'in bölgedeki saldırı eylemlerinin emrini verdiği belirtildi. Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarını artırması, fotokapanların kurulması ve hava destekli operasyonlarla kıskaca alınan terörist gruptan, 2\'si teslim oldu, 6sı da çatışmalarda öldürüldü. Son çatışma ile büyük darbe alan ve sözde lider kadroları etkisiz hale getirilen PKK\'lılar bölgeden kaçışa geçti.

PANİKLERİ TELSİZE YANSIDI

Güvenlik güçleri kaçış bölgelerini kontrol altına altığı terörist grubu etkisiz hale getirmek için hava destekli operasyonla iz sürüyor. Operasyonların sürdüğü bölgede, teröristlerin yaşadığı panik de telsiz konuşmalarına yansıdı. Terörist grubunda, yaralılar olduğu belirlendi. Mühimmatı azalan grubun etkisiz hale getirilmesi için bölgeye takviye birlikler sevk edildi. Jandarmanın en seçkin birliği Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekipleri terörist grubun izini sürerken Tokat ve Gümüşhane\'den bölgeye sevk edilen Jandarma Özel Harekât (JÖH) ekipleri de teröristlerin kaçış güzergâhında önlem aldı. Operasyonlara ATAK ve Kobra tipi askeri helikopterler de destek veriyor.

Marmaris, bayram boyunca 1 milyon tatilciyi ağırlayacak

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde turizmcilerin yüzü Kurban Bayramı tatilinde gelenlerle güldü. Marmaris ve çevresindeki konaklama tesisleri bayram süresince 1 milyon tatilciyi misafir edecek.

Kurban Bayramı\'da tatilcilerin Marmaris ve çevresine akın etmesiyle konaklama tesisleri dolan turizmcinin yüzü güldü. Hafta başından itibaren ilçeye özel araç ve tur otobüsleriyle gelerek 8 kilometrelik kuyruklar oluşturup trafiği kilitleyen tatilciler, konaklama tesislerini doldurdu. Marmaris\'in \'yüksek sezon\' diye tabir edilen temmuz ayında normalde bir ayda gelen 1 milyon turist sayısına 10 günlük bayram tatilinde ulaşıldı. Güney Ege Turistik Otelcileri Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, \"Birkaç gün önce Marmaris girişinde araç yoğunluğundan bu kalabalığı anladık. Hatta çift şeritli Marmaris-Datça Karayolu bile tıkandı. Bayramın ikinci günüyle birlikte yoğunluk arttı\" dedi.

Kamu kurum kuruluşları ile belediye yetkililerini yoğunluk nedeniyle hazırlıklarını yapmaları konusunda uyardıklarını kaydeden Bülbüloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Geçen senelerde şahit olduğumuz halk plajına çadır kurulması gibi durumların tekrar yaşanmaması için belediyeye yasak koydurttuk. Tüm kamu kurum kuruluşları, belediye, acente, işletmeler ve konaklama sektörü bayram misafirlerimizi çok iyi ağırlamak için güzel hazırlandı. Otellerimiz şu an için yüzde 100 dolu. Marmaris\'te \'her şey dahil\' dediğimiz sisteminde 70 bin nitelikli yatak kapasitesi mevcut. Bayram süresince günübirlik kullanım olarak 30 bin misafirimiz şehrimize geliyor. Marmaris\'in, günlük 100 bin kişilik misafiri var. Bayram süresince çok yoğun olacak. Bütün bayram tatiline baktığımızda 1 milyon kişiyi rahatlıkla ağırlayacağız. Biz hazırız ve misafirlerimizin güzel bayram geçireceklerine inanıyorum. Kuzey Ege Bölgesi\'nden yanı sıra güney ve doğu şehirlerinden çok yoğun rezervasyon mevcut. Komşu illerimizden gelecek olan günü birlik tatilciler de ilçemizde güzel anılar biriktiriyor.\"

Dedesinden kalan Murat 124\'le nostalji yaşıyor

DENİZLİ\'de taşımacılık şirketi sahibi Tolga Pişkin, dedesinden kalma 1974 model Murat 124 marka hurda otomobille nostalji yaşamak için yaklaşık 40 bin lira masraf yaparak otomobili baştan aşağıya yeniledi. Pişkin, \'Hacı Murat\' olarak bilinen otomobili arada bir keyif yapmak için kullanıyor.

