DHA YURT BÜLTENİ 3

Süslenen koçlar gelinlere gönderiliyor

Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)- KURBAN Bayramı öncesi Doğu Anadolu bölgesinde nişanlı gelin adaylarına gönderilen \'gelin koçu\' geleneği devam ediyor.

Birbirinden rengarenk süslenen koçlar, alnına altın takılarak gelinlerin evlerine gönderiliyor. Nişanlı damat adayının evinin önünde veya götürüldüğü çiçekçide süslenen kurbanlık koçun alnına ise altın bilezik veya cumhuriyet altın takılıyor. Kurbanlık koç bayramdan önce nişanlı gelin adayının evine, damat adayı veya yakınları tarafından götürülüp teslim ediliyor.

Erzurum\'un merkez Yakutiye ilçesinde oturan damat adayı Halil İbrahim Büyüktepe pazardan bin 600 liraya aldığı koçu kendisi yakınları ile birlikte süsleyerek alnına taktığı altın bilezikle nişanlısının evine götürdü. Gelin koçunun kendisine 5 bin liraya malolduğunu belirten Büyüktepe, \"Bizim buralarda adettendir. Biz de adet yerini bulsun diye yakınlarımla birlikte süslediğimiz koçu araca bindirip nişanlımın evine doğuru yola çıktık\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Damat adayı ile röp

-Süslenen gelin kocu

-Gelin kocunun aracın bagajında götürülüşü

(KJ:Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)

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Kurbanlık pazarındaki 140 kiloluk Torosların Efesi 3 bin liradan alıcı buldu

ADANA’da, Kurban Bayramı yaklaşırken, kentteki kurban pazarları da hareketlendi. Pazarda \'Honamlı Tekesi\' olarak bilinen tekeler büyük ilgi gördü. 140 kiloluk Torosların Efesi adlı teke 3 bin liraya satıldı.

Merkez Sarıçam ilçesinde kurulan kurbanlık hayvan pazarında, küçükbaş kurbanlıklar ortalama 1200-1500, büyükbaş kurbanlıklar ise 10-12 bin liradan satılıyor. Pazarda, cinslerine göre oldukça büyük boyutlarıyla dikkat çeken ve ağırlığı 130-140 kilogram arasında değişen tekeler, uzun pazarlıklar sonucu ortalama 3 bin liradan alıcı buluyor. Torosların Efe’si diye adlandırdığı tekesini kurbanlık pazarında satışa sunan Naim Özoğlu (42), 12 yıldır bu işi yaptığını söyledi. Özoğlu, \"Bu sene satışlarımız güzel gitti. Açıkçası umduğumuzu bulduk. Kurbanlıklarımızın yarıdan fazlası satıldı. Bu bayramın en gözdesi Torosların Efesi, 3 bin TL\'‘ye sattık ve alıcısına hayırlı olsun dedik. Tam 140 kilo olan Efe, 90 gündür besideydi. Bu sene de kurbana sunduk\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Kurbanlıkları seven bir kadının görüntüsü

- Kurbanlıklardan genel ve detay görüntüler

- Naim Özoğlu ile röp.

- Torosların Efesi adlı teke ve sahibi Naim Özoğlu\'nun görüntüsü

- Detay görüntüler

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Haber-Kamera: Can ÇELİK/ADANA, (DHA)

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Lokomotifin çarptığı otomobil sürücüsü öldü, yakınları tepki gösterdi

ADANA\'da otomobiliyle hemzemin geçitten geçmeye çalışan Deniz Bezek (22), lokomotif çarpması sonucu hayatını kaybetti. Bezek\'in olay yerine gelen yakınları, TCDD görevlisinin bariyeri kapatmadığı için kazanın meydana geldiğini iddia ederek tepki gösterdi.

Olay, Seyhan ilçesindeki Küçükdikili Mahallesi\'nde meydana geldi. Deniz Bezek\'in yönetimindeki 45 YB 0865 plakalı otomobile, hemzemin geçitten geçerken makinistinin ismi açıklanmayan lokomotif çarptı. Otomobilde sıkışan Deniz Bezek kaza yerinde hayatını kaybetti. Bezek\'in kaza yerine gelen yakınları, görevlinin bariyeri kapatmadığı için kazanın meydana geldiğini iddia etti. TCDD görevlisinin kulübesinde bulunmadığını, kazanın ardından da kaçtığını ileri süren Bezek\'in yakınları, kulübeyi taşladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve TOMA geldi. Polisin araya girmesiyle olay son buldu.

İtfaiye ekipleri tarafından çıkartılan Bezek\'in cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerindeki polisler ve kalabalıktan görüntü

- Araçtan detay görüntü

- Bezek\'in olay yerine gelen yakınlarının TCDD görevlisinin kulübesini taşlaması

- Yaşanan arbededen görüntü

- Kırık cam

- Lokomotifin görüntüsü

- Tren geçerken

- Zırhlı aracın görüntüsü

- Otomobil ve cesetten görüntü

- Ağlayan yakınlarından görüntü

- Olay yerinden genel ve detay görüntüler

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Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,(DHA)