Taşımacılık şirketi sahibi 32 yaşındaki Tolga Pişkin\'e 2011 yılında yaşamını yitiren dedesi Cevdet Pişkin\'den miras olarak uzun yıllar garajda bekleyen 1974 model Murat 124 marka otomobil, miras olarak kaldı. Dede yadigarı kalan otomobili hurda fiyatına satmak istemeyen Pişkin, sanayiye götürüp, baştan aşağı orijinal parçalarıyla değiştirip, yeniledi. Nikelaj motor taktıran, kotlukları deriyle değiştiren ve rengini de kırmızıya boyatan Pişkin, 1 yıl sanayide kalan otomobile yaklaşık 40 bin lira harcadı. İş yerinin önünde park halinde duran ve arada bir nostalji yaşamak için Murat 124 marka otomobille Denizli sokaklarında gezen Pişkin, otomobilinin büyük ilgi gördüğünü söyledi. Mercedes marka otomobili de bulunan Pişkin, yaptırdığı Murat 124\'e otomobiline yüksek fiyatlar teklif ettiklerini ancak kabul etmediğini belirtti. Otomobilin dedesinden kaldığını ifade eden Tolga Pişkin, \"Hurda fiyatı yaklaşık 3 bin lira civarındaydı. Benim gönlümde dedemden kaldığı için yeri aydı. Sanayiye götürdüm. Yaklaşık 1 yıl yapımı sürdü, Türkiye\'nin çeşitli illerinden orijinal parçaları bulmak için uğraştım. Sokaklarda ve caddelerde gezerken, herkesin gözü otomobilde oluyor. Lüks otomobilim bu kadar ilgi görmüyor. Yaklaşık 40 bin lira masraf yaptım ama bundaki sürüş keyfi başka otomobilde yok. Adeta nostalji yaşatıyoruz\" dedi.

Fırın ustası, senaryosunu yazdığı filmde başrol oynadı

ADANA\'da gençlik yıllarından bu yana film çekme hayali kuran 38 yıllık fırıncı ustası Sait Baykanoğlu (54), mesleğinin hikayelerini anlatan ilk uzun metrajlı filmi \'Yorgun Adamlar\'ın çekimlerini tamamladı.

Gençliğinden beri Yılmaz Güney\'in büyük bir hayranı hayranı olduğunu söyleyen Sait Baykanoğlu, \'Yorgun Adamlar\'ın\' senaryosunda dramatik hayatları canlandırmak istediğini ve bu hayatları sinemaya aktarmayı amaçladığını belirtti. Baykanoğlu, \" Yıllarca çalıştım, bir türlü fırsat olmadı ve sinema fikri hep içimde kaldı. 38 yıl sonra, filmi çekmeye karar verdim. 3 profesyonel oyuncumuz var, kalan ekip fırıncılık yapan arkadaşlardan oluyuşor. 3 ay süren çekimlerde 35 bin lira harcadık, filmde gerçekten yaşanmış hikayeleri anlattım. Fırıncıların mesleklerinde yaşadıkları zorluklar dile getirildi\" dedi.

20 fırın ustasının rol aldığı film, eylül ayında yapılacak galanın ardından beyaz perdeyle buluşacak.

İzmir\'de kalanlar Kordon\'un tadını çıkardı

KURBAN Bayramı tatilinde bir yere gidemeyen ve İzmir\'de kalanlar ile yine İzmir dışından gelenler, kentin tadını çıkardı. Vatandaşlar, Kordon\'da dolaştı, Konak\'ta tarihi Saat Kulesi önünde bol bol fotoğraf çektirdi. Bayramda bile balık tutma zevkinden vazgeçmeyenler, oltaları ile Körfez\'deydi. Tatil için Bursa\'dan İzmir\'e gelen Buse Seçmen, \"İzmir\'e ilk kez geliyorum. Hep İzmir\'in çok güzel ve farklı olduğunu söylüyorlardı. Ben de gelip görmek istedim\" dedi.

İzmir\'de Konak Meydanı ve tarihi Saat Kulesi ile Kordon, Kurban Bayramı tatilini kentte geçiren vatandaşların en sık uğradığı adreslerden oldu. İzmir\'de kalan vatandaşlar, Kordon\'da dolaştı, sessiz ve sakin olan şehrin tadını çıkardı. İzmir, şehir dışından gelen konukları da ağırladı. Bursa\'dan İzmir\'e gelen Duygu Ergüneş ile Buse Seçmen, tatili İzmir\'de geçirmek istediklerini söyledi. Duygu Ergüneş, İzmir\'i çok sevdiğini söylerken, ilk kez kente gelen Buse Seçmen ise, \"Ben daha önce İzmir\'e gelmemiştim ama çok güzel ve farklı olduğunu söylüyorlardı. Ben de gelip görmek istedim\" dedi. Bayram tatilini İzmir\'de geçirmeyi tercih edenlerden biri de Gaziantepli Erkan Şahin. Ailesi ile birlikte İzmir\'e gelen Şahin, \"Tatilimizi İzmir\'de geçirmek için Antep\'ten geldik. Yakınlarımızı ziyaret ettik. Bayram tatilimizi Ege\'de geçireceğiz. Havaların sıcak olması, bayram tatilinin de 9 gün olması, iyi oldu. Biz de tatilimizi burada değerlendireceğiz. İzmir yaşanılacak bir kent. Burada yaşamak isterdim ama doğup büyüdüğüm Antep\'de yaşıyorum\" diye konuştu.

İZMİR\'DE OLMAKTAN MUTLULAR

Bedri Salman isimli vatandaş ise bayram tatilini İzmir\'de geçirdiğini belirtti. Tatil nedeniyle şehirler arası yollarda araç trafiğinin yoğun olduğunu ve insanların trafikte dikkatli olmaları uyarısında da bulunan Salman, \"Neredeyse her araçta bir çocuk var, bizde de çocuk var. Kazasız belasız bir bayram geçirilmesini diliyorum\" dedi. Talip Taşdemir isimli vatandaş ise \"Bayramda İzmir\'deyiz. İzmir çok güzle bir yer. Başka bir yere gitmeyi düşünmüyoruz. Daha güzel bir yer olduğunu düşünmediğim için buradayız. Kurbanımızı keseceğiz. Sevdiklerimizle bayramı kutlayacağız. Gelen misafirlerimizi ağırlayacağız. İzmir kendi başlı başına güzel bir yer, iyi ki İzmir\'deyim iyi ki İzmirli\'yim\" dedi.

Sıcak havadan bunalan ve denize gidemeyen çocuklar ise tehlikeli olmasına rağmen süs havuzlarında yüzerek, serinlemeye çalıştı.

Van\'dan İzmir\'e iyilik için koşacak

İZMİRLİ işadamı Rıza Martaş, iyilik köprüsü kurmak, bu uğurda kurulan STK\'lar adına farkındalık yaratmak onları halka tanıtabilmek için Van\'dan İzmir\'e koşacak. 1 Eylül Dünya Barış Günü\'nde Van\'dan başlayacağı 1830 kilometrelik yolu iki aylık sürede 13 kent ile 56 beldeyi geçerek iki ayda tamamlayacak. Rıza Martaş, \"Güzellikle ve iyilikle her şeyin mümkün olabileceğine inanıyorum. İnsanların umutları olabilmek adına hayaller kurdum ve Van\'dan İzmir\'e koşmaya karar verdim\" dedi.

İzmir\'de kendi firmasında toptan gıda satışı yapan Rıza Martaş\'ın en büyük tutkusu koşmak. 41 yaşındaki Martaş, yıllardır çoğunun kuruluşunda yer aldığı sivil toplum kuruluşları ve yardım derneklerinin tanıtımı için Türkiye\'nin bir ucundan diğerine koşacak. 1 Eylül Dünya Barış Günü\'nde Van\'dan başlayacağı 1830 kilometrelik yolu iki aylık sürede 13 kent ile 56 beldeyi geçerek iki ayda tamamlayacak. Koştuğu her gün gittiği il, ilçe, belde ve köylerde iyilik prolejelerini, yardım derneklerini anlatacak olan Martaş, bu sivil toplum kuruluşlarını neden kurulduklarını, nasıl faaliyet gösterdiklerini nasıl iyilik yaptıklarını anlatacak. Koşu öncesi Rıza Martaş 9 yaşındaki kızı Su ile moral buldu.

Her gün Kültürpark içerisindeki pistte antrenman yapan Rıza Martaş, güzellikle ve iyilikle her şeyin mümkün olabileceğine inandığını belirterek insanlara umut olabilkek adına hayaller kurduğunu bu nedenle de Van\'dan İzmir\'e koşmaya karar verdiğini anlattı. Rıza Martaş, şöyle dedi:

\"Ben, cesaret edip Van\'dan İzmir\'e koşacağım. Bir yerde en doğu ile yaşadığım kent olan en batıdaki İzmir arasında iyilik elçisi olmak istiyorum. Adımlarıma değer katmak için de iyilik peşinde koşarak hayata değer katan insana, doğaya her canlıya saygı duyan bilime, sanata, eğitime önem verip Türkiye\'nin aydınlık geleceği için çalışan, 76 STK için farkındalık yaratacağım. İnsanların tanımadıkları kişiler için de yaşam sevinci olabileceklerine inanıyorum\" dedi.

Adım Adım Oluşumu\'nu yardımseverlik koşusunu Türkiye\'de tanıtmak ve yaygınlaştırmak için 2008 yılında kurduklarını hatırlatan Martaş, \"Adım Adım Oluşumu, yardımseverlik koşusu yapmak isteyen STK\'ları ve gönüllüleri bir araya getiren platformlar kurar, yönetir ve geliştirir. Başta koşu olmak üzere yüzme, bisiklet, dağcılık gibi dayanıklılık gerektiren sporlar aracılığıyla ülkemizin önemli sosyal sorumluluk projelerine maddi kaynak ve tanıtım desteği sağlamaktadır. Şu ana kadar 40 binin üzerinde gönüllü koşucusu, 350 binin üzerinde bağışçısıyla STK\'lara 35 milyon TL\'den fazla bağış aktardı\" dedi.

Çöp atıklarından elektrik elde edecekler

SİİRT\'te, Belediyesinin yaptırdığı Ambalaj atıkları ve ayırma tesisinde bulunan atıklardan elektrik üretileceği belirtildi. Çevre Mühendisi Helin Örenç, Belediyenin yaptığı tesisi daha bir işlevsel hale getirmek için çalışmalarım aralıksız olarak sürdüğünü belirterek, \"Elektrik üretimini yaptıktan sonra çöplerin üzerine bulunan topraktan faydalanacağız ve bu toprağa çeşitli meyve ağaçlarının yanı sıra Siirt\'e özel olan bir çok ailenin geçim kaynağı olan Siirt fıstığını ekeceğiz ve bu sayede mevcut toprak kullanmış olacağız\"dedi.

Belediyenin bu yıl yaptırdığı Ambalaj Atıkları ve Ayrıma tesisinin işleten özel bir firma, tesiste bulunan çöp atıkları sayesinde elektrik enerjisi elde edileceği belirtildi. Siirt merkeze yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta yapılan çöp atıkları ayırma tesisine getirilen çöplerin burada modern makinalar sayesinde ayırma işlemi yapıldığı ve bu işlemler sonucunda geri dönüşüme kazandırılanların atıkların özel lisanlı fabrikalara gönderilerek işlendiği belirtildi. Geri dönüşümde giden atıkları preslenerek gönderildiğini ve arta kalan çöplerin ise oluşturulan alanlarda konulduğunu belirten Ambalaj Atıkları ve Ayırma Tesisinde çalışan Çevre Mühendisi Helin Örenç, \"Buraya günlük 180 ton civarında katı atık, 3.5 ton civarında ise geri dönüşüm atıkları gelmektedir. Tesizimizde ayrıma işlemi yapılmaktadır. Pet,plastik, karton gibi atıkların ayrıştırması yapılıyor. Ayrıştırılan geri dönüşüm atıkları preslenip lisanslı fabrikalara geri dönüştürülmek üzere gönderilmektedir\"dedi.

ÇÖPLERİN ÜZERİ TOPRAKLA ÖRTÜLECEK

Siirt Belediyesinin kurduğu tesiste ayrıştırılan ve atıl duruma gelen çöplerin ise, çöp sahasına düzenli bir şekilde döküldüğünü belirten Çevre Mühendisi Helin Örenç, “Ayrıştırılan çöpler ise, çöp sahası belirlediğimiz iki alana dökülüyor. Bu alana dökülen çöplerin belli bir seviyeye gelmesi durumda ise, çöplerin üzeri toprak ile kapatılacaktır. Bu katı atıklar sayesinde metan gazı üreteceğiz ve bu metan gazı elektrik enerjisine çevrilecektir bu bölgede ilk olaraktır bunun süresi ise toplam 2 yıldır\"diye konuştu.

\'ATIKLARIN ÜZERİNDE FISTIK EKCEĞİZ\'

Çevre Mühendisi Helin Örenç, çöp alanlarına dökülen çöplerin üzeri toprakla kaplandıktan sonra üzerinde tarım çalışması yapacaklarını da açıkladı. Metan gazı üretiminden sonra bu gaz sayesinde elektrik üreteceklerini belirten Mühendis Örenç, “Bu proje üzerinde çok çalışmalar yaptık. Siirt Belediyesinin yaptığı tesisi daha bir işlevsel hale getirmek için çalışmalarım aralıksız olarak sürmektedir. Elektrik üretimini yaptıktan sonra çöplerin üzerine bulunan toprağında faydalanacağız ve bu toprağa çeşitli meyve ağaçlarının yanı sıra Siirt\'e özel olan bir çok ailenin geçim kaynağı olan Siirt fıstığını ekeceğiz ve bu sayede mevcut toprak kullanmış olacağız\"dedi.

